Plantillas gratuitas de Asana Kanban para optimizar tu flujo de trabajo

Jane estaba a punto de perder los nervios. Tenía 47 pestañas abiertas en su escritorio, su equipo le pedía actualizaciones que no recordaba haber asignado y su «cronograma del proyecto» estaba en una pizarra que alguien había borrado accidentalmente.

Como gestora de proyectos, Jane era excelente apagando incendios, pero últimamente se sentía más como una bombera a tiempo completo que como una líder. Entonces llegó su «despertar Kanban»

Si tú también sientes que tu flujo de trabajo es una jungla salvaje y que eres un explorador solitario con un mapa roto, este blog es para ti.

Nos sumergimos en las plantillas gratuitas de Asana Kanban, muy útiles para gestores de proyectos, equipos ágiles y cualquier persona que practique la gestión de proyectos ágiles y le guste tener sus tareas donde pueda verlas.

🧠 Dato curioso: Kanban proviene de dos palabras japonesas: 看 (Kan), que significa «signo» y 板 (Ban), que significa «tablero». El nombre lo dice todo. Los tableros Kanban simplifican la gestión del trabajo al hacer visibles las tareas, ya sea que estén atascadas en revisión, esperando aprobaciones o a punto de completarse.

Plantillas Kanban de un vistazo

Aquí tienes una tabla resumen con todas las plantillas Kanban que aparecen en la lista del blog:

*¿Qué hace que una plantilla Kanban de Asana sea buena?

Una plantilla Kanban de Asana es un tablero prediseñado que organiza tu flujo de trabajo en fases claras y visuales, como «Pendiente», «En curso» y «Terminado», para que tu equipo avance en las tareas con un objetivo claro y sin confusiones.

Pero un tablero Kanban sólido hace mucho más que organizar tareas. Refleja cómo trabaja realmente tu equipo, adhiriéndose a los principios Kanban, como la gestión visual de proyectos, los límites de trabajo en curso (WIP) y la mejora continua.

Busca estos componentes clave en una plantilla de tablero Kanban de alto rendimiento:

Jerarquía visual: Destaca primero lo que importa. Destaca primero lo que importa. Las buenas plantillas de tableros Kanban deben resaltar las tareas pendientes, las fases de alta prioridad o los problemas inminentes para que tu equipo sepa exactamente en qué centrarse

*propiedad clara: Asigna tareas y aclara quién es el responsable de cada elemento. Los revisores codificados por color o los carriles basados en rol (por ejemplo, «Revisión de desarrollo» frente a «Revisión de cliente») reducen la ambigüedad y fomentan la responsabilidad

Desencadenantes de automatización: Omite los pasos repetitivos. Las mejores plantillas asignan automáticamente compañeros de equipo, activan fechas de vencimiento o envían recordatorios en el momento en que se mueve una tarjeta, lo que es perfecto para Omite los pasos repetitivos. Las mejores plantillas asignan automáticamente compañeros de equipo, activan fechas de vencimiento o envían recordatorios en el momento en que se mueve una tarjeta, lo que es perfecto para flujos de trabajo ágiles con cambios de estado frecuentes y bucles de retroalimentación

personalizado: *Adáptalas sobre la marcha. Ya sea que estés cambiando los objetivos de sprint, actualizando el estado de las tareas o renombrando columnas, las buenas plantillas se adaptan a tu proceso, y no al revés

*seguimiento en directo: Obtén información en tiempo real sobre el progreso. Esta visión general instantánea te permite realizar reuniones asíncronas, mantener informadas a las partes interesadas y mantener la visibilidad en proyectos que avanzan rápidamente, todo desde un solo panel de control

Trabajo en equipo integrado: Mantén Mantén la colaboración del equipo sin fricciones. Utiliza @menciones, comentarios en tarjetas y adjuntos para involucrar a los miembros del equipo, solucionar rápidamente los obstáculos y mantener todas las actualizaciones exactamente donde se realiza el trabajo

💡 Consejo profesional: elige una plantilla de tablero Kanban con etiquetas reutilizables, lógica de columnas y reglas integradas que puedas clonar en segundos, para cosas como la incorporación de clientes, campañas de marketing, calendarios de redes sociales o retrospectivas semanales. Una configuración sólida = victorias repetidas sin fin.

plantillas gratuitas de Asana Kanban para probar*

Estas herramientas digitales Kanban listas para usar te ayudan a organizar las tareas por fases y a mantener la visibilidad de los flujos de trabajo del equipo. Cada plantilla de esta lista se adapta a un flujo de trabajo específico, ya sea la planificación de sprints, las revisiones o las colas en curso.

1. Plantilla de tablero Kanban de Asana

vía Asana

Si eres nuevo en los tableros Kanban de Asana, esta plantilla te dará una ventaja inicial. Con cuatro columnas sencillas (Nuevas solicitudes, Atrasos, En curso y Completada), podrás visualizar fácilmente las tareas individuales a medida que avanzan por las distintas fases.

Cada columna representa un estado de trabajo claro, por lo que nada se escapa de la interminable lista.

Por qué te gustará esta plantilla:

Utiliza la vista de tablero para ver al instante en qué fase se encuentran las tareas en las diferentes etapas

Duplica y modifica tareas periódicas sin tener que empezar desde cero

Crea flujos de trabajo ligeros para operaciones internas, contrataciones o canales de contenido

🔑 Ideal para: Emprendedores individuales, equipos de operaciones ágiles o usuarios nuevos de Asana que desean crear un tablero Kanban sin complicaciones.

🔎 ¿Sabías que...? Kanban comenzó en la década de 1940, cuando el ingeniero de Toyota Taiichi Ohno reinventó el proceso de fabricación con un sistema justo a tiempo. En lugar de producir en exceso, los equipos fabricaban exactamente lo que los clientes necesitaban (justo cuando lo necesitaban). Esta mentalidad basada en la demanda sigue siendo hoy en día el núcleo de la productividad ágil.

2. Plantilla de tarjeta Kanban de Asana

vía Asana

Un tablero Kanban es tan eficaz como sus tarjetas, y la plantilla de tarjetas Kanban convierte cada una de ellas en un centro de control de tareas. En lugar de información dispersa sobre las tareas, obtienes un diseño repetible con campos personalizados, subtareas y opciones de formato. Al abrir cualquier tarjeta, los compañeros de equipo ven al instante lo que está pasando, lo que se necesita y quién se encarga de ello.

Por qué te gustará esta plantilla:

Desglosa el trabajo complejo con subtareas anidadas y jerarquías de tareas visuales

Añade claridad con campos estructurados para prioridad, plazos y propietarios

Conecta trabajos relacionados correlacionando las dependencias de las tareas directamente en la tarjeta

🔑 Ideal para: equipos orientados a los detalles que necesitan realizar un seguimiento de información compleja sobre tareas dentro de su flujo de trabajo Kanban.

3. Plantilla Scrumban de Asana

vía Asana

Si estás pasando de los flujos de trabajo Scrum a Kanban o combinándolos, esta plantilla Scrumban de Asana te ayudará a realizar la transición sin problemas.

Proporciona a tu equipo un marco familiar mientras se realiza la transición a un flujo de trabajo más flexible y basado en la demanda. Visualiza las tareas, realiza un seguimiento del progreso, reordena las prioridades a medida que cambian los objetivos y mantén un ritmo constante sin tener que rehacer la configuración cada vez.

Por qué te gustará esta plantilla:

Combina los rituales de sprint con las vistas Kanban para mantener la estructura sin perder flexibilidad

Automatiza rutinas ágiles como reuniones diarias, límites de WIP y gestión del backlog

Etiqueta las tareas por puntos de historia o niveles de esfuerzo para planificar de forma más inteligente y señalar los obstáculos con antelación

🔑 Ideal para: Equipos ágiles que compaginan lanzamientos, correcciones de errores y plan de sprint, mientras prueban Scrumban para impulsar el flujo sin perder la estructura.

🔎 ¿Sabías que...? Scrum y Kanban tienen sus raíces en las metodologías ágiles, pero guían a los equipos de diferentes maneras. Scrum se nutre de la estructura, con sprints, ceremonias y rols definidos. Es ideal para equipos que funcionan con rutinas y metas con plazos fijos

Kanban se basa en el flujo: aprovechar la gestión visual de proyectos, establecer un límite a la sobrecarga de tareas y adaptarse en tiempo real ✨ Muchos equipos combinan ambos (Scrumban), fusionando los rituales de Scrum con la flexibilidad de Kanban para crear un flujo de trabajo que se adapta a medida que crecen.

4. Plantilla de reuniones diarias de Asana (resumen) StandUp

vía Asana

Las reuniones diarias deben mantener a tu equipo sincronizado, pero con demasiada frecuencia se convierten en una lista apresurada de actualizaciones. Esta plantilla de reuniones diarias proporciona una estructura para tus controles diarios, lo que garantiza que todos sepan qué compartir, qué está bloque y qué requiere seguimiento.

Así te asegurarás de que no se pierda ninguna actualización, incluso cuando tu equipo trabaje en diferentes zonas horarias.

Por qué te gustará esta plantilla:

Simplifica la gestión diaria de tareas con una interfaz visual intuitiva

Incluye a los miembros del equipo con actualizaciones asíncronas y bloqueadores visibles

Crea acciones de seguimiento al instante, justo donde se realiza el trabajo

🔑 Ideal para: equipos remotos o híbridos que necesitan reuniones rápidas y asíncronas para mantenerse alineados sin añadir otra reunión.

5. Plantilla de Sprint Backlog de Asana

vía Asana

Los sprints avanzan rápidamente y, sin un backlog claro, es fácil comprometerse en exceso u pasar por alto trabajo clave. Esta plantilla centrada en la agilidad ayuda a los equipos a priorizar, clasificar y perfeccionar los elementos del sprint mediante la visualización Kanban.

Calcula el esfuerzo, identifica los cuellos de botella y haz ajustes sobre la marcha a medida que surgen nuevos obstáculos o errores, todo ello sin descarrilar la entrega.

Por qué te gustará esta plantilla:

Visualiza los objetivos de trabajo y la carga de tareas con un diseño limpio al estilo Kanban

Reordena las prioridades o amplía el alcance a mitad del sprint sin alterar el cronograma de entrega

Identifica rápidamente los obstáculos y mantén el progreso con visibilidad para los miembros del equipo y las partes interesadas

🔑 Ideal para: Equipos ágiles o Scrum que deben lidiar con prioridades cambiantes, correcciones de errores y ciclos de entrega semanales o quincenales.

🧠 Dato curioso: los sprints ágiles se basan en los sprints de atletismo: ráfagas cortas e intensas de trabajo concentrado. Son ideales para equipos dinámicos que crean, prueban y repiten en ciclos rápidos.

límites del uso de Asana para tableros Kanban*

Asana funciona bien para configuraciones Kanban ligeras, pero cuando tus proyectos crecen o tus flujos de trabajo se vuelven más exigentes, empiezan a aparecer las grietas.

Desde la falta de automatización hasta la visibilidad limitada, esto es lo que podría ralentizar a tu equipo:

sin controles WIP: El *proceso Kanban se basa en establecer un límite al trabajo en cada fase para evitar la sobrecarga. Asana no te permite establecer un límite a las tareas por columna, por lo que es fácil comprometerse en exceso y perder el rumbo

Vistas de proyectos dispersas: ¿Gestionas varios tableros? No hay una vista unificada para ver todos tus cronogramas, obstáculos o calendarios en un solo lugar. Te ves obligado a saltar de una pestaña a otra para obtener una actualización básica

(Elaboración de) informes y análisis básicos: *Los paneles de Asana tienen un aspecto limpio, pero carecen de capacidad analítica. No se pueden superponer datos complejos, crear gráficos avanzados ni aplicar filtros profundos, lo que hace que los usuarios avanzados echen en falta un mayor control sobre el seguimiento del rendimiento

sin control de tiempo nativo: *¿Necesitas realizar un seguimiento del tiempo para sprints, facturación o productividad? Asana no ofrece compatibilidad nativa. Tendrás que conectar herramientas externas, lo que añade pasos adicionales y posibles problemas al sincronizar

*herramientas de colaboración que faltan: Asana carece de pizarras integradas, grabación de pantalla y herramientas de dibujo. Las sesiones de lluvia de ideas visuales, plan rápido o creatividad asíncrona a menudo se trasladan a otras apps, lo que interrumpe el flujo y la centralización

acceso por niveles a las funciones: *Las herramientas esenciales, como las vistas de carga de trabajo, las metas y los cronogramas avanzados, solo están disponibles en los planes premium. Los equipos en crecimiento a menudo se topan con barreras de pago justo cuando las cosas empiezan a crecer

Esto es lo que dicen algunos usuarios reales de Asana:

Estas limitaciones afectan a equipos reales cada día. Hemos analizado G2 y Reddit para saber cómo utiliza la gente Asana para el trabajo al estilo Kanban y dónde empiezan a surgir los problemas:

Esto es lo que opina un usuario de Reddit:

La información de Asana siempre nos pareció aislada. Teníamos calendarios para 10 proyectos distintos y queríamos verlos todos juntos. No podíamos.

La información de Asana siempre nos pareció aislada. Teníamos calendarios para 10 proyectos distintos y queríamos verlos todos juntos. No podíamos.

Esto es lo que dijo otro crítico de G2:

Es fácil verse abrumado por las notificaciones de Asana, especialmente cuando se trabaja en varios proyectos. Esto puede resultar abrumador y llevar a pasar por alto prioridades, a menos que los miembros del equipo sean proactivos a la hora de personalizar sus ajustes.

*Es fácil verse abrumado por las notificaciones de Asana, especialmente cuando se trabaja en varios proyectos. Esto puede resultar abrumador y llevar a pasar por alto prioridades, a menos que los miembros del equipo sean proactivos a la hora de personalizar su ajuste

Entonces, ¿cómo pegar estos obstáculos? Es hora de dar un giro más inteligente.

plantillas alternativas de Asana Kanban*

Conoce ClickUp, la aplicación que lo tiene todo para el trabajo. Con colaboración en tiempo real, visibilidad entre proyectos, control de tiempo integrado, pizarras, grabación de pantalla y automatización impulsada por IA, ClickUp te ofrece lo que Asana no tiene, y mucho más. Todo en un solo lugar.

La vista Tablero Kanban de ClickUp le da fuerza real a tu flujo de trabajo, con la simplicidad de arrastrar y soltar y toda la personalización que tu equipo necesita.

Crea un nuevo tablero a partir de cualquier lista de tareas, modifica cada fase y avanza en el trabajo sin tener que cambiar de herramienta. Así evitarás la proliferación innecesaria de tareas.

¿Lo mejor de todo? No estás limitado a una sola vista. Cambia al instante entre las vistas de (diagrama de) Gantt, Calendario, Cronograma o Tablero Kanban, lo que te ofrezca una visión más clara.

Esto es lo que un usuario de G2 opina sobre ClickUp:

Lo que más me gusta de ClickUp es la facilidad con la que pone a nuestro equipo y a nuestros clientes en la misma página. La plataforma nos ofrece todo lo que necesitamos, desde tableros Kanban y (diagrama de) Gantt hasta documentos y pizarra, en un solo lugar, para que podamos intercambiar ideas, planear y ejecutar sin tener que cambiar de herramienta. Los comentarios en tiempo real, las menciones @ fáciles y los permisos granulares permiten a los clientes ver exactamente lo que necesitan (y nada que no necesiten) mientras siguen colaborando directamente en la tarea o el documento. Si a esto le añadimos potentes automatizaciones, campos personalizados e integraciones con Slack, Google Drive y Zoom, ClickUp se convierte en un auténtico «centro de comandos» que mantiene los proyectos en marcha y la comunicación cristalina.

Lo que más me gusta de ClickUp es la facilidad con la que consigue que nuestro equipo y nuestros clientes estén en la misma página. La plataforma nos ofrece todo lo que necesitamos, desde tableros Kanban y (diagrama de) Gantt hasta documentos y pizarras, en un solo lugar, por lo que podemos intercambiar ideas, plan y ejecutar sin tener que cambiar de herramienta. Los comentarios en tiempo real, las menciones @ fáciles y los permisos granulares permiten a los clientes ver exactamente lo que necesitan (y nada que no necesiten) mientras siguen colaborando directamente en la tarea o el documento. Si a esto le añadimos potentes automatizaciones, campos personalizados e integraciones con Slack, Google Drive y Zoom, ClickUp se convierte en un auténtico «centro de comandos» que mantiene los proyectos en marcha y la comunicación cristalina.

Ahora, exploremos las plantillas de ClickUp que convierten incluso los flujos de trabajo más complejos en tareas fluidas y manejables, manteniendo el tablero Kanban de tu equipo preciso, optimizado y rápido.

1. Plantilla de tablero Kanban de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Transforma las caóticas listas de tareas en flujos de trabajo visuales optimizados con la plantilla de tablero Kanban de ClickUp

Las listas de tareas tradicionales suelen fallar cuando se pierden entre formatos desordenados. La plantilla de tablero Kanban de ClickUp soluciona este problema al convertir el trabajo disperso en un flujo de trabajo visual fácil de seguir mediante la función de arrastrar y soltar.

Tanto si estás lanzando un nuevo proyecto, colaborando con varios equipos o simplemente intentando gestionar mejor las tareas, se adapta a tu proceso. Establece fases personalizadas, prioridades con códigos de color y filtra lo que va por buen camino, lo que necesita atención y quién se encarga de ello, todo en un solo lugar.

Por qué te gustará esta plantilla:

Desglosa las tareas con subtareas anidadas que reflejan las jerarquías reales del proyecto

Mantén a todos alineados con actualizaciones de tarjetas en tiempo real y comentarios hilos

Deja que la automatización se encargue de las transiciones, las actualizaciones y los pasos repetitivos

🔑 Ideal para: gestores de proyectos, especialistas en marketing ágil o equipos multifuncionales que gestionan flujos de trabajo dinámicos que exigen visibilidad en tiempo real y una ejecución estructurada.

💡 Bonificación: potencia tu flujo de trabajo Kanban con el poder de la IA contextual: Busca al instante en ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint y todas tus aplicaciones conectadas, así como en la web, plantillas Kanban, tableros de proyecto y documentos de flujo de trabajo

Talk to Text para hacer preguntas, crear tarjetas, actualizar estados o gestionar tus tableros Kanban con la voz, sin necesidad de usar las manos y desde cualquier lugar Utilizapara hacer preguntas, crear tarjetas, actualizar estados o gestionar tus tableros Kanban con la voz, sin necesidad de usar las manos y desde cualquier lugar

Aprovecha herramientas de IA premium como ChatGPT, Claude y Gemini con una única solución preparada para corporación que aporta contexto e inteligencia a tu proceso Kanban Prueba ClickUp Brain MAX, la superaplicación de IA contextual para el trabajo que realmente te entiende, porque conoce tu trabajo. Deshazte de la proliferación de herramientas de IA, utiliza tu voz para terminar el trabajo, crear documentos, asignar tareas a los miembros del equipo y mucho más.

2. Plantilla de hoja de ruta con vista Kanban de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Visualiza el recorrido de tu producto desde el concepto hasta completarlo con la plantilla de hoja de ruta de vista Kanban de ClickUp

La mayoría de los equipos de producto tienen dificultades para mantener su hoja de ruta sincronizada con la ejecución diaria. Los planes cambian, las actualizaciones quedan ocultas y las partes interesadas pierden visibilidad, lo que provoca cuellos de botella y entregas fallidas. La plantilla de hoja de ruta con vista Kanban de ClickUp lo reúne todo.

Esta plantilla combina a la perfección la planificación general con la ejecución práctica en un único entorno de trabajo dinámico y visual. Utiliza columnas basadas en el tiempo para correlacionar trimestres o sprints, superpone carriles verticales para iniciativas y deja que tu hoja de ruta evolucione en tiempo real.

Por qué te gustará esta plantilla:

Descubre al instante información crítica sobre los productos con los Campos personalizados integrados

Mantén la agilidad a medida que cambian las prioridades: reorganízate sin perder el impulso

Cambia entre más de 7 vistas, desde el cronograma hasta la carga de trabajo del equipo, para realizar un seguimiento del progreso desde todos los ángulos

🔑 Ideal para: Jefes de producto o directores de ingeniería que planifican lanzamientos de múltiples sprints, gestionan cambios en la hoja de ruta o realizan seguimiento de la implementación de funciones en todos los equipos.

💡 Consejo profesional: Deja que la IA inteligente construya tu hoja de ruta. ClickUp Brain no solo ofrece compatibilidad con tu tablero Kanban, sino que lo potencia. Desde dividir grandes metas en fases viables hasta correlacionar dependencias y redactar planes de prueba, te libera del trabajo pesado. Tú te centras en construir; Brain se encarga del resto!

3. ClickUp Kanban para desarrollo de software plantilla

Obtenga una plantilla gratis Acelera tus ciclos de desarrollo con la plantilla ClickUp Kanban para desarrollo de software, diseñada específicamente para este fin

Los equipos de desarrollo no solo escriben código, sino que también se enfrentan a errores, metas de sprint, solicitudes de función y correcciones sorpresa, todo ello mientras luchan contra los plazos. Por eso precisamente necesitas la plantilla Kanban de ClickUp para desarrollo de software, que te ayudará a mantener tu flujo de trabajo ordenado y estructurado.

Cada tarea, ya sea una nueva función o un error de última hora, sigue un camino claro y sin complicaciones, desde el backlog hasta el código, la revisión, las pruebas y la implementación. Incluso las tareas «pendientes» tienen su lugar, por lo que tus prioridades, y tus no prioridades, quedan muy claras.

¿Lo mejor de todo? ClickUp Automatización mantiene el flujo de trabajo, moviendo instantáneamente las tarjetas a la columna correcta para que tu tablero se mantenga limpio y los miembros de tu equipo se mantengan concentrados.

Por qué te gustará esta plantilla:

Sigue un flujo claro desde la idea hasta la entrega, sin tickets perdidos ni conjeturas

Captura detalles granulares como la complejidad, el esfuerzo y el propietario utilizando Campos personalizados

Evita los cuellos de botella con límites de WIP, enrutamiento automático y actualizaciones de estado en tiempo real

🔑 Ideal para: equipos de ingeniería y jefes de proyecto que equilibran funciones, errores y deuda tecnológica, especialmente aquellos que desean una visibilidad completa sin reuniones constantes.

🔎 ¿Sabías que...? En Microsoft, los equipos ágiles adoptaron Kanban para eliminar el lastre de los sprints tradicionales, obtener visibilidad en tiempo real y empoderar a los ingenieros. Como dice Ronald Klemz, director sénior de ingeniería de software: Pasábamos mucho tiempo en reuniones, planificando y replanificando para asegurarnos de que nuestras confirmaciones se cumplieran en el sprint. Esto daba como resultado que los elementos importantes permanecieran en la columna «Activo» durante días o semanas, lo que dificultaba visualizar el estado del trabajo. Para reducir la carga de reuniones y liberar a nuestros ingenieros, decidimos probar Kanban, y nunca nos hemos arrepentido. Pasábamos mucho tiempo en reuniones, planificando y replanificando para asegurarnos de que nuestros compromisos se cumplieran en el sprint window. Esto resultaba en que los elementos importantes permanecieran en la columna «Activo» durante días o semanas, lo que dificultaba visualizar el estado del trabajo. Para reducir la carga de reuniones y liberar a nuestros ingenieros, decidimos probar Kanban, y nunca nos hemos arrepentido.

4. Plantilla de gestión de proyectos ágil Kanban de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Mantén la rapidez, la adaptabilidad y la concentración con la plantilla de gestión de proyectos Kanban ágil de ClickUp

La metodología ágil combina estructura y flexibilidad, lo que te ayuda a planear de forma más inteligente, pivotar más rápidamente y ofrecer resultados de forma constante. La plantilla de gestión de proyectos Kanban ágil de ClickUp pone ese poder en tus manos.

Úsalo para crear un tablero Kanban que divida el trabajo en iteraciones y cambie las prioridades sin perder impulso. Desde la preparación del backlog hasta la resolución de obstáculos, todas las fases mantienen la visibilidad sin la sobrecarga de un plan rígido.

Por qué te gustará esta plantilla:

Gestiona epopeyas, puntos de historia y deuda técnica en una vista optimizada

Evita los cuellos de botella con límites de WIP, indicadores de bloqueo y actualizaciones en tiempo real

Genera automáticamente informes de sprints para realizar seguimiento de la velocidad y mejorar la plan

🔑 Ideal para: equipos ágiles de productos y equipos técnicos que equilibran entregas iterativas, ciclos de retroalimentación y hojas de ruta cambiantes, todo en un entorno de trabajo Kanban adaptable.

🧠 Dato curioso: El Manifiesto Ágil es la columna vertebral del desarrollo iterativo moderno. Sus 12 principios defienden el pensamiento centrado en el cliente, la flexibilidad frente a la rigidez y las soluciones de trabajo frente a los planes rígidos y la documentación excesiva.

5. Plantilla de planificación ágil de sprints de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Planifica sprints de forma más inteligente con la plantilla de planificación de sprints ágiles de ClickUp

La planificación de sprints puede generar impulso o derivar en un exceso de reflexión, metas poco claras y equipos sobrecargados. La plantilla de planificación ágil de sprints de ClickUp te ayuda a eliminar el ruido, lo que te permite celebrar reuniones más inteligentes, alinearte rápidamente y empezar con confianza.

Deshazte de las hojas de cálculo y las notas adhesivas: esta plantilla actúa como una guía paso a paso para correlacionar tus metas, perfeccionar el trabajo pendiente y definir las responsabilidades del propietario antes incluso de que comience el sprint. Ya sea de forma remota o híbrida, establece el tono adecuado para una entrega de alta velocidad.

Por qué te gustará esta plantilla:

Prepárate para la plan de sprint con herramientas de automatización de clasificación y filtrado de tareas pendientes

Asigna el trabajo basándote en cálculos precisos de capacidad que evitan el exceso de compromiso

Supervisa el estado de los sprints con gráficos de burndown en tiempo real y seguimiento de la velocidad

🔑 Ideal para: Scrum masters, gestores de proyectos ágiles y equipos que desean liderar una planificación de sprints estructurada y con plazos fijos con confianza y menos reuniones de seguimiento.

6. Plantilla Kanban de sprints simples de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Simplifica la adopción ágil con la plantilla Kanban Simple Sprints de ClickUp

Cuando tienes poco tiempo o gestionas proyectos con un equipo de tamaño más pequeño, no necesitas complejidad, sino claridad. La plantilla Kanban Simple Sprints de ClickUp elimina las distracciones y te ofrece solo lo esencial: flujo de tareas, propiedad y resultados

Su diseño limpio te ayuda a realizar el seguimiento y priorizar tareas sin la sobrecarga de los paneles o la elaboración de informes avanzados. Tanto si estás ejecutando tu primer sprint como si estás realizando pruebas con diferentes equipos, esta plantilla te ofrece la estructura necesaria para que tus sprints se desarrollen sin fricciones.

Por qué te gustará esta plantilla:

Traslada automáticamente las tareas incompletas al siguiente sprint con un solo clic

Etiqueta los obstáculos y destaca los detalles esenciales para que nunca se pasen por alto

Añade metas de sprint, estimaciones y notas para mantener el contexto en primer plano

🔑 Ideal para: equipos pequeños, startups en fase inicial o cualquiera que desee crear un tablero Kanban lo suficientemente sencillo como para empezar rápidamente, pero lo suficientemente estructurado como para escalar.

7. Plantilla «Getting Things Done» de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Captura, aclara y acaba con tu lista de pendientes con la plantilla «Getting Things Done» de ClickUp

El método GTD de David Allen revolucionó nuestra forma de pensar sobre la productividad, transformando el desorden mental en pasos siguientes centrados y viables. La plantilla Getting Things Done de ClickUp facilita la gestión de los aspectos cambiantes de tu vida con intención y control tranquilo.

Desde las reuniones del equipo hasta las compras del supermercado, este tablero de estilo Kanban se convierte en tu centro de mando visual. Clasifica las tareas por ámbito (trabajo, relaciones, salud), etiqueta por contexto (llamadas, recados, escritura) y asigna niveles de esfuerzo para centrarte en lo que se ajusta a tu capacidad actual.

Por qué te gustará esta plantilla:

Arrastra y suelta elementos entre las fases GTD, como «Pendiente», «En curso», «En espera» y «Completada»

Echa un vistazo rápido a los detalles clave (contexto, fecha límite y esfuerzo) sin necesidad de hacer clics adicionales

Filtra tu tablero por urgencia, categoría o carga mental para hacer trabajo con intención

🔑 Ideal para: Trabajadores del conocimiento, autónomos o cualquier persona que compagine diferentes proyectos y responsabilidades y desee un tablero digital que refleje su forma de pensar.

📮 Información de ClickUp: ¿Crees que tu lista de pendientes funciona? Piénsalo de nuevo. Nuestra encuesta muestra que el 76 % de los profesionales utilizan su sistema de priorización para la gestión de tareas. Sin embargo, investigaciones recientes confirman que el 65 % de los trabajadores tienden a centrarse en tareas fáciles en lugar de en tareas de alto valor, sin establecer prioridades de forma eficaz. Las prioridades de tareas de ClickUp transforman la forma en que visualizas y abordas proyectos complejos, resaltando fácilmente las tareas críticas. Con los flujos de trabajo impulsados por IA y los indicadores de prioridad personalizados de ClickUp, siempre sabrás qué abordar primero.

8. Plantilla de incorporación de clientes de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Convierte las primeras impresiones en fidelidad a largo plazo con la plantilla de incorporación de clientes de ClickUp

El 63 % de los clientes afirma que la incorporación, es decir, el soporte que esperan después de la venta, influye directamente en su decisión de compra. La plantilla de incorporación de clientes de ClickUp proporciona a tu equipo un manual estructurado y colaborativo para convertir esa primera impresión en una retención a largo plazo.

A diferencia de las listas de control estáticas, este entorno de trabajo visual se adapta a diferentes segmentos de clientes y se escala sin esfuerzo a medida que creces. Crea flujos de trabajo repetibles, realiza un uso compartido de vistas orientadas al cliente y automatiza las actualizaciones, para que tu equipo y tus clientes se mantengan alineados sin necesidad de ayuda adicional.

Por qué te gustará esta plantilla:

Estandariza los procesos con listas de control dinámicas, subtareas reutilizables y automatizaciones basadas en el estado

Fortalece la colaboración del equipo al correlacionar la propiedad a lo largo del proceso de incorporación

Descubre los puntos de fricción con análisis integrados que revelan dónde los clientes pierden interés

🔑 Ideal para: Equipos de éxito del cliente o gerentes que gestionan la incorporación simultánea de múltiples clientes en diferentes niveles de servicio.

9. Plantilla de matriz de selección de contratación de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Optimiza un proceso de selección justo y rápido con la plantilla de matriz de selección de contratación de ClickUp

Contratar no consiste solo en revisar currículos, sino en reducir los prejuicios, coordinar a los entrevistadores y tomar decisiones con confianza. La plantilla de matriz de selección de contratación de ClickUp te ayuda a evaluar a los candidatos con claridad, convirtiendo las discusiones subjetivas en información objetiva basada en puntuaciones.

Realiza un seguimiento del proceso de cada candidato, asigna paneles de entrevistas y compara las cualificaciones utilizando campos personalizados como comunicación, habilidades técnicas y adecuación al rol. Es tu atajo hacia una contratación estructurada (desde la selección hasta la oferta final) que se adapta, sin la proliferación de hojas de cálculo.

Por qué te gustará esta plantilla:

Califica a los candidatos comparando criterios estandarizados como habilidades, experiencia y valoraciones de entrevistas

Simplifica la colaboración con vistas compartidas y hilos de comentarios para obtener comentarios unificados

Acelera las decisiones de contratación con comparaciones visuales que destacan al instante a los mejores talentos

🔑 Ideal para: equipos de RR. HH. y responsables de contratación que gestionan un gran volumen de reclutamiento, aportaciones interfuncionales o procesos de contratación a distancia.

💡 Consejo profesional: Los equipos de RR. HH. inteligentes no hacen conjeturas, analizan y se adaptan. Con ClickUp para RR. HH., puedes realizar el seguimiento de la velocidad de contratación, las bajas por fase y los comentarios del equipo en un solo lugar, lo que te permite mantener un proceso de contratación rápido, justo y basado en información.

10. Plantilla retrospectiva de proyectos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Pon en práctica las lecciones aprendidas con la plantilla de retrospectiva de proyectos de ClickUp

Los equipos de proyectos ágiles saben que las retrospectivas no son solo rituales, sino que son el motor de la mejora continua. La plantilla de retrospectiva de proyectos de ClickUp proporciona un espacio al estilo Kanban para reflexionar sobre lo que fue trabajo, lo que no fue trabajo y lo que se debe intentar a continuación.

Utiliza las columnas de arrastrar y soltar para categorizar la información, asignar propietarios a los seguimientos y visualizar el progreso a medida que tu equipo repite sprint tras sprint. Tanto si realizas una retrospectiva semanal como mensual, esta plantilla convierte la reflexión en un proceso repetible y rastreable.

Por qué te gustará esta plantilla:

Crea un ciclo de retroalimentación y acción con la propiedad de las tareas y el seguimiento de las mismas

Reduce el cansancio de las reuniones con comentarios asíncronos y visibilidad compartida

Realiza un seguimiento de los resultados a lo largo de los sprints para garantizar que las retrospectivas impulsen un cambio real

🔑 Ideal para: equipos de proyectos ágiles, scrum masters y equipos de startups que desean un proceso retrospectivo que mejore la entrega.

💡 Truco de ClickUp: utiliza los paneles de ClickUp para supervisar las horas de trabajo, detectar cuellos de botella y enlazar los elementos a resultados reales. Es como hacer una retrospectiva con visión de rayos X: perspicaz, rápido y totalmente integrado.

11. Plantilla de soporte técnico de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Simplifica las operaciones y resuelve los problemas más rápidamente con la plantilla Kanban de soporte técnico de ClickUp

¿Tienes que lidiar con interrupciones del servicio, fallos de inicio de sesión, retrasos en el aprovisionamiento y tickets urgentes, todo al mismo tiempo? Las bandejas de entrada compartidas pueden funcionar al principio, pero a medida que tu equipo de TI crece, también lo hacen los problemas. Es entonces cuando necesitas un sistema escalable diseñado para la eficiencia: la plantilla de soporte técnico de ClickUp.

Esta plantilla especializada facilita la clasificación de solicitudes, la asignación de tareas por urgencia y la detección temprana de obstáculos. Tanto si tu equipo trabaja in situ como a distancia, obtendrás visibilidad en tiempo real de cada problema de compatibilidad, desde su recepción hasta su resolución.

Por qué te gustará esta plantilla:

Clasifica y envía automáticamente los tickets según los datos introducidos en los formularios, las etiquetas o los desencadenantes de correo electrónico

Utiliza campos personalizados y códigos de color para destacar los problemas recurrentes o de alta prioridad

Supervisa los SLA, el estado del backlog y la velocidad de resolución en una vista Tablero Kanban en tiempo real

🔑 Ideal para: servicios de asistencia técnica de TI, administradores de sistemas y equipos tecnológicos de corporación que buscan ampliar la asistencia en diferentes fases de resolución y múltiples funciones internas.

12. Plantilla de gastos y (elaboración de) informes de empresa de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Realice un seguimiento de cada dólar sin ahogarse en hojas de cálculo utilizando la plantilla de gastos y (elaboración de) informes de empresa de ClickUp

Cuando tu equipo registra todo, desde los gastos de viaje y los reembolsos de combustible hasta las reuniones y los gastos de marketing, cumplir con las normas y mantenerte dentro del presupuesto puede convertirse rápidamente en un lío.

¿La solución? La plantilla de gastos y (elaboración de) informes empresariales de ClickUp: tu hub todo en uno para recopilar recibos, estandarizar (elaboración de) informes y realizar un seguimiento de los gastos en tiempo real. Desde la entrada inicial hasta la aprobación final, ofrece a los responsables financieros una visibilidad total sin las idas y venidas habituales.

Por qué te gustará esta plantilla:

Mantén todos los gastos de empresa organizados con un registro centralizado y filtrable

Acelera las aprobaciones de los gerentes con notificaciones automáticas y etiquetas de estado visuales

Etiqueta, clasifica y analiza los gastos por equipo, categoría o fecha de vencimiento con solo unos clics

🔑 Ideal para: equipos financieros y jefes de departamento que buscan reducir la carga administrativa del seguimiento de gastos sin dejar de estar totalmente preparados para las auditorías.

13. Calendario editorial del blog de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Planifica flujos de contenido más inteligentes con la plantilla Kanban del calendario editorial del blog de ClickUp

La creación de contenido no es solo escribir, sino coordinar ideas, fechas límite, elementos visuales y cronogramas de publicación entre equipos. Y si alguna vez has incumplido fechas límite, repetido trabajo o te has apresurado a informar a los creadores sobre nuevas tareas, la plantilla de calendario editorial del blog de ClickUp es la solución.

Ofrece una vista de 360° del ciclo de vida de tu contenido, desde la lluvia de ideas hasta la promoción. Agrupa los blogs por fase (idea, borrador, diseño, etc.), asigna tareas a las personas adecuadas y mantén todos tus activos y aprobaciones en un solo lugar.

Por qué te gustará esta plantilla:

Realiza un seguimiento del estado del blog en tiempo real con una vista clara del tablero Kanban basada en fases

Asigna rols, establece cronogramas y reduce las idas y venidas con la propiedad de las tareas

Haz adjunto de recursos, enlaces de publicación y elementos visuales para que cada publicación se lance a tiempo

🔑 Ideal para: Blogueros independientes, editores, equipos de marketing y creadores de contenido que gestionan blogs en diferentes fases, miembros de equipos y canales de publicación.

Mejora tu juego Kanban con ClickUp

Kanban no es solo un diseño visual; es la forma en que los mejores equipos de hoy en día se mantienen ágiles, adaptables y alineados.

Aunque la vista Tablero de Asana te ayuda a visualizar el trabajo, carece de la personalización y la visibilidad profundas que necesitan tus flujos de trabajo para escalar.

Ahí es donde ClickUp destaca, con vistas flexibles, Campos personalizados, panel en tiempo real y automatización que ahorra tiempo. ¿Lo mejor? Cambiar es muy fácil. Importa tus tableros de Asana en cuestión de minutos y convierte las tareas dispersas en un sistema optimizado y escalable.

¿Listo para subir de nivel? ¡Prueba ClickUp gratis y experimenta todo el poder de Kanban ahora mismo!