Las 11 mejores alternativas a Teambook para una programación de recursos más inteligente

¿Alguna vez ha intentado planear un proyecto sin tener una vista clara de quién está disponible y cuándo? Es una receta para los retrasos, el agotamiento y las oportunidades perdidas. De hecho, el 41 % de los gestores de recursos afirman que la falta de visibilidad de la capacidad del equipo es uno de sus mayores retos.

Herramientas como Teambook pretenden solucionar esto. Sin embargo, muchos equipos se enfrentan a una interfaz poco intuitiva, integraciones con límite o precios que no se ajustan a sus necesidades.

Ya sea que estés trabajando en cronogramas de clientes, recursos internos o dependencias interfuncionales, necesitas una herramienta que te brinde control y claridad. Una que haga que la planificación de recursos sea intuitiva, no otra tarea más que gestionar.

En esta guía, le mostraremos las mejores alternativas a Teambook: herramientas creadas para equipos modernos que necesitan visibilidad en tiempo real, programación flexible y planificación de proyectos que se adapte realmente a su forma de trabajo.

Las mejores alternativas a Teambook de un vistazo

Aquí tienes una rápida comparación de las mejores alternativas a Teambook para ayudarte a elegir la más adecuada en función de algunas funciones clave (como la colaboración en tiempo real y las vistas de proyectos), los precios y las valoraciones de los usuarios.

Herramienta Ideal para Funciones principales Precios* Valoraciones ClickUp Gestión del trabajo todo en uno con programación flexible, planificación de recursos, IA ambiental y automatización. Vistas de carga de trabajo y cronograma, campos personalizados, control de tiempo integrado, plantillas de programación, más de 1000 integraciones. plan Free; personalizaciones para corporaciones. G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 Float Visibilidad en tiempo real de la utilización de los recursos, la capacidad y los márgenes. Asignación mediante arrastrar y soltar, emparejamiento de habilidades, seguimiento del presupuesto y las tarifas, control de tiempo integrado, gestión de las vacaciones. Planes de pago desde 8,50 $ al mes por usuario. G2 4,3/5 Capterra 4,5/5 Resource Guru Programación fácil para usuarios con gestión de permisos y conflictos. Calendario compartido, detección de conflictos, seguimiento de permisos, correos electrónicos con la programación diaria, informes de utilización. Planes de pago desde 5 $ al mes por usuario. G2 4,6/5 Capterra 4,7/5 Calendly Automatización de la programación de clientes y reducción de idas y venidas. Enlazado de reservas en tiempo real, recordatorios automáticos, reuniones rotativas y colectivas, más de 100 integraciones, cobro de pagos. plan Free; planes de pago desde 12 $ al mes por usuario. G2 4,7/5 Capterra 4,7/5 Trabajo en equipo Gestión del trabajo del cliente con funciones integradas de facturación y seguimiento de la utilización. Planificador de carga de trabajo, horas facturables, comunicaciones centralizadas con los clientes, automatización de tareas, paneles personalizados. plan Free; planes de pago desde 13,99 $ al mes por usuario. G2 4,4/5 Capterra 4,5/5 Wrike Ampliación de equipos de proyecto multifuncionales Flujos de trabajo personalizados, formularios de solicitud de otros recursos, programación de recursos, análisis en tiempo real, múltiples vistas, más de 400 integraciones. plan Free; planes de pago desde 39 $ al mes por usuario. G2 4,2/5 Capterra 4,3/5 Trello Sencillo seguimiento visual de tareas Tableros Kanban, listas de control y fechas de vencimiento, automatización Butler, Power-Ups, vista de calendario y cronograma. Plan Free; planes de pago desde 5 $ al mes por usuario. G2 4,4/5 Capterra 4,5/5 Deputy Programación de turnos y gestión de la plantilla Horarios basados en la demanda, intercambios de turnos móviles, alertas de cumplimiento, reloj GPS, integraciones de nóminas/puntos de venta. Planes de pago desde 4,50 $ al mes por usuario. G2 4,6/5 Capterra 4,6/5 Clockify Sencillo control de tiempo en todos los proyectos y equipos. Cronómetros manuales y automáticos, etiquetado de clientes/tareas, paneles, informes con marca, más de 80 integraciones. Planes de pago desde 5,49 $ al mes por usuario. G2 4,5/5 Capterra 4,8/5 Keka Gestión de recursos y tiempo centrada en RR. HH. Registros biométricos y móviles, sincronizar de nóminas y permisos, hojas de horas de proyectos, OKR y revisiones, flujos de trabajo de RR. HH. unificados. Planes de pago desde 9 $ al mes por usuario. G2 4,5/5 Capterra 4,4/5 Hub Planner Planificación avanzada de recursos y visibilidad. Mapas de calor y disponibilidad, hojas de horas integradas, previsión en tiempo real, emparejamiento de habilidades, seguimiento del presupuesto. Planes de pago desde 7 $ al mes por usuario. G2 4,2/5 Capterra 4,2/5

¿Por qué optar por alternativas a Teambook?

Teambook es elogiado por su interfaz limpia, su fácil incorporación y su programación visual. Pero incluso sus usuarios más antiguos han expresado una preocupación recurrente: su enfoque es demasiado limitado.

Las herramientas que no proveen una gestión integral de los recursos suelen resultar inadecuadas para los gestores de proyectos y los responsables de operaciones, que cambian constantemente entre múltiples proyectos. Esto contribuye a la dispersión del trabajo, lo que consume tiempo y energía.

Así lo señaló una reseña de Capterra:

El alcance de Teambook sigue siendo bastante limitado. Nos hubiera encantado que se ampliara hasta completar una solución PSA.

Si estás buscando una alternativa a Teambook, es probable que te enfrentes a uno o varios de estos retos:

Alcance con límite más allá de la programación básica de recursos y el plan visual.

Falta de funciones integradas como (elaboración de) informes, control de tiempo o flujos de trabajo avanzados para la gestión de proyectos.

Experiencia móvil que dificulta obtener una visión general clara sobre la marcha.

Las actualizaciones y los problemas para sincronizar están causando fricciones con los sistemas internos o las herramientas de terceros.

Precios que pueden resultar elevados para equipos pequeños que necesitan más flexibilidad y menos límites.

Las 11 mejores alternativas a Teambook que puedes utilizar

¿Buscas una herramienta de planificación de recursos que vaya más allá de la simple programación?

Hemos recopilado las 11 mejores alternativas a Teambook que ofrecen una mayor flexibilidad y capacidades más avanzadas de gestión de recursos.

ClickUp (la mejor opción para la gestión integral del trabajo basada en IA, con programación flexible, planificación de recursos y automatización).

A diferencia de Teambook, que se centra exclusivamente en la programación de recursos, ClickUp es una plataforma de gestión de recursos humanos todo en uno basada en IA que combina la gestión de recursos, la planificación de proyectos y el control de tiempo en un espacio de trabajo flexible y totalmente personalizable.

Como entorno de trabajo de IA convergente, es realmente la única app de trabajo que necesitan los equipos de RR. HH. Veamos cómo funciona.

Visualiza la capacidad del equipo con ClickUp Views.

Reequilibre rápidamente las cargas de trabajo visualizando la capacidad del equipo con las vistas de carga de trabajo y cronograma de ClickUp.

Para los gestores de proyectos con un ancho de banda limitado, el mayor reto es saber quién hace qué y cuándo. ClickUp resuelve este problema con herramientas de planificación de recursos como ClickUp Carga de trabajo y ClickUp Cronograma, que visualizan la capacidad del equipo en tiempo real.

Supongamos que su equipo de diseño tiene la agenda completa para esta semana. La vista Carga de trabajo de ClickUp utiliza sencillos indicadores rojos, amarillos y verdes para ayudarle a detectar las sobrecargas de trabajo de un vistazo.

Puede agrupar por persona asignada, ajustar los cronogramas directamente y ampliar la vista para ver la disponibilidad diaria. Esto le permite reequilibrar fácilmente el trabajo antes de que se produzca el agotamiento.

💡 Consejo profesional: para llevar tu proyecto y tu planificación individual al siguiente nivel, prueba ClickUp Calendario. Programa automáticamente tu día en función de la prioridad, las reuniones y la disponibilidad, para que nunca tengas que preguntarte qué hacer a continuación. Incluso se sincroniza con Google y Outlook para mantener todo en un solo lugar.

Asigne rols y disponibilidad con los Campos personalizados de ClickUp.

Filtra a los miembros del equipo por habilidades, rol o disponibilidad para asignar siempre a la persona adecuada con los Campos personalizados de ClickUp.

¿Necesita asignar proyectos en función de los rols del equipo o de la disponibilidad? Ahí es donde destacan los campos personalizados de ClickUp. Añada campos como departamento, ubicación o conjunto de habilidades, y filtre los recursos en consecuencia.

📌 Ejemplo: Supongamos que la semana que viene vas a incorporar a un nuevo cliente de corporación. Necesitas a alguien del equipo de Soluciones que haya trabajado con cuentas similares, que no esté sobrecargado de trabajo y que esté disponible de miércoles a viernes. Al filtrar Campos personalizados como departamento, tipo de cliente y disponibilidad, puedes reducir al instante la búsqueda al compañero de equipo adecuado.

Realice un seguimiento de las horas y manténgase dentro del presupuesto con el control de tiempo de ClickUp.

Realice un seguimiento del tiempo hasta el nivel de las tareas y señale los excesos presupuestarios antes de que se conviertan en un problema con ClickUp Control de Tiempo.

Para los equipos que facturan por horas o necesitan registros de auditoría, el control de tiempo de los proyectos y la duración estimada de ClickUp son exactamente lo que necesitas. Calcula cuánto tiempo llevará una tarea, realiza un seguimiento del tiempo real empleado y señala los excesos de tiempo con antelación. Y si tu equipo utiliza herramientas como Harvest o Toggl, ClickUp también se integra con ellas.

💡 Consejo profesional: ClickUp también admite etiquetas y notas dentro de las entradas de tiempo, para que tu equipo pueda registrar exactamente en qué ha trabajado, hasta el más mínimo detalle de la tarea. Se acabó el tener que adivinar qué significaba realmente «3 horas: administrador».

Utiliza ClickUp AI para optimizar todos tus procesos de trabajo.

ClickUp Brain incorpora funciones avanzadas de IA directamente en su flujo de trabajo. Con ClickUp Brain, puede automatizar tareas repetitivas, generar contenido, resumir información y obtener respuestas instantáneas desde su entorno de trabajo, todo en un solo lugar.

Esto significa que dedicará menos tiempo a cambiar de una herramienta a otra y más tiempo a centrarse en lo que realmente importa. Las funciones de IA ayudan a optimizar la comunicación, aumentar la productividad y garantizar que siempre tenga la información que necesita al alcance de la mano. Solo tiene que hacer una mención (mención) a Brain en ClickUp Chat, tareas, comentarios o en cualquier otro lugar, y tendrá todo el contexto de su ecosistema de trabajo conectado.

Analice gráficos circulares (y mucho más) desde los paneles de ClickUp utilizando ClickUp Brain.

Cree procesos repetibles con las plantillas de ClickUp.

Planificar los horarios del equipo desde cero cada semana puede resultar agotador. ClickUp ofrece plantillas de planificación de recursos que agilizan los procesos repetitivos.

Instancia, si quieres saber quién está disponible, quién está sobrecargado y dónde están tus carencias de habilidades, la plantilla de gestión de recursos humanos de ClickUp te ofrece una vista de tu plantilla para que puedas:

Realice un seguimiento de la carga de trabajo de los empleados en todos los proyectos.

Optimice la asignación de recursos y evite el agotamiento.

Visualice los calendarios y los plazos en un solo lugar.

Obtenga una plantilla gratis Gestiona tareas y personas con un ancho de banda con límite en proyectos de ritmo rápido con la plantilla de gestión de recursos y personas de ClickUp.

Sin embargo, si le cuesta asegurarse de que todo el mundo está haciendo lo correcto en el momento adecuado, la plantilla de planificación de equipos de ClickUp le ayuda a alinear las tareas del equipo con la disponibilidad real del calendario.

🎥 Aquí tienes un vídeo útil sobre la planificación de la capacidad con ClickUp:

Reduzca el trabajo de administrador con las integraciones de ClickUp.

Sincroniza calendarios, automatiza actualizaciones y mantén tus herramientas marcadas como favoritas conectadas en un único entorno de trabajo con ClickUp Integrations.

Los equipos que ya gestionan calendarios o personal en herramientas externas pueden confiar en las integraciones de ClickUp. Puede sincronizar tareas con Google Calendar, conectarse con software de RR. HH. como Hubstaff, Time Doctor o Zoho People a través de Zoho Flow e integrarse con más de 1000 herramientas para reducir las actualizaciones manuales en todas las plataformas.

Las mejores funciones de ClickUp

Visualice la capacidad del equipo con las vistas de carga de trabajo y cronograma para equilibrar las cargas de trabajo y cumplir con los plazos.

Asigna rols y realiza un seguimiento de la disponibilidad utilizando Campos personalizados como departamento, habilidades y ubicación.

Realice un seguimiento de las horas facturables con el control de tiempo integrado y las duraciones estimadas para obtener (elaboración de) informes precisos.

Utilice plantillas de programación de equipos, como la plantilla de gestión de recursos y la plantilla de programación de equipos, para optimizar los planes de los proyectos

Sincronice tareas con Google Calendar, conéctese con software de RR. HH. como Hubstaff, Time Doctor o Zoho People a través de Zoho Flow e integre más de 1000 herramientas.

ClickUp límites

El amplio conjunto de funciones requiere un periodo de aprendizaje para los nuevos usuarios.

La aplicación móvil no es totalmente compatible con la versión de escritorio.

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre ClickUp

Esta reseña de G2 destacó:

ClickUp ofrece una amplia gama de herramientas, desde la gestión de tareas y el control de tiempo hasta el establecimiento de metas, lo que lo convierte en un recurso adaptable a diferentes flujos de trabajo y tamaños de equipo. Las hojas de horas y los paneles personalizables son especialmente útiles para ver el progreso de las tareas de un vistazo y obtener una visión general del progreso diario de cada miembro del equipo.

💡 Bonificación: Lleve su plan de recursos al siguiente nivel con la inteligencia artificial en una aplicación de escritorio: Busca al instante en ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint y todas tus apps de conexión, así como en la web, plantillas de planificación de recursos, calendarios y documentos de asignación.

Talk to Text para hacer preguntas, actualizar asignaciones de recursos o gestionar su proceso de plan mediante la voz, sin necesidad de usar las manos y desde cualquier lugar. Utilicepara hacer preguntas, actualizar asignaciones de recursos o gestionar su proceso de plan mediante la voz, sin necesidad de usar las manos y desde cualquier lugar.

Reemplaza docenas de herramientas de IA desconectadas y aprovecha modelos externos premium como ChatGPT, Claude y Gemini con una única solución preparada para corporación que aporta contexto e inteligencia a tu gestión de recursos. Prueba ClickUp Brain MAX , la superaplicación de IA que realmente te entiende, porque conoce tu trabajo. Deshazte de la proliferación de herramientas de IA, utiliza tu voz para terminar tu trabajo, crear documentos, asignar tareas a los miembros del equipo y mucho más.

2. Float (la mejor opción para obtener visibilidad en tiempo real de la utilización de los recursos, la capacidad y los márgenes)

a través de Float

La verdadera fortaleza de Float, que lo distingue de otras herramientas de planificación de proyectos, es que va más allá al ofrecer información en tiempo real que le ayuda a mantener la rentabilidad mientras gestiona la capacidad.

Diseñado para equipos de servicios profesionales, ofrece a los gestores de proyectos claridad sobre la asignación de recursos, el impacto en los costes y la utilización del equipo sin necesidad de cambiar entre hojas de cálculo financieras y herramientas de programación.

Las mejores funciones de Float

Haga vista de los calendarios de recursos en tiempo real con asignación mediante arrastrar y soltar.

Asigna trabajo a las personas en función de sus habilidades, rols y disponibilidad.

Previsión del impacto de los proyectos en los márgenes con el seguimiento del presupuesto y las tarifas.

Compara las horas plan con las reales gracias al control de tiempo integrado.

Realice un seguimiento de las vacaciones, los días festivos y los límites de capacidad para evitar el exceso de reservas.

Límites de flotación

Menos integraciones nativas en comparación con herramientas de gestión de proyectos más amplias.

Las personalizaciones de la interfaz y de la elaboración de informes son de límite.

Los nuevos usuarios pueden tardar algún tiempo en familiarizarse con el intervalo completo de funciones.

Precios variables

Starter : 8,50 $ al mes por usuario.

Pro : 14 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Float

G2 : 4,3/5 (más de 1600 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 1600 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Float

Esta reseña de Capterra nota:

Float nos proporciona una plataforma increíble que nos ayuda a programar y planear las tareas de nuestro equipo en función de la disponibilidad de nuestros recursos. Nos permite asignar tareas entre nosotros y programar cronogramas para controlar el tiempo.

Float nos proporciona una plataforma increíble que nos ayuda a programar y planear las tareas de nuestro equipo en función de la disponibilidad de nuestros recursos. Nos permite asignar tareas entre nosotros y programar cronogramas para controlar el tiempo.

📮 ClickUp Insight: La mayoría de los trabajadores del conocimiento siguen dependiendo del correo electrónico y el chat para mantener la conexión, pero casi el 60 % de la jornada laboral se pierde simplemente saltando de una herramienta a otra y buscando detalles. ClickUp reúne todo tu trabajo, mensajes y actualizaciones en un solo espacio, para que puedas dedicar menos tiempo a cambiar de una aplicación a otra y más tiempo a hacer lo que realmente importa. Con ClickUp Chat, la comunicación del equipo es muy sencilla gracias a la mensajería en tiempo real, el uso compartido de archivos y la colaboración directamente integrados en tu entorno de trabajo.

3. Resource Guru (ideal para una programación fácil de usar con gestión de permisos y conflictos)

a través de Resource Guru

Cuando los cronogramas de los proyectos se acortan, incluso un solo miembro del equipo con exceso de trabajo puede echarlo todo por tierra. La mayoría de los equipos no tienen una vista clara y centralizada de quién está disponible y cuándo, lo que hace que los cambios de última hora y los plazos incumplidos sean demasiado habituales.

Ahí es donde entra en juego Resource Guru. Simplifica la programación con una interfaz de arrastrar y soltar, seguimiento de la disponibilidad en tiempo real y gestión integrada de permisos y conflictos.

Las mejores funciones de Resource Guru

Programa el personal, las salas y los equipos en un calendario de uso compartido con función de arrastrar y soltar.

Utilice la gestión de conflictos para detectar y prevenir automáticamente las sobreasignaciones.

Realice un seguimiento de las vacaciones, las bajas por enfermedad y los días festivos con la planificación integrada de los días libres.

Envía correos electrónicos diarios con la programación para mantener a todos alineados y responsables.

Analice la utilización, las horas facturables frente a las no facturables y las tendencias de tiempo libre.

Límites de Resource Guru

Funciones de límite de gestión de tareas y colaboración.

Menos integraciones de terceros en comparación con otras herramientas.

Sin opciones integradas de comunicación o de uso compartido de archivos.

Precios de Resource Guru

Plan Grasshopper : 5 $ al mes por usuario.

Blackbelt Plan : 8 $ al mes por usuario.

Plan Master: 12 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Resource Guru

G2 : 4,6/5 (más de 390 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 530 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Resource Guru

Esta reseña de G2 hizo uso compartido:

Resource Guru ayuda a nuestro equipo a colaborar en la asignación de recursos, lo que facilita encontrar la mejor manera de distribuir la carga de trabajo. Ofrece flexibilidad a la hora de reservar personal y proporciona una mejor visibilidad de nuestra capacidad actual, lo que nos ayuda a planear de forma más eficaz.

Resource Guru ayuda a nuestro equipo a colaborar en la asignación de recursos, lo que facilita encontrar la mejor manera de la distribución de la carga de trabajo. Ofrece flexibilidad a la hora de reservar personal y proporciona una mejor visibilidad de nuestra capacidad actual, lo que nos ayuda a planear de forma más eficaz.

4. Calendly (ideal para la automatización de la programación de citas con los clientes y para reducir las idas y venidas)

a través de Calendy

Reservar una reunión puede convertirse rápidamente en un juego basado en correos electrónicos. Ni siquiera hablemos de los retos que supone trabajar con diferentes equipos, zonas horarias o clientes muy ocupados. El problema es que cuanto más tiempo se tarda en programar una reunión, más probabilidades hay de que fracase.

Calendly resuelve esto permitiéndole compartir un enlace de programación personalizado que refleja su disponibilidad en tiempo real. Ya sea que esté gestionando llamadas de descubrimiento, entrevistas o revisiones internas, Calendly automatiza las confirmaciones, los recordatorios y el sincronizar el calendario.

Las mejores funciones de Calendly

Uso compartido: enlaces de programación personalizados que se actualizan en tiempo real según tu disponibilidad.

Automatice los recordatorios, los seguimientos y las confirmaciones para reducir las ausencias.

Ofrezca tipos de reuniones rotativas, colectivas o individuales con enrutamiento avanzado.

Integre herramientas como Google Calendar, Zoom, Salesforce, HubSpot y Marketo.

Realiza el pago a través de Stripe o PayPal antes de confirmar las citas.

Incruste páginas de reserva en sitios web o firmas de correo electrónico para obtener acceso instantáneo.

Límites de Calendly

Las integraciones avanzadas de enrutamiento y CRM solo están disponibles en los planes de nivel superior.

Opciones de personalización con límite para el diseño de la página de reservas y la imagen de marca en los niveles inferiores.

No es ideal para casos de uso complejos de programación de recursos o proyecto.

Precios de Calendly

Gratis : Siempre gratis, gratuito/a.

Estándar : 12 $ al mes por usuario.

Teams : 20 $ al mes por usuario.

Corporación: desde 15 000 $ al año.

Valoraciones y reseñas de Calendly

G2 : 4,7/5 (más de 2390 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 4000 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Calendly

Esta reseña de Capterra incluye la función:

Calendly fue mi primera opción cuando necesité un programador por primera vez; es lo primero que me viene a la mente cuando pienso en recomendar una plataforma de programación. El hecho de que se integre con otros programas lo convierte en todo lo que necesitas.

Calendly fue mi primera opción cuando necesité un programador por primera vez; es lo primero que me viene a la mente cuando pienso en recomendar una plataforma de programación. El hecho de que se integre con otros programas lo convierte en todo lo que necesitas.

🎥 Ver: Cómo utilizar ClickUp para la gestión de la plantilla en agencias

5. Teamwork (ideal para gestionar el trabajo del cliente con funciones integradas de facturación y seguimiento de la utilización)

a través de Teamwork

La gestión de proyectos de clientes a menudo implica cambiar entre múltiples herramientas: una para las tareas, otra para el control de tiempo y otra completamente diferente para la facturación al cliente. Esta fragmentación merma la productividad y deja margen para el error cuando la rentabilidad está en juego.

Teamwork reúne todo eso bajo un mismo techo. Diseñado específicamente para agencias, consultoras y equipos de servicios, este software gratuito de gestión de proyectos combina la gestión de proyectos, la planificación de recursos y la visibilidad financiera en una única plataforma.

Las mejores funciones de Teamwork

Realice un seguimiento de las horas facturables, la rentabilidad y la utilización de los recursos en una sola plataforma.

Utilice el Planificador de carga de trabajo para obtener una previsión de la capacidad y asignar el trabajo de forma equitativa.

Gestiona todas las comunicaciones con los clientes, los archivos y las aprobaciones en un espacio centralizado.

Automatice la creación de tareas, las actualizaciones y los recordatorios con TeamworkAI.

Cree paneles y (elaboración de) informes personalizados para la elaboración de presupuestos, el rendimiento y el control de tiempo.

Elige entre más de 50 plantillas de proyectos para empezar a trabajar desde el primer momento.

Límites del trabajo en equipo

La curva de aprendizaje puede ser pronunciada para los nuevos usuarios que no están familiarizados con las plataformas de gestión de proyectos.

La interfaz puede parecer densa o abrumadora, con demasiadas funciones habilitadas.

La aplicación móvil carece de algunas funciones en comparación con la versión de escritorio.

Precios de Teamwork

Free

Entrega: 13,99 $ al mes por usuario.

Grow: 25,99 $ al mes por usuario.

Escala: precios personalizados.

Valoraciones y reseñas sobre el trabajo en equipo

G2 : 4,4/5 (más de 1100 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 900 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Teamwork

Esta reseña de G2 citaba:

Teamwork nos permite compartir fácilmente la carga de trabajo entre compañeros con total visibilidad del progreso hasta el momento. Los trabajos se asignan, se siguen y se archivan con total sencillez, lo que significa que todo nuestro equipo tiene una visión global continua.

Teamwork nos permite compartir fácilmente la carga de trabajo entre compañeros con total visibilidad del progreso hasta el momento. Los trabajos se asignan, se siguen y se archivan con la sencillez de completar, lo que significa que todo nuestro equipo tiene una visión global continua.

6. Wrike (ideal para ampliar equipos de proyecto multifuncionales)

a través de Wrike

Un equipo utiliza hojas de cálculo, otro confía ciegamente en el correo electrónico y un tercero se pierde entre notas adhesivas. Cuando su organización comienza a crecer, también lo hace el desorden.

Pero con Wrike no tienes que preocuparte. Este software de programación de recursos reúne a todo el mundo en un entorno de trabajo compartido con flujos de trabajo personalizables, control de tiempo integrado y una potente programación de recursos. Para equipos distribuidos, el sistema de carpetas de Wrike ayuda a organizar el trabajo por departamento, cliente o programa.

Las mejores funciones de Wrike

Cree flujos de trabajo personalizables con dependencias de tareas y automatización de flujos de trabajo

Utilice formularios de solicitud dinámicos para recibir el trabajo y enviarlo a los equipos adecuados.

Visualice la carga de trabajo y la disponibilidad en todos los departamentos con herramientas de programación de recursos.

Realice un seguimiento del estado, el presupuesto y el rendimiento de los proyectos con paneles de análisis en tiempo real.

Cambie entre las vistas Lista, Tablero, Gantt, Calendario y Tabla.

Integración con más de 400 apps, entre ellas Salesforce, Google Drive y Adobe Creative Cloud.

Límites de Wrike

La configuración inicial y la incorporación pueden llevar mucho tiempo.

Algunos usuarios consideran que la interfaz es confusa o poco intuitiva.

Las funciones avanzadas están restringidas a los niveles de precios más altos.

Precios de Wrike

Free

Equipo : 10 $ al mes por usuario.

Empresa : 25 $ al mes por usuario.

Corporación : Precios personalizados

Pinnacle: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Wrike

G2 : 4,2/5 (más de 4400 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 2800 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Wrike

Esta reseña de Capterra destacó:

Como persona que gestiona múltiples proyectos con diferentes públicos, calendarios y necesidades, poder utilizar el mismo software y adaptarlo al nivel de competencia del grupo con el que trabajo me ha resultado de gran ayuda para mantener todo organizado.

Como persona que gestiona múltiples proyectos con diferentes públicos, calendarios y necesidades, poder utilizar el mismo software y adaptarlo al nivel de competencia del grupo con el que trabajo me ha resultado tremendamente útil para mantener todo organizado.

7. Trello (ideal para el seguimiento visual sencillo de tareas)

a través de Trello

A veces, lo que te ralentiza no es la carga de trabajo, sino la forma en que está dispersa. Un equipo utiliza notas adhesivas, otro está sumergido en hilos de correo electrónico y tú te quedas con la tarea de unir todo para mantenerte a flote.

Trello ayuda a simplificar todo eso. Con sus tableros limpios y tarjetas de arrastrar y soltar, puedes organizar las tareas de una manera que realmente tenga sentido para ti y tu equipo. Ya sea que estés planificando un proyecto o simplemente manteniéndote al día con la semana, aporta calma y claridad al caos cotidiano.

Las mejores funciones de Trello

Utilice tableros Kanban de arrastrar y soltar para gestionar el estado y la propiedad de las tareas.

Añada listas de control, fechas de límite, adjuntos y comentarios a tarjetas individuales.

Crea tableros compartidos para el equipo con el fin de mejorar la visibilidad y la colaboración entre departamentos.

Automatiza los flujos de trabajo rutinarios con Butler (la herramienta de automatización integrada de Trello).

Integre con Slack, Google Drive, Jira y más a través de Power-Ups.

Personaliza las vistas con las opciones Calendario, Cronograma y Tabla en los planes de pago.

Límites de Trello

Carece de herramientas integradas de control de tiempo o de gestión avanzada de recursos.

Puede resultar demasiado ligero para proyectos complejos o que involucran a varios equipos.

Las funciones clave, como los paneles y los cronogramas, tienen un límite en los planes de pago.

Precios de Trello

Free

Estándar : 5 $ al mes por usuario.

Premium : 10 $ al mes por usuario.

Corporación: 17,50 $+/mes por usuario (estimación para 50 usuarios)

Valoraciones y opiniones sobre Trello

G2 : 4,4/5 (más de 13 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 23 000 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Trello

Esta reseña de Capterra reveló lo siguiente:

Trello funciona a la perfección y es flexible para nuestros tipos de proyectos. Permite organizar fácilmente las tareas y los proyectos en tableros, listas y tarjetas. También facilita el trabajo en equipo en los proyectos.

Trello funciona a la perfección y es flexible para nuestros tipos de proyectos. Permite organizar fácilmente las tareas y los proyectos en tableros, listas y tarjetas. También facilita el trabajo en equipo en los proyectos.

8. Deputy (la mejor para la programación de turnos y la gestión de la plantilla)

a través de Deputy

Con el agotamiento laboral alcanzando un máximo histórico del 66 %, los horarios caóticos y los cambios de turno de última hora no ayudan. Especialmente para los equipos de primera línea, los horarios poco claros y los constantes cambios de programación provocan frustración, absentismo y una mayor rotación de personal.

Deputy devuelve la estructura al trabajo por turnos. Ayuda a los equipos operativos a gestionar horarios, realizar un seguimiento del tiempo y simplificar el cumplimiento normativo. Tanto si dirige un restaurante, un centro de atención telefónica o una clínica sanitaria, mantiene a su equipo alineado y motivado.

Las mejores funciones de Deputy

Cree horarios para los empleados basados en la disponibilidad, la demanda y el coste.

Permita el intercambio de turnos y las solicitudes de permisos en tiempo real a través de la app, aplicación móvil.

Utilice alertas inteligentes para evitar horas extras, conflictos e incumplimientos normativos.

Realice un seguimiento del tiempo y la asistencia con geolocalización y reconocimiento facial.

Integre con sistemas de nóminas y puntos de venta como ADP, Gusto y Square.

Límites de Deputy

No está diseñado para la gestión de proyectos ni para la plan a largo plazo.

La elaboración de informes es sólida, pero no tan personalizables como la de algunos competidores.

Los precios pueden aumentar rápidamente para equipos grandes con necesidades complejas.

Precios de Deputy

Planificación : 4,50 $ al mes por usuario.

Tiempo y asistencia : 4,50 $ al mes por usuario.

Premium : 6 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Deputy

G2 : 4,6/5 (más de 490 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 700 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Deputy

Esta reseña de G2 nota:

He estado utilizando la app Deputy para el trabajo y me ha facilitado mucho el seguimiento de mis turnos. Me encanta lo sencillo que es fichar la entrada y la salida, y poder ver exactamente cuánto tiempo he estado trabajando me ayuda a organizarme. La aplicación también guarda todos mis horarios en un solo lugar, por lo que nunca tengo que preocuparme por perder un turno. *

He estado utilizando la app Deputy para el trabajo y me ha facilitado mucho el seguimiento de mis turnos. Me encanta lo sencillo que es fichar la entrada y la salida, y poder ver exactamente cuánto tiempo he estado trabajando me ayuda a organizarme. La aplicación también guarda todos mis horarios en un solo lugar, por lo que nunca tengo que preocuparme por perder un turno. *

9. Clockify (la mejor opción para un control de tiempo sencillo en proyectos y equipos)

a través de Clockify

Si alguna vez ha llegado al final de la semana y ha pensado: «¿Dónde se ha ido todo el tiempo?», no es el único. Especialmente cuando se tiene que hacer malabarismos con múltiples clientes o tareas, muchos gestores de proyectos y equipos tienen dificultades para comprender en qué invierten su tiempo.

Ahí es donde Clockify te ayuda. Es un software de control de tiempo sencillo y sin complicaciones que te ofrece visibilidad de cómo trabaja tu equipo. Con su clara elaboración de informes visuales y su panel intuitivo, puedes equilibrar las cargas de trabajo y garantizar un uso eficiente de tus recursos humanos.

Las mejores funciones de Clockify

Realice un seguimiento del tiempo de forma manual o con cronómetros automáticos en proyectos y usuarios ilimitados.

Clasifique las entradas de tiempo por cliente, tarea o etiqueta para obtener (elaboración de) informes detallados.

Utilice los paneles integrados para analizar el uso del tiempo, las horas facturables frente a las no facturables y la actividad del equipo.

Genere (elaboración de) informes de tiempo compartibles y con su marca para clientes o partes interesadas internas.

Integra más de 80 herramientas como Asana, Trello, Google Calendar y Slack para realizar un seguimiento contextual.

Límites de Clockify

Carece de programación de recursos integrada o gestión avanzada de recursos.

Las personalizaciones de la elaboración de informes tienen un límite en el plan Free.

La interfaz de usuario puede parecer demasiado simplista para equipos que gestionan jerarquías de proyectos complejas.

Precios de Clockify

Estándar : 6,99 $ al mes por usuario.

Pro : 9,99 $ al mes por usuario.

Corporación : 14,99 $ al mes por usuario.

Paquete Cake.com: 15,99 $ al mes por usuario.

Valoraciones y opiniones sobre Clockify

G2 : 4,5/5 (más de 170 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 9200 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Clockify

Esta reseña de Capterra hizo uso compartido:

Clockify me ha facilitado mucho el seguimiento de mi uso del tiempo y me ofrece información detallada que me ayuda a gestionar mi tiempo de forma más eficaz. *

Clockify me ha facilitado enormemente el seguimiento de mi uso del tiempo y me ofrece información detallada que me ayuda a gestionar mi tiempo de forma más eficaz.

10. Keka (la mejor para la gestión de recursos y tiempo centrada en RR. HH.)

a través de Keka

Estar al tanto de quién está disponible, quién no, quién tiene exceso de trabajo y quién no ha enviado sus hojas de horas es un rompecabezas diario para los responsables de RR. HH. y operaciones. Pero no se puede esperar que todo vaya sobre ruedas cuando los datos de asistencia se encuentran en una herramienta y las nóminas en otra.

Keka resuelve esto al reunir todo el proceso de gestión de personal en un sistema centralizado. Cuenta con funciones como el seguimiento automatizado de la asistencia, la programación de turnos y el análisis de la plantilla. En definitiva, está diseñado para reducir los gastos administrativos y ayudar a los equipos a centrarse en lo que más importa: las personas.

Las mejores funciones de Keka

Automatice el seguimiento del tiempo y la asistencia con registros biométricos, GPS y móviles.

Sincroniza los datos de vacaciones, turnos y asistencia directamente con el procesamiento de nóminas.

Utilice hojas de horas de los proyectos para realizar un seguimiento del esfuerzo y gestionar la utilización de los recursos.

Establece y gestiona OKR, evaluaciones de rendimiento y comentarios de 360° desde un solo panel de control.

Soporte los flujos de trabajo de contratación, incorporación y compromiso de los empleados bajo un mismo techo.

Límites de Keka

Flexibilidad con límite a la hora de personalizar las políticas de nóminas o turnos para necesidades organizativas complejas.

Una aplicación móvil puede parecer lenta o tener menos función en comparación con la experiencia de escritorio.

Los paneles de (elaboración de) informes ofrecen una personalización limitada, a menos que se exporten a Excel.

Precios de Keka

Fundación : Precios personalizados

Punto fuerte : precios personalizados.

Crecimiento: precios personalizados.

Valoraciones y reseñas de Keka

G2 : 4,5/5 (más de 1520 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 85 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Keka

Esta reseña de G2 nota:

Keka ofrece una interfaz intuitiva y fácil de usar que simplifica las tareas de RR. HH., como el seguimiento de la asistencia, el procesamiento de nóminas y la gestión del rendimiento.

Keka ofrece una interfaz intuitiva y fácil de usar que simplifica las tareas de RR. HH., como el seguimiento de la asistencia, el procesamiento de nóminas y la gestión del rendimiento.

11. Hub Planner (ideal para la programación avanzada de recursos y la visibilidad)

a través de Hub Planner

Según McKinsey, los gerentes dedican más de un día completo a la semana a tareas no relacionadas con la gestión y disponen de menos tiempo para centrarse en actividades fundamentales como la gestión y el desarrollo del talento.

Hub Planner ayuda a cambiar ese equilibrio. Con herramientas integradas de programación, control de tiempo y gestión de la capacidad, le ofrece la visibilidad que necesita para asignar a las personas adecuadas al trabajo adecuado.

Admite la gestión de hojas de horas, el seguimiento de vacaciones y permisos, la elaboración de presupuestos para proyectos, la previsión y flujos de trabajo de aprobación personalizables. Esto facilita el equilibrio de las cargas de trabajo, evita el exceso de reservas y, en última instancia, garantiza que cada proyecto cuente con el personal necesario de manera eficiente.

Las mejores funciones de Hub Planner

Soporte avanzado de programación de recursos con mapas de calor, seguimiento de disponibilidad y filtros de grupo inteligentes.

Realice un seguimiento del tiempo real frente al tiempo plan con hojas de horas integradas.

Permita una previsión precisa de los proyectos mediante (elaboración de) informes en tiempo real y paneles personalizables.

Optimice la asignación de recursos con filtros basados en habilidades y roles.

Gestiona los presupuestos de los proyectos, los costes internos y la rentabilidad desde un único panel de control.

Límites de Hub Planner

Curva de aprendizaje más pronunciada para los nuevos usuarios que no están familiarizados con las herramientas de programación avanzadas.

Menos flexible para equipos ágiles o aquellos que buscan vistas de tareas al estilo Kanban.

Puede resultar caro para equipos pequeños con menos necesidades de planear.

Precios de Hub Planner

Plug & Play : 7 $ al mes por usuario (precio anual)

Premium : 18 $ al mes por usuario (precio anual)

Business Leader: 54 $ al mes por usuario (precio anual)

Valoraciones y reseñas de Hub Planner

G2 : 4,2/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 100 opiniones)

Qué opinan los usuarios sobre Hub Planner

Esta reseña de Capterra incluye la función:

Fácil de planear proyectos y realizar seguimiento a lo largo de su ciclo de vida. La estructura de elaboración de informes ayuda con la planificación de recursos y los costes de los proyectos. Los informes también ayudan con la presentación de cifras semanales y mensuales al departamento de Finanzas.

Fácil de planear proyectos y realizar seguimiento a lo largo de su ciclo de vida. La estructura de elaboración de informes ayuda con la planificación de recursos y los costes de los proyectos. Los informes también ayudan con la presentación de cifras semanales y mensuales al departamento de Finanzas.

Aquí tienes tres alternativas adicionales a Teambook que se alinean con las herramientas ya mencionadas y ofrecen potentes funciones para la planificación de recursos:

Parallax : ofrece previsión en tiempo real, planificación de la capacidad y alineación entre ventas y entregas.

Silverbucket : Diseñado para organizaciones orientadas a proyectos, con gráficos de disponibilidad visuales y seguimiento de habilidades.

Runn : incluye previsiones financieras, planificación de la carga de trabajo e integración con Harvest y Clockify.

ClickUp y Clock Out: así de sencillo.

Ya ha visto las opciones. Algunas herramientas son excelentes para la programación, y otras son mejores para el seguimiento del tiempo. Algunas intentan hacer un poco de ambas cosas, pero aún así le obligan a saltar entre pestañas, herramientas y aplicaciones. Eso es la dispersión del trabajo en acción, y le cuesta a las organizaciones millones en pérdida de productividad y eficiencia.

ClickUp lo reúne todo.

Te ofrece un lugar claro para plan, asignar y ajustar, tanto si gestionas un equipo dinámico como si realizas seguimiento de proyectos a largo plazo. Y es lo suficientemente flexible como para adaptarse al funcionamiento real de tu equipo, y no al revés.

Si sientes que tu herramienta actual te está frenando, tal vez sea el momento de probar algo diseñado para el verdadero trabajo en equipo.

¿Listo para disfrutar de una plan de recursos mucho más sencillo? ¡Regístrate en ClickUp gratis!