Las 12 mejores plantillas de Smartsheet para optimizar tu trabajo

Al inicio de cada nuevo proyecto, los equipos suelen dedicar más tiempo a buscar datos, configurar hojas y perfeccionar los flujos de trabajo que a realizar el trabajo en sí. Eso es lo que se conoce como «proliferación del trabajo», y le cuesta innumerables horas de productividad perdida. Las plantillas de Smartsheet pueden cambiar eso en cierta medida. Imagine abrir un plan de proyecto que ya está organizado, con cronogramas establecidos, listas de tareas listas para ejecutar y paneles de control creados para facilitar el seguimiento.

Para los gestores de proyectos, los equipos de operaciones y los líderes empresariales, estas plantillas proporcionan una forma sencilla de estandarizar los procesos, mejorar la visibilidad y ahorrar horas de configuración.

En este artículo, le guiaremos a través de las mejores plantillas de Smartsheet para optimizar sus procesos y mejorar la visibilidad entre los equipos.

Plantillas de Smartsheet de un vistazo

Aquí tienes un resumen de las mejores plantillas de Smartsheet Y si buscas algo más flexible y quieres ahorrar tiempo, también hemos incluido las mejores plantillas de ClickUp que podrían adaptarse aún mejor a tu flujo de trabajo.

¿Qué hace que una plantilla de Smartsheet sea buena?

Las mejores plantillas de Smartsheet no solo organizan los datos, sino que te ayudan activamente a tomar decisiones. Esto es lo que diferencia una plantilla útil de una que acumula polvo:

Resuelve un problema específico y le quita trabajo de encima, por ejemplo, ayudándole a realizar un seguimiento del progreso, gestionar los cronogramas o automatizar las tareas periódicas.

Se pueden personalizar para adaptarse al flujo de trabajo de su equipo , por lo que puede modificar columnas, añadir automatizaciones o ajustar vistas sin tener que empezar desde cero.

Incluye fórmula o automatización integradas para operaciones matemáticas básicas, actualizaciones de estado, recordatorios, etc.

Se adapta perfectamente a proyectos individuales y crece con tus proyectos, equipos y necesidades de (elaboración de) informes a lo largo del tiempo.

Ofrece visibilidad de las tareas, los propietarios y los plazos para que la responsabilidad del equipo quede clara de un vistazo.

👀 ¿Sabías que...? La gestión de proyectos es una de las profesiones de más rápido crecimiento a nivel mundial. El Foro Económico Mundial la clasifica como el duodécimo rol de más rápido crecimiento, con una demanda que aumentará en 16 millones de nuevos profesionales de proyectos en la próxima década. Mientras tanto, casi 40 millones de personas ya desempeñan rols centrados en proyectos en más de 170 títulos, desde coaches ágiles y propietarios de productos hasta gestores de carteras.

Plantillas de Smartsheet

Seleccionadas por su practicidad, automatización y casos de uso reales, esta galería de plantillas de Smartsheet está diseñada para optimizar los flujos de trabajo y mejorar la eficiencia de los proyectos.

1. Plantilla de estructura de desglose del trabajo (WBS)

a través de Smartsheet

Cuando gestionas un proyecto grande, lo último que necesitas es una lista de tareas desordenada que oculta más de lo que ayuda. Ahí es donde puedes utilizar WBS, un método para desglosar visualmente el trabajo en múltiples componentes. Esta plantilla WBS te ofrece una visión clara de toda la jerarquía del proyecto, desde los resultados de alto nivel hasta las acciones individuales. Te permite planear el trabajo en partes digeribles y correlacionar quién hace qué y cuándo.

Por qué le encantará esta plantilla:

Asigna propietarios de tareas, plazos y estado desde el principio.

Detecta rápidamente los retrasos con indicadores visuales integrados.

Conecta las tareas con dependencias para mantener la coherencia entre las distintas fases.

✅ Ideal para: Gestores de proyectos que manejan proyectos multifásicos o interfuncionales y necesitan claridad en todos los niveles.

2. Plantilla de hoja de ruta con línea de flotación

a través de Smartsheet

¿Intenta equilibrar las expectativas de las partes interesadas con recursos limitados? La función «línea de flotación» de la plantilla Smartsheet Roadmap with Waterline le permite trazar una línea clara entre lo que tiene prioridad actualmente y lo que está en espera. Esto le ayuda a comunicar las compensaciones de forma visual.

Son especialmente útiles durante las sesiones de plan, cuando todo parece «imprescindible», ya que permiten mantener los pies en la tierra.

Por qué le encantará esta plantilla:

Alinee a las partes interesadas haciendo que las decisiones difíciles sean transparentes y estén respaldadas por datos.

Actualiza rápidamente los cronogramas y los entregables con la sencillez de arrastrar y soltar.

Utiliza barras codificadas por color para clasificar el trabajo por equipo, función o impacto.

✅ Ideal para: Equipos de operaciones y de productos que planifican hojas de ruta con cronogramas ajustados y prioridades cambiantes.

🔍 ¿Sabías que...? Desarrollado por el experto en software Dai Clegg en 1994 mientras estaba en el trabajo en Oracle, el método MoSCoW (Must, Should, Could, Won't) se creó para ayudar a los equipos a simplificar las prioridades durante el desarrollo rápido de aplicaciones (RAD) clasificando lo que realmente tiene que estar terminado frente a lo que puede esperar.

3. Plantilla de plan de proyecto para campaña de correo electrónico

a través de Smartsheet

El lanzamiento de campañas por correo electrónico es una serie de tareas, plazos, dependencias y aprobaciones. Esta plantilla le ayuda a organizar cada parte de su campaña, desde la creación de contenido y la segmentación de la audiencia hasta las pruebas y la implementación final. Incluye secciones para cada fase de su campaña por correo electrónico, lo que garantiza que no se olvide de nada importante (¡como la prueba A/B o el paso de aprobación, que son fundamentales!).

Por qué le encantará esta plantilla:

Asigna responsabilidades a redactores, diseñadores y revisores en un solo lugar.

Realice un seguimiento de los cronogramas, las dependencias y las actualizaciones de estado sin cambiar de herramienta.

Mantén cada tarea en seguimiento con fechas de límite automáticas y recordatorios oportunos.

✅ Ideal para: Equipos de marketing que realizan campañas de correo electrónico recurrentes en las que participan varios miembros del equipo o partes interesadas.

📮 Información de ClickUp: Un trabajador del conocimiento típico tiene que conectarse con 6 personas de media para terminar su trabajo. Esto significa ponerse en contacto diariamente con seis conexiones fundamentales para recopilar información esencial, alinear prioridades y hacer avanzar los proyectos. La lucha es real: los seguimientos constantes, la confusión entre versiones y los agujeros negros de visibilidad erosionan la productividad del equipo. Una plataforma centralizada como ClickUp, con Enterprise Search y A I Knowledge Manager, aborda este problema poniendo el contexto al alcance de la mano al instante.

4. Plantilla integrada de plan de marketing digital

a través de Smartsheet

El marketing digital puede complicarse rápidamente con anuncios, SEO, contenido, correo electrónico y redes sociales, todo ello con cronogramas diferentes. La plantilla de plan de marketing digital integrado de Smartsheet te ayuda a reunir todo en un solo lugar con un plan centralizado.

Puede correlacionar metas en todos los canales, realizar seguimiento del estado de las campañas, gestionar presupuestos y adelantarse a los plazos sin el caos habitual.

Por qué le encantará esta plantilla:

Alinea las campañas con las metas estratégicas en los medios pagados, ganados y propios.

Supervise el progreso de todos los equipos con indicadores clave de rendimiento (KPI) y campos de estado claros.

Gestiona los cronogramas y los gastos sin tener que saltar entre documentos u hojas.

✅ Ideal para: Responsables de marketing que gestionan múltiples campañas digitales en diferentes plataformas y equipos.

⭐ Bonificación: optimice la planificación de sus proyectos con ClickUp Brain: ClickUp Brain es un completo asistente de trabajo con IA que comprende tus proyectos, prioridades y herramientas. En lugar de cambiar entre herramientas de IA desconectadas, lo que conduce a una proliferación de herramientas, ClickUp Brain centraliza tu contexto de trabajo (tareas, documentos, calendarios, chats e incluso aplicaciones conectadas) en un sistema inteligente que funciona dentro de tu flujo de trabajo, con tus datos, y te ofrece lo que necesitas justo cuando lo necesitas. Así es como te ayudan a hacer trabajo de forma más inteligente: Elimina las tareas manuales tediosas , como redactar (resumen) StandUp, asignar tareas o crear (elaboración de) informes.

Cubre las lagunas de comunicación proporcionando resúmenes instantáneos, actualizaciones y contexto para las tareas.

Reduce la sobrecarga de herramientas al unificar la IA, la búsqueda y la automatización en todas las apps de trabajo que utiliza. Normalmente, dedicarías una hora a revisar tareas, escribir una actualización de estado y verificar dos veces los plazos en diferentes herramientas. Pero con ClickUp Brain, obtienes actualizaciones instantáneas de todo tu espacio de trabajo.

5. Plantilla de plan de redes sociales

a través de Smartsheet

Si su planificación de redes sociales sigue estando dispersa en documentos y hilos de Slack de última hora, esta plantilla de plan de redes sociales supone una mejora considerable. Le ofrece un calendario estructurado para planificar publicaciones, asignar propiedad, realizar seguimiento de los objetivos de la campaña y mantener la coherencia del contenido en todas las plataformas con un diseño claro, semanal o mensual.

Por qué le encantará esta plantilla:

Asigna tareas a redactores, diseñadores y revisores con plazos claros.

Realice un seguimiento de los objetivos de la campaña, las métricas de interacción y el rendimiento de la plataforma.

Mantén la coherencia en todos los canales con la etiqueta por categorías y los temas codificados por color.

✅ Ideal para: gestores de redes sociales y equipos de contenido que gestionan calendarios multiplataforma y aprobaciones de clientes.

🎥 Truco útil: Si cree que sabe todo sobre la gestión de proyectos con IA, piénselo de nuevo. Descubra los secretos que nadie le cuenta, desde la programación inteligente hasta la automatización de (elaboración de) informes. 🎯 En este vídeo, revelamos estrategias internas y trucos poco conocidos para potenciar su flujo de trabajo.

6. Plantilla de plan de campaña de marketing

a través de Smartsheet

La plantilla de plan de campaña de marketing de Smartsheet divide su campaña en fases clave, como la planificación, la ejecución y el análisis posterior a la campaña, y realiza un seguimiento de todas las tareas dentro de cada una de ellas.

Con un espacio dedicado a los cronogramas, los entregables y las responsabilidades, la plantilla también garantiza que se cuenten todos los aspectos de la campaña, desde la lluvia de ideas inicial hasta los resultados finales.

Por qué le encantará esta plantilla:

Defina el «porqué» de la campaña y alinee a su equipo en torno a resultados compartidos.

Centralice los archivos creativos, los resúmenes y los ciclos de retroalimentación para evitar idas y venidas.

Visualiza el ciclo de vida completo de la campaña para detectar a tiempo posibles lagunas o solapamientos.

✅ Ideal para: Equipos de marketing que llevan a cabo campañas de alto riesgo en las que el tiempo, la claridad y la colaboración son factores decisivos para el éxito o el fracaso de los resultados.

7. Plantilla de presupuesto de marketing

a través de Smartsheet

No se puede ampliar el marketing sin saber dónde se invierte el dinero. Esta plantilla de presupuesto está diseñada para los profesionales del marketing que necesitan realizar el seguimiento del gasto en campañas, canales y proveedores.

Con categorías para diferentes tipos de gastos (como publicidad, creación de contenido, evento, etc.), obtendrá una imagen clara de cómo se está utilizando su presupuesto de marketing y dónde necesita pivotar.

Por qué le encantará esta plantilla:

Realice un seguimiento del gasto plan frente al real en todas las categorías y canales.

Organice los costes recurrentes, puntuales y específicos de los proveedores para un mejor control.

Detecta a tiempo los gastos excesivos con fórmulas de variación integradas.

Toma decisiones más rápidamente con resúmenes presupuestarios y desgloses trimestrales.

✅ Ideal para: Directores de marketing que desean visibilidad en tiempo real del gasto en campañas y el rendimiento financiero.

8. Plantilla de lista de tareas semanales

a través de Smartsheet

Cuando tu semana es una vorágine de reuniones, tareas y prioridades cambiantes, esta plantilla te ayuda a ralentizar el ritmo y aclarar tus ideas. Se trata de un sencillo gestor de tareas que te ayuda a planear lo que hay que hacer cada día. Es ideal para registrar tareas, plazos y prioridades con casillas de selección, notas y fechas límite, lo que te ofrece una visión general de la carga de trabajo de la semana.

Por qué te encantará esta plantilla:

Planifica tu semana con un desglose diario claro de Monday a viernes.

Prioriza las tareas clave sin perder de vista las tareas secundarias.

Asigna tareas a tus compañeros de equipo y realiza un seguimiento de su progreso en un solo lugar.

✅ Ideal para: Jefes de equipo y profesionales que solo quieren tener una visión clara y sin estrés de su semana.

📊 Dato verificado: Más de dos tercios de los empleados (68 %) afirman dedicar una parte importante de su tiempo de trabajo a tareas de poco valor, como correo electrónico, tareas de administrador o actividades repetitivas. Revisar tus tareas semanalmente te ayuda a identificar ineficiencias recurrentes, para que puedas eliminarlas. Dedica entre 10 y 15 minutos cada semana a revisar lo que ocupa tu agenda y vuelve a centrar tu productividad en lo que realmente importa.

9. Plantilla de horario semanal, de domingo a sábado, con intervalos de 30 minutos

a través de Smartsheet

Para aquellos que viven según sus calendarios, la plantilla «Calendario semanal (domingo a sábado, intervalos de 30 minutos)» ofrece un calendario semanal en formato Smartsheet, dividido en incrementos de 30 minutos para cada día. Es perfecta para bloquear tiempo, gestionar la energía y estructurar los días más ajetreados.

Por qué le encantará esta plantilla:

Planifica tu semana con visibilidad completa de los siete días.

Código por color las actividades según su tipo para detectar al instante solapamientos o tiempo libre.

Reduzca el agobio correlacionando su agenda antes de que comience la semana.

✅ Ideal para: Profesionales que gestionan agendas apretadas, sesiones de coaching o citas con clientes con plazos ajustados.

10. Plantilla de tablero de tareas de proyectos en equipo

a través de Smartsheet

Cuando varias personas trabajan en el mismo proyecto, la visibilidad se vuelve crucial. Esta plantilla de tablero de tareas le brinda a su equipo un espacio compartido para realizar un seguimiento de lo que está en curso, lo que está bloque y lo que está terminado, todo sin tener que preguntar constantemente «¿cuál es el estado?».

Se trata de un diseño limpio, al estilo kanban, que ayuda a los equipos a mantenerse sincronizados sin necesidad de microgestión.

Por qué le encantará esta plantilla:

Organice las tareas por estado en un diseño de tablero visual para mayor claridad.

Identifica los obstáculos de forma temprana al mostrar las tareas estancadas con un solo clic.

Adapta el tablero a cualquier flujo de trabajo, como Agile, Waterfall o híbrido.

✅ Ideal para: Equipos que gestionan proyectos colaborativos en los que la transparencia y el flujo de tareas son más importantes que los informes extensos.

👀 ¿Sabías que...? El funcionamiento del tablero de tareas de tu equipo es un ejemplo real de estigmergia. Se trata de un concepto introducido en 1959 por el biólogo Pierre-Paul Grassé, según el cual las señales indirectas mantienen a los grupos sincronizados. Cada movimiento de tarea, comentario o cambio de estado actúa como una señal, lo que ayuda a los compañeros de equipo a coordinarse a la perfección sin necesidad de estar constantemente comprobando el estado de las cosas.

11. Lanzamiento de eventos y presupuesto con la plantilla de (diagrama de) Gantt

a través de Smartsheet

Organizar un evento o un gran lanzamiento requiere una sincronización precisa y una presupuestación cuidadosa, y la plantilla Lanzamiento de eventos y presupuesto con cronograma de Gantt le ayuda a gestionar ambos aspectos. Con una vista Gantt integrada, puede realizar un seguimiento de cada detalle, desde los preparativos previos al lanzamiento hasta los resúmenes posteriores al evento, al tiempo que mantiene su presupuesto alineado.

Por qué le encantará esta plantilla:

Realice un seguimiento de los elementos presupuestarios junto con los resultados clave en una sola hoja.

Asigna tareas y plazos a equipos internos y proveedores externos.

Mantén la flexibilidad con ajustes sencillos de arrastrar y soltar cuando las cosas cambien.

✅ Ideal para: Gestores de eventos que coordinan múltiples proveedores, plazos y equipos con cronogramas ajustados.

12. Plantilla de tablero de planificación de sprints

a través de Smartsheet

Cualquiera que haya realizado sprints sabe que no se trata solo de mover tareas de una columna a otra, sino de crear enfoque, impulso y alineación del equipo cada semana. Esta plantilla hace mucho más que solo realizar un seguimiento del trabajo en curso.

Te ayudan a desglosar las funciones, los errores y los elementos pendientes en partes manejables y de visibilidad sobre las que todo tu equipo puede actuar. Son perfectas para mantener al equipo de producto, ingeniería y control de calidad en la misma página sin caer en el caos al tercer día.

Por qué le encantará esta plantilla:

Planifica sprints con carriles personalizables para tareas, errores o funciones.

Realice un seguimiento del progreso con tarjetas de arrastrar y soltar y columnas de estado.

Asigna miembros del equipo, puntos de historia y fechas de vencimiento sin fricciones.

Reflexiona tras el sprint con el espacio integrado para notas y aportaciones retrospectivas.

✅ Ideal para: Equipos ágiles o de desarrollo de software que gestionan sprints de dos semanas y ciclos de desarrollo rápidos.

💡 Consejo profesional: Organice todas las tareas de sprint en una única vista estructurada con las listas de ClickUp. Asigne propietarios, establezca fechas de vencimiento, adjunte archivos y agrupe tareas en carpetas específicas de sprint para consultarlas rápidamente. Clasifique o filtre fácilmente por prioridad, estado o persona asignada, y arrastre y suelte tareas a medida que cambia el progreso. Las actualizaciones en tiempo real garantizan que su tablero de sprints siempre refleje el plan más reciente, lo que mantiene a su equipo alineado y avanzando.

Límites de Smartsheet

Si acaba de empezar a utilizar Smartsheet para la gestión de proyectos, aquí tiene algunas limitaciones que debe conocer. Se basan en lo que han observado usuarios reales al utilizar Smartsheet en proyectos más complejos:

Puede resultar abrumador para los nuevos usuarios , ya que la interfaz, incluida la navegación y las funciones avanzadas, tiene una curva de aprendizaje pronunciada.

Carece de opciones esenciales , como formato avanzado y vistas de calendario potentes.

Se ralentiza a gran escala, con hojas grandes o hojas cargadas con fórmulas pesadas que se vuelven lentas.

Carece de flexibilidad , ya que las automatizaciones solo se activan en orden descendente, sin programación ni priorización por minutos.

No ofrece visibilidad con vistas de tareas a pantalla completa, lo que dificulta ver de un vistazo los hilos de discusión largos o las actualizaciones.

Plantillas alternativas de Smartsheet

A medida que los flujos de trabajo se vuelven más complejos y las herramientas se multiplican, incluso las mejores plantillas tienen sus limitaciones. Los equipos necesitan algo más que estructura: necesitan conexión. Por lo tanto, si Smartsheet le parece límite o demasiado rígido, es hora de buscar alternativas a Smartsheet.

Ahí es donde ClickUp redefine la forma en que el trabajo queda terminado. ClickUp es el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, que reúne todas las aplicaciones, datos y flujos de trabajo en un solo lugar.

Con funciones que van mucho más allá de las plantillas estáticas, ClickUp es una plataforma altamente personalizable que ayuda a equipos de cualquier tamaño a planear, realizar un seguimiento y gestionar su trabajo sin tener que cambiar de app, aplicación o crear soluciones alternativas complejas.

De este modo, ClickUp elimina todas las formas de dispersión del trabajo para proporcionar un contexto al 100 % y un único lugar en el que los seres humanos y los agentes de IA pueden trabajar juntos.

Para facilitar las cosas, ClickUp también ofrece un amplio intervalo de plantillas prediseñadas adaptadas a flujos de trabajo reales. Echemos un vistazo a las que realmente pueden optimizar su proceso.

Plantilla de gestión de proyectos ClickUp

Obtenga plantillas gratis Asegúrate de que todos los proyectos alcancen su objetivo con la plantilla de gestión de proyectos de ClickUp.

La plantilla de gestión de proyectos ClickUp actúa como la cabina de mando de tu proyecto. Te permite tener a tu alcance las fases, las tareas, las dependencias y los rols. Desde listas hasta tableros y vista Gantt, tú y tu equipo podéis alternar entre la vista que más sentido tenga.

Y lo mejor es que tienes a los propietarios de las tareas, las fechas límite, las dependencias, el control de tiempo y la integración del correo electrónico integrados directamente en el flujo de trabajo sin necesidad de configuraciones adicionales ni costosas actualizaciones.

Por qué te encantará esta plantilla:

Cambia fácilmente entre las vistas Lista, Tablero o vista Gantt, según lo que te resulte más útil para pensar.

Realice un seguimiento del tiempo, aplique estados personalizados y gestione varios personas asignadas sin salir de la pantalla de tareas.

Sincronizar mediante etiquetas, prioridades, ClickApps y correo electrónico, para que no se pase nada por alto.

✅ Ideal para: Equipos que desean un sistema de proyectos estructurado pero flexible, perfecto para iniciativas complejas en las que se necesita claridad, alineación y herramientas que funcionen bien juntas.

💡 Consejo profesional: Hoy en día, gestionar proyectos significa hacer malabarismos con innumerables archivos, conversaciones y herramientas, lo que a menudo conduce a la pérdida de contexto y a la pérdida de tiempo. Ahí es donde entra en juego Brain MAX, que transforma la gestión de proyectos con la simplicidad y la velocidad que ofrece la inteligencia artificial: Busca al instante en ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint y TODAS tus apps, aplicaciones, además de en la web, para la ubicación de archivos, documentos y adjuntos.

Utilice Talk to Text para hacer preguntas, dictar actualizaciones o dar comando de voz a su trabajo, en cualquier lugar y en cualquier momento. Esta función es perfecta para los gestores de proyectos ocupados que desean capturar ideas, asignar tareas o comprobar el estado de los proyectos sin tener que detenerse a escribir.

Aprovecha modelos externos premium de IA como ChatGPT, Claude y Gemini. Brain MAX ofrece una solución única, contextual y lista para su uso en la corporación. Prueba ClickUp Brain MAX, la superaplicación de IA que realmente te entiende porque conoce tu trabajo. Olvídate de la proliferación de herramientas de IA y obtén respuestas relevantes, sugerencias inteligentes y una automatización perfecta, todo en un solo lugar.

2. Plantilla sencilla (diagrama de) Gantt de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Descubra cómo se conectan las tareas y detecte los problemas de forma temprana con la plantilla (diagrama de) Gantt simple de ClickUp.

Si los cronogramas te parecen dispersos y tienes que estar constantemente retrocediendo para ver quién se encarga de qué, la plantilla ClickUp Simple (diagrama de) Gantt te será de gran ayuda.

Desde sincronizar dependencias hasta arrastrar tareas sin alterar los cronogramas, esta plantilla le ayuda a evitar el caos de los plazos antes de que comience. También le encantará la rapidez con la que extrae las tareas de sus listas y le permite visualizar el progreso mediante barras codificadas por color para el trabajo abierto, en curso o completado.

Por qué le encantará esta plantilla:

Vista el cronograma completo del proyecto y actualice las tareas con un solo clic.

Vincula tareas dependientes para visualizar los flujos de trabajo y evitar retrasos.

Utilice códigos de color en los Campos personalizados para identificar rápidamente lo que está en seguimiento (y lo que no).

Ajusta la duración, los propietarios y las fechas de inicio arrastrando las tareas directamente en el gráfico.

✅ Ideal para: Equipos que gestionan proyectos a largo plazo, planes de lanzamiento, calendarios de contenido o cualquier persona que necesite un gráfico (diagrama de) Gantt limpio y flexible sin elementos superfluos.

👀 ¿Sabías que: Según Forrester Research, en un periodo de tres años, las organizaciones que utilizaron ClickUp lograron un rendimiento de la inversión (ROI) estimado del 384 %. Estas organizaciones generaron alrededor de 3,9 millones de dólares estadounidenses en ingresos incrementales a través de proyectos habilitados o mejorados por ClickUp.

3. Plantilla de seguimiento de proyectos de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Realice un seguimiento de sus proyectos sin esfuerzo con la plantilla ClickUp Project Tracker.

Si el trabajo de su equipo está disperso entre hojas de cálculo, hilos de correo electrónico y demasiadas reuniones, la plantilla ClickUp Project Tracker lo reúne todo en un solo lugar. Le ayuda a supervisar múltiples proyectos desde su inicio hasta su finalización, con un control total sobre los cronogramas, los recursos y el estado de las tareas. Es ideal para los gerentes que necesitan respuestas rápidas a preguntas como «qué está terminado», «qué está en riesgo» y «quién va con retraso».

Puede utilizar el interruptor entre las vistas Lista, Tablero y Gantt para adaptarse al modo de trabajo de su equipo. Añada indicadores de estado RAG (rojo, ámbar, verde), vea la distribución de la carga de trabajo por persona asignada y personalícelo hasta el más mínimo detalle.

Por qué le encantará esta plantilla:

Realice un seguimiento de múltiples proyectos y fases en un solo lugar sin duplicaciones confusas.

Utilice señales visuales como indicadores RAG y etiquetas personalizadas para detectar rápidamente los riesgos.

Asigna propietarios, plazos y dependencias entre proyectos desde un solo panel de control.

✅ Ideal para: gestores de proyectos, jefes de equipo o jefes de departamento que gestionan varios proyectos simultáneos y necesitan una visibilidad clara en todo momento.

⚡ Archivo de plantillas: Las mejores plantillas de seguimiento de proyectos no solo te ayudan a registrar tareas, sino que también te ayudan a gestionar el impulso. Mediante el uso de funciones como actualizaciones de estado, plazos, propietarios de tareas e indicadores de progreso codificados por color, puedes detectar los retrasos antes de que se conviertan en grandes problemas.

4. Plantilla de gestión de recursos humanos de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Optimice su equipo y sus recursos con la plantilla de gestión de recursos y personal de ClickUp.

Ejecutar un plan de marketing complejo implica coordinar a las personas que lo respaldan, y la plantilla de gestión de recursos (personas) de ClickUp se centra precisamente en eso. Te ofrece múltiples vistas integradas para realizar el seguimiento de quién hace qué, quién está sobrecargado y dónde se están agotando los recursos, sin necesidad de utilizar una herramienta de RR. HH. independiente.

Resulta especialmente útil a la hora de ampliar proyectos o incorporar nuevos compañeros de equipo. Desde la vista de cronograma hasta las descripciones generales basadas en rol y el seguimiento de proyectos en tiempo real, esta plantilla mantiene a todos alineados, con visibilidad y con compatibilidad.

Por qué le encantará esta plantilla:

Visualiza la carga de trabajo del equipo en tiempo real para evitar el agotamiento y los cuellos de botella.

Realice un seguimiento de las fases de revisión, el estado de incorporación y la asignación de rols entre los equipos.

Organice los recursos en un solo lugar con campos específicos para el personal y las herramientas.

Supervise el flujo de tareas con actualizaciones en tiempo real, rótulos de progreso y seguimiento de revisiones.

✅ Ideal para: Equipos de operaciones de personal, responsables de RR. HH. o gestores de proyectos encargados de asignar recursos humanos a múltiples flujos de trabajo.

5. Plantilla de lista de pendientes diarias de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Mantén tu día con seguimiento con la plantilla de lista de pendientes diarias de ClickUp.

Si el día se te escapa y tus tareas están dispersas en notas adhesivas, la plantilla de lista de pendientes diarias de ClickUp puede convertirse en tu nueva mejor amiga. Te ayuda a dividir el día en rutinas matutinas, vespertinas y nocturnas, asignar bloques de tiempo y cumplir realmente con el horario.

No es solo una lista de control, sino un sistema ligero que le ayuda a crear coherencia. Y sí, es totalmente personalizable. ¿Quiere añadir un indicador de felicidad? ¿Un contador de rachas? ¿Una categoría para «victorias sin esfuerzo»? Puede hacer todo eso, para que su lista refleje la forma en la que mejor trabaja.

Por qué te encantará esta plantilla:

Prioriza y gestiona tus tareas personales por urgencia, importancia o incluso por rachas de hábitos.

Personalícelas con campos como ubicación, categoría, nota o KPI personales.

Cambia entre las vistas Lista, Kanban o Tabla para adaptarlas a tu estilo.

✅ Ideal para: Profesionales ocupados, creadores o equipos que desean tener más control sobre su día a día sin el estrés de un sistema de productividad complejo.

🎁 Bonificación: Las listas de pendientes son herramientas muy útiles para la toma de decisiones cuando se utilizan correctamente. Al estudiar ejemplos bien pensados de listas de pendientes, notarás lo siguiente: Las mejores listas filtran el impacto por encima de la cantidad; te ayudan a decir «no» a lo que no importa.

Las mejores listas agrupan las tareas por nivel de energía, prioridad o zona de enfoque, no solo por categorías.

Los formatos inteligentes muestran patrones, como tareas pendientes periódicas que indican problemas más profundos. Así que no te limites a mirar ejemplos de listas de pendientes para ver su estructura, fíjate en cómo te ayudan a pensar mejor. Ahí es donde reside el verdadero valor.

6. Plantilla de gestión ágil de proyectos de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Realice sprints, recopile comentarios y automatice tareas con la plantilla de gestión de proyectos ágil de ClickUp.

La plantilla de gestión de proyectos ágil de ClickUp te ofrece todo en un solo lugar, incluyendo tableros, sprints, reuniones diarias, backlogs y revisiones, sin complicaciones de configuración.

Lo mejor es que no tienes que perder horas creando un sistema desde cero. La plantilla incluye carpetas prediseñadas, como Gestión de Scrum, Epics, Hoja de ruta y Backlog, para que solo tengas que añadir tus tareas y empezar a sprint.

Por qué te encantará esta plantilla:

Gestiona tu backlog, tablero de sprints y revisiones utilizando los formularios y campos personalizados de ClickUp

Organiza reuniones (resumen) StandUp, demostraciones, retrospectivas) directamente en el entorno de trabajo.

Visualice el progreso con vistas en tiempo real en Lista, Tablero, Calendario y Gantt.

✅ Ideal para: Equipos ágiles que desean un sistema listo para usar que gestione sprints, plan y entregas iterativas sin necesidad de crear la estructura ellos mismos.

📚 Más información: Cómo crear un plan de proyecto ágil

7. Plantilla de pizarra para el cronograma del proyecto ClickUp

Obtenga plantillas gratis Visualice los cronogramas, resuelva los obstáculos y coordine a los equipos con la plantilla de pizarra de cronogramas de proyecto de ClickUp.

Si su plan de proyecto sigue atrapado en aburridos diagramas de (diagrama de) Gantt o notas aleatorias, esta es su solución. La plantilla de pizarra de cronograma de ClickUp le ofrece un diseño limpio y visual para planificar sprints, campañas de marketing o lanzamientos interfuncionales.

Esta plantilla de cronograma de proyectos ofrece a su equipo un espacio visual compartido para correlacionar hitos, asignar propietarios, realizar seguimiento de las dependencias y supervisar los plazos en tiempo real.

Por qué te encantará esta plantilla:

Visualice cada fase de su proyecto con carriles con código de color.

Simplifique las revisiones de las partes interesadas con una vista general que sea fácil de entender para todos.

Unifique el esfuerzo del equipo en todos los departamentos reuniendo a todos en la misma hoja de ruta visual.

✅ Ideal para: Jefes de equipo y gestores de proyectos que gestionan múltiples cronogramas y desean mantener plan visuales que sean colaborativos y estén siempre actualizados.

Consejo profesional: más allá del seguimiento de cronogramas, las pizarras de ClickUp son tu espacio todo en uno para la lluvia de ideas, la planificación de estrategias y la colaboración en directo. Puedes vincular tareas existentes, crear otras nuevas directamente desde la pizarra y dibujar conexiones para mostrar visualmente las dependencias. Esto las hace perfectas para la planificación previa a los proyectos, los talleres con clientes y las retrospectivas de sprints. Esto es lo que puede hacer en las pizarras de ClickUp:

8. Plantilla de plan de marketing de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Planifica campañas más inteligentes desde el primer día con la plantilla de plan de marketing de ClickUp.

La plantilla de plan de marketing de ClickUp es un sistema estructurado que le ayuda a planificar campañas generales sin perder de vista los pequeños detalles mediante el seguimiento. Puede agrupar los esfuerzos de marketing por objeto, público o canal, y dividirlas en cronogramas viables con propietarios, resúmenes y fechas límite.

Desde la lluvia de ideas hasta el seguimiento de los resultados, esta plantilla te ayuda en todas las fases de la ejecución para que tu equipo pueda avanzar más rápido, colaborar mejor y alcanzar objetivos reales.

Por qué le encantará esta plantilla:

Correlaciona campañas multicanal con tareas agrupadas por meta, equipo o cronograma.

Asigna propietarios, adjunta resúmenes y establece prioridades para cada tarea de marketing.

Realice un seguimiento del estado en tiempo real con campos personalizados claros, etiquetas y vistas visuales.

Centralice la planificación de campañas, el contenido y el rendimiento en un solo entorno de trabajo.

✅ Ideal para: Equipos de marketing que desean un hub único para organizar campañas, contenido, eventos y resultados sin caos.

📚 Más información: Cómo crear un plan de gestión de marketing de contenido

9. Plantilla de calendario de contenido de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Plan, schedule, and manage content easily with ClickUp Contenido Calendar Template

La plantilla de calendario de contenido de ClickUp es una herramienta fantástica que te ayuda a programar blogs, vídeos, publicaciones en redes sociales o cualquier contenido en un calendario para que puedas ver tu canal de publicación.

Puede planear semanas (o meses) de contenido, asignar una fecha de publicación a cada pieza, gestionar el proceso de creación, asegurarse de no incumplir nunca un plazo de publicación y mantener un ritmo de contenido constante.

Por qué le encantará esta plantilla:

Arrastra y suelta tareas en tu calendario para planear el contenido en todas las plataformas.

Configura campos personalizados para tipos de publicaciones, canales y propietarios de contenido.

Visualice los plazos, el progreso y las cargas de trabajo con vistas codificadas por color.

Adjunte resúmenes, imágenes, enlaces y comentarios directamente en la tarea.

✅ Ideal para: Equipos de contenido y redes sociales que necesitan un sistema organizado para planear y realizar seguimiento de la producción de contenido, asegurándose de que todo lo que está en la cola se publique según lo previsto.

🎁 Bonus: ¿Quieres aprender a utilizar la IA en el marketing de contenido? Puedes generar ideas para blogs, crear esquemas, reutilizar contenidos en diferentes formatos, redactar borradores de anuncios y analizar datos de rendimiento. Acelera el proceso para que puedas centrarte más en la estrategia creativa y la voz de la marca.

10. Plantilla de CRM de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Gestiona tus clientes potenciales, clientes y equipo de ventas desde un solo panel de control con la plantilla ClickUp CRM.

La plantilla ClickUp CRM convierte tus datos de clientes potenciales dispersos en un canal claro y visual sobre el que realmente puedes actuar. Desde clientes potenciales fríos hasta acuerdos cerrados, cada fase se correlaciona visualmente con estados inteligentes como «Intento de compromiso» y «No cualificado: seguimiento».

Sabrás exactamente en qué punto se encuentra cada cliente potencial gracias a las múltiples vistas (tablero, lista, calendario, documentos). Incluso hay un documento de estrategia de equipo de ventas integrado para mantener tus metas, tu plan de divulgación y tu cadencia de seguimiento bien definidos y preparados.

Por qué le encantará esta plantilla:

Organice todos sus clientes potenciales, contactos y acuerdos en un espacio centralizado.

Realice un seguimiento claro de las fases de compromiso para no perder nunca de vista los seguimientos.

Automatización de las tareas repetitivas de CRM para que puedas centrarte en cerrar acuerdos.

✅ Ideal para: Equipos de ventas, propietarios de empresas y equipos de atención al cliente que desean una forma más inteligente, clara y visual de gestionar las relaciones con los clientes.

11. Plantilla de presupuesto personal de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Realice un seguimiento sencillo de sus ahorros, gastos y metas con la plantilla de presupuesto personal de ClickUp.

La plantilla de presupuesto personal de ClickUp actúa como un compañero financiero que te ayuda a rendir cuentas, te muestra exactamente dónde va tu dinero y hace que el seguimiento de tus metas sea menos complicado y más habitual.

Lo mejor es que incluye paneles y vistas predefinidos para realizar un seguimiento de todo, desde las suscripciones mensuales hasta el progreso de los ahorros y las fuentes de ingresos. Puede etiquetar y clasificar las transacciones, revisar su saldo de un vistazo e incluso reflexionar sobre su comportamiento de gasto. Es sencillo, muy personalizable y hace que la gestión del dinero resulte divertida.

Por qué le encantará esta plantilla:

Realice un seguimiento de los ingresos, los gastos, los ahorros y las deudas en múltiples categorías.

Personaliza las categorías presupuestarias en función de tus metas personales o tu estilo de vida.

Visualiza tus patrones de gasto con los paneles y gráficos preconfigurados de ClickUp

Establece metas mensuales y mantén la responsabilidad con vistas claras y codificadas por color.

✅ Ideal para: Gestión de proyectos y profesionales de empresa que desean controlar sus finanzas personales de una manera estructurada pero flexible.

🎉 Dato curioso: los estadounidenses dedican casi cuatro horas al día a pensar en el dinero, con la generación Z y los millennials a la cabeza, con 4,8 y 4,7 horas, respectivamente.

12. Plantilla de marco OKR de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Mantenga a su equipo alineado y realice un seguimiento del progreso con la plantilla ClickUp OKR Framework.

La plantilla OKR Framework de ClickUp es tu sistema de referencia para alinear las metas generales con el trabajo diario. Se basa en el popular método OKR (objetivos y resultados clave), por lo que puedes establecer con confianza objetivos ambiciosos y aprender a implementar los OKR de forma que se obtengan resultados medibles.

Y como todo es visual, desde los paneles de control hasta los campos y filtros personalizados, obtienes información instantánea sobre lo que está en seguimiento, lo que se está retrasando y lo que requiere atención hoy mismo.

Por qué te encantará esta plantilla:

Desglose los objetivos generales en resultados clave medibles y fáciles de seguir.

Supervise el progreso de los objetivos con vistas codificadas por color, filtros y cronogramas.

Centraliza todas las tareas y actualizaciones relacionadas con los objetivos en un panel dinámico.

Agrupa los objetivos por equipo, trimestre o progreso con vistas filtradas y clasificación automática.

✅ Ideal para: Jefes de equipo, gestores de productos, ejecutivos o cualquier persona que implemente OKR para establecer y realizar un seguimiento de las metas de su equipo o empresa.

Alcanza tus metas más rápido con ClickUp.

Los plazos incumplidos, las herramientas dispersas, las prioridades poco claras y el exceso de seguimiento manual pueden ralentizar incluso a los mejores equipos.

Con potentes funciones de gestión de proyectos y plantillas fáciles de usar, ClickUp te ayuda a plan, organizar y realizar un seguimiento de todo desde un solo lugar. Dispondrás de vistas personalizables, automatización inteligente y documentos integrados diseñados para flujos de trabajo reales.

Si estás listo para simplificar tu jornada laboral y centrarte en la productividad, ClickUp es un excelente punto de partida.

¡Regístrese hoy mismo en ClickUp!