Más de 15 ejemplos de campañas publicitarias que funcionaron

A veces, lanzas la campaña «perfecta», o eso crees. Tiene humor, un eslogan pegadizo y la cantidad adecuada de información comercial. Consigue algunos clics, pero ninguna conversión. Y como profesionales del marketing, sabemos que lo que cuenta al final del día es contribuir a los ingresos.

Todos hemos pasado por eso, y es frustrante. Un buen diseño y un texto ingenioso no son suficientes si la idea central no tiene conexión.

Para crear algo que cale, necesitas ejemplos que hayan llamado la atención. Por eso, en esta entrada del blog, analizamos más de 15 ejemplos de campañas publicitarias. Y, una vez que te hayas inspirado, te mostraremos cómo poner en marcha tu campaña destacada con ClickUp. ¡Empecemos! 💁

¿Qué hace que una campaña publicitaria tenga un intento correcto?

A partir de investigaciones del sector y campañas exitosas, estos son los ingredientes clave que impulsan de forma constante una publicidad destacada:

Metas claras: define tus define tus metas de marketing , ya sean más clics, registros o compras, y mide el progreso con KPI específicos.

Conocimiento profundo de la audiencia: conozca las motivaciones, los puntos débiles y el comportamiento de sus compradores para adaptar la comunicación que realmente les resulte atractiva.

Mensajes creativos y memorables: sé atrevido, original y emocionalmente atractivo para garantizar una creatividad de alta calidad y el máximo impacto.

Imágenes y formato adecuados: Adapta las imágenes a tu plataforma (por ejemplo, Reel, OOH, historia) para que tu contenido sea imperdible.

Llamada a la acción y oferta convincentes: Utiliza una llamada a la acción clara y transmite urgencia con frases como «Oferta por tiempo limitado» para impulsar la acción.

Medición y optimización continuas: realiza un seguimiento del rendimiento en tiempo real, ejecuta pruebas A/B y repite rápidamente dentro de tu realiza un seguimiento del rendimiento en tiempo real, ejecuta pruebas A/B y repite rápidamente dentro de tu software de planificación de marketing

🧠 Dato curioso: La palabra «publicidad» existe desde al menos 1426 y tiene sus raíces tanto en francés (advertissement) como en italiano (avvertimento). Originalmente significaba advertencia o aviso, mucho antes de que se convirtiera en vallas publicitarias llamativas y ventanas emergentes.

Más de 15 ejemplos destacados de campañas publicitarias

Echemos un vistazo a más de 15 campañas publicitarias destacadas que le ayudarán a definir su estrategia para la gestión de campañas de marketing.

1. ClickUp | Campaña «Vuelta al trabajo»

Cuando las marcas B2B juegan sobre seguro, todo empieza a parecer igual: palabras de moda, formatos de blog y fotos de archivo de oficinas rígidas. ClickUp decidió dar un giro con su campaña «Return to Work» (Vuelta al trabajo), haciendo que el software de las corporaciones resultara más humano.

Lanzada en agosto de 2021, esta campaña con varios vídeos no promocionaba las funciones del producto. En su lugar, contaba historias divertidas y cercanas sobre el lugar de trabajo: encuentros incómodos, jerga sobreutilizada y confusión tras la pandemia. Obtuvo millones de vistas, suscitó conversaciones y llevó a los profesionales del marketing a replantearse cómo podría ser el contenido B2B.

2. Michael Cera y la campaña «¿Es él CeraVe?» de CeraVe.

vía Yellow Chili

¿Te imaginas a Michael Cera deambulando por Nueva York con una crema hidratante CeraVe en la mano? Sí, fue una coincidencia peculiar que una marca y una celebridad tuvieran un uso compartido del nombre.

CeraVe se sumergió en la confusión con un anuncio de estilo lujoso de los años 90 y un micrositio «I am CeraVe ». Esta divertida campaña promocionó su primer anuncio en la Super Bowl, combinando la autoridad de los dermatólogos con el encanto de la cultura pop. Generó expectación de forma orgánica e hizo que el cuidado de la piel resultara ingenioso y cercano para una marca que suele ser clínica.

3. Liquid Death x e. l. f. | Colaboración Corpse Paint

vía e.l.f. Cosmetics

Liquid Death (una empresa de agua envasada) se asoció con e. l. f. Cosmetics para crear una línea de maquillaje corporal exagerada, infundiendo imágenes góticas metaleras en productos de belleza.

La inusual combinación del heavy metal y el cuidado de la piel generó más de 250 millones de impresiones en redes sociales e innumerables vídeos de reacción, lo que convirtió a ambas marcas en virales. Destaca porque rompió con las normas de la categoría, reforzando la audacia de la marca sin el gasto publicitario tradicional.

🔍 ¿Sabías que...? El principio de la prueba social, como mostrar reseñas o estadísticas de popularidad, puede aumentar la confianza de los consumidores y las tasas de conversión, especialmente en mercados competitivos.

4. Chili's Big Smasher BurgerTime Game

vía X

Chili's despertó una gran nostalgia con su campaña «Big Smasher BurgerTime», una divertida versión del clásico juego arcade de los años 80 BurgerTime. En esta versión de marca, los jugadores se convertían en Joe Chili Head para luchar contra las descaradas mascotas de las cadenas de comida rápida mientras construían gigantescas hamburguesas Big Smasher a lo largo de seis niveles llenos de acción.

Pero no se trataba solo de diversión y juegos. La campaña destacó inteligentemente la oferta de comida «3 For Me» de Chili's, por 10,99 dólares, como una respuesta económica al aumento de los precios de la comida rápida. Con más de 8000 horas de juego registradas en solo 20 días, cumplió todas las listas de control de la campaña de marketing e hizo que la comida rápida se sintiera como una experiencia arcade completa.

5. Grab Filipinas | Campaña «No Sweat Summer» (Verano sin sudor)

vía Grab

Ante el calor que se vive en Filipinas, Grab lanzó su campaña «No Sweat Summer» (Verano sin sudor). En ella aparecía un carácter sudoroso que se salvaba gracias a los viajes y entregas con aire acondicionado de GrabCar.

El mensaje divertido tuvo gran repercusión como resultado del aumento de casi el 30 % en las transacciones de GrabCar Saver en las áreas principales. Esto demostró cómo la relevancia, el humor y el conocimiento local pueden generar premios y un crecimiento real.

🔍 ¿Sabías que...? La mentalidad de rebaño es uno de los motores más poderosos de la publicidad. Las personas son más propensas a participar cuando ven que otros hacen lo mismo.

6. Channel 4 | ¿Qué se está considerando?

a través de Channel 4 en YouTube

La campaña «Considering What?» (¿Qué estás pensando?) de Channel 4 para los Juegos Paralímpicos de París 2024 cambió la forma en que el público veía a los atletas paralímpicos. Los promocionaron como competidores de élite que se enfrentan a los mismos retos que todos los atletas.

Critica los elogios condescendientes como «Es rápida... teniendo en cuenta...». Los atletas Aaron Phipps, Dame Sarah Storey y Emmanuel Oyinbo-Coker ayudan a desmontar esas percepciones discriminatorias a través de sus actuaciones. Con un lanzamiento multiplataforma, la campaña ha obtenido una gran acogida y un notable aumento de la audiencia.

7. LEGO | Una epopeya escrita por niños

vía BricksFanz

LEGO invitó a los niños a escribir historias ambientadas en LEGO City. Las mejores historias se convirtieron en vídeos oficiales, mostrando la imaginación de los niños como herramienta de narración de la marca.

Los padres animaron a sus hijos a dar prioridad a la creatividad, y la campaña profundizó el compromiso al convertir el contenido generado por los usuarios en un marketing pulido.

Consejo útil: Puedes utilizar ClickUp Brain como tu herramienta personal de redacción publicitaria con IA para generar al instante múltiples variaciones de titulares, eslóganes o descripciones de productos. Solo tienes que escribir la meta de tu campaña como indicación, por ejemplo, «Escribir titulares atractivos para productos de limpieza ecológicos», y verás cómo surgen las ideas. Pon en marcha tu nueva gran idea publicitaria con sugerencias de textos inteligentes y personalizados utilizando ClickUp Brain.

8. Old Spice | El hombre al que tu hombre podría oler

vía LinkedIn

La campaña «The Man Your Man Could Smell Like» (El hombre que tu hombre podría oler) de Old Spice cambió la imagen de Old Spice, pasando de ser un producto básico y anticuado de droguería a una marca atrevida, divertida y con gran habilidad social. Protagonizada por Isaiah Mustafa como el «Old Spice Man», un hombre de labia fácil y vestido con una toalla, los anuncios tenían como objetivo a las mujeres, que a menudo compran productos de aseo para hombres.

Sus monólogos rápidos, su humor absurdo y sus transiciones surrealistas en una sola toma rompieron el molde de la publicidad tradicional dirigida a los hombres. Sin embargo, lo que realmente destacó fue que Mustafa respondía directamente a las preguntas de los fans en tiempo real a través de vídeos personalizados en YouTube. Esto revitalizó la imagen de la marca con una frase inolvidable: Mira a tu hombre, ahora vuelve a mirarme a mí.

9. Uber Eats | Consigue casi cualquier cosa

a través de Uber Eats en YouTube

Uber Eats apostó por el humor y la transparencia con su campaña «Get Almost, Almost Anything» (Consigue casi cualquier cosa), en la que mostraba lo que pasaría si realmente entregaran «Todo». En sus vídeos de YouTube, la actriz Nicola Coughlan convoca accidentalmente a un pretendiente del siglo XIX. Mientras que el actor Tom Felton hace un pedido de «magia». Esto destaca por qué «casi» suele ser suficiente. Los anuncios posicionaron hábilmente la creciente gama de Uber Eats (comestibles, venta al por menor, alcohol y más) mientras se burlaban del caos que supone entregar cualquier cosa.

🔍 ¿Sabías que...? La creatividad publicitaria se evalúa a menudo utilizando cinco criterios clave: simbolismo, simplicidad, precisión, singularidad y arte. Estos criterios ayudan a determinar la eficacia y originalidad de una idea creativa.

10. British Airways | Vallas publicitarias de Windows

vía LBB

British Airways llevó a cabo una campaña publicitaria exterior llamada «Windows», en la que se mostraban fotos en primer plano de pasajeros mirando por las ventanas del avión. No había ningún logotipo, eslogan ni llamada a la acción a la vista. Los anuncios daban un giro a la narrativa habitual de los viajes, centrándose en las emociones dentro del avión en lugar de en el paisaje exterior. Y como BA se considera una marca icónica, la gente la reconoció al instante.

11. Telstra | Mejor en una red mejor

vía Telstra en YouTube

La campaña «Better on a Better Network» (Mejor en una red mejor) de Telstra muestra la red móvil más extensa de Australia en una peculiar serie de 26 películas en stop motion. Cada anuncio de vídeo destaca una región diferente y sus extravagantes habitantes. Desde demonios de Tasmania que juegan a los juegos de rol, hasta cacatúas góticas adolescentes y flores de acacia masculinas, la campaña abarca los rincones más característicos del país. Cada anuncio de 15 segundos ofrece una breve narración que refuerza la cobertura de Telstra, posicionándola como un hilo conductor que conecta a los australianos.

🧠 Dato curioso: Los anuncios con carga emocional activan más regiones del cerebro, lo que conduce a una codificación más sólida de la memoria y a un mayor recuerdo del anuncio.

12. Volkswagen | Think Small (1959)

vía Volkswagen

La campaña «Think Small» de 1959 presentó el VW Beetle a un mercado estadounidense obsesionado con los coches grandes y llamativos. Sin embargo, en lugar de ocultar el tamaño del Beetle, los anuncios mostraban un coche diminuto rodeado de espacio en blanco, destacando su eficiencia de combustible, su asequibilidad y su fiabilidad.

Los creativos Helmut Krone y Julian Koenig se centraron en las debilidades percibidas del coche (tamaño y figura) y las convirtieron en argumentos de venta. Utilizaron textos sencillos como «Lemon» o «Es feo, pero te lleva a tu destino».

🔍 ¿Sabías que... las empresas generan una media de 8 dólares de beneficio por cada dólar gastado en Google Ads? Esto demuestra la rentabilidad de la publicidad digital.

13. Los bocetos de belleza real de Dove

vía Dove

La emotiva campaña «Real Beauty Sketches» (Bocetos de belleza real) de Dove se lanzó en 2013 en forma de cortometraje. En ella aparecía un dibujante forense que dibujaba a las mujeres basándose primero en sus propias descripciones y luego en las descripciones proporcionadas por desconocidos. Los resultados revelaron que las mujeres tienden a juzgarse a sí mismas con más dureza que los demás.

Este contraste proporcionó una poderosa representación visual del mensaje central de la campaña: la belleza a menudo se define por la percepción que uno tiene de sí mismo, no por la realidad. El vídeo ganó el Gran Premio Cannes Lions, lo que tuvo como resultado un aumento del 6 % en las ventas de Dove.

🧠 Dato curioso: En la antigüedad y en la Edad Media, la publicidad existía como una práctica de boca en boca. El primer paso hacia la publicidad moderna se dio con el desarrollo de la imprenta en los siglos XV y XVI.

14. Heineken | Teléfono aburrido / Modo aburrido

vía Creativepool

La campaña de Heineken animaba a la gente a desconectarse de sus teléfonos inteligentes y volver a conectarse con la vida real, especialmente en eventos de música en directo. En una activación destacada, la marca hizo un uso inteligente de la tecnología infrarroja para transmitir mensajes ocultos que solo eran visibles a través de las cámaras de los teléfonos.

Cuando los asistentes al concierto levantaron sus teléfonos para grabar, estos mensajes invisibles a simple vista aparecieron en sus pantallas. Como parte de la plataforma más amplia Boring Phone, que incluye funciones de intercambios de teléfonos, pegatinas para cámaras y búsquedas del tesoro sin conexión, promueve la desintoxicación digital.

🧠 Dato curioso: Uno de los carteles publicitarios más famosos de la Primera Guerra Mundial muestra al mariscal de campo Lord Kitchener pidiendo a la gente que se aliste en el ejército británico. Decía «BRITÁNICOS: Lord Kitchener os necesita» y procedía de una campaña publicitaria en revistas. Su atractivo visual fue recogido por otros artistas en Estados Unidos, ¡que sustituyeron la imagen de Kitchener por la del Tío Sam!

15. Starburst | Diferente cada vez

vía Muse by Clios

Tras 12 años de silencio, Starburst regresó con la campaña «Different Every Time» (Diferente cada vez). Se trataba de una campaña vibrante y tecnológicamente avanzada que celebraba las infinitas posibilidades de los caramelos. Con más de 479 millones de combinaciones de sabores en un paquete de 12 unidades, la marca aprovechó esta variedad en su beneficio.

La campaña utiliza IA generativa para crear anuncios en constante cambio. Desde las lentes AR de Snapchat hasta las listas de reproducción «chews-your-own-adventure» de Spotify, se invita a los fans a experimentar Starburst a través de viajes personalizados.

16. Coca-Cola | Comparte una Coca-Cola

vía Coca-Cola

La campaña «Share a Coke» (Comparte una Coca-Cola) de Coca-Cola es una de las estrategias de marketing más emblemáticas de la historia reciente. Todo comenzó con una idea audaz: sustituir el clásico logotipo de Coca-Cola por los nombres de pila de las personas. Desde Australia hasta el resto del mundo, las botellas y latas llevaban nombres y apodos. A la gente le encantaba la emoción de encontrar su propio nombre en las estanterías o de comprar una botella para alguien a quien querían.

La empresa aprovechó el momento con experiencias interactivas. Los códigos QR en los envases y las herramientas digitales permitieron a los usuarios personalizar sus botellas, crear vídeos y memes, e incluso realizar el uso compartido de recuerdos relacionados con Coca-Cola en Internet.

Tipos de campañas habituales (y dónde utilizarlas)

Los tipos de campañas varían en función de la meta, la audiencia y la plataforma. Cada una tiene un propósito único, que te ayuda a conectar con tu audiencia de forma eficaz.

Estos son algunos de los tipos más comunes de campañas de marketing y dónde son más eficaces. 👇

Campañas de reconocimiento de marca: su objetivo es presentar o reforzar la identidad de una marca. Son ideales para plataformas de gran alcance como la televisión, YouTube y las vallas publicitarias.

📌 Ejemplo: La campaña Shot on iPhone de Apple muestra la calidad de la cámara al tiempo que refuerza sutilmente el prestigio de la marca a través de contenido generado por los usuarios.

Campañas de lanzamiento de productos: presenta un nuevo producto o servicio en medios integrados para generar expectación rápidamente.

📌 Ejemplo: El lanzamiento de las zapatillas con cordones automáticos de Nike utilizó avances en las redes sociales, colaboraciones con influencers y acciones de relaciones públicas para generar expectación.

Campañas de marketing de rendimiento: impulsan acciones específicas como clics, registros o compras, y prosperan en plataformas digitales como Google Ads, Meta o el correo electrónico.

📌 Ejemplo: La campaña Big Smasher BurgerTime de Chili's promocionó su oferta de comida por 10,99 $. Con más de 8000 horas de juego en solo 20 días, la campaña convirtió la diversión en tráfico peatonal, impulsando las compras en el mundo real sin dejar de lado el aspecto lúdico.

Campañas de concienciación social: crean conciencia sobre problemas sociales o medioambientales, a menudo mediante relaciones públicas, redes sociales y colaboraciones con organizaciones sin ánimo de lucro.

📌 Ejemplo: El ALS Ice Bucket Challenge, que se hizo viral en todo el mundo para concienciar y recaudar fondos para la ELA a través de las redes sociales y la participación de famosos.

Campañas experienciales: ofrecen interacciones inmersivas y reales, a menudo amplificadas a través del uso compartido en las redes sociales.

📌 Ejemplo: La campaña Pride in the Park de Lululemon , en la que crearon una instalación artística inmersiva en el Hudson River Park y organizaron sesiones de yoga comunitarias, animando a la gente a usar el hashtag #ProudAndPresent para compartir su experiencia en Instagram.

Cómo planear y realizar el seguimiento de campañas publicitarias exitosas

Las mejores campañas publicitarias parecen sencillas: textos ingeniosos, imágenes impresionantes, sincronización perfecta. Pero detrás de cada anuncio memorable hay un equipo que hace malabarismos con briefings, revisiones, aprobaciones, calendarios de medios y cambios de última hora.

Así que no solo estás perdiendo eficiencia, sino que también te arriesgas a sufrir retrasos en el lanzamiento y problemas de comunicación que pueden echar por tierra incluso el concepto más sólido.

ClickUp conecta los puntos como el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo. Sirve como tu entorno de trabajo centralizado para planificar, asignar, redactar, revisar y realizar el seguimiento de cada detalle de tu estrategia de campaña publicitaria, todo ello impulsado por la IA.

El software de gestión de proyectos de marketing ClickUp también elimina la dispersión del trabajo al reunir la ejecución integral de la campaña en un solo entorno de trabajo. Tu equipo ve el 100 % del contexto en cada fase, desde el briefing inicial hasta la elaboración de informes finales y el seguimiento. Los equipos creativos pueden colaborar en los activos, mientras que los gestores de cuentas realizan un seguimiento de las aprobaciones y los equipos de medios programan las ubicaciones.

Veamos los pasos para planear una campaña de marketing.

Paso n.º 1: Haz una lluvia de ideas para la campaña con IA.

Toda campaña publicitaria exitosa comienza con una chispa: una idea, un mensaje o un concepto visual. Ahí es donde entran en juego estas herramientas de gestión de campañas.

Añade diversos elementos en las pizarras de ClickUp para mejorar la lluvia de ideas.

Utiliza las pizarras de ClickUp para correlacionar los pilares de tu hoja de ruta de marketing:

Crea una nueva pizarra desde la barra lateral → Haz clic en + Nueva pizarra .

Utiliza notas adhesivas, flechas y figuras para esbozar las metas de la campaña, los puntos débiles de la audiencia, los formatos específicos de cada plataforma (como Instagram Reels frente a YouTube Shorts) y los ganchos publicitarios.

Colabora en tiempo real y deja que todo tu equipo participe, deje comentarios o mueva elementos.

🚀 Truco útil: Dentro de Pizarras, ClickUp Brain puede generar ideas para temas de campañas basándose en una simple indicación (por ejemplo, Dame cinco ángulos para una campaña de cuidado de la piel en verano) o incluso sugerir conceptos visuales o imágenes destacadas para guiar a tu equipo de diseño. Crea imágenes en pizarras con ClickUp Brain

Escribe y colabora utilizando los versátiles documentos.

Una vez que tengas clara la dirección de tu campaña, pasa a ClickUp Docs + ClickUp Brain para convertir las ideas en contenido y planes reales:

Redacta briefings creativos , escribe guiones publicitarios, esboza el guion gráfico de tu vídeo o elabora una lista de los resultados clave.

Etiqueta a los miembros del equipo para que aporten sus opiniones o asigna secciones como llamadas a la acción o mensajes de marca.

Añade comentarios para recibir opiniones o aclaraciones, de modo que todo quede en un solo lugar.

Si tienes un elemento pendiente en tu documento, solo tienes que resaltar la sección y asignársela a tu redactor o diseñador utilizando ClickUp Assign Comments.

Supongamos que tu equipo ha terminado una sesión estratégica en Pizarra para tu próxima campaña de temporada. Abre un documento y empieza a crear el briefing creativo directamente en él. El responsable de marca añade el tono y el posicionamiento, el redactor redacta los titulares y los guiones, y el diseñador hace una lista de los resultados clave.

Utiliza ClickUp Brain con ClickUp Documentos para pulir y perfeccionar tus ideas y contenidos.

También puedes utilizar ClickUp Brain dentro de Docs para:

Genera múltiples variaciones de titulares, líneas de asunto de correos electrónicos o pies de foto para redes sociales adaptados a tu tono.

Resuma los informes detallados de las campañas largas en viñetas para que los ejecutivos puedan revisarlos.

Mejora tus mensajes pidiendo a ClickUp Brain que haga que tus textos sean más persuasivos, concisos o acordes con un perfil específico.

Utiliza múltiples modelos LLM, incluidos ChatGPT, Gemini, Claude y muchos más dentro de Brain para utilizarlos en investigaciones, edición y mucho más.

Accede a los principales LLM en un solo lugar con ClickUp Brain, la plataforma de IA de ClickUp.

Paso n.º 2: planifica el cronograma de tu campaña

Una campaña sin un cronograma es solo una lista de deseos. Utiliza la vista Gantt de ClickUp para correlacionar las dependencias visualmente. Esto ayuda a evitar cuellos de botella y mantiene tus plazos realistas.

Visualiza tareas, cronogramas y dependencias en todos los proyectos con la vista Gantt de ClickUp.

Por ejemplo, si estás ultimando tu cronograma promocional de «Vuelta al cole», puedes utilizar un diagrama de Gantt para programar tareas, establecer dependencias y visualizar tu ruta crítica.

Y si prefieres las listas, puedes utilizar la vista Lista de ClickUp para gestionar las tareas de la campaña con prioridades, personas asignadas y fechas límite claras, lo que resulta perfecto para calendarios de contenido, variaciones de anuncios o tareas específicas de cada canal.

ClickUp Brain actúa como tu asistente estratégico

Prueba ClickUp Brain para diseñar toda tu campaña publicitaria.

A continuación, te explicamos cómo utilizar la IA en publicidad a la hora de planear cronogramas:

Lista de los resultados esperados para el lanzamiento de un nuevo producto o una campaña de temporada (por ejemplo, ¿qué debemos crear para una campaña del Black Friday?).

Elabora borradores de cronogramas como muestra para adelantarte en la planificación de proyectos.

Desglosa ideas complejas en tareas de tamaño más pequeño.

Utiliza ClickUp Brain para supervisar el progreso y asignar tareas a los miembros del equipo.

Chelsea Bennett, directora de compromiso con la marca de Lulu Press, comparte su experiencia: Una plataforma de gestión de proyectos es esencial para un equipo de marketing, y nos encanta que nos ayude a estar conectados con otros departamentos. Usamos ClickUp literalmente todos los días, para todo. Ha sido muy útil para nuestro equipo creativo y ha mejorado su flujo de trabajo y lo ha hecho más eficiente. Una plataforma de gestión de proyectos es esencial para un equipo de marketing, y nos encanta que nos ayude a tener una conexión con otros departamentos. Usamos ClickUp literalmente todos los días, para todo. Ha sido muy útil para nuestro equipo creativo y ha mejorado su flujo de trabajo y lo ha hecho más eficiente.

Paso n.º 3: reutiliza los flujos de trabajo de las campañas con plantillas.

Consigue una plantilla gratuita Reúne toda la planificación de la campaña en un solo lugar con la plantilla de gestión de campañas de marketing de ClickUp.

¿Llevas a cabo campañas similares para correo electrónico, redes sociales o medios de pago? Ahorra tiempo utilizando la plantilla de gestión de campañas de marketing de ClickUp. Incluye siete estados personalizados, entre los que se incluyen Bloqueado, Cancelado, Completo, Terminado y En curso, para ayudar a los equipos a supervisar la fase exacta de cada tarea de la campaña.

Esta plantilla de plan de marketing también incluye 11 Campos personalizados, como Contenido final, Borrador, Referencia, Aprobación y Equipo asignado. Estos te permiten capturar información crítica sobre cada tarea y visualizar claramente el progreso de la campaña en todas las fases de revisión.

⚡ Archivo de plantillas: La plantilla de publicidad de ClickUp es la forma perfecta de generar ideas y estrategias, priorizar tareas y supervisar las métricas de rendimiento. La plantilla de publicidad agiliza la planificación y garantiza que llegues al objetivo de tu público a tiempo.

Paso n.º 5: Automatiza tu flujo de trabajo

Si estás cansado de perseguir a la gente para obtener actualizaciones, configura ClickUp Automations + AI Agents para gestionar recordatorios, asignar tareas automáticamente cuando cambie el estado y notificar a las partes interesadas cuando sea necesaria su aprobación.

Crea automatizaciones personalizadas en ClickUp para adaptarlas a tus flujos de trabajo de marketing.

A continuación te explicamos cómo configurar una automatización personalizada en ClickUp:

Haz clic en el botón ⚙️ Automatización (arriba a la derecha).

Elige o configura una automatización: Cuando el estado sea Necesita revisión , asigna la tarea al director creativo. Cuando la tarea esté vencida, envía un recordatorio a la persona asignada. Cuando una tarea esté marcada como Completada , muévela a la siguiente fase.

Cuando el estado sea Necesita revisión , asígnelo al director creativo.

Cuando la tarea esté vencida, envía un recordatorio a la persona asignada.

Cuando una tarea se marque como Completada, muévela a la siguiente fase.

Cuando el estado sea Necesita revisión , asígnelo al director creativo.

Cuando la tarea esté vencida, envía un recordatorio a la persona asignada.

Cuando una tarea se marque como Completada, muévela a la siguiente fase.

Más allá de las automatizaciones tradicionales basadas en reglas, los agentes de ClickUp AI introducen una capa más adaptable e inteligente en tu flujo de trabajo.

En lugar de esperar a que se produzcan simples desencadenantes, los agentes de IA interpretan el contexto de las tareas, comprenden la intención y toman medidas proactivas basadas en lo que encuentran, ya sea señalar detalles que faltan en las instrucciones, generar listas de control, reescribir las descripciones de las tareas utilizando tus estándares internos o coordinar automáticamente flujos de trabajo de varios pasos.

Pueden supervisar patrones, predecir retrasos, reasignar tareas, ajustar cronogramas y comunicarse en lenguaje natural con resúmenes o actualizaciones que transmiten un toque humano. En resumen, mientras que las automatizaciones se encargan de lo predecible, los agentes de IA se ocupan de lo ambiguo, elevando tu entorno de trabajo de desencadenantes reactivos a una gestión del flujo de trabajo genuinamente inteligente.

Paso n.º 6: supervisa los resultados de la campaña con los paneles.

La visibilidad del rendimiento de las campañas ayuda a los equipos a mantenerse alineados y a responder más rápidamente a lo que más importa.

Crea un panel de control de ClickUp para tu campaña publicitaria que muestre los KPI clave, incluyendo impresiones, conversiones, estado creativo, presupuesto de marketing y mucho más. Añade tarjetas como barras de progreso para la creación de activos, seguimiento de metas para los resultados del equipo y gráficos para el rendimiento específico de la plataforma.

Realiza el seguimiento de tus métricas de marketing y del ROI con los paneles de ClickUp.

Para crear un panel personalizado para la campaña:

Desde la barra lateral → Haz clic en Paneles → + Nuevo panel

Gráfico de finalización de tareas: realiza un seguimiento del progreso de los activos Seguimiento de metas: supervisa los hitos creativos Gráficos circulares o de barras: compara el rendimiento de los anuncios y Añade estas tarjetas:realiza un seguimiento del progreso de los activossupervisa los hitos creativoscompara el rendimiento de los anuncios y los KPI de marketing

Gráfico de finalización de tareas: realiza un seguimiento del progreso de los activos.

Seguimiento de metas: Supervisa los hitos creativos.

Gráficos circulares o de barras: compara el rendimiento de los anuncios y compara el rendimiento de los anuncios y los KPI de marketing.

Conecta listas o carpetas relevantes para obtener datos en tiempo real.

Gráfico de finalización de tareas: realiza un seguimiento del progreso de los activos.

Seguimiento de metas: Supervisa los hitos creativos.

Gráficos circulares o de barras: compara el rendimiento de los anuncios y compara el rendimiento de los anuncios y los KPI de marketing.

🚀 Truco rápido: Llevar a cabo una campaña significa hacer malabarismos con activos, comentarios, investigaciones e ideas creativas a la vez. ClickUp Brain MAX lo pone todo en perspectiva. Conecta tus herramientas de terceros para mejorar tu entorno de trabajo con ClickUp Brain MAX A continuación te explicamos cómo: Busca al instante resúmenes de campañas, recursos creativos, planes de medios y comentarios de clientes en ClickUp, Google Drive, Dropbox y todas tus aplicaciones conectadas; ya no tendrás que buscar en carpetas cuando un cliente te pida la «versión 3» del texto publicitario.

Utiliza Talk to Text para actualizar el estado de las campañas, asignar tareas creativas o pensar en eslóganes mediante la voz, sin necesidad de usar las manos, mientras revisas maquetas o te preparas para las llamadas con los clientes.

Reemplaza docenas de herramientas de IA inconexas, como ChatGPT, Claude y Gemini, con una única solución contextual que realmente entiende el contexto de tu campaña, y no solo ofrece consejos genéricos de marketing. Prueba ClickUp Brain MAX, la IA que conoce las directrices de tu marca, las campañas anteriores y los flujos de trabajo de tu equipo. Deshazte hoy mismo de la proliferación de herramientas de IA.

Lecciones de los mejores ejemplos de campañas de marketing

¿Quieres que tu próxima campaña publicitaria sea un éxito? Esto es lo que nos enseñan algunas de las mejores estrategias de promoción:

Aprovecha la sorpresa: las colaboraciones inesperadas (como el maquillaje corporal + el cuidado de la piel) llaman rápidamente la atención.

Cuenta una historia: ya sea LEGO Kids o el chico de las toallas de Old Spice, las historias se quedan grabadas.

Hazlo interactivo: desde juegos hasta respuestas en directo, deja que tu público participe.

Aprovecha la cultura: aprovecha las tendencias, la nostalgia o el humor local para crear una conexión instantánea.

Mantén el toque humano: el humor, la emoción y las peculiaridades de la vida real siempre ganan a las especificaciones del producto.

Da la vuelta al guion: invierte el mensaje habitual o destaca un nuevo punto de vista para destacar.

No exageres: a veces, la sutileza (como los carteles en las ventanas de BA) lo dice todo.

Deja que los usuarios lideren: Contenido generado por los usuarios = compromiso auténtico y lealtad a la marca.

Da vida a tus ideas más atrevidas con ClickUp.

Detrás de cada campaña inolvidable hay una gran cantidad de planificación, coordinación y caos creativo.

Con ClickUp, lo tienes todo en un solo lugar: redacta borradores en Docs, planifica cronogramas con diagramas de Gantt, organiza activos y automatiza tareas repetitivas.

Y con ClickUp Brain, las ideas de tu equipo serán aún más inteligentes y rápidas.

No esperes a que te llegue la mejor idea, sé creativo y ponla en práctica con ClickUp.

¡Regístrate hoy mismo en ClickUp de forma gratuita! ✅