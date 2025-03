10 tipos de marketing para promocionar su marca

¿Sabía que un empresario de finales del siglo XVIII, Josiah Wedgwood, es conocido como el pionero del marketing moderno? Para su empresa de cerámica utilizó el correo directo, la entrega gratuita, la oferta "compre uno y llévese otro gratis/a", etc.

En los últimos siglos, sin embargo, la definición de "moderno" ha evolucionado drásticamente. Cosas que eran únicas e innovadoras en la última década ya han pasado de moda. Lo que ayer era moderno, mañana puede ser tradicional o incluso anticuado.

Por eso es importante conocer los tipos de marketing a su disposición. Hoy vamos a explorar el espectro.

Marketing tradicional

El marketing tradicional hace referencia a estrategias, prácticas y técnicas que las organizaciones han utilizado durante mucho tiempo como parte de sus actividades de promoción. Normalmente, tradicional se utiliza como opuesto a digital, que se considera moderno.

Algunas de las estrategias de marketing tradicional más comunes son:

Publicidad impresa : Colocación de promociones y anuncios en periódicos, revistas, diarios, etc.

: Colocación de promociones y anuncios en periódicos, revistas, diarios, etc. Publicidad en televisión : Anuncios en vídeo y programas educativos en televisión

: Anuncios en vídeo y programas educativos en televisión Publicidad exterior : Vallas publicitarias, carteles, pancartas, etc.

: Vallas publicitarias, carteles, pancartas, etc. Eventos : Asociaciones, patrocinios y publicidad gráfica en eventos del sector

: Asociaciones, patrocinios y publicidad gráfica en eventos del sector Marketing directo: Correos electrónicos promocionales, catálogos, llamadas telefónicas, etc.

Marketing digital

El marketing digital hace referencia a las tácticas que utilizan canales en línea basados en Internet, como motores de búsqueda, redes sociales, dispositivos móviles, etc. El marketing digital ha abierto un intervalo de oportunidades para las marcas.

🎯 Alcance: Más de el 90% de los estadounidenses posee un smartphone y el 15% de los adultos estadounidenses utiliza Internet exclusivamente desde ese dispositivo. En un día normal, los clientes pasan 6,5 horas en línea . Si una marca necesita llegar a un número suficiente de personas, Internet es el lugar adecuado.

🎯 Barreras de entrada bajas: Cualquiera puede lanzar una campaña de marketing digital con tan solo 100 $. Esto nivela el campo de juego para emprendedores individuales y pequeñas empresas.

eficacia: El marketing online genera grandes cantidades de datos que las marcas pueden utilizar para crear, supervisar y optimizar sus campañas. Esto hace que el marketing sea más rentable, produciendo un mayor retorno de la inversión.

personalización: A diferencia de la prensa, la televisión o las vallas publicitarias, los anuncios en línea pueden personalizarse según los intereses del espectador.

🎯 Objetivos: Con el marketing digital, puedes segmentar las audiencias de forma más granular. El retargeting puede ser contextual y oportuno, lo que lo convierte en una estrategia de marketing eficaz.

🎯 Adaptabilidad: Si una campaña no está funcionando, cambia los parámetros al instante. Está perdiendo dinero; póngala en pausa con sólo pulsar un botón. Un evento del mundo real la hace irrelevante; detenga la campaña.

🎯 **Efecto multiplicador: Las campañas de marketing en redes sociales crean una rueda volante que amplía el alcance y se basa en el boca a boca. Esto crea tanta credibilidad como visibilidad.

Así que no es de extrañar que, desde el auge de Internet a principios de los 90, el marketing digital haya crecido exponencialmente. Y también está evolucionando rápidamente.

Las marcas están encontrando formas excepcionalmente nuevas de captar la atención de los clientes potenciales. El marketing de momentos, el marketing de proximidad y las compras de vídeo en directo son sólo algunas de las tendencias emergentes. Veamos más de ellas en detalle.

Tipos de marketing digital

En función del canal que utilice, la táctica que pruebe y el mensaje que comparta, existen docenas de tipos de marketing digital. Analicemos aquí los más eficaces, populares o interesantes.

1. Marketing de contenidos

El marketing de contenidos se refiere a la creación, publicación y distribución de contenidos a través de canales propios, pagados y ganados. Es la base de todo el marketing digital. También es la moneda de cambio en las actividades de inbound marketing. Por lo tanto, debe hacer que cuente.

Actividades de marketing de contenidos

Como parte de tus esfuerzos de marketing de contenidos, deberías:

Publicar contenidos en las redes sociales para dar a conocer la marca

Alojar recursos en su sitio web como contenido cerrado para que la gente lo descargue dándole su ID de correo electrónico (captado como cliente potencial)

Organizar seminarios web para educar a su público y atraerlo a través del embudo de ventas

Ejemplo de marketing de contenidos

spotify Wrapped 2023 [Fuente:_ Spotify ]

Cada año, Spotify Wrapped crea contenidos extraordinarios a partir de los datos que tiene sobre los hábitos de escucha de los clientes. Resume los artistas, álbumes, canciones y podcasts más escuchados por el cliente para ofrecerle una visión del año pasado. Esto despierta un sentimiento de nostalgia, además de ser lo suficientemente atractivo como para que quieran compartirlo.

Buenas prácticas de marketing de contenidos

Que sea interesante: Internet está repleto de contenidos. Para destacar, debe hacer que su contenido sea interesante. Céntrese en los intereses de sus clientes y ofrézcales algo significativo.

Personalízalo: El contenido genérico es una moneda de diez centavos por docena. Personalice su contenido para satisfacer las necesidades, intereses y preferencias del cliente, en el momento oportuno.

Conocimiento compuesto: Eduque al cliente mediante diversos formularios y tipos de contenido sobre su tema de especialización. Utilice la repetición y la reiteración con cuidado.

Ofrecer valor: No venda directamente. Ofrezca valor primero. Eduque al lector. Ofrézcale herramientas, etc. antes de presentarle su producto.

2. Optimización para motores de búsqueda (SEO)

La optimización para motores de búsqueda (SEO) consiste en crear y optimizar contenidos para que aparezcan en los primeros puestos de las páginas de resultados de los motores de búsqueda (SERP).

Actividades de SEO

Una práctica típica de SEO implica:

Investigación : Comprender las palabras clave que buscan sus clientes, sus patrones y necesidades

: Comprender las palabras clave que buscan sus clientes, sus patrones y necesidades Estrategia de contenidos : Crear un calendario de temas e ideas para publicar de forma constante a largo plazo

: Crear un calendario de temas e ideas para publicar de forma constante a largo plazo Optimización del contenido : Creación de contenidos que cumplan las buenas prácticas de SEO en cuanto a uso de palabras clave, estructura, enlaces internos, etc.

: Creación de contenidos que cumplan las buenas prácticas de SEO en cuanto a uso de palabras clave, estructura, enlaces internos, etc. Creación de enlaces : Intercambio de enlaces con sitios web de confianza para aumentar la credibilidad

: Intercambio de enlaces con sitios web de confianza para aumentar la credibilidad SEO técnico: Ajuste del sitio web para que resulte atractivo y fácil de indexar para los robots de rastreo

Ejemplos de SEO

Todas las organizaciones hacen SEO con distintos grados de intento correcto. Hay varios ejemplos en todo el espectro. En el mundo del marketing, HubSpot es conocido por ser uno de los mejores.

En compras, Amazon encabeza la mayoría de las listas. En la mayoría de los contenidos educativos, Wikipedia ocupa el primer lugar. Y para todos los términos de búsqueda relacionados con marcas, el sitio web de la marca correspondiente supera a todos los demás.

Buenas prácticas de SEO

Realice una investigación exhaustiva de las palabras clave y reduzca el panorama a las más relevantes para su marca

Cree contenido para el lector y optimícelo para los rastreadores, no al revés

Sea coherente: incluso sus artículos mejor posicionados pueden bajar en las SERP si no es constante

Concéntrese también en la estructura, la jerarquía de la información, los títulos, los enlaces, etc

3. Marketing en buscadores (SEM)

El marketing en buscadores consiste en pagar para colocar anuncios en la parte superior de las SERP. Es una táctica clave de marketing saliente.

Actividades SEM

También conocido como pago por clic (PPC), el SEM es el proceso de pujar por palabras clave relevantes para que las marcas puedan reunirse con el cliente en el momento exacto en que busca algo.

La principal razón por la que funciona el SEM es que las marcas establecen una correlación directa entre la actividad de marketing y las ventas.

Por ejemplo, si pagas 1 $ por clic y 1 de cada 100 se convierte en un cliente de pago, tu coste de adquisición es de 100 $. Si está vendiendo un producto de 1.000 $, esto es un gran retorno de la inversión.

Sin embargo, con el aumento de la competencia y las bajas barreras de entrada, el coste del SEM está subiendo. Sin especialistas cualificados en SEM, es posible que acabe pagando más dinero del previsto con poca recompensa.

Ejemplo de SEM

resultados de la búsqueda patrocinada del término "iPad mini"

fuente https://www.google.co.in/_ google google

_]

El PPC es especialmente eficaz para el comercio electrónico o las herramientas SaaS. Por ejemplo, si un cliente busca en Google "iPad Mini", encontrará anuncios de varios vendedores, que compiten por aparecer en la parte superior de la página.

Listados como resultados "patrocinados", los SEM permiten a las marcas aparecer inorgánicamente en la parte superior de la SERP. Por otro lado, las herramientas de SaaS utilizan el SEM en su beneficio inscribiendo a los clientes en pruebas gratuitas o demostraciones en el momento adecuado.

Buenas prácticas SEM

Combinar los esfuerzos de SEO y SEM para obtener mejores resultados

Optimizar las páginas de destino para maximizar las conversiones

Añadir palabras clave negativas para evitar el despilfarro

Utilice CTA atractivos

Optimice periódicamente, elimine las campañas que no rindan y redoble la apuesta por las que sí lo hagan

4. Marketing en redes sociales

En esencia, el marketing en redes sociales incluye todas las actividades que las marcas llevan a cabo en plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Tiktok, etc. Normalmente, esto incluye lo siguiente.

Actividades de marketing en redes sociales

Contenido orgánico : Publicación periódica de contenidos en la plataforma, a menudo a partir de otros formatos

: Publicación periódica de contenidos en la plataforma, a menudo a partir de otros formatos Publicidad : Dirigirse a públicos específicos en función de las preferencias y hábitos de uso de la plataforma con anuncios dinámicos y personalizados

: Dirigirse a públicos específicos en función de las preferencias y hábitos de uso de la plataforma con anuncios dinámicos y personalizados Eventos en directo : Eventos en directo en línea, como lanzamientos de productos, seminarios web y Ask Me Anything (AMAs) de famosos

: Eventos en directo en línea, como lanzamientos de productos, seminarios web y Ask Me Anything (AMAs) de famosos Concursos : Concursos promocionales, sorteos y premios

: Concursos promocionales, sorteos y premios Marketing de influencers: Más información más adelante

Ejemplo de marketing en redes sociales

Anuncios de Duolingo en las redes sociales [Fuente: Instagram ]

En los últimos años, la app, aplicación para la enseñanza de idiomas, Duolingo, ha estado fantástica en sus campañas en las redes sociales. Duolingo apuesta por los aspectos de comunidad y gamificación de la marca y publica contenidos divertidísimos con regularidad en las redes sociales. Han creado una identidad en línea que es divertida, memorable y eficaz.

Buenas prácticas de marketing en redes sociales

**Diferenciarse: Las redes sociales son el lugar donde la gente suele desplazarse sin pensar. Cree contenido que destaque para captar la atención del usuario.

**Acortar: Haz que tu contenido sea del tamaño de un bocado para que la gente pueda consumirlo y seguir adelante.

**Reutilizar: Cuando los clientes ven por primera vez su contenido (del tamaño de un bocado), es probable que presten poca atención. Reutilice y reitere su mensaje para que puedan actuar a tiempo.

**Comprométase: Involucre activamente a sus clientes. No se limite a publicar contenido para que lo vean. Invítelos a que le den a me gusta, compartan, comenten, etc. para que se impliquen más.

5. Marketing por correo electrónico

El marketing por correo electrónico es la versión digital del correo directo. En pocas palabras, es el proceso de utilizar el canal del correo electrónico como parte del estrategia de promoción . Sin embargo, los vendedores innovadores han creado una práctica de marketing por correo electrónico dinámica y apasionante.

Actividades de marketing por correo electrónico

Boletines informativos: Contenido educativo periódico destinado a atraer e implicar al lector en su tema de interés. Cualquier número de Substacks es prueba del intento correcto de esta táctica.

Campañas de correo electrónico: Una serie de correos electrónicos diseñados para cumplir una meta específica. Por ejemplo, las organizaciones envían campañas de correo electrónico de incorporación cuando un cliente se suscribe a un producto.

Correos electrónicos promocionales: Correos electrónicos con detalles sobre equipos de ventas, promociones, ofertas de última hora, etc., cuyo objetivo es conseguir que el cliente actúe de inmediato.

Ejemplos de marketing por correo electrónico

Correo electrónico de Grammarly al cancelar la suscripción [Fuente: Grammarly ]

El correo electrónico más importante es el que envías cuando un cliente está rompiendo contigo. Este ejemplo de Grammarly es emotivo pero no agresivo. Tranquiliza sobre el acceso del usuario a la vez que le invita sutilmente a suscribirse de nuevo.

Buenas prácticas de marketing por correo electrónico

Perfeccione sus líneas de asunto : Innove, experimente y céntrese en las líneas de asunto para mejorar las tasas de apertura

: Innove, experimente y céntrese en las líneas de asunto para mejorar las tasas de apertura Incluya varios enlaces : Cree oportunidades para que el lector obtenga más información o actúe a través del correo electrónico

: Cree oportunidades para que el lector obtenga más información o actúe a través del correo electrónico Hazlo responsive : Permita que los usuarios lean sus correos electrónicos desde el móvil sin tener que entrecerrar los ojos

: Permita que los usuarios lean sus correos electrónicos desde el móvil sin tener que entrecerrar los ojos Que sea opt-in: Haz que el enlace para darse de baja esté bien visible: de todos modos, no querrás retener a un usuario desinteresado

6. Marketing de influencers

Una parte importante del marketing en redes sociales son las colaboraciones con personas influyentes. Las marcas eligen a personas influyentes populares en las redes sociales de su sector para que les ayuden a promocionar sus productos.

Actividades de marketing de influencers

Promociones : Los influencers se convierten en embajadores de la marca

: Los influencers se convierten en embajadores de la marca Reseñas : Los influencers publican reseñas de productos que han recibido gratis/a de la marca

: Los influencers publican reseñas de productos que han recibido gratis/a de la marca Colaboraciones : Marcas que crean productos con la información y los comentarios de los influencers

: Marcas que crean productos con la información y los comentarios de los influencers Patrocinios : Marcas que patrocinan determinados tipos de vídeos/contenidos de influencers

: Marcas que patrocinan determinados tipos de vídeos/contenidos de influencers **Demostraciones: Las marcas de maquillaje lo hacen mucho, invitando a influencers a probar el producto y demostrando cómo usarlo

Ejemplos de marketing de influencers

la galardonada campaña de marketing de influencers de Dove (Fuente:) Premios Shorty )_

Dove utiliza regularmente el marketing de influencers para difundir su mensaje sobre la confianza en la apariencia física y la inclusión. A través de varias campañas, involucran a más de 1.000 influencers para crear un impacto sostenido y poderoso.

Buenas prácticas de marketing de influencers

**Elegir con cuidado: Investiga a fondo a todos los influencers con los que deseas trabajar para alinearlos con los valores de la marca.

**Sé estratégico: No te limites a invitar a los influencers a publicar sobre tu proyecto. Permíteles que se conviertan en socios estratégicos a través de una colaboración continuada.

Permita: Ofrezca a los influencers todos los recursos, como activos de contenido, mensajes, guiones, muestras de productos, etc.

Medir: El alcance del marketing de influencers puede ser atractivo. Pero mida de cerca la rentabilidad de su negocio.

7. Marketing de afiliación

El marketing de afiliación consiste en utilizar a un tercero o a un intermediario para promocionar tus productos a cambio de una comisión. Por ejemplo, varias personas influyentes actúan como afiliados, especialmente en el caso de productos digitales y sitios web de comercio electrónico.

Actividades de marketing de afiliación

Contrata al tipo adecuado de socios afiliados con el público objetivo pertinente

Diseñar el mecanismo de comisiones

Proporcióneles los recursos que necesitan

Cree enlaces de afiliación para que los utilicen sus socios

Automatización y procesos de seguimiento de la actividad de los afiliados a gran escala

Ejemplos de marketing de afiliación

programa de afiliados de Amazon (Fuente:) Amazon )_

Amazon.com tiene uno de los mayores programas de afiliación del mundo. Influencers, particulares, pequeñas empresas y YouTubers por igual ganan comisiones de Amazon por recomendar productos.

Buenas prácticas de marketing de afiliación

Construir relaciones: Los afiliados también son una especie de embajadores de marca. Recomiendan sus productos a un público que confía en ellos. Establezca relaciones con sus afiliados.

Cree programas de varios niveles: Los afiliados recomiendan productos a cambio de comisiones. Por lo tanto, incentive a los que recomiendan más. Ofrezca comisiones más altas a los que produzcan mejores resultados.

Diversifica: Aunque es bueno centrarse en su nicho, diversifique también sus asociaciones de afiliados. Construya un conjunto de socios que cubran toda la gama de su base de clientes.

8. Marketing móvil

El marketing móvil consiste en utilizar el dispositivo móvil como canal para enviar mensajes promocionales. Con los smartphones, las oportunidades son infinitas.

Actividades de marketing móvil

SMS : El formulario más básico y popular de marketing móvil, tan antiguo que casi se considera tradicional

: El formulario más básico y popular de marketing móvil, tan antiguo que casi se considera tradicional Notificaciones de app : Los profesionales del marketing moderno utilizan las notificaciones de las apps de forma creativa para atraer e implicar a los usuarios

: Los profesionales del marketing moderno utilizan las notificaciones de las apps de forma creativa para atraer e implicar a los usuarios Publicidad móvil : Anuncios de texto o imagen de pago en dispositivos móviles, tiendas de aplicaciones, etc.

: Anuncios de texto o imagen de pago en dispositivos móviles, tiendas de aplicaciones, etc. Marketing de proximidad: Mensajes cuando un usuario pasa por una ubicación determinada, como un centro comercial o una tienda

Ejemplos de marketing móvil

Notificaciones push de headspace [Fuente: Headspace ]

Headspace envía algunas de las notificaciones más atentas y oportunas. Están diseñadas para integrar la atención plena en las actividades cotidianas.

Buenas prácticas de marketing móvil

Envía mensajes sólo a los clientes que se hayan suscrito activamente

Controla el número de Mensajes que envías: no querrás molestar

Mensajes cortos, concisos y atractivos

Aporte valor: sea informativo, educativo, humorístico o incluso un simple recordatorio

Facilite la cancelación de la suscripción

9. Marketing del momento

Como su nombre indica, el marketing de momentos es el enfoque carpe diem del marketing. Las marcas de todo el mundo utilizan días festivos, eventos o incluso incidencias en las redes sociales para crear un mensaje de marketing.

El diseño de la taza de Starbucks para las fiestas es uno de los ejemplos más populares de moment marketing. Varias marcas realizan campañas para el 4 de julio, Acción de Gracias, Navidad, etc. Sin embargo, el moment marketing es mucho más espontáneo que eso.

momento post de marketing de Oreo tras el apagón de la Super Bowl de 2013 (Fuente: Oreo en Twitter )_

En 2013, cuando hubo un apagón en la Super Bowl, la marca estadounidense de galletas Oreo capitalizó la idea. La publicación en las redes sociales se hizo viral y generó millones de risas en todo el mundo.

Lectura de bonificación: Aquí está la historia oral de cómo surgió el post de Oreo .

Buenas prácticas de marketing de momentos

Elige el momento adecuado (no te lances a todo)

Mantén el mensaje dentro de la marca (resiste la tentación de ser ingenioso sin tener en cuenta la voz de la marca)

Sé positivo (no critiques a otra marca)

Hazlo visual para lograr un mayor impacto (coloca tu frase concisa sobre un fondo bonito)

10. Marketing de guerrilla

Popularizado por Jay Conrad Levinson en su libro homónimo de 1984, el marketing de guerrilla consiste en utilizar métodos poco convencionales para promocionar una marca. El buen marketing de guerrilla es impactante, disruptivo y despiadado.

campaña de guerrilla de Samsung contra Apple (Fuente:) Agencia Boomerang )_

Samsung realiza periódicamente campañas contra Apple y sus productos. Esta vez, han optado por la vía estrafalaria. Samsung regaló teléfonos Galaxy a los habitantes de la localidad neerlandesa de Appel y afirmó que la comunidad de Appel se había pasado a Samsung.

Esta campaña, como mínimo, hizo que la gente se diera la vuelta y prestara atención, creando expectación tanto entre los fieles a Apple como a Samsung.

Buenas prácticas de marketing de guerrilla

Sé original : El marketing de guerrilla repetitivo y poco original puede resultar molesto para el consumidor y tener efectos contraproducentes

: El marketing de guerrilla repetitivo y poco original puede resultar molesto para el consumidor y tener efectos contraproducentes Ser crítico : Comparta su idea de marketing de guerrilla con grupos de personas lo más diversos posible y recabe opiniones

: Comparta su idea de marketing de guerrilla con grupos de personas lo más diversos posible y recabe opiniones Sea omnicanal: Publique su actividad de marketing de guerrilla en Internet para aumentar su alcance

Aunque los anteriores son diez de los tipos de marketing más comunes, no son los únicos. He aquí algunos tipos de marketing que pueden encajar en cualquiera de las categorías anteriores o destacar por sí solos.

Vídeo marketing: Uso del vídeo como formato principal y publicación en YouTube, Vimeo, Instagram Reels, etc. para comercializar productos.

Marketing conversacional: Ajuste de chat en vivo o chatbots como punto de interacción con el usuario para recomendar los productos adecuados, hacer sugerencias, responder preguntas, etc.

Marketing de eventos: Estar presente en eventos del sector o realizar conferencias por cuenta propia para captar clientes potenciales. Se trata de un método muy popular en el sector B2B.

Marketing basado en cuentas: Esta es otra técnica de marketing B2B que implica identificar clientes potenciales individuales y dirigir las actividades hacia ellos. Por ejemplo, si una nueva empresa de tecnología financiera identifica a Citibank como su objetivo, llevará a cabo campañas para atraer a varias partes interesadas del banco.

Marketing encubierto: Colocación de productos y otras técnicas de marketing discretas.

Como puede ver, el mundo es su ostra. Hay docenas de técnicas de marketing que puede utilizar para promocionar su marca en Internet. Sin embargo, las estrategias de marketing eficaces combinan estas técnicas para crear un mayor impacto. He aquí cómo.

Combinar estrategias de marketing

El panorama de la empresa moderna es complejo. Hoy en día, los clientes prefieren el autoservicio. Pendientes de sus propios estudios de mercado, siguen a las marcas en múltiples canales antes de iniciar el contacto. Los clientes de la Generación Z son nativos de Internet . Están muy influenciados por las herramientas digitales. Buscan crearse una identidad individual. Se toman en serio sus causas y esperan que las marcas tengan conciencia.

Atraer, captar y vender a estos clientes requiere más de un tipo de marketing. Entre: El plan de marketing integrado.

¿Qué es un plan de marketing integrado?

Un plan de marketing integrado combina lo mejor de varios canales, técnicas y mensajes de marketing para maximizar el cumplimiento de las metas.

¿Cómo crear un plan de marketing integrado?

Si desea crear un plan de marketing integrado, aquí tiene el marco de trabajo que le ofrece una completa herramienta de gestión de proyectos como ClickUp para equipos de marketing .

1. Defina sus metas

Tenga claro lo que quiere conseguir con su marketing integrado. ¿Se trata de notoriedad, generación de contactos, ventas u otra cosa? Ajuste sus oKR de marketing ser visibles y rastreables en un lugar como Metas de ClickUp .

seguimiento de objetivos con ClickUp

Ajuste objetivos numéricos, monetarios, de verdadero/falso y de tarea. Organícelos en carpetas para ver los progresos agregados. Compártalos con el equipo de forma segura con el control de acceso adecuado. Desglose los metas de marketing en tareas para que cada miembro del equipo las complete a lo largo del año.

2. Elige tus canales

Existen varias plataformas de redes sociales, y cada pocas semanas aparecen otras nuevas. No todas son adecuadas para ti.

Si vendes un producto B2B, puede que encuentres más interés en LinkedIn que en TikTok. Si el tuyo es un producto de belleza, canales como Instagram o YouTube pueden ser más relevantes. Por tanto, elige la combinación de canales que mejor se adapte a las necesidades de tu empresa.

A continuación, desglosa las metas de tu empresa en objetivos específicos para cada canal. Por ejemplo, puedes utilizar el marketing de influencers para crear conciencia de marca sobre el lanzamiento de un nuevo producto, mientras que publicas anuncios en redes sociales para impulsar las ventas.

3. Planifica tus actividades

Una vez ajustado lo que quieres conseguir, es hora de planificar el cómo. Para ello es esencial contar con una herramienta de gestión de proyectos. Si eres nuevo en esto, consulta un puñado de ejemplos de planes de marketing para inspirarte.

Ajuste la jerarquía del proyecto: Organiza tu trabajo con Tareas de ClickUp en proyectos, tareas, subtareas, listas de control, etc.

Lluvia de ideas: Reúne a tu equipo para realizar una lluvia de ideas sobre campañas de marketing integradas. Por ejemplo, tus equipos de redes sociales, marketing de influencers y marketing de vídeo pueden colaborar para diseñar campañas que compartan/reutilicen contenidos.

pizarras ClickUp para el brainstorming colaborativo_

Utilice Pizarras ClickUp para correlacionar tus ideas, conectarlas y obtener aprobaciones. Una vez aprobadas, crea directamente tareas desde la Pizarra y ponte manos a la obra.

Programa tu trabajo: Asigna fechas de inicio y fechas de finalización a todas tus tareas para crear un hoja de ruta de marketing . Asegúrese de que sus campañas integradas funcionan en paralelo para maximizar el impacto. Por ejemplo, si está realizando marketing de guerrilla sobre el terreno, asegúrese de que su equipo en línea también está al tanto.

vista (diagrama de) Gantt de ClickUp para el seguimiento de tareas simultáneas_

La mejor forma de hacerlo es utilizar la vista Calendario o la vista Gantt de ClickUp para visualizar las actividades que se solapan. Si comparte recursos creativos, como un redactor o un diseñador, márquelos como dependencias. Enlaza varias tareas para que te avisen cuando haya un movimiento en algo.

⚡️Archivo de plantillas: También puedes utilizar cualquiera de estos plantillas de calendarios de marketing para empezar.

Automatización de flujos de trabajo: Por su propia naturaleza, una función de marketing integrada es compleja. Pongamos un ejemplo sencillo. A un nivel muy básico, si estás publicando dos actualizaciones al día en tres canales de redes sociales, necesitarías 42 versiones del texto, 42 imágenes (al menos redimensionadas), una docena de enlaces dependiendo de cuánto reutilices y aprobaciones.

Por no hablar del seguimiento ilimitado que tiene que hacer el gestor de redes sociales de cualquiera de estas actividades. Elimine estas ineficiencias con una automatización eficaz.

Ajuste Formularios ClickUp que capturan los briefs creativos y crean automáticamente tareas basadas en ellos

Asignar automáticamente la tarea al gestor de redes sociales cuando el diseño esté listo

Crear un repositorio de enlaces, descripciones de productos, plantillas de pie de página, etc. para facilitar el acceso

Integración con aplicaciones populares como HubSpot, Figma, Dropbox, Google Analytics, etc. para gestionar los activos y el rendimiento desde ClickUp

Para facilitar este proceso, pruebe Gestión de campañas de marketing de ClickUp Plantilla. Utilícela para consolidar todos sus activos de contenido, gestionar la publicación y realizar un seguimiento del rendimiento.

ponga ClickUp Brain a trabajar en su marketing integrado al instante_

¿Y qué más? Haga una lluvia de ideas, escriba más rápido, realice comprobaciones ortográficas, cree plantillas y mucho más con ClickUp Brain. También puede hacer preguntas a ClickUp Brain sobre sus proyectos de marketing integrado y obtener respuestas de inmediato.

Si es la primera vez que planifica un proyecto, pruebe la herramienta Plantilla de plan de marketing estratégico de ClickUp . Esta plantilla para principiantes le ofrece todo lo que necesita, desde el seguimiento de metas hasta la gestión de tareas en una vista organizada.

4. Medir y mejorar

Para completar sus esfuerzos de marketing integrado, ajuste la supervisión y el seguimiento del rendimiento.

Cree informes basados en KPI con Paneles de ClickUp . Vaya más allá de las métricas de gestión de proyectos. Integre varias herramientas de gestión de marketing y cree informes consolidados de todos sus esfuerzos. Desde el rendimiento de sus publicaciones en redes sociales y kPI de marketing de contenidos a las tasas de conversión de ventas, disponga de un contexto completo directamente en ClickUp.

cuadros de mando de marketing consolidados con ClickUp_

Basándose en estas métricas, realice retrospectivas periódicas con sus equipos. Realice ajustes y optimice las campañas según sea necesario. Añada o elimine canales/tácticas según convenga y maximice los resultados.

¿Le parece fácil? Creemos que no.

Superar los retos del marketing

Nadie ha dicho nunca que el marketing sea fácil. De hecho, el marketing moderno es aún más difícil, dadas sus innumerables piezas móviles. Si se siente estancado, aquí tiene algunos retos comunes y formas de superarlos.

Complejidad

El mayor reto del marketing actual es la complejidad. A estudio reciente revela que los profesionales del marketing utilizan hasta diez canales para promocionar sus productos. Entre texto, imágenes, vídeo, vídeos cortos, podcasts, correos electrónicos y publicaciones en redes sociales, también se enfrentan a diversos formatos de contenido.

Gestionar esta complejidad a gran escala requiere mejor software de gestión de proyectos de marketing . Elija uno que sea lo suficientemente flexible como para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, los campos personalizados de ClickUp ayudan a los equipos a realizar el seguimiento de cualquier métrica que necesiten.

Esta flexibilidad ayuda a gestionar la complejidad de forma inteligente y sostenible.

Lectura de bonificación: Cómo utiliza ClickUp el equipo de marketing de ClickUp

Brain freeze

El marketing es un trabajo diario. Especialmente si te dedicas al marketing en redes sociales, tienes que crear contenido todos los días y, además, hacerlo único, creativo y que llame la atención.

No lo hagas solo. Utiliza un Herramienta de marketing de IA como ClickUp Brain para romper el hielo. Pídele que te ofrezca ideas, que investigue o simplemente que te plantee problemas.

Colaboración

Un equipo de marketing medio cuenta con redactores, diseñadores, desarrolladores web, especialistas en SEO, expertos en PPC, videógrafos, editores, analistas, personal de operaciones de marketing, etc. A menudo, en cada actividad participan tres o más personas.

Configure una herramienta de colaboración integral para que puedan trabajar juntos. Mejor aún si puede introducir la colaboración en su espacio de trabajo de gestión de proyectos, como hace ClickUp Chat.

Organice las conversaciones por proyectos. Etiqueta a personas, tareas, documentos y chats para mantener todo en contexto. Cree tareas directamente desde el mensaje de chat y póngase a trabajar. Simplifique la colaboración con ClickUp Chat.

Elaboración de informes

Todos los equipos de marketing utilizan un número de herramientas de análisis. Como mínimo, tendría análisis de sitios web, redes sociales, métricas de correo electrónico, marketing de influenciadores y herramientas de gestión de campañas . El reto es que todas ellas son dispares y están dispersas por todas partes.

Consolídelos enlazando todas sus herramientas integradas de gestión de marketing con ClickUp. Cree paneles personalizables para ver los números que le importan en tiempo real. Ajuste plantillas de análisis para una mayor repetibilidad y eficacia.

Falling behind

Cada día ocurre algo nuevo en el mundo del marketing. El auge de la IA generativa ha cambiado profundamente el marketing. La inminente muerte de las cookies podría acabar con el retargeting.

Los nanoinfluenciadores (aquellos con menos de 100.000 seguidores) están abriendo mercados sin explotar. Las compras de vídeo en directo están creciendo de forma espectacular en Asia, y se están abriendo paso también en los mercados occidentales. Las experiencias inmersivas y la realidad virtual podrían ser la próxima gran novedad.

Hacer un seguimiento de todo esto puede ser un reto para los profesionales del marketing. La buena noticia es que no es necesario actuar de inmediato.

💡Infórmate: Infórmese de lo que ocurre en este espacio. Suscríbase a boletines o revistas del sector.

💡Esté atento: El primero en llegar no siempre tiene ventaja. Espere y observe. Imagínate que te pasas semanas creando una estrategia para Mastodonte cuando está en auge

💡Sé creativo: Si quieres apostar por una nueva plataforma o una tendencia, sé creativo. Haz una pequeña campaña piloto. Asígnale tu presupuesto de innovación. Lánzate de lleno sólo cuando estés seguro de los resultados.

Construya una sólida base de marketing integrado con ClickUp

El marketing es una actividad de gran valor y volumen. Hoy en día, el marketing figura entre las cinco principales funciones de gastos de la mayoría de las organizaciones. Una buena campaña puede impulsar las ventas, como la Copa Stanley que se agotó tras la viralidad de TikTok.

Una mala campaña puede levantar ampollas. El tuit de Burger King "Las mujeres deben estar en la cocina" de 2021 es un ejemplo de una iniciativa de marketing equivocada. Aunque era una campaña provocativa para el Día de la Mujer con tuits progresistas, no fue bien recibida. La marca tuvo que borrar el hilo y pedir disculpas.

Para hacer bien su trabajo de forma coherente, las marcas necesitan una sólida software de operaciones de marketing . ClickUp está diseñado exactamente para eso.

Con funciones de gestión de tareas, programación, creatividad, gestión de activos, automatización, elaboración de informes e integración, ClickUp es la herramienta integrada de gestión de marketing más flexible que encontrará.

Gestione su marketing con eficacia. Pruebe ClickUp gratis/a hoy mismo .