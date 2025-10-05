Plantillas gratuitas de 12 semanas para alcanzar tus metas

¿Alguna vez has sentido que estás ocupado todo el tiempo pero no llegas a ninguna parte? 😩

Los estudios demuestran que el 92 % de las personas no logran alcanzar sus metas a largo plazo, no porque les falte motivación, sino porque carecen de un plan claro y viable. Sin el sistema adecuado, las metas se dejan de lado, las listas de pendientes se descontrolan y el progreso se estanca.

Y seamos sinceros: la mayoría de las «plantillas de planificación de metas» que se encuentran en Internet son hojas de cálculo insulsas o planificadores sobrecargados que generan más estrés que estructura.

Esta guía da un giro a ese guion. Te guiaremos a través de las plantillas gratuitas de 12 semanas al año de ClickUp, diseñadas para ayudarte a planear de forma más inteligente, mantener la concentración y generar impulso semana tras semana, sin agotarte. 💪📆

¿Qué son las plantillas de 12 semanas al año?

las plantillas «12-Week Year» son herramientas de planificación estructuradas diseñadas para ayudarte a lograr más en 12 semanas que lo que la mayoría logra en 12 meses. Desglosan tus grandes metas en pasos específicos y viables a lo largo de 12 semanas, sustituyendo la planificación anual tradicional por un ciclo más corto y eficaz.

Estas plantillas suelen incluir:

Secciones para establecer metas y definir tu visión y objetivos 🎯

Marcos de planificación semanal y diaria para priorizar tareas 📆

Herramientas de seguimiento del progreso para medir el rendimiento 📊

Áreas de cuenta y reflexión para evaluar y ajustar tus estrategias 📝​

Al utilizar una plantilla de «Año de 12 semanas», podrás mantener la claridad, la estructura y el impulso, lo que te garantizará un progreso constante hacia tus metas.

¿Qué hace que una plantilla de 12 semanas sea buena?

Una plantilla sólida de 12 semanas al año mantiene las cosas factibles, controlables y motivadoras, todo en un solo lugar. Esto es lo que debes buscar 👇

Define claramente tu «porqué» : busca un espacio para escribir tu visión a largo plazo que impulse tus metas a corto plazo

Elige 2-3 metas principales por ciclo : selecciona una plantilla que te ayude a centrarte en unas pocas metas, pero que sean impactantes

divide las metas en tareas semanales/diarias*: utiliza plantillas que faciliten la ejecución con pasos de acción claros

*mide el progreso fácilmente: busca tarjetas de puntuación, rastreadores de hábitos o barras de progreso para mantenerte responsable

Reflexiona cada semana : elige una que incluya secciones de revisión para evaluar los logros, las pérdidas y las lecciones aprendidas

bloquea el tiempo de forma inteligente*: busca herramientas que te ayuden a planear la estrategia, crear amortiguadores y bloquear la ejecución

Mantén un diseño sencillo: utiliza plantillas que sean fáciles de usar y no requieran un proceso de aprendizaje

⚡ Archivo de plantillas: Combina tu plan anual de 12 semanas con plantillas de informes de progreso para revisar lo que funciona, lo que no, y mantener tu impulso semana tras semana

plantillas para un año en 12 semanas de un vistazo

Las mejores plantillas para un año de 12 semanas

Muchos de nosotros comenzamos el año con grandes metas, pero a mediados de febrero ya hemos perdido el enfoque. Y cuando llega el cuarto trimestre, nos apresuramos por ponernos al día. Ahí es donde el método «12-Week Year» cambia las reglas del juego. En lugar de planear para 12 meses, se trata cada 12 semanas como un año completo, lo que aumenta la urgencia, la claridad y la ejecución.

Pero tener una mentalidad ganadora no es suficiente; necesitas un sistema que mantenga tu plan visible, tus tareas ejecutables y tu progreso medible. Ahí es donde ClickUp destaca. Esta potente herramienta de productividad hace que sea muy fácil utilizar estas plantillas con vistas personalizables (lista, tablero, calendario) y seguimiento en tiempo real.

Las plantillas de 12-Week Year que se muestran a continuación te ayudarán a convertir tus planes en resultados revolucionarios. Y cuando las combines con ClickUp, la app, aplicación para todo lo relacionado con el trabajo, no solo estarás planificando, sino que lo estarás logrando cada semana.

1. Plantilla del plan de 12 semanas de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Divide las metas a largo plazo en acciones semanales utilizando la plantilla de plan de 12 semanas de ClickUp

La plantilla del plan de 12 semanas de ClickUp te ayuda a dividir metas ambiciosas en acciones semanales manejables que realmente puedes llevar a cabo. En lugar de fijarte en un plan anual que te abruma, esta plantilla te permite centrarte en un ciclo de 12 semanas, perfecto para metas personales, proyectos en equipo o incluso hitos de fitness. Cada meta grande se divide en subtareas manejables, con seguimiento automático del progreso para que siempre sepas en qué punto te encuentras.

Puedes agrupar las tareas en categorías (trabajo, salud, aprendizaje), establecer fechas límite para crear hábitos y adjuntar listas de control o recursos para cada semana. Es lo suficientemente flexible como para volcar ideas y convertirlas en un plan estructurado.

📸 Disponible en vistas de lista y calendario para desgloses semanales.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

El seguimiento automático del progreso te permite rendir cuentas sin necesidad de actualizaciones manuales

Las categorías personalizadas y las fechas límite facilitan la creación de hábitos

Los adjuntos y las listas de control mantienen organizadas las tareas semanales

Se adapta tanto a metas individuales como a la planificación entre equipos

✅ Ideal para: Personas o equipos orientados a metas que desean dividir ambiciosas metas trimestrales en acciones semanales y cuantificables, ya sean hitos de productos, objetivos de fitness o planes de aprendizaje

2. Plantilla de metas SMART de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Realiza un seguimiento y organiza tus metas SMART con la plantilla de metas SMART de ClickUp

La plantilla de objetivos SMART de ClickUp te ayuda a transformar intenciones vagas en pasos claros y viables. Basada en el marco SMART (específico, medible, alcanzable, relevante y con plazos definidos), te guía en el ajuste de metas que se cumplen. Con hojas de trabajo y vistas como «Estado de las metas» y «Hoja de trabajo de metas SMART», puedes dividir los grandes objetivos en hitos medibles, asignar propietarios y supervisar el progreso semanal.

Las actualizaciones en tiempo real muestran si las metas están «en camino» o «en riesgo», lo que mantiene la responsabilidad en primer plano.

📸 Disponibles en las vistas «Estado de los objetivos» y «vista Tablero» para facilitar el seguimiento.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Las hojas de trabajo guiadas garantizan que cada meta cumpla con los criterios SMART

Los rótulos de estado (En camino, En riesgo, Fuera de camino) mantienen la visibilidad de las prioridades

Utiliza la hoja de trabajo SMART Goal de ClickUp para definir metas claras y viables con campos guiados

La vista del tablero «Esfuerzo por objetivo» te ayuda a ver qué objetivos requieren más tiempo, mientras que el seguimiento del estado en tiempo real (como «En camino» o «Fuera de camino») te garantiza saber qué necesita tu atención.

Incluso puedes combinarlas con los paneles de ClickUp para visualizar cuántos objetivos SMART están «en camino» esta semana o automatizar los recordatorios de tareas para las fechas límite de los objetivos.

✅ Ideal para: Planificadores estratégicos, fundadores o jefes de equipo que quieran definir metas cuantificables y realizar un seguimiento semanal del progreso utilizando el marco SMART

3. Plantilla de documento de metas inteligentes de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Utiliza la plantilla Smart Goals Doc de ClickUp para evaluar tus metas con una lista de control basada en interruptor que desglosa cada criterio SMART con ejemplos claros

La plantilla ClickUp SMART Goals Doc es perfecta para una plan lenta y reflexiva antes de actuar. En lugar de lanzarte a las tareas, utiliza las indicaciones guiadas de ClickUp Docs, como «¿Qué vas a medir?», para perfeccionar tus metas. Los desplegables te permiten realizar una valoración de la dificultad o de los obstáculos, mientras que la lista de control SMART garantiza que solo se seleccionen las metas viables.

📸 Disponible en documentos con funciones de edición colaborativa.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

La lista de control basada en interruptor garantiza que cada meta cumpla los criterios SMART

Las indicaciones te ayudan a refinar metas vagas y convertirlos en resultados viables

Valora las habilidades, el esfuerzo y los obstáculos con menús desplegables

Consulte los campos personalizados incluidos en la plantilla de documentos de objetivos inteligentes de ClickUp, diseñada para dar una indicación sobre el establecimiento de metas bien meditado

Todo ello gracias a ClickUp Doc, que te ofrece un espacio limpio y colaborativo para redactar y realizar la edición de tus metas (a veces con tu equipo). Puedes comentar, coeditar y convertir las metas finales directamente en tareas, lo que facilita el paso de la idea a la ejecución.

✅ Ideal para: Pensadores estratégicos y planificadores en fase inicial que necesitan un espacio específico para perfeccionar y validar metas de forma colaborativa

4. Plantilla de plan de acción para metas SMART de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Obtén una vista Lista categorizada de tus metas por iniciativas, como eficiencia operativa y crecimiento, con etiquetas de estado, equipos y fechas de vencimiento utilizando la plantilla de plan de acción de metas SMART de ClickUp

La plantilla del plan de acción de objetivos SMART de ClickUp facilita la ejecución al correlacionar cada meta en acciones más pequeñas y fáciles de seguir. Las vistas como Metas, Acciones y Cronograma mantienen todo con visibilidad, mientras que las etiquetas de estado de las metas (En camino, En riesgo, Fuera de camino) proporcionan información instantánea sobre el estado.

📸 Disponible en vistas de lista y vista tablero con opciones de cronograma.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Diseño orientado a la acción con plazos y hitos

Vista de cronograma para programar los pasos clave

Tablero de metas para supervisar el progreso semanal

Recordatorios y hitos de ClickUp integrados para mantener la concentración, la responsabilidad y la motivación

Vista Tablero de ClickUp Goal Health Board que muestra los objetivos SMART clasificados por estado de salud

✅ Ideal para: Estrategas empresariales o jefes de equipo que desean una plantilla apreciada por todo el equipo para establecer metas que vinculen cada meta con cronogramas, hitos y acciones semanales cuantificables

5. Plantilla de señales y medidas de metas de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Alinea los esfuerzos del equipo, realiza un seguimiento de las métricas clave y mantén la atención en los resultados estratégicos con la plantilla «Goals Signals Measures» (Objetivos, señales y medidas) de ClickUp

La plantilla ClickUp Goals Signals Measures mantiene tu planificación precisa al centrarse en tres cosas: metas, señales que muestran el progreso y resultados medibles. Organizada en una vista Tabla ClickUp clara, te permite realizar el seguimiento de las señales con Campos personalizados y la automatización de las alertas cuando el progreso se retrasa.

📸 Disponible en vista Tabla con campos personalizables.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Realiza un seguimiento de tus metas, señales y métricas, todo en una sola vista

Detecta los riesgos al instante con los campos de estado personalizados

Campos personalizados para realizar un seguimiento del porcentaje de KPI, los objetivos y los resultados reales

Automatizaciones de ClickUp para señalar riesgos o hitos no alcanzados

Utiliza fórmulas para actualizar el progreso automáticamente

✅ Ideal para: *Equipos de estrategia que desean un marco de establecimiento de metas que enlace los resultados con señales medibles

6. Plantilla para establecer metas individuales de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Establece y realiza un seguimiento eficaz de tus metas de desarrollo personal con la plantilla de ajuste de metas individuales de ClickUp

La plantilla de establecimiento de metas individuales de ClickUp simplifica la planificación de metas personales. Con campos como «¿Por qué estoy estableciendo esto?» y «Habilidades necesarias», te ayuda a reflexionar antes de hacer una confirmación. Las notas del diario, las vistas de progreso y los desgloses por categorías (salud, aprendizaje, finanzas) mantienen la motivación y la concentración alineadas.

📸 Disponible en vistas de lista y vista Tabla con secciones estilo diario.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Indicaciones reflexivas para aclarar las metas personales

Seguimiento visual del progreso para mantener la motivación

Organiza tus metas por categorías para mayor claridad

Añade notas de diario junto con los pasos a seguir

✅ Ideal para: Profesionales ocupados, trabajadores remotos o cualquier persona que se tome en serio convertir sus metas personales en acciones coherentes

7. Plantilla de metas anuales de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Planifica y realiza un seguimiento visual de tus metas trimestrales con la plantilla de objetivos anuales de ClickUp

La plantilla de metas anuales de ClickUp te ayuda a mantener el impulso durante todo el año. En lugar de establecer una meta anual vaga, la divides en temas trimestrales y acciones mensuales. Las metas se convierten en tareas que puedes asignar, seguir y revisar periódicamente, lo que garantiza que no se desvíen.

📸 Disponible en vistas de tabla y tareas para desgloses trimestrales.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Estructura los objetivos como metas de ClickUp y, a continuación, divídelos en acciones trimestrales y mensuales

Convierte tus metas en tareas de ClickUp con propietarios y fechas límite

Revisa el progreso regularmente con las listas de control integradas

Ajusta tus metas a mitad de año sin tener que empezar de cero

✅ Ideal para: Cualquiera que desee cumplir sus metas anuales dividiéndolas en acciones mensuales manejables y manteniéndose al día durante todo el año

8. Plantilla de OKR y metas de ClickUp Company

Obtenga plantillas gratis Alinea los objetivos empresariales e impulsa resultados medibles en todos los departamentos utilizando la plantilla de objetivos y resultados clave (OKR) de ClickUp Company con etiquetado de prioridades integrado

La plantilla de objetivos y resultados clave (OKR) y metas de ClickUp Company alinea los objetivos empresariales entre los distintos departamentos. Los objetivos, los resultados clave y las iniciativas se correlacionan en una jerarquía con barras de progreso, campos de KPI y actualizaciones de fórmula. Los equipos pueden enviar los OKR a través de los formularios de ClickUp, creando un panel de control de OKR para toda la empresa.

📸 Disponible en el panel OKR y en las vistas Lista.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Desglosa las metas de la empresa en OKR medibles

Realiza un seguimiento del porcentaje de KPI con campos personalizados y fórmulas

Recopila los OKR de los líderes mediante formularios

Alinea las tareas diarias con los objetivos de toda la empresa

✅ Ideal para: Organizaciones que desean implementar OKR en toda la empresa con una responsabilidad clara, un seguimiento en tiempo real y visibilidad para todo el equipo

9. Plantilla de metas anuales de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Personaliza tu perfil y tus metas SMART para el año utilizando la plantilla de objetivos anuales de ClickUp

La plantilla de objetivos anuales de ClickUp te permite planear tus objetivos personales y empresariales al mismo tiempo. Utilizando los criterios SMART, puedes esbozar tus objetivos anuales, dividirlos en pasos y anticipar los riesgos.

📸 Disponible en vista Tabla estructurada.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Planifica tus metas personales y de empresa juntos sin solapamientos

Divide tus metas anuales en pasos mensuales más pequeños

Los campos de gestión de riesgos te preparan para los contratiempos

Mantén la cuenta con ciclos de revisión y responsabilidades

Define los pasos para alcanzar tus metas anuales, asigna propietarios y establece plazos con esta tabla estructurada de seguimiento de metas de ClickUp

También hay una sección de gestión de riesgos para ayudarte a anticiparte y evitar contratiempos, además de campos para cronogramas, responsabilidades y ciclos de revisión para mantenerte al día.

✅ Ideal para: Profesionales y equipos orientados a metas que desean planear metas personales y organizativas de forma conjunta, manteniendo al mismo tiempo la ejecución organizada

10. Plantilla OKR de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Realiza un seguimiento de los objetivos, coordina a los equipos y mide el progreso trimestralmente con la plantilla OKR de ClickUp para una ejecución optimizada de los objetivos

La plantilla OKR de ClickUp ayuda a los equipos a realizar un seguimiento de los objetivos y resultados trimestrales. Cada OKR se estructura con subtareas para las iniciativas, mientras que el progreso calculado automáticamente actualiza el OKR principal. Duplícala cada trimestre para iniciar un nuevo ciclo sin la molestia de la configuración.

📸 Disponibles en vistas de lista y formulario para el envío y el seguimiento.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Jerarquía OKR prellenada para una configuración fluida

Los campos calculados automáticamente realizan un seguimiento del progreso

Campos personalizados para el equipo, el trimestre y las iniciativas

Duplícalas fácilmente para cada nuevo ciclo

✅ Ideal para: Equipos multifuncionales, gestión de proyectos y responsables que desean un sistema repetible para gestionar los OKR o establecer objetivos para toda la empresa o ejemplos de OKR a nivel de equipo

11. Plantilla de KPI de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Visualiza y supervisa los indicadores clave de rendimiento de todos los departamentos con la plantilla KPI de ClickUp, que incluye etiquetas de estado, valores objetivo y métricas de rendimiento reales

La plantilla KPI de ClickUp realiza un seguimiento de las métricas que importan. Con campos como Objetivo, Real y Progreso %, se actualiza automáticamente a medida que registras los datos. Agrupa los KPI por departamento o nivel de riesgo para mantener la visibilidad del rendimiento durante ciclos de 12 semanas.

📸 Disponible en las vistas Resumen y vista Tablero.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Los campos basados en fórmula actualizan automáticamente los KPI

Vista el progreso en formato resumen o tablero

Detecta los riesgos de forma temprana con indicadores visuales

Agrupa los KPI por departamento o prioridad

✅ Ideal para: Equipos y gerentes que desean supervisar las métricas de rendimiento, identificar deficiencias de forma temprana y mantenerse alineados con los objetivos empresariales

12. Plantilla de planificador semanal de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Planifica tu semana de un vistazo con la colorida plantilla de planificador semanal de ClickUp, organizada por días y equipada con recordatorios en forma de notas adhesivas y secciones mensuales

La plantilla del planificador semanal de ClickUp organiza tu semana con un colorido diseño de pizarra. Cada día tiene una columna para tareas y notas, lo que te permite arrastrar, soltar y código por color tus prioridades. Las actualizaciones en tiempo real mantienen tu plan flexible.

📸 Disponible en ClickUp Pizarra con imágenes estilo nota adhesiva.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Planifica tus tareas semanales con un sistema visual de arrastrar y soltar

Utiliza códigos de color para marcar la urgencia o el tipo

Colabora en directo con ediciones en tiempo real en la pizarra

Reutiliza los diseños semanales para mantener la coherencia

✅ Ideal para: Pensadores visuales, emprendedores independientes, profesores o equipos ágiles que prefieren un sistema de plan semanal de arrastrar y soltar

13. Plantilla de gráfico de hitos de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Visualiza las fases clave del proyecto y los plazos con la plantilla de gráfico de hito de ClickUp, que utiliza un diseño codificado por color para realizar un seguimiento de las metas, las tareas y los logros a lo largo del tiempo

La plantilla de gráfico de hitos de ClickUp visualiza las fases clave del proyecto con marcadores de hitos claros, lo que proporciona una representación clara del progreso del proyecto. Creada en Pizarra, puedes correlacionar lanzamientos, plazos y dependencias en un cronograma colaborativo y en color.

📸 Disponible en vistas de pizarra y vista Tablero.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Visualiza los hitos a lo largo del cronograma del proyecto

Añade notas adhesivas para los entregables y las tareas

Vincula los hitos con flechas para mostrar las dependencias

Cambia a la vista Tablero para el seguimiento de fase

✅ Ideal para: Equipos que trabajan en proyectos con plazos ajustados, lanzamientos de productos o campañas en las que es fundamental tener visibilidad de los puntos de control y las dependencias clave

14. Plantilla de gestión de tareas de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Organiza y gestiona tu trabajo diario con la plantilla de gestión de tareas de ClickUp, con la función de estados personalizables como «Pendiente», «En curso» y «Completada»

La plantilla de gestión de tareas de ClickUp organiza el trabajo en listas de acciones, ideas y tareas pendientes. Las múltiples vistas (lista, tablero, calendario, cuadro) te permiten gestionar las prioridades, programar tareas y equilibrar las cargas de trabajo de tu equipo.

📸 Disponible en vistas de lista, vista Tablero, calendario y vista Equipo.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Organiza las tareas en listas activas, futuras y pendientes

Cambia de vista para gestionar por tiempo, fase o carga de trabajo

Utiliza automatizaciones para tareas periódicas o recordatorios

Realiza un seguimiento de la prioridad, el propietario y el departamento con los Campos personalizados

✅ Ideal para: Equipos que gestionan múltiples proyectos y necesitan un sistema sencillo y personalizable para mantenerse organizados y alineados

📮 Información de ClickUp: ¿Crees que tu lista de pendientes funciona? Piénsalo de nuevo. Nuestra encuesta muestra que el 76 % de los profesionales utilizan su propio sistema de priorización para la gestión de tareas. Sin embargo, investigaciones recientes confirman que el 65 % de los trabajadores tienden a centrarse en tareas fáciles en lugar de en tareas de alto valor sin una priorización eficaz. * Las prioridades de tareas de ClickUp transforman la forma en que visualizas y abordas proyectos complejos, resaltando fácilmente las tareas críticas. Con los flujos de trabajo impulsados por IA y los indicadores de prioridad personalizados de ClickUp, siempre sabrás qué abordar primero.

lee también: * Plantillas gratuitas para la gestión de tareas en ClickUp y Excel

15. Plantilla de pizarra para el cronograma del proyecto ClickUp

Obtenga plantillas gratis Visualiza todo tu proyecto de principio a fin con la plantilla de pizarra de cronograma de proyectos de ClickUp

La plantilla de pizarra de ClickUp Project Timeline convierte los planes en cronogramas visuales. Arrastra bloques, conecta hitos y toma notas, todo en un lienzo compartido. Añade propietarios, plazos o documentos enlazados directamente a los hitos.

📸 Disponible en vista de pizarra con bloques visuales.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Crea cronogramas de forma visual con bloques que se pueden arrastrar y soltar

Conecta los hitos para mostrar las dependencias

Añade contexto con notas adhesivas o documentos adjuntos

Mantén la plan de proyecto abierta y colaborativa para que todos puedan realizar seguimiento del progreso del proyecto sin fricciones

✅ Ideal para: Jefes de proyecto y equipos multifuncionales que desean una forma flexible y visual de crear conjuntamente cronogramas, aclarar responsabilidades y mantener el impulso

16. Plantilla de calendario de proyectos de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Planifica y realiza un seguimiento de múltiples proyectos con facilidad utilizando la plantilla de calendario de proyectos de ClickUp, con función de prioridades de tareas, fases, presupuestos y equipos de entrega en una vista estructurada

La plantilla de calendario de proyectos de ClickUp consolida varios proyectos activos en un único panel. Cambia entre las vistas Lista, Tablero y cronograma para ver las fases, los plazos y los solapamientos, mientras realizas un seguimiento de los presupuestos y los propietarios con los campos integrados.

📸 Disponible en vistas de lista, tablero y cronograma.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Gestiona múltiples proyectos en una vista de resumen

Visualiza los solapamientos con la programación del cronograma

Realiza un seguimiento de los presupuestos, las fases y las duraciones con campos

Cambia de vista para gestionar a tu manera

Visualiza los cronogramas y las fases de los proyectos en una interfaz de calendario con la vista de cronograma de ClickUp, que ayuda a los equipos a organizar los entregables en función de las fases del proyecto

Visualiza los solapamientos con la programación del cronograma. Con campos integrados para equipos, presupuestos y duración, es fácil alinear los recursos y tomar decisiones seguras y basadas en plazos.

✅ Ideal para: Gestores de proyectos, equipos de operaciones y oficinas de gestión de proyectos que desean una forma clara y personalizable de programar, realizar un seguimiento y priorizar múltiples proyectos

lee también: * Cómo realizar un seguimiento eficaz del progreso de tu proyecto

17. Plantilla de seguimiento de hábitos de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Realiza un seguimiento sencillo de tus hábitos diarios, como la lectura, la hidratación y el recuento de pasos, con la plantilla de seguimiento de hábitos de ClickUp

La plantilla ClickUp Habit Tracker te ayuda a crear hábitos con subtareas diarias y barras de progreso. Cada mes, genera automáticamente nuevas tareas y puedes realizar un seguimiento de los pasos, las páginas leídas o los hábitos de bienestar junto con tu diario de gratitud.

📸 Disponible en vistas de lista y vista Tabla con progreso visual.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Genera automáticamente subtareas diarias para cada hábito

Realiza un seguimiento del progreso con las barras de finalización integradas

Personaliza los campos para el bienestar, el aprendizaje o las rutinas

Añade un diario de gratitud para practicar la atención plena

✅ Ideal para: Cualquier persona que se comprometa a mejorar sus rutinas diarias, ya sea centrándose en el bienestar, en la productividad o en el crecimiento personal

¿Quieres ir más allá de las listas de hábitos genéricas? Utiliza ClickUp Brain para crear un rastreador que se adapte perfectamente a tu estilo de vida. Indicación: «Crea un registro semanal de hábitos para un trabajador remoto a tiempo completo que incluya fitness, lectura, hidratación y límites de tiempo frente a la pantalla».

Genera un registro semanal de hábitos adaptado a los trabajadores remotos a tiempo completo, centrado en el ejercicio físico, la lectura, la hidratación y los límites de tiempo frente a la pantalla con ClickUp Brain

18. Plantilla de bloqueo de horarios de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Organiza tus tareas personales, de trabajo y de descanso con facilidad utilizando la plantilla de bloqueo de horarios de ClickUp

La plantilla de bloqueo de horarios de ClickUp divide tu día en bloques de tiempo intencionales. Cada bloque está etiquetado con el tipo de tarea, la disponibilidad o la ubicación. Las vistas de calendario mantienen tu agenda clara y se sincronizan directamente con Google Calendar.

📸 Disponible en vistas de calendario diario, semanal y mensual.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Planifica bloques de tiempo específicos con un campo desplegable

Añade recordatorios o automatiza las actualizaciones

Programa fácilmente a través de formularios para entradas rápidas

Programa y prioriza eventos fácilmente con el formulario de programación personalizable de ClickUp, diseñado para mejorar la gestión del tiempo y la claridad

Todo se sincroniza con Google Calendar, y puedes configurar recordatorios o automatizar actualizaciones para ahorrar tiempo.

✅ Ideal para: Autónomos, propietarios de empresas y profesionales que desean mantener su productividad y planear su día con intención

19. Plantilla de productividad de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Realiza un seguimiento eficiente de libros, cursos y tareas con la plantilla de productividad de ClickUp para mantenerte centrado, organizado y progresando de forma constante en tus metas personales

La plantilla de productividad de ClickUp centraliza todo (trabajo, recados, aprendizaje y metas personales) en un solo panel. Con listas de tareas pendientes, compras, aprendizaje y mucho más, se adapta a un planificador, un rastreador o un diario de notas.

📸 Disponibles en listas, documentos y panel de control para mayor flexibilidad.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Gestiona todas tus metas personales y profesionales en un solo hub

Utiliza listas de arrastrar y soltar para priorizar tareas

Divide las metas en subtareas viables utilizando la jerarquía visual de tareas de ClickUp

Añade diarios o notas directamente dentro de la plantilla

✅ Ideal para: Cualquiera que desee un sistema sencillo y centralizado para gestionar sus metas personales y profesionales con claridad y concentración

📚 Lea también: Factores que afectan a la productividad en el trabajo

20. Plantilla de matriz de Eisenhower de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Prioriza las tareas de forma eficaz con la plantilla Eisenhower Matrix de ClickUp, organizándolas por urgencia e importancia

La plantilla ClickUp Eisenhower Matrix clasifica las tareas por urgencia e importancia. Un diseño de cuatro cuadrantes muestra qué hay que hacer, programar, delegar o eliminar. Los códigos de color y los Campos personalizados permiten ver las prioridades de forma instantánea.

📸 Disponible en vistas de lista, calendario y pizarra.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Visualiza las prioridades con la clasificación por cuadrantes

Organiza automáticamente las tareas utilizando los campos de urgencia/importancia

Cambia entre la pizarra y la lista para mayor flexibilidad

Céntrate solo en el trabajo urgente y de alto valor

✅ Ideal para: Personas o equipos que deben compaginar múltiples metas y necesitan un sistema sencillo para priorizar las tareas según su urgencia e importancia

💡Consejo profesional: ¿Eres nuevo en la matriz de Eisenhower o quieres un repaso rápido sobre cómo funciona en la vida real? Mira el vídeo para ver cómo aplicarla de forma eficaz y empezar a tomar decisiones más inteligentes cada día.

¡Alcanza tus objetivos en 12 semanas con ClickUp!

Las grandes metas requieren algo más que motivación. Necesitan un plan que realmente funcione. El año de 12 semanas es más que una simple agenda; es un sistema eficaz para alcanzar metas. Aporta claridad, perfecciona tu sistema de ejecución y alinea cada tarea con tu convincente visión del éxito.

Y con estas plantillas gratuitas de ClickUp para un año de 12 semanas, podrás dejar atrás el caos y empezar a realizar un seguimiento del progreso real semana tras semana.

Desde la creación de hábitos hasta los OKR del equipo, aquí hay una plantilla para cada meta y cada flujo de trabajo. ¿Lo mejor? No necesitas empezar desde cero; solo tienes que introducir tus metas y dejar que ClickUp te guíe durante las próximas 12 semanas.

Así que adelante, plan de forma más inteligente, avanza más rápido y por fin termina lo pendiente. Tu trimestre con mayor productividad comienza ahora. ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp! 🙌