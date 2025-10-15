Plantillas gratuitas de guías de ventas para optimizar su proceso de ventas

No hay dos llamadas de ventas iguales. Un cliente potencial exige datos. Otro quiere una visión general. ¿El tercero? Te ignora después de tres correos electrónicos. Sin un sistema claro, incluso los mejores representantes pierden tiempo haciendo conjeturas y pierden acuerdos que podrían haber ganado.

Un buen manual de ventas proporciona a su equipo de ventas un plan de acción repetible: qué decir, cuándo decirlo y cómo mantener el avance de los acuerdos.

Y funciona. Las empresas con una sólida estrategia de habilitación de ventas obtienen tasas de éxito casi un 49 % superiores a las que no la tienen.

Pero crear un manual desde cero puede resultar abrumador.

Para ayudarte, hemos recopilado una lista de plantillas gratuitas de guías de ventas que simplifican tu proceso y te ayudan a cerrar acuerdos más rápidamente.

Las mejores plantillas de guías de ventas de un vistazo

¿Qué son las plantillas de guías del equipo de ventas?

Las plantillas de guías de ventas son marcos ya preparados que resumen la estrategia de ventas, los procesos y las buenas prácticas de su empresa en un solo lugar. Sirven de guía para su equipo de ventas y abarcan todo, desde cómo manejar las objeciones y calificar a los clientes potenciales hasta cómo elaborar argumentos de venta ganadores y cerrar más acuerdos.

Los elementos clave de una plantilla eficaz de manual de ventas suelen incluir:

Perfiles de compradores (a quién le vendes)

Metodologías de ventas (cómo vender)

Tarjetas de batalla competitivas (por qué ganas)

Guiones para manejar objeciones (qué decir cuando te rechazan)

Procesos CRM (dónde registrar los siguientes pasos)

¿Qué hace que una plantilla de manual del equipo de ventas sea buena?

Una buena plantilla de manual de ventas es más que un documento: es un plan estratégico que fomenta la coherencia, acelera el tiempo de puesta en marcha y ayuda a su equipo de ventas a cerrar acuerdos con confianza.

Esto es lo que una buena plantilla puede hacer por usted:

Desglose claro, fase por fase: divide el proceso de ventas en fases bien definidas, guiando a los representantes desde la prospección hasta el cierre con claridad e intención.

Orientación táctica y práctica: ofrece acciones específicas que se deben llevar a cabo, preguntas que se deben hacer, aspectos a los que se debe prestar atención y cómo responder (no solo consejos generales).

Flexibilidad integrada: permite una fácil personalización para diferentes equipos, líneas de productos, industrias o perfiles de compradores sin perder la estructura central.

Gestión de objeciones y jugadas situacionales: incluye respuestas reales a objeciones comunes y jugadas seleccionadas para situaciones únicas, como volver a captar clientes potenciales inactivos.

Integración con CRM: integra el manual directamente con su integra el manual directamente con su CRM para realizar el seguimiento , realizar la automatización y realizar el seguimiento basado en datos.

Escalable para el crecimiento: convierte la guía en una herramienta fundamental para incorporar a los nuevos empleados, formar a los representantes actuales y alinear el liderazgo en torno a lo que se considera «bueno».

Plantillas de guías de ventas para el equipo de ventas

¿Quiere simplificar su proceso de ventas sin agobiarse? Estas plantillas de guías de ventas listas para usar cubren todo, desde la incorporación y la estrategia hasta el seguimiento de las ventas y el seguimiento posterior.

1. Plantilla de manual de gestión de proyectos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Simplifique su proceso de ventas y cierre acuerdos más rápidamente con la plantilla de manual de gestión de proyectos de ClickUp.

La plantilla de manual de gestión de proyectos de ClickUp le permite crear un manual de ventas que le ayudará a ejecutar su proceso como un proyecto bien gestionado.

Divide el flujo de trabajo de gestión de proyectos de ventas en cinco fases: inicio, planificación, ejecución, supervisión y control, y cierre. En cada fase, puede crear subtareas para actividades de ventas específicas, como llamadas de descubrimiento, revisiones de propuestas o firmas de contratos.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla:

Vea sus actividades definidas agrupadas por fase, utilizando la vista Tablero de fases .

Mueva las tareas entre fases simplemente arrastrándolas y soltándolas en el tablero.

vista Gantt de Clickp para ver todas las fases y sus actividades en formato de cronograma. Cambie a la para ver todas las fases y sus actividades en formato de cronograma.

💡 Ideal para: directores de ventas que desean gestionar iniciativas de ventas con hitos claros y una colaboración fluida entre el equipo.

2. Plantilla de manual de implementación de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita La plantilla de manual de implementación de ClickUp le ayuda a planificar, ejecutar y realizar el seguimiento de cada paso de su estrategia de ventas con claridad y confianza.

La plantilla de manual de implementación de ClickUp proporciona a sus profesionales de ventas y equipos de incorporación el plan necesario para lanzarse sin problemas y crecer con confianza.

Una plantilla de ClickUp Docs con secciones para preparación, documentación del proceso, planificación y acción, que incluye instrucciones clave para cada fase, como qué preparar, qué evitar y qué hacer y qué no hacer.

🌼 Por qué le encantará esta plantilla:

Utilice la lista de control de Requisitos previos para garantizar que no se omitan pasos críticos, como la cumplimentación de formularios y la verificación de antecedentes.

Esboza lo que se tratará en la agenda de la reunión inicial para asegurarte de que siempre se aborden áreas clave, como el propósito, el alcance, las partes interesadas y los planes de comunicación.

Documente las lecciones aprendidas, el rendimiento frente a las metas y los resultados para mejorar continuamente su proceso de implementación.

💡 Ideal para: los equipos de ventas y de éxito del cliente pueden utilizar la plantilla para coordinar esfuerzos, gestionar dependencias y mantener la transparencia a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

3. Plantilla de guía de estrategia de ventas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Elabore estrategias de ventas ganadoras con la plantilla de guía de estrategia de ventas de ClickUp.

La plantilla de guía de estrategia de ventas de ClickUp establece los aspectos esenciales, desde la definición de su perfil de cliente ideal (ICP) hasta la elaboración de estrategias y argumentos de venta que se ajusten a su propuesta única de venta (USP).

Incluye documentos guiados y indicaciones prellenadas para aclarar la visión de su empresa, los perfiles de los compradores, las metas de ingresos y los gastos. La sección Presupuesto tiene una tabla integrada para realizar el seguimiento de los costes con notas, de modo que su estrategia siempre se base en números.

🌼 Por qué le encantará esta plantilla:

Defina cada fase de su ciclo de ventas, desde la prospección hasta el cierre, garantizando la claridad y la coherencia en todo su equipo de ventas.

Esboza tácticas y metodologías probadas para estandarizar los enfoques y mejorar el rendimiento.

Evalúa la eficacia de tu estrategia y realiza ajustes basados en los datos de rendimiento.

Para los procesos de ventas que implican múltiples fases interconectadas que requieren una coordinación, un seguimiento y una automatización claros, el software de gestión de proyectos de ventas de ClickUp reúne CRM, gestión de tareas, comunicación y elaboración de informes en un solo lugar.

Sus funciones de automatización le permiten asignar automáticamente clientes potenciales, actualizar las fases de los acuerdos y activar seguimientos, lo que reduce las tareas administrativas manuales y permite al equipo de ventas centrarse en cerrar acuerdos. Además, las más de 15 vistas de ClickUp ayudan a visualizar los procesos mediante vistas Lista, Tablero Kanban y vista Tabla para un mejor seguimiento de los clientes potenciales y los acuerdos a lo largo de las diferentes fases.

Centralice y simplifique cada parte de su proceso de ventas en un solo lugar con la gestión de proyectos de ventas de ClickUp.

💡 Ideal para: responsables de ventas, fundadores y estrategas que deseen crear desde cero un proceso de ventas repetible y orientado a metas.

📖 Más información: ¿Quiere que su manual de ventas dé en el blanco? Eche un vistazo a nuestra Guía completa para calcular previsiones de ventas, porque las estrategias inteligentes comienzan con predicciones precisas. 📊📈

4. Plantilla de estrategia de ventas B2B de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita La plantilla de estrategia de ventas B2B de ClickUp ayuda a su equipo a dirigirse a las cuentas adecuadas, optimizar su cartera de clientes potenciales y escalar de forma más inteligente.

Es probable que un manual de ventas general no sea adecuado para las ventas B2B. Necesitará una estrategia especialmente diseñada para ciclos de ventas más largos, procesos de compra complejos y acuerdos de alto riesgo.

La plantilla de estrategia de ventas B2B de ClickUp va más allá de las tácticas superficiales y le ayuda a definir objetivos de ventas detallados, crear perfiles de clientes y correlacionar su análisis de mercado con gráficos como TAM/SAM/SOM.

Supongamos que quieres crear un perfil como «Responsable de la toma de decisiones de TI en una empresa SaaS del mercado medio». Puedes realizar tu propia investigación y añadirla, o puedes pedirle a ClickUp Brain, la IA de trabajo más completa y contextual del mundo, que lo haga por ti con una simple indicación como:

Utilice ClickUp Brain para generar perfiles de compradores y adaptar su estrategia de ventas B2B.

Generará un perfil detallado como este en cuestión de segundos. ¿Y lo mejor? Puede hacerlo para cada sección, desde el análisis de mercado hasta las metas de ventas, con la misma facilidad.

🌼 Por qué le encantará esta plantilla:

Añada el sector específico, el tamaño de la empresa, la ubicación y otros detalles relevantes para definir su cliente ideal.

Cree campos como «Mercado objetivo», «Fase del embudo de ventas» y «Fuente de clientes potenciales» para recopilar información esencial y adaptar su estrategia en consecuencia.

Pide a ClickUp Brain que te ayude a generar ideas y crear propuestas de valor convincentes que hagan mención de las funciones únicas de tus productos y servicios.

💡 Ideal para: equipos de ventas B2B y responsables de ingresos que crean guías de ventas escalables y respaldadas por datos que se ajustan a las metas empresariales a largo plazo.

5. Plantilla de incorporación del equipo de ventas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Acelere la incorporación de sus nuevos representantes del equipo de ventas con la plantilla de incorporación de ventas de ClickUp.

La plantilla de incorporación de ventas de ClickUp simplifica la incorporación de ventas con un sistema estructurado y repetible para equipar rápidamente a los representantes de ventas. Esta plantilla cubre todos los pasos esenciales, desde describir los valores de la empresa y ejemplos de guías de ventas hasta impartir formación detallada sobre los productos y asignar mentores.

Para impartir una formación exhaustiva sobre un producto, a menudo es necesario dividir el proceso en subtareas para garantizar que se cubren todos los aspectos. Este enfoque es precisamente para lo que está diseñada esta plantilla. 👇

Divida las tareas de incorporación en subtareas, asigne prioridades y plazos, y vea el progreso de un vistazo para una gestión eficaz de las tareas.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla:

Comparte materiales de formación, información sobre productos y documentación sobre el proceso de ventas con los nuevos empleados.

Adapta la plantilla al proceso de incorporación específico de tu empresa, incluyendo cronogramas, metas y recursos.

Asigna tareas a los miembros del equipo pertinentes y establece plazos para garantizar la finalización oportuna de las actividades de incorporación.

💡 Ideal para: directores de equipo de ventas, jefes de equipo y equipos de RR. HH. que deseen simplificar la incorporación de nuevos empleados.

📮 Información de ClickUp: El 83 % de los trabajadores del conocimiento utilizan principalmente el correo electrónico y el chat para comunicarse con su equipo. Sin embargo, casi el 60 % de su jornada laboral se pierde cambiando entre estas herramientas y buscando información. Con una aplicación para el trabajo como ClickUp, la gestión de proyectos, los mensajes, los correos electrónicos y los chats convergen en un solo lugar. ¡Es hora de centralizar y dinamizar!

6. Plantilla de incorporación de clientes de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Ofrezca experiencias de incorporación fluidas y personalizadas en todo momento con la plantilla de incorporación de clientes de ClickUp.

La primera impresión es importante en el ciclo de ventas, y la plantilla de incorporación de clientes de ClickUp garantiza que la suya sea fluida, eficiente e inolvidable. Esta plantilla guía a los nuevos clientes paso a paso y convierte la incorporación en un proceso estructurado y escalable.

Comienza con un formulario de admisión de clientes fácil de usar compartido, que se convierte en listas de tareas organizadas, tableros de procesos de arrastrar y soltar, vistas de paquetes de servicios y un Calendario para realizar el seguimiento de los hitos clave.

Captura todos los detalles esenciales desde el principio y prepara la fase de incorporación para una experiencia fluida y eficiente.

Incluso encontrará un cuestionario de incorporación integrado para personalizar la experiencia. ¿El resultado? Transiciones más fluidas, clientes más satisfechos y menos presión para su equipo de soporte.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla:

Centralice la información de los clientes para mejorar la gestión de datos y la elaboración de informes.

Ofrezca una experiencia de incorporación fluida para mejorar la satisfacción del cliente y las tasas de retención.

Revise el proceso de incorporación, recopile comentarios y realice ajustes para mejorar la experiencia del cliente.

💡 Ideal para: equipos de ventas, gestores de cuentas y profesionales de éxito de clientes que desean mejorar la retención, optimizar la incorporación y ofrecer una experiencia de cliente de cinco estrellas.

7. Pasos de ClickUp para crear una plantilla de embudo de ventas

Obtenga una plantilla gratis Cree su embudo de ventas perfecto desde cero con ClickUp Pasos para crear una plantilla de embudo de ventas

Para convertir clientes potenciales en clientes fieles se necesita un embudo de ventas claro y estratégico. La plantilla «Pasos para crear un embudo de ventas» de ClickUp es una potente herramienta que guía a su equipo a través de todas las fases del embudo, desde el conocimiento inicial hasta la toma de decisiones final.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla:

Crea listas de control para tu equipo y asigna tareas a las personas adecuadas para garantizar que todo se cierre a tiempo.

💡 Ideal para: equipos de ventas, startups y especialistas en marketing de crecimiento que buscan crear embudos escalables, personalizar el recorrido del comprador y aumentar las tasas de cierre con la ayuda de la automatización y la IA.

8. Plantilla de plan de ventas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Establece metas de ventas claras y traza tu estrategia ganadora con la plantilla de plan de ventas de ClickUp.

La plantilla de plan de ventas de ClickUp te ayuda a crear un plan que tiene un flujo sin tener que preguntarte constantemente «¿Qué queda pendiente?» 🤔

🌼 Por qué le encantará esta plantilla:

Comience con la vista Resumen del proyecto para establecer los objetivos de ventas clave.

Pasa a vistas estructuradas como Componentes del plan de ventas , Cronograma y Diagramas de Gantt para visualizar los plazos, las responsabilidades del equipo y la asignación de recursos.

Establece metas SMART con ClickUp Goals , planifica tácticas de divulgación impactantes y revisa el rendimiento de las ventas con ClickUp Paneles

💡 Ideal para: responsables de ventas, equipos de desarrollo empresarial y fundadores que deseen crear herramientas y estrategias de ventas específicas, coordinar los esfuerzos del equipo y alcanzar de forma constante los objetivos de ingresos.

📖 Más información: ¿Quiere convertir su estrategia en resultados? No se pierda nuestra guía sobre cómo mejorar la planificación de la capacidad de ventas para impulsar el crecimiento de los ingresos 💼📈

9. Plantilla de argumento de venta de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Cree argumentos de venta persuasivos y de alta conversión con la plantilla de argumentos de venta de ClickUp.

La plantilla de argumento de venta de ClickUp proporciona a su equipo una estructura repetible y probada para convertir las conversaciones en conversiones.

Desglosa y cubre varios escenarios para proporcionar a su equipo una ventaja a la hora de acercarse a sus futuros clientes. Ya sea una conexión de LinkedIn a la que se dirigen o un hito que el cliente potencial acaba de alcanzar, hay algo para cada situación.

Cada presentación comienza con un gancho potente seguido del contexto, donde conectas las funciones de tu producto con los puntos débiles del cliente potencial con una propuesta de valor clara. Por último, cierra con una llamada a la acción contundente: una invitación a chatear, programar una demostración o cualquier otro paso.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla:

Permita que varios miembros del equipo contribuyan y aporten comentarios sobre las presentaciones.

Consigue una estructura estandarizada para cada presentación, lo que te permitirá prepararla y realizarla más rápidamente.

Utilice ClickUp Docs para crear y almacenar documentos de soporte y presentaciones que complementen su discurso comercial.

💡 Ideal para: Equipos de ventas, BDR, SDR y ejecutivos de cuentas que buscan ampliar su alcance personalizado y mejorar las tasas de éxito de sus presentaciones.

10. Plantilla de plan de ventas y marketing de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita La plantilla de plan de ventas y marketing de ClickUp le proporciona la hoja de ruta para una colaboración y un crecimiento fluidos.

Las ventas y el marketing son dos caras de la misma moneda, y con la plantilla de plan de ventas y marketing de ClickUp, por fin podrás sincronizar ambos esfuerzos bajo un mismo techo.

Esta plantilla colaborativa ayuda a sus equipos de ventas y marketing a alinearse con metas comunes, organizar campañas de divulgación, realizar el seguimiento de los KPI y visualizar todas las tareas, desde la planificación hasta el rendimiento.

🌼 Por qué le encantará esta plantilla:

Permita que los equipos de ventas y marketing trabajen para alcanzar objetivos comunes con funciones de colaboración en tiempo real.

Obtenga un diseño visual, al estilo Kanban, de sus actividades agrupadas por fase de marketing con la vista Tablero del proceso de marketing .

Profundiza abriendo cualquier tarjeta para obtener más información, o actualiza fácilmente la fase de una actividad simplemente arrastrándola y soltándola en una columna diferente del Tablero.

Vea las tareas de forma individual o agrupadas por estado en un tablero Kanban.

💡 Ideal para: Equipos de comercialización y startups que buscan alinear los mensajes de ventas y marketing, impulsar campañas de forma colaborativa y mantenerse centrados en las metas en todos los departamentos.

🌟 Bonificación: una vez que haya elegido una plantilla de manual de ventas, puede llevar la personalización un paso más allá con ClickUp Brain MAX. Como su superaplicación de IA para escritorio, le ayuda a perfeccionar los mensajes de divulgación para diferentes perfiles de compradores e incluso a generar automáticamente tareas o correos electrónicos de seguimiento. También puede capturar datos de ventas de herramientas conectadas, interpretar su manual, recomendar los siguientes pasos y generar documentos y estrategias de ventas. Busca todo, pregunta cualquier cosa: el nuevo ClickUp Brain MAX pone todo tu trabajo, tus aplicaciones y tus modelos de IA al alcance de tu mano.

11. Plantilla de seguimiento de ventas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Realice un seguimiento del progreso, alcance los objetivos y mantenga el orden con la plantilla de seguimiento de ventas de ClickUp.

La visibilidad es muy importante para dirigir un equipo de ventas de alto rendimiento. La plantilla de seguimiento de ventas de ClickUp te ofrece un control total sobre tu canal de ventas, desde el seguimiento del rendimiento del equipo hasta el análisis de las tendencias de ventas, todo en un solo lugar.

🌼 Por qué le encantará esta plantilla:

Supervise los acuerdos, realice un seguimiento de los clientes potenciales y evalúe el rendimiento de los representantes en relación con los objetivos utilizando paneles de ventas en tiempo real.

Cree flujos de trabajo estandarizados centrados en el seguimiento de métricas clave como la probabilidad de éxito, el tamaño medio de los acuerdos y el valor del ciclo de vida de los clientes existentes.

Revise el estado del proceso de ventas o perfeccione las estrategias de seguimiento para mantener el flujo de clientes potenciales y cerrar más acuerdos.

💡 Ideal para: Gerentes de ventas, jefes de equipo y profesionales de operaciones de ingresos que desean optimizar el seguimiento de las ventas, obtener información útil y gestionar los procesos con claridad y confianza.

12. Plantilla de correo electrónico de seguimiento de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Simplifique la comunicación, cultive clientes potenciales y aumente las conversiones sin esfuerzo con la plantilla de correo electrónico de seguimiento de ClickUp.

Si bien el primer argumento de venta puede sembrar la semilla, es el seguimiento constante y reflexivo lo que genera confianza e impulsa el acuerdo. La plantilla de correo electrónico de seguimiento de ClickUp aborda este desafío al ofrecer un espacio centralizado donde se pueden organizar, personalizar y reutilizar de manera eficaz todas las variaciones de sus correos electrónicos de seguimiento.

Incluye una descripción detallada, una lista de control, subtareas relevantes y campos personalizados para garantizar que cada plantilla de correo electrónico esté actualizada y correctamente atribuida. Los campos personalizados disponibles son: Colaboradores, un campo de personas para realizar el seguimiento de quién creó o actualizó la plantilla; Utilidad, un campo de valoración para evaluar la eficacia de cada plantilla; y Estado activo, un campo desplegable para indicar si la plantilla sigue en uso.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla:

Automatice los recordatorios y los correos electrónicos de seguimiento para garantizar una comunicación oportuna sin esfuerzo manual.

la vista Calendario Utilice diferentes vistas, como la vista Lista de ClickUp , para visualizar y gestionar sus tareas de seguimiento de forma eficaz.

Obtenga subtareas para una amplia gama de escenarios de seguimiento, como aclarar discusiones después de una reunión, comprobar los elementos pendientes o ponerse en contacto después de eventos o mensajes de voz.

💡 Ideal para: Equipos de ventas, gestores de cuentas, representantes de éxito de clientes y emprendedores individuales que desean una forma más inteligente y optimizada de realizar el seguimiento de los clientes.

🧠 ¿Sabías que... El primer correo electrónico de seguimiento en el equipo de ventas aumenta la tasa de respuesta en un 49%.

13. Plantilla de procedimiento operativo estándar de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Garantiza la coherencia, mejora la eficiencia y mantén a tu equipo de ventas alineado con la plantilla de procedimientos operativos estándar de ClickUp.

La plantilla de procedimientos operativos estándar (POE) de ClickUp le ofrece un marco ya preparado para documentar todos los detalles del proceso, desde la incorporación de nuevos representantes hasta el perfeccionamiento de los procesos de divulgación y la coordinación de equipos multifuncionales. Con listas de control integradas, documentos y flujos de trabajo personalizables, puede trazar cada fase de su proceso de ventas en un solo lugar conveniente.

🌼 Por qué le encantará esta plantilla:

Utilice las pizarras de ClickUp para intercambiar ideas y las tareas de ClickUp para asignar propiedad y cronogramas.

Establece recordatorios periódicos para revisar y actualizar regularmente tus procedimientos a medida que evoluciona tu estrategia.

Realice un seguimiento de todas las modificaciones con el historial de versiones, que le permite ver quién ha realizado los cambios y cuándo.

💡 Consejo profesional: Si está cansado de crear POE para diferentes procesos desde cero, considere la posibilidad de utilizar plantillas y formatos de POE gratuitos.

💡 Ideal para: Responsables de ventas que crean flujos de trabajo escalables, equipos de RevOps que estandarizan procesos o cualquier equipo que desee documentar y optimizar su manual de ventas de principio a fin.

📖 Más información: ¿Quiere optimizar aún más sus procesos? Eche un vistazo a nuestra lista de las mejores herramientas generadoras de POE para procedimientos empresariales eficaces, porque unas guías claras merecen unos POE igualmente inteligentes. ✅📋

14. Plantilla de manual de ventas para marcas SaaS de Visme

vía Visme

La plantilla de manual de ventas de marca SaaS de Visme es una plantilla de 10 páginas que le permite presentar técnicas de ventas de éxito probadas de una manera profesional y atractiva.

Puede visualizar los datos mediante gráficos y widgets, aplicar la imagen de su marca y publicar su manual en línea o descargarlo en múltiples formatos, como PDF o HTML5.

🌼 Por qué le encantará esta plantilla:

Adapta la plantilla a tu marca mediante la edición del contenido, las imágenes, los colores y las páginas.

Incorpore funciones interactivas, como enlaces en los que se puede hacer clic y vídeos incrustados, para aumentar el interés.

Descarga tu manual en formato PDF de alta calidad para imprimirlo o úsalo de forma compartida en línea mediante un enlace.

💡 Ideal para: Startups SaaS, responsables del equipo de ventas y equipos de marketing que desean un manual de ventas interactivo y con un diseño atractivo que se adapte perfectamente a su marca.

💡 Consejo profesional: Automatice partes del flujo de trabajo de su manual de ventas con ClickUp Agents . Estos asistentes basados en inteligencia artificial pueden actualizar de forma autónoma las fases de los acuerdos, asignar tareas en función de condiciones desencadenantes, generar resúmenes o incluso enviar recordatorios cuando vencen los plazos de seguimiento.

15. Plantilla de manual de ventas para el equipo de ventas de agencias de medios de Visme

vía Visme

La plantilla de manual de ventas para agencias de medios de Visme ofrece una forma elegante y profesional de mostrar sus estrategias de ventas, ofertas de productos y buenas prácticas en un solo documento interactivo.

🌼 Por qué le encantará esta plantilla:

Cree un manual de ventas que se pueda actualizar y tener un uso compartido entre los equipos de ventas.

Personaliza los colores, las fuentes, las imágenes y los diseños para que se adapten a la identidad de marca de tu agencia.

Añada animaciones, vídeos, interactividad y mucho más para disfrutar de una experiencia de formación dinámica.

💡 Ideal para: Gerentes de ventas, directores creativos y coordinadores de formación de agencias de medios o publicidad que deseen incorporar nuevos representantes, estandarizar los mensajes de ventas y alinear las estrategias del equipo.

16. Plantilla de manual de ventas de comercio electrónico de Visme

vía Visme

La plantilla de manual de ventas de comercio electrónico de Visme ayuda a su equipo a mantenerse a la vanguardia de las tendencias emergentes del comercio electrónico y a alcanzar los objetivos de ingresos con confianza. Esta plantilla lista para editar incluye páginas prediseñadas para destacar la historia de su empresa, las categorías de productos, las estrategias de precios y los perfiles de clientes ideales.

🌼 Por qué le encantará esta plantilla:

Úsela como guía para formar a los nuevos representantes del equipo de ventas de forma rápida y coherente.

Defina procedimientos paso a paso para gestionar clientes potenciales, presentar propuestas, realizar seguimientos y cerrar acuerdos.

Incluye secciones para metas y métricas con el fin de supervisar la eficacia del equipo de ventas.

💡 Ideal para: responsables de ventas de comercio electrónico, gestores de productos y propietarios de empresas que desean incorporar representantes de ventas, alinear los mensajes y obtener resultados consistentes.

📚 Más información: Herramientas imprescindibles en su conjunto de tecnologías para el equipo de ventas

17. Plantilla de manual del equipo de ventas en PowerPoint de SlideModel

vía SlideModel

La plantilla de manual de ventas de PowerPoint de SlideModel te permite visualizar fácilmente todos los aspectos clave de tu estrategia de ventas.

Con diapositivas diseñadas profesionalmente y un diseño coherente, esta plantilla proporciona a su equipo una hoja de ruta clara. Cada sección, como la descripción general de la empresa, los detalles del producto, el proceso de ventas, la gestión del tiempo y los mensajes, incluye diapositivas totalmente editables que se pueden adaptar fácilmente a su marca y flujo de trabajo.

🌼 Por qué le encantará esta plantilla:

Adáptalas a diversas presentaciones de ventas, como sesiones de formación interna y debates de planificación estratégica.

Utilice infografías y diagramas de procesos para explicar información compleja de forma clara.

Obtenga secciones predefinidas para información de la empresa, panorámica de productos y servicios, perfiles de clientes, proceso de ventas, etc.

💡 Ideal para: Gerentes de ventas, equipos B2B y líderes de desarrollo empresarial que buscan presentar un marco de ventas completo en un formato PowerPoint profesional y personalizable.

18. Plantilla de manual del equipo de ventas de Dialpad

a través de Dialpad

La plantilla de manual de ventas de Dialpad es una herramienta inteligente mejorada con IA que agiliza la incorporación, refuerza las buenas prácticas y mantiene a los equipos de ventas alineados en todos los puntos de contacto.

Esta guía de estilo presentación cubre todos los componentes básicos, desde los antecedentes de la empresa y los perfiles de los compradores hasta los procesos de ventas detallados y los recursos de habilitación.

Cada sección está diseñada para respaldar las operaciones de ventas del mundo real. Por ejemplo, proporciona ejemplos de consejos operativos, como el uso del buzón de voz de Dialpad o la integración de Salesforce «click-to-call», y aprovecha las guías de Dialpad IA para realizar el seguimiento del cumplimiento de varios marcos de ventas.

🌼 Por qué le encantará esta plantilla:

Describa la misión, la visión, las propuestas de valor de los productos o servicios y los valores fundamentales de su empresa.

Añada ejemplos de respuestas eficaces a las objeciones y consultas habituales de los clientes.

Defina metas medibles, como llamadas diarias, reuniones concertadas, tasas de conversión u objetivos de ingresos.

💡 Ideal para: Equipos de habilitación de ventas, responsables de ingresos y gerentes que buscan un manual de ventas inteligente y listo para presentar.

19. Plantilla de plan de ventas estratégico de Zendesk

a través de Zendesk

La plantilla de plan estratégico de ventas de Zendesk le ayuda a correlacionar sus metas de ventas, estrategias y mercados objetivo para el año que viene.

Diseñada para alinear equipos y aportar claridad, esta plantilla de plan de ventas le guía a través de los aspectos esenciales, desde la creación de una misión y una visión que inspiren, hasta la definición de su cliente ideal y el perfeccionamiento de sus procesos de ventas.

Esto ayuda a convertir la estrategia general en pasos prácticos que son adecuados para crear un nuevo plan de ventas desde cero o perfeccionar uno ya existente.

🌼 Por qué te encantará esta plantilla:

Comprenda cómo los clientes pasan de la concienciación a la compra, incluyendo los puntos de contacto y los obstáculos.

Utilice el mapeo del recorrido del cliente para detectar los puntos débiles en los que los clientes potenciales abandonan el proceso y, a continuación, cree seguimientos.

Aclare quién es responsable de qué en su equipo (generación de clientes potenciales, divulgación, cierre de acuerdos, seguimientos, etc.).

💡 Ideal para: Jefes de ventas, fundadores de startups y equipos de ingresos que están en sintonía y buscan crear una base estratégica de ventas y definir claramente sus metas, procesos y mercado objetivo para alcanzar el éxito a largo plazo.

20. Plantilla de manual de estrategia de ventas de Pipedrive

a través de Pipedrive

La plantilla de manual de estrategia de ventas de Pipedrive desglosa todo su motor de ventas en secciones específicas, como la definición de su visión, posición y perfiles de objetivo, el esbozo de estrategias de ventas detalladas, las fases del proceso de ventas, los indicadores clave de rendimiento (KPI) y la elaboración de presupuestos.

Con campos guiados como declaraciones de misión, análisis de la competencia, metodologías de ventas (como SPIN y Challenger) y estructura del equipo, esta plantilla simplifica estrategias complejas con un formato fácil de usar.

🌼 Por qué le encantará esta plantilla:

Ayude a su equipo a comprender cómo su estrategia de ventas se alinea con las metas generales de la empresa.

Esboza diferentes estrategias o metodologías de ventas para garantizar la coherencia.

Revísela periódicamente y adáptela en función de los comentarios y las condiciones cambiantes del mercado.

💡 Ideal para: responsables de ventas B2B, equipos de operaciones de ingresos y fundadores de empresas en crecimiento que necesitan un manual de ventas detallado y listo para ejecutar que les ayude a escalar, alinear al equipo y realizar un seguimiento coherente del rendimiento.

Tu guía de ventas ganadora comienza con ClickUp.

Crear su propio manual de ventas requiere instrucciones claras, estrategias estructuradas y las herramientas adecuadas para mantener a todo el mundo alineado y en el buen camino. Sin embargo, la verdadera magia surge cuando se reúne todo en un hub centralizado.

ClickUp le ofrece un entorno de trabajo potente y personalizable, así como plantillas completas de guías de ventas para convertir sus estrategias de ventas en flujos de trabajo viables.

Pruebe ClickUp gratis hoy mismo y comience a crear un flujo de trabajo de ventas más inteligente que genere resultados reales. 💼