Los 11 mejores ejemplos de software CRM y sus casos de uso para aumentar la productividad

Si «encontrar un nuevo software CRM» ha llegado a lo más alto de tu interminable lista de tareas pendientes, ¡vamos a tachar esta tarea hoy mismo!

El CRM (gestión de relaciones con los clientes) es un sistema para gestionar las comunicaciones diarias y los datos de clientes potenciales, contactos y clientes actuales. Permite a las empresas realizar el seguimiento de las interacciones y preferencias de los clientes, y ofrecer un mejor servicio de atención al cliente.

Y con el software CRM adecuado, los equipos de ventas y marketing pueden trasladar elementos directamente a un flujo de trabajo CRM y terminar el trabajo. Empezarán el día sabiendo exactamente qué es lo pendiente y dónde ubicar los recursos.

No es cuestión de «si», sino de «cuándo» las empresas necesitarán un sistema adecuado para mantener a los equipos centrados y con alta productividad; necesitarás herramientas especializadas para obtener resultados. Para ayudarte a decidir qué software CRM tendrá un mayor impacto en tu equipo, hemos recopilado 11 ejemplos y casos de uso de CRM.

⏰ Resumen de 60 segundos A la hora de elegir un CRM que se adapte a tus necesidades, ten en cuenta las siguientes herramientas y sus mejores aplicaciones para distintos tipos de usuarios y empresas ClickUp : la mejor opción de CRM móvil y gestión de proyectos para autónomos, startups, pequeñas empresas y corporaciones

HubSpot : la mejor opción como solución CRM completa, ideal para autónomos, startups, pequeñas empresas y grandes corporaciones.

Zendesk : el mejor CRM de asistencia técnica/tickets para startups, pymes y corporaciones

Freshworks : la mejor opción para la gestión de actividades de ventas en empresas de servicios y corporaciones

AgencyHandy : la mejor opción para la gestión de clientes y del proceso de ventas en agencias

Microsoft Dynamics : la mejor opción de CRM operativo diseñado específicamente para corporaciones

BIGContacts : ideal para la gestión de contactos de autónomos, startups y pequeñas empresas

Salesforce : la mejor opción de CRM analítico adaptado a empresas de tamaño mediano y grandes corporaciones

ActiveCampaign : la mejor opción para la gestión de campañas para autónomos, startups, pequeñas empresas y corporaciones

Pipedrive : ideal para la gestión del proceso de ventas y de los acuerdos, dirigido a medianas empresas y grandes corporaciones

Hojas de cálculo de Google: la mejor opción como CRM basado en hojas de cálculo para autónomos y empresas SaaS

Tabla comparativa de software CRM

¡Aquí tienes una breve panorámica de los casos de uso y las estructuras empresariales de cada CRM!

CRM Caso de uso Ideal para CRM móvil y gestión de proyectos Autónomos, startups , pequeñas empresas, corporaciones CRM completo Autónomos, startups, pequeñas empresas, corporaciones Servicio de asistencia técnica/CRM de tickets Startups, pequeñas empresas, corporaciones Gestión de la actividad del equipo de ventas Empresas de servicios , corporaciones CRM para la gestión de clientes y agencias Agencias y empresas de servicios CRM operativo Corporaciones Gestión de contactos Autónomos, startups, pequeñas empresas CRM analítico Pymes, corporaciones Gestión de campañas Autónomos, startups, pequeñas empresas, corporaciones Canal de ventas y operaciones Pymes, corporaciones CRM en hojas de cálculo Autónomos, SaaS

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

Los 11 mejores ejemplos de software de sistemas CRM

Prueba ClickUp ahora Gestiona los datos de los clientes, las tareas personales y la comunicación en ClickUp desde cualquier dispositivo

ClickUp te facilita la organización y el desarrollo de tus relaciones con los clientes mediante visualizaciones de datos, automatización de marketing, comunicaciones y mucho más, todo en un solo lugar. ¡Y ClickUp no es específico de ningún sector! Las funciones y herramientas son totalmente personalizables, por lo que equipos multifuncionales como Marketing, Ingenieros de Soporte y Finanzas pueden aprovechar ClickUp para gestionar sus tareas y ayudar a cerrar acuerdos más rápidamente.

Caso de uso de ClickUp: CRM móvil y gestión de proyectos

A medida que amplíes tu base de datos de clientes y asumas trabajos más complejos, necesitarás una solución de CRM y gestión de proyectos infalible como ClickUp para gestionar todo tipo de oportunidades de venta y campañas de marketing.

Las funciones de ClickUp ayudan a potenciar los esfuerzos de ventas y marketing para que todos dispongan de la información que necesitan, cuando la necesitan. ¿El resultado? Mejores relaciones entre los miembros del equipo y traspasos de tareas más rápidos para ofrecer una experiencia coordinada al cliente. Aquí tienes otras formas de sacar partido a ClickUp:

Personaliza tu entorno de trabajo de ClickUp para que los equipos y los equipos de ventas tengan la flexibilidad de ver los datos de múltiples formas

Reduce el número de pestañas y aplicaciones abiertas con las integraciones nativas y de terceros de ClickUp

Elimina los silos y agiliza la comunicación integrando tus correos electrónicos con ClickUp

Automatiza los procesos de ventas, los recordatorios, los seguimientos y otras tareas que requieren mucho tiempo

Accede a ClickUp desde cualquier dispositivo, tanto si estás en la oficina como si estás fuera de ella.

Configura plantillas de CRM para los entregables de los clientes y los procesos de ventas

Crea un modelo de previsión de ventas con datos históricos

Si eres nuevo en ClickUp, ¡empieza con la plantilla de CRM de ClickUp para probar la personalización de proyectos y la automatización de ventas!

Gestiona tus clientes potenciales, las relaciones con los clientes y las ventas en un solo lugar con esta plantilla de CRM de ClickUp

Precios de ClickUp

¡Descubre cómo crear un CRM en ClickUp para gestionar las relaciones con los clientes!

2. HubSpot

vía HubSpot

HubSpot es una potente solución de CRM que ofrece software, servicios y formación en marketing de atracción y ventas. Ofrece un amplio intervalo de software para ayudar a las empresas en sus esfuerzos de marketing y ventas, incluyendo HubSpot CRM, HubSpot Marketing y HubSpot Sales. HubSpot también cuenta con un sistema de análisis integrado que proporciona a los usuarios información sobre el rendimiento de sus campañas de marketing.

Caso práctico de HubSpot: CRM completo

La mayor desventaja de utilizar varios CRM es que tu equipo tiene que redoblar sus esfuerzos para mantener la información actualizada. Con una plataforma de CRM como HubSpot, puedes gestionar fácilmente las interacciones y los datos a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente en un solo lugar.

El CRM de HubSpot puede ayudar a los equipos de ventas a mejorar la interacción con los clientes, aumentar las ventas y optimizar sus esfuerzos de marketing. Hay diferentes funciones disponibles para ayudarte a gestionar tus relaciones con los clientes. Puedes utilizar el sitio web para crear una lista de contactos, realizar el seguimiento de las interacciones con los clientes y enviar correos electrónicos automatizados.

Precios de HubSpot

Herramientas gratuitas

Starter: Desde 18 $ al mes por 1000 contactos de marketing

CRM Suite Starter: Desde 20 $ al mes por 1000 contactos de marketing

Profesionales: Desde 800 $ al mes por 2000 contactos de marketing

Extra: Las mejores herramientas de software CRM para Mac

3. Zendesk

vía Zendesk

Zendesk es una plataforma de atención al cliente que ayuda a las empresas a ofrecer soporte a sus clientes. Ofrece un conjunto de herramientas para ayudar a las empresas a gestionar las interacciones con los clientes, incluyendo un sistema de tickets, una función de chat y una base de conocimientos. Zendesk se integra con otras muchas plataformas de software, lo que facilita a las empresas ofrecer soporte en todos los canales.

Caso de uso de Zendesk: servicio de asistencia técnica/CRM de tickets

Un sistema de soporte al cliente es una parte fundamental de cualquier operación de soporte al cliente. Al utilizar un sistema de soporte al cliente, las empresas pueden realizar el seguimiento y gestionar fácilmente las solicitudes de soporte al cliente.

Cualquier software específico de gestión de tickets puede utilizarse para recopilar comentarios de los clientes y hacer un seguimiento de sus niveles de satisfacción, pero Zendesk es la mejor opción porque no solo facilita las cosas a tus clientes, sino también a tus equipos de soporte internos. Cuando el uso compartido de la información es fluido y accesible, estos ya no se ven abrumados por el trabajo rutinario, sino que pueden dedicarse a personalizar las experiencias de los clientes.

Precios de Zendesk

Versión de prueba gratuita disponible

Equipo de soporte: 19 $ por agente al mes

Profesional de soporte: 55 $ por agente al mes

Soporte Enterprise: 115 $ por agente al mes

Extra: ¡Herramientas CRM SaaS!

4. Freshworks

vía Freshworks

Freshworks es una suite de software basada en la nube que ayuda a las empresas a gestionar sus relaciones con los clientes, las ventas y el marketing. Ofrece una variedad de herramientas para realizar el seguimiento de las interacciones con clientes y clientes potenciales, incluyendo una herramienta de estrategia de CRM, una herramienta de marketing por correo electrónico y un sistema para gestionar tareas y proyectos.

Caso práctico de Freshworks: gestión de la actividad del equipo de ventas

El seguimiento de las actividades de ventas es una parte importante del ecosistema CRM para aumentar la retención de clientes. Al supervisar las actividades de ventas, tendrás una visión clara de en qué aspectos se están cumpliendo, superando o quedando por debajo de las metas de ventas. Con Freshworks, dispones de varias formas de supervisar las actividades de ventas:

Utiliza una vista cronológica del cronograma de la interacción de cada cliente con tu empresa

Utiliza paneles para obtener una visión general del rendimiento de tu equipo, incluyendo totales de ventas recientes, clientes potenciales activos y oportunidades pendientes.

Utiliza métricas de correo electrónico y métricas de seguimiento, como el número de correos enviados, el porcentaje de clientes que respondieron al correo, las tasas de rebote y mucho más.

Precios de Freshworks

Versión de prueba gratuita de 21 días

Growth: Gratis para hasta tres usuarios; a partir de ahí, 15 $ al mes por usuario

Pro: 39 $ al mes por usuario

Enterprise: 69 $ al mes por usuario

5. AgencyHandy

vía AgencyHandy

Agency Handy es una plataforma de gestión de clientes diseñada específicamente para agencias. Reúne en un solo lugar funciones de CRM, gestión de proyectos, facturación, comentarios sobre archivos y comunicación con los clientes. Desde el seguimiento de clientes potenciales hasta el pago final, Agency Handy te ayuda a gestionar las operaciones de tu agencia sin necesidad de utilizar múltiples herramientas.

Caso de uso de Agency Handy: gestión de clientes y agencias

A continuación te mostramos algunas formas en las que Agency Handy te ayuda a gestionar las relaciones con los clientes y las operaciones de la agencia:

Realiza un seguimiento de los clientes potenciales a través de un flujo de trabajo visual con campos personalizados, asignaciones de agentes y un historial completo de interacciones

Divide los proyectos en tareas, establece plazos y prioridades, y supervisa el progreso desde un tablero Kanban

Automatiza la facturación con cobros recurrentes, compatibilidad con múltiples monedas y pagos a través de Stripe, PayPal, Wise y criptomonedas.

Realiza un seguimiento de las horas del equipo con cronómetros integrados, entrada manual y hojas de horas filtrables

Precios de Agency Handy

Versión de prueba gratuita de 7 días disponible

Autónomo: 29 $ al mes

Equipo Starter: 99 $ al mes

Business Pro: 199 $ al mes

6. Microsoft Dynamics

a través de Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics es una línea de aplicaciones de software empresarial ofrecida por Microsoft. Abarca diversos aspectos de una empresa, desde las finanzas y las operaciones hasta las ventas y el marketing. Dynamics está diseñado para ayudar a las organizaciones a gestionar sus finanzas, operaciones, ventas y marketing, así como el servicio de atención al cliente.

Caso práctico de Microsoft Dynamics: CRM operativo

El CRM operativo ayuda a las empresas en una amplia gama de actividades, como el seguimiento de los datos de los clientes, la automatización de los procesos de ventas y la gestión de las interacciones. Pero, en esencia, el CRM operativo mejora el servicio al cliente al proporcionar a los agentes información sobre los clientes, incluidas las interacciones y los pedidos anteriores.

Al realizar un seguimiento de las interacciones y los datos de los clientes en un software CRM como Microsoft Dynamics, las empresas comprenden mejor lo que los clientes necesitan y desean, y cómo atenderlos mejor. Esta información también puede ayudar a las empresas a identificar a los clientes en riesgo y a tomar pasos para retenerlos. El software CRM puede facilitar este proceso al automatizar muchas tareas relacionadas con el seguimiento y la gestión de los datos de los clientes.

Precios de Microsoft Dynamics

Versión de prueba gratuita disponible

Profesional del equipo de ventas: 65 $ al mes por usuario

Sales Enterprise: 95 $ al mes por usuario

Sales Premium: 135 $ al mes por usuario

Microsoft Equipo de ventas de relaciones: 162 $ al mes por usuario

Microsoft Viva Sales: 40 $ al mes por usuario

vía BIGContacts

BIGContacts es un sistema de gestión de contactos basado en la nube que permite a las empresas almacenar, gestionar y compartir sus contactos con otras personas en un entorno seguro. Con BIGContacts, los usuarios pueden conectar con compañeros, clientes y socios de forma más eficaz, ya que tienen acceso instantáneo a toda su información de contacto en un solo lugar. Además, BIGContacts ofrece una variedad de funciones, como el uso compartido de contactos, recordatorios de cumpleaños y filtros personalizados, que ayudan a los usuarios a mantenerse organizados y conectados.

Si tienes una pequeña empresa y necesitas un sistema CRM sencillo y sin complicaciones, BIGContacts se ha diseñado para satisfacer estas necesidades.

La gestión de contactos es mucho más que llevar un registro de nombres y direcciones de correo electrónico. Se trata de crear un sistema que te ayude a mantenerte en contacto con tus contactos, los mantenga organizados y te facilite encontrar la información que necesitas cuando la necesitas. A continuación te mostramos algunas acciones que puedes realizar para personalizar tu interfaz de BigContacts:

Utiliza campos personalizados para almacenar cualquier información adicional sobre tus clientes potenciales y actuales que sea importante para tu empresa

Ordena y visualiza los contactos por actividad pendiente o próxima, oportunidad, último contacto o última comunicación

Crea usuarios, roles y permisos para gestionar tus equipos

Consulta la vista de la comunicación por correo electrónico actualizada desde un solo lugar

BIG: 5 $ al mes por usuario

BIGGER: 15 $ al mes por usuario

EL MÁS CARO: 25 $ al mes por usuario

ENTERPRISE: Precios personalizados

¡Descarga plantillas gratuitas de ventas y CRM en ClickUp!

8. Salesforce

vía Salesforce

Salesforce es una empresa de software basada en la nube que ofrece soluciones de CRM y otras soluciones de software empresarial. Salesforce ayuda a las empresas a gestionar los datos de sus clientes, las interacciones y los procesos de ventas. Ofrece una variedad de funciones, entre las que se incluyen la gestión del proceso de ventas, la gestión de contactos, la automatización del marketing y el soporte al cliente.

Caso de uso de Salesforce: CRM analítico

Las herramientas de Salesforce se complementan para analizar tus datos de diversas maneras. La primera es utilizarlas como fuente de datos. Un CRM contiene una gran cantidad de datos sobre los clientes y sus interacciones con tu empresa. Estos datos pueden utilizarse para obtener información sobre el comportamiento, las preferencias y las tendencias de los clientes.

La segunda forma de utilizar Salesforce para el análisis es emplearlo como herramienta para la elaboración de informes. Los informes generados a partir de un CRM pueden ofrecerte una visión general del rendimiento de tu empresa, qué campañas de marketing están funcionando, cómo mejorar la retención de clientes y en qué aspectos debes centrar tu esfuerzo.

Precios de Salesforce

Starter: 25 $ al mes por usuario

Professional: 105 $ al mes por usuario

Enterprise: 190 $ al mes por usuario

Ilimitado: 355 $ al mes por usuario

9. ActiveCampaign

vía ActiveCampaign

ActiveCampaign es una plataforma de marketing por correo electrónico que te permite crear y enviar boletines informativos, mensajes automatizados y otro contenido dirigido. También ofrece potentes funciones de seguimiento y elaboración de informes para medir el éxito de tus campañas y optimizar tus esfuerzos. Además, ActiveCampaign ofrece una amplia gama de integraciones con otros servicios, lo que facilita conectar tus iniciativas de marketing por correo electrónico con el resto de tus actividades de marketing.

Caso de uso de ActiveCampaign: gestión de campañas

La gestión de campañas en un CRM es una tarea importante para cualquier organización. Las campañas se pueden utilizar para dirigirse a clientes específicos o grupos de clientes con materiales de marketing, ofertas especiales u otras comunicaciones.

Al gestionar campañas en un CRM como ActiveCampaign, tendrás todo lo necesario para configurar cada fase según tus preferencias:

1. Definición de las metas de la campaña y de la empresa

2. Creación de un plan paso a paso y designación de los colaboradores clave para la ejecución de la campaña

3. Identificar el público objetivo de la campaña y crear mensajes personalizados

4. Configurar el seguimiento y los OKR para garantizar que se cumplan las metas de la campaña

5. Evalúa los resultados de la campaña y realiza los cambios necesarios para futuras campañas

Precios de ActiveCampaign

Marketing Lite : 29 $ al mes por usuario

Marketing Plus : 49 $ al mes (3 usuarios)

Profesional de marketing : 149 $/mes (5 usuarios)

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios

10. Pipedrive

vía Pipedrive

Pipedrive es una herramienta de gestión del proceso de ventas que ayuda a las empresas a realizar el seguimiento de su ciclo de ventas y su progreso. Se trata de una solución accesible basada en la nube desde cualquier dispositivo, lo que la hace ideal para empresas con un equipo de ventas remoto. Pipedrive ofrece una variedad de funciones, como procesos personalizables, ventas, integración de correo electrónico y seguimiento de actividades.

¡Echa un vistazo a nuestra guía sobre software CRM para la construcción!

Caso de uso de Pipedrive: canalización de ventas y operaciones

Un embudo de ventas es una representación visual de tu proceso de ventas. Te ayuda a realizar el seguimiento de las oportunidades a lo largo de cada fase del ciclo de ventas, desde el cliente potencial hasta el cliente. Pipedrive te permite configurar fácilmente un embudo personalizado en tres sencillos pasos:

1. Configura tu cartera de proyectos añadiendo tus oportunidades o importándolas automáticamente desde una hoja de cálculo o un CRM

2. Realiza el seguimiento del progreso mediante alertas y recordatorios automáticos para mantener los acuerdos bajo control

3. Realiza la automatización del crecimiento con tecnología de IA para ayudarte a identificar oportunidades de cerrar más ventas

Precios de Pipedrive

Imprescindible: 9,90 $ al mes por usuario

Avanzado: 19,90 $ al mes por usuario

Professional: 39,90 $ al mes por usuario

Power: 49,90 $ al mes por usuario

Enterprise: 59,90 $ al mes por usuario

11. Hojas de cálculo de Google

a través del entorno de trabajo de Google

Hojas de cálculo de Google es un editor de hojas de cálculo basado en la web que permite colaborar en datos actualizados mediante el uso compartido y la edición en tiempo real. Puedes crear documentos, hojas de cálculo y presentaciones directamente en tu navegador, y se guardarán automáticamente en tu Google Drive. Como parte de Google Workspace, los equipos pueden agilizar los flujos de trabajo conectando Sheets con otras aplicaciones de Google para crear una solución personalizada.

Caso de uso de las Hojas de cálculo de Google: CRM en hoja de cálculo

Una hoja de cálculo es la forma más habitual de llevar un seguimiento de las relaciones con los clientes. Puedes crear una tabla con el nombre del cliente, su información de contacto y cualquier nota que tengas sobre él. Esto te ayudará a llevar un registro de las comunicaciones y de cualquier interacción que hayas tenido con el cliente. Además, puedes utilizar una hoja de cálculo para crear informes de CRM o hacer un seguimiento de los niveles de inventario.

Precios de las Hojas de cálculo de Google

Gratis para uso para uso personal de CRM (con una cuenta de Google)

Business Starter : 6 $ al mes por usuario

Business Standard : 12 $ al mes por usuario

Business Plus: 18 $ al mes por usuario

Descubre cómo el software CRM puede hacer crecer tu empresa

La realidad es que es difícil encontrar tiempo ininterrumpido para centrarse en las tareas de gestión de clientes. Y los sistemas CRM heredados suelen obligar a los comerciales a pasar por mil dificultades para acceder a sus datos.

Cuando todo, desde las tareas personales hasta la colaboración del equipo, se encuentra en un solo lugar, es fácil encontrar lo que necesitas y evitar el trabajo duplicado. Con ClickUp, dispondrás de las herramientas de CRM, las integraciones y el soporte necesarios para configurar procesos tanto para proyectos y acuerdos predecibles como para los más complejos.

¡Regístrate para obtener una cuenta gratuita, organiza los datos de tus clientes y añade tu lista de tareas pendientes para disponer de una única fuente de información a partir de hoy mismo!

Preguntas frecuentes (FAQ)

ClickUp ofrece un CRM totalmente personalizable con acceso móvil, lo que permite a los equipos de ventas y marketing gestionar los datos de los clientes, las tareas y las comunicaciones sobre la marcha desde cualquier dispositivo. Esta flexibilidad ayuda a los equipos remotos a mantenerse coordinados y productivos independientemente de dónde trabajen.

Las automatizaciones de ClickUp pueden mover automáticamente los acuerdos entre las fases de ventas, asignar tareas a los miembros del equipo y activar recordatorios de seguimiento, lo que reduce el trabajo manual y mantiene a tu equipo responsable y al día a lo largo de todo el recorrido del cliente.

Sí, ClickUp es altamente personalizable. Puedes crear campos personalizados, estados y vistas para realizar el seguimiento de los datos relevantes para los equipos de marketing, ventas, soporte y finanzas, todo ello dentro de un único entorno de trabajo de ClickUp, lo que garantiza que todos tengan los datos adecuados al alcance de la mano.

ClickUp ofrece plantillas de CRM listas para usar que incluyen fases de negociación personalizables, estados de tareas, paneles y flujos de trabajo. Estas plantillas ayudan a los equipos a empezar a gestionar las relaciones con los clientes y los procesos de ventas de inmediato, sin tener que crear todo desde cero.

Al integrar las comunicaciones, los datos de los clientes, la gestión de tareas y las previsiones de ventas en una sola plataforma, ClickUp elimina la necesidad de cambiar entre varias aplicaciones, lo que agiliza los flujos de trabajo y aumenta la eficiencia del equipo.