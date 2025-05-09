Las 10 mejores alternativas y competidores de Hojas de cálculo de Google en 2025

El entorno de trabajo Google Workspace, que incluye las Hojas de cálculo de Google, posee más del 44 % de la cuota de mercado global de las principales tecnologías de suites ofimáticas. Es una cuota significativa, pero aún así significa que más de la mitad de los usuarios prefieren otras herramientas.

Las hojas de cálculo de Google son un clásico, sin duda. Pero, sinceramente, hay todo un mundo de herramientas que pueden facilitarte mucho la vida.

Piénsalo: necesitas algo con gráficos visuales mejores. O quizá estés cansado de una colaboración poco fluida. Ahí es donde una alternativa a las Hojas de cálculo de Google puede ayudarte.

¿Quién no ha borrado accidentalmente una fórmula crucial? ¿O ha pasado horas intentando que un gráfico sencillo tuviera un aspecto decente? Te mereces herramientas más intuitivas que funcionen bien con tu equipo y hagan que los datos sean divertidos.

Repasemos algunas de las mejores opciones, analizando sus puntos fuertes y para quiénes son perfectas. Encontremos la que mejor se adapta a tus necesidades.

¿Por qué optar por alternativas a las Hojas de cálculo de Google?

Estas son algunas razones por las que deberías considerar una alternativa a las Hojas de cálculo de Google:

Opciones de formato limitadas: Las Hojas de cálculo de Google ofrecen menos funciones de formato de texto que los procesadores de texto especializados, lo que dificulta el formato avanzado.

Retos de colaboración: aunque las Hojas de cálculo de Google tienen compatibilidad para la colaboración, pueden no ser tan fluidas o funcionales como las herramientas diseñadas específicamente para el trabajo en equipo.

Limitaciones de automatización: la automatización exhaustiva suele requerir scripts adicionales o herramientas de terceros, lo que hace que las Hojas de cálculo de Google sean menos convenientes para flujos de trabajo con un alto grado de automatización.

Problemas de rendimiento con grandes conjuntos de datos: Las Hojas de cálculo de Google pueden ralentizarse significativamente al manejar grandes conjuntos de datos, mientras que algunas alternativas están optimizadas para un mejor rendimiento.

Limitaciones de integración: muchas alternativas ofrecen una mejor integración con otros programas y servicios, muchas alternativas ofrecen una mejor integración con otros programas y servicios, lo que mejora la eficiencia del flujo de trabajo más allá de lo que ofrecen las Hojas de cálculo de Google.

Falta de funciones avanzadas: algunas alternativas incluyen herramientas basadas en IA, funciones personalizadas y funciones mejoradas de visualización de datos que las Hojas de cálculo de Google no ofrecen.

Alternativas a las Hojas de cálculo de Google de un vistazo

Herramientas Lo mejor para Funciones principales Precios ClickUp Gestión integral de proyectos y datos Paneles personalizados, automatización y colaboración en tiempo real. Plan gratuito disponible; personalización disponible para empresas. Microsoft Excel Análisis avanzado de datos y grandes conjuntos de datos. Potentes fórmulas, tablas dinámicas y automatización VBA. Plan Free gratuito limitado disponible; personalización personalizada para corporaciones. Airtable Hojas de cálculo tipo base de datos y colaboración Vistas personalizadas, bases de datos relacionales y automatización. Plan Free disponible; personalización disponible para corporaciones. Smartsheet Automatización de proyectos y flujos de trabajo Diagramas de Gantt, seguimiento de tareas e integraciones empresariales. Plan gratuito disponible; personalización disponible para corporaciones. Zoho Sheet Colaboración basada en la nube y uso empresarial en empresas. Información sobre datos basada en IA, integración con Zoho. Free Coda Combinación de documentos, hojas de cálculo y aplicaciones Tablas interactivas, automatización sin código. Plan Free disponible; personalización disponible para corporaciones. Quip Colaboración en equipo e integración de documentos Chatear dentro de las hojas de cálculo, integración con Salesforce. Solo hay planes de pago disponibles. LibreOffice Calc Software de hojas de cálculo gratuito y de código abierto. Acceso sin conexión, amplia compatibilidad con fórmulas. Free Numbers (Apple) Usuarios de Mac y hojas de cálculo visuales Plantillas atractivas, ecosistema Apple sin fisuras. Free Apache OpenOffice Calc Necesidades básicas de hojas de cálculo gratuitas Código abierto, interfaz sencilla. Solo hay planes de pago disponibles.

Las mejores alternativas a las Hojas de cálculo de Google que puedes utilizar

Estas son algunas de las herramientas que pueden servir como alternativas útiles a las Hojas de cálculo de Google:

1. ClickUp (la mejor opción para la gestión integral de proyectos y datos)

Si necesitas una herramienta similar a una hoja de cálculo que haga algo más que almacenar datos, ClickUp es la elección perfecta.

ClickUp es la aplicación que lo tiene todo para el trabajo. Combina gestión de proyectos, documentos, comunicación en equipo y una solución de hojas de cálculo, lo que permite gestionar tareas y organizar datos.

Introduce datos de Excel en ClickUp Brain y este resumirá rápidamente los resultados por ti.

Con ClickUp Brain, puedes automatizar tareas repetitivas, como actualizar estados, generar subtareas y crear informes de progreso. Esto elimina el esfuerzo manual que a menudo requieren las hojas de cálculo tradicionales como las de Google.

Mediante el procesamiento del lenguaje natural, los usuarios pueden escribir instrucciones de automatización directamente, lo que simplifica la configuración del flujo de trabajo. ClickUp Brain proporciona actualizaciones y resúmenes instantáneos basados en los datos de las tareas, lo que garantiza la sincronización del proyecto en tiempo real.

Personaliza fácilmente tus hojas de cálculo con la vista Tabla de ClickUp.

ClickUp Vista Tabla ofrece una interfaz similar a la de una hoja de cálculo, lo que te permite visualizar y gestionar los datos de forma eficaz. A diferencia de las hojas de cálculo tradicionales, estas tablas están integradas en un ecosistema de gestión de proyectos más amplio, lo que permite una conexión fluida entre las tareas y los campos de datos.

Puedes filtrar, ordenar y organizar la información de forma visual para adaptarla a tus necesidades específicas, al tiempo que mantienes actualizaciones en tiempo real en toda la plataforma.

Obtenga una plantilla gratuita Recopila datos esenciales y visualízalos en un solo lugar con la plantilla de hoja de cálculo de ClickUp.

La plantilla de hoja de cálculo de ClickUp te ofrece una tabla predefinida y personalizable para realizar el seguimiento de las tareas, los presupuestos, los flujos de trabajo o cualquier dato del proyecto, sin los límites de las hojas de cálculo tradicionales. Está diseñada para ayudarte a organizar, automatizar y colaborar en un entorno de trabajo organizado.

📮ClickUp Insight: Los equipos con bajo rendimiento son cuatro veces más propensos a utilizar más de 15 herramientas, mientras que los equipos con alto rendimiento mantienen su eficiencia limitando su conjunto de herramientas a nueve plataformas o menos. Pero, ¿qué tal si utilizas una sola plataforma? Como aplicación integral para el trabajo, ClickUp reúne tus tareas, proyectos, documentos, wikis, chats y llamadas en una única plataforma, con flujos de trabajo basados en IA. ¿Listo para trabajar de forma más inteligente? ClickUp funciona para todos los equipos, hace que el trabajo sea visible y te permite centrarte en lo que importa, mientras que la IA se encarga del resto.

Las mejores funciones de ClickUp

Automatiza tareas repetitivas como actualizar el estado de las tareas, desencadenar alertas basadas en los valores de los campos personalizados o iniciar el control de tiempo cuando cambian las condiciones de las tareas.

Visualiza datos, realiza el seguimiento del progreso de los proyectos y genera informes en tiempo real.

Combina funciones de gestión de proyectos con paneles y herramientas de elaboración de informes para obtener una supervisión completa.

Genera gráficos, mapas y otras visualizaciones directamente a partir de los datos del proyecto, extrayéndolos tanto de los campos internos de ClickUp como de formatos externos como Documentos de Google u hojas de cálculo.

Conecta tus hojas de cálculo a documentos y mantén todos tus datos, notas y detalles de proyectos en un solo lugar.

Conecta ClickUp con otras herramientas como Google Drive, Slack y Zapier.

Comenta, etiqueta a tus compañeros de equipo y actualiza los datos en tiempo real para mejorar el trabajo en equipo.

Limitaciones de ClickUp

Hay una curva de aprendizaje para los usuarios novatos.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esto es lo que Leon Prather II, CTS, director de Operaciones de Productos Digitales en AVIXA, tenía que decir al respecto:

Ahora utilizamos una sola herramienta para realizar el seguimiento del trabajo. Eso es todo. Se acabó tener que hacer malabarismos con dos o tres herramientas y hojas de Excel.

📖 Lea también: Las mejores herramientas de IA gratuitas para Hojas de cálculo de Google

2. Microsoft Excel (ideal para análisis de datos avanzados y grandes conjuntos de datos)

a través de Microsoft Excel

Microsoft Excel es la aplicación de hojas de cálculo original: potente, fiable y repleta de funciones. Ha sido la herramienta de referencia durante décadas, ya sea para procesar números, crear informes o gestionar datos complejos. Naturalmente, es una alternativa popular a las Hojas de cálculo de Google.

Las mejores funciones de Microsoft Excel

Realiza cálculos complejos con potentes fórmulas y funciones.

Crea gráficos dinámicos, diagramas y tablas dinámicas para validar datos fácilmente.

Automatiza las tareas repetitivas mediante macros y scripts VBA.

Se integra fácilmente con Microsoft 365, Power BI y otras herramientas empresariales.

Analiza datos con herramientas integradas como Goal Seek, Solver y Power Query.

Limitaciones de Microsoft Excel

Mayor riesgo de errores debido a la entrada manual de datos y a fórmulas complejas.

Abruma a los principiantes con sus amplias funciones y su pronunciada curva de aprendizaje.

Precios de Microsoft Excel

Básico: 6 $/usuario al mes

Precio independiente (coste de compra único): 179,99 $.

Business Basic: 7,20 $/usuario al mes

Business Standard: 1,5 $ por usuario al mes.

Business Premium: 26,40 $ al mes por usuario.

Aplicaciones de Microsoft 365 para empresas: 8,25 $/usuario al mes (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de Microsoft Excel

G2: 4,7/5 (más de 2500 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 19 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Microsoft Excel?

Esto es lo que dijo un usuario de G2:

Me gusta el hecho de que sea ampliamente utilizado por muchos otros dentro de nuestro sector, lo que lo hace accesible y traducible para muchos usuarios diferentes. Además, las diversas funciones matemáticas y lógicas también son muy útiles y ayudan a automatizar el trabajo para mí y para otros a la hora de introducir datos.

👀 ¿Sabías que...? El grupo de aficionados Wor Flags del Newcastle United Football Club utilizó Excel para diseñar las enormes pantallas del estadio St. James' Park. Crearon un mapa de asientos en Excel y planificaron y ejecutaron meticulosamente intrincadas composiciones visuales, mejorando la experiencia del día del partido para miles de aficionados.

3. Airtable (la mejor para hojas de cálculo tipo base de datos y colaboración)

a través de Airtable

Airtable es una herramienta híbrida de hoja de cálculo y base de datos que combina las funciones de una hoja de cálculo y una base de datos relacional para mejorar la gestión de datos.

Esta alternativa a las Hojas de cálculo de Google proporciona una plataforma de base de datos relacional con una interfaz de hoja de cálculo. Ya sea para realizar el seguimiento de campañas de marketing, planificar eventos o crear un calendario de contenidos, Airtable mantiene todo estructurado y accesible.

Las mejores funciones de Airtable

Colabora en tiempo real con los miembros de tu equipo a través de vistas compartidas, comentarios y notificaciones.

Visualiza los datos a tu manera utilizando las vistas de cuadrícula, Calendario, Kanban, galería o Cronograma.

Integración sencilla con aplicaciones como Slack, Google Drive y Zapier.

Limitaciones de Airtable

El plan Free tiene algunos límites en cuanto a registros y almacenamiento.

Precios de Airtable

Free

Equipo: 24 $ al mes

Empresa: 54 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Airtable

G2: 4,6/5 (más de 2900 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Airtable?

Esto es lo que dijo un usuario de G2:

Combinar Airtable con Zapier ha supuesto un gran cambio para nosotros. No sé si hay alguna alternativa más barata, pero la implementación de ambas parece funcionar muy bien, y es dinero bien gastado en lugar de darme cabezazos contra el teclado con algo que no sé si funcionará o no.

4. Smartsheet (la mejor para la automatización de proyectos y flujos de trabajo)

a través de Smartsheet

¿Alguna vez has deseado que tu hoja de cálculo pudiera gestionar tus proyectos en lugar de mirarte fijamente con interminables filas y columnas? Smartsheet toma todo lo que te gusta de las hojas de cálculo y le añade herramientas de gestión de proyectos, automatización y colaboración.

Las mejores funciones de Smartsheet

Gestiona proyectos fácilmente con asignaciones de tareas, dependencias y plazos.

Colabora en tiempo real con hojas compartidas, comentarios y notificaciones.

Automatiza los flujos de trabajo con desencadenantes basados en reglas para organizar las aprobaciones y las actualizaciones.

Se integra fácilmente con la suite Microsoft Office, Google Workspace, Slack y mucho más.

Limitaciones de Smartsheet

La interfaz es algo rígida en comparación con otras alternativas más flexibles.

Precios de Smartsheet

Free

Pro: 12 $ al mes

Empresa: 24 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Gestión avanzada del trabajo: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Smartsheet

G2: 4,4/5 (más de 19 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 3400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Smartsheet?

Una reseña de Capterra dice lo siguiente:

Smartsheet permite planificar, realizar un seguimiento, automatizar, ejecutar y generar informes sobre el trabajo en tiempo real. Me gusta que Smartsheet tenga una sólida capacidad de integración respaldada que ayuda a conectarse con una amplia gama de aplicaciones externas como Okta, Tableau, Google Calendar, etc..

5. Zoho Sheet (la mejor para la colaboración basada en la nube y el uso en empresas)

a través de Zoho Sheet

Zoho Sheet puede ser una buena alternativa a las Hojas de cálculo de Google. Es una herramienta de hojas de cálculo gratuita basada en la nube que ofrece automatización y análisis de datos impulsado por IA.

Una de las cosas que más destaca es su enfoque en la colaboración. Ofrece más de 350 funciones y un asistente de IA llamado Zia.

Las mejores funciones de Zoho Sheet

Edita y colabora en tiempo real con los miembros de tu equipo, igual que con las Hojas de cálculo de Google.

Ofrece múltiples opciones de formato y formato condicional, lo que garantiza la validación de los datos.

Integración fluida con otras aplicaciones de Zoho, Google Workspace y Microsoft 365.

Limitaciones de Zoho Sheet

Difícil de manejar grandes conjuntos de datos

Precios de Zoho Sheet

Free

Valoraciones y reseñas de Zoho Sheet

G2: 4,4/5 (más de 150 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 60 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoho Sheet?

Una reseña de G2 dice lo siguiente:

Es una de las herramientas más fáciles para actualizar Zoho CRM de forma masiva. Tenía que actualizar varios campos y varios registros y, como ya tenía esos datos en mi hoja de Excel, fue fácil pegarlos en Zoho Sheets de una sola vez. Desde ese punto de vista, es muy fácil de usar para los usuarios.

👀 ¿Sabías que...? Al suscribirte a Zoho One, tendrás acceso a más de 50 aplicaciones empresariales, ¡no solo a Zoho Sheet! Es como tener toda una suite empresarial en una sola suscripción.

6. Coda (la mejor para combinar documentos, hojas de cálculo y aplicaciones)

vía Coda

No es exactamente una hoja de cálculo, ni tampoco un simple editor de documentos. Coda es un híbrido, y eso es lo que lo hace único. Es un entorno de trabajo dinámico y todo en uno que combina tablas, texto y automatización del flujo de trabajo.

Coda es una alternativa a las Hojas de cálculo de Google que ofrece funciones de hoja de cálculo para unificar los flujos de trabajo con otras aplicaciones de gestión de documentos.

Las mejores funciones de Coda

Crea tablas flexibles que funcionan como bases de datos, lo que facilita la gestión de datos.

Personaliza las vistas con gráficos interactivos, filtros y fórmulas.

Integración sencilla con herramientas como Slack, Google Calendar y Zapier.

Limitaciones de Coda

Esta alternativa tiene una curva de aprendizaje para los nuevos usuarios.

Precios de Coda

Free

Pro: 12 $/usuario al mes

Equipo: 36 $/usuario al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Coda

G2: 4,7/5 (más de 460 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 90 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Coda?

Esto es lo que dijo un usuario de Capterra:

Coda me impresionó mucho por su versatilidad y variedad de funciones. Con capacidad para realizar tareas tanto sencillas como complicadas, como compilar listas, escribir código y mucho más, me proporcionó la plataforma perfecta para gestionar y ejecutar todos mis proyectos. Además, su enfoque ordenado y organizado hizo que fuera especialmente cómodo cambiar entre diferentes pestañas sin ninguna dificultad.

🧠Dato curioso: 1900 no fue un año bisiesto. Aunque es divisible por 4, también es divisible por 100, pero no por 400, lo que lo convierte en una excepción a la regla del año bisiesto. Esto puede dar lugar a errores de cálculo en las hojas de cálculo, ya que las funciones de fecha pueden tratar incorrectamente 1900 como un año bisiesto, a menos que la fórmula tenga en cuenta esta excepción.

7. Quip (la mejor para la colaboración en equipo y la integración de documentos)

vía Quip

Es posible que hayas oído hablar de ella, especialmente si tu equipo da mucha importancia a la colaboración. Diseñada por Salesforce, Quip es un entorno de trabajo colaborativo que combina hojas de cálculo, documentos y comunicación entre equipos.

Los equipos pueden crear y compartir documentos y trabajar juntos en listas de control, comunicándose mediante comentarios y menciones dentro de los archivos.

Las mejores funciones de Quip

Chatea directamente en tus documentos y hojas de cálculo para mantener las conversaciones en contexto.

Incrusta hojas de cálculo en documentos para la elaboración de informes dinámicos.

Integración sencilla con Salesforce para una automatización fluida del flujo de trabajo.

Limitaciones de Quip

Carece de funciones avanzadas para hojas de cálculo, como fórmulas complejas y herramientas de análisis de datos.

Precios de Quip

Starter: 12 $/usuario al mes

Además: 25 $/usuario al mes (facturado anualmente)

Avanzado: 100 $/usuario al mes (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de Quip

G2: 4,2/5 (más de 1100 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 200 opiniones)

📖 Lea también: Plantillas de hojas de cálculo gratuitas en Excel y ClickUp

8. LibreOffice Calc (el mejor software de hojas de cálculo gratuito y de código abierto)

a través de LibreOffice Calc

LibreOffice Calc es una aplicación nativa en formato Open Document que ofrece un sólido conjunto de funciones de hoja de cálculo gratis. Se trata de una aplicación de hoja de cálculo de código abierto que puede ejecutarse de forma nativa en múltiples plataformas.

¿Buscas una alternativa potente a las Hojas de cálculo de Google o Microsoft Excel sin cuotas de suscripción? Vale la pena echarle un vistazo a Calc.

Las mejores funciones de LibreOffice Calc

Utiliza fórmulas y funciones avanzadas para realizar cálculos complejos completos.

Crea gráficos dinámicos y tablas dinámicas para analizar datos de forma eficaz.

Abre y realiza la edición de archivos Excel sin problemas de compatibilidad.

Amplíe las funciones con complementos de la comunidad LibreOffice.

Trabaja sin conexión, sin depender del almacenamiento en la nube ni del acceso a Internet.

Limitaciones de LibreOffice Calc

LibreOffice Calc carece de colaboración en la nube.

Precios de LibreOffice Calc

Free

Valoraciones y reseñas de LibreOffice Calc

G2: 4,3/5 (más de 250 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 2200 opiniones)

💡 Consejo profesional: En LibreOffice Calc, puede utilizar la herramienta «Detective» (Herramientas → Detective → Rastrear dependientes/precedentes) para rastrear visualmente las relaciones entre fórmulas en su hoja de cálculo. Esto le ayudará a solucionar errores y comprender flujos de datos complejos más rápidamente.

9. Numbers (Apple) (ideal para usuarios de Mac y hojas de cálculo visuales)

a través de Numbers (Apple)

Si eres usuario de Apple, ¿por qué no utilizar una hoja de cálculo diseñada específicamente para macOS e iOS? Numbers es la respuesta de Apple a Excel y Hojas de cálculo de Google, y ofrece una interfaz elegante y fácil de usar con potentes funciones de hoja de cálculo diseñadas específicamente para Mac, iPad y iPhone.

Las mejores funciones de Numbers (Apple)

Crea hojas de cálculo impecables sin esfuerzo utilizando plantillas personalizables.

Utiliza gráficos interactivos y categorías inteligentes para visualizar los datos fácilmente.

Sincroniza todos tus dispositivos Apple con iCloud para colaborar en tiempo real.

Abre y exporta archivos Excel sin problemas de compatibilidad.

Limitaciones de Numbers (Apple)

La colaboración tiene un límite fuera del ecosistema de Apple.

Precios de Numbers (Apple)

Free

Valoraciones y reseñas de Numbers (Apple)

G2: 4,2/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 2500 opiniones)

📖 Lea también: El mejor software de bases de datos gratuito

10. Apache OpenOffice Calc (la mejor opción para necesidades básicas de hojas de cálculo gratuitas)

a través de Apache OpenOffice Calc

¿Buscas una alternativa gratuita y sin complicaciones a las Hojas de cálculo de Google? ¡Apache OpenOffice Calc es una opción sólida! Calc, que forma parte de la suite OpenOffice, es un software de hojas de cálculo gratuito y de código abierto que funciona sin conexión y ofrece compatibilidad con muchos formatos de archivo, incluido Excel.

Las mejores funciones de Apache OpenOffice Calc

Utiliza fórmulas y funciones avanzadas para el análisis de datos.

Crea gráficos, tablas dinámicas y filtros de datos para visualizar la información.

Amplíe las funciones con extensiones de terceros de la comunidad OpenOffice.

Limitaciones de Apache OpenOffice Calc

Apache carece de colaboración en tiempo real.

Precios de Apache OpenOffice Calc

Free

Valoraciones y reseñas de Apache OpenOffice Calc

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,4/5 (más de 50 opiniones)

Reimagina el análisis de datos con ClickUp.

¡Las hojas de cálculo han evolucionado mucho desde las simples filas y columnas! Las herramientas actuales no solo almacenan datos, sino que les dan vida con formato condicional, potentes filtros y visualizaciones impresionantes que hacen que la información destaque.

Ya sea para colaborar en tiempo real con tu equipo o para crear gráficos y tablas dinámicos, las herramientas modernas de hojas de cálculo hacen que la gestión de datos sea más inteligente, rápida e interactiva que nunca.

Sin embargo, ClickUp, con su automatización del flujo de trabajo, integraciones, capacidades de IA y plantillas personalizables, ofrece una solución todo en uno a la que puedes acceder desde un único entorno de trabajo. Entonces, ¿por qué conformarte con lo habitual cuando puedes hacer que tus datos sean más eficientes?

¡Regístrate hoy mismo en ClickUp y descubre una forma más inteligente de trabajar!