Cómo hacer un horario en Google Sheets (con plantillas)

Lo más probable es que lleves años utilizando Google Workspace. Pero ¿sabías que puedes crear fácilmente plantillas y hacer un horario en HOJAS DE CÁLCULO DE GOOGLE ?

Algunos de nosotros nos sorprendimos al enterarnos de cómo se puede crear un horario como:

Un diarioplantilla de horario para sus rutinas matutinas y vespertinas ideales

Una plantilla de horario de trabajo para la semana laboral de 4 días de su equipo

Un horario escolar y de entrenamientos para la temporada de fútbol de su hijo

Suena bastante útil, ¿verdad?

En este artículo, le mostraremos los sencillos pasos para crear un programa diario guárdelo como plantilla y cree reglas para resaltar automáticamente determinadas tareas y eventos.

¡Vamos a empezar! 🏁

Cómo hacer una planificación diaria en Hojas de cálculo de Google

1. Abrir una plantilla de horario semanal desde la galería de plantillas de Hojas de cálculo de Google seleccionando Nuevo > Google Sheets > From a template

Hojas de cálculo de Google

2. Elija la plantilla Schedule

3. Haz doble clic en la celda C2 y cambia a la fecha de inicio que desees. Aunque la plantilla de programación de Hojas de cálculo de Google tiene una fecha de inicio de lunes, puedes elegir cualquier día de la semana

4. Este paso es opcional. Resalte las celdas superior e inferior para cambiar el color de fondo de la plantilla. A continuación, realice el mismo tratamiento en las celdas de texto (Notas, Pendientes)

5. Añada sus elementos de programación

6. Crea reglas de formato condicional para codificar por colores citas, eventos, reuniones y recordatorios haciendo clic en el botón Seleccionar Todos situado debajo de la barra de fórmulas

7. Haga clic con el botón derecho en cualquier parte de la hoja > Ver más acciones de celda > Condicional formateo

Si tienes problemas para crear categorías de color, ¡haz una breve pausa aquí! No te estreses demasiado por hacer que tu horario parezca digno de Pinterest. La clave es que sea práctico.

En el ejemplo siguiente, he creado cinco reglas con tres categorías de color (reuniones, personal y sesiones de enfoque):

Si el texto contiene "reunión", resalta la celda en verde

Si el texto contiene "trabajo en profundidad", resalte la celda en azul

Si el texto contiene "lunch", resalta la celda en morado

Si el texto contiene "cita", resalta la celda en morado

Si el texto contiene "pasear al perro", resalta la celda en morado

¡Ahora es tu turno!

8.Abre el menú desplegable en Reglas de formato para aplicar cualquier regla. A continuación, ajusta el estilo que desees en Estilo de formato

9. Guardar como nueva plantilla añadiendo Template al título de la hoja

10. Haga clic en el icono de carpeta situado junto al título de la hoja > Icono Nuevo Carpeta

11. Asigne un nombre a la carpeta y haga clic en el icono Checkmark para guardar

12. Haga clic en Mover Aquí para guardar la plantilla de horario en la carpeta que ha creado

¡Intento correcto! Un nuevo programa diario que puede reutilizar y modificar a su gusto.

Tenemos más recursos y recomendaciones sobre el entorno de trabajo de Google si buscas otras alternativas para mejorar tus necesidades de planificación ⬇️

Lo entiendo, la vida pasa: tu portátil se estropea. Riley te envía un texto diciendo que su entrenador de fútbol va a cambiar las fechas de los entrenamientos de los martes a los jueves. El proyecto que está a semanas de cerrarse se retrasa.

No sé a ti, pero a mí editar las filas y columnas de una hoja de cálculo ya me da dolor de cabeza. Lo que debería tardar menos de un minuto en actualizarse, tarda tanto como un episodio de The Great British Bake Off.

Comparado con los modernos software de Calendario que puede transformar un calendario estático en un recurso en tiempo real, Hojas de cálculo de Google tiene tres desventajas evidentes:

No tiene funciones de gestión de tareas para comunicarse o colaborar con otras personas No hay integración nativa con los sistemas de gestión de proyectos Sin potencial de ampliación

Si estás pensando: "¡Pero Hojas de cálculo de Google es gratis/a y no tengo tiempo para aprender un nuevo software!" Lo entiendo perfectamente. Sin embargo, ¿qué te parecería si un software de calendario moderno pudiera hacer esto por ti?

¿Funciones de (elaboración de) informes para planificar mejor los proyectos en el futuro? preparado_.

¿Estimaciones de tareas para planificar con antelación los obstáculos imprevistos? Activado.

¿Múltiples calendarios en una pantalla? no.

En retrospectiva, el software de calendario moderno es una necesidad que ahorra tiempo. Y tienes gratis, gratuito/a Hojas de cálculo de Google alternativas ¡! ¿El mejor software gratis, gratuito/a? Me alegro de que lo preguntes.

