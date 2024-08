los 10 mejores programas gratuitos de bases de datos en 2024 (características, precios)

Un sistema de gestión de bases de datos (SGBD) puede ser un salvavidas para la gestión de datos. Proporciona una forma organizada de almacenar, acceder y gestionar los datos. El SGBD simplifica el acceso rápido a la información y su actualización desde una base de datos gestionada de forma centralizada.

Con la ayuda de un SGBD, los usuarios pueden añadir nuevos datos o editar los existentes en la base de datos. También elimina tareas redundantes, como introducir los mismos datos varias veces.

pero, ¿qué software de base de datos gratuito debería elegir?

En este artículo, analizaremos qué son los sistemas de gestión de bases de datos y cómo elegir el más adecuado para sus necesidades. También destacaremos los diez mejores programas gratuitos de bases de datos.

¿Qué es el software de bases de datos?

El software de base de datos es un tipo de software diseñado para almacenar y gestionar datos. Las empresas suelen utilizarlo para crear hojas informativas para organizar y almacenar grandes cantidades de información, como registros de clientes o información de inventario. El software de bases de datos puede estar basado en cliente-servidor o en web, en función de las necesidades de la empresa.

El software de bases de datos permite a los usuarios crear múltiples bases de datos y tablas que ayudan a organizar la información de forma eficaz y segura. Tiene potentes funciones de consulta, lo que facilita a los usuarios la búsqueda rápida de datos específicos.

Cómo elegir la herramienta de base de datos gratuita adecuada para su empresa

Elegir la solución de base de datos adecuada puede ser tan difícil como decidir qué serie de Netflix ver. ¡Hay tantas opciones entre las que elegir!

Aquí tiene algunos filtros que puede aplicar para acotar su búsqueda:

Complejidad : algunas herramientas de bases de datos pueden ser realmente complicadas y requerir ciertos conocimientos técnicos. Por otro lado, algunassoftware gratuito de gestión de proyectos te ayudan a gestionar fácilmente los datos relacionados con los proyectos

: algunas herramientas de bases de datos pueden ser realmente complicadas y requerir ciertos conocimientos técnicos. Por otro lado, algunassoftware gratuito de gestión de proyectos te ayudan a gestionar fácilmente los datos relacionados con los proyectos Seguridad : ¿no quiere que sus datos caigan en malas manos? Entonces, opte por un software que utilice las últimasseguridad de datos técnicas 🔐

: ¿no quiere que sus datos caigan en malas manos? Entonces, opte por un software que utilice las últimasseguridad de datos técnicas 🔐 Integraciones: las integraciones te ayudan a gestionar los datos a través de tus apps favoritas, ya sea tu Software CRM o su aplicación de comunicación

las integraciones te ayudan a gestionar los datos a través de tus apps favoritas, ya sea tu Software CRM o su aplicación de comunicación Precios: aunque cubriremos algunos de los mejores software de bases de datos gratuitos, algunas herramientas tendrán planes de pago que ofrecen funcionalidades adicionales, espacio de almacenamiento, etc. Así que asegúrate de elegir una solución de base de datos que te ofrezca la mejor relación calidad-precio

Ahora que ya hemos terminado nuestro curso intensivo sobre software de bases de datos, pongámonos manos a la obra.

Los 10 mejores programas de bases de datos

Aquí están los diez mejores software de base de datos libre disponible en la actualidad:

1. ClickUp - Bueno para la gestión de bases de datos

Arrastrar y soltar tareas en una vista de tabla ClickUp para una organización sencilla

ClickUp es uno de los programas de gestión de proyectos mejor valorados del mundo, amado por equipos superproductivos desde nuevas empresas hasta grandes corporaciones.

Utilice Jerarquía de ClickUp para crear tu base de datos y organizarla en Espacio de trabajo , Espacios , Carpetas y mucho más para una gestión sin esfuerzo. A continuación, puede utilizar las funciones de filtrado y búsqueda de ClickUp para consultar la base de datos y recuperar datos en función de criterios específicos.

ClickUp también permite importar y exportar datos, lo que puede resultar útil cuando se trabaja con grandes conjuntos de datos.

Características principales de ClickUp

A continuación le mostramos cómo ClickUp le ayuda a convertirse en un ninja de los datos: Listas !

5. MongoDB - Bueno para el almacenamiento de datos humongous

A través de MongoDB MongoDB es un software de gestión de bases de datos NoSQL que almacena datos en forma de documentos.

**Hemos mencionado SQL, ¿qué es NoSQL?

Una base de datos NoSQL almacena datos en formas no tabulares, como una base de datos de documentos, una base de datos de gráficos, etc. Esto la convierte en una plataforma adecuada para gestionar datos no estructurados.

Y aunque el "mongo" de MongoDB se refiere a un almacenamiento de datos enorme, su plan gratuito sólo admite 512 MB de espacio de almacenamiento.

Principales características de MongoDB

Disparadores en tiempo real para crear aplicaciones de datos basadas en eventos

Lenguaje de consulta rico y expresivo

Funcionalidad de búsqueda de texto completo integrada

MongoDBgráficos para la visualización de datos e inteligencia empresarial en tiempo real

Limitaciones de MongoDB

Las opiniones de los usuarios indican que los datos se duplican a medida que aumentan

Puede tener una curva de aprendizaje pronunciada

Puede resultar difícil fusionar documentos

Precios de MongoDB

El modelo en la nube de esta herramienta de gestión de bases de datos documentales ofrece un plan gratuito con 512 MB de espacio de almacenamiento para el desarrollo de pequeñas aplicaciones.

Para obtener más funcionalidades, tendrás que ponerte en contacto con el soporte para los planes de pago.

6. PostgreSQL - Bueno para la fiabilidad

A través de PostgreSQL PostgreSQL es un potente sistema de base de datos objeto-relacional de código abierto. Cuenta con más de 15 años de desarrollo activo y una arquitectura probada que le ha valido una sólida reputación por su fiabilidad, integridad de datos y corrección.

Funciona en los principales sistemas operativos, incluidos Linux, UNIX (AIX, BSD, HP-UX, SGI IRIX, Mac OS X, Solaris, Tru64) y Windows. PostgreSQL ofrece un amplio conjunto de características que rivalizan con las de bases de datos comerciales como Oracle o MySQL.

Características principales de Postgre SQL

Código abierto: PostgreSQL es un sistema de bases de datos gratuito y de código abierto.

Conformidad ACID: Postgres soporta ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad), asegurando la consistencia e integridad de los datos.

Extensible: PostgreSQL soporta extensiones y funciones personalizadas, por lo que es altamente personalizable.

Limitaciones de Postgre SQL

Complejidad: PostgreSQL puede ser relativamente complejo para los nuevos usuarios y puede tener una curva de aprendizaje más pronunciada que otros sistemas de bases de datos.

Soporte limitado: PostgreSQL tiene una comunidad de usuarios más pequeña que algunos otros sistemas de bases de datos, lo que puede hacer que encontrar soporte y solucionar problemas sea más difícil.

Sin replicación nativa: A diferencia de algunos otros sistemas de bases de datos, PostgreSQL no tiene capacidades de replicación nativa y requiere una configuración adicional.

Precios de Postgre SQL

PostgreSQL es de uso gratuito.

7. Amazon RDS - Bueno para administrar bases de datos relacionales escalables

A través de Amazon RDS Amazon RDS es un potente servicio de base de datos en la nube que le ayuda a implementar y administrar bases de datos relacionales escalables en la nube. Permite a las organizaciones descargar tareas de administración de bases de datos, como la aplicación de parches y las copias de seguridad, al tiempo que proporciona una plataforma segura y fiable con alta disponibilidad y durabilidad.

Con Amazon RDS, los usuarios pueden escalar fácilmente su base de datos hacia arriba o hacia abajo con unos pocos clics en la consola de administración de AWS, lo que les permite aumentar o reducir rápidamente según sea necesario.

Características principales de Amazon RDS

Escalabilidad: Escala automáticamente la capacidad informática y de memoria, así como los recursos de almacenamiento.

Fiabilidad: Amazon RDS garantiza una alta disponibilidad con características como backups automatizados, replicación para la recuperación de desastres y réplicas de lectura para mejorar el desempeño.

Seguridad

Limitaciones de Amazon RDS

Soporte limitado de bases de datos

Bloqueo del proveedor

Opciones de personalización limitadas

Precios de Amazon RDS

Amazon RDS ofrece una capa gratuita para los nuevos clientes. Visite Precios de Amazon RDS para obtener más información.

8. RazorSQL - Bueno para usuarios principiantes y avanzados

A través de RazorSQL RazorSQL es una herramienta de consulta de bases de datos, editor de programación y herramienta de administración de bases de datos para Mac OS X, Windows, Linux y Solaris. RazorSQL permite a los usuarios conectarse a varias bases de datos desde una aplicación con un solo clic.

Ha sido diseñado para ser potente pero fácil de usar tanto para usuarios principiantes como avanzados. Con su intuitiva interfaz de usuario, es la herramienta perfecta para desarrolladores, administradores de bases de datos y webmasters por igual.

Características principales de RazorSQL

Soporte multiplataforma

Herramientas de generación de código: RazorSQL puede generar automáticamente código SQL para crear tablas, vistas y mucho más.

Herramientas de exportación e importación

Limitaciones de RazorSQL

Planes de precios costosos

No admite almacenamiento en la nube

Precios de RazorSQL

1 Usuario: $99.95

$99.95 2-9 Usuarios: $96.95

$96.95 10-19 Usuarios: $94.95

$94.95 20+ Usuarios: 92.95

9. Informix - Bueno para el rendimiento y la escalabilidad

A través de Techrepublic Informix es un sistema de gestión de bases de datos que permite a las organizaciones gestionar sus datos de forma más eficiente y eficaz. Con su arquitectura abierta, proporciona una plataforma innovadora para acceder, analizar y gestionar datos estructurados y no estructurados. Su potente motor de consulta ofrece un rendimiento y una escalabilidad sin precedentes.

Informix también ofrece funciones de seguridad integradas para proteger la información confidencial de accesos o modificaciones no autorizados.

Principales características de Informix

Funciones de seguridad como el cifrado de bases de datos, la autenticación de usuarios y el control de acceso basado en funciones

Optimización de consultas de alto rendimiento y capacidades de procesamiento paralelo

Bajo coste de propiedad

Limitaciones de Informix

Soporte de plataforma limitado

Documentación deficiente

Precios de Informix

Visite la página Página de precios de IBM Informix para obtener información sobre precios.

10. Altibase - Bueno para usuarios con presupuesto ajustado

A través de Altibase Altibase es un sistema de gestión de bases de datos relacionales desarrollado y utilizado desde hace más de 20 años. Es una opción ideal para las empresas que buscan una solución potente pero rentable.

Altibase ofrece características avanzadas como alta disponibilidad, escalabilidad, seguridad y rendimiento que lo convierten en la solución perfecta para las necesidades de datos de cualquier organización.

Características principales de Altibase

Capacidades de base de datos híbrida

Arquitectura multihilo y diseño de baja sobrecarga

Fiabilidad

Limitaciones de Altibase

Compatibilidad limitada con la nube y uso limitado para las empresas que prefieren implementaciones basadas en la nube

Documentación limitada

Precios de Altibase

Póngase en contacto con Altibase para obtener información sobre precios.

Gestión de datos más fácil con software de bases de datos

Tanto si crea maravillas de software como si gestiona campañas de marketing, necesita un software de gestión de bases de datos para almacenar y gestionar todos esos valiosos datos.

Y aunque hemos incluido cinco excelentes programas de bases de datos gratuitos que le ayudarán, lo que necesite dependerá en última instancia de sus necesidades.

Por ejemplo, si quieres una herramienta sencilla para almacenar todos los datos de tus proyectos, opta por ClickUp.

Con un montón de características impresionantes como Docs y relaciones, ClickUp es el mejor software de base de datos para la gestión de datos de proyectos.

¿Por qué no unirse gratis a ClickUp hoy mismo ¡!