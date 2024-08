10 mejores alternativas y competidores de Google Keep 2024

Farris Bueller dijo una vez..

"La vida se mueve muy rápido. Si no te paras y miras a tu alrededor de vez en cuando, podrías perdértela"

Aunque en parte esto no es más que otra excusa para traer a colación una de las mejores películas de todos los tiempos, también es un buen recordatorio de por qué las aplicaciones para tomar notas como Google Keep son la clave para adelantarnos a nuestras listas de tareas diarias.

Desde las suscripciones hasta los plazos y la compra, siempre hay una posibilidad de que acabes olvidando dos de las cinco cosas de tu lista si no las has anotado.

Google Keep encontró su nicho como solución para tomar, compartir y organizar notas desde cualquier dispositivo. Pero aunque las funciones de notas de Google Keep dominan sobre las desorganizadas notas adhesivas y los blocs de notas del pasado, todavía existen montones de alternativas de software con las mismas herramientas -si no más intuitivas- para ayudarte a mantenerte al día.

Hemos creado una lista con nuestras 10 alternativas favoritas a Google Keep para ayudarte a tomar la decisión más acertada a la hora de elegir tu nueva herramienta favorita para tomar notas. Sigue leyendo mientras analizamos los pros y los contras de Google Keep, sus principales competidores, los precios, las opiniones y mucho más.

¿Qué es Google Keep?

A través de Google Keep Google Keep es una aplicación basada en la nube para tomar notas y aplicación de recordatorios para apuntar pensamientos en varios dispositivos de la misma forma que usarías una nota adhesiva. Te permite crear un número ilimitado de notas con hasta 20.000 caracteres por nota para que no tengas que preocuparte por quedarte sin espacio para terminar tu hilo de pensamientos. 🚂

Además, Google Keep te permite organizar tus elementos con etiquetas, colores y formatos. Estas son otras de nuestras funciones favoritas de Google Keep:

Notas de voz

Recordatorios

Listas de tareas

Listas de control

Para empezar a utilizar la aplicación, todo lo que necesitas es un Cuenta de Google .

Para muchos usuarios, esto significa que todo está listo. Pero para Microsoft Office o aquellos que simplemente no están en el carro de G Suite, esto en sí mismo es una razón para buscar alternativas a Google Keep.

Las 10 mejores alternativas a Google Keep

Aquí tienes 10 de las mejores alternativas a Google Keep para llevar tus notas, listas y responsabilidad al siguiente nivel.

1. ClickUp

ClickUp Docs permite el formato enriquecido y los comandos de barra oblicua en ClickUp Docs comandos de barra oblicua para trabajar más eficientemente ClickUp es una plataforma de productividad "todo en uno" que permite a equipos y usuarios gestionar desde proyectos complejos hasta tareas cotidianas acciones diarias en un único centro de trabajo centralizado. ClickUp ofrece toneladas de funciones intuitivas para personalizar su programación y flujos de trabajo de la forma más eficaz posible, incluido un editor dinámico de documentos, la herramienta Bloc de notas, Extensión de Chrome y una aplicación móvil para capturar tus mejores ideas.

Además, todas sus funciones para tomar notas son gratuitas y fáciles de usar

A continuación te explicamos cómo sacar el máximo partido a tus notas utilizando dos de las herramientas más cómodas y flexibles de ClickUp:

ClickUp Docs

ClickUp Docs permite trabajar con formato enriquecido y comandos de barra oblicua de forma más eficiente ClickUp Docs son el recurso definitivo para crear documentos detallados, wikis estructurados y listas de comprobación colaborativas. Con funciones como el guardado automático, el historial de versiones, la edición en tiempo real y las opciones de uso compartido que tanto nos gustan, ClickUp Docs va un paso más allá.

Incruste fácilmente información de otras aplicaciones, cree notas en una jerarquía visual con páginas anidadas, formatee su texto con Comandos de barra diagonal ClickUp y mucho más para aumentar tu productividad a la hora de tomar notas.

Dentro de cualquier documento de ClickUp, puedes centrarte en temas clave con el modo de enfoque o incluir a miembros del equipo en la conversación con comentarios en hilos que puedes delegar en otros resaltando cualquier línea de texto.

Bloc de notas de ClickUp

Apunte notas rápidamente, formatee con edición enriquecida y transforme las entradas en tareas rastreables a las que puede acceder desde cualquier lugar

Utilice su Bloc de notas en ClickUp para documentar lo importante, los pensamientos más importantes mientras estás sentado en tu escritorio, navegando por Internet o sobre la marcha.

Al igual que ClickUp Docs, tendrás acceso a funciones de formato con edición de texto enriquecido y comandos de barra oblicua en su Bloc de notas para dar estilo, contexto y detalle a la hora de transmitir sus pensamientos con claridad. Además, ClickUp Notepad no tiene límite de carga Lo que significa que puedes añadir tantas ideas como sea posible sin quedarte nunca sin espacio.

Ventajas de ClickUp

Múltiples herramientas para tomar notas accesibles desde su espacio de trabajo, tableta, dispositivo móvil o ventana de navegación

Más de 1.000 integraciones para agilizar sus procesos diarios

Funciones avanzadas de productividad para actuar sobre sus notas, tareas e ideas

Amplio conjunto de funciones de software de toma de notas y gestión de proyectos incluso enPlan gratuito para siempre* Toneladas deplantillas personalizables para cualquier caso de uso, incluso en ClickUp Docs

Contras de ClickUp

Aún no están disponibles todas las vistas de flujos de trabajo en la aplicación móvil

La gran cantidad de funciones personalizables puede suponer una pequeña curva de aprendizaje para los nuevos usuarios

Precios de ClickUp

**Plan gratuito para siempre

**Plan ilimitado 7 $ por usuario y mes

Plan Business : 12 $ por usuario y mes

: 12 $ por usuario y mes Plan Business Plus : 19 $ por usuario y mes

: 19 $ por usuario y mes Empresa: Póngase en contacto con el equipo de ventas para obtener información sobre precios personalizados

Valoraciones de los clientes de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 4.800 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3.130 opiniones)

2. Todoist

A través de Todoist Si buscas un sitio minimalista gestión de tareas y aplicación para tomar notas, entonces Todoist puede ser tu nueva herramienta. Establece prioridades, añade fechas de vencimiento, haz etiquetas o crea filtros y etiquetas para estructurar tus acciones diarias, tu agenda y tus proyectos.

Todoist te permite personalizar diferentes secciones y añadir tantas tareas como quieras. Y para mantener tus listas limpias y organizadas, puedes archivar, mover o eliminar cualquier proyecto una vez que lo hayas marcado como completo.

Características de Todoist

Tablero estilo Kanban para gestionar tareas

Recordatorios basados en fecha límite y ubicación

Seguimiento del progreso de tareas y proyectos

Fechas de vencimiento recurrentes

Tareas asignables para la colaboración en equipo

Ventajas de Todoist

Sincronización fiable entre dispositivos

Interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar

Amplias integraciones con terceros

Rápido formateo de texto y opciones de estilo

Contras de Todoist

La versión gratuita limitada carece de características clave como copias de seguridad automáticas y recordatorios

No hay herramienta de seguimiento del tiempo ni temporizador integrado

Vistas de flujo de trabajo y estados limitados para adaptarse a cada estilo de trabajo

Precios de Todoist

Gratis : 0$ por usuario y mes

: 0$ por usuario y mes Pro : 5$ por usuario al mes (4$ por usuario al mes facturados anualmente)

: 5$ por usuario al mes (4$ por usuario al mes facturados anualmente) Empresa: 8 $ por usuario al mes (6 $ por usuario al mes facturados anualmente)

Valoraciones de los clientes de Todoist:

G2: 4.4/5 (730+ opiniones)

Capterra: 4.6/5 (1690+ opiniones)

3. Microsoft OneNote

A través de MicrosoftMicrosoft OneNote es una aplicación en línea para tomar notas disponible de forma gratuita con una cuenta de Microsoft o un plan de pago de Microsoft 365. A decir verdad, OneNote es el tipo de software con el que soñaba cuando escribía todos mis apuntes de Historia Universal en el instituto. 😮‍💨

Pero cuando se trata de una colaboración significativa con el equipo y un potente documento herramientas de organización como el enlace bidireccional, OneNote no siempre se sostiene. Comparar OneNote y Google Keep !

Características de Microsoft OneNote

Funciones para notas manuscritas, esbozadas o de voz

Temas personalizables en la aplicación de escritorio

Cifrado de notas

Notas adhesivas en línea

Correo electrónico a OneNote

Asistente matemático incorporado &Plantillas de OneNote Profesionales de Microsoft OneNote

Comparte tus notas por correo electrónico o URL

Carga multimedia y una herramienta de recorte web para guardar información rápidamente

Divide las notas en secciones y etiquétalas para guardarlas más tarde

Contras de Microsoft OneNote

No está disponible para Linux

La interfaz de usuario de la aplicación móvil no es tan intuitiva como la de la aplicación web

Funciones de clasificación y organización limitadas

No es una herramienta de gestión de tareas, sólo notas

Precios de Microsoft OneNote

Microsoft OneNote se puede descargar gratuitamente para las funciones básicas y está disponible para los usuarios con una suscripción a Microsoft 365:

Básico : Gratis

: Gratis Familia Microsoft 365 : 99,99 € al año para una a seis personas

: 99,99 € al año para una a seis personas Microsoft 365 Personal: 69,99 € al año para uso individual

Valoraciones de los clientes de Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (más de 1.780 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (1.190+ opiniones)

**Comparar

Comparar https://clickup.com/es-ES/blog/43127/onenote-vs-notability/_** _OneNote Vs. Notability /%href/

& echa un vistazo a estos Alternativas de notabilidad !

4. Noción

Toma de notas en NociónNoción te permite asignar tareas, gestionar proyectos y organizar el trabajo de múltiples maneras. Como software basado en documentos, es una sólida alternativa a Google Keep por sus potentes funciones de toma de notas para crear listas, añadir texto sin formato, vídeos, sonido, código... ¡lo que quieras!

Características de Notion

Múltiples opciones de visualización: Kanban, lista, tabla y calendario

Varias opciones de plantillas

Carpetas para clasificar las notas

Formato de texto enriquecido para notas detalladas

Ventajas de Notion

Interfaz de usuario limpia y personalizable

Compatible con dispositivos Android e iOS

Compatible con el modo sin conexión

Admite edición colaborativa

Contras de Notion

Funciones de gestión de tareas limitadas para actuar sobre sus listas de tareas pendientes

Sin función de anotación en PDF

Carece de funciones clave de productividad, como diagramas de Gantt, objetivos y seguimiento del tiempo

Curva de aprendizaje pronunciada

Precios de Notion

Personal : Gratis

: Gratis Personal Pro : 5 $ por usuario al mes (4 $ por usuario al mes facturados anualmente)

: 5 $ por usuario al mes (4 $ por usuario al mes facturados anualmente) Equipo : 10 $ por usuario al mes (8 $ por usuario al mes facturados anualmente)

: 10 $ por usuario al mes (8 $ por usuario al mes facturados anualmente) Empresa: Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información sobre precios

Valoraciones de los clientes de Notion

G2: 4,6/5 (más de 890 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 790 opiniones)

Check out these Alternativas de noción !

5. Evernote

A través de EvernoteEvernote fue una de las primeras para tomar notas y una popular alternativa a Google Keep. La función de escanear y guardar de la aplicación te garantiza que tendrás toda la información -incluso la de cuadernos e impresiones- guardada en su software para que nada se pierda.

Funciones de Evernote

Anotaciones en PDF, notas de voz,Plantillas de Evernotey opciones de formato para tomar notas

Sincronización con el calendario para mantener tu agenda actualizada automáticamente

Web Clipper y herramienta para escanear y guardar información externa en la aplicación

Ventajas de Evernote

Búsqueda de texto en formatos de archivo

Amplias integraciones con terceros

Gran herramienta para estudiantes

Contras de Evernote

Versión gratuita limitada y costosos planes de pago

No hay colaboración en tiempo real con otros miembros del equipo

Carece de funciones de productividad como recordatorios y fechas de vencimiento

Las actualizaciones son persistentes y dificultan la eficiencia

Precios de Evernote

**Gratis

Personal : 7,99 $ al mes

: 7,99 $ al mes Profesional : 9,99 $ al mes

: 9,99 $ al mes Evernote Equipos: 14 $ por usuario y mes

Valoraciones de los clientes de Evernote

G2: 4.4/5 (1,960+ opiniones)

Capterra: 4,4/5 (7.600+ opiniones)

6. Trello

Vía TrelloTrello es una software de gestión de proyectos que utiliza Tablero Kanban s para organizar tareas, plazos y listas de tareas pendientes. Aunque es principalmente una solución para que los equipos y los gestores obtengan visibilidad de los flujos de trabajo de los demás, Trello también es una gran alternativa a Google Keep por sus herramientas de gestión de tareas diarias.

Características de Trello

Tableros Kanban personalizables y plantillas preconstruidas

Imágenes de portada, descripciones, archivos adjuntos y subtareas en tarjetas Trello (tareas)

Admite asignación de roles y plazos

Listas de tareas pendientes

Ventajas de Trello

Plan gratuito rico en funciones para uso individual

Cronogramas y calendarios de proyectos para facilitar el seguimiento

Interfaz intuitiva de arrastrar y soltar

Colaboración en tiempo real

Contras de Trello

Carece de varias funciones clave para tomar notas

Difícil de usar cuando se gestionan varios proyectos a la vez

La mayoría de sus funciones avanzadas requieren complementos de pago

Precios de Trello

**Gratuito

Estándar : 6 $ por usuario al mes (5 $ por usuario al mes facturados anualmente)

: 6 $ por usuario al mes (5 $ por usuario al mes facturados anualmente) Premium : 12,50 $ por usuario al mes (10 $ por usuario al mes facturados anualmente)

: 12,50 $ por usuario al mes (10 $ por usuario al mes facturados anualmente) Empresa: 17,50 $ por usuario al mes facturados anualmente

Valoraciones de los clientes de Trello

G2: 4,4/5 (más de 12.860 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (21.550+ opiniones)

Check out these Trello alternatives !

7. Workflowy

A través de WorkflowyWorkflowy es una aplicación de toma de notas para capturar, organizar, analizar y compartir tareas básicas.

Esta alternativa a Google Keep estructura tus notas en un modelo jerárquico con un número infinito de elementos anidados por tema. Al igual que los hilos de comentarios en Reddit, puedes expandir y contraer tus esquemas en Workflowy para centrarte en tu gran idea o en detalles más pequeños. Lo que diferencia a esta aplicación de otras aplicaciones estándar para tomar notas es su función de tablero Kanban para marcar temas específicos o el progreso de las tareas.

Características de Workflowy

Copias en vivo de cualquier lista para elementos repetitivos

Búsqueda global y etiquetas para ordenar y filtrar rápidamente los elementos

Vistas de tablero Kanban o de lista

Backlinking y referencias automáticas

Ventajas de Workflowy

Interfaz minimalista e intuitiva

Facilidad para compartir notas sin necesidad de iniciar sesión

Funciona sin conexión o con una aplicación móvil

Contras de Workflowy

La versión gratuita limitada restringe el número de viñetas anidadas

Carece de funciones de formato

Las notas no están encriptadas

Sin calendario ni recordatorios

Precios de Workflowy

Básico : Gratis para siempre

: Gratis para siempre Workflowy Pro: 4,99 $ al mes

Valoraciones de los clientes de Workflowy

G2: 4,4/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (3 opiniones)

8. Obsidian

Funciones de formato de nota en ObsidianaObsidiana es una aplicación para tomar notas que utiliza el lenguaje markdown para construir tus notas. A diferencia de muchas de las alternativas a Google Keep de esta lista que utilizan un servicio basado en la nube, almacena los archivos localmente en tu dispositivo. Otra interesante Característica de Obsidian es que utiliza una estructura de grafos de conocimiento y enlaces bidireccionales para mantener todas tus notas interconectadas como una telaraña gigante.

Características de Obsidian

Editor de texto Markdown

Todas las notas se almacenan en su bóveda personal

Estructura de grafo de conocimiento y backlinking para conectar las notas a un tema central

Obsidian Publish hace sus notas accesibles al público a través de páginas web

Ventajas de Obsidian

Configuración personalizable basada en sus preferencias

Funciona bien sin conexión, ya que no está basado en la nube

La vista del gráfico de conocimiento es estéticamente agradable y útil para los estudiantes visuales

Toneladas de plugins para funciones adicionales

Contras de Obsidian

Es difícil compartir notas y las funciones de colaboración son mínimas

Se requieren complementos de pago para las funciones básicas

No existe una versión web de la aplicación

Precios de Obsidian

Personal : Gratis

: Gratis Catalizador : 25 $ pago único

: 25 $ pago único Comercial : 50 $ por usuario y año (incluye una prueba gratuita de 14 días antes de pagar)

: 50 $ por usuario y año (incluye una prueba gratuita de 14 días antes de pagar) Complementos: Sincronización (8 $ al mes), Publicación (16 $ al mes por sitio)

Valoraciones de los clientes de Obsidian

G2: N/A

Capterra: 4,6/5 (más de 10 opiniones)

9. Coda

A través de CodaCoda combina herramientas de edición de texto y funciones de tablas de datos en un único software para colaborar en documentos con el equipo. Como alternativa a Google Keep, Coda resulta práctico para los equipos que se desplazan, ya que se puede acceder a los documentos desde prácticamente cualquier lugar mediante su aplicación móvil, e integrar Coda con montones de otras herramientas de trabajo para ampliar su funcionalidad.

Características de Coda

Listas de tareas y gestión de notas

Seguimiento de tiempo y gastos

Creación, asignación y priorización de tareas

Comentarios en la aplicación

Ventajas de Coda

Colaboración en tiempo real

Vistas y plantillas personalizables

Interfaz de arrastrar y soltar fácil de usar

Varias integraciones para mayor funcionalidad

Contras de Coda

Gestión manual de tareas

Sin panel de control ni herramientas de informes en tiempo real

Sin aplicación de escritorio, sólo aplicación web

No es adecuado para tareas complejas o gestión de proyectos

Precios de Coda

**Gratuito

Pro : 10 $ al mes por Doc Maker facturados anualmente (12 $ al mes facturados mensualmente)

: 10 $ al mes por Doc Maker facturados anualmente (12 $ al mes facturados mensualmente) Equipo : 30 $ al mes por Doc Maker facturados anualmente (36 $ al mes facturados mensualmente)

: 30 $ al mes por Doc Maker facturados anualmente (36 $ al mes facturados mensualmente) Empresas: Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información sobre precios

Valoraciones de los clientes de Coda

G2: 4,7/5 (más de 337 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (77+ opiniones)

10. Oso

A través de OsoOso es una sencilla aplicación para tomar notas que se sincroniza con todos tus dispositivos iOS para que puedas apuntar ideas dondequiera que surjan. Con opciones de formato rápido, enlaces, imágenes, toneladas de lenguajes de programación y mucho más, Bear es una sólida alternativa a Google Keep que te ayuda a capturar el contexto completo de cada pensamiento.

Características de Bear

Hashtags y etiquetado para organizar tus notas

Anotaciones de notas en PDF, Docs y HTML

Sincronización automática de notas con iCloud

Ventajas del oso

Interfaz fácil de usar

Fácil de descargar y utilizar

Barra de accesos directos, temas y formato personalizados

Contras del oso

Esta aplicación sólo es compatible con productos iOS

No tiene interfaz web

Sin integraciones de terceros

Versión gratuita limitada

Precios del oso

Las características básicas de Bear están disponibles para los usuarios de iOS de forma gratuita, también ofrece un plan Pro con características y funcionalidades adicionales a 1,49 $ mensuales o 14,99 $ anuales.

Valoraciones de los clientes de Bear

G2: 4,5/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (3 opiniones) Echa un vistazo a estas alternativas a Bear App !

It's time for a Google Keep alternative

Incluso con varias funciones prácticas para añadir notas en cualquier momento, gran parte de su popularidad se debe a que Google Keep es gratuito y fácil de aprender.

Esto convierte a Google Keep en un buen contendiente para capturar tus pensamientos fugaces, recordatorios sencillos o de uso ocasional. Sin embargo, cuando se trata de estructurar tu día a día, de rendir cuentas o de ofrecerte numerosas opciones de estilo, Google Keep no es la solución. ✂️

Estas son algunas de las limitaciones que encontrarás en Google Keep:

Límite bajo de caracteres: 20.000 es mucho para una lista de la compra, pero no mucho para anotaciones en un diario

No hay aplicación de escritorio. Accede a Google Keep desde tu teléfono, tableta o navegador únicamente

Opciones limitadas de formato y estilo de texto

Sin herramientas de automatización para acelerar el proceso de toma de notas

Al fin y al cabo, Google Keep es el primo mayor de iOS aplicación de notas que ya tienes, y si quieres gestionar las tareas que tienes por delante, necesitarás otra herramienta que te ayude a cruzar la línea de meta.

¿La alternativa más notable a Google Keep? ClickUp

Aunque Google Keep es muy útil para los recordatorios rápidos y las listas de la compra, también es la puerta de entrada a otras aplicaciones más potentes y dinámicas para tomar notas, como ClickUp

Cualquiera de estas 10 alternativas a Google Keep puede ayudarte a tomar notas rápidamente, pero sólo ClickUp tiene la funcionalidad necesaria para ayudarte a aumentar la eficiencia en todos los niveles. Tanto si está dividiendo proyectos complejos en subtareas como si está compartiendo la lista de comprobación de su nuevo cachorro con la familia, ClickUp es la solución para tomar notas para cada caso de uso .

Por no hablar de que todas las intuitivas herramientas de ClickUp para tomar notas son completamente gratuitas. 💸

Acceda al Bloc de notas de ClickUp, Docs, Extensión AI Chrome y tareas ilimitadas sin coste alguno con el plan gratuito para siempre de ClickUp. O empieza a explorar funciones de productividad aún más avanzadas con las opciones de planes de pago por tan solo 5€. Registrarse en ClickUp para empezar a aprovechar al máximo cada día. ☀️