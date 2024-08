5 estrategias para tomar notas mejor y de forma más productiva

Después de 24 horas, olvidamos hasta 40% de la nueva información que aprendemos. Pero podemos retener hasta el 100% de nuestra memoria con una sencilla herramienta: tomar notas.

En un estudio de 2021 en el Journal of Experimental Psychology los participantes que tomaban notas recordaban mejor la información que los que no lo hacían o hacían fotos de las clases en sus teléfonos. Cuando no intentamos retener la información, nuestra memoria de esa experiencia disminuye gradualmente hasta que recordamos poco -o nada- de ella.

Por suerte, tomar notas ayuda a retención de la memoria interactuando activamente con el material para conectar nuevos conocimientos y experiencias pasadas. 🔗

La estrategia más eficaz para tomar notas depende del tipo de contenido o de la información que estés recopilando, de cómo la evalúes y del tiempo de que dispongas para retenerla.

Tu proceso debe permitirte tomar notas productivas en cualquier entorno y animarte a aprender y retener la información de manera eficiente. ClickUp ha elaborado una lista con algunas estrategias de eficacia probada para mejorar la toma de notas virtual y presencial y hacerla más productiva.

Sigue leyendo para conocer las cinco mejores estrategias que ayudarán a cualquiera a tomar notas mejor y de forma más productiva, ya sea escuchando un podcast, siguiendo una conferencia o viendo un documental.

Echamos un vistazo en profundidad a más de una docena de las Las mejores aplicaciones gratuitas para tomar notas de 2022 y desglosar las capacidades y debilidades de cada una.

1. Prueba un método tradicional para tomar notas

vía Jacob Lund/ Shutterstock

Los métodos tradicionales para tomar notas, como el de Cornell y el de Box, son dos de los más productivos y utilizados. El Método Cornell desarrollado por Walter Pauk en la década de 1950, divide las notas en tres partes: la indicación, las notas y el resumen. Estas secciones ayudan a mejorar tu capacidad para memorizar y retener información de forma organizada.

El método del Box agrupa distintas piezas de información en pequeños Box y las etiqueta o incluye una idea más amplia en la parte superior de cada uno. Este método mantiene las cosas concisas y funciona bien con notas digitales.

Es más fácil reordenar y mover las secciones después de las clases. Otros métodos tradicionales, como el diario de viñetas o el método del esquema, también pueden ser eficaces.

2. Aprovecha las herramientas de IA para tomar notas

vía Yakobchuk Viacheslav/ Shutterstock Herramientas de IA para tomar notas crean un camino fácil para prestar toda tu atención a cualquier experiencia de aprendizaje. Puedes contribuir plenamente a las clases y reuniones y absorberte tanto como quieras sin tanta escritura tediosa.

A primera vista, Las herramientas de IA parecen transcribir palabras en notas de forma sencilla . Pero también eliminan la posibilidad de que se produzcan errores humanos, ya que ofrecen transcripciones con fecha y hora de búsqueda, transforman las ideas en tareas rastreables y ponen las lecciones a disposición de los alumnos en numerosos idiomas.

Mantente organizado y destaca con unas fantásticas notas de reunión. Echa un vistazo a nuestro

_plantillas gratuitas de notas de reunión

**y no tener que volver a hacer una pregunta de seguimiento embarazosa

3. Acorta Todo en tus Notas

vía Gorodenkoff/ Shutterstock

La taquigrafía y las abreviaturas son fundamentales para tomar notas más rápidamente. La taquigrafía permite reunir mucha información rápidamente.

Mientras que letras abreviadas puede resultar demasiado laborioso, las abreviaturas funcionan perfectamente. Existen tres técnicas de abreviación cuando se escribe de forma abreviada: utilizar las primeras letras de una palabra, eliminar la mayoría de las vocales de una palabra y utilizar las primeras letras de las frases para formar acrónimos.

Para sacar el máximo partido a esta estrategia, prueba a incluir un glosario en tu cuaderno para consultarlo más adelante.

4. Hazte visual con tus cuadernos

vía Abo Photography/ Shutterstock

El código de colores es una forma eficaz de recordar información específica en las notas. Este método utiliza colores para resaltar la información importante y acelera el proceso de lectura, ya que se interactúa fácilmente con estos colores para encontrar puntos concretos en las notas.

Si utilizas herramientas como ClickUp Mapas mentales y bocetos de notas. A mapa mental es una herramienta ilustrativa, como un árbol, que agrupa información en torno a un tema central.

Las notas de boceto son notas visuales que utilizan caligrafía, dibujos y elementos como nubes y Box para plasmar ideas en una página.

Organiza toda tu vida laboral en un solo lugar con Bloc de notas de ClickUp , lista de control y plataforma de gestión de tareas.

5. **Tomar notas en colaboración

vía Canva

Escribir en colaboración en grupos o con compañeros puede ayudar a todos a recibir múltiples perspectivas de una lección y a evaluar críticamente las ideas de una asignatura. En la toma de notas colaborativa, las tareas se dividen para que cada persona pueda ocuparse de un elemento distinto, ya sea el resumen, la pista o las ideas para la acción. Toma de notas en colaboración puede mejorar la interacción con el sujeto y crea espacio para preguntas mejores y más profundas. Este estilo de tomar notas también puede ayudar a los miembros del grupo a hacer un seguimiento de lo ocurrido durante una actividad de aprendizaje para consultarlo más tarde.

Lleva tus habilidades para tomar notas al siguiente nivel

Hay muchas formas diferentes de tomar notas, y las estrategias más eficaces dependen de las circunstancias y las metas que quieras alcanzar.

Tanto si necesitas tomar notas para el trabajo o la escuela como si simplemente buscas mejores formas de apuntar notas rápidas y escribir notas detalladas de reuniones, ClickUp puede ayudarte a convertirte en un ávido tomador de notas gracias a sus sólidas y flexibles funciones de toma de notas como Bloc de notas, Documentos de ClickUp y Pizarras .

Integradas en el plataforma de gestión de proyectos estas funciones de toma de notas te permiten tomar y almacenar notas junto con tu trabajo. Por no mencionar que son totalmente personalizables: formatea y organiza tus notas como quieras para satisfacer las necesidades de tu proyecto y tus preferencias personales. pruebe ClickUp gratis/a hoy mismo y lleva tus habilidades para tomar notas al siguiente nivel

**Escritor invitado

chidinma Iwu_