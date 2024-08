Repasamos las 10 mejores apps para tomar notas en 2024 (gratuitas y de pago)

¿Te has dado cuenta de que las mejores ideas siempre surgen cuando estás en medio de algo? Puede que estés trabajando en una tarea crucial cuando te llega la inspiración y se te ocurre una solución que llevabas tiempo anhelando.

El otro día, estaba trabajando en la estrategia de nuestro blog cuando me vino a la cabeza una idea brillante (o eso creía) para mejorar la clasificación en las búsquedas.

Por supuesto, quería aferrarme a ella. Pero no puedo recordar muchas cosas. Recurro a las aplicaciones de toma de notas para capturar y revisar estos pensamientos flotantes una vez que he terminado lo que tenía entre manos.

Estas aplicaciones actúan como segundo cerebro que me ayuda a convertir las ideas perdidas en acciones concretas.

Basándome en mi experiencia y en las pruebas realizadas por nuestro equipo de ClickUp, he elaborado una lista que incluye alternativas tanto gratuitas como de pago. Espero que te ayude a encontrar la aplicación para tomar notas que buscas.

¿Qué debe buscar en las aplicaciones para tomar notas?

A la hora de elegir una aplicación, da prioridad a las funciones que complementen tu rutina profesional y aumenten la productividad. Yo soy muy particular en cuanto a mi forma de trabajar y a los múltiples caminos que tomo para sentirme productivo y menos agobiado por la información que necesito recordar.

He aquí algunos aspectos clave a tener en cuenta:

Características organizativas: Las aplicaciones de notas con herramientas organizativas como carpetas, etiquetas y potentes funcionalidades de búsqueda te ayudan a categorizar y recuperar notas fácilmente (esto es súper importante para mí; el enlace bidireccional o las dependencias son mis características favoritas. Me ayuda a entender cómo mi trabajo está conectado y depende de otras prioridades o ideas) Capacidades de integración: Asegúrate de que tu aplicación para tomar notas se integra a la perfección con otras herramientas que utilizas con frecuencia -como aplicaciones de calendario, herramientas de gestión de proyectos y plataformas de colaboración- para agilizar tu flujo de trabajo (de nuevo, fundamental para mi productividad personal y profesional. A menudo guardo mis notas de Kindle para enviarlas a mi aplicación de gestión de proyectos como algo que quiero consultar, y normalmente, cuando leo algo en Internet, quiero añadir una idea relacionada como un posible tema a tratar en el blog de ClickUp) Facilidad de uso: Busca una aplicación con una interfaz intuitiva que te permita añadir, editar, organizar y recuperar notas rápidamente **Asistencia de la IAAplicaciones para tomar notas con IA que te ayuden a resumir notas, generar transcripciones de reuniones y vídeos, editar o crear notas de forma intuitiva y organizarlas mejor. (_Esto es lo que más me ha afectado a la hora de tomar notas. Antes me pasaba el tiempo resumiendo mis notas mal escritas, pero ahora dejo que lo haga la IA, lo que me ahorra mucho tiempo. Ahora puedo ir directamente a mis notas pulidas como punto de partida) **Elige una aplicación que se sincronice con todos tus dispositivos para que puedas acceder a tus notas estés donde estés: en la oficina, en casa o de viaje

Estas características esenciales me ayudaron a clasificar las muchas herramientas para tomar notas disponibles en el mercado y a encontrar las mejores para ti.

Las mejores aplicaciones para tomar notas de un vistazo

Aquí tienes un resumen de las mejores aplicaciones para tomar notas:

Las 10 mejores aplicaciones para tomar notas en 2024

Hemos hecho una lista de las aplicaciones que no sólo son populares entre los profesionales, sino que cualquiera puede utilizar en su beneficio: estudiantes, autónomos, empresarios u oficinistas.

Empecemos por la favorita de la casa.

1. ClickUp: la mejor aplicación gratuita para tomar notas con IA

ClickUp ha sido mi aplicación favorita para tomar notas en los últimos años, por una buena razón.

Utilizo

Documentos de ClickUp

para anotar notas y tareas y crear mi base de conocimientos y wikis. Esto me facilita la asignación de tareas y la colaboración con los miembros del equipo en tiempo real.

Las opciones de formato de texto enriquecido, como viñetas, listas de comprobación, banners, encabezados, resaltados y bloques de código, me permiten personalizar mis documentos y hacer que destaquen determinadas secciones de mis notas (¡una ventaja para los que aprenden visualmente!). También puedes añadir e incrustar elementos multimedia en Docs.

He utilizado estas funciones tanto en la versión web como en la móvil, y funcionan sin problemas en todas partes.

Edite documentos en tiempo real junto a su equipo en ClickUp Docs

ClickUp también admite el enlace bidireccional dentro de

Tareas de ClickUp

mediante relaciones: una forma sencilla de conectar tareas similares y obtener una visión global de mi flujo de trabajo.

/ref/ https://clickup.com/ai Cerebro ClickUp /%href/

es ahora una parte integral de mi

estrategia para tomar notas

. Esta herramienta de IA me ayuda a resumir notas largas, crear tablas con datos precisos, obtener actualizaciones automáticas de tareas y encontrar información rápidamente desde cualquier lugar de mi espacio de trabajo.

Cuando tengo prisa, utilizo ClickUp Brain para resumir los hilos de comentarios de las tareas, de modo que puedo entender lo que está pasando sin leer cada uno de los más de 200 comentarios. (Lo uso mucho para distinguir la señal del ruido y ver rápidamente lo que está haciendo mi equipo)

Resuma los hilos de comentarios largos con ClickUp Brain y ahorre tiempo

Bloc de notas de ClickUp

es otra función en la que confío para tomar notas rápidamente, ya sea en el teléfono o en el escritorio. Sin quererlo, se ha convertido en mi aplicación favorita para escribir. Aquí hago muchos de mis primeros borradores con un formato sencillo antes de trasladarlos a otro lugar.

Lo mejor de todo es que, si lo necesito, también puedo convertir estas entradas en Tareas rastreables.

Por ejemplo, si la nota dice "Enviar citas por correo electrónico a Sam", puedo crear rápidamente una tarea con una fecha límite y otros detalles.

Tome notas sobre la marcha con ClickUp Notepad y acceda a ellas desde su navegador o móvil

Cuando no tengo tiempo de coger una llamada para explicar algo a un miembro del equipo, utilizo

Clips ClickUp

. Me permite compartir grabaciones de pantalla directamente dentro de las notas, añadiendo un elemento visual e interactivo del que carecen incluso algunas de las mejores aplicaciones para tomar notas.

Puedes obtener transcripción asistida por IA para estos Clips, haciendo que cada palabra hablada se pueda buscar dentro de ClickUp.

Transcriba notas de voz y vídeo con IA utilizando ClickUp Clips

Además de estos, ClickUp ofrece muchos

plantillas para tomar notas

para ahorrar tiempo y aumentar la eficacia. Mi favorita es la plantilla

Plantilla de notas de proyecto de ClickUp

.

Incluye estados personalizables para realizar un seguimiento del progreso del proyecto, campos personalizados para categorizar y visualizar los datos del proyecto de forma eficaz, y vistas personalizadas como Lista, Gantt, Calendario, etc. para adaptarse a su flujo de trabajo.

Uso esta plantilla para:

Organizar los detalles del proyecto (como el resumen del proyecto, el alcance, los hitos) en un solo lugar con visibilidad para todos los involucrados

Asignar tareas a los miembros del equipo

Estar al día de los cambios en las tareas

Supervisar el progreso de las tareas e identificar los cuellos de botella

Establecer una comunicación clara entre los miembros del equipo

Descargar esta plantilla

ClickUp mejores características

Descargar ClickUp para tomar notas en cualquier dispositivo que elijas: móvil, escritorio, extensión de Chrome, dispositivos inteligentes para llevar puestos, etc

Utiliza la extensión de Chrome para recortar rápidamente páginas web y hacer capturas de pantalla

Convierte tus notas en acciones y mantente al día de tus tareas pendientes

Cree notas para uso personal o comparta y colabore con otras personas: usted decide quién puede acceder a sus notas

Accede a las funciones de toma de notas, gestión de tareas y proyectos, y colaboración en equipo en una sola aplicación

Limitaciones de ClickUp

Tiene una ligera curva de aprendizaje si desea utilizar las funciones avanzadas de gestión de tareas

Precios de ClickUp

**Gratis para siempre

Ilimitado : 7 $/usuario al mes

: 7 $/usuario al mes Empresas : 12 $/usuario al mes

: 12 $/usuario al mes Empresas : Contactar para precios

: Contactar para precios ClickUp Brain está disponible en todos los planes de pago por 5 $ por miembro y espacio de trabajo al mes

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ opiniones)

: 4.7/5 (9.000+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (4.000+ reseñas)

No soy sólo yo; muchos usuarios de ClickUp coinciden en que el Bloc de notas se ha convertido en una herramienta que les ha salvado la vida.

Uno de ellos

llama a ClickUp la mejor aplicación de gestión de proyectos y destaca:

_Antes utilizaba notas adhesivas, pero ahora con Notepads puedo desglosar mis recuerdos y temas de conversación categorizados por temas, clientes y prioridades, sobre todo cuando necesito recordar algo antes de las reuniones con los clientes

2. Notion-los mejores espacios de trabajo personalizables para tus notas, tareas y wikis

vía

Noción

Notion permite tomar notas con distintos tipos de contenido, como imágenes, notas de texto, marcadores, vídeos y código. Puedes añadirlos a tus notas con controles intuitivos como arrastrar y soltar y comandos de barra.

Nos encantaron sus opciones de personalización. Nos permitieron adaptar nuestro espacio de trabajo a diferentes necesidades personales y de equipo, como cambiar la configuración de privacidad para mantener en privado las notas confidenciales de las reuniones o compartirlas con los miembros del equipo cuando fuera necesario.

Una pega que el equipo le puso a Notion es el laberinto de la organización; a veces te pierdes en la aplicación, y las migas de pan no siempre son útiles. Por otro lado, es bastante popular entre la gente que quiere crear bases de datos y wikis. Imagínate.

La experiencia del usuario a veces falla; las ventanas que querrías abrir como páginas separadas a menudo se abren como ventanas emergentes y viceversa. Por supuesto, depende de tus preferencias personales.

Mientras probaba la aplicación, jugué con

Noción AI

para descubrir cómo puede simplificar la toma de notas y la organización. Enumeré unas cuantas tareas, en su mayoría relacionadas con el lanzamiento de un nuevo producto, y Notion AI autocompletó rápidamente los pasos que debía seguir para llevarlas a cabo. Aunque no eran del todo precisos, la herramienta hizo un buen trabajo.

La plataforma funciona bien para equipos multifuncionales en los que la colaboración es imprescindible. Los comentarios y la edición en tiempo real ofrecen una manera perfecta de idear con equipos remotos, recoger y proporcionar comentarios rápidamente, y mantener a todos en la misma página.

Notion mejores características

Crea plantillas personalizadas e integra tu base de datos en las notas

Accede rápidamente a la información importante a través de la barra lateral

Escribe y da formato a tus notas utilizando Markdown

Céntrate en lo que estás escribiendo con una experiencia envolvente que hace que todo lo demás se desvanezca por el momento

Limitaciones de Notion

El complejo conjunto de funciones y la interfaz de usuario pueden resultar desalentadores para los nuevos usuarios

No ofrece ninguna función de grabación o transcripción de pantalla Alternativas a Notion

La aplicación móvil es más tosca que la versión de escritorio

Precios de Notion

Básico : Gratis

: Gratis Más : 10 $/plaza al mes

: 10 $/plaza al mes Business : 18 $/plaza al mes

: 18 $/plaza al mes Empresa : Precios personalizados

: Precios personalizados Notion AI puede añadirse a su plan por 10 $/miembro/mes

Valoraciones y reseñas de Notion

G2 : 4.7/5 (5000+ opiniones)

: 4.7/5 (5000+ opiniones) Capterra: 4.8/5 (2000+ reseñas)

3. Evernote-la mejor organización y capacidad de búsqueda para las notas

vía

Evernote

Con Evernote, nunca hay que olvidar el primer amor. Pasé años trasteando con Evernote para crear mi experiencia y flujo de trabajo ideales, pero nunca acababa de cuajar.

Desde notas, tareas y horarios hasta tus recursos favoritos de la web, Evernote te permite guardar fácilmente todo lo que quieras en el dispositivo que elijas.

Podía rápidamente

integrar Evernote

con ClickUp, Google Calendar, Slack y Microsoft Teams, de modo que todos mis standups, reuniones con clientes y recordatorios se sincronizaban automáticamente con Evernote.

La herramienta también está disponible sin conexión, por lo que es reconfortante saber que podré seguir accediendo a mis notas si estoy de acampada o de viaje sin acceso a Internet.

La función de búsqueda por IA de Evernote es rápida e intuitiva. Funciona en archivos PDF, documentos e imágenes, por lo que buscar entre un gran número de notas y contenidos nunca es un problema.

La función Tareas te permite definir los pasos de un proyecto y asignar responsabilidades a otras personas, una forma estupenda de colaborar con tu equipo sobre la marcha.

Las mejores funciones de Evernote

Guardar fragmentos de la web directamente en sus notas con Web Clipper

Escanea, digitaliza y organiza documentos en papel con la cámara de tu teléfono

Editar notas y tareas en tiempo real y mantener a todos los colaboradores en la misma página

Limitaciones de Evernote

Una versión gratuita limitada que empuja a los usuarios hacia una suscripción premium. Si buscas una opción más económica, echa un vistazo a otras aplicaciones para tomar notas de esta lista o explora éstas Alternativas a Evernote

Precios de Evernote

**Gratuito

Personal : 14,99 $/mes

: 14,99 $/mes Profesional : 17,99 $/mes

: 17,99 $/mes Equipos: 24,99 $/usuario al mes

Valoraciones y reseñas de Evernote

G2 : 4.4/5 (2000+ opiniones)

: 4.4/5 (2000+ opiniones) Capterra: 4.4/5 (8200+ opiniones)

A la mayoría de los usuarios les encanta lo rápido y fácil que pueden encontrar y organizar sus notas en Evernote.

Un usuario

también valora la posibilidad de interrelacionar notas para crear un banco de conocimientos sin problemas:

Creo sinceramente que Evernote debe su logotipo: Ayuda a construir la memoria de un elefante, no sólo en términos de capacidad, sino también en cuanto a las conexiones ilimitadas que puedes crear y enriquecer, siguiendo tus reglas de clasificación preferidas. Puedes añadir tantas etiquetas, libretas y subcuadernos como puedas, por no hablar de los enlaces internos que unen unas notas con otras.

4. Microsoft OneNote: la mejor forma libre de tomar notas con sincronización y colaboración multidispositivo

vía

OneNote

Microsoft OneNote proporciona un conjunto de herramientas para tomar notas que se adaptan a diferentes entradas, incluyendo mecanografía, escritura a mano y dibujo.

Puedes incorporar contenidos de la web directamente a tus notas, perfeccionando el proceso de investigación y documentación. La organización de OneNote siempre me ha parecido estupenda. Es muy fácil llegar a lo que buscas con un mínimo de clics. Otra cosa que me encanta es que la aplicación es menos rígida y más fluida en cuanto a texto, números e imágenes.

Puedes añadir rápidamente una fórmula, una tabla o una imagen a la misma nota. Aprecio la fluidez de este enfoque: me parece una experiencia natural para tomar notas y llevar un diario.

/ref/ https://clickup.com/es-ES/blog/58063/plantillas-onenote/ Plantillas de OneNote /%href/

proporcionan un cómodo punto de partida para organizar tus notas, tanto si estás planificando un proyecto, como si estás realizando un seguimiento de las tareas o escribiendo un diario.

Nuestro equipo probó sus funciones de colaboración, que eran bastante fluidas. Puedes trabajar en tándem (en listas de la compra, compras para fiestas o tareas del trabajo) con miembros de tu familia o de tu equipo, y tus notas se actualizan en tiempo real. La interconexión de la suite de Microsft la convierte en su principal ventaja y en su limitación, según a quién preguntes.

Las mejores características de Microsoft OneNote

Recrea la sensación de una carpeta física con secciones y páginas separadas en el diseño de cuaderno digital

Convierte notas manuscritas en texto mecanografiado

Sincroniza tus notas entre dispositivos y plataformas, manteniendo intacta la continuidad de pensamiento

Accede a tus notas incluso cuando estés desconectado

Limitaciones de Microsoft OneNote

Los usuarios necesitan tener una suscripción a Microsoft 365 para acceder a la herramienta. De lo contrario, tendrán que recurrir a Alternativas a OneNote

Ofrece integración principalmente con productos de Microsoft, lo que supone una limitación para usuarios de otros ecosistemas

Precios de Microsoft OneNote

Incluido en la suscripción a Microsoft 365, a partir de 69,99 $/año

Valoraciones y reseñas de Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (1800+ opiniones)

4,5/5 (1800+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (1500+ opiniones)

5. Apple Notes-la mejor integración para tomar notas para los usuarios de Apple

vía

Notas de Apple Notas de Apple es una aplicación de notas simple pero eficiente que funciona en todos los dispositivos de Apple. Si estás muy metido en el ecosistema Apple, esta podría convertirse en tu herramienta de cabecera.

Sigue siendo la aplicación más sencilla si trabajas dentro del reino de Apple: invócala en cualquier momento en tu Mac desde la esquina inferior derecha y aparecerá seriamente. La sincronización es, en general, genial; copiar algo en el teléfono y pegarlo en el escritorio es mágico. Los pequeños detalles elevan la experiencia.

Si le pides más a la aplicación, te sentirás decepcionado. Mover el texto, formatearlo y aplicar sangrías no es fácil ni sencillo. Los casos de uso más avanzados no son compatibles.

Puedes guardar varios tipos de contenido, como imágenes, enlaces web, notas manuscritas, mapas, PDF y bocetos.

Yo prefiero la función de escaneo de Notas de Apple para escanear documentos directamente desde mi iPhone, ¡sin necesidad de escáneres de terceros! Los documentos se guardan directamente en Notas como PDF.

Las mejores funciones de Apple Notes

Crea notas, edita listas, organiza notas en carpetas y gestiona archivos adjuntos

Fija las notas prioritarias en la parte superior para acceder rápidamente a ellas

Añade etiquetas para clasificar y encontrar notas fácilmente

Limitaciones de Apple Notes

Limitado a usuarios dentro del ecosistema Apple

Precios de Apple Notes

Gratis: Disponible gratuitamente en todos los dispositivos Apple

Valoraciones y reseñas de Apple Notes

G2 : No disponible

: No disponible Capterra: No disponible

6. Google Keep: lo mejor para tomar notas y recordatorios sencillos

vía

Google Keep Google Keep permite a los usuarios capturar sin esfuerzo una gran variedad de contenidos, como notas, listas, fotos y audio, y organizarlo todo en un tablón de anuncios digital.

Compartir notas entre familiares y amigos es muy sencillo. Por ejemplo, puedes compartir una lista de la compra y ver las actualizaciones en tiempo real a medida que se van tachando los elementos, sin necesidad de comunicaciones de ida y vuelta.

Personalmente, me gusta la función de notas de voz de Google Keep. Cuando tengo prisa y necesito anotar algo importante, puedo grabar una nota de voz y transcribirla a texto más tarde, de forma rápida y eficaz

Al igual que ocurre con las Notas de Apple, cualquier cosa más compleja o avanzada que quieras obtener de la herramienta es una lucha. Se podría pensar que Google se esforzaría más por combinar la experiencia de Keep con Google Tasks y Calendar, pero no ha sido así. Siguen siendo experiencias dispares, lo que puede resultar frustrante si quieres una software todo en uno o experiencia.

Las mejores funciones de Google Keep

Recibe recordatorios de tus tareas pendientes en el lugar y el momento adecuados gracias a los recordatorios basados en la hora y la ubicación

Organiza tus notas con etiquetas y colores

Integra tus notas a la perfección con Google Docs, Calendar y otras aplicaciones del ecosistema de Google

Ancla notas a la pantalla de inicio de tu dispositivo y mantente al tanto de las tareas prioritarias

Limitaciones de Google Keep

Más adecuado para notas rápidas que para tomar notas detalladas y largas

Las funciones son demasiado básicas para organizar notas complejas

Precios de Google Keep

Gratuito: Completamente gratis con una cuenta de Google

Valoraciones y reseñas de Google Keep

G2 : No disponible

: No disponible Capterra: No disponible

7. Obsidian: lo mejor para tomar notas avanzadas con notas interconectadas

vía

Obsidiana

Obsidian es una aplicación para tomar notas útil para gente como yo con cientos o miles de notas en sus dispositivos.

Lo que más me gusta de esta herramienta es la posibilidad de crear vínculos entre notas, ideas, personas, lugares y mucho más.

Por ejemplo, guardé varias notas sobre distintas campañas de marketing, todas para el mismo producto. La vinculación me ayudó a mantener todo integrado y a acceder rápidamente a las notas relevantes. Un gráfico interactivo también identifica patrones ocultos dentro de las notas y visualiza su relación.

En este sentido, soy un gran admirador de Obsidian y Notion. Pero si tengo que evaluar

Notion frente a Obsidian

cabeza a cabeza, me quedo con Notion cualquier día, ya que su intercambio de notas y características de colaboración son mucho más suave. Obsidian es genial si quieres pasar mucho tiempo en la propia herramienta. Si usted está buscando para la colaboración o la integración de características donde se puede empujar hacia fuera la información o tareas para apoyar su flujo de trabajo de productividad-que no está construido para eso.

Las mejores características de Obsidian

Lluvia de ideas, investigación, e idear en Canvas-su espacio personal

Realiza un seguimiento del historial de versiones de las notas durante un año

Crea una experiencia personalizada con plugins y temas

Controla qué archivos quieres sincronizar con qué dispositivos

Limitaciones de Obsidian

Colaborar con otros en las notas es un proceso complejo

Principalmente una aplicación de escritorio; la versión móvil no es tan robusta o fácil de usar

Precios de Obsidian

Personal : Gratis

: Gratis Comercial : 50 $/usuario al año (plan mensual no disponible)

: 50 $/usuario al año (plan mensual no disponible) Complementos: 5 $/usuario al mes para Sync y 10 $/sitio al mes para Publish (facturados mensualmente)

Valoraciones y reseñas de Obsidian

G2 : No hay suficientes críticas

: No hay suficientes críticas Capterra: 4.9/5 (20+ críticas)

Más

Usuarios de Obsidian

juran por la facilidad de uso de markdown para dar formato a sus notas en la aplicación.

El soporte de Obsidian para Markdown también es genial. Facilita el formateo de mis notas y la inclusión de imágenes, tablas y otros medios_

Algunos de ellos

sin embargo, no les gusta que muchas funciones básicas e interesantes -como la sincronización en la nube y la suscripción multidispositivo- estén detrás de muros de pago.

Contras: "Tienes que pagar por la suscripción al enlace multidispositivo, creo que debería ser un pago único."

8. Joplin: el mejor anotador de código abierto con un fuerte enfoque en la privacidad

vía

Joplin

Joplin es una aplicación de código abierto para tomar notas que te ayuda a poner tus pensamientos en palabras y acceder a ellos de forma segura en Windows, MacOS, Windows, Linux e iOS. La herramienta admite notas multimedia, incluidas imágenes, vídeos, PDF y archivos de audio.

Sus funciones para compartir y colaborar son perfectas. Me ha permitido compartir mis notas con amigos, familiares y compañeros y trabajar con ellos sin problemas.

También había una opción para guardar una nota (en Internet) y compartir el enlace con otros: una forma fácil de compartir listas de tareas, wikis de empresa o notas de reuniones con un grupo grande de personas.

Joplin ofrece amplias opciones de personalización mediante plugins, temas personalizados y editores de texto (como Rich Text y Markdown), lo que garantiza que puedas ajustar la herramienta a tu gusto.

Aunque es una aplicación de código abierto, mantiene la privacidad de los datos con el cifrado de extremo a extremo (E2EE). Sólo tú podrás acceder a tus notas, a menos que decidas compartirlas.

Joplin mejores características

Formatea tus notas con Rich Text o Markdown

Guarda páginas web o haz capturas de pantalla directamente con la extensión Web Clipper (disponible para Chrome y Firefox)

Trabaje sin conexión y tome notas sobre la marcha

Limitaciones de Joplin

La interfaz no es tan fácil de usar como otras opciones comerciales, lo que limita su atractivo para los usuarios menos expertos en tecnología

La sincronización requiere un poco más de configuración en comparación con otras aplicaciones de notas convencionales

Precios de Joplin

Básico : 2,99 euros/mes

: 2,99 euros/mes Pro : 5,99 €/mes

: 5,99 €/mes Equipos: 7,99 euros al mes por usuario (mínimo 2 usuarios)

Joplin opiniones y valoraciones

G2 : No hay suficientes reseñas

: No hay suficientes reseñas Capterra: No hay suficientes reseñas

9. Simplenote, el mejor para tomar notas sin distracciones y centrado en texto plano

vía

Simplenote

Simplenote es una aplicación para tomar notas sin complicaciones que se sincroniza en múltiples dispositivos y plataformas, incluyendo Android, iOS, Mac, Windows, Linux y navegadores web. Las notas se actualizan automáticamente en tiempo real en todos los dispositivos, sin necesidad de buscar un botón de sincronización

La función de historial de versiones es la que me ha parecido más útil. A veces, creo una nota detallada sobre un tema y, una vez terminado el trabajo, edito la nota con nuevo contenido. Más tarde, si quiero recuperar esa nota, ya no es posible.

Simplenote es un salvador en estos casos: hace copias de seguridad de las notas con cada cambio, de modo que puedo consultar lo que había escrito hace días, semanas o incluso meses.

La interfaz es bastante similar a la de Notas de Apple, pero no hay opción de añadir imágenes o bocetos.

Las mejores características de Simplenote

Organiza las notas mediante etiquetas y recupéralas rápidamente con la función de búsqueda instantánea de esta aplicación android para tomar notas

Colabora con amigos y miembros del equipo compartiendo listas, enviando instrucciones o publicando notas en línea

Escribe, previsualiza y publica notas en formato Markdown

Limitaciones de Simplenote

No permite insertar tablas

Carece de atractivo estético

Precios de Simplenote

**Gratis para todos los usuarios

Valoraciones y reseñas de Simplenote

G2 : 4.2/5 (30+ opiniones)

: 4.2/5 (30+ opiniones) Capterra: No hay suficientes reseñas

Simplenote parece una opción muy popular para tomar notas en clase y en reuniones

sencilla y sin complicaciones

.

Me ha ayudado mucho en las reuniones anotar el MOM

La desventaja, por supuesto, es la falta de campanas y silbatos, como plantillas, como se ha señalado por

este usuario

.

10. La interfaz de usuario más bonita y minimalista de Bear (para usuarios de Apple)

vía

Oso

Bear es una aplicación para tomar notas basada en Markdown que te permite formatear y organizar diferentes tipos de contenido (incluyendo texto, fotos, tablas y listas de tareas) dentro de una sola nota.

Me encantó su estética, especialmente la interfaz de usuario minimalista, que me hizo sentir menos ansiosa cuando jugueteaba con la aplicación, ¡aunque tenía una enorme lista de tareas que marcar!

Bear está disponible para Mac, iPhone y iPad. Es una gran opción si te inclinas más por el ecosistema de Apple y buscas algo más agradable visualmente que Notas de Apple.

Si optas por la versión de pago, Bear PRO, desbloquearás funciones avanzadas, como las capacidades de búsqueda OCR y la exportación de notas a múltiples formatos (PDF, HTML, DOCX y JPG). Merece la pena si te gusta diseñar.

Las mejores características de Bear

Formatea tus notas con un sencillo Markdown

Organiza las notas con sistemas de etiquetado flexibles

Utiliza el plegado para centrarte en una sección cada vez y ocultar el resto

Personaliza la aplicación con bonitos temas

Limitaciones del oso

Disponible solo en iOS y macOS, lo que limita su uso al ecosistema Apple.

Algunas funciones básicas, como la sincronización con iCloud y las opciones de exportación, requieren una suscripción

Si utilizas Windows o cualquier otro sistema operativo, puedes explorarlas

Alternativas a la aplicación Bear

.

Precios de Bear

Básico : Gratis

: Gratis Pro: 2,99 $/mes

Valoraciones y comentarios

G2 : 4.6/5 (40+ opiniones)

: 4.6/5 (40+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (No hay suficientes críticas)

¿Cuál es la mejor aplicación para tomar notas?

Las aplicaciones que hemos probado y preseleccionado tienen algunas cosas en común: son fáciles de usar, están disponibles en todas las plataformas y me permiten ser más organizado y productivo.

Aunque son geniales para tomar notas y acceder a ellas más tarde, muy pocas herramientas van más allá de las funciones básicas.

Prefiero herramientas que me ayuden a equilibrar las tareas personales y profesionales, por lo que prefiero aplicaciones con funciones avanzadas como colaboración en equipo, gestión de tareas, gestión de proyectos e integraciones sólidas.

Tener varias aplicaciones de notas en mi dispositivo no sirve para nada: sólo desordena mi espacio digital y me agobia. Por eso me gusta usar una aplicación potente que tenga muchas funciones y se integre con mi pila tecnológica.

Solo hay un software que cumple todos los requisitos: ClickUp!

Simplifica la toma de notas con Docs, Notepad y plantillas listas para usar. Las funciones de IA aceleran la escritura, recuperan notas antiguas y transcriben notas de voz. Y las herramientas de gestión de proyectos nos permiten controlar las listas de tareas y colaborar con equipos multifuncionales. Prueba ClickUp ¡hoy mismo!