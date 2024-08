10 mejores alternativas y competidores de Notability 2024

En la era digital, una potente app para tomar notas no es sólo un lujo, sino una necesidad. Es el arma secreta que nos mantiene organizados, concentrados y productivos, ya sea en la sala de juntas, en el aula o en la comodidad de nuestra oficina en Inicio.

Para muchos, la app de referencia ha sido Notability es famoso por su perfecta integración y sus impresionantes funciones. Pero, ¿y si buscas algo diferente?

Tal vez desees funciones más avanzadas de gestión de proyectos. Tal vez necesites una herramienta para tomar notas que encaje perfectamente en tu actual pila tecnológica. O puede que simplemente seas un explorador inquieto, siempre a la búsqueda de soluciones tecnológicas innovadoras.

Sea cual sea tu razón, estás aquí para conocer las alternativas a Notability, los competidores que le están haciendo la competencia a esta popular app. En este completo artículo, vamos a desvelar los mejores competidores de Notability que están sacudiendo el mercado.

Desglosaremos sus funciones más destacadas, sopesaremos sus pros y sus contras y te daremos toda la información necesaria para que tomes la decisión que mejor se adapte a tus necesidades. Así que, si está listo para aumentar su productividad y mejorar su flujo de trabajo, permanezca atento.

¿Qué debe buscar en las alternativas a Notability?

A la hora de buscar las mejores alternativas a Notability, hay varios factores clave que debes tener en cuenta. Teniendo en cuenta estos puntos cruciales se asegurará de encontrar la mejor aplicación para tomar notas que mejor se adapte a sus necesidades específicas y estilo de trabajo:

Las 10 mejores alternativas a Notability para usar en 2024

La búsqueda de la herramienta perfecta para tomar notas y hacer bocetos es como buscar una aguja en un pajar digital. Es un panorama en constante evolución, y la clave está en encontrar una herramienta que se adapte a tus necesidades. En esta sección, desvelaremos las mejores alternativas a Notability del mercado, cada app una estrella por derecho propio.

Tanto si eres un estudiante que garabatea notas, un autónomo que esboza un proyecto o un profesional que gestiona una carga de trabajo compleja, una de estas alternativas a Notability podría ser tu nueva compañera de productividad.

Organice sus ideas al instante con la edición de texto enriquecido en el Bloc de notas de ClickUp

Imagine tener un Bloc de notas personal al alcance de la mano, con funciones impresionantes como la ampliación de notas, la reversión de cambios y la edición enriquecida con comandos de barra inclinada. ClickUp ofrece todo esto y mucho más como una de las mejores apps para tomar notas y herramientas de productividad.

Como solución completa para la gestión de proyectos, ClickUp permite a todos los usuarios tomar notas en cualquier momento equipo para comunicarse sin problemas y gestionar proyectos en un mismo espacio.

Las funciones Docs, Bloc de notas, Mapas mentales y Pizarras son las más destacadas cuando se trata de alternativas a Notability que satisfarán todas sus necesidades de toma de notas, en cada paso del camino.

ClickUp mejores funciones

Sistema de notas innovador y ampliable que hace que organizar ypriorizar tareas más sencillas

El historial de versiones incorporado permite revertir fácilmente cualquier cambio realizado en las notas

Las indicaciones del comando de barra inclinada ofrecen una rica experiencia de edición, agilizando el proceso de dar formato a tus notas o ejecutar comandos

Pizarras ClickUp le ayudan a planificar y ejecutar proyectos de forma visual

Documentos ClickUp ofrece una plataforma para crear documentos completosdocumentación del proyectowikis, notas de reuniones, listas de tareas pendientes y mucho más (eche un vistazo a nuestro sitio webPlantilla de estilo para notas de reunión para probar esta función) Estos documentos pueden compartirse, editarse y utilizarse en colaboración, lo que los convierte en una excelente herramienta para proyectos en equipo

ClickUp AI : Utilice IA para resumir sus notas ycrear contenido de IA más rápido límites de ClickUp

Con todas las funciones que ofrece, ClickUp puede presentar una curva de aprendizaje pronunciada, especialmente para los usuarios principiantes que sólo desean una simple app para tomar notas

Precios de ClickUp

Free Forever : gratis, gratuito/a

: gratis, gratuito/a Ilimitado : 7 $/mes por usuario

: 7 $/mes por usuario Empresa : 12 $/mes por usuario

: 12 $/mes por usuario Business Plus : 19 $/mes por usuario

: 19 $/mes por usuario Empresa : Contactar para precios

: Contactar para precios ClickUp AI está disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por miembro del entorno de trabajo

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 2.000 opiniones)

4,7/5 (más de 2.000 opiniones) Capterra: 4.7/5 (2,000+ opiniones)

2. GoodNotes

vía GoodNotes La siguiente app para tomar notas es para los que aún quieren la sensación de escribir a mano con la comodidad de una plataforma digital.

GoodNotes es una app de primer nivel para tomar notas que destaca por su función única de escritura a mano. Es especialmente útil para anotar directamente en PDF, ya que ofrece una interfaz que imita la sensación de escribir en papel.

La herramienta cuenta con una gran variedad de opciones de escritura, lo que hace que la experiencia de escribir a mano sea más versátil.

La capacidad de búsqueda es otro de los puntos fuertes de esta alternativa a Notability. Soporta búsquedas en notas manuscritas, texto mecanografiado e incluso en el texto de archivos PDF. Esta función ahorra tiempo y mejora la productividad, ya que no tienes que desplazarte manualmente por tus notas manuscritas para encontrar la información que necesitas.

Las mejores funciones de GoodNotes

Excelente para notas manuscritas digitales en PDF con múltiples opciones de escritura

Tecnología de reconocimiento de escritura a mano parareunión 1 a 1 notas o necesidades de toma de notas

Permite escanear documentos y notas manuscritas

Limitaciones de GoodNotes

Carece de figuras prediseñadas en la herramienta de figuras

No está disponible para Windows ni Android

Algunos usuarios han notado que la app se ralentiza cuando se añaden demasiadas imágenes

Precios de GoodNotes

Free para las tres primeras libretas

para las tres primeras libretas Versión completa: $8.99 pagada una vez

Valoraciones y reseñas de GoodNotes

G2: 4.8/5 (30+ reseñas)

4.8/5 (30+ reseñas) Capterra: 4.5/5 (40+ opiniones)

3. NoteLedge

vía NoteLedge Integra grabaciones de vídeo y audio directamente en tus notas con NoteLedge. Esta plataforma te permite crear notas interactivas, lo que hace que el contenido sea más atractivo y completo.

Puedes insertar archivos multimedia en notas estándar con solo unos clics, añadiendo una capa extra de información a tus notas.

La herramienta también ofrece una sincronización fluida entre distintos dispositivos. El diseño de NoteLedge es organizado, lo que facilita tanto la gestión de tareas como la organización de tus listas de tareas pendientes, notas sensibles y proyectos en carpetas separadas.

Las mejores funciones de NoteLedge

Crea notas interactivas con integración multimedia

Buena sincronización entre dispositivos con la app para tomar notas

Diseño organizado para facilitar la gestión de proyectos

Limitaciones de NoteLedge

Los usuarios han señalado que el uso inicial puede resultar complicado debido a la falta de tutoriales

Carece de herramientas profesionales de retoque fotográfico y efectos

Precios de NoteLedge

Básico: Gratis/a

Gratis/a **Pro: 2,49 $/mes

Creatividad 365: $4.99/mes

Valoraciones y reseñas de NoteLedge

G2: 4.7/5 (10 opiniones)

4.7/5 (10 opiniones) Capterra: 5/5 (1 opinión)

4. Simplenote

A través de Simplenote Como su nombre indica, Simplenote es una app gratuita, intuitiva y sin florituras para tomar notas que es compatible con múltiples plataformas, como iOS, Android, Mac, Windows y Linux.

Simplenote también es compatible con la escritura, previsualización y publicación de notas en formato Markdown, un lenguaje de marcado con sintaxis de formato de texto sin formato. Esta función hace que la experiencia de escritura sea limpia, centrada y sin distracciones.

Las mejores funciones de Simplenote

Ofrece listas de control para que puedas mantener tu lista de pendientes organizada

El historial de notas facilita la búsqueda de información archivada

El historial de versiones te permite hacer un seguimiento de los cambios y volver a versiones anteriores de tus notas

Limitaciones de Simplenote

Carece decolaboración en equipo y funciones de uso compartido

Notas organizadas sólo por etiquetas y sin organización jerárquica ni archivo

Personalización limitada y compatibilidad sólo con notas de texto

Precios de Simplenote

**Gratis/a

Valoraciones y reseñas de Simplenote

G2: 4.1/5 (25+ opiniones)

4.1/5 (25+ opiniones) Capterra: 4.3/5 (10+ opiniones)

5. Calamar

vía Calamar Es más conocida como herramienta para hacer bocetos, pero los que toman notas pueden usar Squid para capturar la escritura a mano real como si estuvieran usando un cuaderno tradicional. Incluso puede trabajar con borradores de trazos y varios tipos y tamaños de papel.

Las mejores funciones de Squid

Presume de gráficos vectoriales para ampliar y reducir imágenes sin perder calidad

Utiliza un lápiz activo para escribir a la antigua usanza, sin preocuparte de mancharte las manos de tinta

Escribe rápidamente tus notas y pensamientos en PDF o imágenes

Limitaciones de Squid

Las funciones Premium no están disponibles para dispositivos iOS y Mac

Carece de funciones básicas para tomar notas, como los bordes alrededor de los cuadros de texto

A algunos les parecen insuficientes las funciones de sincronización con la nube

Precios de Squid

Gratuito

Premium: $1/mes o $10/año

Valoraciones y reseñas de Squid

No hay opiniones en G2 o Capterra

6. Microsoft OneNote

vía Microsoft Microsoft OneNote es una app, gratuita/a, de notas digitales donde puedes almacenar, compartir y crear notas. El lienzo de forma libre de OneNote, donde puedes escribir, escribir o dibujar en cualquier lugar, es una de sus funciones más destacadas.

Los usuarios consideran muy eficaz el sistema de organización único de OneNote, que utiliza cuadernos, secciones y páginas para almacenar notas.

Las mejores funciones de Microsoft OneNote

Excelente para anotar PDF

Permite escribir con el teclado y dibujar en una sola aplicación

Sincroniza automáticamente las notas con la nube

Limitaciones de Microsoft OneNote

Algunos usuarios han informado de que el contenido puede perder formato al pegarlo en OneNote

Los usuarios han señalado que los problemas de sincronización pueden provocar la pérdida de notas

No hay funciones de notas manuscritas digitales

Precios de Microsoft OneNote

**Gratis/a

Valoraciones y reseñas de Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (1.800+ opiniones)

4,5/5 (1.800+ opiniones) Capterra: 4,6/5 (1.350+ opiniones)

Check out these **Alternativas a OneNote !

7. Evernote

A través de Evernote Evernote es una conocida alternativa a Notability y forma parte de varias listas de mejores apps para tomar notas. Esta herramienta permite capturar ideas, imágenes y notas de voz. Además, esta herramienta para tomar notas es especialmente útil para tomar notas rápidas y guardarlas para futuras consultas.

El editor de texto enriquecido de Evernote es compatible con una gran variedad de opciones de formato, como negrita, cursiva, subrayado, tachado, resaltado y mucho más.

Una de las funciones más valiosas de Evernote es su potente función de búsqueda. Puedes localizar rápidamente tus notas, incluso si están almacenadas en imágenes o PDF.

Las mejores funciones de Evernote

Soporta anotaciones en PDF

Enlaza notas a eventos del Calendario

Graba notas de audio

Excelente para tomar notas en colaboración

Limitaciones de Evernote

Algunos usuarios han informado de problemas con la sincronización y tiempos de carga lentos

Proceso complicado para añadir notas a las libretas

Precios de Evernote

Gratuito

Personal: $14.99/mes

$14.99/mes Profesional: $17.99/mes

Valoraciones y reseñas de Evernote

G2: 4.4/5 (1,900+ opiniones)

4.4/5 (1,900+ opiniones) Capterra: 4.4/5 (8,000+ opiniones)

Check out these Evernote alternatives !

8. Zoho Notebook

vía Zoho Notebook Para vivir la experiencia Marie Kondo definitiva, echa un vistazo a Zoho Notebook. A los usuarios les encanta el innovador sistema de organización de esta app. Permite a los usuarios clasificar sus notas en diferentes cuadernos, cada uno con una portada personalizable. Esto añade una capa visual al proceso de organización, facilitando la localización de notas concretas.

La función de sincronización de la toma de notas de Zoho Notebook garantiza que tus notas estén siempre disponibles, independientemente del dispositivo que estés utilizando. Esto puede mejorar la productividad y ahorrar mucho tiempo, especialmente para los usuarios que cambian con frecuencia entre dispositivos.

Zoho Notebook mejores funciones

Permite organizar las notas en diferentes libretas con portadas personalizables

Excelente función de sincronización entre dispositivos

Soporte para añadir multimedia a las notas

Limitaciones de Zoho Notebook

Carece de la función de reconocimiento de escritura a mano

No es compatible con el acceso sin conexión

Precios de Zoho Notebook

Cuaderno Esencial: $0

$0 Notebook Pro: $1.99/mes

Valoraciones y reseñas de Zoho Notebook

G2: 4.4/5 (60+ opiniones)

4.4/5 (60+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (70+ opiniones)

9. Notion

vía Notion Notion, conocido por su flexibilidad, personalización y elegantes páginas web, puede ser cualquier cosa que necesites. Tanto si quieres crear Tableros de ambiente, construir una página web personal wiki si quieres trabajar en tu ordenador, gestionar proyectos o simplemente tomar notas, puedes hacerlo todo en un único espacio de trabajo.

Uno de los mayores puntos fuertes de la app reside en su versatilidad. Con esta alternativa a Notability, puedes configurar rápidamente una página para casi cualquier tarea y crear tu propio sistema desde cero.

Notion es compatible con todo tipo de contenidos, desde imágenes hasta incrustaciones de apps, lo que la convierte en una sólida plataforma para recopilar y organizar información.

Las mejores funciones de Notion

Ofrece más de 1.000 plantillas para tomar notas creadas por la comunidad

Combina la gestión de tareas con las notas

Permite incrustar medios enriquecidos y opciones de integración

Límites de Notion

Puede requerir mucho mantenimiento si se utiliza a largo plazo

Modo sin conexión limitado

Los usuarios han señalado que las funciones de colaboración pueden resultar complicadas de utilizar

Precios de Notion

Gratuito

Plus: 8$ por usuario/mes

8$ por usuario/mes Business: 15 $ por usuario/mes

15 $ por usuario/mes Empresa: Consultar precios

Valoraciones y reseñas de Notion

G2: 4,7/5 (más de 4.000 opiniones)

Capterra: 4.7/5 (1,6000+ opiniones)

Check out these Alternativas a la noción !

10. Google Keep

A través de Google Keep Google Keep es una sencilla app para tomar notas que hace hincapié en la simplicidad y la velocidad. Es una alternativa gratuita no sólo para Notability, sino también para los usuarios de Android que buscan algo similar a la app de notas de Apple.

Como parte de Google Suite, se integra a la perfección con otros productos de Google, por lo que es una opción conveniente para aquellos que ya han invertido en el ecosistema de Google.

La experiencia de toma de notas de Keep es ágil y centrada, lo que te permite apuntar rápidamente pensamientos, crear listas de tareas pendientes y compartir notas, así como contenido web. Soporta códigos de color y rótulos para la organización, y las notas se pueden anclar a la parte superior para facilitar el acceso. **Comparar OneNote con Google Keep !

Las mejores funciones de Google Keep

Se integra perfectamente con Google Suite

Soporta la captura de texto a partir de capturas de pantalla

Permite buscar notas por colores, listas, imágenes, notas de audio, recordatorios o notas de uso compartido

Límites de Google Keep

Algunos usuarios encontraron que el formato de texto o marcado es difícil de pendiente

Capacidad de procesamiento de texto limitada

No archiva las notas en carpetas, lo que puede saturar la interfaz de usuario

Precios de Google Keep

Plan Free Forever

Valoraciones y reseñas de Google Keep

Capterra: 4.7/5 (150+ opiniones)

Check out these **Alternativas a Google Keep !

Revoluciona tu flujo de trabajo con las versátiles funciones de ClickUp

Existe un vasto universo de aplicaciones versátiles para tomar notas, cada una con sus puntos fuertes. Pero si lo que busca es una plataforma única que reúna las mejores funciones de las herramientas de toma de notas, dibujo y gestión de proyectos, ClickUp es única.

Imagínese crear documentos detallados, esbozar sus ideas visualmente y tomar notas rápidas, todo en el mismo sitio.

La colaboración se convierte en un juego de niños, las ideas fluyen libremente y su flujo de trabajo se mantiene organizado y eficiente. En el ámbito de la productividad moderna, ClickUp es algo más que una herramienta: es tu centro neurálgico de productividad personal con todas las funciones que puedas desear.

Así que, para concluir nuestra visita a los competidores de Notability, te invitamos a dar el salto con ClickUp . ¡Redefinamos juntos lo que es posible!