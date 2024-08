Probamos los 10 mejores software wiki para empresas en 2024

A pesar de que Wikipedia es el wiki más conocido de la Tierra, no todos los wikis son públicos.

El uso compartido de conocimientos y las prácticas de transparencia dentro de las organizaciones catapultaron el uso de wikis corporativos internos. Ahora, cualquier wiki es un repositorio de información fácil de crear en forma de sitio web. Y todo tipo de usuarios pueden mantener una.

Desde los equipos de Business a los de IT, todos ellos pueden publicar contenidos en páginas concretas a través del software wiki. También pueden comentar esas páginas y modificar el contenido publicado por otros.

Las empresas utilizan los wikis como única fuente de información sobre sus procedimientos y políticas. Construyen bases de conocimiento y gestionan sus documentos con herramientas de software wiki. Pero también utilizan wikis para describir procesos de equipo, especificar requisitos del proyecto e incorporar o formar a los nuevos empleados.

Sea cual sea el caso de uso que se le ocurra, el conocimiento que tienen en la cabeza los miembros de un equipo es inútil a menos que lo apliquen o lo compartan. Y el software para repositorios wiki es la correa de transmisión para difundir el conocimiento organizativo.

Además, las herramientas wiki facilitan y agilizan la búsqueda de información relevante. Estas herramientas incluyen funciones de búsqueda, autenticación, gestión de acceso e historial de versiones para organizar el conocimiento en toda la empresa. Siga leyendo para obtener más información sobre el mejor software wiki, qué es, las mejores funciones para gestionar proyectos y los distintos tipos de gestión del conocimiento.

¿Qué es el software wiki?

El software wiki sustenta el desarrollo y la función de páginas internas o externas para ser el punto de referencia del conocimiento de la empresa o la documentación de un tema específico. También puede incluir la creación, actualización, organización (o hipervínculo) y navegación de contenidos en repositorios wiki en línea.

Pero la creación, o actualización, de contenidos wiki es colaborativa, por lo que el software para sitios wiki es compatible con colaboración en equipo . Y los miembros del equipo sólo necesitan un navegador web para obtener permisos de acceso que les permitan crear nuevas páginas dentro del wiki y editar las páginas existentes creadas por otros miembros.

Las empresas utilizan software wiki para crear wikis internos para empleados y wikis externos para clientes o usuarios. Por ejemplo, un wiki externo puede contener instrucciones útiles sobre un producto. En resumen, las herramientas wiki permiten centralizar el conocimiento de la organización o el producto. **HISTORIA DE LOS WIKIS

Los wikis existen desde el 25 de marzo de 1995, cuando Howard G. "Ward" Cunningham, un programador informático estadounidense, publicó el primer wiki en el sitio web de su empresa de consultoría. Cunningham llevaba desde 1994 programando el software wiki que sustentaba su wiki, llamado "WikiWikiWeb".

Los 10 mejores programas wiki para su organización

1. ClickUp - Lo mejor para wikis corporativos

Cree magníficos documentos, agendas de reuniones, wikis y mucho más, conéctelos a flujos de trabajo y ejecute ideas con su equipo

Por supuesto, empezaríamos con mejor software de base de conocimientos : ¡ClickUp! Es la plataforma de productividad todo en uno con todo lo que los equipos necesitan para implantar y gestionar wikis.

Por supuesto, es una solución para todo lo relacionado con la gestión de proyectos y la productividad, además de un software wiki integrado.. Documentos de ClickUp . Pero aquí está la cosa: ClickUp es excelente si sus proyectos y flujos de trabajo son intensivos en documentos.

Cree pizarras y documentos en ClickUp y conectar las tareas de proyecto con ellos. A continuación, organice todas esas piezas de conocimiento y colabore en ellas, en tiempo real o no. POE, notas de reuniones, informes y especificaciones de requisitos: trabaje en todos ellos con ClickUp Docs.

Las mejores funciones de ClickUp

Documentos en contexto Adjunte documentos a la carpetaproyectos y tareas para los que son relevantes y acceder a ellos desde dentro del proyecto o tarea.

Adjunte documentos a la carpetaproyectos y tareas para los que son relevantes y acceder a ellos desde dentro del proyecto o tarea. Relaciones entre documentos : Enlace a un documento o tarea desde dentro de otro documento.

: Enlace a un documento o tarea desde dentro de otro documento. Anidamiento de páginas en documentos : Para organizar su contenido, divida los documentos en subpáginas anidadas dentro del documento principal.

: Para organizar su contenido, divida los documentos en subpáginas anidadas dentro del documento principal. Documentos archivados : En lugar de eliminar documentos, archívelos. La plataforma ocultará esos documentos, pero los conservará para que puedas encontrarlos más tarde si lo necesitas.

: En lugar de eliminar documentos, archívelos. La plataforma ocultará esos documentos, pero los conservará para que puedas encontrarlos más tarde si lo necesitas. Formato de texto enriquecido : Cuando los documentos son largos, organizarlos con listas con interruptores, fondos de color y columnas es bastante eficaz.

: Cuando los documentos son largos, organizarlos con listas con interruptores, fondos de color y columnas es bastante eficaz. Derechos de acceso personalizados : Proteja sus documentos de ediciones no deseadas por audiencias específicas.

: Proteja sus documentos de ediciones no deseadas por audiencias específicas. Edición en tiempo real : Colabora en directo con tu equipo en el contenido y etiqueta a los miembros en los comentarios.

: Colabora en directo con tu equipo en el contenido y etiqueta a los miembros en los comentarios. Categorías de documentos : Etiqueta documentos con categorías para que puedas acceder a ellos y encontrarlos fácilmente.

: Etiqueta documentos con categorías para que puedas acceder a ellos y encontrarlos fácilmente. Plantillas : Guarda documentos de uso frecuente como plantillas para más adelante. (Echa un vistazo aplantillas de resumen ejecutivo!)

: Guarda documentos de uso frecuente como plantillas para más adelante. (Echa un vistazo aplantillas de resumen ejecutivo!) Creación de tareas : Convierte comentarios en tareas y asígnalas a los miembros de tu equipo.

: Convierte comentarios en tareas y asígnalas a los miembros de tu equipo. Soporte para Markdown : Teclado yComandos de barra inclinada formatear contenido con lenguaje Markdown.

: Teclado yComandos de barra inclinada formatear contenido con lenguaje Markdown. Formato de bloques de código: Mejora la legibilidad del código en tu documentación con resaltado de sintaxis. Plantillas wiki son un gran recurso para poner en marcha tu hub de conocimiento. Para garantizar el intento correcto de la información de su equipo en un wiki, establezca unos cimientos sólidos con la ayuda de las plantillas Plantilla wiki de ClickUp . Utilice esta plantilla como guía de inicio rápido para que su equipo esté preparado con un hub de información bien documentado.

Facilite el acceso al conocimiento a todos los miembros del equipo y agilice la creación de nuevos contenidos con la plantilla wiki de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

ClickUp ofrece tantas posibilidades de personalización que al principio puede sentirse un poco abrumado.

No encontrará todas las vistas de ClickUp en la app, aplicación móvil (todavía).

Precios de ClickUp

Free Forever : gratis, gratuito/a

: gratis, gratuito/a Ilimitado : $7 al mes por usuario

: $7 al mes por usuario Empresa : $12 al mes por usuario

: $12 al mes por usuario Empresa: contacto de ventas

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 6.000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3.000 opiniones)

2. Confluence - Lo mejor para la colaboración en equipo

A través de AtlassianConfluence los wikis proporcionan a los equipos espacios de trabajo para el uso compartido de conocimientos y pretenden fomentar la colaboración en torno a esos conocimientos. Los entornos de trabajo son adecuados para equipos y proyectos de cualquier tamaño y tipo.

Además, Confluence se adapta no sólo a proyectos de misión crítica con prácticas de alto rigor, sino también a equipos que buscan un canal para aprovechar la transparencia de la información. Comparar Notion y Confluence , Confluencia Vs Equipos , & Confluence Vs Google Docs !

Las mejores funciones de Confluence

Árbol de páginas : Una estructura jerárquica de espacios y páginas hace que encontrar contenido sea rápido y fácil.

: Una estructura jerárquica de espacios y páginas hace que encontrar contenido sea rápido y fácil. Integración con Jira : Conecta problemas de Jira a páginas de Confluence. Además, añade hojas de ruta de Jira a las páginas de Confluence y actualízalas en tiempo real con la macro Hoja de ruta de Jira.

: Conecta problemas de Jira a páginas de Confluence. Además, añade hojas de ruta de Jira a las páginas de Confluence y actualízalas en tiempo real con la macro Hoja de ruta de Jira. Integración con Trello : Incrusta tarjetas y Tableros de Trello en páginas de Confluence y gestiónalos en tiempo real tal y como lo harías en Trello. A la inversa, adjunta páginas de Confluence a tarjetas de Trello para poder comprobar los cambios y comentarios de la página en el contexto de las tareas.

: Incrusta tarjetas y Tableros de Trello en páginas de Confluence y gestiónalos en tiempo real tal y como lo harías en Trello. A la inversa, adjunta páginas de Confluence a tarjetas de Trello para poder comprobar los cambios y comentarios de la página en el contexto de las tareas. Edición en tiempo real : Coedita páginas con miembros del equipo en tiempo real.

: Coedita páginas con miembros del equipo en tiempo real. Notificaciones: Etiqueta a compañeros de equipo o a equipos enteros y asígnales tareas.

Etiqueta a compañeros de equipo o a equipos enteros y asígnales tareas. Alimentación personalizada : Confluence personaliza la página de inicio de cada usuario para mostrar los espacios que ha visitado recientemente, sus borradores de páginas en curso y la actividad de la página.

: Confluence personaliza la página de inicio de cada usuario para mostrar los espacios que ha visitado recientemente, sus borradores de páginas en curso y la actividad de la página. Blogs : Crea blogs y publica entradas en Confluence.

: Crea blogs y publica entradas en Confluence. Etiquetas: Aplica rótulos a páginas y adjuntos para agilizar la búsqueda del contenido que necesitas y encontrar contenido relacionado.

Límites de Confluence

El nivel de detalle de los mensajes de error a veces no está a la altura de las expectativas de los usuarios.

Los resultados de búsqueda de documentos basados en texto podrían ser más precisos.

Algunos usuarios han pegado con dificultad contenidos de páginas de Confluence en software de terceros.

Precios de Confluence

Free: para diez usuarios (sólo suscripción mensual)

Estándar: 5,75 $ por usuario (estimado)

Premium: 11 $ por usuario (estimado)

Enterprise: contacto de ventas

Valoraciones y reseñas de Confluence

G2: 4,1/5 (más de 3.000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 2.000 opiniones)

Encuentra lo mejor **Alternativas de influencia **que deberías conocer en nuestra guía

3. Zoho Learn - Lo mejor para el conocimiento estructurado

A través de Zoho Wiki de Zoho es el software wiki de Zoho para crear repositorios de conocimientos para equipos. Sin embargo, debemos advertirte que las funciones de Zoho Wiki pertenecen a una plataforma más amplia: Zoho Learn, un sistema de gestión del aprendizaje. Pero si lo piensas bien, una base de conocimientos no es más que un repositorio de aprendizaje, por lo que el anidamiento tiene sentido.

Las mejores funciones de Zoho Learn

Manuales y capítulos : Estructure la información en manuales formados por múltiples artículos de conocimiento relacionados con un tema. Y si el tema es lo suficientemente complejo, agrupa los artículos en capítulos dentro del manual.

: Estructure la información en manuales formados por múltiples artículos de conocimiento relacionados con un tema. Y si el tema es lo suficientemente complejo, agrupa los artículos en capítulos dentro del manual. Espacios dedicados : Organiza artículos y manuales en espacios dedicados a departamentos o equipos específicos.

: Organiza artículos y manuales en espacios dedicados a departamentos o equipos específicos. Editor wiki colaborativo : Los miembros del equipo con privilegios de acceso a nivel de colaborador co-editan artículos en tiempo real.

: Los miembros del equipo con privilegios de acceso a nivel de colaborador co-editan artículos en tiempo real. Plantillas personalizadas: Guarde artículos como plantillas para reutilizarlos como punto de partida para otros artículos.

Limitaciones de Zoho Learn

No se integra con Zoho Desk, la solución de software de atención al cliente y helpdesk online de Zoho, donde algunos de los clientes de Zoho guardan el conocimiento de sus clientes.

Carece de un repositorio de plantillas más completo.

La herramienta no es compatible con la asignación de varios usuarios a cada espacio.

Precios de Zoho Learn

Free:

Express: 1 $ por usuario al mes

Profesional: 3 $ por usuario al mes

Valoraciones y reseñas sobre Zoho Learn

G2: 4,3/5 (10 opiniones)

Capterra: 4.5/5 (2 opiniones)

4. Helpjuice - El mejor servicio de atención al cliente

A través de HelpJuice Helpjuice es un software wiki que se posiciona como optimizado para el nicho de servicio al cliente. Afirman que su herramienta ayuda a las empresas a ampliar su servicio de atención al cliente a través de bases de conocimiento de dos maneras.

Los clientes consultan ellos mismos esos hubs en lugar de ponerse en contacto con los equipos de compatibilidad técnica. Y esos equipos se apoyan en hubs internos para ofrecer el mejor servicio al cliente.

Las mejores funciones de Helpjuice

Búsqueda a medida : Helpjuice ha desarrollado un motor de búsqueda desde cero, adaptado a la forma en que los usuarios buscan en las bases de conocimiento.

: Helpjuice ha desarrollado un motor de búsqueda desde cero, adaptado a la forma en que los usuarios buscan en las bases de conocimiento. Bases de conocimiento on-premise : Helpjuice diseñó varios temas a medida y personalizó a mano los de cada clientebases de gestión del conocimiento.

: Helpjuice diseñó varios temas a medida y personalizó a mano los de cada clientebases de gestión del conocimiento. Análisis exhaustivos : Obtén información procesable de Helpjuice Analytics, como cuántos usuarios leen cada artículo, quiénes son, qué artículos deberían ir al hub y qué artículos necesitan mejoras.

: Obtén información procesable de Helpjuice Analytics, como cuántos usuarios leen cada artículo, quiénes son, qué artículos deberían ir al hub y qué artículos necesitan mejoras. Optimización de motores de búsqueda : Al ocupar un lugar destacado en Google, los usuarios llegan a las páginas de Helpjuice buscando en Google la información que buscan.

: Al ocupar un lugar destacado en Google, los usuarios llegan a las páginas de Helpjuice buscando en Google la información que buscan. Soporte en varios idiomas : Facilita la atención al cliente en todo el mundo con bases de conocimiento en varios idiomas. Traduce automáticamente el contenido de Helpjuice con aprendizaje automático y Google Translate.

: Facilita la atención al cliente en todo el mundo con bases de conocimiento en varios idiomas. Traduce automáticamente el contenido de Helpjuice con aprendizaje automático y Google Translate. Colaboración en tiempo real: Comenta los artículos y responde a los colaboradores en tiempo real.

Límites de Helpjuice

La gestión de las categorías de artículos requiere tiempo.

La curva de aprendizaje para entender algunas plantillas de artículos es un poco empinada.

La interfaz de administración se beneficiaría de una mejora en el diseño visual.

Precios de Helpjuice

Starter: 120 $ al mes (hasta 4 usuarios)

Ampliación: 200 $ al mes (hasta 16 usuarios)

Premium Limited: 289 $ al mes (hasta 60 usuarios)

Premium Unlimited: 499 $ al mes (usuarios ilimitados)

Valoraciones y reseñas de Helpjuice

G2: 4,3/5 (16 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (92 opiniones)

5. Slab - Lo mejor para el formato visual

A través de Slab Losa se comercializa como un software wiki para corporaciones muy adecuado para equipos técnicos y no técnicos. Es ideal para empresas con varios equipos que necesitan wikis visuales y funciones de formato.

Mejores funciones de Slab

Diseño visual : Slab apuesta por ofrecer contenidos con un gran atractivo visual, reduciendo la necesidad de formatos extensos.

: Slab apuesta por ofrecer contenidos con un gran atractivo visual, reduciendo la necesidad de formatos extensos. Temas : Sus wikis organizan el contenido por temas, facilitando la navegación y el descubrimiento del conocimiento.

: Sus wikis organizan el contenido por temas, facilitando la navegación y el descubrimiento del conocimiento. Búsqueda unificada: Los usuarios que buscan información en los wikis de Slab obtienen resultados en todo Slab y en todas las herramientas que los clientes de Slab han integrado en él.

Límites de Slab

La jerarquía de proyectos y entradas no está clara para los principiantes.

Hacer referencias cruzadas a títulos específicos en los posts es un poco complejo desde el punto de vista del diseño de interacción.

A veces resulta difícil navegar entre los distintos temas.

Precios de las losas

Free: $0

Startup: $6.67 por usuario por mes

Business: 12,5 $ por usuario y mes

Enterprise: contacto de ventas

Valoraciones y reseñas de Slab

G2: 4,6/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (39 opiniones)

6. GitBook - Mejor para documentación de desarrolladores

A través de GitBook GitBook ha desarrollado Public Docs, un software wiki dedicado a la publicación de conocimientos técnicos. Especialmente diseñado como plataforma de documentación, Public Docs es apropiado para compartir documentación de productos y crear bases de conocimiento internas y API.

Las mejores funciones de GitBook

Solicitudes de cambio : Seguimiento de cambios en cada página, comparación de versiones, combinar y revertir cambios.

: Seguimiento de cambios en cada página, comparación de versiones, combinar y revertir cambios. Autenticación segura : Los clientes y socios pueden ver la documentación de forma segura a través de múltiples plataformas de autenticación e inicio de sesión único.

: Los clientes y socios pueden ver la documentación de forma segura a través de múltiples plataformas de autenticación e inicio de sesión único. Soporte para la documentación de desarrolladores . Incluya bloques de código, vídeos y entornos de pruebas en vivo en su documentación.

. Incluya bloques de código, vídeos y entornos de pruebas en vivo en su documentación. Comentarios y debates : Deje comentarios en línea en las páginas y convierta esos comentarios en hilos de discusión.

: Deje comentarios en línea en las páginas y convierta esos comentarios en hilos de discusión. Notificaciones : Notificaciones dentro de la app y por correo electrónico sobre nuevos contenidos, cambios importantes en los contenidos o cambios en la visibilidad de los documentos.

: Notificaciones dentro de la app y por correo electrónico sobre nuevos contenidos, cambios importantes en los contenidos o cambios en la visibilidad de los documentos. Git Sync: Documentación para desarrolladores sincronizada con las bases de código correspondientes.

Limitaciones de GitBook

La plataforma no permite a los usuarios personalizarla demasiado.

La función de exportación requiere algunas mejoras en términos de formato.

GitBook no ofrece una experiencia inicial ni documentación adaptada a principiantes y usuarios poco familiarizados con Git.

Precios de GitBook

Personal: 0

Plus: 6,7 $ por usuario y mes

Pro: 12,5 $ por usuario y mes

Enterprise: contacto de ventas

Valoraciones y reseñas de GitBook

G2: 4,7/5 (81 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (15 opiniones)

7. Notion - Lo mejor para usuarios versátiles

A través de Notion Wikis de Notion no tienen como objetivo un nicho industrial o un tipo de documentación específicos. En su lugar, se adaptan a distintos tipos de bases de conocimiento, como páginas de información de la empresa y repositorios para directrices de marca, equipos de ingeniería y contratación de empleados.

Las mejores funciones de Notion

Versatilidad : Puede satisfacer las necesidades de equipos de contenidos con un ritmo de producción elevado, grandes proyectos yDepartamentos de RRHH que necesitan centralizar sus materiales de formación.

: Puede satisfacer las necesidades de equipos de contenidos con un ritmo de producción elevado, grandes proyectos yDepartamentos de RRHH que necesitan centralizar sus materiales de formación. Bloques sincronizados : Las actualizaciones automáticas de contenido cambian en todos los espacios.

: Las actualizaciones automáticas de contenido cambian en todos los espacios. Integraciones: Slack, Figma, Jira y más

Límites de Notion

A veces, las notificaciones son inexactas.

El ajuste de recordatorios recurrentes para subtareas es un poco desalentador.

No es compatible con tareas periódicas y carece de funciones orientadas a tareas.

Precios de Notion

Free: $0

Plus: 8 $ por usuario y mes

Business: 15 $ por usuario y mes

Enterprise: contacto de ventas

Valoraciones y reseñas de Notion

G2: 4,6/5 (más de 1000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 1000 opiniones)

¿Qué debe buscar en un software wiki?

Ya hemos mencionado algunas funciones de los wikis, pero ¿cuáles debería utilizar su empresa? Los wikis deben adaptarse a su organización y ser navegables para todos, especialmente para los usuarios sin conocimientos técnicos. He aquí algunas funciones a tener en cuenta:

Funciones de búsqueda : El mejor software wiki permite a su equipo, clientes o usuarios buscar y encontrar la información exacta con rapidez. Un wiki de empresa debe tener una función de búsqueda precisa e intencionada.

: El mejor software wiki permite a su equipo, clientes o usuarios buscar y encontrar la información exacta con rapidez. Un wiki de empresa debe tener una función de búsqueda precisa e intencionada. Navegación : Las jerarquías de contenido organizadas son esenciales para que los usuarios exploren el contenido en su software wiki y a través de cosas como repositorios wiki paraenlace bidireccional.

: Las jerarquías de contenido organizadas son esenciales para que los usuarios exploren el contenido en su software wiki y a través de cosas como repositorios wiki paraenlace bidireccional. Colaboración : Crear, editar y actualizar siempre el contenido es imprescindible para un software wiki. Debe ser fácil de formatear, añadir contenido e incluir imágenes, enlaces o código.

: Crear, editar y actualizar siempre el contenido es imprescindible para un software wiki. Debe ser fácil de formatear, añadir contenido e incluir imágenes, enlaces o código. Historial de versiones : Las mejores herramientas wiki realizan un seguimiento de todos los cambios en tus páginas wiki para garantizar la rendición de cuentas, lo cual es crucial para el software wiki de código abierto. También te permite volver a versiones anteriores de forma segura.

: Las mejores herramientas wiki realizan un seguimiento de todos los cambios en tus páginas wiki para garantizar la rendición de cuentas, lo cual es crucial para el software wiki de código abierto. También te permite volver a versiones anteriores de forma segura. Autenticación y gestión de accesos : Tu solución wiki puede no ser un wiki público e incluir información privada de la empresa. O podría ser una mezcla de ambos, así que sea cual sea el caso, necesitas una herramienta que pueda asegurarse de que el contenido sensible permanece bloqueado.

: Tu solución wiki puede no ser un wiki público e incluir información privada de la empresa. O podría ser una mezcla de ambos, así que sea cual sea el caso, necesitas una herramienta que pueda asegurarse de que el contenido sensible permanece bloqueado. Integraciones : Las integraciones de terceros entre tu software wiki y otras aplicaciones ayudan a conectar datos y análisis a tus páginas.

: Las integraciones de terceros entre tu software wiki y otras aplicaciones ayudan a conectar datos y análisis a tus páginas. Soporte y documentación para usuarios : Si necesita alojar un centro de ayuda, su solución wiki debe poder funcionar como un espacio centralizado para sus usuarios y su contenido.

: Si necesita alojar un centro de ayuda, su solución wiki debe poder funcionar como un espacio centralizado para sus usuarios y su contenido. Plantillas y personalización: Si diseñar tu wiki desde cero te resulta complicado e incluso desalentador, busca herramientas wiki con plantillas integradas.

¿Qué software wiki es mejor para tu equipo?

Elegir las mejores herramientas de software wiki no es tarea fácil. Necesitas un software wiki complejo para una experiencia de usuario y un hub de conocimiento más avanzados y sofisticados.

Es inteligente elegir el software wiki que mejor permita a los usuarios crear y editar páginas con facilidad, incluso para proyectos grandes y complejos. Ahí es donde ClickUp es la clave

Con potentes funciones como el control de versiones, el control de acceso y las capacidades de búsqueda, los usuarios pueden gestionar y navegar de forma eficaz por una gran cantidad de información en ClickUp Docs.

Además, ClickUp funciona como una gran opción de software wiki, ya que puede proporcionar opciones avanzadas de personalización, lo que permite a los usuarios adaptar la plataforma a sus necesidades y preferencias específicas.

¿Quiere ver cómo ClickUp funciona como su wiki? Crea hoy mismo tu entorno de trabajo gratuito/a ¡!