Google Keep vs Evernote: análisis 2024 (funciones, precios)

Reconozcámoslo. Todos necesitamos notas. 📝

Ya sea un proyecto que tenemos, una lista de la compra que hemos hecho o una lista de series de Netflix de las que tenemos que darnos un atracón, a todos nos ENCANTAN y nos resultan útiles las notas.

Sin embargo, ¿cómo y dónde se supone que debemos llevar un seguimiento de todas ellas?

Algunos dicen que **Google Keep es el perfecto tablero de anuncios digital para tomar notas. Otros insisten en que Evernote es una app más completa para tomar notas con funciones sencillas de gestión de tareas.

pero si realizas una comparación detallada entre Evernote y Google Keep, verás que ambas aplicaciones para tomar notas son una dura competencia.

¿Cuál es entonces la mejor opción?

Después de todo, elegir la correcta puede ser tan difícil como escoger el bando entre Iron Man y el Capitán América. 🙆

En este artículo, te ofreceremos una comparación detallada entre Google Keep y Evernote, y te sugeriremos una gran alternativa a ambos.

veamos qué app te ayudará a dar con la nota adecuada

¿Qué es Google Keep?

A través de Google Keep Google Keep cree en mantener las cosas simples, sencillas y minimalistas como notas adhesivas . Te permite capturar una nota de texto al instante, a la que puedes acceder en la pantalla de Inicio de tu teléfono añadiendo un widget.

¿Alguna vez te ha asaltado una idea brillante que se desvanece cuando llegas al escritorio?

Pues se acabó

Con Google Keep, puedes capturar una nota de voz en tu app para Android o iOS y acceder más tarde a la nota transcrita en tu escritorio para editarla.

1. Notas con código de colores

Con la interfaz de usuario de Keep, puedes evitar el desorden y conservar el color

Las notas codificadas por colores de Google Keep aportan más claridad a tus tareas pendientes. Por ejemplo, puedes codificar por colores tus planes del domingo en rojo y tus tareas del Monday en azul. el lunes azul

2. Recordatorios Google Keep también te permite añadir recordatorios en tu teléfono iOS o Android para que no te arruines el día con la memoria de pez de colores.

También ofrece recordatorios basados en la ubicación, que te envía una notificación cuando llegas o te vas de un lugar determinado.

Por ejemplo, puedes ajustar notificaciones como "estate atento a tu reunión de las 10 de la mañana" mientras llegas a la oficina y "recoge la comida del perrito" cuando vuelvas a casa.

3. Facilidad de uso

Si buscas una app para tomar notas fácil de usar y con funciones básicas de gestión de tareas, entonces Keep es la tuya.

Cualquier nota que tomes en tu app para móvil (dispositivos Android y Apple) se actualiza al instante también en tu aplicación de escritorio (Windows, Linus, Mac). Y como Google Keep se integra con todos los demás productos de Google, puedes ver tus notas de Google Keep sin salir de Gmail.

4. Opciones versátiles para tomar notas

¿Te encanta hacer garabatos y bocetos durante una reunión penosamente larga?

Google Keep puede convertir tu pasión en algo más productivo.

Su IA puede ayudarte a buscar tus garabatos. Por ejemplo, si dibujas una pista de bádminton y un volante, puedes encontrar tus dibujos escribiendo esos términos en la barra de búsqueda.

También puede transcribir tus notas físicas en notas digitales. Sólo tienes que hacer una foto de la nota manuscrita y esperar a que el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de Keep escanee la foto en busca de palabras.

¿Qué es Evernote?

A través de Evernote Evernote te permite escribir notas detalladas y guardar varios tipos de multimedia.

Desde archivos PDF a presentaciones en línea, pasando por múltiples hojas de requisitos para una misma tarea, la aplicación web de Evernote puede con casi todo lo que te proponga tu trabajo

No es de extrañar que se la compare con Apple Pages y Microsoft Word.

Y si no llevas tu dispositivo móvil encima, también puedes acceder a Evernote como app, Chrome o a través de tu iPad.

Además, te permite ahorrar en fotocopias gracias a su función de escáner. De este modo, puedes moverte en silencio como la "G" de lasaña y capturar rápidamente la receta secreta de lasaña de tu colega que es demasiado astuto para compartir.

1. Formato infinito

¿No nos encanta a todos adornar nuestro documento con colores (sobre todo cuando carece de contexto)?

Con Evernote puedes hacerlo.

El robusto editor de texto de Evernote te permite resaltar los puntos clave para impresionar a tu audiencia, y puedes utilizar fuentes sofisticadas para que tus eslóganes destaquen.

Además, puedes añadir tablas y obtener opciones de superíndice y subíndice. De hecho, esta función convierte a Evernote en un gran competidor de Apple Notes.

2. Recortador web

La herramienta de extensión web clipper en Evernote hace que tu vida de trabajo sea súper cómoda y te permite guardar textos enteros, imágenes y PDFs con sólo un clic.

Es genial para hacer capturas de pantalla de columnas de empresa, para poder consultarlas más tarde e incluirlas como piezas de reflexión en las líneas de apertura de tu presentación o cuando ganes el premio al "empleado del mes".

estos recortes digitales son mucho mejores que hojear las páginas de tu bloc de notas para encontrar una palabra que aprendiste el lunes pasado.

3. Potente función de búsqueda

Evernote se organiza como una carpeta de notas. Puedes filtrar todas tus notas por etiquetas específicas para acotar tu búsqueda.

Además, puedes ordenar tus notas por fecha de inicio o por orden alfabético.

4. Atajos de teclado

Los atajos de teclado de Evernote pueden ayudarte a mejorar tu eficiencia en el trabajo. También ahorra a tu ratón el incesante punteo al que se ve sometido cada vez que necesitas acceder a alguna información. 😅

Con los atajos de teclado, puedes acceder a cualquier tipo de nota y cuaderno en cuestión de segundos. Esto también libera tu mente para otras tareas como comprobar las últimas actualizaciones de trabajo (o actualizaciones de historias de Instagram).

¿Te preguntas si Evernote sigue siendo la mejor opción para tu equipo?

Mira esto *Revisión de Evernote con alternativas* including *OneNote* , Dropbox, y más!

Google Keep vs Evernote

Tanto Google Keep como Evernote son aplicaciones populares para tomar notas que pueden hacer que tu vida sea más organizada.

Ambas comparten un montón de similitudes, desde la posibilidad de capturar páginas web seleccionadas con los recortadores web hasta la oferta de extensiones del navegador para guardar imágenes o artículos

Pero, ¿qué las diferencia?

ya lo verás. 👀

A continuación te contamos en profundidad la comparativa Evernote vs Google Keep centrándonos en sus diferencias clave.

1. Toma de notas

Desde recopilar tus reunión de clientes tomar notas es una tarea interminable.

Pero estas apps de listas de tareas pendientes pueden ahorrarte tiempo (y cordura). He aquí cómo:

Google Keep

Con Google Keep, puedes empezar una nueva lista, añadir nuevas imágenes e incluso grabar una nota de audio (cuando te da pereza escribir).

También puedes añadir etiquetas personalizadas a tus notas y archivar o eliminar notas anteriores.

Y va un paso más allá al permitirte clasificar tus tareas pendientes en dos categorías: notas y recordatorios.

Sin embargo, la aplicación no es compatible con el formato de texto, lo que significa que tendrás que ceñirte a sus fuentes predeterminadas/a.

¿El problema?

Incluso tus mejores ideas podrían pasar desapercibidas porque estás limitado a fuentes aburridas y formatos básicos. 😑

Bonus: Listas Pendientes Apps para Apple

Evernote

Evernote ofrece más opciones a la hora de tomar notas: anota PDF, adjunta un vídeo de YouTube o una nota de voz y personaliza tus notas con formato de texto enriquecido.

Además, todo se almacena de forma ordenada dentro de las libretas, e incluso puedes combinar notas relacionadas entre sí. La aplicación te permite incluso organizar tus notas por fecha, título o etiquetas.

Sin embargo, a veces más funciones significan más complejidad.

¿A qué nos referimos?

A veces, hacer una lista de tareas pendientes o añadir una nota rápida no requiere libretas, pilas de notas y etiquetas. Tener demasiadas funciones puede abrumar a cualquier usuario nuevo, y puede que tenga que añadir una nota de "aprender a usar Evernote" a esa lista de tareas pendientes.

2. Colaboración

Una app para tomar notas en colaboración puede ayudar a tu equipo a comunicarse rápidamente y a editar documentos en tiempo real.

Así, si hay que hacer algún cambio, todo el equipo puede tomar nota al mismo tiempo.

Google Keep

Compartir notas en Google Keep es muy fácil.

Puedes compartir una nota nueva con cualquier persona simplemente introduciendo su dirección de correo electrónico. Sin embargo, carece de ajustes de permisos granulares, lo que significa que cualquiera puede editar o eliminar tus notas.

Sin embargo, hay una forma de solucionar este problema.

Para añadir controles de permisos, primero tendrás que copiar y pegar tus notas en un archivo Documento de Google y, a continuación, comparte el documento de Google utilizando los controles de permisos de Documentos de Google.

Evernote

Evernote te permite colaborar con los miembros de un equipo creando enlaces compartibles.

De este modo, los colaboradores pueden ver y editar las notas.

Antes de seguir adelante y crear una cuenta de Evernote, debes saber que no puedes realizar un seguimiento del historial de versiones ni restaurar notas a una versión anterior en su plan gratuito.

Esto significa que si optas por este plan, básicamente no habrá ningún registro de esas grandes ideas que una vez anotaste. 😭

3. Integraciones

Las integraciones son como un buen plato de macarrones con queso: ¡cuantas más, mejor!

¿Por qué?

Tener acceso a numerosas integraciones significa que puede agilizar más procesos de empresa, desde la comunicación entre equipos hasta la gestión de proyectos.

Además, herramientas de gestión de proyectos pueden ayudarle a abordar sus tareas pendientes en el orden correcto con funciones de priorización de tareas, y puede agilizar los procesos repetitivos con tareas periódicas.

Veamos si Google Keep y Evernote pueden hacerte sentir tan feliz como los macarrones con queso.

Google Keep

Al ser un producto de Google, Keep se integra con todo el ecosistema de aplicaciones de Google, incluidos Documentos de Google, Drive, Calendar, etc.

Sin embargo, las integraciones de Keep se limitan a todas tus apps de Google únicamente.

Supongo que tendrás que decir adiós a todas tus apps favoritas que no sean de Google.

¿Aún crees que puedes quedártelo?

Evernote

La principal diferencia entre Google Keep y Evernote es que Evernote ofrece amplias integraciones con apps de terceros como Google Drive, Slack, Microsoft Teams y Outlook, mientras que Google Keep solo se integra con Google Apps.

Además, se puede conectar a miles de otras aplicaciones a través de Zapier.

4. Precios

Aunque es genial tener una app para tomar notas con acceso a un montón de funciones, ¡no lo es tanto tener que hacer un esfuerzo extra para poder permitirse esas funciones!

Es como encontrar la mejor heladería de la ciudad, pero darte cuenta de que está demasiado lejos de tu barrio.

Veamos si Google Keep y Evernote se ajustan a tus planes de presupuesto:

Google Keep

Si tienes una cuenta de Google, entonces Google Keep es totalmente gratuito/a. La única ocasión en la que se te pedirá que lo compres es cuando te quedes sin almacenamiento. El almacenamiento está limitado a 15 GB.

Evernote

El plan gratuito de Evernote lleva escrito "demasiadas limitaciones".

Por ejemplo, hay un límite de almacenamiento de 60 MB/mes, y te limita a dos dispositivos.

Además, el plan gratuito no ofrece plantillas personalizadas, gestión de tareas y acceso sin conexión en el dispositivo móvil o la aplicación de escritorio.

Estas son las tres opciones de precios que ofrece Evernote:

Evernote Free: Etiquetas Clipper web Sincroniza hasta dos dispositivos

Evernote Personal (8,99 $/mes): Anotaciones en PDF Notas sin conexión Crear personalizadas /ref/ https://clickup.com/es-ES/blog/69021/plantillas-evernote/ Plantillas de Evernote /%href/

*Evernote Professional (10,99 $/usuario al mes) 20 GB de cargas mensuales Gestión de tareas Exportar libretas como archivos PDF



Mira, lo entendemos. Es difícil elegir un bando cuando se trata de Google Keep y Evernote.

Pero no te preocupes. Vamos a repasar sus principales funciones para ayudarte a tomar una decisión.

**Comparar

Comparar https://clickup.com/es-ES/blog/69273/google-keep-vs-onenote/_** Google Keep vs OneNote /%href/

!

Google Keep Vs. Evernote en Reddit

Hemos recurrido a Reddit para ver qué opina la gente sobre el debate entre Google Keep y Evernote. Cuando buscas Google Keep Vs. Evernote en Reddit muchos usuarios están de acuerdo en que estas herramientas son útiles por diferentes razones:

"Como otros han dicho, son totalmente diferentes. Evernote se parece más a OneNote y Keep es un formulario de notas adhesivas"

Volvemos al principio, ¿no?

Pero, ¡espera! Tenemos una solución.

¿No te decides entre Google Keep y Evernote? Conoce ClickUp

La app perfecta para tomar notas que te ayuda a hacer listas de tareas diarias y a gestionarlas de forma eficiente.

Y si tomar notas es un superpoder, entonces ClickUp es tu arma secreta.

ClickUp es una de las

/ref/ https://clickup.com/reviews productividad con mayor valoración /%href/

y herramientas para tomar notas utilizadas por equipos productivos en pequeñas y grandes empresas.

Desde la impresión de listas de tareas completas hasta el control del tiempo dedicado a las tareas, las potentes funciones de ClickUp superan con creces a Google Keep y Evernote.

Por eso ClickUp es la aplicación por excelencia para tomar notas y aumentar la productividad:

1. Garabatea ideas en el Bloc de notas online

Utilice **Bloc de notas de ClickUp para escribir ideas nuevas, hacer listas de tareas, añadir recordatorios, crear listas de control y mucho más.

También es un Bloc de notas digital totalmente gratuito/a en el que puedes almacenar ideas ilimitadas y utilizar Formato de texto enriquecido para resaltar las tareas importantes.

Además, Extensión de ClickUp para Google Chrome te permite capturar notas dentro de Chrome. Tu Bloc de notas estará visible en la esquina de tu pantalla, en cada sitio web que visites. Y puedes desactivarlo con un solo clic

Y para convertir tus notas en tareas procesables todo lo que tienes que hacer es:

Hacer clic en + dentro de una nota o en las opciones de la nota

Elige una Lista para hacer ajustes

Convertir notas en tareas en ClickUp

Y ¡voilá! Su nota se ha convertido en una tarea en la que puede trabajar.

2. Documentos ClickUp

Utilice Documentos de ClickUp para tomar notas sin preocuparse por la capacidad de almacenamiento o el límite de páginas. Crear páginas anidadas en el Documento para organizarte y no volver a perder tus notas

Con ClickUp Docs tendrás toda la funcionalidad de una app dedicada a documentos con la comodidad de un bloc de notas:

Utilice las opciones de formato de texto enriquecido para crear documentos detallados

Anide páginas dentro de los documentos para crear un archivo completo con diferentes secciones

Crea relaciones en tu documento para enlazar tareas, proyectos y otros documentos con el fin de agilizar las actualizaciones del proyecto y mantener todo tu trabajo en un solo lugar

Exporte notas descargando documentos en formato PDF o HTML

Tomar notas y elegir entre las opciones de fuente de ClickUp Docs

Comience su jornada laboral con la nota adecuada

Tanto Google Keep como Evernote son excelentes herramientas para tomar notas.

Sin embargo, tienen sus propios límites, que pueden restarle dinamismo a tu trabajo.

Por un lado, Google Keep no permite organizar las notas en estructuras jerárquicas de carpetas y no ofrece opciones de formato de texto enriquecido. Por otro lado, Evernote ofrece montones de funciones de toma de notas y formato, pero a un precio superior.

Parece que pierdes dinero o funciones con cualquiera de las dos opciones. 🤷‍♂️

A menos, por supuesto, que elijas ClickUp, que te ofrece lo mejor de ambos mundos

Es la herramienta definitiva para tomar notas, realizar el seguimiento de tareas, gestionar documentos, crear recordatorios digitales y mucho más. Cambia a ClickUp gratis, gratuito/a y dote a su equipo de un poder real para tomar notas.⚡️