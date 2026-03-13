Las 15 mejores aplicaciones para pequeñas empresas que simplificarán tu trabajo

Las pequeñas empresas se mueven rápido. Cierras acuerdos, envías productos y resuelves problemas mientras las grandes empresas siguen programando reuniones para programar reuniones.

Pero la rapidez no sirve de nada si utilizas las herramientas equivocadas. Las mejores aplicaciones para pequeñas empresas hacen que el trabajo sea más fácil, rápido y rentable. 📈

Estas son las aplicaciones para pequeñas empresas que cumplen esta promesa.

Las mejores aplicaciones para pequeñas empresas de un vistazo

Aquí tienes una breve comparación de las mejores aplicaciones para pequeñas empresas. 📊

Herramienta Ideal para Las mejores funciones Precios ClickUp Gestión de proyectos y colaboración Tamaño del equipo: Apto para empresas de cualquier tamaño Gestión de tareas con IA, documentos, control de tiempo, automatizaciones, CRM, paneles, chat, plantillas Free Forever; personalizaciones disponibles para corporaciones Zoom Reuniones de equipo a distancia y seminarios web Tamaño del equipo: Ideal para equipos distribuidos y llamadas con clientes Vídeo en alta definición, salas de reuniones, uso compartido de pantalla, grabaciones de reuniones Free; desde 15,99 $ al mes por usuario Square Punto de venta y pagos móviles Tamaño del equipo: Ideal para empresas minoristas y pequeñas empresas de restaurantes TPV, inventario, creación de facturas, análisis de ventas Gratis; desde 29 $ al mes (+ gastos de tramitación) QuickBooks Contabilidad y gestión financiera para pequeñas empresas Tamaño del equipo: Ideal para emprendedores individuales y empresas medianas Facturación, sincronización bancaria, seguimiento de gastos, elaboración de informes de flujo de caja Desde 19 $ al mes Expensify Gestión automatizada de gastos Tamaño del equipo: Ideal para equipos de campo, equipos financieros y personas que viajan con frecuencia SmartScan: recibos, reembolsos y flujos de trabajo de aprobación Desde 5 $ al mes por usuario BambooHR Información de los empleados y gestión de RR. HH. Tamaño del equipo: Ideal para equipos en crecimiento con necesidades de RR. HH. Autoservicio para empleados, seguimiento de permisos y herramientas de incorporación Precios personalizados WordPress Creación flexible de sitios web Tamaño del equipo: Ideal para pymes que necesitan sitios web personalizados Temas personalizados, ecosistema de plugins, herramientas de SEO Gratis; los planes de pago empiezan en 9 $ al mes Wix Creación visual de sitios web mediante arrastrar y soltar Tamaño del equipo: Ideal para fundadores y creativos Creador de sitios web con IA, plantillas y herramientas de comercio electrónico Gratis; los planes de pago empiezan en 17 $ al mes Canva Diseño gráfico rápido Tamaño del equipo: Ideal para marketing, redes sociales y necesidades de diseño interno Plantillas, kit de marca, Magic Resize, colaboración Gratis; los planes de pago empiezan en 15 $ al mes por usuario Sortly Seguimiento visual del inventarioTamaño del equipo: Ideal para pymes de productos y operaciones de servicios Inventario basado en fotos, escaneo de códigos de barras, alertas Gratis; los planes de pago empiezan en 49 $ al mes Google Analytics Tráfico web e información sobre los usuarios Tamaño del equipo: Ideal para empresas con presencia en línea Fuentes de tráfico, interacción, conversiones, paneles Free Wave Contabilidad para presupuestos ajustados Tamaño del equipo: Ideal para autónomos y pequeños proveedores de servicios Sincronización bancaria, escaneo de recibos, facturación, elaboración de informes Gratis; plan de pago a 16 $ al mes Hootsuite Planificación y análisis de redes sociales Tamaño del equipo: Ideal para equipos de marketing y agencias Planificación, análisis, monitorización de la marca, integraciones Desde 149 $ al mes Grammarly Business Redacción profesional y coherencia en el tono Tamaño del equipo: Ideal para equipos distribuidos y con gran volumen de contenido Sugerencias gramaticales, tono de marca, detección de plagio Gratis; los planes de pago empiezan en 30 $ al mes por usuario Calendly Programación de citas y reuniones Tamaño del equipo: Ideal para equipos de atención al cliente y profesionales autónomos Sincronización de zonas horarias, integración con el Calendario, recordatorios Gratis; los planes de pago empiezan en 12 $ al mes por usuario TripIt Gestión de itinerarios de viaje Tamaño del equipo: Ideal para roles que requieren viajar con frecuencia o para consultores Alertas de vuelos en tiempo real, itinerarios automáticos a partir de correos electrónicos Gratis; TripIt Pro por 49 $ al año Mailchimp Campañas de marketing por correo electrónicoTamaño del equipo: Ideal para pymes con necesidades de comercio electrónico o boletines informativos Automatización, segmentación, plantillas, análisis Gratis; los planes de pago empiezan en 13 $ al mes

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

¿Qué debes buscar en las aplicaciones para pequeñas empresas?

Dirigir una pequeña empresa es un trabajo duro, y las aplicaciones adecuadas pueden aligerar la carga. Esto es lo que debes priorizar para impulsar la eficiencia y el crecimiento:

Gestión optimizada de tareas: Realiza un seguimiento del tiempo dedicado a las tareas con funciones de plazos, asignaciones de equipo, prioridades y duración estimada

Seguridad de datos sólida: Protege los datos confidenciales de tu empresa con cifrado y cumplimiento del RGPD o SOC 2

Análisis en tiempo real: Accede a informes personalizables para supervisar las ventas, los gastos o las métricas de rendimiento

Gestión de clientes: Realiza el seguimiento de las interacciones y el historial de los clientes para personalizar tu Realiza el seguimiento de las interacciones y el historial de los clientes para personalizar tu proceso de CRM y mejorar la retención

Accesibilidad móvil: Gestiona tus operaciones sobre la marcha con aplicaciones para pequeñas empresas que ofrecen versiones móviles fiables y con numerosas funciones

Automatización que ahorra tiempo: Automatiza tareas repetitivas como el marketing por correo electrónico o las actualizaciones de inventario para Automatiza tareas repetitivas como el marketing por correo electrónico o las actualizaciones de inventario para optimizar el flujo de trabajo

🔍 ¿Sabías que...? Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) son la columna vertebral de las economías de todo el mundo. Representan más del 90 % de todas las empresas, aportan alrededor de la mitad del valor añadido total y generan más de dos tercios del empleo empresarial.

Las mejores aplicaciones para pequeñas empresas

Estas son nuestras recomendaciones de las mejores aplicaciones para pequeñas empresas. 📋

1. ClickUp (la mejor plataforma de trabajo todo en uno para pequeñas empresas)

Más información ClickUp reúne más de 20 aplicaciones en una única plataforma de IA convergente para que tengas todo lo que necesitas en una sola herramienta

La mayoría de los equipos pequeños se enfrentan al mismo problema: demasiadas herramientas y muy poco tiempo.

La suite para pequeñas empresas de ClickUp lo simplifica todo. Es la aplicación integral para el trabajo, diseñada para sustituir tu conjunto de herramientas dispersas por un entorno de trabajo convergente con IA, para que tu equipo pueda sacar el trabajo adelante.

ClickUp te ofrece un completo conjunto de herramientas de gestión de proyectos, impulsado por IA y diseñado para equipos pequeños.

Facilita el seguimiento del trabajo

Los equipos pequeños suelen confiar en el instinto, pero eso tiene sus límites. Las tareas de ClickUp te ayudan a planificar cada proyecto paso a paso. Puedes asignar propietarios, establecer fechas límite y realizar el seguimiento del progreso.

A continuación, utiliza los campos personalizados de ClickUp para adaptar las tareas a tu forma de trabajar: añade campos como el nombre del cliente, el tipo de contenido o la fase de revisión. Y con las prioridades de tareas de ClickUp, tu equipo sabrá qué abordar primero.

Ejemplo: ¿Te encargas de un boletín informativo para clientes? Crea tareas para la redacción, el diseño y la aprobación. Añade un campo personalizado con el nombre del cliente («Maple & Co.»), etiqueta el tipo de contenido, establece la prioridad y todos sabrán exactamente qué hay que hacer a continuación, sin necesidad de estar pendiente de las actualizaciones.

Genera resúmenes de tareas y prepárate más rápido con ClickUp Brain

ClickUp Brain te permite alternar entre varios modelos de IA, como Claude, OpenAI y Gemini, en un solo espacio, para que puedas aprovechar las ventajas de los tres sin necesidad de suscripciones adicionales.

Si trabajas en varios dispositivos, ClickUp Brain MAX lleva la misma potencia de IA a tu escritorio, con la función Talk-to-Text para tomar notas, crear tareas o capturar ideas sin necesidad de usar las manos. Imagina dictar el próximo briefing de un cliente o la actualización de una campaña, y ClickUp lo convierte al instante en un documento o una tarea con formato. Sin pérdida de contexto y sin necesidad de escribir.

Para fundadores y equipos ocupados que deben compaginar llamadas, reuniones y entregables, esto mantiene el flujo de creatividad y documentación, sin perder la concentración.

Ten tus documentos a mano en el trabajo

Los procesos, los POE y las notas no deberían estar en carpetas aleatorias. ClickUp Docs mantiene todo organizado y fácil de usar.

Crea y actualiza documentos internos con ClickUp Docs

Puedes redactar documentos, enlazarlos a tareas, asignar acciones y mantener todo conectado al trabajo, sin que se pierda en una herramienta independiente. Y si estás empezando desde cero, ClickUp Brain puede ayudarte a crear contenido más rápido.

Mantén las conversaciones en contexto

Los mensajes no se pierden cuando se integran en el trabajo. En ClickUp, los hilos de chat permanecen vinculados a la tarea, el documento o el proyecto del cliente, por lo que las decisiones no se pierden entre 9 aplicaciones diferentes.

ClickUp Chat mantiene tus conversaciones vinculadas a la tarea o al proyecto del que tratan. Crea canales para cada lista y convierte los mensajes clave en tareas para que no se te escape nada.

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

El software de gestión de proyectos ofrece una gran personalización, pero eso significa que puede llevarte un tiempo estructurar tu entorno de trabajo de una forma que tenga sentido para tu equipo

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Según una reseña de G2 de un propietario de una pequeña empresa:

ClickUp ofrece una impresionante gama de funciones que facilitan la personalización de flujos de trabajo, la gestión de tareas y el seguimiento del progreso, todo en un solo lugar. Me encanta poder crear vistas adaptadas a cada proyecto, configurar automatizaciones e integrarlo con otras herramientas que ya utilizo. Es muy versátil, tanto para el seguimiento de tareas personales como para operaciones empresariales complejas. Las plantillas y los paneles son especialmente útiles para mantener todo organizado y fácil de seguir.

ClickUp ofrece una impresionante gama de funciones que facilitan la personalización de flujos de trabajo, la gestión de tareas y el seguimiento del progreso, todo en un solo lugar. Me encanta poder crear vistas adaptadas a cada proyecto, configurar automatizaciones e integrarlo con otras herramientas que ya utilizo. Es muy versátil, tanto para el seguimiento de tareas personales como para operaciones empresariales complejas. Las plantillas y los paneles son especialmente útiles para mantener todo organizado y fácil de seguir.

Nuestra Guía de IA para pequeñas empresas explica con detalle cómo utilizar la IA para reducir la complejidad en lugar de añadir más herramientas.

Supera la dispersión del trabajo con la solución integrada de ClickUp

🧠 Dato curioso: La Administración de Pequeñas Empresas se creó en 1953 para financiar a las empresas y defenderlas legalmente. Su mandato original incluía ayudar a las pequeñas empresas a conseguir contratos públicos frente a competidores más grandes.

2. Zoom (Ideal para reuniones de equipos a distancia)

a través de Zoom

¿Te acuerdas de cuando las videollamadas eran sinónimo de caras pixeladas y momentos del tipo «¿me oyes ahora»? Zoom cambió eso por completo.

La interfaz es tan intuitiva que incluso el miembro de tu equipo más reacio a la tecnología puede incorporarse sin problemas. Y bueno, lo que distingue a esta aplicación de colaboración para pequeñas empresas es cómo gestiona las interrupciones con elegancia. Cuando a alguien se le cae la conexión, puede volver a conectarse sin problemas y sin interrumpir el flujo de la reunión.

Las mejores funciones de Zoom

Organiza seminarios web y reuniones con hasta 1000 participantes sin perder calidad de vídeo

Graba las reuniones directamente en el almacenamiento en la nube para que los miembros del equipo puedan ponerse al día con las conversaciones que se hayan perdido

Crea salas de trabajo en grupo durante las reuniones grandes para dividir a los participantes en grupos más pequeños y facilitar debates específicos y ejercicios del equipo

Realiza el uso compartido de aplicaciones específicas, pizarras o varias pantallas a la vez durante las presentaciones

Limitaciones de Zoom

El plan Free limita las reuniones a 40 minutos cuando se unen más de dos personas

La calidad del vídeo disminuye notablemente durante las horas de mayor uso o cuando la conexión a internet es inestable

Las primeras versiones de Zoom se enfrentaban a problemas de seguridad relacionados con el «zoombombing», pero la mayoría de esos problemas ya se han resuelto. Aun así, las empresas del sector financiero, sanitario o jurídico suelen necesitar capas de seguridad adicionales

Las funciones avanzadas, como la grabación en la nube y los controles administrativos, requieren suscripciones de pago.

Precios de Zoom

Básico : Gratis, gratuito/a

Pro: 16,99 $ al mes por usuario

Empresa: 21,99 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Zoom

G2: 4,6/5 (más de 55 500 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 14 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoom?

Según una reseña de G2:

Sinceramente, lo que más me gusta de Zoom Workplace es lo fácil que lo hace todo. No tengo que estresarme por averiguar cómo funcionan las cosas, simplemente funciona. Ya sea para hacer una llamada rápida, realizar el uso compartido de mi pantalla o chatear para mantenerme al día con mis compañeros de equipo, todo resulta muy fluido y natural. También me gusta que no se cuelga, incluso cuando mi conexión Wi-Fi no es perfecta. ¿He hecho mención a las salas de reuniones? Las salas de reuniones son un auténtico punto de inflexión para el trabajo en grupo. Hacen que mantenerse en contacto con la gente resulte sencillo y sin esfuerzo.

Sinceramente, lo que más me gusta de Zoom Workplace es lo fácil que lo hace todo. No tengo que estresarme por averiguar cómo funcionan las cosas, simplemente funciona. Ya sea para hacer una llamada rápida, realizar el uso compartido de mi pantalla o chatear para mantenerme al día con mis compañeros de equipo, todo resulta muy fluido y natural. También me gusta que no se cuelga, incluso cuando mi conexión Wi-Fi no es perfecta. ¿He hecho mención de las salas de reuniones? Las salas de reuniones son un auténtico punto de inflexión para el trabajo en grupo. Hacen que mantenerse en contacto con la gente resulte sencillo y sin esfuerzo.

3. Square (La mejor para el procesamiento de pagos móviles)

a través de Square

Tu smartphone acaba de convertirse en una caja registradora, y Square lo ha hecho posible. Este sistema de pago convierte cualquier dispositivo móvil en un terminal de punto de venta, perfecto para empresas que necesitan aceptar pagos en cualquier lugar.

El pequeño lector de tarjetas blanco puede parecer sencillo, pero está diseñado para gestionar el caos de las transacciones del mundo real. Square también elimina los tradicionales quebraderos de cabeza que suponen las cuentas de comerciante y las complicadas estructuras de comisiones, manteniendo todo transparente y sencillo.

Las mejores funciones de Square

Acepta tarjetas con chip, pagos sin contacto y monederos móviles como Apple Pay y Google Pay utilizando lectores de tarjetas compactos que se conectan a smartphones o tabletas

Realiza un seguimiento en tiempo real de los niveles de inventario en múltiples ubicaciones y recibe alertas automáticas cuando los productos se estén agotando o estén agotados.

Accede a análisis detallados de ventas que muestran los momentos de mayor volumen de ventas, los productos más populares y los patrones de compra de los clientes.

Envía facturas profesionales por correo electrónico o texto con recordatorios automáticos para las cuentas vencidas

Limitaciones de Square

El intervalo de las comisiones de procesamiento va desde el 2,6 % hasta el 3,5 % por transacción, lo que puede afectar a los márgenes de beneficio de las pequeñas empresas con un gran volumen de transacciones.

Opciones de personalización limitadas para recibos, facturas y materiales destinados a los clientes

Los tiempos de respuesta del soporte al cliente pueden alargarse durante los periodos de mayor actividad

Precios de Square

Gratis (más gastos de tramitación)

Además: 29 $ o más al mes (+ gastos de tramitación)

Premium: Precios personalizados (+ gastos de tramitación)

Valoraciones y reseñas de Square

G2: 4,6/5 (más de 155 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 315 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Square?

De una reseña de G2:

Es fácil de usar incluso para los usuarios de nuestro equipo que no tienen conocimientos técnicos, y cuenta con excelentes funciones que facilitan el procesamiento de pagos, la gestión de inventarios y la gestión de transacciones de clientes, tanto en línea como fuera de línea. […] Creo que el único problema de Square son los elevados costes de transacción. Dado que utilizamos este software con mucha frecuencia, los gastos se acumulan

Es fácil de usar incluso para los usuarios de nuestro equipo que no tienen conocimientos técnicos, y cuenta con excelentes funciones que facilitan el procesamiento de pagos, la gestión de inventarios y la gestión de transacciones de clientes, tanto en línea como fuera de línea. […] Creo que el único problema de Square son los elevados costes de transacción. Dado que utilizamos este software con mucha frecuencia, los gastos se acumulan

💡 Consejo de experto: Busca aplicaciones para pequeñas empresas que se integren bien con otras herramientas. Una aplicación sofisticada que no se integre con tu herramienta de contabilidad, CRM o plataforma de correo electrónico te causará más problemas de los que resuelve. Busca integraciones nativas o compatibilidad con Zapier/Make.

4. QuickBooks (la mejor opción para la contabilidad de pequeñas empresas)

a través de QuickBooks

QuickBooks se ha convertido en la opción preferida de las pequeñas empresas porque ofrece el equilibrio perfecto entre potentes funciones y facilidad de uso.

Con esta aplicación, puedes enviar facturas profesionales, hacer un seguimiento de quién te ha pagado (y quién no) y controlar tus gastos. Se conecta a tus cuentas bancarias, por lo que tus transacciones se importan automáticamente, lo que te ahorra tiempo al evitar la introducción manual de datos. También obtendrás informes fáciles de leer para tener una visión clara de tu salud financiera sin ahogarte en jerga técnica.

Las mejores funciones de QuickBooks

Importa y clasifica automáticamente las transacciones bancarias de las cuentas conectadas, al tiempo que identifica entradas duplicadas y señala gastos inusuales.

Diseña facturas personalizables con tu imagen de marca, condiciones de pago y recordatorios automáticos de pagos atrasados enviados por correo electrónico o postal.

Elabora informes financieros en tiempo real, incluyendo cuentas de resultados, balances y resúmenes de flujo de caja

Integra más de 650 aplicaciones de terceros, entre las que se incluyen procesadores de pagos, sistemas de gestión de inventario y herramientas de gestión de relaciones con los clientes.

Limitaciones de QuickBooks

La curva de aprendizaje puede resultar pronunciada para los usuarios que no tengan conocimientos de contabilidad ni experiencia en la gestión de cuentas.

La calidad del soporte al cliente varía considerablemente entre los distintos niveles de suscripción, y los planes básicos ofrecen una asistencia limitada

La aplicación móvil no siempre se sincroniza al instante con la versión de escritorio, lo que puede provocar retrasos en la elaboración de informes para los equipos que trabajan sobre la marcha

Precios de QuickBooks

Simple Start: 19 $ al mes

Essentials: 28 $ al mes

Además: 40 $ al mes

Avanzado: 76 $ al mes

Valoraciones y reseñas de QuickBooks

G2: 4,0/5 (más de 290 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 8120 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre QuickBooks?

Una reseña de G2 afirma:

Lo que más me gusta de Intuit QuickBooks es su interfaz muy intuitiva y sus útiles funciones, que simplifican la contabilidad de las pequeñas empresas. Ofrece una visión clara de la facturación, el seguimiento de gastos y los cálculos fiscales, lo que hace que la gestión financiera sea más rápida y muy eficiente.

Lo que más me gusta de Intuit QuickBooks es su interfaz muy intuitiva y sus útiles funciones, que simplifican la contabilidad de las pequeñas empresas. Ofrece una visión clara de la facturación, el seguimiento de gastos y los cálculos fiscales, lo que hace que la gestión financiera sea más rápida y muy eficiente.

📖 Lee también: El mejor software de bases de datos asequible para pequeñas empresas

5. Expensify (La mejor para la automatización de informes de gastos)

a través de Expensify

Expensify hace que la elaboración de informes sobre gastos sea casi un juego de niños. Esta aplicación se dio cuenta de que nadie quiere estar revisando recibos a final de mes, así que le dio la vuelta al proceso por completo. En lugar de agruparlo todo, gestionas los gastos a medida que se producen.

La magia surge cuando tu jefe puede aprobar los gastos mientras espera para ir a comer, y los reembolsos aparecen en tu cuenta sin que nadie tenga que tocar una hoja de cálculo ni ir detrás de las firmas.

Las mejores funciones de Expensify

Escanea los recibos con la cámara de tu smartphone para extraer la información del comerciante, las fechas, los importes y los datos fiscales.

Calcula distancias y aplica las tarifas de kilometraje aprobadas por el IRS para el reembolso utilizando la ubicación GPS

Crea flujos de trabajo de aprobación por niveles que dirijan los gastos al responsable o departamento adecuado en función del tipo y el importe

Importa las transacciones de las tarjetas de empresa y emparejalas con los recibos enviados para evitar entradas duplicadas

Limitaciones de Expensify

La precisión del escaneo de recibos disminuye con los recibos arrugados, descoloridos o escritos a mano, lo que requiere intervención manual

Opciones de personalización limitadas para las categorías de gastos, los flujos de trabajo de aprobación y los formatos de elaboración de informes

La aplicación móvil se bloquea ocasionalmente al procesar grandes lotes de recibos o durante los periodos de mayor uso

Las capacidades de integración dependen en gran medida del software de contabilidad existente y pueden requerir una configuración técnica.

Precios de Expensify

Collect: 5 $ al mes por usuario

Control: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Expensify

G2: 4,5/5 (más de 5395 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 1135 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Expensify?

Un usuario de Reddit escribe:

Llevo un par de años usando Expensify y, sinceramente, ha supuesto un cambio radical para mi pequeña empresa. El escaneo de recibos es muy preciso y me encanta poder gestionar reembolsos, gastos e incluso tarjetas de empresa, todo en un mismo sitio. No es perfecto (¿qué software lo es?), pero me ahorra un montón de tiempo y dolores de cabeza. Sin duda, vale la pena echarle un vistazo si estás cansado del seguimiento manual de los gastos.

Llevo un par de años usando Expensify y, sinceramente, ha supuesto un cambio radical para mi pequeña empresa. El escaneo de recibos es muy preciso y me encanta poder gestionar reembolsos, gastos e incluso tarjetas de empresa, todo en un mismo sitio. No es perfecto (¿qué software lo es?), pero me ahorra un montón de tiempo y dolores de cabeza. Sin duda, vale la pena echarle un vistazo si estás cansado del seguimiento manual de los gastos.

📊 Mini caso práctico: Sustitución de más de 5 herramientas por un único entorno de trabajo Cuando la agencia de marketing Hit Your Mark Media analizó sus operaciones, el problema era evidente. El trabajo se distribuía entre Slack, Miro, Toggl, Loom y otras herramientas. Los proyectos avanzaban más lentamente de lo que deberían porque la información estaba dispersa en múltiples herramientas. Así que el equipo lo consolidó todo en ClickUp. ⚡ Los resultados fueron inmediatos: Más de 5 herramientas sustituidas en las áreas de comunicación, planificación y elaboración de informes

Ahorro de 3000 $ al año al eliminar Slack tras pasar a ClickUp Chat

Paneles de control en tiempo real que realizan el seguimiento de los puntos de sprint, las cargas de trabajo y el rendimiento

Pagos de bonificaciones más rápidos gracias a datos de productividad claros y cuantificables El fundador, Derek Archer, afirma que este cambio ha transformado el funcionamiento de la agencia. En lugar de tener que coordinar actualizaciones entre varias aplicaciones, el equipo ahora gestiona el trabajo con los clientes, la comunicación, la documentación y la elaboración de informes desde un único entorno de trabajo. 🚀

6. BambooHR (La mejor para la gestión de la información de los empleados)

a través de BambooHR

La aplicación para pequeñas empresas de BambooHR pone la información de tu equipo justo donde la necesitas. Consulta datos de contacto, solicitudes de permisos y mucho más en cuestión de segundos. Todo está organizado, es fácil de encontrar y está listo cuando tú lo estés.

Así es como funciona. Los nuevos empleados pueden adaptarse a su incorporación sin sentirse presionados ni abrumados. Los responsables reciben recordatorios amables sobre cumpleaños, aniversarios y fechas de evaluación (porque, seamos sinceros, a todos se nos olvida alguna vez). ¿Y cuando alguien necesita consultar su saldo de vacaciones o actualizar su contacto de emergencia? Simplemente lo hace. Sin formularios que rellenar, sin esperas hasta que alguien le responda.

Las mejores funciones de BambooHR

Organiza la información de los empleados en perfiles digitales con datos de contacto, historial laboral, registros de rendimiento y almacenamiento de documentos accesibles para el personal autorizado

Automatiza los procesos de incorporación con listas de control personalizables que guían a los nuevos empleados a través de los trámites, los módulos de formación y las presentaciones a los miembros del equipo

Elabora informes de cumplimiento sobre igualdad de oportunidades en el empleo (EEO), seguridad laboral y otros requisitos normativos utilizando plantillas y filtros de datos integrados

Facilita a los empleados el acceso a portales de autoservicio para actualizar su información personal, consultar nóminas, acceder a las políticas de la empresa e inscribirse en los planes de prestaciones.

Limitaciones de BambooHR

La función de nóminas es básica y puede requerir integraciones adicionales

Las opciones de personalización de flujos de trabajo, campos y permisos de usuario pueden resultar restrictivas

Los usuarios señalan que tareas cotidianas como generar cartas de oferta o actualizar los cambios salariales siguen requiriendo varios pasos manuales

Precios de BambooHR

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de BambooHR

G2: 4,4/5 (más de 2600 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 3065 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre BambooHR?

De una publicación en Reddit:

Bamboo cuenta con uno de los conjuntos de funciones más completos (quizás el más completo), especialmente si das prioridad al cumplimiento normativo y a la elaboración de informes. Sus herramientas de seguimiento de vacaciones y de incorporación de nuevos empleados son sólidas, y además incluyen un módulo de nóminas integrado. Es realmente impresionante y completo… pero, al final, el precio fue lo que nos hizo descartarlo… fue el presupuesto más caro que recibimos.

Bamboo cuenta con uno de los conjuntos de funciones más completos (quizás el más completo), especialmente si das prioridad al cumplimiento normativo y a la elaboración de informes. Sus herramientas de seguimiento de vacaciones y de incorporación de nuevos empleados son sólidas, y además incluyen un módulo de nóminas integrado. Es realmente impresionante y completo… pero, al final, el precio fue lo que nos hizo descartarlo… fue el presupuesto más caro que recibimos.

🧠 Dato curioso: En 1946, tras la Segunda Guerra Mundial, los veteranos estadounidenses que regresaban a casa crearon miles de pequeñas empresas gracias a la Ley GI. Esto dio lugar a uno de los mayores auges empresariales de la historia de Estados Unidos y transformó las economías locales.

7. WordPress (la mejor opción para la creación de sitios web flexibles)

a través de WordPress

WordPress es la base de la mayoría de los sitios web porque es lo suficientemente flexible para todo: blogs, tiendas online, sitios de membresía o plataformas empresariales a gran escala.

Esta plataforma te ofrece un control total sobre el aspecto y la funcionalidad de tu sitio web sin limitarte a plantillas rígidas. Lo que comenzó como una plataforma de blogs se ha convertido en una solución web completa capaz de gestionar desde sencillos sitios web empresariales hasta complejas tiendas de comercio electrónico.

Hay una curva de aprendizaje, pero la recompensa es un sitio web que crece con tu empresa en lugar de establecer un límite para ella.

Las mejores funciones de WordPress

Personaliza tu sitio web con plantillas diseñadas por profesionales, editores personalizados o CSS personalizado para crear una imagen de marca única

Amplía la funcionalidad de tu sitio web con más de 60 000 plugins para comercio electrónico, optimización SEO, formularios de contacto, integración con redes sociales y análisis.

Optimiza el contenido para los motores de búsqueda utilizando herramientas de SEO integradas y plugins que analizan el uso de palabras clave, las metadescripciones y el rendimiento de las páginas.

Amplía tus sitios web, desde simples blogs hasta complejas plataformas empresariales con múltiples roles de usuario, áreas de miembros y funciones de comercio electrónico.

Limitaciones de WordPress

Las actualizaciones periódicas del software principal, los temas y los complementos requieren un mantenimiento continuo y comprobaciones de compatibilidad.

Los conflictos entre plugins pueden provocar fallos en el sitio web, vulnerabilidades de seguridad o problemas de funcionalidad.

Los requisitos y costes de alojamiento varían considerablemente en función del tráfico del sitio web y de las funciones que se necesiten.

Precios de WordPress

Free

Personal: 9 $ al mes

Premium: 18 $ al mes

Empresa: 40 $ al mes

Comercio: 70 $ al mes

Enterprise: Desde 25 000 $ al año

Valoraciones y reseñas de WordPress

G2: 4,4/5 (más de 2570 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 15 070 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre WordPress?

Alguien en Reddit hace un uso compartido:

El nivel de compatibilidad para plugins y temas, tanto para los desarrolladores como para la comunidad, es suficiente para que siga utilizando WordPress. Además, la interfaz es muy fácil de usar y navegar, incluso para los principiantes.

El nivel de compatibilidad para plugins y temas, tanto para los desarrolladores como para la comunidad, es suficiente para que siga utilizando WordPress. Además, la interfaz es muy fácil de usar y navegar, incluso para los principiantes.

📮 ClickUp Insight: El 31 % de los directivos prefiere los tableros visuales, mientras que otros se basan en diagramas de Gantt, paneles o vistas de recursos. Pero la mayoría de las herramientas te obligan a elegir una sola vista. Si la vista no se adapta a tu forma de pensar, se convierte en un obstáculo más. Con ClickUp, no tienes que elegir. Cambia entre diagramas de Gantt con IA, tableros Kanban, paneles o la vista de Carga de trabajo con un solo clic. Y con ClickUp AI, puedes generar automáticamente vistas o resúmenes personalizados según quién los consulte, ya seas tú, un ejecutivo o tu diseñador. 💫 Resultados reales: CEMEX aceleró el lanzamiento de productos en un 15 % y redujo los retrasos en la comunicación de 24 horas a unos segundos gracias a ClickUp.

8. Wix (La mejor para la creación visual de sitios web)

a través de Wix

Wix resulta atractivo para las personas que piensan de forma visual y quieren ver exactamente cómo quedará su sitio web a medida que lo crean. La interfaz de arrastrar y soltar resulta muy intuitiva: puedes colocar los elementos exactamente en la posición que quieras, ajustar los colores y las fuentes en tiempo real y obtener una vista previa de todo al instante.

Esta aplicación para pequeñas empresas también ha eliminado las barreras técnicas que tradicionalmente hacían que la creación de sitios web resultara intimidante para quienes no son desarrolladores.

Las mejores funciones de Wix

Explora cientos de plantillas diseñadas por profesionales y clasificadas por sector, tipo de empresa y estilo, con herramientas sencillas para personalizar cada una de ellas.

Adapta tu sitio web a la perfección para su vista en móviles y tabletas gracias a un diseño adaptativo que ajusta los diseños automáticamente

Añade funciones completas de comercio electrónico, como listados de productos, carritos de la compra, pagos seguros y seguimiento de inventario, para facilitar las ventas en línea.

Aprovecha Wix ADI para crear al instante un sitio web completo adaptado a tu marca, utilizando la información de tu empresa y tus preferencias de diseño.

Limitaciones de Wix

Los cambios en las plantillas requieren reconstruir todo el sitio web desde cero, ya que los diseños son específicos de cada plantilla

Opciones de personalización limitadas en comparación con las soluciones autohospedadas y acceso restringido al código del sitio web

Las funciones avanzadas, como las capacidades de comercio electrónico y las aplicaciones premium, requieren costosas actualizaciones de suscripción

Las funciones de SEO son básicas y es posible que no cumplan los requisitos de sectores competitivos

Precios de Wix

Free

Light: 17 $ al mes (facturación anual)

Core: 29 $ al mes (facturación anual)

Empresa: 39 $ al mes (facturación anual)

Business Elite: 159 $ al mes (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Wix

G2: 4,2/5 (más de 1725 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 10 400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Wix?

Lo más destacado de una reseña de G2:

Se ha convertido en una plataforma de marketing totalmente integrada (versión lite)... así que, si necesitas lo mínimo indispensable en CRM, marketing por correo electrónico, carrito de la compra, etc., junto con un creador de sitios web sin código, no es un mal punto de partida y su biblioteca de plantillas es bastante buena. Pero esa es también la razón por la que no es una gran plataforma si crees que tu empresa va a crecer: ninguna de las herramientas es tan sólida como otras; es una especie de plataforma todoterreno que no destaca en nada en concreto, pero que puede ser una entrada aceptable.

Se ha convertido en una plataforma de marketing totalmente integrada (versión lite)... así que, si necesitas lo mínimo indispensable en CRM, marketing por correo electrónico, carrito de la compra, etc., junto con un creador de sitios web sin código, no es un mal punto de partida y su biblioteca de plantillas es bastante buena. Pero esa es también la razón por la que no es una gran plataforma si crees que tu empresa va a crecer: ninguna de las herramientas es tan sólida como otras; es una especie de plataforma todoterreno que no destaca en nada en concreto, pero que puede ser una entrada aceptable.

🔍 ¿Sabías que...? La mayoría de las pequeñas empresas con empleados cuentan con un equipo de unas 12 personas: pequeño, pero poderoso.

9. Canva (Ideal para el diseño gráfico rápido)

a través de Canva

Antes, el diseño gráfico requería software caro y años de formación. Canva ha cambiado esa ecuación al poner el diseño de calidad profesional al alcance de cualquiera que tenga conexión a internet.

Sus herramientas de marketing son perfectas para que cualquiera pueda crear gráficos de aspecto profesional en cuestión de minutos. ¿Necesitas una publicación para redes sociales? ¿Un folleto? ¿Una presentación? Solo tienes que elegir una plantilla de gestión de proyectos de diseño y personalizarla a tu gusto. Lo que hace especial a Canva es su capacidad para combinar la simplicidad con resultados profesionales. Puedes crear algo con un acabado impecable sin tener que dedicarle horas.

Las mejores funciones de Canva

Explora millones de fotos de archivo, iconos, ilustraciones y recursos de diseño incluidos en tu plan

Colabora con los miembros de tu equipo en proyectos de diseño mediante flujos de trabajo de edición, comentarios y aprobación en tiempo real

Mantén la coherencia de la marca en todos los diseños utilizando paletas de colores personalizadas, selecciones de fuentes, carga de logotipos y plantillas de directrices de marca.

Redimensiona diseños automáticamente para diferentes plataformas de redes sociales, formatos de impresión y canales de marketing con Magic Resize

Limitaciones de Canva

Las funciones de diseño avanzadas, como la eliminación de fondos, las plantillas premium y los kits de marca, requieren suscripciones de pago.

Las opciones de personalización de las plantillas pueden ser limitadas para proyectos de diseño complejos que requieran un control preciso sobre los elementos

Es posible que la calidad de la exportación no cumpla con los estándares de impresión profesional para materiales de marketing de alta resolución.

Las condiciones de licencia de las fotografías y los gráficos de archivo pueden ser restrictivas para determinados usos comerciales y aplicaciones de reventa.

Precios de Canva

Free

Pro: 15 $ al mes por usuario

Empresa: 20 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Canva

G2: 4,7/5 (más de 4500 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 12 865 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Canva?

Según se ha compartido en Reddit:

Canva es una herramienta fantástica tanto para profesionales como para aficionados. Puedo recurrir a ella si alguien me dice «oye, necesito un anuncio animado en los próximos diez minutos», y si alguien me pide un trabajo tan pequeño o sencillo que no merece la pena dedicarle tiempo, como una tarjeta de visita o una invitación de boda, simplemente le remito a Canva y sigo con lo mío. Es como una caja de autopago para el diseño.

Canva es una herramienta fantástica tanto para profesionales como para aficionados. Puedo recurrir a ella si alguien me dice «oye, necesito un anuncio animado en los próximos diez minutos», y si alguien me pide un trabajo tan pequeño o sencillo que no merece la pena dedicarle tiempo, como una tarjeta de visita o una invitación de boda, simplemente le remito a Canva y sigo con lo mío. Es como una caja de autopago para el diseño.

10. Sortly (La mejor para la organización visual del inventario)

vía Sortly

La gestión de inventario no tiene por qué implicar interminables hojas de cálculo y escáneres de códigos de barras. Sortly utiliza fotos para ayudarte a ver lo que tienes y su ubicación, lo cual tiene más sentido que intentar recordar códigos de producto crípticos.

Esta herramienta de IA para startups resulta ideal para quienes aprenden mejor de forma visual y prefieren ver su inventario en lugar de leer sobre él. Puedes organizar los elementos de la forma que mejor se adapte a tu empresa, ya sea por ubicación, categoría o proyecto.

Las mejores funciones de Sortly

Escanea códigos de barras y códigos QR para añadir elementos al instante, ajustar cantidades y supervisar el movimiento de existencias en todas las ubicaciones

Configura alertas de stock bajo que envían correos electrónicos o notificaciones push cuando el inventario cae por debajo de los límites que hayas establecido

Crea informes de inventario detallados con desgloses de costes, registros de movimientos y resúmenes de valoración que se sincronizan con tus herramientas de contabilidad

Consulta los datos de inventario en todos los dispositivos (incluso sin conexión) para una vista fluida durante las operaciones en el almacén o en el campo

Limitaciones de Sortly

La capacidad limitada para ajustar plantillas, colores de carpetas o añadir imágenes a las carpetas dificulta una organización visual flexible

Menos adecuado para operaciones que requieran soporte de fabricación, previsión de la demanda, listas de materiales o elaboración de informes complejos

La aplicación móvil es útil para búsquedas rápidas, pero las acciones masivas siguen requiriendo un escritorio, lo que no es lo ideal para equipos que actualizan el inventario por lotes.

Precios de Sortly

Free

Avanzado: 49 $ al mes

Ultra: 149 $ al mes

Premium: 299 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Sortly

G2: 4,4/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 945 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Sortly?

En Capterra, un usuario escribió:

Sortly nos ha ayudado de muchas maneras, entre otras cosas minimizando los costes, reduciendo el tiempo necesario para gestionar nuestro inventario, permitiéndonos tener una vista rápida del estado actual de nuestro inventario y reduciendo considerablemente el papeleo.

Sortly nos ha ayudado de muchas maneras, entre otras cosas minimizando los costes, reduciendo el tiempo necesario para gestionar nuestro inventario, permitiéndonos tener una vista rápida del estado actual de nuestro inventario y reduciendo considerablemente el papeleo.

💡 Consejo de experto: Incorpora la retroalimentación a tu conjunto de herramientas. Una vez al mes, pregunta a tu equipo: «¿Qué aplicación te molesta más en este momento?». Un pequeño ajuste o cambio puede eliminar horas de fricciones ocultas.

11. Google Analytics (la mejor para el seguimiento del rendimiento de sitios web)

a través de Google Analytics

Puede que tu sitio web reciba visitas, pero Google Analytics te cuenta la historia que hay detrás de esos números. Va más allá del simple recuento de visitantes para revelar cómo utilizan tu sitio web los usuarios.

Podrás ver qué páginas mantienen el interés de los usuarios, cuáles les hacen salir inmediatamente y qué recorrido siguen por tu sitio web. El verdadero valor reside en comprender los patrones de comportamiento de los visitantes para tomar decisiones más acertadas sobre el contenido, el diseño y las inversiones en marketing.

Las mejores funciones de Google Analytics

Identifica las fuentes de tráfico y la eficacia de los canales de marketing, incluyendo la búsqueda orgánica, la publicidad de pago, las redes sociales y los sitios de referencia.

Analiza los datos demográficos de tu público, como la edad, el género, la ubicación, los intereses y el uso de dispositivos, para conocer mejor a tus visitantes.

Supervisa métricas de rendimiento del sitio web, como los tiempos de carga de las páginas, los tiempos de respuesta del servidor y los problemas de usabilidad en dispositivos móviles que afectan a la experiencia del usuario.

Define metas de conversión personalizadas para tu pequeña empresa y activa el seguimiento de comercio electrónico para supervisar registros, descargas o ventas

Limitaciones de Google Analytics

La complejidad de la interfaz puede abrumar a los nuevos usuarios con demasiadas opciones y terminología técnica

El muestreo de datos afecta a la precisión de los sitios web con mucho tráfico, lo que puede sesgar métricas y tendencias importantes

Las normativas de privacidad, como el RGPD y la CCPA, establecen límites en cuanto a las capacidades de seguimiento y la recopilación de datos en determinadas regiones.

Precios de Google Analytics

Free

Google Analytics 360: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Google Analytics

G2: 4,5/5 (más de 6465 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 8140 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Google Analytics?

Alguien en G2 hace un uso compartido:

Es como tener visión de rayos X de lo que ocurre en tu sitio web. Me encanta lo detallados que son los datos. Puedes analizar a fondo qué funciona y qué no. La vista en tiempo real es especialmente útil cuando lanzas algo nuevo y quieres ver el tráfico en directo. […] La curva de aprendizaje es real. No es la herramienta más intuitiva si acabas de empezar, y la interfaz puede resultar abrumadora al principio. También me gustaría que los paneles fueran un poco más personalizables sin tener que perderte en un laberinto de ajustes o herramientas de terceros.

Es como tener visión de rayos X de lo que ocurre en tu sitio web. Me encanta lo detallados que son los datos. Puedes analizar a fondo qué funciona y qué no. La vista en tiempo real es especialmente útil cuando lanzas algo nuevo y quieres ver el tráfico en directo. […] La curva de aprendizaje es real. No es la herramienta más intuitiva si acabas de empezar, y la interfaz puede resultar abrumadora al principio. También me gustaría que los paneles fueran un poco más personalizables sin tener que perderte en un laberinto de ajustes o herramientas de terceros.

🔍 ¿Sabías que...? Según la Cámara de Comercio de EE. UU., el 95 % de las pequeñas empresas utilizan al menos una plataforma tecnológica para garantizar el buen funcionamiento de sus actividades.

12. Wave (La mejor para una contabilidad ajustada al presupuesto)

a través de Wave

Wave hace que la parte financiera de gestionar una empresa sea mucho menos estresante y, ¿nos atrevemos a decirlo?, ¿incluso satisfactoria? Envía facturas impecables, enlaza tu cuenta bancaria para realizar el seguimiento de los ingresos y gastos, y comprueba tu saldo sin tener que hacer clic en 15 pestañas.

Además, organiza tus gastos para facilitar su clasificación y genera informes básicos, como de pérdidas y ganancias, impuestos sobre las ventas y saldos de cuentas.

Las mejores funciones de Wave

Conecta cuentas bancarias y tarjetas de crédito para importar y clasificar automáticamente las transacciones mediante algoritmos de aprendizaje automático

Lleva un seguimiento de los gastos de tu empresa mediante el escaneo de recibos desde el móvil, que extrae automáticamente la información del proveedor, los importes y los datos fiscales.

Gestiona los pagos de los clientes a través de soluciones integradas, como tarjetas de crédito, transferencias bancarias y opciones de pago en línea

Limitaciones de Wave

Las opciones de soporte al cliente se limitan al correo electrónico y a los recursos en línea, sin asistencia telefónica ni chat en vivo.

No están disponibles funciones avanzadas como la gestión de inventario, el seguimiento de proyectos y la compatibilidad con múltiples monedas.

Algunos usuarios han sufrido cierres inesperados de cuentas y problemas con los pagos

Sin funciones de edición masiva

Precios de Wave

Free

Pro: 16 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Wave

G2: 4,3/5 (más de 295 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 1695 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Wave?

De un debate en Reddit:

Es mucho mejor que la mayoría de las alternativas que probé para mi pequeña empresa. Necesitaba gestionar el inventario, los servicios y las piezas, y esta era una de las pocas herramientas que lo hacía. Echo de menos que fuera gratis, pero los 20 $ al mes, o lo que sea que pague, merecen totalmente la pena.

Es mucho mejor que la mayoría de las alternativas que probé para mi pequeña empresa. Necesitaba gestionar el inventario, los servicios y las piezas, y esta era una de las pocas herramientas que lo hacía. Echo de menos que fuera gratuito, pero los 20 $ al mes, o lo que sea que pague, merecen totalmente la pena.

📖 Lee también: Cómo encontrar un mentor de empresa para emprendedores

13. Hootsuite (La mejor para programar publicaciones en redes sociales)

a través de Hootsuite

La aplicación de marketing de Hootsuite para pequeñas empresas te ayuda a mantenerte a la vanguardia de la conversación con escucha social en tiempo real en más de 150 millones de fuentes, incluyendo blogs, foros y podcasts. Detecta menciones de tu marca, realiza el seguimiento de la opinión y filtra el ruido con etiquetas basadas en IA y alertas personalizadas, para que solo recibas lo que te interesa.

Cuando llegue el momento de publicar, podrás programar contenido de forma masiva, previsualizarlo todo en un calendario visual y publicarlo en Instagram, LinkedIn, TikTok y otras plataformas.

Las mejores funciones de Hootsuite

Analiza el rendimiento de las publicaciones con métricas detalladas, como las tasas de interacción, el alcance, las impresiones y las tasas de clics en todas las plataformas conectadas.

Coordínate con tu equipo mediante flujos de trabajo de aprobación, permisos basados en roles y bibliotecas de contenido compartidas para mantener la coherencia en los mensajes

Supervisa a la competencia y las tendencias del sector con herramientas que revelan oportunidades de crecimiento y comparan el rendimiento con el de empresas similares.

Limitaciones de Hootsuite

El plan Free limita a los usuarios a tres perfiles en redes sociales y 30 publicaciones programadas al mes.

El panel puede parecer abarrotado y poco intuitivo

Las funciones de publicación en Instagram tienen un límite debido a restricciones de la plataforma, lo que requiere pasos adicionales para determinados tipos de contenido

Precios de Hootsuite

Prueba gratuita

Estándar: 149 $ al mes por usuario

Avanzado: 399 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Hootsuite

G2: 4,2/5 (más de 6230 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 3800 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Hootsuite?

Una reseña de Reddit dice:

Como responsable de comunicación, utilizo Hootsuite a diario. Nos permite gestionar varias cuentas de redes sociales a la vez, programar muchas publicaciones, realizar el seguimiento de las métricas y es muy intuitivo. Sin embargo, le veo algunos inconvenientes, como el hecho de que no se puedan subir archivos PDF ni etiquetar a personas. ¡Pero es una herramienta estupenda!

Como responsable de comunicación, utilizo Hootsuite a diario. Nos permite gestionar varias cuentas de redes sociales a la vez, programar muchas publicaciones, realizar el seguimiento de las métricas y es muy intuitivo. Sin embargo, le veo algunos inconvenientes, como el hecho de que no se puedan subir archivos PDF ni etiquetar a personas. ¡Pero es una herramienta estupenda!

🧠 Dato curioso: Zara comenzó como una pequeña tienda de ropa en España llamada Zorba. Cuando el propietario se dio cuenta de que había una barra cercana con el mismo nombre, cambió el orden de algunas letras y la rebautizó como Zara. Ese cambio de marca ayudó a lanzar uno de los imperios de la moda más dinámicos del mundo.

14. Grammarly Business (Ideal para la redacción profesional)

a través de Grammarly

Dirigir una pequeña empresa implica escribir mucho: correos electrónicos, propuestas, publicaciones en redes sociales, actualizaciones para el equipo. Grammarly Business te ayuda a redactar con precisión en todo momento. Detecta expresiones poco naturales, errores gramaticales y tonos incoherentes antes de que pulses «enviar», para que no tengas que ralentizar tu ritmo para revisarlo todo dos veces.

También es una herramienta fiable para fomentar hábitos de redacción más sólidos en todo tu equipo. Las sugerencias son fáciles de seguir y útiles. La voz de tu marca se mantiene coherente, la comunicación se vuelve más clara y todo parece un poco más profesional sin esfuerzo adicional.

Las mejores funciones de Grammarly Business

Garantiza la coherencia en las comunicaciones del equipo y los materiales de marketing personalizando el tono de marca y la guía de estilo.

Evalúa la redacción de tu equipo con informes detallados que destacan los errores frecuentes, los patrones de progreso y las métricas de eficacia general.

Detecta el plagio y mantén la originalidad del contenido mediante comparaciones exhaustivas con bases de datos para todos los materiales escritos

Accede a funciones avanzadas de escritura con sugerencias para ampliar tu vocabulario, mejorar el flujo de las frases y adaptar la legibilidad a públicos específicos.

Limitaciones de Grammarly Business

Los usuarios de la versión gratuita suelen encontrarse con indicaciones insistentes y sugerencias bloqueadas; a veces, incluso las correcciones más básicas están restringidas tras muros de pago.

Grammarly puede ser demasiado agresivo, imponiendo frases concisas o en voz activa que no se ajustan al tono deseado.

El widget flotante intrusivo puede ocultar el texto y afectar a la experiencia del usuario.

Precios de Grammarly

Free

Pro: 30 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Grammarly

G2: 4,7/5 (más de 10 525 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 7200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Grammarly Business?

Según una reseña de Capterra:

Me encanta que puedas personalizar la herramienta de redacción hasta el punto de ajustar los estándares de redacción de tu empresa, lo que le da a tus comunicaciones un tono más profesional. […] Grammarly Business es muy versátil y se integra con software de uso generalizado como Gmail, navegadores web, Microsoft Office y mucho más. Usar esta herramienta es un salvavidas y un ahorro de tiempo: edita, revisa y reduce el esfuerzo y el tiempo que dedicarías a revisar. […] Me gustaría que Grammarly Business se centrara más en ofrecer compatibilidad para varios idiomas, convirtiéndola en una herramienta de redacción verdaderamente nacional.

Me encanta que puedas personalizar la herramienta de redacción hasta el punto de ajustar los estándares de redacción de tu empresa, lo que le da a tus comunicaciones un tono más profesional. […] Grammarly Business es muy versátil y se integra con software de uso generalizado como Gmail, navegadores web, Microsoft Office y mucho más. Usar esta herramienta es un salvavidas y un ahorro de tiempo: edita, revisa y reduce el esfuerzo y el tiempo que dedicarías a revisar. […] Me gustaría que Grammarly Business se centrara más en ofrecer compatibilidad para varios idiomas, convirtiéndola en una herramienta de redacción verdaderamente nacional.

💡 Consejo de experto: Elige aplicaciones para pequeñas empresas que crezcan contigo. Busca precios flexibles, opciones de actualización y funciones que te ayuden en tu siguiente fase. No querrás tener que reconstruir tus sistemas cada vez que contrates a alguien nuevo o añadas un servicio.

15. Calendly (La mejor para programar citas)

a través de Calendly

Programar una reunión no debería requerir cinco correos electrónicos y consultar el calendario. Calendly facilita que las personas vean cuándo estás disponible y reserven una hora que os venga bien a ambos.

Además, se encarga de las tareas tediosas, como las confirmaciones, los recordatorios y las actualizaciones del Calendario. Tú mantienes el control de tu agenda sin necesidad de gestionar cada paso. Lo único que te queda por hacer es presentarte preparado.

Las mejores funciones de Calendly

Intégralas fácilmente con Google Calendar, Outlook y otros sistemas de calendario para evitar reservas duplicadas

Recopila información de los asistentes mediante formularios de registro personalizables que recogen datos relevantes antes de que comiencen las reuniones

Gestiona automáticamente las conversiones de zonas horarias para la planificación global, al tiempo que muestra las horas de las reuniones en la zona horaria local de cada participante.

Limitaciones de Calendly

El plan Free limita a los usuarios a una integración de calendario y a tipos de citas básicas, sin opciones de personalización avanzadas.

Algunos usuarios experimentan incidencias de programación, fallos ocasionales en la página de reservas o problemas de sincronización o integración del calendario (especialmente con Outlook).

No cumple con la HIPAA de forma predeterminada, por lo que los proveedores de servicios médicos o de salud mental no pueden confiar en ella sin advertencias o controles.

Precios de Calendly

Free

Estándar: 12 $ al mes por usuario

Teams: 20 $ al mes por usuario

Corporación: 15 000 $ al año

Valoraciones y reseñas de Calendly

G2: 4,7/5 (más de 2395 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Calendly?

Una reseña de G2 sobre esta aplicación para pequeñas empresas dice:

Calendly ha simplificado enormemente nuestro proceso de programación. Es fantástico porque permite a los usuarios, clientes y clientes potenciales reservar llamadas con nosotros para todo tipo de cosas, desde demostraciones de software hasta asistencia técnica, formación y reuniones rápidas… La configuración del tipo de evento puede resultar un poco complicada; no siempre es muy intuitiva. Y, a veces, parece que los ajustes cambian sin previo aviso, lo que puede resultar bastante confuso cuando de repente nos encontramos con cambios inesperados.

Calendly ha simplificado enormemente nuestro proceso de programación. Es fantástico porque permite a los usuarios, clientes y clientes potenciales reservar llamadas con nosotros para todo tipo de cosas, desde demostraciones de software hasta asistencia técnica, formación y reuniones rápidas… La configuración del tipo de evento puede resultar un poco complicada; no siempre es muy intuitiva. Y, a veces, parece que los ajustes cambian sin previo aviso, lo que puede resultar bastante confuso cuando de repente nos encontramos con cambios inesperados.

🔍 ¿Sabías que...? Más del 50 % de los propietarios de pequeñas empresas afirman que ahora trabajan más horas que el año pasado.

16. TripIt (La mejor para gestionar itinerarios de viaje)

a través de TripIt

Los viajes de negocios implican gestionar múltiples reservas, confirmaciones e itinerarios, lo que hace que TripIt sea imprescindible para quienes viajan con frecuencia. Esta app crea automáticamente itinerarios organizados a partir de las confirmaciones de vuelos, hoteles y alquiler de coches recibidas por correo electrónico.

La aplicación para pequeñas empresas ofrece actualizaciones de vuelos en tiempo real, cambios de puerta de embarque y notificaciones de retrasos. TripIt también realiza el seguimiento de los puntos de los programas de fidelidad, las categorías de gastos y los patrones de viaje. Funciona sin conexión, lo que garantiza el acceso a información importante sobre el viaje incluso en zonas con conectividad limitada.

Las mejores funciones de TripIt

Reenvía las confirmaciones por correo electrónico de aerolíneas, hoteles y empresas de alquiler de coches para crear automáticamente itinerarios de viaje completos

Recibe actualizaciones de vuelos en tiempo real sobre cambios de puerta de embarque, retrasos, cancelaciones y opciones de vuelos alternativos a través de notificaciones push

Clasifica los gastos de vuelos, hoteles, comidas y transporte terrestre para la elaboración de informes de empresa

Comparte itinerarios detallados con compañeros de trabajo, asistentes o familiares que necesiten acceder a tus planes de viaje y a tu información de contacto

Limitaciones de TripIt

Las funciones avanzadas, como el seguimiento de asientos, las alertas de tarifas y las opciones de vuelos alternativos, requieren la costosa suscripción Pro.

La creación automática de itinerarios a veces omite las confirmaciones de reserva o no logra analizar planes de viaje complejos

Integración limitada con los sistemas de gestión de viajes corporativos y el software de elaboración de informes sobre gastos

Las funciones de seguimiento de gastos son básicas en comparación con las aplicaciones especializadas en gastos empresariales

Precios de TripIt

Free

TripIt Pro: 49 $ al año (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de TripIt

G2: 4,7/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre TripIt?

Escucha lo que dice este usuario de Reddit:

Llevo años usando Tripit y es un sitio estupendo al que reenviar tus confirmaciones de reserva y cosas por el estilo. Me encanta tener toda mi información de viaje almacenada en un solo lugar. Si buscas algo, solo tienes que ir a un sitio. Y puedes echar un vistazo a todo tu itinerario [sic] y ver si quizá te has olvidado de reservar un hotel para alguna parada (eso es especialmente útil cuanto más largo es el viaje).

Llevo años usando Tripit y es un sitio estupendo al que reenviar tus confirmaciones de reserva y cosas por el estilo. Me encanta tener toda mi información de viaje almacenada en un solo lugar. Si buscas algo, solo tienes que ir a un sitio. Y puedes echar un vistazo a todo tu itinerario [sic] y ver si quizá te has olvidado de reservar un hotel para alguna parada (eso es especialmente útil cuanto más largo es el viaje).

17. Mailchimp (Ideal para campañas de marketing por correo electrónico)

a través de Mailchimp

El marketing por correo electrónico sigue siendo una de las formas más eficaces de llegar a los clientes, y Mailchimp pone la creación de campañas al alcance de empresas de todos los tamaños.

Esta aplicación ofrece editores de correo electrónico de arrastrar y soltar, plantillas para pequeñas empresas y flujos de trabajo de automatización. Mailchimp también proporciona análisis detallados sobre tasas de apertura, tasas de clics y seguimiento de conversiones.

Las mejores funciones de Mailchimp

Segmente a su público en función de datos demográficos, comportamiento de compra, interacción con el correo electrónico y campos personalizados para enviar mensajes altamente segmentados

Automatiza secuencias de correo electrónico, como series de bienvenida, recuperación de carritos abandonados, campañas de cumpleaños y seguimientos posteriores a la compra, que se desencadenan en función de las acciones de los clientes.

Intégralas con plataformas de comercio electrónico como Shopify, WooCommerce y Magento para obtener recomendaciones de productos personalizadas y campañas de marketing automatizadas.

Limitaciones de Mailchimp

El plan Free limita el número de suscriptores a 2000 contactos y restringe las funciones avanzadas de automatización

Las opciones de personalización de plantillas pueden resultar limitadas para diseños de correo electrónico complejos que requieren un control preciso sobre el diseño y el estilo

La calidad del soporte al cliente varía considerablemente según el nivel de suscripción, y los planes básicos ofrecen una asistencia limitada

Las funciones avanzadas, como las pruebas multivariantes, la segmentación avanzada y la elaboración de informes detallados, requieren costosas suscripciones premium

Precios de Mailchimp

Free

Lo esencial: 13 $ al mes

Estándar: 20 $ al mes

Premium: 350 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Mailchimp

G2: 4,3/5 (más de 5295 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 17 560 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Mailchimp?

Una reseña de G2 lo expresa así:

Mailchimp ofrece un potente conjunto de funciones con su plataforma de correo electrónico, que funciona a la perfección con sus otros productos de marketing online, como los sitios web. Es bastante fácil de usar y cuenta con un excelente servicio de soporte por correo electrónico.

Mailchimp ofrece un potente conjunto de funciones con su plataforma de correo electrónico, que funciona a la perfección con sus otros productos de marketing online, como los sitios web. Es bastante fácil de usar y cuenta con una excelente compatibilidad con el soporte por correo electrónico.

🔍 ¿Sabías que...? El 73 % de la Generación Z y el 75 % de los millennials afirman que serían más propensos a comprar en pequeñas empresas si la experiencia fuera tan cómoda como comprar en las grandes cadenas minoristas.

Podrías usar cinco aplicaciones… o simplemente ClickUp

Las mejores aplicaciones para pequeñas empresas no se limitan a acumular funciones por el simple hecho de hacerlo. Facilitan el trabajo, ayudan a los equipos a mantenerse centrados y evitan los constantes cambios de contexto.

ClickUp hace exactamente eso.

Puedes planificar proyectos, chatear con tu equipo, redactar contenido en Docs (con un poco de ayuda de la IA) e incluso llevar un control del tiempo sin salir de la plataforma. ¿Necesitas hacer un seguimiento de un cliente potencial? Configura una vista rápida de CRM. ¿Quieres saltarte las tareas repetitivas? Las automatizaciones te echan una mano.

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