Cómo crear un panel para KPI (con ejemplos y plantillas)

En un equipo de alto rendimiento, todos saben exactamente cuáles son sus responsabilidades, cómo están rindiendo y cómo todo ello se relaciona con las metas de la organización.

Estos equipos, que trabajan como una sola unidad y superan constantemente los objetivos, tienen un hábito en común: realizan un seguimiento y conocen sus números en todo momento.

No se puede mejorar lo que no se mide.

No se puede mejorar lo que no se mide.

Por lo tanto, el primer paso para mejorar el rendimiento es la medición. Esto nos lleva al concepto de KPI o indicadores clave de rendimiento. Los KPI ayudan a cuantificar continuamente el rendimiento de las personas, los equipos y toda la organización.

Sin embargo, establecer KPI es solo el primer paso.

También debes supervisar tu progreso con regularidad para asegurarte de que tú y tu equipo podéis alcanzar vuestras metas. ¡Ahí es donde resulta útil un panel de control de KPI! 📈

¿Qué es un panel de control de KPI?

Un panel de KPI representa visualmente sus KPI (indicadores clave de rendimiento), lo que le ofrece una vista detallada de múltiples KPI en un solo lugar. Mediante gráficos, tablas, barras de progreso, etc., el panel de KPI le ayuda a ver rápidamente dónde se encuentra usted o su equipo con respecto a metas específicas. Puede evaluar al instante lo cerca que está de alcanzar los puntos de referencia.

Los paneles de KPI proporcionan a todas las partes interesadas una visión clara del rendimiento de la organización en todo momento. Esto ayuda a identificar áreas problemáticas y a tomar medidas correctivas cuando sea necesario.

A continuación se explica cómo un panel de KPI ayuda a una empresa:

Visualiza los datos para facilitar su comprensión : un panel de control de KPI reúne datos complejos de diversas fuentes de datos en una vista concisa. Esto ayuda al seguimiento del rendimiento y facilita la identificación de tendencias.

Realiza un seguimiento del progreso hacia metas específicas : mediante : mediante métricas cuantitativas , el panel ayuda a los equipos a comprender su rendimiento en relación con las metas. Por ejemplo, un equipo de marketing puede realizar un seguimiento de KPI como el tráfico del sitio web, las tasas de conversación, el coste de adquisición de clientes (CAC), etc., para comprender cuál es su rendimiento.

Ayuda en la toma de decisiones : un panel de KPI puede revelar información que le ayude a usted y a su equipo a tomar mejores decisiones. Por ejemplo, en una semana en la que han disminuido los clientes potenciales del sitio web, un panel : un panel de KPI puede revelar información que le ayude a usted y a su equipo a tomar mejores decisiones. Por ejemplo, en una semana en la que han disminuido los clientes potenciales del sitio web, un panel de KPI de marketing podría mostrarle si esto se debe a una caída en el tráfico.

Mejora la comunicación y la coordinación entre departamentos: los paneles de control de KPI ayudan a los equipos a tener la misma vista transparente de las metas y el progreso hacia ellas. Esto mantiene a los diferentes departamentos alineados con los objetivos comunes.

Los paneles de KPI modernos recopilan múltiples KPI en una sola vista, lo que ahorra el tiempo que de otro modo se dedicaría a analizar datos de múltiples fuentes de datos.

Las vistas compartidas ayudan a los equipos a analizar el rendimiento de forma colaborativa y a aprovechar los datos y las métricas para cuantificar el progreso.

¿No sabes qué son los KPI? ¡Mira nuestro vídeo que te lo explica todo sobre los KPI de una vez por todas!

Elementos de un panel de control de KPI

El panel de control de KPI es más que una simple herramienta de seguimiento: ofrece una instantánea de los plazos inminentes y las tareas que requieren atención urgente, junto con sus respectivos propietarios. Este nivel de claridad y responsabilidad conduce a decisiones informadas y ajustes oportunos, lo que le permite mantener el impulso hacia las metas.

Un panel de KPI bien diseñado suele tener estos elementos:

Métricas clave

Un panel de control de KPI mostrará las métricas más importantes y relevantes para el equipo y la organización. Cada una de las métricas suele ser específica, cuantificable y medible. Por ejemplo, las métricas clave para un equipo de gestión de productos podrían incluir la tasa de adopción de funciones, el NPS (Net Promoter Score), la tasa de retención de usuarios, la puntuación de satisfacción del cliente (CSAT), etc.

Visualización de datos

Los simples gráficos circulares y las listas de números pueden no ser suficientes para realizar un seguimiento preciso de su progreso. En su lugar, debe buscar un panel ejecutivo que ofrezca información completa a través de elementos visuales. Elementos como gráficos, medidores, termómetros y barras de progreso facilitan el seguimiento del progreso.

Un panel de control de KPI que visualiza los datos mediante tablas, gráficos, cuadros de mando, etc., facilita a los equipos la comprensión y el análisis rápidos de los datos y la decisión sobre los siguientes pasos a seguir.

Manténgase enfocado con los paneles de ClickUp. Visualiza KPI esenciales como la velocidad de sprint en los paneles de ClickUp.

Lo ideal es disponer de un panel con los datos más actuales y fiables, para poder tomar decisiones informadas y actuar a tiempo. Lo ideal es que el panel de KPI pueda actualizar los datos automáticamente en tiempo real o a intervalos frecuentes. De este modo, se garantiza que la información que se consulta sea siempre actual y fiable.

Aunque muchos equipos siguen creando paneles de KPI en Excel, una desventaja significativa es que no se actualizan automáticamente. Las herramientas modernas pueden hacerlo mejor al integrarse con sus fuentes de datos.

Opciones de filtrado y desglose

Los paneles más avanzados te ofrecen filtros y opciones de desglose para ver métricas específicas con mayor detalle. Por ejemplo, los paneles de ClickUp tienen filtros y interruptores para ayudarte a encontrar la información necesaria.

Profundiza en cualquier métrica de tu panel de KPI utilizando los filtros de ClickUp.

Hitos y cronogramas

Establecer hitos es importante para que el líder de un equipo mantenga la moral del equipo, especialmente en el caso de objetivos a largo plazo. Estos hitos sirven como puntos de control que ofrecen ánimo a través de signos visibles de progreso.

Por otro lado, los cronogramas proporcionan a usted y a todo su equipo una hoja de ruta clara para alcanzar los objetivos, lo que les ayuda a mantener la motivación y la concentración. Su panel de KPI debe poder incorporar estos elementos junto con las métricas de rendimiento.

Establece y realiza el seguimiento de las metas para convertir los hitos en momentos de orgullo para el equipo con ClickUp Metas.

Personalización

El panel de KPI solo puede ser realmente útil cuando los usuarios pueden personalizar la vista del panel. Por ejemplo, es posible que un responsable de ventas solo desee ver los KPI generales de ventas y añadir filtros por equipos. Por otro lado, es posible que un jefe de departamento desee ver los KPI detallados del rendimiento individual y del equipo en un diseño específico.

Tu panel debe ser personalizable para que no tengas que crear múltiples paneles de KPI adaptados a los requisitos únicos de cada equipo. También puedes crear una plantilla de panel común que se pueda reutilizar tantas veces como sea necesario.

💡Consejo profesional: los paneles de ClickUp son altamente personalizables, con más de 50 widgets para crear tu vista de datos preferida.

Notificaciones

Algunas herramientas para la elaboración de informes de KPI permiten configurar alertas y notificaciones para eventos específicos que requieren intervención o una acción rápida. Por ejemplo, se puede configurar una alerta para cuando el tráfico del sitio web caiga más de un 10 % en una semana.

Interfaz fácil de usar para usuarios

Un panel de control de KPI es una herramienta para todos los miembros de la organización, no solo para los expertos en tecnología. Su diseño debe ser intuitivo y fácil de usar, lo que permite una navegación sencilla. Toda la información clave debe ser fácilmente accesible para que los miembros del equipo no tengan que buscar exhaustivamente los datos empresariales importantes. Además, hacer que el panel de control sea compatible con dispositivos móviles mejora su utilidad, ya que los equipos pueden realizar el seguimiento de las actualizaciones cruciales en cualquier momento y lugar.

Como analista de negocios, la función de panel de ClickUp me ha facilitado mucho la tarea de representar los datos de una manera atractiva y significativa. La función de comparación se puede personalizar para que los datos se muestren de forma completa y se puedan entender muy fácilmente.

Como analista de negocios, la función de panel de ClickUp me ha facilitado mucho la tarea de representar los datos de una manera atractiva y significativa. La función de comparación se puede personalizar para que los datos se muestren de forma completa y se puedan entender muy fácilmente.

Ahora que sabemos en qué consiste un panel de KPI eficaz, respondamos también a la pregunta que confunde a muchos: la diferencia entre OKR y KPI.

Diferencia entre KPI y OKR

Aunque los KPI y los OKR se utilizan para medir y realizar el seguimiento del rendimiento, su finalidad y funciones son diferentes. Mientras que los KPI miden el rendimiento en función de métricas específicas, los OKR establecen la visión y la estrategia para alcanzar las metas. A continuación se ofrece una breve comparación entre ambos:

Aspecto KPI OKR Propósito Para medir y supervisar el rendimiento de forma continua. Para definir y realizar el seguimiento de los objetivos y los resultados medibles. Periodo de tiempo cubierto En curso Normalmente, trimestral o anualmente. Enfoque Realice un seguimiento del rendimiento individual o del equipo en relación con los objetivos predefinidos. Alinee y motive a las personas o equipos para alcanzar objetivos específicos. Lo que miden Puntos de datos cuantitativos Resultados clave cuantificables enlazados a los objetivos. Estructura Descriptivo e incluye métricas individuales. Prescriptivo e impulsa el progreso hacia las metas. Flexibilidad Estático durante toda la duración, salvo que se produzca un cambio en los objetivos. Actualizado y revisado según sea necesario. Ejemplo Tráfico del sitio web. Clientes potenciales mensuales. Ingresos por ventas. Transacciones diarias. Puntuaciones CSAT. Coste de adquisición de clientes (CAC). Aumentar el tráfico del sitio web en un 50 %. Aumentar los clientes potenciales entrantes en un 20 %. Aumentar los ingresos en un 25 %. Mejorar las conversiones en un 18 %. Mejorar la puntuación CSAT en un 10 %. Reducir el CAC en un 15 %.

Diferentes tipos de paneles de control de KPI

Los paneles de KPI difieren en diseño y funcionalidad para satisfacer las necesidades específicas de cada rol, desde los directores generales hasta los gerentes, los jefes de equipo y los colaboradores individuales dentro de una organización.

Comprender las funciones y los propósitos distintivos de cada uno puede ayudarle a implementar de manera eficaz el marco de KPI más relevante.

Panel de control estratégico de KPI

Los ejecutivos y la alta dirección de la organización necesitan una vista general de alto nivel del rendimiento de la empresa en relación con los objetivos establecidos. Un panel de control estratégico de KPI proporciona esta vista general del progreso de la organización hacia las metas estratégicas y a largo plazo. Incluiría una vista general de la salud del negocio y datos de toda la empresa sobre el rendimiento financiero, la satisfacción de los clientes, etc.

Este tipo de panel de control ejecutivo de KPI proporciona:

Visualización de metas estratégicas: muestra las metas principales de la organización y su alineación con la estrategia general.

Seguimiento de los resultados de toda la organización: ofrece información sobre el rendimiento de los diferentes departamentos y cómo contribuyen a las metas de la empresa.

Soporte en la toma de decisiones: incluye información útil y previsiones que ayudan en la planificación estratégica y incluye información útil y previsiones que ayudan en la planificación estratégica y la asignación de recursos.

Información sobre el rendimiento en tiempo real: permite a los directores generales y ejecutivos supervisar la salud de la organización y el progreso hacia las metas.

Panel de control analítico de KPI

Los paneles de control analíticos de KPI son más detallados que los paneles estratégicos y proporcionan datos e información detallados para ayudar a los gerentes a tomar decisiones. Por lo general, incluyen datos históricos y funciones, como filtros y vistas, para un análisis más profundo. Los analistas y científicos de datos de su organización utilizarían estos paneles a diario. Estos son los mejores paneles de control de KPI para la planificación y la estrategia a largo plazo.

Algunas organizaciones utilizan un panel analítico como fuente de datos principal, con diversos cortes realizados para equipos o funciones específicos.

Panel de control de KPI operativos

Prueba los paneles de ClickUp. Obtenga una panorámica de las métricas estratégicas y operativas, el estado de los proyectos y las actividades del equipo en una interfaz visual con los paneles de ClickUp.

El tipo de panel de KPI más utilizado es el panel operativo. Este ofrece una instantánea periódica de las operaciones de su empresa en un momento dado. Estos paneles suelen carecer de elementos superfluos, como vistas múltiples y barras de progreso; en cambio, se centran en el rendimiento o la condición actuales. Los paneles de KPI operativos también tienen un diseño más sencillo y fácil de usar.

Este tipo de panel de KPI suele ser utilizado por los jefes de equipo y los mandos intermedios; entre sus funciones comunes se incluyen:

KPI específicos del equipo: detallar las metas del equipo y realizar el seguimiento del progreso en relación con estas métricas.

Herramientas de colaboración y alineación: Garantizar que los objetivos del equipo estén alineados con las metas generales de la organización y mejorar la colaboración entre los miembros del equipo.

Gestión del rendimiento: ayuda a evaluar el rendimiento del equipo, identificar áreas de mejora y reconocer los logros.

Seguimiento de hitos: destacar los logros significativos y los próximos plazos para mantener al equipo motivado y encaminado.

Algunos ejemplos de este tipo de paneles son el seguimiento diario del rendimiento de las ventas, el informe de asistencia del equipo, el seguimiento de los tiempos de respuesta del soporte al cliente, el panel de control del nivel de existencias, el panel de control de los KPI de ventas de la empresa, etc. Los distintos equipos de la organización (ventas, marketing, atención al cliente, etc.) también pueden crear paneles de control operativos para realizar un seguimiento de los KPI funcionales.

Panel de control de KPI táctico

Los colaboradores individuales deben comprender cómo su trabajo repercute en las metas de la organización. Su panel es más táctico y se centra en lo siguiente:

Metas y métricas individuales: muestra los objetivos individuales y el progreso hacia su consecución.

Gestión de tareas: integración de listas de tareas e indicadores de progreso para ayudar a las personas a gestionar su carga de trabajo y establecer prioridades de forma eficaz.

Feedback y desarrollo: Ofrecer formas de recibir feedback y realizar el seguimiento del desarrollo y crecimiento personal dentro de la organización.

Visibilidad de la alineación: muestra cómo sus objetivos se alinean con las metas del equipo y de la organización para crear un sentido de contribución y pertenencia.

Panel de control de KPI para la gestión de proyectos

Manténgase al tanto del progreso de su proyecto con los paneles de ClickUp.

Los gestores de proyectos suelen tener un panel independiente para cada uno de sus proyectos. Este panel de KPI de gestión de proyectos permite visualizar el progreso del proyecto y si el rendimiento general está a la altura de las expectativas.

Dicho panel incluiría KPI relacionados con:

Asignación y utilización de recursos

Control de tiempo

Estado de finalización de tareas

Utilización del presupuesto

Cronogramas del proyecto

Ayuda a los gestores de proyectos en la gestión de proyectos para mantenerse al tanto del proyecto y tomar medidas correctivas cuando sea necesario para volver a encauzar los KPI específicos.

Algunas organizaciones también crean paneles de KPI personalizados para equipos o iniciativas específicos. Estos paneles recopilan y muestran los datos más relevantes para cada caso.

Cada tipo de panel de KPI garantiza que todos los miembros de la organización, independientemente de su rol, estén alineados con las metas estratégicas. Al proporcionar datos e información relevantes a los empleados de todos los niveles, los paneles de KPI facilitan la toma de decisiones eficaz, mejoran la gestión del rendimiento y promueven una cultura de transparencia y responsabilidad.

Lea también: Tipos de cuadros de mando de KPI para realizar el seguimiento de su proyecto

Cómo crear un panel de control de KPI

Ahora, te mostraremos cómo crear un panel de KPI para ti o para tu equipo. ¡Sigue leyendo!

Aunque todavía se puede crear de la forma tradicional en una hoja de Excel, una solución de panel moderna simplificará la gestión diaria. Entre todas las opciones disponibles, ClickUp destaca como una solución integral de gestión de proyectos que simplifica el seguimiento de las metas y el progreso.

Creación de un panel de KPI en ClickUp

1. Defina su meta

Antes de crear su panel de control de KPI, debe decidir cuáles son sus metas. Al establecerlas, tenga en cuenta que deben poder llevarle hacia sus metas a largo plazo.

La mejor manera de establecer metas relevantes es seguir el marco SMART: establecer metas que sean Smart (inteligentes), Measurable (medibles), Achievable (alcanzables), Realistic (realistas) y Time-bound (con plazos definidos). Si no lo has hecho antes o quieres ahorrar tiempo, puedes utilizar la plantilla de metas inteligentes de ClickUp para decidir tus metas de manera eficiente.

Descargar esta plantilla Optimice el ajuste de metas del equipo con el marco estructurado que proporciona la plantilla de metas SMART de ClickUp.

Esta plantilla personalizable te ayuda a desglosar objetivos complejos en metas más pequeñas y alcanzables. Te ayuda a definir objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos definidos.

La vista Hoja de trabajo de objetivos SMART te proporcionará un espacio para intercambiar ideas y almacenar todas tus ideas, mientras que la vista Metas de la empresa te ayudará a realizar el seguimiento de todas las metas en las que está trabajando tu equipo.

Una vez que hayas identificado las metas más relevantes para realizar el seguimiento en tu panel de KPI, créalas en ClickUp.

💡Consejo profesional: ¿Estás estableciendo metas para el equipo? Involucra a los miembros del equipo en el establecimiento de metas para conseguir su aceptación desde el principio. Las pizarras y los mapas mentales de ClickUp facilitan la ideación colaborativa y la lluvia de ideas.

Utiliza ClickUp Metas para alcanzar tus objetivos con cronogramas claros, objetivos cuantificables y seguimiento automático del progreso.

ClickUp Metas te permite crear y realizar el seguimiento de tus metas y KPI de forma visual e intuitiva.

Con ClickUp Metas, puedes:

Utiliza elementos como barras de progreso, gráficos circulares y termómetros para visualizar tus metas y métricas.

Vincula tus objetivos a tareas , subtareas y listas de control, y realiza el seguimiento de su estado de forma individual.

Comparte tus metas con tu equipo y las partes interesadas y comprueba su progreso y alineación.

Personaliza tu panel de control de KPI utilizando campos personalizados, múltiples vistas e integraciones.

Añade recordatorios y funciones de comentarios para permitir actualizaciones periódicas y revisiones de tu panel de control de KPI.

Lea también: Cómo establecer metas de equipo de forma eficaz

2. Identificar métricas relevantes

Ahora que ya ha establecido sus metas, decidamos cuáles son las métricas que mejor le ayudarán a medir su progreso hacia ellas.

Por ejemplo, su meta puede ser aumentar los ingresos en un determinado porcentaje. En ese caso, querrá realizar el seguimiento de las métricas relacionadas con los clientes potenciales, las conversiones, el valor medio de los pedidos, los márgenes de beneficio, etc.

Puedes crear un panel personalizado en ClickUp para realizar el seguimiento de estas métricas. Actualiza los datos en tiempo real, por lo que nunca tendrás que preocuparte por la relevancia de la información. Además, puedes realizar el seguimiento de varias métricas en un solo panel, lo que facilita mucho el análisis.

3. Establecer los objetivos

Para cada métrica que hayas identificado anteriormente, decide los objetivos específicos (¡y realistas!) que te propondrás. Por ejemplo, para la métrica de conversiones, podrías fijarte un objetivo del 10 % por encima de tus conversiones actuales.

Los objetivos te ayudan a medir tu progreso hacia la meta en cualquier momento y te mantienen en el camino correcto.

ClickUp Metas te permite establecer cinco tipos de objetivos para cada meta:

Número: un intervalo de números cuyo aumento o disminución se puede realizar el seguimiento.

Verdadero/Falso: Una medida binaria para saber si se ha logrado algo o no.

Porcentaje: valor porcentual que se utiliza para cosas como la tasa de finalización, etc.

Moneda : valor monetario con respecto al cual se pueden realizar seguimientos de aumentos o disminuciones.

Tarea: cuando solo se desea realizar el seguimiento de la finalización de una tarea, subtarea o lista de tareas.

Alcanza tus objetivos con metas cuantificables y un seguimiento automático del progreso con ClickUp Goals.

💡Consejo profesional: también puedes utilizar los hitos de ClickUp para resaltar y realizar el seguimiento de las tareas críticas de tu proyecto.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo se configurarían los objetivos en el panel para los KPI de un equipo de soporte al cliente.

Es posible que desee realizar el seguimiento de métricas como:

Número de casos gestionados

Puntuación media de CSAT

Tiempo medio de respuesta

Número de escalaciones

Para verlos en el panel de KPI, añadirías widgets numéricos para medir los casos gestionados y las escaladas de forma continua. Del mismo modo, añadirías un widget de control de tiempo para realizar un seguimiento de los tiempos de respuesta del soporte al cliente y un widget de progreso para las métricas de participación de los usuarios, como CSAT.

4. Integra tus fuentes de datos

Utiliza las integraciones de ClickUp para automatizar la recopilación de datos siempre que sea posible, como enlazar el software de soporte al cliente para realizar el seguimiento automático de los tiempos de respuesta. ClickUp admite integraciones nativas con diversas aplicaciones, como Slack, Everhour, Front y HubSpot, y te permite conectarte a través de Zapier a cientos más. También puedes crear integraciones personalizadas utilizando la API de ClickUp.

Además, el panel puede integrar datos de otras funciones de ClickUp (como tareas de ClickUp y metas de ClickUp), lo que te permite supervisar las actualizaciones de forma coherente.

5. Cree y personalice su panel

A medida que desarrollas el diseño de tu panel, procura que sea visualmente atractivo y fácil de usar. Esto garantizará una navegación fluida para todos los miembros del equipo. No dudes en probar diferentes diseños para descubrir la combinación más eficaz de estética y funcionalidad. También puedes probar diferentes plantillas de paneles hasta encontrar la que mejor se adapte a tus necesidades.

ClickUp te permite personalizar tu panel tal y como tú quieras. Además de los más de 50 widgets entre los que elegir, aquí tienes otras dos funciones de ClickUp que te lo ponen muy fácil:

Campos personalizados: utilice utilice los campos personalizados de ClickUp para realizar el seguimiento de métricas específicas relevantes para sus KPI, como «comentarios de los usuarios implementados» con una casilla de selección o «resolución de casos en el mismo día» con un porcentaje.

Estados personalizados: Crea tus propios estados de tareas únicos (y codifícalos por colores) con : Crea tus propios estados de tareas únicos (y codifícalos por colores) con los estados de tareas personalizados de ClickUp . Cambia su nombre o incluso elimínalos a medida que evolucionen tus flujos de trabajo.

Realiza un seguimiento de los datos relevantes utilizando los campos personalizados de ClickUp.

6. Realizar el seguimiento de las métricas

Ahora que ya ha establecido sus objetivos, es el momento de realizar el seguimiento de las métricas elegidas. Un software de KPI como ClickUp lo hará automáticamente por usted, manteniendo actualizados los datos de su panel.

Personaliza tu panel de ClickUp con las métricas que deseas ver y de la forma en que deseas verlas.

ClickUp Tasks te ayuda a organizar y realizar el seguimiento de las tareas relacionadas con cada meta para una gestión eficaz. La intuitiva interfaz de arrastrar y soltar simplifica la gestión de tareas, proporcionando múltiples vistas para una panorámica completa de los flujos de trabajo.

Además de la vista del panel, ClickUp Views también te permite visualizar y estudiar tus datos de diversas maneras. Por ejemplo, la vista Lista (ideal para un desglose detallado de cada tarea), el cronograma (si deseas ver las tareas por fecha y duración), la vista Carga de trabajo, el diagrama de Gantt y mucho más.

Aprovecha las más de 15 vistas personalizables de ClickUp para organizar el trabajo de tu equipo a tu manera.

💡Consejo profesional: puedes crear una tarea en ClickUp para recibir un recordatorio regular sobre el seguimiento de tus métricas KPI. O, mejor aún, automatiza esta tarea externalizándola a ClickUp Brain, el asistente de IA integrado en ClickUp. Puedes utilizarlo para analizar datos, realizar el seguimiento de las métricas y programar y enviar informes de progreso automatizados. Puedes hacer preguntas a ClickUp Brain y este buscará en todos los paneles de control de tu entorno de trabajo para generar la información que necesitas de forma automática y rápida.

Asegúrate de que todos los miembros relevantes del equipo tengan acceso al panel de KPI. El uso compartido del panel fomenta la transparencia y mantiene a todos alineados con las metas de la organización y su rol en el logro de las mismas.

¿Le preocupa la seguridad? No se preocupe: puede ajustar permisos de usuario para restringir el acceso al panel solo a personas autorizadas.

7. Analizar los resultados

Después de realizar un seguimiento de tus métricas durante un tiempo, analiza los datos para ver si vas por buen camino para alcanzar tus metas. Si no es así, puedes tomar rápidamente una decisión sobre los siguientes pasos a seguir.

ClickUp te permite pasar rápidamente de una panorámica a información detallada utilizando filtros y funciones de desglose en el panel.

Realiza un seguimiento del progreso, los hitos y las dependencias con tu equipo a través de la vista Gantt de ClickUp.

Los diagramas de Gantt de ClickUp son otra forma excelente de obtener una panorámica de todas las tareas y métricas de tu proyecto y ver dónde necesitas ponerte al día. Puedes utilizar la función de arrastrar y soltar para ajustar los cronogramas cuando sea necesario. También te ayudan a identificar cualquier dependencia entre tareas que te esté retrasando y a encontrar un margen de demora que pueda estar disponible.

💡Consejo profesional: haz una pregunta a ClickUp Brain y este buscará en todos los paneles de control de tu entorno de trabajo para darte respuestas al instante. Ahora piensa en cómo vas a utilizar el tiempo que ahorras 🙌.

8. Evaluar el progreso

Además de realizar un seguimiento y analizar las métricas individuales, también es esencial detenerse periódicamente y evaluar el rendimiento general. Estas revisiones te ayudan a tener una vista de los hitos alcanzados e identificar áreas de mejora.

💡Consejo profesional: Establece revisiones semanales o quincenales utilizando el Calendario de ClickUp para evaluar el progreso de los KPI y ajustar las tareas y estrategias según sea necesario.

La vista Tablero de ClickUp agrupa las tareas por estado para ayudarte a realizar un seguimiento rápido del progreso y hacer ajustes. La naturaleza visual del tablero Kanban facilita el seguimiento y la gestión de los objetivos, para que puedas centrar tu atención y tus recursos donde más se necesitan.

Conoce el estado de tus tareas de un vistazo y pasa rápidamente las tareas completadas a la siguiente fase con la vista Tablero de ClickUp .

Tras una evaluación, es posible que decidas ajustar tus objetivos o cronogramas, o incluso cambiar tu estrategia. Dado lo dinámico que suele ser nuestro entorno de trabajo, estas evaluaciones ayudan a los equipos a mantenerse al día de los cambios y a seguir siendo ágiles.

💡Consejo profesional: A medida que utilice el panel de KPI, recopile comentarios de su equipo sobre su eficacia y facilidad de uso. Busque continuamente formas de mejorar el panel de KPI de su organización.

Las revisiones periódicas garantizan que el panel siga satisfaciendo sus necesidades y le ayudan a celebrar los logros para levantar la moral.

Uso de la plantilla de KPI de ClickUp

En resumen, este ha sido el proceso de creación del panel. Si no quieres perder tiempo creando tus propios paneles, también puedes utilizar la plantilla de KPI de ClickUp para configurar y realizar un seguimiento rápido de las métricas de éxito para ti y tu equipo.

Descargar esta plantilla Realice un seguimiento y visualice los indicadores clave de rendimiento con la plantilla de KPI de ClickUp.

Esta plantilla de panel de KPI te ayuda a:

Obtenga claridad sobre el progreso de su equipo hacia las metas.

Asegúrate de que los equipos y las personas estén alineados con los objetivos.

Realice un seguimiento del rendimiento a lo largo del tiempo con imágenes fáciles de leer.

Después de importar la plantilla del panel de KPI, dedique un tiempo a personalizarla para que se adapte a los objetivos específicos y los resultados clave de su organización. Puede utilizar estados personalizados (Completada, Fuera de plazo, En plazo, Sin iniciar y En riesgo) y campos personalizados (Progreso, Departamento, Valor objetivo, Valor real, KPI, etc.) para actualizarlo a su gusto. También le ayuda a realizar un mejor seguimiento de los KPI con el control de tiempo nativo, las etiquetas y la automatización.

Mientras que los líderes pueden utilizar la Vista de resumen para obtener una panorámica de todos los KPI y sus tendencias, los directores de departamento pueden realizar el seguimiento del progreso de cada departamento con la Vista OKR departamental. Además, la Vista de progreso puede mostrar una evaluación en profundidad de cada KPI individual, mientras que la Vista de cronograma es ideal para realizar el seguimiento de los hitos y los plazos.

Ejemplos de paneles de control de KPI

Veamos rápidamente algunos ejemplos de paneles de KPI para ver cómo se pueden utilizar para diferentes métricas y funciones.

Panel de control de campañas de marketing de ClickUp

Crea una panorámica de tus actividades de marketing con el panel de control de campañas de marketing de ClickUp.

Con el panel de control de campañas de marketing de ClickUp, los equipos pueden tener una panorámica de sus principales iniciativas de marketing de un solo vistazo.

Consideremos el caso de una campaña de marketing en redes sociales en la que se identificaron metas como aumentar el alcance, la participación y el número de seguidores.

Para realizar el seguimiento del rendimiento de la campaña, puede crear un panel de control de KPI de marketing para realizar un seguimiento de métricas como:

Impresiones por semana y mes

Me gusta por semana y mes

Me gusta y uso compartido por canal

Número de seguidores por semana, etc.

Panel de panorámica de ventas de ClickUp

Un panel de control compartido con información general sobre las ventas garantiza que tu equipo esté siempre en sintonía.

Puedes crear y personalizar un panel de control de ventas en ClickUp para ayudar a tu equipo de ventas a realizar el seguimiento de las métricas clave de tu empresa.

Por ejemplo, puedes utilizar diferentes widgets para crear una representación visual de:

Ventas brutas y netas por mes

Crecimiento de las ventas por región

Datos de ventas por canal

Tasa de cierre por mes

Tasa de conversión global

Ventas por categoría o tipo de producto, etc.

El seguimiento de estas métricas críticas ayuda a los directores de ventas a mantener el control sobre los números de ventas, tomar decisiones basadas en datos y mantener a todo el mundo alineado con el camino a seguir.

Con ClickUp, cada comercial tiene su propio panel de control personalizado. Pueden ver mucha información importante sobre el progreso de los proyectos de sus clientes y el impacto en los ingresos que antes no podían ver.

Con ClickUp, cada comercial tiene su propio panel de control personalizado. Pueden ver mucha información importante sobre el progreso de los proyectos de sus clientes y el impacto en los ingresos que antes no podían ver.

Panel de control de productividad personal de ClickUp

Crea un panel de control de productividad personal en ClickUp para realizar el seguimiento de tu propio trabajo.

Los paneles no solo sirven para realizar el seguimiento del progreso del equipo. También puede utilizar un panel de KPI para medir su propio rendimiento.

Crea tu panel de control ClickUp Personal Productivity Dashboard a tu manera: añade los widgets y los datos que sean más importantes para ti. Por ejemplo, un representante de soporte al cliente puede querer realizar el seguimiento de métricas específicas como:

El número total de casos que se les asignan.

Tareas actualmente abiertas con ellos

Tareas cerradas por ellos durante la semana

Su tiempo medio de gestión para cada tarea

Su valoración de los comentarios de los clientes

Es una forma estupenda de que cada persona vea en qué invierte su tiempo y si esto se ajusta a sus metas. Si no es así, puede corregir rápidamente el rumbo, reordenar sus prioridades y volver a encarrilarse.

Cómo utilizar los paneles de control de KPI para trabajar de forma más inteligente

La implementación de un panel de KPI que realice un seguimiento de las métricas clave puede mejorar el rendimiento general de la organización. Al aprovechar estratégicamente los paneles de KPI, los equipos pueden trabajar de forma más inteligente, asegurándose de que cada esfuerzo contribuya directamente a los objetivos de la organización.

Estas son las ventajas más significativas de utilizar un panel de control de KPI de forma eficaz:

1. Mejorar la comunicación de las metas estratégicas

Las metas organizativas y de equipo suelen requerir la coordinación entre varios equipos. Sin una plataforma unificada para presentar las metas y las métricas de rendimiento, se corre el riesgo de que se produzcan malentendidos y se formen silos de datos.

Un panel de KPI aclara los logros individuales y del equipo y el progreso hacia las metas en un formato fácil de entender. Esta visibilidad ayuda a los miembros de tu equipo a ver sus contribuciones a las metas generales de la organización; este contexto los motiva y estimula el rendimiento.

Además, muchas plataformas de paneles incluyen herramientas de colaboración, lo que minimiza la necesidad de aplicaciones de productividad externas y simplifica el trabajo diario.

2. Supervisar las actividades fácilmente

El software de paneles inteligentes con seguimiento de tareas en tiempo real hace que las reuniones semanales de actualización sean cosa del pasado.

Los paneles como el de ClickUp se actualizan en tiempo real para mostrarte el alcance del trabajo completado en cualquier momento. ¡Ya no tendrás que realizar el seguimiento del trabajo en una docena de hojas de cálculo ni esperar a que los diferentes equipos te envíen sus datos para poder compilarlos en una sola vista!

Para aprovechar al máximo sus datos, seleccione una solución de panel que se adapte perfectamente a su flujo de trabajo actual. Esto podría significar elegir una aplicación compatible que se integre con sus fuentes de datos principales u optar por una plataforma integral que ofrezca la elaboración de informes detallados sobre KPI, visualizaciones de datos y automatización de flujos de trabajo.

3. Crear oportunidades de gamificación

Además del análisis de datos, los paneles de KPI pueden introducir elementos divertidos en el flujo de trabajo, involucrando a sus empleados a través de la gamificación.

Una encuesta de TalentLMS indicó que la gamificación puede aumentar significativamente la productividad y la felicidad en el lugar de trabajo, ya que el 89 % de los empleados se sienten más productivos y el 88 % experimentan una mayor felicidad.

Un panel de control de KPI puede ayudarte a establecer un sistema de recompensas basado en el logro de hitos y objetivos empresariales específicos. También puedes incorporar sistemas de puntos, tablas de clasificación y otros elementos competitivos para crear una competencia sana, siempre y cuando no socave la colaboración.

4. Promover un mejor trabajo en equipo y una mayor responsabilidad

Los paneles de KPI abordan los retos habituales del trabajo en equipo, como tareas poco claras, problemas de comunicación y falta de visibilidad de las metas generales de la organización.

Al mostrar los KPI junto con las metas relacionadas, los paneles aclaran las responsabilidades individuales, alivian la confusión e identifican rápidamente las ineficiencias. También garantizan la transparencia y generan confianza dentro de la organización.

Además, cuando los miembros del equipo pueden ver las tareas de los demás, se fomenta el intercambio de conocimientos y el apoyo mutuo, lo que mejora aún más el trabajo en equipo y la responsabilidad.

Crea un panel de KPI de primera categoría con ClickUp

Los KPI ayudan a los equipos a aclarar y centrarse en sus objetivos y rendimiento diarios, semanales y mensuales. También ayudan a las personas a ver cómo su esfuerzo repercute en el equipo. Por el contrario, también ponen de relieve las iniciativas y acciones que no tienen compatibilidad con las metas de la empresa y que deben dejar de ser prioritarias.

Sin embargo, los KPI que son eficaces para un equipo o incluso para una organización pueden no ser adecuados para otro. Por lo tanto, recomendamos identificar sus prioridades y realizar la selección de los KPI adecuados para medir el progreso.

El uso de un software de KPI bien diseñado puede simplificar este proceso, eliminando gran parte de las conjeturas y acelerando el progreso hacia los objetivos.

ClickUp es una de las soluciones más fáciles de usar y rentables para crear paneles de KPI de alta calidad. Mejora tus capacidades de elaboración de informes con datos en tiempo real siempre que sea necesario, para que puedas dejar de buscar datos y dedicarte al trabajo estratégico.

¡Regístrate en ClickUp y prueba hoy mismo el panel!