Die 13 besten Ressourcenmanagement-Softwareprogramme und -tools im Jahr 2026

Veraltete Technologien und manuelle Prozesse beeinträchtigen das effektive Ressourcenmanagement in fast der Hälfte aller Geschäfte, wobei 32 % mangelnde Sichtbarkeit als zentrale Herausforderung nennen.

Die richtigen tools für das Ressourcenmanagement können dieses Problem leicht lösen. Doch bei der großen Auswahl kann es schwierig sein, das perfekte tool für Ihr Geschäft zu finden.

In diesem Blog stellen wir Ihnen eine Liste der besten Ressourcenmanagement-Softwareprogramme vor, auf die Sie sich verlassen können, um Projekte termingerecht abzuschließen, Qualifikationslücken zu erkennen und zu schließen sowie das Potenzial der Talente und Tools Ihres Unternehmens optimal zu nutzen.

Worauf sollten Sie bei einer Ressourcenmanagement-Software achten?

Die richtige Ressourcenmanagement-Software kann die Art und Weise, wie Ihr Unternehmen Ressourcen plant, den Bedarf prognostiziert und durch effektives Kompetenzmanagement den Erfolg der Projekte vorantreibt. Um den besten Return on Investment zu erzielen, sollten Sie auf folgende unverzichtbare Eigenschaften achten:

Nachverfolgung der Ressourcenauslastung: Überwacht, wie effektiv die Zeit und die Kompetenzen Ihres Teams genutzt werden, um unter- und überausgelastete Ressourcen zu identifizieren

Ressourcenplanung: Vereinfacht die Zuweisung der richtigen Mitarbeiter zu den richtigen Aufgaben mit Drag-and-Drop-Planungstools, die Verfügbarkeit und Kompetenzen berücksichtigen

Intelligente Automatisierung: Optimiert sich wiederholende Aufgaben durch Optimiert sich wiederholende Aufgaben durch den Einsatz von KI zur Automatisierung von Prozessen wie Ressourcenplanung, Protokollierte Zeit und Workload-Verteilung

Ressourcenprognose: Nutzt Verlaufsdaten und Projekttrends, um den zukünftigen Ressourcenbedarf und Qualifikationslücken vorherzusagen

Integration im Projektmanagement: Lässt sich nahtlos in Ihre Projektmanagementsysteme einbinden und stimmt die Ressourcenzuweisung direkt auf Projektzeitleisten, Meilensteine und Budgets ab

Echtzeit-Sichtbarkeit: Bietet Echtzeit-Dashboards und Berichte für Metriken zum Ressourcenmanagement wie die Verfügbarkeit von Teams

Tool für die Zusammenarbeit: Enthält Kommunikationsfunktionen, die Teams über Ressourcenänderungen, Projektaktualisierungen und Verschiebungen der Workload auf dem Laufenden halten und so Enthält Kommunikationsfunktionen, die Teams über Ressourcenänderungen, Projektaktualisierungen und Verschiebungen der Workload auf dem Laufenden halten und so ein reibungsloses Ressourcenmanagement abteilungsübergreifend ermöglichen

Prüfpfade und Verlauf: Erfasst Ressourcenzuweisungen, Terminänderungen und Genehmigungen, um Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten

Rollenbasierte Zugriffskontrolle: Stellt sicher, dass sensible Daten zu Gehältern, Projektbudgets und Leistungen nur autorisierten Mitarbeitern zugänglich sind, wodurch Sicherheit und Compliance gewährleistet werden.

👀 Wussten Sie schon? Fast 97 % der Unternehmen bevorzugen eine cloudbasierte ERP-Lösung (Enterprise Resource Planning).

Die besten Ressourcenmanagement-Softwareoptionen auf einen Blick

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die besten Ressourcenmanagement-Softwareprogramme nach Struktur, Features und Preisgestaltung:

Tools Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise* ClickUp Für Teams jeder Größe, die ein zentralisiertes Ressourcenmanagement und Teamzusammenarbeit benötigen KI-gestütztes Aufgabenmanagement, Workload-Ansicht, Zeiterfassung, Tools für die Zusammenarbeit, Workflow-Automatisierung, Vorlagen Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen möglich Resource Guru Mittelständische Unternehmen und Agenturen, die eine komfortable teamübergreifende Verwaltung von Aufgaben suchen Ressourcenabgleich, Zeiterfassung, Planung der Kapazität Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 5 $ pro Benutzer und Monat Float Kleine und mittelständische Geschäfte, die eine kontextbezogene Ressourcenplanung benötigen Ressourcenkalender, Budgetierung, Zeiterfassung und Kalkulation Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 8,50 $ pro Benutzer und Monat Kantata Professionelle Dienstleistungsunternehmen, die eine Automatisierung der Ressourcenauslastung benötigen Projektbudgetüberwachung, Ressourcenberichterstellung, Workflow-Automatisierung Benutzerdefinierte Preisgestaltung Teamdeck Mittelständische und große Geschäfte, die Ressourcenanalysen und die Nachverfolgung der Verfügbarkeit benötigen Urlaubsverwaltung, Ressourcenabgleich, detaillierte Berichterstellung Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 2 $ pro Benutzer und Monat Prognose Unternehmen, die eine KI-gestützte Ressourcenverteilung benötigen Intelligente Ressourcenvorschläge, Heatmaps zum Workload, Modellierung von Personalengpässen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Toggl Plan Beratungsunternehmen und Kreativteams, die nach einer kostengünstigen Lösung für die Ressourcenplanung suchen Kapazitätsüberwachung, Ressourcenplanung, Automatisierungen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 6 $ pro Benutzer und Monat Hub Planner Kleine Agenturen, die eine Nachverfolgung des Projektbudgets benötigen Bedarfsplanung, anpassbare Prozesse Kein Free-Plan; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 7 $/Ressource/Monat Scoro Unternehmen, die die Nachverfolgung der Rentabilität durchführen möchten Margen-Nachverfolgung, Budgetüberwachung, Ressourcenplanung Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 23,90 $ pro Benutzer und Monat Replicon Mittelständische bis große Geschäfte, die eine Empfehlungsmaschine für Ressourcen suchen Ressourcenempfehlungen, Automatisierung der Genehmigungen, Planung der Kapazität Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat Saviom Agenturen und mittelständische Unternehmen, die Bedarfsprognosen benötigen Bedarfsplanung, anpassbarer Ressourcenplaner Benutzerdefinierte Preisgestaltung Ressourcenmanagement von Smartsheet (ehemals 10,000ft) Mittelständische bis große Unternehmen, die Workload-Management benötigen Workload-Management, Kapazitätsplanung, Projektprognosen Kein Free-Plan; Kosten ab 12 $ pro Benutzer und Monat Celoxis Unternehmen, die Projektkosten im Rahmen der Ressourcenplanung zur Nachverfolgung benötigen Abrechnung und Gewinnprognosen, Projekt-Portfolio-Planung, detaillierte Berichterstellung zu Ressourcen-KPIs Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 25 $/Benutzer/Monat

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam arbeitet nach einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerunabhängigen Verfahren, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Die 13 besten Ressourcenmanagement-Softwareprogramme für Projektteams

Da Sie nun wissen, wie eine ideale Ressourcenmanagement-Software aussieht, finden Sie hier die besten Optionen zur Optimierung Ihrer Projektabwicklung. Wir besprechen deren Features, Limite, Preise und Bewertungen, um Ihnen bei der Auswahl der besten Lösung für zukünftige Projekte zu helfen.

1. ClickUp (Am besten geeignet für die zentrale Ressourcen- und Aufgabeverwaltung)

Optimieren Sie Ihre Ressourcenplanung mit ClickUp Resource Management

ClickUp, die Alleskönner-App für die Arbeit, optimiert das Ressourcenmanagement durch Automatisierung, Zeiterfassung, Teamzusammenarbeit und vieles mehr auf einer einzigen KI-gestützten Plattform.

Mit ClickUp Resource Management können Sie Aufgaben planen und Ressourcen effizient zuweisen, Workloads visualisieren und die Team-Kapazität optimieren.

Features wie Workload- und Teamansichten bieten einen klaren Überblick über die Verfügbarkeit des Teams und die Zeitleisten der Projekte und ermöglichen so eine bessere Planung und Umsetzung.

Verwalten Sie die Teamkapazität und den Projektfortschritt mit der Workload-Ansicht von ClickUp, die Ihnen hilft, Aufgaben auszugleichen und Burnout zu vermeiden

Mit ClickUp Aufgaben können Sie Aufgaben und Unteraufgaben erstellen und diese Ihrem Team zuweisen. Fügen Sie Checklisten, Ressourcendokumente und Abhängigkeiten hinzu, um klare Prozesse zu gewährleisten. Sie können Zeitschätzungen und Fälligkeitsdaten hinzufügen und den Fortschritt direkt über die Liste der Aufgaben überwachen.

ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent, hilft Ihnen dabei, Ressourcenmanagement-Pläne zu erstellen, Aufgaben automatisch zuzuweisen und Lücken zu identifizieren. Außerdem können Sie die vorgefertigten und benutzerdefinierten KI-Agenten der Plattform für alles Mögliche nutzen – von der Beantwortung von Team-Fragen bis hin zum Versenden wöchentlicher Updates.

Nutzen Sie ClickUp AI Agents, um Aufgaben zu automatisieren, Fragen zu beantworten und mehr zu erledigen

Möchten Sie Ihre Arbeitszeit nachverfolgen? Mit der Zeiterfassung von ClickUp können Sie Arbeitsstunden mit nur einem Klick protokollieren – egal, ob Sie einen Timer starten, die Zeit manuell eingeben oder über Tools wie Toggl oder Harvest eine Synchronisierung durchführen.

Sie können Arbeitsstunden sogar als abrechnungsfähig oder nicht abrechnungsfähig kennzeichnen, um die Rentabilität zu überwachen – ideal für Teams, die sowohl den Zeitplan für das Projekt als auch das Budget einhalten möchten.

Automatisieren Sie Aufgaben im Ressourcenmanagement mit ClickUp-Automatisierungen

Und wenn Sie es leid sind, ständig Aufgaben neu zu verteilen, um die Workload auszugleichen, nimmt Ihnen ClickUp Automations diese Last ab, indem es Ressourcenanpassungen mit über 100 Auslösern für Sie übernimmt.

Wenn beispielsweise ein Entwickler 80 % seiner Workload-Kapazität erreicht hat, kann ClickUp eingehende Aufgaben automatisch einem Teamkollegen mit mehr Kapazität zuweisen.

Auch der Dokumentationsbedarf wird mit ClickUp abgedeckt. Mit ClickUp Docs können Ihre Teams detaillierte Ressourcenpläne, Standardarbeitsanweisungen und Projektentwürfe direkt innerhalb der Plattform erstellen und freigeben und diese mit bestimmten Aufgaben verknüpfen.

Kommunizieren Sie mit Ihren Kollegen sofort über den ClickUp-Chat-Dienst

ClickUp Chat ergänzt dies durch die Möglichkeit zur Echtzeitkommunikation über Aufgabenverteilungen, Projektanforderungen oder Zeitpläne. Da die Unterhaltungen kontextuell mit den relevanten Aufgaben oder Dokumenten verknüpft bleiben, entfällt das Wechseln zwischen verschiedenen tools und die Teamkoordination wird verbessert.

Und falls Sie nicht wissen, wo Sie anfangen sollen: ClickUp bietet Vorlagen für die Ressourcenplanung, die Ihnen helfen, Projekte zu optimieren.

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen und koordinieren Sie Ressourcen ganz einfach mit der ClickUp-Vorlage für die Ressourcenplanung

Die ClickUp-Vorlage für die Ressourcenplanung hilft Ihnen beispielsweise dabei, Aufgaben und Ressourcen an einem Ort zu visualisieren. Sie können die Workload optimieren und potenzielle Probleme vorhersehen. Darüber hinaus hilft sie dabei, Teams auf das auszurichten, was für den gemeinsamen Projekterfolg am wichtigsten ist.

Die besten Features von ClickUp

Organisieren und führen Sie die Nachverfolgung der Workloads Ihrer Mitarbeiter mit der ClickUp-Vorlage „Ressourcenmanagement – Mitarbeiter “ durch.

Visualisieren Sie den Ressourcenbedarf über mehrere Projekte hinweg mit der ClickUp-Vorlage „Projektressourcenmatrix“

Planen Sie Projekte mit anpassbaren Ansichten wie Gantt-Diagramm, Kalender und Zeitleiste

Verfolgen Sie die Auslastung Ihres Teams in Echtzeit und optimieren Sie die Kapazitäten durch die Neuzuweisung von Aufgaben

Vereinfachen Sie das Projektmanagement für das Projektportfolio mit übersichtlichen Dashboards und Workload-Diagrammen

Automatisieren Sie wiederholende Aufgaben mit über 100 Auslösern und KI-gesteuerten Workflows

Limitierungen von ClickUp

Anfängern könnten die umfangreichen Features etwas überfordernd erscheinen

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.400 Bewertungen)

Was sagen echte Kunden über ClickUp?

Catie Drummond, Senior-Projektmanagerin bei Signal Theory, sagt:

Wir haben uns für ClickUp entschieden, weil wir der Meinung waren, dass ein Tech-Stack, bei dem jede Plattform in ihrem Spezialgebiet die beste ihrer Klasse ist, die bessere Lösung darstellt. ClickUp ist ein tool, das sich flexibel an unsere Prozesse anpassen lässt und gleichzeitig die erforderliche Ressourcenverwaltung und Projektkommunikation über eine benutzerfreundliche Oberfläche bietet.

Wir haben uns für ClickUp entschieden, weil wir der Meinung waren, dass ein Tech-Stack, bei dem jede Plattform in ihrem Spezialgebiet die beste ihrer Klasse ist, die bessere Lösung darstellt. ClickUp ist ein tool, das sich flexibel an unsere Prozesse anpassen lässt und gleichzeitig die erforderliche Ressourcenverwaltung und Projektkommunikation über eine benutzerfreundliche Oberfläche bietet.

📚 Lesen Sie auch: Tipps zur Optimierung Ihres Ausgabenmanagements

2. Resource Guru (Am besten geeignet für das Management von Ausrüstung und Team-Kapazitäten)

via Resource Guru

Wenn Sie zu den 59 % der Unternehmen weltweit gehören, die mit komplexer Ressourcenplanung zu kämpfen haben, könnte Resource Guru die richtige Ressourcenplanungssoftware für Sie sein. Sie ist einfach, benutzerfreundlich und erfordert nur minimale Setup-Maßnahmen.

Resource Guru bietet ein zentrales System zur Verwaltung von Mitarbeitern, Ausrüstung und Meeting-Räumen und ermöglicht so eine effiziente Buchung und Zeiterfassung. Es zeichnet sich zudem durch seine Features zum Kapazitätsmanagement aus.

Die Ressourcenplanung sorgt dafür, dass Sie Ihr Team nie überlasten, und dank sofortiger Verfügbarkeitsaktualisierungen sind alle auf dem Laufenden. Die Plattform unterstützt die Urlaubsverwaltung, lässt sich in gängige Kalender-Apps integrieren und liefert aussagekräftige Berichte zur Ressourcennutzung.

Die besten Features von Resource Guru

Fügen Sie Fähigkeiten und andere erforderliche Kategorien hinzu, um die richtige Person für die Stelle zu finden

Verfolgen Sie die Produktivität und Zeitaufwände Ihres Teams anhand von Auslastungsraten, Aufschlüsselungen der Projektstunden, abrechnungsfähigen Stunden und vielem mehr

Verschieben Sie Ereignisse per Drag & Drop im Kalender, kopieren und teilen Sie Ereignisse und weisen Sie sie ganz einfach neu zu

Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen, sobald es zu Konflikten bei der Ressourcenzuweisung kommt

Planen Sie Ihre Ressourcenkapazitäten effizient mit Berichten zur Projektprognose

Nutzen Sie Wartelisten, um Qualifikationslücken zu erkennen und Ihre Einstellungsstrategien darauf abzustimmen

Limit von Resource Guru

Die mobile App eignet sich nicht für die Verwaltung großer Teams

Die Benachrichtigungs-E-Mails enthalten keine Details zu Änderungen im Zeitplan

Es fehlen detaillierte Features des Projektmanagements wie Aufgabenabhängigkeiten und Gantt-Diagramme

Preise für Resource Guru

Grasshopper Plan: 5 $ pro Benutzer und Monat

Blackbelt-Plan: 8 $ pro Benutzer und Monat

Master Plan: 12 $ pro Benutzer und Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Resource Guru

G2: 4,6/5 Sterne (über 390 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 Sterne (über 500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Resource Guru?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Es bietet Flexibilität bei der Personalplanung und verschafft uns eine bessere Sichtbarkeit auf unsere aktuelle Kapazität, wodurch wir effektiver planen können. Die detaillierten Einblicke, die es liefert, ermöglichen es uns, fundierte Entscheidungen zu treffen und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen. Es ist ein nützliches tool für die effiziente Verwaltung von Ressourcen.

Es bietet Flexibilität bei der Personalplanung und verschafft uns eine bessere Sichtbarkeit unserer aktuellen Kapazität, wodurch wir effektiver planen können. Die detaillierten Einblicke, die es liefert, ermöglichen es uns, fundierte Entscheidungen zu treffen und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen. Es ist ein nützliches tool für die effiziente Verwaltung von Ressourcen.

🧠 Wissenswertes: Netflix nutzt Algorithmen zur Ressourcenverwaltung, um die Nachfrage der Zuschauer vorherzusagen und die Streaming-Bandbreite in Spitzenzeiten effizient zuzuweisen.

3. Float (Am besten geeignet für kontextbasierte Ressourcenplanung)

via Float

Wussten Sie, dass 33 % der Wissensarbeiter täglich 1 bis 3 Personen anschreiben, um die benötigten Informationen zu erhalten?

Float löst dieses Problem, indem es Teams eine kontextbasierte Ressourcenplanung mit einer gemeinsamen Live-Ansicht von Projektzeitleisten, Teamkapazitäten und Verfügbarkeiten ermöglicht.

Dank der farbcodierten Benutzeroberfläche, dem Drag-and-Drop-Planer und den integrierten Zeitzonen wird die Ressourcenplanung zum Kinderspiel – insbesondere, wenn Sie über verteilte Teams verfügen.

Die Ressourcenmanagement-Plattform bietet außerdem Prognosen zur Kapazität zur Unterstützung Ihrer Planung, Nachverfolgung des Budgets zur Kontrolle Ihrer Finanzen sowie Zeiterfassung zum Vergleich von Schätzungen und Ist-Werten.

Sie können es mit Tools wie Asana, Jira und Google Kalender integrieren, um Workflows zu synchronisieren und manuelle Aktualisierungen zu reduzieren.

Die besten Features von Float

Ziehen Sie Aufgaben per Drag & Drop in einen gemeinsamen Ressourcenkalender , um Arbeiten zu planen, Aufgaben neu zuzuweisen und Zeitleisten in Sekundenschnelle anzupassen

Verfolgen Sie die Verfügbarkeit Ihres Teams in Echtzeit, einschließlich freier Tage, Feiertage und Zeitzonen

Erfassen Sie die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden mit der integrierten Zeiterfassung und vergleichen Sie diese mit den Schätzungen

Legen Sie für jedes Projekt Stundensätze und Budgets fest, um Ihre Finanzen beim Planen im Blick zu behalten

Freigeben Sie Zeitpläne über schreibgeschützte Links den Beteiligten, damit alle auf dem Laufenden bleiben, ohne sich extra anmelden zu müssen.

Greifen Sie unterwegs über eine spezielle mobile App für iOS und Android auf Ihren Zeitplan zu

Float-Limit

Die Feature-Funktion für die Berichterstellung im Basis-Plan ist nicht detailliert genug

Die Filter können kompliziert sein

Es fehlen erweiterte Features für die Budgetierung und das Finanzmanagement

Flexible Preisgestaltung

Starter: 8,50 $ pro Benutzer und Monat

Pro: 14 $ pro Benutzer und Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Float

G2: 4,3/5 Sterne (über 1600 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 Sterne (über 1600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Float?

In einer G2-Bewertung hieß es:

Dank der Drag-and-Drop-Planung und der farbcodierten Zeitleiste lassen sich Teamkapazitäten und Projektzeitpläne auf einen Blick leicht nachvollziehen. Aktualisierungen werden in Echtzeit angezeigt, sodass Teams ohne ständigen Kommunikationsaufwand auf dem Laufenden bleiben.

Dank der Drag-and-Drop-Planung und der farbcodierten Zeitleiste lassen sich Teamkapazitäten und Projektzeitpläne auf einen Blick leicht nachvollziehen. Aktualisierungen werden in Echtzeit angezeigt, sodass Teams ohne ständigen Kommunikationsaufwand auf dem Laufenden bleiben.

4. Kantata (Am besten geeignet für Dienstleistungs-Geschäftsbereiche)

via Kantata

Wenn Sie eine Beratungsfirma, eine Kreativagentur oder ein anderes dienstleistungsorientiertes Geschäft betreiben, ist die Ressourcenmanagement-Software von Kantata genau auf Ihren Workflow zugeschnitten. Ihre Features zur Ressourcenauslastung, die speziell für Geschäfte entwickelt wurden, die Zeit und Fachwissen verkaufen, verknüpfen die Ressourcenplanung direkt mit dem Gewinn und der Kundenzufriedenheit.

Neben Projektbudgetierung, Zeiterfassung sowie der Auslastung von Mitarbeitern und Tools bietet diese PSA-Software (Professional Services Automatisierung) auch Margenüberwachung und Kostenprognosen.

Die Software führt zudem eine Nachverfolgung des Status Ihrer Projekte und Ihrer Portfolios durch, erkennt potenzielle Probleme und unterstützt Sie beim Risikomanagement.

Die besten Features von Kantata

Verwalten Sie alle Aspekte Ihrer Projekte, von der Verwaltung der Aufgaben und Ressourcenplanung bis hin zur Budgetierung und Rechnungsstellung

Überwachen Sie Projektbudgets, Kosten und Projektmargen in Echtzeit, um Überraschungen zu vermeiden

Erfassen Sie abrechnungsfähige und nicht abrechnungsfähige Stunden zur Verbesserung der Verteilung der Arbeit in Ihrem Team

Freigeben Sie Zeitleisten, Dokumente und Updates für Clients, um die Kommunikation transparent zu gestalten

Integrieren Sie Tools wie Salesforce, Slack, Google Workspace und Finanzlösungen für optimierte Workflows

Limitierungen von Kantata

Das Dashboard und die Features für die Berichterstellung lassen sich nicht sehr stark anpassen

Die Ressourcenmanagement-Software hat eine steile Lernkurve

Preise für Kantata

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Kantata

G2: 4,2/5 Sterne (über 1.400 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 Sterne (über 600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Kantata?

In einer Capterra-Rezension heißt es:

Kantata ist dank seiner benutzerfreundlichen Oberfläche, den Features für die Zusammenarbeit und den anpassbaren Optionen eine hervorragende Wahl für alle, die nach einer umfassenden Lösung für das Projektmanagement suchen.

Kantata ist dank seiner benutzerfreundlichen Oberfläche, den Features für die Zusammenarbeit und den anpassbaren Optionen eine hervorragende Wahl für alle, die nach einer umfassenden Projektmanagement-Lösung suchen.

📮 ClickUp Insight: 30 % unserer Befragten nutzen KI-Tools für Recherchen und die Informationsbeschaffung. Aber gibt es eine KI, die Ihnen hilft, diese eine verlorene Datei bei der Arbeit oder den wichtigen Slack-Thread zu finden, den Sie vergessen haben zu speichern? Ja! Die KI-gestützte Connected Search von ClickUp durchsucht sofort alle Inhalte Ihres ClickUp-Workspaces, einschließlich integrierter Apps von Drittanbietern, und liefert Ihnen Einblicke, Ressourcen und Antworten. Sparen Sie mit der erweiterten Suche von ClickUp bis zu 5 Stunden pro Woche!

5. Teamdeck (Am besten geeignet für die benutzerdefinierte Anpassung von Berichten zur Ressourcenverwaltung)

via Teamdeck

41 % der Führungskräfte geben an, dass die Visualisierung der Ressourcenverfügbarkeit eine der größten Herausforderungen im Ressourcenmanagement darstellt, während 66 % Qualifikationslücken und -überschüsse als ihr Hauptproblem nennen.

Mit der Ressourcenmanagement-Lösung von Teamdeck können Sie beide Probleme lösen.

Teamdeck ist eine umfassende Lösung für das Ressourcenmanagement, die Terminplanung, Zeiterfassung und Urlaubsverwaltung auf einer einzigen Plattform vereint.

Die intuitive Planungsoberfläche macht es einfach, die richtigen Mitarbeiter den richtigen Projekten zuzuweisen – basierend auf Verfügbarkeit, Erfahrung und benutzerdefinierten Tags. Außerdem können Sie an einem einzigen Ort die Arbeitszeit erfassen, Urlaubsanträge verwalten und die Workload überwachen.

Die anpassbaren Echtzeitberichte liefern detaillierte Einblicke für eine effiziente Ressourcennutzung und die Verwaltung von Projektbudgets.

Die besten Features von Teamdeck

Planen Sie Mitarbeiter und Projekte mit einem visuellen Drag-and-Drop-Kalender

Filtern Sie Talente nach Fähigkeiten, Rollen, Berufserfahrung oder Verfügbarkeit, um eine Unterauslastung zu vermeiden

Verwalten Sie Urlaubsanträge, Feiertage und Krankheitstage an einem Ort

Erfassen Sie Arbeitszeiten präzise mithilfe von automatischen Timern und manuellen Timesheets

Fügen Sie den Teamprofilen benutzerdefinierte Felder hinzu, z. B. Sprachkenntnisse, Zertifizierungen oder Stundensatz, damit Sie Mitarbeiter präziser auf Projekte abstimmen können

Passen Sie Berichte zur Projektauslastung, zur Lohnabrechnung und zum Budget mithilfe von Vorlagen benutzerdefiniert an

Einschränkungen von Teamdeck

Diesem Tool zur Ressourcenplanung fehlen erweiterte Funktionen des Projektmanagements wie Aufgabenabhängigkeiten, Gantt-Diagramme und Nachverfolgung von Meilensteinen

Wenn Sie ein kleines Team sind, das nur ein oder zwei Projekte gleichzeitig verwaltet, könnte Teamdeck für Ihre Anforderungen zu funktionsreich oder unnötig sein.

Preise für Teamdeck

Light-Mitgliedschaft: 2 $ pro Benutzer und Monat

Vollmitglied: 6 $ pro Benutzer und Monat

Teamdeck-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,3/5 Sterne (über 40 Bewertungen)

6. Forecast (Am besten geeignet für KI-gestützte Ressourcenzuweisung)

via Forecast

Unternehmen, die KI einsetzen, liefern 61 % ihrer Projekte termingerecht, während diejenigen, die auf traditionelle Methoden setzen, nur 47 % schaffen – ein klarer Vorteil für das KI-gestützte Projektmanagement.

Der KI-gestützte Allocation Assistant von Forecast hilft Ihnen dabei, indem er automatisch die am besten geeigneten Mitglieder des Teams für anstehende Aufgaben auf der Grundlage von Fähigkeiten, Verfügbarkeit und Workload zuweist. Er hilft Ihnen, intelligenter zu planen, Leerlaufzeiten zu reduzieren und Projekte voranzutreiben, ohne Ihr Team zu überlasten.

Über die intelligente Zuweisung hinaus hilft Ihnen die automatische Planungs-Engine dabei, Zeitleisten in Sekundenschnelle zu erstellen, während die integrierte Kapazitätsplanung sicherstellt, dass Sie Ihr Team weder überlasten noch unterauslasten. Finanzielle Einblicke, die direkt mit dem Projektfortschritt verknüpft sind, erleichtern die Nachverfolgung der Rentabilität in Echtzeit.

Die besten Features von Forecast

Verschaffen Sie sich auf einen Blick einen Überblick über den Zeitplan Ihres gesamten Teams und die Projektpipeline

Schlägt automatisch die am besten geeigneten Mitglieder des Teams für Aufgaben vor, basierend auf spezifischen Fähigkeiten

Erfassen Sie die Arbeitszeit direkt für Aufgaben und Projekte, um den geplanten und den tatsächlichen Aufwand zu vergleichen und die zukünftige Planung zu optimieren

Verfolgen Sie die Produktivität mit visuellen Heatmaps zur Workload und Dashboards zur Ressourcenauslastung

Modellieren Sie den zukünftigen Personalbedarf, erkennen Sie potenzielle Engpässe und testen Sie „Was-wäre-wenn“-Szenarien, um fundierte Personalentscheidungen zu treffen

Einschränkungen bei Prognosen

Anfänger benötigen möglicherweise etwas Zeit, um die Abhängigkeiten zwischen den Features und der Berichterstellung zu verstehen.

Die Ressourcen-Karten sind nicht sehr intuitiv

Enthält keine Finanzmanagement-Tools für Budgetierung, Rechnungsstellung oder Nachverfolgung von Spesen

Preisprognose

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,2/5 Sterne (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 Sterne (über 80 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Forecast?

In einer G2-Bewertung hieß es:

Der Einsatz von Forecast hat unserem Team geholfen, indem es Ergebnisse prognostiziert, Projekte zum Erfolg führt und uns Best Practices aufzeigt, sodass jeder seine beste Arbeit leisten kann. In meinem Beauty-Geschäft prognostiziert Forecast Markttrends, verwaltet den Lagerbestand und hält unsere Zeitleisten im Blick, sodass unsere Neueinführungen reibungslos und pünktlich verlaufen.

Der Einsatz von Forecast hat unserem Team geholfen, indem es Ergebnisse prognostiziert, Projekte zum Erfolg führt und uns Best Practices aufzeigt, sodass jeder seine beste Arbeit leisten kann. In meinem Beauty-Geschäft prognostiziert Forecast Markttrends, verwaltet den Lagerbestand und hält unsere Zeitleisten im Blick, sodass unsere Neueinführungen reibungslos und pünktlich verlaufen.

🧠 Wissenswertes: Die NASA verfügt über ein eigenes Toolkit zur Ressourcenplanung namens SPIFe (Scheduling and Planning Interface for Exploration).

7. Toggl Plan (Am besten geeignet für Beratungsunternehmen und Kreativteams)

via Toggl Plan

Wenn Sie einfache, kostengünstige Features zur Ressourcenplanung benötigen, die Ihr Team nicht überfordern, ist Toggl Plan einen Blick wert.

Ob sich ein Designer krank meldet, eine Frist verschoben wird oder sich die Prioritäten mitten im Sprint ändern – mit dieser Plattform können Sie Zeitleisten per Drag-and-Drop sofort neu ordnen. Keine Abhängigkeiten, die es zu entwirren gilt, keine überladenen Dashboards; nur ein übersichtliches, visuelles Layout, das die Workload und Verfügbarkeit aller auf einen Blick zeigt.

Vereinfachen Sie die Zusammenarbeit im Team mit gemeinsamen Kalendern, legen Sie realistische Fristen fest und laden Sie sogar Clients ein, um alles auf dem Laufenden zu halten.

Die besten Features von Toggl Plan

Weisen Sie Aufgaben zu, verschieben Sie sie und planen Sie sie für Ihre Team-Mitglieder mithilfe einer einfachen visuellen Zeitleiste neu

Sehen Sie die Kapazität jedes Teammitglieds in Echtzeit anhand farbcodierter Leisten, um Überbuchungen und Burnout zu vermeiden

Arbeiten Sie gemeinsam an Aufgaben mit Kommentaren, Anhängen und Checklisten

Führen Sie die Nachverfolgung von Urlauben, Feiertagen und Teilzeit-Dienstplänen durch, um eine effiziente Planung zu gewährleisten

Führen Sie eine Synchronisierung mit Google Kalender und Outlook Kalender durch, damit die Verfügbarkeit Ihres Teams in allen Tools immer auf dem neuesten Stand bleibt

Einschränkungen von Toggl Plan

Das Hinzufügen neuer Benutzer zu Ihrem Konto kann sich mühsam anfühlen

Die Funktionen der Berichterstellung sind grundlegend und reichen für eine detaillierte Datenanalyse möglicherweise nicht aus

Eingeschränkte Integrationen

Preise für Toggl Plan

Free

Kapazität: 6 $ pro Benutzer und Monat

Starter: 9 $ pro Benutzer und Monat

Premium: 15 $ pro Benutzer und Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Toggl Plan

G2: 4,3/5 Sterne (über 40 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 Sterne (über 110 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Toggl Plan?

In einer G2-Bewertung hieß es:

Toggl Plan ist ein cloudbasiertes Arbeitsmanagement-Tool, das Ihnen hilft, sich einen klaren Überblick über Ihre Teamarbeit zu verschaffen. Es ist benutzerfreundlich und verfügt über ein minimalistisches Design, das Sie nicht von Ihrer Arbeit ablenkt. Die Verwaltung von Projekten ist kinderleicht, und auch die Preise sind sehr attraktiv.

Toggl Plan ist ein cloudbasiertes Arbeitsmanagement-Tool, das Ihnen hilft, sich einen klaren Überblick über Ihre Teamarbeit zu verschaffen. Es ist benutzerfreundlich und verfügt über ein minimalistisches Design, das Sie nicht von Ihrer Arbeit ablenkt. Die Verwaltung von Projekten ist kinderleicht, und auch die Preise sind sehr attraktiv.

8. Hub Planner (Am besten geeignet für die Nachverfolgung des Projektbudgets)

via Hub Planner

55 % der Projektmanager nennen Budgetüberschreitungen als Hauptgrund für das Scheitern ihrer Projekte. Hub Planner hilft Ihnen, dieses Problem direkt anzugehen, indem es Ihnen in Echtzeit eine vollständige Sichtbarkeit auf die Ressourcen- und Budgetauslastung bietet. Sie können Kosten nachverfolgen, deren Auswirkungen auf Ihr Budget erkennen und Berichte erstellen, um den Fortschritt zu messen.

Außerdem erhalten Sie weitere Features zur Ressourcenplanung, darunter Nachverfolgung der Kapazität, Zeiterfassung und Projektprognosen – alles auf einer zentralen Plattform. Ziehen Sie Aufgaben einfach per Drag & Drop, verwalten Sie globale Teams über Zeitzonen hinweg und analysieren Sie zukünftige Kapazitäten mit detaillierten Auswertungen.

Die besten Features von Hub Planner

Verbessern Sie Ihr Ressourcenmanagement mit detaillierten Einblicken in Auslastungsraten, Kapazität und Verfügbarkeit

Sorgen Sie für Kontrolle ohne Mikromanagement durch anpassbare Genehmigungsprozesse für Einträge und Ressourcenanfragen

Erfassen Sie abrechnungsfähige und nicht abrechnungsfähige Stunden mit integrierten Timesheets, die die geplanten Zeiten mit den Ist-Zeiten vergleichen

Planen Sie effizient mit Tools zur Nachfrageprognose und zur Planung der Ressourcenkapazität

Einschränkungen von Hub Planner

Die Benutzeroberfläche ist nicht besonders benutzerfreundlich

Der mobilen Version fehlen einige Funktionen

Preise für Hub Planner

Plug and Play: 7 $ pro Ressource und Monat (jährliche Abrechnung)

Premium: 18 $ pro Ressource und Monat (jährliche Abrechnung)

Business Leader: 54 $ pro Ressource und Monat (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Hub Planner

G2: 4,2/5 Sterne (über 50 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 Sterne (über 100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Hub Planner?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Hub Planner macht die Terminplanung und die Aktualisierung von Zeitplänen sehr einfach, und die Benutzeroberfläche ist äußerst intuitiv. Auch der Kundensupport ist erstklassig. Das Support-Team ist stets reaktionsschnell und hilfsbereit, und wenn es für mein spezielles Problem keine einfache Lösung gibt, schicken sie mir ein Video-Tutorial mit einer möglichen Lösung, die funktionieren könnte.

Hub Planner macht die Terminplanung und die Aktualisierung von Zeitplänen sehr einfach, und die Benutzeroberfläche ist äußerst intuitiv. Auch der Kundenservice ist erstklassig. Das Support-Team ist stets reaktionsschnell und hilfsbereit, und wenn es für mein spezielles Problem keine einfache Lösung gibt, schicken sie mir ein Video-Tutorial mit einer möglichen Lösung, die funktionieren könnte.

9. Scoro (Am besten geeignet für die Nachverfolgung der Rentabilität von Projekten und Ressourcen)

via Scoro

Es ist toll, ein Projekt nach dem anderen abzuschließen, aber noch besser sind die Projekte, die Ihrem Geschäft tatsächlich Geld einbringen.

Scoro hilft Ihnen dabei, die Projektabwicklung mit der Rentabilität zu verbinden. Neben der Nachverfolgung Ihrer Projekte und Ressourcen zeigt es Ihnen, welche Clients, Dienstleistungen und Teams Ihre Margen steigern und welche sie unbemerkt schmälern.

Von der Echtzeit-Nachverfolgung des Budgets bis hin zu Einblicken in abrechnungsfähige und nicht abrechnungsfähige Zeiten – Scoro verbindet Ressourcenplanung mit finanzieller Transparenz. Prognostizieren Sie Kapazitäten, überwachen Sie die Workload Ihres Teams und erkennen Sie sofort, wie sich Änderungen am Projektumfang auf Ihr Geschäftsergebnis auswirken.

Der integrierte KI-Assistent liefert Ihnen aktuelle Einblicke in das Geschäft in natürlicher Sprache. Dies ist eine ideale Ressourcenmanagement-Plattform für Agenturen und Berater, die eine integrierte Lösung für Vertrieb, Abwicklung und Nachverfolgung der Finanzen benötigen.

Die besten Features von Scoro

Steuern Sie den gesamten Lebenszyklus eines Projekts, von der Angebotserstellung und Budgetierung bis hin zur Terminplanung, Rechnungsstellung und Berichterstellung

Führen Sie die Nachverfolgung der Rentabilität über Projekte und Clients aus und erstellen Sie entsprechende Angebote

Nutzen Sie Ressourcenplanungstools, um die richtigen Mitarbeiter den richtigen Aufgaben zuzuweisen und Über- oder Unterauslastung zu vermeiden

Vergleichen Sie geplante und tatsächliche Budgets, um die Kosten des Projekts im Blick zu behalten

Sparen Sie Zeit, indem Sie manuelle Aktualisierungen des Status überflüssig machen

Limitierungen von Scoro

Dieses tool zur Ressourcenplanung bietet nur begrenzte Formatierungsoptionen.

Sie haben nur ein sehr begrenztes Limit für kreative Workflows

Einige Benutzer haben angemerkt, dass die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten für Berichte und Rechnungen weniger flexibel sind als gewünscht

Preise für Scoro

Core: 23,90 $ pro Benutzer und Monat

Growth: 38,90 $ pro Benutzer und Monat

Leistung: 59,90 $ pro Benutzer und Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Scoro

G2: 4,5/5 Sterne (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 Sterne (über 200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Scoro?

In einer G2-Bewertung hieß es:

Ich schätze die Angebotsfunktion von Scoro, da sie die Erstellung von Standardangeboten für unsere Clients vereinfacht. Das Vorlagensystem steigert unsere Effizienz, da wir damit schnell und einfach vorgefertigte Projektpläne abrufen können. Unsere Aufgaben im Projektmanagement werden auf leistungsstarken Servern ausgeführt, um dies zu unterstützen. Die Zusammenführung aller Texte und geschätzten Einnahmen an einem Ort erleichtert uns die Nachverfolgung und Prognose, was für unseren Workflow von großem Vorteil ist.

Ich schätze die Angebotsfunktion von Scoro, da sie die Erstellung von Standardangeboten für unsere Clients vereinfacht. Das Vorlagensystem steigert unsere Effizienz, da wir damit schnell und einfach vorgefertigte Projektpläne abrufen können. Unsere Aufgaben im Bereich des Projektmanagements werden auf leistungsstarken Servern ausgeführt, um dies zu unterstützen. Die Zusammenführung aller Texte und geschätzten Einnahmen an einem Ort erleichtert uns die Nachverfolgung und Prognose, was für unseren Workflow von großem Vorteil ist.

10. Replicon (Am besten geeignet für den Zugriff auf die Ressourcenempfehlungs-Engine)

via Replicon

Die Ressourcenempfehlungs-Engine von Replicon schlägt automatisch die richtige Person und die passenden tools für jede Aufgabe vor. Projektmanager können Ressourcenanfragen mit spezifischen Kriterien an Ressourcenmanager übermitteln, damit diese die Ressourcen entsprechend planen können.

Über KI-gestützte intelligente Empfehlungen hinaus bietet Ihnen Replicon vollständige Sichtbarkeit über die Ressourcenverfügbarkeit, abrechnungsfähige und nicht abrechnungsfähige Stunden sowie Projektkosten. Sie können den Bedarf für neue Projekte prognostizieren, Kapazitäten sicher planen und sicherstellen, dass jede Stunde erfasst wird.

Benutzerdefinierte Dashboards und Berichte bieten Ihnen Echtzeit-Einblicke in Timesheets, Urlaubstage, Gehaltsabrechnungen und vieles mehr.

Mit einem starken Fokus auf Konfigurierbarkeit und Genauigkeit ist Replicon darauf ausgelegt, komplexe Herausforderungen im Personalmanagement zu bewältigen – von der Abrechnung in mehreren Währungen bis hin zur Einhaltung komplexer arbeitsrechtlicher Vorschriften.

Die besten Features von Replicon

Verwalten Sie eine globale Belegschaft mit Features für die Kostenkalkulation in mehreren Währungen, die Einhaltung lokaler Steuervorschriften und globale Vergütungsregeln

Automatisieren Sie Genehmigungen und Benachrichtigungen bei Zeit-, Ressourcen- und Budgetgrenzen

Erstellen Sie Ressourcenanfragen auf der Grundlage von Zeitleisten für Projekte, Qualifikationsanforderungen und Verfügbarkeit

Nutzen Sie Echtzeit-Dashboards, um Auslastung, Status des Projekts und finanzielle Leistung zu überwachen

Automatisieren Sie komplexe Workflows zur Abrechnung und Rechnungsstellung für Clients auf Basis der Nachverfolgung von Arbeitszeiten und Ausgaben

Optimieren Sie die Ressourcenplanung, indem Sie die Verfügbarkeit, die Kompetenzen und die Zuweisung Ihres Teams an einem Ort einsehen

Limitierungen von Replicon

Einige der Features zur Ressourcenverwaltung sind nicht sehr intuitiv

Benutzer haben Notizen gemacht, dass der technische Support schwer zu finden ist

Der umfangreiche Funktionsumfang und die hohe Konfigurierbarkeit können das Ergebnis einer steilen Lernkurve und eines komplexen Setups sein

Preise für Replicon

Projekt-Zeiterfassung: Ab 12 $/Monat

Zeiterfassung: Ab 6 $/Monat

PSA und PPM: Ab 29 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Replicon

G2: 4,3/5 Sterne (über 700 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 Sterne (über 500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Replicon?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Was mir besonders gefällt, ist die einfache Möglichkeit, neue Berichte zu erstellen und benutzerdefiniert anzupassen, falls diese noch nicht im System vorhanden sind. Außerdem können wir damit Daten von mehreren Speicherorten erfassen und so zusammenstellen, dass sie unserem Geschäft helfen, Entscheidungen zu treffen und erfolgreich zu sein.

Was mir besonders gefällt, ist die einfache Möglichkeit, neue Berichte zu erstellen und benutzerdefiniert anzupassen, falls diese noch nicht im System vorhanden sind. Außerdem können wir damit Daten von mehreren Speicherorten erfassen und so zusammenstellen, dass sie unserem Geschäft helfen, Entscheidungen zu treffen und erfolgreich zu sein.

👀 Wussten Sie schon? Studien zeigen, dass der Wechsel zwischen verschiedenen Aufgaben Mitarbeiter bis zu 40 % ihrer Produktivität kosten kann

11. Saviom (Am besten für die Nachfrageprognose geeignet)

via Saviom

Saviom ist eine fortschrittliche Lösung für das Ressourcenmanagement (ERM) für große, komplexe Unternehmen, die ihren globalen Ressourcenpool optimieren müssen. Dank der fortschrittlichen Prognose der Ressourcenbedarfe vermeiden Sie Last-Minute-Einsätze, ungenutzte Talente oder überlastete Zeitpläne.

Neben Prognosen bietet Saviom Tools für die Ressourcenplanung, die Nachverfolgung der Auslastung und die Planung der Kapazität. Sie können auf einen Blick erkennen, wer verfügbar ist, die Workloads ausgleichen und Projekte reibungslos vorantreiben.

Es eignet sich hervorragend für Unternehmen, die komplexe Projekte und große Teams koordinieren und eine einfache, praktische Kontrolle ohne großen Aufwand wünschen.

Die besten Features von Saviom

Analysieren Sie Kapazität und Bedarf in Echtzeit, um Ressourcenengpässe oder -überschüsse im gesamten Unternehmen proaktiv zu beheben

Teilen Sie Ressourcen auf, weisen Sie sie neu zu und buchen Sie sie in großen Mengen, um sich an wechselnde Projektanforderungen anzupassen und die Auslastung der Teams zu optimieren

Planen Sie Projekte ganz einfach mit Drag-and-Drop-Funktionen, die Anpassungen schnell und intuitiv ermöglichen

Passen Sie Ihren Terminplaner an Ihre Workflows an und unterstützen Sie so ein effektives Projektportfolio-Projektmanagement

Führen Sie eine Szenarioplanung durch, um „Was-wäre-wenn“-Szenarien zu untersuchen und Ihre Pläne entsprechend anzupassen

Nahtlose Integration mit ERP- und Projektmanagement-Tools

Limitierungen von Saviom

Dieses tool zur Ressourcenverwaltung ist teurer als Alternativen

Die Funktionalität mobiler Apps ist weniger ausgereift als die von Desktop-Apps, was den Zugriff von unterwegs einschränkt

Für agile Teams, die flexiblere Anpassungen der täglichen Planung benötigen, kann das System starr oder umständlich wirken.

Preise für Saviom

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Saviom

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Saviom?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Es hilft uns dabei, Timesheets und Urlaubsaufzeichnungen zu überwachen und die abrechnungsfähigen Arbeitsstunden zu erfassen.

Es hilft uns dabei, Timesheets und Urlaubsaufzeichnungen zu überwachen und die abrechnungsfähigen Arbeitsstunden zu erfassen.

12. Ressourcenmanagement von Smartsheet (Am besten geeignet für das Management von Remote-Workloads)

via Ressourcenmanagement von Smartsheet

„Resource Management by Smartsheet“ (ehemals „10,000ft“) bietet Ihnen vollständige Sichtbarkeit auf die Workload Ihres Teams, sodass Sie Überlastungen frühzeitig erkennen und Aufgaben neu verteilen können, bevor es zu Burnout kommt. Ganz gleich, ob Ihr Team remote, hybrid oder vor Ort arbeitet – die Lösung hilft Ihnen dabei, Ressourcen einfühlsam und präzise zu verwalten.

Neben der Sichtbarkeit der Workload bietet „Resource Management by Smartsheet“ Tools für die Projektplanung, Zeiterfassung und Prognosen. Dank der einfachen, tabellenkalkulationsähnlichen Benutzeroberfläche können Sie die Kapazität in Echtzeit verfolgen und Pläne spontan anpassen.

Die besten Features von Smartsheet für das Ressourcenmanagement

Nahtlose Integration mit Smartsheet-Tabellen, um übergeordnete Ressourcenpläne mit detaillierten Projekt-Aufgaben und Zeitleisten zu verbinden

Visualisieren Sie die Workload-Auslastung der Projekte mit übersichtlichen Heatmaps und Dashboards

Planen Sie Projekte mit Drag-and-Drop-Terminierung und Gantt-Diagrammen

Prognostizieren Sie den zukünftigen Bedarf, um Personalbeschaffung, Ressourcenplanung und Zeitleisten genauer zu planen

Aktivieren Sie die Zeiterfassung, damit Mitglieder des Teams ihre Arbeitszeiten schnell und genau erfassen können

Limitierungen von Smartsheet Resource Management

Diese Ressourcenmanagement-Software hat eine steile Lernkurve

Das volle Potenzial wird nur dann ausgeschöpft, wenn es innerhalb des Smartsheet-Ökosystems genutzt wird; als eigenständiges tool ist es weniger effektiv.

Die günstigeren Pläne haben Limite bei der Automatisierung

Preise für Ressourcenmanagement von Smartsheet

Pro: 12 $ pro Benutzer und Monat

Geschäft: 24 $ pro Benutzer und Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Erweitertes Arbeitsmanagement: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu „Resource Management by Smartsheet“

G2: 4,4/5 Sterne (über 19.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 Sterne (über 3.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über „Resource Management by Smartsheet“?

In einer TrustRadius-Bewertung heißt es:

Für mich als Führungskraft bestand der Hauptvorteil darin, dass ich mir mit dieser Software einen Überblick über Projekte und Ressourcen verschaffen und insgesamt nachvollziehen kann, wie die Verfügbarkeit und Auslastung unseres gesamten Personals aussieht.

Für mich als Führungskraft bestand der Hauptvorteil darin, dass ich mir mit dieser Software einen Überblick über Projekte und Ressourcen verschaffen und insgesamt nachvollziehen kann, wie die Verfügbarkeit und Auslastung unseres gesamten Personals aussieht.

13. Celoxis (Am besten geeignet für Unternehmen, die komplexe Projekte und sich überschneidende Ressourcen verwalten)

via Celoxis

Celoxis verbindet KI-gestützte Ressourcenplanung mit Echtzeit-Nachverfolgung der Kosten. Sie können Mitarbeiter Aufgaben zuweisen und sofort die finanziellen Auswirkungen sehen, bis hin zu abrechnungsfähigen Stunden, Margen und Budgets.

Dieses Tool zur Ressourcenplanung bietet zudem eine kompetenzbasierte Ressourcenzuweisung, eine dynamische Planung, die sich an Veränderungen anpasst, sowie eine klare Sichtbarkeit der Workload über Teams und Projekte hinweg. Lex, der KI-Assistent, führt die Nachverfolgung der Projektdaten durch, um Ihnen intelligente Empfehlungen und Einblicke zu liefern.

Die Plattform unterstützt die Planung auf Portfolioebene, anpassbare Dashboards und Integrationen mit Jira, Salesforce und weiteren Tools. Damit ist sie eine solide Wahl für Teams von Unternehmen, die komplexe, schnelllebige Projekte verwalten, ohne dabei den Gewinn aus den Augen zu verlieren.

Die besten Features von Celoxis

Prognostizieren Sie Umsatz und Rentabilität anhand von protokollierter Zeit, Kostensätzen und Projektbudgets

Planen Sie Projektportfolios und verteilen Sie Ressourcen auf Programme mit konkurrierenden Anforderungen

Passen Sie Dashboards und Berichte benutzerdefiniert an, um KPIs, Auslastung und Finanzdaten zu verfolgen

Automatisieren Sie Genehmigungen und Benachrichtigungen für Ressourcenanfragen und die Übermittlung von Timesheets

Identifizieren und beheben Sie Lücken bei der Ressourcenzuweisung mit Echtzeit-Einblicken

Arbeiten Sie mit Teammitgliedern und Clients über spezielle Diskussionsforen, Dateifreigaben und Workflow-Automatisierung zusammen

Einschränkungen von Celoxis

Die Automatisierung ist im Vergleich zu Alternativen eingeschränkt

Kann für Teams, die ein einfaches tool für das Aufgabenmanagement oder die Ressourcenplanung suchen, zu komplex und mit zu vielen Features ausgestattet sein

Die QuickBooks-Integration kann kleinere Einträge mit Rechnungen und Zahlungen vermischen, was die Buchhaltung für Projekte erschwert

Preise für Celoxis

Essential: 25 $ pro Benutzer und Monat

Professional: 35 $ pro Benutzer und Monat

Geschäft: 45 $ pro Benutzer und Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Celoxis

G2: 4,5/5 Sterne (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 Sterne (über 300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Celoxis?

In einer G2-Bewertung hieß es:

Celoxis bietet eine Vielzahl leistungsstarker Features, darunter Gantt-Diagramme, Aufgabenabhängigkeiten, Zeiterfassung und Ressourcenmanagement – alles auf einer einzigen Plattform. Besonders schätze ich die intuitiven Dashboards, die einen Echtzeit-Überblick über den Fortschritt des Projekts bieten, sowie die Möglichkeit, Workflows an die Bedürfnisse unseres Teams anzupassen. Die Funktionen für die Berichterstellung sind leistungsstark und sehr hilfreich für Präsentationen vor Stakeholdern.

Celoxis bietet eine Vielzahl leistungsstarker Features, darunter Gantt-Diagramme, Aufgabenabhängigkeiten, Zeiterfassung und Ressourcenmanagement – alles auf einer einzigen Plattform. Besonders schätze ich die intuitiven Dashboards, die einen Echtzeit-Überblick über den Fortschritt des Projekts bieten, sowie die Möglichkeit, Workflows an die Bedürfnisse unseres Teams zu benutzerdefinieren. Die Funktionen für die Berichterstellung sind leistungsstark und sehr hilfreich für Präsentationen vor Stakeholdern.

Verwalten Sie Ihre Ressourcen effizient mit ClickUp

Jedes der auf der Liste aufgeführten tools bietet einige hervorragende Features für das Ressourcenmanagement. Aber jedes hat auch seine Vor- und Nachteile.

Einige sind hervorragend in der Terminplanung, bieten aber keine Echtzeit-Einblicke, während andere eine großartige Automatisierung bieten, aber nur begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten. Sie wollen keine Kompromisse eingehen? Entscheiden Sie sich für ClickUp.

Die All-in-One-Lösung von ClickUp vereint Benutzerfreundlichkeit, Flexibilität und fortschrittliche Features. Von intelligenter Workload-Verteilung und anpassbaren Dashboards bis hin zu integrierter Zeiterfassung und Team-Zusammenarbeit – ClickUp ermöglicht es Ihnen, Ressourcen zu optimieren und Projekte auf Kurs zu halten.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und erleben Sie ein intelligenteres, einfacheres Ressourcenmanagement!

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Frage: Was ist eine Ressourcenmanagement-Software?

A. Ressourcenmanagement-Software hilft Projektmanagern dabei, die Nutzung von Ressourcen (Mitarbeiter, Zeit, Werkzeuge und Budgets) projektübergreifend zu planen, zuzuweisen und zu verfolgen. Sie verschafft Ihnen eine klare Ansicht darüber, wer an was arbeitet, wie viel Kapazität Ihr Team hat und wo es möglicherweise zu Konflikten oder Lücken kommt. Anstatt sich mit Tabellenkalkulationen herumzuschlagen oder zu raten, wer verfügbar ist, können Sie diese Software nutzen, um Aufgaben auf der Grundlage von Kompetenzen, Verfügbarkeit und Workload zuzuweisen. Dies hilft, Burnout zu vermeiden, Projekte im Zeitplan zu halten und sicherzustellen, dass Ressourcen effizient genutzt werden.

A. Hier sind einige wichtige Integrationen, die Ressourcenmanagement-Software für Projektmanager leistungsfähiger und effizienter machen: