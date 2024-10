10 kostenlose Vorlagen für die Nachverfolgung von Projekten für das Zeitmanagement

Auf die eine oder andere Weise erfassen wir alle unsere Zeit während des Tages.

Sei es, indem wir fleißig auf die Uhr schauen, blockieren der Zeit ihren Zeitplan, oder rufen Sie "Alexa! Stell einen Timer für 25 Minuten ein!" Wir alle erledigen es zu. 🙃

Diese Methoden mögen bequem genug sein oder einfach die Arbeit zu erledigen aber sie sind nicht gerade die produktivste Art, seine Zeit zu nutzen, und können auf lange Sicht mehr kosten! Außerdem verwenden verschiedene Branchen die gleichen zeitmanagement-Techniken das macht benutzerdefinierte zeitsparende Prozesse zu einem entscheidenden Faktor für die Effizienz und Rentabilität eines jeden Geschäfts.

Der schwierige Teil besteht darin, diese benutzerdefinierten Prozesse auf die richtige Weise zu erstellen. Das erfordert Recherche, Testversionen, Liebe zum Detail und vor allem eine Menge Zeit. Deshalb brauchen Sie eine Vorlage für die Zeiterfassung in Ihrem Leben. 🙌🏼

Vorlagen für die Zeiterfassung sind das ideale Hilfsmittel für Teams, die wissen wollen, wie lange Aufgaben dauern, wie viel sie bereits abgeschlossen haben, wie viel sie kosten und vieles mehr. Sie sind außerdem für jeden Anwendungsfall anpassbar! Ganz gleich, ob Sie Anwalt, freiberuflicher Autor, Berater oder Hundemutter sind, Ihre Vorlage für die Zeiterfassung wird Ihren speziellen Anforderungen gerecht.

Lesen Sie weiter und erfahren Sie mehr über zeitmanagement verwendung von Vorlagen, wie man die besten findet und die 10 besten Vorlagen zur Zeiterfassung für ClickUp, Excel und Google Tabellen. 🤓

Was ist eine Vorlage für die Zeiterfassung?

Vorlagen für die Zeiterfassung sind vorgefertigte Tabellen, Tabellenkalkulationen, Ordner oder Listen, die Geschäften und Mitarbeitern dabei helfen, den Überblick über die Nachverfolgung ihrer Zeit bei der Arbeit zu behalten. Wie eine Ausstechform legen sich die Vorlagen über die verschiedenen time management tools um Teams zu helfen, die Software effizienter und in vollem Umfang zu nutzen.

Mit der Verknüpfung "Global Timer" in ClickUp können Sie die Zeiterfassung für eine Aufgabe in Ihrer Liste durchführen

Diese Vorlagen können bereits auf einen bestimmten Anwendungsfall zugeschnitten sein oder leicht benutzerdefiniert werden, um sie an die bestehenden Prozesse Ihres Teams anzupassen.

Wie timesheet-Vorlagen oder andere vorlagen für die Terminplanung die Vorlagen für die Zeiterfassung geben Ihnen wichtige Einblicke in die Zeit, die Sie bei der Arbeit, mit verschiedenen Aufgaben, ganzen Projekten oder mit Clients verbringen. So können Sie leicht Bereiche mit Verbesserungspotenzial ermitteln und Ihre Produktivität im Laufe der Zeit visualisieren. Zeiterfassung für Projekte ist ein Schlüssel zum Management der Produktivität in jedem Geschäft, unabhängig von Größe oder Branche, aber Vorlagen für die Zeiterfassung bieten viel mehr als einen einfachen Timer - sie ermöglichen es Ihnen, Ihren Einträgen mühelos Notizen, Beschreibungen, Bearbeitungen und zusätzliche Daten hinzuzufügen.

Die besten Vorlagen enthalten sogar automatisierte Formeln zur Berechnung von zeitbasierten Gehältern oder abrechenbaren Stunden. Doch was sollten Sie bei einer erstklassigen Vorlage für die Zeiterfassung noch beachten?

Was macht eine gute Vorlage für die Zeiterfassung von Projekten aus?

Selbst wenn Sie der Chef des Teams sind zeit-Blockieren experte, gibt es eine Menge zusätzlicher beweglicher Teile, die zu einem richtigen Projektmanagement gehören, und Ihre Vorlage ist hier, um zu helfen! Hier sind die wichtigsten Features, auf die Sie bei Ihrer nächsten Vorlage für eine Zeiterfassung achten sollten:

Mehrere Ansichten , um Ihren Kalender, Ihre Aufgaben, Projekte und Zeit aus jedem Blickwinkel zu betrachten

, um Ihren Kalender, Ihre Aufgaben, Projekte und Zeit aus jedem Blickwinkel zu betrachten Flexible Zeiterfassung , die es Ihnen ermöglicht, die Zeit zu verwalten, die Sie in verschiedenen Apps, Aufgaben und Fenstern verbringen

, die es Ihnen ermöglicht, die Zeit zu verwalten, die Sie in verschiedenen Apps, Aufgaben und Fenstern verbringen Benutzerdefinierte Felder , um wichtige zeitbezogene Informationen griffbereit zu halten und Rechnungen genau zu berechnen

, um wichtige zeitbezogene Informationen griffbereit zu halten und Rechnungen genau zu berechnen Berichterstellung für einen umfassenden Überblick über Ihre Produktivität auf Tages-, Wochen- oder Monatsbasis

für einen umfassenden Überblick über Ihre Produktivität auf Tages-, Wochen- oder Monatsbasis Integrationen, um die Funktionen Ihrer Vorlage zu erweitern und Ihre anstehenden Meetings, Ereignisse und Termine zusammenzuhalten

Mit der Zeiterfassung in ClickUp können Sie die Zeit während der Arbeit erfassen oder sie manuell eingeben

Das klingt nach viel, aber diese fünf Features kratzen nur an der Oberfläche, wenn es um die Nummer der Zeiterfassung geht, die Managern heute zur Verfügung steht! Der Trick besteht darin, eine Vorlage zu finden, die alle diese Funktionen enthält und so gestaltet ist, dass Sie sie so effizient wie möglich nutzen können.

10 kostenlose Vorlagen für die Zeiterfassung von Projekten (mit Excel-Kalkulationstabellen)

Ihre Vorlage für die Zeiterfassung dient als wissensbasis für alle zeitbezogenen Informationen - und Zeit ist Geld! Es ist also eine wichtige Entscheidung. Aber Sie sind nicht allein, wir sind hier, um Ihnen zu helfen 🙂

Wir haben das Internet nach den besten Ressourcen zur Zeiterfassung für verschiedene Anwendungsfälle durchforstet und geben hier 10 unserer Favoriten frei! Egal, ob Sie allein oder im Team arbeiten, hier sind die 10 besten Vorlagen für die Zeiterfassung in ClickUp, Excel und Google Tabellen.

1. ClickUp Consultant Vorlage für die Zeiterfassung

Ideal für: Alle beraterbezogenen Arbeiten

Diese Vorlage herunterladen

Verfolgen Sie mit dieser Vorlage von ClickUp, wie Sie Ihre Zeit für jedes Client Projekt aufwenden

Berater verfolgen die Nachverfolgung der Zeit, die sie für den Client aufwenden aufwenden, um ihren Clients eine genaue Rechnung zu stellen und die fertiggestellten Aufgaben zu dokumentieren. Dies manuell zu erledigen, kann ein mühsamer Prozess sein, aber glücklicherweise gibt es mehrere Tools, die dabei helfen den Prozess zu rationalisieren ! 🛠

Eines dieser Tools, das wir Ihnen ans Herz legen möchten, ist das ClickUp Consultant Vorlage für die Zeiterfassung -speziell entwickelt für die Erfassung von Aufgaben, Meetings und allen Client-bezogenen Aktivitäten.

ClickUp gibt Beratern die Flexibilität, ihre Zeiterfassung über das Web, den Desktop oder die mobile App durchzuführen. Es ermöglicht ihnen auch, Daten und Erkenntnisse darüber zu sammeln, wie sie ihre Zeit verbringen, und ihre Strategien entsprechend anzupassen.

Projektmanager erhalten eine abschließende Ansicht aller Aufgaben und in Bearbeitung befindlichen Projekte. (Bonus: Wenn Ihr Team für die Kreditorenbuchhaltung eine digitale Spur benötigt, um Beraterrechnungen zu überprüfen, steht ihm eine Listenansicht zur Verfügung, um die Details der Aufgaben zu kontrollieren)

Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Vorlage für Zeitzuweisung

Ideal für: Erstellung von Zeitschätzungen zur Einhaltung von Terminen

Diese Vorlage herunterladen

Die ClickUp Vorlage für die Zeiteinteilung hilft Ihnen, Ihre Zeit und Ressourcen besser zu verwalten

Die Zeiteinteilung ist wichtig, denn sie hilft Einzelpersonen und Organisationen, innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens zu arbeiten. Sie wird Sie motivieren, Aufgaben schneller abzuschließen und sicherstellen, dass nichts übersehen oder vergessen wird.

Bevor Sie mit einer Arbeit beginnen, sollten Sie sich Ziele setzen und herausfinden, wie lange jede Aufgabe dauern wird und wann sie erledigt ist. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Aufgaben nicht zu lange unerledigt bleiben, so dass die Dinge schneller und effizienter erledigt werden können. ⚡️ ClickUp's Vorlage für die Zeiteinteilung macht diesen strategischen Prozess einfacher. Laden Sie sie als Onboarding-Tool für Manager herunter, um Einstellungen für die Arbeit festzulegen oder Zeitempfehlungen für alltägliche Aufgaben zu geben:

Vertriebsteams : Akquise, Erstellung von Plänen und Teilnahme an Vertriebsmeetings

: Akquise, Erstellung von Plänen und Teilnahme an Vertriebsmeetings Marketing Teams : Verwalten von Auftragnehmern, Erstellen von Inhalten und Recherchieren von Wettbewerbern

: Verwalten von Auftragnehmern, Erstellen von Inhalten und Recherchieren von Wettbewerbern Software-Entwicklungsteams : Erstellung von Berichterstellungen, Schreiben von Code underfassen von Anforderungen

Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Personal Time Management Vorlage

Ideal für: Zeiteinteilung zum Erreichen von Produktivitätszielen

Diese Vorlage herunterladen

Maximieren Sie Ihre Tage und erreichen Sie Ihre Ziele mit ClickUp's Vorlage für persönliche Zeitmanagementblätter

Verwenden Sie die ClickUp Persönliche Zeitmanagement-Vorlage um mehr in kürzerer Zeit zu erledigen und sich nicht überfordert zu fühlen. Organisieren Sie Ihre Lebenskategorien (Fitness, Familie, Selbstfürsorge, Arbeit, Pausen, Soziales und Finanzen) in einzelne Aufgaben. Fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu, um die wichtigsten Informationen zu erfassen - Start- und Fälligkeitsdaten, Zeitschätzungen, Zeiterfassung und vieles mehr!

Diese Timesheet-Vorlage dient als Zeiterfassung und Zu erledigen-Liste in einem. Wechseln Sie bei der von Ihnen erstellten Aufgabe zur Ansicht des Kalenders, um die Tages- oder Wochenaufteilung zu sehen.

Wenn Sie Aufgaben abschließen, haken Sie sie in der Liste ab, um die Nachverfolgung zu erleichtern und sich zu konzentrieren. Überprüfen Sie Ihre Liste in regelmäßigen Abständen, um sicherzustellen, dass Sie Fortschritte machen, und passen Sie Ihren Zeitplan bei Bedarf an. 🔍

Pro-Tipp: Alle ClickUp Vorlagen sind vollständig anpassbar. Richten Sie sie einfach einmal ein und nehmen Sie unterwegs Änderungen an der Vorlage vor, ohne bei Null anfangen zu müssen!

Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Gantt Vorlage zur Zeiterfassung

Ideal für: Gantt Diagramm Enthusiasten und Nachverfolgung der Zeit für komplexe projektzeitpläne

Diese Vorlage herunterladen

Ansicht mehrerer Projekte in einem einzigen Gantt-Diagramm in ClickUp

Gantt-Diagramme helfen bei der Überwachung komplexer Projekte, indem sie eine schnelle Darstellung der Zeitleiste, der Abhängigkeiten und der Meilensteine des Projekts liefern. So lassen sich mögliche Terminkonflikte, Verzögerungen und Bereiche, in denen zusätzliche Ressourcen benötigt werden, leicht erkennen.

Statische Gantt Diagramme lassen eine Schlüsselkomponente eines Projektplans aus - die automatische Zeiterfassung! ⏲

Wenn Sie ein Fan von Gantt Diagrammen sind, werden Sie das ClickUp Gantt Vorlage für die Zeiterfassung . Die Vorlage bietet drei separate Ansichten (Wöchentlich, Monatlich und Jährlich), um jederzeit einen oder mehrere Projektpläne zu sehen. Sie können den Timer für die Aufgabe starten oder die protokollierte Zeit manuell erfassen - ohne Ihr Gantt Diagramm zu verlassen!

Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Zeitmanagement Zeitplan Vorlage

Ideal für: Jede Phase Ihrer Zeitmanagement-Reise

Diese Vorlage herunterladen

Planen Sie Ihre Woche mit Präzision und stellen Sie sicher, dass jede Aufgabe mit ClickUp's Zeitmanagement-Vorlage berücksichtigt wird

Die ClickUp Zeitmanagement Zeitplan Vorlage soll Ihnen helfen, Ihre Zeiteinschätzung zur Gewohnheit werden zu lassen. Mit diesen Daten können Sie Änderungen an Ihrem Zeitplan vornehmen und Space für sinnvolle Arbeiten und Erfahrungen schaffen. 🌱

Indem Sie Ihre Arbeit nach Prioritäten ordnen, können Sie Ihre Zeit effektiver verwalten, indem Sie sich zuerst auf die wichtigsten und dringendsten Aufgaben konzentrieren. Wenn Sie diese abschließen, bevor Sie sich weniger wichtigen Aufgaben zuwenden, können Sie Ihre kreative Energie und Ihr Gehirn für die wirklich wichtigen Arbeiten schonen.

Diese Timesheet-Vorlage hat drei verschiedene ClickUp Ansichten, um Ihnen den Einstieg in Ihr Zeitmanagement zu erleichtern:

Die Tätigkeitsprotokoll Liste fasst alle Ihre Aktivitäten pro Tag zusammen

fasst alle Ihre Aktivitäten pro Tag zusammen Die Workload Ansicht zeigt alle Ihre Zeitschätzungen

zeigt alle Ihre Zeitschätzungen Die Ansicht Tägliche Aktivitäten Tabelle gruppiert Ihre Kategorien nach Tätigkeitsart

Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Vorlage für stündliche Zeiterfassung

Ideal für: Zeiterfassung für stundenweise Freiberufler, Auftragnehmer und Angestellte

Diese Vorlage herunterladen

Erstellen Sie einen Arbeitsplan, der den Bedürfnissen Ihres Teams entspricht, mit der ClickUp Vorlage für Stundenpläne

Die ClickUp Vorlage für stündliche Zeiterfassung wurde entwickelt, um Managern dabei zu helfen, sicherzustellen, dass Mitarbeiter und Mitwirkende für ihre regulären Stunden und Überstunden bezahlt werden. Mit einem sichtbaren Stundenplan in ClickUp haben Manager und Mitwirkende volle Sichtbarkeit über die Lohnabrechnungsaktivitäten.

In der Anleitung "Erste Schritte" finden Sie Tipps, wie Sie Ihre Vorlage individuell gestalten können. Erkunden Sie dann die Kalender- und Listenansichten und wählen Sie eine (oder mehrere) aus, die Ihnen für die tägliche Sichtbarkeit am nützlichsten erscheint. 🗓

Pro-Tipp: Verringern Sie die Unordnung in Ihrer ClickUp Kalender Ansicht, indem Sie die Einstellungen der Karten für die Aufgaben ändern, damit nur die wichtigsten Informationen auf einen Blick angezeigt werden!

Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Ausfüllbare Zeitleiste Vorlage

Ideal für: Erstellung eines benutzerdefinierten Zeitplans für ein Projekt von Grund auf

Diese Vorlage herunterladen

Erstellen Sie eine Zeitleiste für ein Projekt mithilfe einer ClickUp-Liste in dieser einfachen, ausfüllbaren Vorlage

A zeitleiste des Projekts ist ein großartiges tool, um den Ablauf eines Projekts, eines Ereignisses, einer Unterrichtsstunde oder einer Aktivität darzustellen. Vor allem für Projekte, die nicht ganz in die Form Ihrer Arbeitsabläufe und Prozesse passen. ClickUp's ausfüllbare Vorlage für Zeitleisten bietet mehrere Ansichten sowie benutzerdefinierte Felder zur Visualisierung von Aufgaben und zur Nachverfolgung der Zeit, während diese abgeschlossen werden. Hier sind einige Features, die in dieser Vorlage enthalten sind, um Sie zu inspirieren:

Zeitleisten-Ansicht : Eine lineare Art, Ihre Aufgaben zu visualisieren und zu planen

: Eine lineare Art, Ihre Aufgaben zu visualisieren und zu planen ansicht Board : Ein agiles Tool mit einer Drag-and-Drop-Schnittstelle zum einfachen Verschieben von Karten mit Aufgaben von einer Spalte zur anderen

: Ein agiles Tool mit einer Drag-and-Drop-Schnittstelle zum einfachen Verschieben von Karten mit Aufgaben von einer Spalte zur anderen benutzerdefiniertes Feld Geld : Ein formatierter Geldbetrag in einer beliebigen Währung zur Ansicht der zugewiesenen und tatsächlichen Kosten

: Ein formatierter Geldbetrag in einer beliebigen Währung zur Ansicht der zugewiesenen und tatsächlichen Kosten benutzerdefiniertes Feld Fortschrittsleiste: Eine automatisch berechnete Leiste für den Fortschritt, die die Fertigstellung von Unteraufgaben, Checklisten und zugewiesenen Kommentaren nachverfolgt

Die Erstellung eines benutzerdefinierten Zeitplans für ein Projekt erfolgt in mehreren Schritten. Sammeln Sie zunächst so viele Informationen über das Projekt wie möglich: Ziele, Aufgaben, Ressourcen, Budget und Zeitleiste. Organisieren Sie dann alle Aufgaben, die erledigt werden müssen, in Phasen und erstellen Sie Aufgaben. Legen Sie dann fest, wie die Aufgaben voneinander abhängen und welche Aufgaben abgeschlossen sein müssen, bevor die nächste Aufgabe erledigt werden kann.

Sobald eine grobe Zeitleiste erstellt ist, kann der Zeitplan nach und nach verfeinert werden! ⚡️

Diese Vorlage herunterladen

8. ClickUp Anwalt Zeiterfassung Vorlage

Ideal für: Alle anwaltlichen Arbeiten

Diese Vorlage herunterladen

Mit der Vorlage zur Zeiterfassung für Anwälte von ClickUp können Sie Ihre Zeit effektiv verwalten

Die Zeiterfassung für vielbeschäftigte Anwälte kann am Ende der Woche, des Monats oder bei Abschluss eines Falls erfolgen. Aber mit leistungsstarken software zur Zeiterfassung wird die Nachverfolgung der Zeiterfassung zu einer täglichen Gewohnheit. 💪

Wenn Sie unter App-Müdigkeit leiden, versuchen Sie ClickUp's Vorlage für die Zeiterfassung von Anwälten . Mit diesem Tool kann jeder Anwalt wöchentliche, zweiwöchentliche und monatliche Timesheets in übersichtlichen Ansichten verwalten.

Die Ordner-Vorlage enthält auch benutzerdefinierte Felder, damit Sie sofort loslegen können:

Tag der Woche : Ein ausklappbares Feld mit Optionen, darunter die Wochentage

: Ein ausklappbares Feld mit Optionen, darunter die Wochentage Name des Anwalts : Ein personenbezogenes Feld zur Angabe des Anwalts, der Anwaltsgehilfin oder des juristischen Mitarbeiters, der die abrechenbaren Stunden nachverfolgt

: Ein personenbezogenes Feld zur Angabe des Anwalts, der Anwaltsgehilfin oder des juristischen Mitarbeiters, der die abrechenbaren Stunden nachverfolgt Fallnummer : Ein Textfeld zur Eingabe der Nummer des Falls, an dem ein Anwalt oder eine Gruppe von Anwälten arbeitet

: Ein Textfeld zur Eingabe der Nummer des Falls, an dem ein Anwalt oder eine Gruppe von Anwälten arbeitet Name des Mandanten : Ein personenbezogenes Feld zur Angabe des Clients

: Ein personenbezogenes Feld zur Angabe des Clients Stundensatz: Ein Feld für die Eingabe des Stundensatzes

Pro-Tipp: Erfassen Sie die Zeit, erstellen Sie Aufgaben und sehen Sie Ihren Zeitplan auch unterwegs mit der ClickUp App!

Diese Vorlage herunterladen

9. Excel Vorlage für Tabellenkalkulation zur Zeiterfassung

Ideal für: Freiberufliche und Auftragsarbeiten für kleine Projekte

über MicrosoftVorlagen für die Zeiterfassung in Excel sind am besten geeignet, wenn Sie als Freiberufler oder Auftragnehmer Ihre Arbeitszeiten und Essenspausen an jedem Tag der Woche nachverfolgen möchten.

Diese Tabelle zur Zeiterfassung ist sehr schön gestaltet. Es enthält geordnete Abschnitte für die Kontaktinformationen einer Person, Details zum Client und eine Zusammenfassung der Nachverfolgung von Aufgaben. Es hat keine tool zur automatischen Zeiterfassung planen Sie also etwa dreißig Minuten zusätzlich ein, um Ihre Daten zu erfassen und die Gesamtstundenzahl zu berechnen. 📈

Sobald Sie Ihre Stunden nachverfolgt haben, können Sie diese Informationen nutzen, um Rechnungen für Ihre Clients zu erstellen. In diesen Rechnungen werden die für das Projekt aufgewendete Zeit und der fällige Gesamtbetrag angegeben.

Auschecken Excel-Alternativen zur Steigerung der persönlichen Produktivität und der Produktivität des Teams!

10. Google Tabellen Vorlage für Zeiterfassung Tabellenkalkulation

Ideal für: Eine benutzerfreundliche Erfahrung besser als Excel

über Smartsheet Wenn Ihr Client zusätzliche Informationen wie Aufgabenbeschreibungen und ergebnisse des Projekts eine Excel-Tabelle zur Nachverfolgung der Zeiterfassung könnte unübersichtlich aussehen. Die Vorlage für das tägliche Timesheet von Google eignet sich perfekt für die Erfassung einer detaillierten Ansicht aller für Aufgaben und Projekte geleisteten Stunden. 🔎

Die Vorlage kann Einzelpersonen und Organisationen dabei helfen, zu verstehen, wie sie ihre Zeit verbringen. Neben den Abschnitten für feste Kosten, geschätzte Stunden und tatsächliche Stunden bietet sie auch einen speziellen Abschnitt, der dazu verwendet werden kann, Bereiche zu identifizieren, in denen Effizienz, Ressourcen und Produktivität verbessert werden können.

Erfahren Sie mehr Google-Alternativen für Projektmanagement!

Zeiterfassung und Nachverfolgung mit ClickUp

ClickUp ist die einzige All-in-One-Produktivitätssoftware, die leistungsfähig genug ist, um Ihre Arbeit über verschiedene Apps hinweg auf einer einzigen Plattform zu konsolidieren. Optimieren Sie Ihr Zeitmanagement mit dem ClickUp Feature zur Nachverfolgung von Projekten!

Holen Sie sich Ihre Produktivität mit Vorlagen für die Zeiterfassung zurück

Eine Menge mehr geht in nachverfolgung der Projekt-Zeiterfassung als ein einfacher Timer bewältigen kann - deshalb brauchen Sie eine Vorlage für die Zeiterfassung, die Ihnen die schwere Arbeit abnimmt! Aber nicht jede Vorlage für die Zeiterfassung bietet Ihnen dieselben Funktionen..

Ihre Branche, Ihr Anwendungsfall, die Größe Ihres Teams und Ihr Arbeitsstil sind entscheidende Faktoren bei der Suche nach Ihrer nächsten Vorlage. Aber zum Glück gibt es genügend Zeitmanagement-Ressourcen auf dem Markt, um sicherzustellen, dass Sie bei Ihrer Suche nach einer Vorlage keine Abstriche machen müssen! Auch wenn die Suche selbst entmutigend sein kann, muss sie das nicht sein! Vor allem, wenn Sie eine Vorlage von einer der am besten bewerteten Produktivitätsplattformen unserer Zeit wählen - ClickUp . 🙂

Visualisieren Sie Ihre Zeit aus jedem Blickwinkel mit über 15 Ansichten in ClickUp, einschließlich Liste, Board und Kalender

Mit Hunderten von zeitsparenden Features , eine große Vorlage Bibliothek , und über 1.000 Integrationen clickUp ist die einzige Software, die leistungsfähig genug ist, um all Ihre Zeit, Ihre Projekte und Ihr Team in einem zentralen Hub für Arbeit zusammenzubringen. Anmeldung für ClickUp und nehmen Sie sich die Mühe der Zeiterfassung. 🙌🏼