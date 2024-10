10 beste Tools & Software zur Planung der Kapazität von Ressourcen

Fühlten Sie sich schon einmal von Ihrem Workload so überwältigt, dass Sie nicht wussten, wo Sie anfangen sollten?

Die Kapazität Ihres Teams richtig zu planen und zu verwalten ist der Schlüssel zur Vermeidung dieser Form von Angstzuständen. Der schwierige Teil besteht darin, die perfekten Limits für die Arbeit zu finden und einzuhalten - wie viel kann jedes Mitglied vernünftigerweise bewältigen, ohne wichtige Projekttermine und -ergebnisse zu gefährden?

Es gibt tonnenweise Kapazitäten tool für die Planung soll Ihnen helfen, genau dieses Hindernis zu überwinden.

Tools zur Kapazitätsplanung helfen Unternehmen bei der Erstellung strategischer und realistischer Business-Pläne, indem sie die Kapazitäten Ihrer derzeitigen Mitarbeiter nachverfolgen und Prognosen darüber erstellen, was passieren würde, wenn Sie mehr Mitarbeiter einstellen würden. Durch genaue ihre Belegschaft verwalten können Unternehmen fundiertere Entscheidungen über Ziele, Leistung und vor allem über ihre Mitarbeiter treffen. 🫱🏼‍🫲🏾

In diesem Beitrag erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, bevor Sie in Ihre nächste Kapazität investieren planungssoftware mit den 10 besten Tools für die Kapazitätsplanung, den wichtigsten Features, Vor- und Nachteilen, Preisen und Bewertungen von Kunden!

Was ist eine Software zur Kapazitätsplanung?

Die besten Tools für die Kapazitätsplanung können das Wachstum der Nutzung prognostizieren, den Zustand des Systems nachverfolgen, verbesserungswürdige Bereiche identifizieren und Upgrades oder Ergänzungen vorschlagen, die die Leistung verbessern.

Schlüssel-Features, die ein Tool zur Kapazitätsplanung aufweisen sollte

Skalierbarkeit: Entscheiden Sie sich für ein Tool zur Kapazitätsplanung, das sich mühelos je nach den Anforderungen Ihres Geschäfts vergrößern oder verkleinern lässt. Das Tool sollte in der Lage sein, Schwankungen des Workload-Volumens und der Zahl der Benutzer auszugleichen und sich nahtlos an beide anzupassen wachstums- und Verkleinerungsszenarien .

Automatisierung: Das tool sollte über robuste Features zur Automatisierung verfügen, um manuelle Eingaben zu reduzieren, die Konsistenz zu verbessern und Zeit zu sparen. Es sollte in der Lage sein, sich wiederholende Aufgaben und Prozesse zu automatisieren und so die Effizienz bei der Planung von Kapazitäten zu erhöhen.

Genauigkeit: Das Tool zur Kapazitätsplanung sollte in der Lage sein, präzise Informationen zu liefern. Dies ist entscheidend für fundierte Entscheidungen über die Ressourcenzuweisung, die Verteilung der Workload und die identifizierung möglicher Engpässe in Ihren Workflows.

Optimierung: Das tool sollte bei der Optimierung der Ressourcen helfen, um maximale Produktivität zu erreichen. Es sollte sowohl eine Unterauslastung als auch eine Überlastung der Ressourcen verhindern und gleichzeitig sicherstellen, dass alle wichtigen Aufgaben und Projekte angemessen besetzt und rechtzeitig abgeschlossen werden.

Visualisierung: Visualisierungsfeatures wie einfache Schnittstellen, Dashboards, Diagramme und Schaubilder können das Verständnis der Ressourcenkapazität erheblich erleichtern. Diese Elemente bieten einen leicht zu erfassenden Überblick über Ihre Ressourcenzuweisung und Produktivität auf einen Blick, so dass Sie Trends erkennen und bei Bedarf Änderungen vornehmen können.

Zusammenarbeit: Ein leistungsstarkes Tool zur Kapazitätsplanung sollte die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern Ihres Teams fördern und sicherstellen, dass alle auf derselben Seite stehen, wenn es um die Ressourcenzuweisung, die Fristen und den allgemeinen Status des Projekts geht. Außerdem sollte es eine einfache und effektive Kommunikation mit teamarbeit und Abstimmung zu erleichtern .

Flexibilität: Suchen Sie nach Tools, die anpassungsfähig sind und den besonderen Anforderungen Ihres Geschäfts gerecht werden können. Dazu gehört die Anpassbarkeit in Bezug auf Berichte, Layouts und Konfigurationen. Das Tool muss außerdem einfach zu bedienen und zu navigieren sein, was eine nahtlose Übernahme in Ihrem Unternehmen erleichtert.

Sicherheit: Das Tool sollte robuste Sicherheitsmaßnahmen bieten, um den Schutz Ihrer sensiblen Daten zu gewährleisten. Dazu gehören Datenverschlüsselung, sichere Zugangskontrollen für Benutzer und die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen.

Berichterstellung & Analyse: Das Tool zur Planung von Kapazitäten sollte umfassende Features zur Berichterstellung und Analyse enthalten. So können Geschäfte Einblicke gewinnen, Trends verstehen und datengestützte Entscheidungen treffen. Die bereitgestellten Berichterstellungen und Analysen sollten in Echtzeit erfolgen, leicht verständlich sein und sich an die spezifischen Anforderungen Ihres Geschäfts anpassen lassen.

Zu erledigen: Was macht ein Tool zur Kapazitätsplanung? Kapazität planen software hilft Unternehmen, ihren Ressourcenbedarf zu ermitteln, um mit den Nachfrageschwankungen auf dem Markt Schritt zu halten.

Diese Tools werden von Managern, Vorgesetzten und Abteilungsleitern eingesetzt, um die Belegschaft zu überwachen und die Menge der Arbeit zu ermitteln, die mit dem vorhandenen Personal abgeschlossen werden kann. Außerdem können Sie damit feststellen, wie viele Mitarbeiter Sie derzeit haben und ob diese überlastet oder nicht ausgelastet sind.

Ein weiterer großer Vorteil von Tools zur Kapazitätsplanung ist die Möglichkeit, die Zahl der Neueinstellungen, die Ihr Unternehmen im nächsten Jahr vornehmen kann oder muss, vorherzusagen und zu ermitteln, wie sich die Kosten auf das Geschäft auswirken könnten.

Weitere wichtige Vorteile des Einsatzes von Kapazitätsplanern sind:

Eliminierung des Rätselratenressourcenplanung &ressourcenabgleich* Leichte Identifizierung bestehender oder potenzieller Engpässe

Vereinfacht den Prozess der Kapazitätsplanung

Verwaltung von Workloads und Produktivität

Automatisierung der Routinesysteme zur Ressourcenplanung* Sicherstellen, dass Sie die Kapazität haben, um die Anforderungen zu erfüllen

Der Schlüssel dazu ist ein Tool zur Planung der Kapazität, um diese Art von Produktivität zu erreichen. A vorlage für die Kapazitätsplanung in Excel wird nicht ausreichen!

Die Auswahl eines Tools für die Kapazitätsplanung aus den Tausenden von heute verfügbaren Programmen mag wie eine gewaltige Aufgabe klingen, aber es ist wichtig, dass Sie mit einer klaren Vorstellung davon an die Sache herangehen, was Sie genau brauchen.

Bevor Sie Ihr Geld für eine beliebige Kapazitätsplanungssoftware ausgeben, sollten Sie auf einige wichtige Features achten:

Berichterstellung und Analysen in Echtzeit, um verwertbare Daten zu sammeln

Automatisierungsfunktionen fürzeit zu sparen für sinnlose Aktionen

Integrationen - viele, viele Integrationen!

Zu unserem Glück haben wir unsere Hausaufgaben erledigt und das Internet nach den 10 besten Tools für die Kapazitätsplanung durchforstet, die derzeit auf dem Markt sind. Werfen Sie einen Blick auf diese sorgfältig zusammengestellte Liste, um den Workload Ihres Teams so schnell wie möglich zu prognostizieren.

1. ClickUp

ClickUp's Dashboard-Vorlage für das Projektmanagement

ClickUp ist das ultimative projektmanagement-Software für Teams jeder Größe, um Projekte zu verwalten, intelligenter zusammenzuarbeiten und ihre gesamte Arbeit über Apps hinweg in einem zentralen Hub zusammenzuführen. Mit Hunderten von anpassbaren Features ist ClickUp die ideale software zur Kapazitätsplanung zur Überwachung der Workloads, verwaltung von Ressourcen effektiv zu verwalten und die Gesamteffizienz zu steigern.

Es gibt über 15 flexible Möglichkeiten, Ihre Arbeit in ClickUp zu visualisieren, darunter die einzigartige Workload-Ansicht und benutzerdefinierte Berichterstellung in Echtzeit für einen sofortigen Überblick über Ihre Fortschritte. Teams und ganze Geschäfte quer durch alle Branchen verlassen sich auf ClickUp, um ihre Kapazitäten zu verstehen und Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen. Und doch gibt es noch so viel mehr, was ClickUp für Sie erledigen kann! 😍

ClickUp Features

Einfache Verteilung von Ressourcen mit der Vorlage für die Ressourcenplanung von ClickUp

ClickUp Vorteile

ClickUp Nachteile

Workload-Ansicht im Free Forever-Plan nicht verfügbar

Die vielen leistungsstarken Features können eine gewisse Lernkurve zur Folge haben

Nicht alle Ansichten sind in der mobilen App verfügbar... noch nicht!

ClickUp Preise

Free Forever-Plan : Unlimited Aufgaben, Mitglieder, und mehr absolut kostenlos

: Unlimited Aufgaben, Mitglieder, und mehr absolut kostenlos Unlimited-Plan : $7 pro Mitglied, pro Monat

: $7 pro Mitglied, pro Monat Business-Plan : $12 pro Mitglied, pro Monat

: $12 pro Mitglied, pro Monat Enterprise: Kontakt ClickUp für benutzerdefinierte Preise

ClickUp-Benutzer-Bewertungen

G2 : 4.7/5 (5,260+ Bewertungen)

: 4.7/5 (5,260+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,300+ Bewertungen)

2. Ressourcen-Guru

über Ressourcen-GuruRessourcen-Guru ist software zur Ressourcenverwaltung und ein Tool zur Planung von Kapazitäten, das bei der Ermittlung überlasteter humanressourcen wenn ein hoher Bedarf, aber eine geringe Verfügbarkeit von Ressourcen besteht. Diese App kann in Ihre ERP- und CRM-Software integriert werden und bietet beliebte Features für das Arbeitsmanagement, um Aufgaben zusammen mit Ihren Projektressourcen zu verwalten. Es gibt ein kollaboratives Element in dieser Software, mit dem Sie sehen können, wer an jeder Aufgabe arbeitet und wann sie fertig sein wird.

Merkmale von Resource Guru

Zeitplanung zur Verteilung von Ressourcen gleichmäßig auf die Mitglieder des Teams zu verteilen, um Überlastungen zu vermeiden

Überwachung der Auslastung und Ressourcenzuweisung mit einemressourcen-Kalender* Lassen Sie das Management die Auszeiten Ihres Teams überwachen und die Workloads entsprechend anpassen

Booking Clash rationalisiert Reservierungssysteme, um Doppelbuchungen zu vermeiden

Vorteile von Resource Guru

Filtern Sie eine Ressource anhand benutzerdefinierter Felder wie Fähigkeiten, Abteilung, etc.

Drag-and-Drop-Schnittstelle für eine einfache Ressourcenplanung

Eine Leiste, die Ihnen zeigt, wer wann kostenlos ist

Nachteile von Resource Guru

Keine kostenlose Version verfügbar

Keine nativen Integrationen mit gängigen Arbeitsplatz-Tools

Keine Funktion für Gantt Diagramme

Preise für Resource Guru

Grasshopper Plan : $2.50 pro Person, pro Monat

: $2.50 pro Person, pro Monat Schwarzgurt Plan: $4,16 pro Person, pro Monat

$4,16 pro Person, pro Monat Master Plan: $6,65 pro Person, pro Monat

Benutzerbewertungen von Resource Guru

G2 : 4.7/5 (190+ Bewertungen)

: 4.7/5 (190+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (410+ Bewertungen)

3. DELIMAWorks Fertigungs-ERP

über DELMIAWorks Fertigungs-ERP Ehemals IQMS, DELIMAWorks Fertigung ERP (Enterprise Resource Planning) ist eine App zur Kapazitätsplanung für große Unternehmen in der Automobil-, Verpackungs- und anderen diskreten Fertigungsindustrien.

Dieses Tool für das Kapazitätsmanagement ermöglicht die Nachverfolgung von Daten und Fertigungsaktivitäten sowie die Überwachung und Verfolgung der gesamten Lieferkette. Da es sich jedoch hauptsächlich um ein Tool zur Planung von Kapazitäten in der Fertigung handelt, ist DELIMAWorks Manufacturing nicht die beste Lösung für Softwareentwicklungs- und andere Projektmanagement-Teams.

Merkmale von DELIMAWorks Manufacturing ERP

Detaillierte Planung und Verwaltung der Lieferkette

Erweiterte Ressourcenplanung und Ressourceneinsatzplanung

Das Kapazitätsprognosemodul liefert eine Momentaufnahme der aktuellen Kapazität und des prognostizierten Bedarfs

Schnelles Erkennen von Engpässen in den Fertigungsabläufen

Vorteile von DELIMAWorks Manufacturing ERP

Eingebautes Gantt Diagramm zur Nachverfolgung der Fertigstellung von Projekten

Daten können nach Microsoft Excel und Word exportiert werden

Unterstützt kollaborative Echtzeit-Prognosen für zukünftige Projekte

Zeiterfassung und Anwesenheitserfassung für eine einfache Gehaltsabrechnung

DELIMAWorks Manufacturing ERP Nachteile

Es kann eine steile Lernkurve bei der Anpassung an die Module geben

Veraltet aussehende UI

Keine Integration mit Tools wie Slack und Google Drive

Limitierte Flexibilität bei Standardberichten

Preise für DELIMAWorks Manufacturing ERP

Kontaktieren Sie den Kundensupport für alle Preisinformationen.

DELIMAWorks Manufacturing ERP Bewertungen von Benutzern

G2 : 4.1/5 (30+ Bewertungen)

: 4.1/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (280+ Bewertungen)

4. Teamup

über Teamup Teamup ist ein cloud-basiertes Kalender tool zur Organisation von Teams zu organisieren, Arbeit zu planen, Verfügbarkeit zu verwalten und Ereignisse freizugeben. Es ist eine starke Alternative für die Verwaltung von Kapazitäten mit zusätzlichen Features für die Zusammenarbeit an Dokumenten, die Freigabe von Dateien und die Aktualisierung von Kalendern mit mehreren Benutzern. Außerdem können Sie Ereignisse nach Ihren Bedürfnissen benutzerdefinieren.

Teamup Features

Sichere Tools zum Freigeben von Kalendern und zur Zusammenarbeit

Nachverfolgung von Aktivitäten und Anwesenheit

Erinnerungen für Kalender-Ereignisse

Automatisierte Terminplanung, Buchung und Raumreservierung

Teamup-Profis

Benutzerfreundliche Schnittstelle

Benutzerdefinierte Farben helfen bei der Nachverfolgung von mehreren Mitgliedern in einem Kalender

Nahtlose Synchronisierung mit seiner mobilen App

Besser für kleinere Teams oder Abteilungen als für größere Unternehmen

Teamup Nachteile

Fehlen einer Reihe von wertvollen Features für die Kapazitätsplanung

Schwierig, den Fortschritt bestimmter Aufgaben oder Projekte zu überwachen

Schwierig für größere Teams oder Geschäfte, Entscheidungen mit hohem Risiko zu treffen

Teamup Preise

Basic Plan : Free

: Free Plus Plan : $8 pro Monat

: $8 pro Monat Premium Plan : $20 pro Monat

: $20 pro Monat Enterprise-Plan: $80 pro Monat

Teamup Benutzer-Bewertungen

G2 : 4.6/5 (100+ Bewertungen)

: 4.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (40+ Bewertungen)

5. Kantata

über Kantata Kantata, früher bekannt als Mavenlink, ist eine Software zur Kapazitätsplanung mit Features zur Verwaltung von Ressourcen, Budgets, Teamzusammenarbeit und Projekten. Eine der größten Stärken von Kantata ist die Fähigkeit, Fortschritte visuell und auf vielfältige Weise zu vermitteln, z. B. durch Diagramme, Grafiken und mehr.

Kantata Features

Berichterstellung in Echtzeit für Ressourcen, Nachverfolgung der Zeit, Status des Projekts und mehr

Gefilterte Suche zum schnellen Auffinden von Informationen

Mitarbeitereinsatzplanung und -verwaltung

Nachverfolgung der Ressourcennutzung

Kantata-Profis

Starke Datenbank- und Berichterstellungs-Features zur Nachverfolgung und Berechnung von Ressourceninformationen

Bietet wiederverwendbare Vorlagen für Projekte

Mehrere Integrationen, einschließlich E-Mail-Integration

Einfach zu bedienen mit leistungsstarken Features

Kantata Nachteile

Mangelnder Support für mobile Apps

Schwierige Änderungen und Bearbeitungen auf der gesamten Plattform

Kantata Preise

Team : $19 pro Benutzer, pro Monat

: $19 pro Benutzer, pro Monat Profi: $39 pro Benutzer, pro Monat

Kantata Benutzer-Bewertungen

G2 : 4.1/5 (1,200+ Bewertungen)

: 4.1/5 (1,200+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (570+ Bewertungen)

6. Toggl

Detaillierte Leistungsdaten der einzelnen Mitwirkenden in TogglToggl ist eine Online-Zeiterfassung, die Unternehmen dabei hilft, die für Projekte oder Aufgaben aufgewendete Zeit zu messen, um festzustellen, wo sie ihre Effizienz verbessern können, und um zu verstehen, wie profitabel ihr Geschäft ist. Toggl ist ein hervorragendes Tool für die Kapazitätsplanung, da es Teams dabei hilft, strategische Geschäftsentscheidungen über Einstellungen zu treffen, Arbeitsabläufe zu verwalten und Chancen zu erkennen.

Toggl Features

Nachverfolgung von Mitarbeitern und Workload-Management

Nachverfolgung von Gehaltsabrechnungen und fakturierbaren Zeiten

Offline Zeiterfassung

Toggl Vorteile

Robuste Features zur Zeiterfassung bestimmen die Produktivität, den Erfolg und die Kosten Ihres Personals

Mehrere Produkte zur Verwaltung verschiedener Bereiche der Kapazitätsplanung

Eine Vielzahl von Integrationen

Verbessert die Planung und Nachverfolgung der Arbeit

Toggl Nachteile

Limitierte Features zur Produktivität, um proaktive und effektive Entscheidungen zu treffen

Fehlen eines detaillierten Dashboards undtools für die Berichterstellung* Eine der am wenigsten kosteneffizienten Optionen auf dieser Liste

Toggl Preise

Free : Für bis zu 5 Benutzer

: Für bis zu 5 Benutzer Starter : $9 pro Benutzer, pro Monat

: $9 pro Benutzer, pro Monat Premium : $18 pro Benutzer, pro Monat

: $18 pro Benutzer, pro Monat Enterprise: Kontaktieren Sie Toggl für Preisinformationen

Toggl-Benutzer-Bewertungen

G2 : 4.6/5 (1,500+ Bewertungen)

: 4.6/5 (1,500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,500+ Bewertungen)

7. Saviom

über Saviom Saviom ist eine Software zur Planung von Kapazitäten, die maschinelles Lernen nutzt, um die ressourcenzuweisung und Prognosen. Es bietet eine eigene Lösung für die Ressourcenplanung, um Ihre Ressourcen zu maximieren und sie schließlich auf mehr Projekte zu verteilen.

Saviom Features

Bedarfsprognose und Planung der Kapazität von Ressourcen

Terminplanung, Projektmanagement und Workflow-Management

Berichterstellung und Analyse-Features für aktuelle Ressourcen, einschließlich Talente

Saviom-Profis

Mehrere Integrationen

Ermöglicht es Ihnen zu wählen, welche Informationen synchronisiert werden sollen und wie oft

Gantt-Diagramm zur Überwachung, wer an welchem Projekt arbeitet

Saviom Nachteile

Jeder Preisplan ist benutzerdefiniert und es gibt keinen kostenlosen Plan

Veraltet wirkende UI

Saviom Preise

Kontaktieren Sie Saviom für alle Preisinformationen.

Saviom Benutzer-Bewertungen

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.3/5 (10+ Bewertungen)

8. Vorhersage

über Vorhersage Forecast ist eine KI-gestützte Software zur Planung von Projekten und der Kapazität von Ressourcen, mit der Sie Projekte planen, verwalten und miteinander vergleichen können. Die visuelle und farbcodierte Benutzeroberfläche macht es einfach, den Zustand Ihres Projekts und die Fortschritte der einzelnen Mitglieder des Teams zu ermitteln. Forecast eignet sich hervorragend für die Verwaltung Ihrer wichtigsten Ressource - Ihrer Mitarbeiter!

Forecast Features

Zeitplan-, Workflow- und Ressourcenmanagement

Mehrere Ansichten für die Verwaltung von Aufgaben

Dashboards und Berechnungen für genaue Kosten-, Gewinn- und Buchhaltungsdaten

Vorhersage-Profis

Das Feature für die automatische Planung erleichtert die Zuweisung von Aufgaben je nach Verfügbarkeit der Mitarbeiter

Mehrere Features für das Projektmanagement

Intuitive Schnittstelle

Vorhersage Nachteile

Limitierte Integrationen

Fehlende Schlüssel-Features für die Zusammenarbeit

Kann ziemlich schnell teuer werden

Preisvorhersage

Light : $29 pro Platz, pro Monat mit einem Minimum von 10 Plätzen

: $29 pro Platz, pro Monat mit einem Minimum von 10 Plätzen Pro : Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise Plus: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Prognose Bewertungen der Benutzer

G2 : 4.2/5 (20+ Bewertungen)

: 4.2/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (50+ Bewertungen)

9. Läuft

über Läuft Runn ist ein beliebtes Tool zur Kapazitätsplanung, das Eigentümern von Geschäften, Projektmanagern und Management-Teams die nötigen Daten für die Planung und Prognose komplexer Projekte in Echtzeit liefert. Dieses Tool verfügt außerdem über ein integriertes Timesheet, mit dem Sie den Fortschritt Ihrer Projekte überwachen und Ihren Plan mit der tatsächlich geleisteten Arbeit vergleichen können.

Runn Features

Ressourcenplanung und Verwaltung der Kapazitäten

Timesheet für Planung und Berichterstellung

Analysetools zur Ermittlung und Prognose von Trends

Profis laufen lassen

Funktionen für Datenimport und -export

Ermöglicht Ressourcenanpassungen in Echtzeit

Mehrere Möglichkeiten, das Team mit dieser Software zu verwalten

Nachteile von Runn

Minimale API-Features

Fehlende gemeinsame Berechtigungs- und Freigabeoptionen

Die Integration von Features kann etwas Zeit in Anspruch nehmen

Laufende Preise

Free-Plan : Unterstützt bis zu fünf Personen und unbegrenzte Projekte

: Unterstützt bis zu fünf Personen und unbegrenzte Projekte Pro Plan : $10 pro Person, pro Monat

: $10 pro Person, pro Monat Enterprise-Plan: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Runn Benutzer-Bewertungen

G2 : 4.5/5 (1 Bewertung)

: 4.5/5 (1 Bewertung) Capterra: 4.9/5 (10+ Bewertungen)

10. Ressourcenmanagement von Smartsheet

über Smartsheet Ressourcenmanagement von Smartsheet -(vor der Umbenennung auch als 10.000ft bekannt) ist ein Tool für das Ressourcenmanagement, das für die Planung von Kapazitäten im Zusammenhang mit der Einstellung und Auslastung von Teams und dem Budget verwendet wird. Wie es sich für Smartsheet gehört, basiert alles in dieser Software auf Tabellenkalkulationen, die Ihnen dabei helfen, die Arbeit Ihres Teams über mehrere Projekte hinweg zu überwachen und die Zeitleisten des Projekts einzuhalten. Wenn Sie ein erfahrener Excel-Benutzer sind, aber nach einer intuitiveren und moderneren Option suchen, ist Smartsheet vielleicht Ihr neuer Favorit!

Smartsheet Features

Automatisierung und Verwaltung von Workflows

Budgetverwaltung mit Formeln und Berechnungen

Nachverfolgung des Status von Projekten und Aufgaben

Dashboards können benutzerdefiniert werden und zeigen Live-Daten aus Ihren Tabellen oder Berichterstellungen an

Betrachten Sie Ihre Projekte in einer Gitter-, Karten-, Gantt- oder Kalender-Ansicht

Smatsheet-Profis

Einfach zu benutzen und mit anderen freizugeben, besonders wenn Sie es gewohnt sind, mit Tabellenkalkulationen zu arbeiten

Mehrere Optionen für die Zusammenarbeit, um Ihre Tabellenkalkulationen für das Team noch wertvoller zu machen

Schnelle und zugängliche Metriken auf Portfolio-Ebene

Nahtlose Integration zwischen Smartsheet und dem Ressourcenmanagement-Tool

Smartsheet Nachteile

Fehlen wichtiger Features für die Zusammenarbeit und Berichterstellung

Limitierte Features zur Zeiterfassung, um Ressourcen effektiv zu verwalten

Weniger kosteneffizient als andere Tools auf dieser Liste

Smartsheet Preise

Pro : $7 pro Benutzer, pro Monat mit einem Maximum von 10 Benutzern

: $7 pro Benutzer, pro Monat mit einem Maximum von 10 Benutzern Business : $25 pro Benutzer, pro Monat mit einem Minimum von drei Benutzern

: $25 pro Benutzer, pro Monat mit einem Minimum von drei Benutzern Enterprise: Kontaktieren Sie den Vertrieb für ein Angebot

Smartsheet-Benutzer-Bewertungen

G2 : 4.4/5 (5,340+ Bewertungen)

: 4.4/5 (5,340+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2,220+ Bewertungen)

Der Schlüssel zu einer schnelleren, besseren und stärkeren Planung der Kapazität

Die ClickUp Box-Ansicht gibt Einblicke in Ihre Metriken, Workloads und Fortschritte im Projekt, um immer einen Schritt voraus zu sein

