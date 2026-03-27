Prioritätenmanagement: Wie man Systeme zur Verwaltung von Prioritäten erstellt

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Zeit und Ressourcen unbegrenzt sind. Sie könnten unzählige Möglichkeiten verfolgen, ehrgeizige Projekte in Angriff nehmen, Innovationen vorantreiben – und das alles ganz ohne Stress. 🙌

Leider läuft es in der Praxis nicht so. In einem schnelllebigen Geschäftsumfeld hat man immer mit irgendwelchen Einschränkungen zu kämpfen. Man muss lernen, die Arbeit zu priorisieren, um trotz ständiger Rückschläge und Hindernisse erfolgreich zu sein.

Dieser Artikel soll die schlüsselnsten Informationen zum Prioritätenmanagement zusammenfassen. Sie erfahren, wie Sie einen effektiven Prozess für das Prioritätenmanagement entwickeln und damit Ihre Produktivität steigern können.

Was ist Prioritätenmanagement?

Prioritätenmanagement oder Priorisierung ist eine Methode zur Organisation der Arbeit, bei der die wichtigsten und dringendsten Aufgaben zuerst erledigt werden. 🥇

Dazu gehört, dass du deine Ziele und Vorgaben bewertest, anhand dieser Info eine Hierarchie der Aufgaben erstellst und entscheidest, welche davon sofort abgeschlossen werden sollten. Diese Fähigkeit kann sowohl im formellen Projektmanagement als auch im Alltag nützlich sein.

Wenn du Projekte und Aufgaben priorisierst, bereitest du dich darauf vor, die vor dir liegende Arbeit auf die effizienteste Weise zu erledigen. Das Ziel ist es, deine Projekt-Meilensteine und Fristen einzuhalten und die Weichen für deinen Erfolg zu stellen. 🏆

Warum ist Prioritätenmanagement wichtig?

Durch einen Prozess zum Prioritätenmanagement können Teams sich auf alte oder neue Aufgaben konzentrieren, Ressourcen anpassen und die wichtigsten Prioritäten bei hochwertigen Projekten ermitteln. Weitere wesentliche Vorteile sind:

Nutzen Sie Ihren Tag optimal : Da Sie genau wissen, was Sie jeden Tag zu erledigen haben, können Sie ohne zu zögern mit der Arbeit und den konkreten Aufgaben beginnen, um Ihre produktiven Stunden optimal zu nutzen

Verbessert die Qualität der Arbeit : Anstatt alles mit geteilter Aufmerksamkeit abzuschließen, konzentriert sich Ihr Team auf jeweils wenige wichtige Aufgaben, wodurch Fehler und Verzögerungen reduziert werden

Sorgt für eine bessere Work-Life-Balance : Durch die Priorisierung von Aufgaben hat Ihr Team mehr Zeit für Freizeit und andere persönliche Interessen

Abstimmung von persönlichen, Team- und Geschäftszielen : Es passiert leicht, dass man den Überblick verliert, wenn man mit den eigenen Prioritäten überfordert ist und diese gleichzeitig auf die Geschäftsziele abstimmen muss – ein solider Prozess zum Prioritätenmanagement verhindert solche Schwierigkeiten

Reduziert arbeitsbedingten Stress und Ängste : Eine sinnvolle Verteilung der Arbeit ermöglicht es Ihren Mitarbeitern, ihre Aufgaben mit mehr Selbstvertrauen und weniger Druck anzugehen

Fördert Flexibilität : Mit einem geeigneten Priorisierungssystem können Sie sich an laufende Veränderungen anpassen, ohne aus der Bahn geworfen zu werden

Ermöglicht ein effektives Ressourcenmanagement: Wenn Sie wissen, was Vorrang hat, können Sie : Wenn Sie wissen, was Vorrang hat, können Sie begrenzte Ressourcen effizienter zuweisen , wenn Sie Aufgaben an Ihre Teams delegieren.

So implementieren Sie ein System zur Verwaltung von Prioritäten für Ihr Team

Befolgen Sie diese sechs Tipps, um eine erfolgreiche Strategie für das Management der Prioritäten zu entwickeln und umzusetzen:

Definieren Sie die Ziele: Sie dienen als Ihre wichtigsten Priorisierungskriterien. Legen Sie : Sie dienen als Ihre wichtigsten Priorisierungskriterien. Legen Sie kurz-, mittel- und langfristige Ziele fest , damit Sie detaillierte Pläne erstellen können, um sie alle zu erreichen. Beginnen Sie mit einer Übersicht: Erstellen Sie eine Master-To-do-Liste mit Aufgaben. Während Sie diese bewerten und zuweisen, unterteilen Sie Ihre To-do-Listen in monatliche, wöchentliche und tägliche Prioritäten. Bewerten Sie Kosten/Aufwand und Nutzen: Vergleichen Sie die Kosten oder den Aufwand, die zum Abschließen von Aufgaben erforderlich sind, mit dem Wert, den diese bringen. Halten Sie sich nach Möglichkeit an die Pareto-Regel – priorisieren Sie die 20 % der Arbeit, die zu 80 % der Wirkung führen. Berücksichtigen Sie die Kapazitäten und Stärken Ihres Teams: Um Arbeit realistisch zuzuweisen, müssen Sie die Kapazitäten, die Produktivität, den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben und das Risikoniveau jedes Teammitglieds ermitteln, um Ziele effizient zu verwalten. Aufgaben delegieren : Behalten Sie kritische und komplexe Aufgaben für die Führungskräfte vor, aber bürden Sie ihnen nicht zu viel auf. Weisen Sie weniger wichtige Arbeiten an Mitarbeiter mit weniger Erfahrung zu und geben Sie ihnen die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu entwickeln, zu wachsen und bei etwas Neuem Erfolg zu haben. : Behalten Sie kritische und komplexe Aufgaben für die Führungskräfte vor, aber bürden Sie ihnen nicht zu viel auf. Weisen Sie weniger wichtige Arbeiten an Mitarbeiter mit weniger Erfahrung zu und geben Sie ihnen die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu entwickeln, zu wachsen und bei etwas Neuem Erfolg zu haben. Seien Sie flexibel: Es reicht nicht aus, eine Hierarchie für Aufgaben zu erstellen und es dabei zu belassen. Sie sollten organisieren, bewerten und sich darauf vorbereiten, sich an laufende Änderungen in Ihrem Prozess anzupassen.

All diese Arbeit manuell zu erledigen, wäre eine Qual. Glücklicherweise helfen dir Apps wie ClickUp dabei, Aufgaben zu priorisieren und ein robustes und flexibles Prioritätenmanagementsystem zu entwickeln. Starte mit der Prioritätenmatrix-Vorlage von ClickUp!

Diese Vorlage herunterladen Nutzen Sie diese ClickUp-Prioritätsmatrix-Vorlage, um kritische Aufgaben anhand von Dringlichkeit, Auswirkung und Wichtigkeit zu identifizieren

Techniken und Best Practices für das Prioritätenmanagement

Verwenden Sie beim Management der Prioritäten verschiedene Bewertungskriterien und Techniken, um herauszufinden, was für Ihr Team am besten funktioniert. Lesen Sie unten mehr über die gängigsten Strategien zur Priorisierung:

Gesamtliste

Die Masterliste ist weniger eine eigenständige Technik zur Priorisierung, sondern vielmehr die Grundlage für alle anderen. Erstellen Sie vor der Priorisierung eine umfassende To-do-Liste mit allen Aufgaben, die Sie zu erledigen haben. Diese können Sie dann nach Belieben aufschlüsseln und kategorisieren.

Eine gängige Methode ist die Verwendung von Zeiträumen. Sie können die Aufgaben beispielsweise danach gruppieren, wann Sie sie abschließen möchten – heute, diese Woche, diesen Monat usw.

Sortieren Sie umfangreiche Listen mit Aufgaben ganz einfach mit der Eisenhower-Matrix-Vorlage von ClickUp

Obwohl er diese Methode nicht erfunden hat, wurde sie nach dem ehemaligen US-Präsidenten Dwight E. Eisenhower benannt, da er täglich viele Entscheidungen mit weitreichenden Folgen treffen musste.

Die Eisenhower-Matrix vergleicht die Kosten oder den Aufwand, die mit einer Aufgabe verbunden sind, mit dem Wert, den sie bringt.

Um diese Methode anzuwenden, zeichnen Sie ein großes Quadrat auf Papier oder in einer App Ihrer Wahl. Teilen Sie es entlang zweier Achsen – Dringlichkeit und Wichtigkeit – in vier Teile auf. So erhalten Sie vier Kategorien:

Dringend und wichtig: Zu erledigen ❗ Dringend und unwichtig: Planen Sie es ein 📅 Nicht dringend, aber wichtig: Delegieren Sie es 👥 Nicht dringend und nicht wichtig: Löschen ❌

Ordnen Sie Aufgaben den am besten geeigneten Kategorien zu und beginnen Sie mit ihrem Abschließen, wobei Sie mit den dringenden und wichtigen Aufgaben in der oberen rechten Ecke beginnen.

Keine Lust zum Zeichnen? Nutzen Sie die farbenfrohe ClickUp-Prioritätsmatrix-Vorlage und beginnen Sie in wenigen Minuten kostenlos mit der Priorisierung!

Liste der wichtigsten Aufgaben (MIT)

Wenn Sie nach einer Methode suchen, die einfach, praktisch und leicht umzusetzen ist, probieren Sie die MIT-Liste aus. Sie empfiehlt, jeden Tag eine bis drei wesentliche Aufgaben auf einer Liste aufzulisten. Sie sollten sich auf keine anderen Aufgaben konzentrieren, bis Sie die Aufgaben auf der Liste fertiggestellt haben.

Wenn Sie sich von der Arbeit überfordert fühlen, hilft Ihnen diese Methode, zu den Grundlagen zurückzukehren und aus dem Trott herauszukommen.

ABCDE-Methode

Bei der ABCDE-Priorisierungsmethode müssen Sie Aufgaben in fünf Kategorien einteilen:

Wesentliche Aufgaben Wichtige Aufgaben Aufgaben, die man gerne zu erledigen wünscht Aufgaben, die delegiert werden sollten Zu eliminierende Aufgaben

Bewerten und klassifizieren Sie Aufgaben danach, wie schwerwiegend die Folgen wären, wenn sie nicht abgeschlossen würden. Halten Sie die A-Liste kurz und beschränken Sie sie auf nur ein oder zwei Aufgaben.

Führen Sie eine weitere Bewertungsebene ein, indem Sie jede Aufgabe nummerieren. Die wichtigste Aufgabe des Tages wird mit A1 beschrieben, während Aufgaben, die zwar schön wären, aber nicht unbedingt notwendig sind, als C1, C2, C3 usw. beschrieben werden.

Fress den Frosch

Diese Methode wurde von einem cleveren Zitat von Mark Twain inspiriert: „Wenn man einen lebenden Frosch essen muss, lohnt es sich nicht, lange dazusitzen und ihn anzustarren!“ 🐸

„Eat the Frog“ empfiehlt, die unangenehmsten Aufgaben zuerst zu erledigen, damit alle anderen weniger einschüchternd wirken. Das ist besonders in Situationen hilfreich, in denen Sie mehrere Aufgaben mit ähnlicher Dringlichkeit und Wichtigkeit haben und nicht wissen, mit welcher Sie beginnen sollen.

1-3-5-Regel

Nach dieser Methode sollte Ihre tägliche Liste mit Dingen, die zu erledigen sind, Folgendes enthalten:

Eine große Aufgabe 🐘

Drei mittelschwere Aufgaben 🐅

Fünf kleinere Aufgaben 🐁

Sie können die Zahlen gerne entsprechend Ihrer aktuellen Kapazität und Ihren Präferenzen anpassen.

Die Warren-Buffet-Methode

„Der Unterschied zwischen Menschen mit Erfolg und wirklich erfolgreichen Menschen besteht darin, dass wirklich erfolgreiche Menschen zu fast Alles Nein sagen.“

Das sind die Worte des überaus erfolgreichen Warren Buffett, der ein Priorisierungsmodell namens „Die zwei Listen“ entwickelt hat.

Bei dieser Methode müssen Sie Ihre Liste der 25 wichtigsten Aufgaben aufschreiben und die 5 wichtigsten davon einkreisen. Sie sollten zuerst die Top 5 abschließen und – was noch wichtiger ist – die anderen 20 Aufgaben ignorieren, um Ihren Fokus zu bewahren.

ClickUp ist eine All-in-One-Software für Projektmanagement, mit der Sie alle Aspekte der Priorisierung von Aufgaben abdecken können – vom ersten Brainstorming bis zur Umsetzung. Mit über 10 Ansichten und Hunderten von Features und benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten können Sie die Software an verschiedene Kontexte anpassen.

Im folgenden Abschnitt zeigen wir Ihnen, was ClickUp zu einem hervorragenden Tool zur Priorisierung von Aufgaben macht und wie Sie sein Potenzial Schritt für Schritt ausschöpfen können. 🔓

1. Legen Sie übergeordnete Ziele fest und visualisieren Sie diese

Probieren Sie ClickUp Whiteboards aus Führen Sie visuelle Brainstormings durch, stellen Sie Workflows dar und arbeiten Sie in Echtzeit gemeinsam an Ideen – mit dem ClickUp-Whiteboard

Bevor du dich mit einzelnen Aufgaben befasst, tritt einen Schritt zurück und behalte das große Ganze im Blick. Das hilft dir dabei, deine wichtigsten Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. 🛣️

Behalten Sie das übergeordnete Ziel im Blick und bewerten Sie die Relevanz und die Auswirkungen jeder Aufgabe neu. So können Sie sicherstellen, dass Sie Ihre Zeit und Energie in Aktivitäten investieren, die mit Ihrer langfristigen Strategie übereinstimmen.

Nutzen Sie ClickUp, um Strategien, Roadmaps und Workflows zu entwickeln und zu visualisieren. Die Whiteboard-Ansicht der Plattform bietet eine leere Leinwand und verschiedene Tools, mit denen Sie Ihre Ideen zum Leben erwecken können. Sie können ganz von vorne beginnen oder eine der vielen vorgefertigten Whiteboard-Vorlagen verwenden.

In der Whiteboard-Ansicht können Sie:

Erstellen Sie Workflows, um Probleme mit Abhängigkeiten oder Engpässen zu erkennen

Texte verfassen und bearbeiten oder Kommentare oder Aufgaben zuweisen

Fügen Sie Formen, Haftnotizen und Verbindungslinien zwischen ihnen hinzu

Betten Sie Bilder, Videos, Website-Karten und Dokumente ein

Planen und organisieren Sie Projekte, Ideen oder bestehende Aufgaben in ClickUp, um einen optimalen visuellen Überblick zu erhalten

ClickUp bietet außerdem die Mind-Map-Kartenansicht, mit der Sie anschauliche hierarchische Diagramme erstellen können. Nutzen Sie diese, um verschiedene Prioritäten und Beziehungen zwischen Aufgaben zu definieren.

Wählen Sie zwischen knotenbasierten und aufgabenbasierten Karten mit interaktiven Aufgaben anstelle von Knoten.

2. Erstellen Sie eine Masterliste aller Aufgaben

Aufgaben mit ClickUp verwalten Planen, organisieren und arbeiten Sie gemeinsam an Ihren messbaren Zielen mit ClickUp-Aufgaben

Erstellen Sie eine Gesamtliste der Aufgaben, um den Umfang der anstehenden Arbeit zu erfassen. Teilen Sie diese anschließend in überschaubare Abschnitte mit jeweils festgelegten Fristen auf.

Die Listenansicht von ClickUp ist dafür das ideale tool. Sie bietet dir einen Überblick über alle Aufgaben, Unteraufgaben und deren Abhängigkeiten. Mit der Drag-and-Drop-Funktion lassen sie sich ganz einfach neu anordnen. 👆

Die Spalten der Listen zeigen alle Informationen an, die Sie benötigen, um über die Wichtigkeit einer Aufgabe zu entscheiden. Sie können sie anpassen und dabei aus über 20 Feldtypen wählen, darunter:

Ausklappen

Bewertung

Kontrollkästchen

Beschreibung

E-Mail

Formel

Fortschrittsleiste

Dies ist die flexibelste Ansicht von ClickUp, in der Sie mit verschiedenen Organisationsoptionen experimentieren können. Sobald Sie die Aufgaben sortiert haben, gruppieren oder filtern Sie sie nach Priorität, um die dringendsten herauszufiltern.

Sie können die Agile-Board-Ansicht nutzen, um alle Aufgaben übersichtlicher darzustellen. Dies hilft Ihnen dabei, Ihren Prozess des Prioritätenmanagements mit einer klaren Board-Ansicht zu etablieren.

In den meisten ClickUp-Ansichten können Sie auf eine Aufgabe klicken, um die Ablage zu öffnen, die zusätzliche Informationen und Optionen anzeigt. Sie und Ihr Team können dort unter anderem Kommentare hinzufügen, Anhänge anhängen und das Änderungsprotokoll einsehen.

Die Gantt- und Zeitleiste-Ansicht ermöglichen es Ihnen, sich auf das Zeitmanagement zu konzentrieren. Die Zeitleiste-Ansicht bietet Ihnen einen Überblick über den Zeitplan auf einer einzigen Zeile, während das Gantt-Diagramm zweidimensional ist und Ihnen ermöglicht, sich mit den Details von Projekten auseinanderzusetzen.

Probieren Sie die Gantt-Ansicht von ClickUp aus ClickUp-Gantt-Diagramm-Ansicht zur Verwaltung von Abhängigkeiten in einem Projekt

Die Kalender-Ansicht macht die Planung von Ereignissen wie Sprints und Meetings zum Kinderspiel. Sie müssen Aufgaben lediglich per Drag & Drop in die entsprechenden Zeitfenster ziehen – fertig.

3. Aufgaben bewerten und zuweisen

Nachdem Sie die Dringlichkeit, die Auswirkungen oder andere relevante Faktoren der Aufgaben berücksichtigt haben, können Sie die Informationen in die Spalten der Listenansicht eintragen. Bewerten Sie Aufgaben, führen Sie ein Punktesystem mit Formeln ein und berechnen Sie die Kosten.

Um einer Aufgabe einen Tag mit Priorität zuzuweisen, klicken Sie auf das Flaggensymbol und wählen Sie die entsprechende Option aus dem ausklappenden Menü aus. Die Tags reichen von „Niedrig“ bis „Dringend“ und sind zur leichteren Unterscheidung farblich gekennzeichnet.

Aufgabenprioritäten in ClickUp festlegen Verschieben Sie Ihre Aufgaben mit hoher Priorität in Ihre Aufgaben-Ablage, um ihre Sichtbarkeit zu verbessern – mit den Prioritäten für Aufgaben von ClickUp

Sobald Sie entschieden haben, welche Aufgaben zuerst erledigt werden sollen, ist es an der Zeit, sie zu delegieren. Mit der ClickUp-Workload-Ansicht geht das ganz einfach und präzise!

Schätzen Sie den Aufwand, der erforderlich ist, um eine Aufgabe abzuschließen. Definieren und betrachten Sie die durchschnittliche Kapazität jedes Teammitglieds, um sicherzustellen, dass alle stets etwas zu tun haben, aber nicht überlastet sind. Anhand der Farben erhalten Sie einen Einblick, wie viel Arbeit jede Person zu bewältigen hat. 🍽️

Sobald Sie die Aufgabe zugewiesen haben, wird sie auf der Grundlage des zuvor festgelegten Fälligkeitsdatums gleichmäßig über die dafür vorgesehenen Zeitleisten verteilt.

Die Ansicht lässt sich weitgehend anpassen. Sie können alles ändern, von den Filtern und der angezeigten Zeitleiste (Tag, Woche, Monat) bis hin zu einzelnen Elementen und Farben.

4. Verfolgen Sie den Fortschritt und arbeiten Sie zusammen

Während Sie Ihre Aufgaben abschließen, wird der Fortschrittsbalken in der Listenansicht aktualisiert, um Ihnen Echtzeit-Einblicke zu geben. Sie können den Status der Aufgabe ändern und benutzerdefinierte Kategorien hinzufügen, um Ihren Workflow widerzuspiegeln.

Durch die Einführung von Automatisierung können Sie den gesamten Prozess optimieren. Sie können beispielsweise den Status automatisch auf „Erledigt“ setzen, nachdem alle Unteraufgaben abgeschlossen sind. Eine weitere Möglichkeit ist, die Beschreibung der Priorität zu ändern, wenn eine Aufgabe überfällig ist.

Automatisieren Sie Ihre Aufgaben und sparen Sie Zeit mit ClickUp-Automatisierungen

In ClickUp können Sie viel mehr zu erledigen haben, als nur Prioritäten zu setzen. Laden Sie Ihr Team ein, sich anzumelden, und nutzen Sie die Plattform als Ihren Hub für Planung und Zusammenarbeit.

Kommunizieren Sie mit Ihren Teamkollegen über den integrierten Chat, besprechen Sie konkrete Angelegenheiten in den Aufgabenkommentaren und sehen Sie sich den Änderungsverlauf jeder Aufgabe an. Sie und Ihr Team können außerdem die Arbeitszeit direkt in der App nachverfolgen, was bei der Aufgabenverteilung und der Abrechnung enorm hilft.

Häufig gestellte Fragen zum Management der Prioritäten

Haben Sie noch Fragen zur Priorisierung? Vielleicht finden Sie unten die Antworten:

Was ist der Unterschied zwischen Prioritätenmanagement und Zeitmanagement?

Zeitmanagement und Prioritätenmanagement sind verwandte Konzepte mit demselben Ziel: Ihre Arbeit effizienter zu gestalten. Während sich die Priorisierung jedoch darauf konzentriert, was wichtig ist, ist Zeitmanagement ein weiter gefasster Begriff, der sich darauf bezieht, wie Sie Ihre verfügbare Zeit nutzen. ⌛

Jemand, der seine Zeit verwaltet, teilt beispielsweise Zeitfenster für seine Aufgaben zu. Jemand, der Prioritäten setzt, macht hingegen eine Auswahl der wichtigsten Aufgaben und weist ihnen größere Zeitfenster zu.

Das Prioritätenmanagement stützt sich auf das Zeitmanagement. Beide erfordern Fähigkeiten wie Problemlösung und strategisches Denken. Zum Zeitmanagement gehören weitere Teilkompetenzen wie die Reduzierung von Ablenkungen und die Kategorisierung von Aufgaben.

Beide Fähigkeiten sind nützlich und lassen sich auf viele Lebensbereiche anwenden. Zeitmanagement mag zwar geläufiger sein, doch für ergebnisorientierte Arbeit ist Priorisierung die bessere Wahl.

Was sind einige häufige Herausforderungen beim Management der Prioritäten, und wie kann ich sie bewältigen?

Trotz des gesamten Aufwands wird die Durchführung des Projekts wahrscheinlich nicht so reibungslos verlaufen, wie Sie es sich wünschen. Dennoch ist noch nicht alles verloren. Mit dem richtigen Ansatz und den richtigen tools können Sie die meisten Herausforderungen meistern und schnell wieder auf Kurs kommen.

Im Folgenden können Sie sich mit einigen häufigen Problemen bei der Priorisierung und den Methoden zu deren Lösung vertraut machen:

Beispiellose Situationen und sich ändernde Prioritäten

Zunächst sollten Sie akzeptieren, dass sich Pläne zwangsläufig ändern werden, und sich darauf vorbereiten, sich anzupassen, sobald dies geschieht.

Anstatt nur für den besten Fall zu planen, sollten Sie alle möglichen Ergebnisse berücksichtigen. Vermeiden Sie strenge Fristen und geben Sie stattdessen grobe Zeitschätzungen an, um sich etwas Spielraum zu lassen.

Begrenzte und konkurrierende Ressourcen

Angesichts von Änderungen bei den Prioritäten müssen Sie möglicherweise Ihre Entscheidungen zum Ressourcenmanagement überdenken. Wenn Konflikte auftreten, überprüfen Sie die Kriterien für die Priorisierung. Analysieren Sie die Aufgaben gründlich und beziehen Sie zusätzliche Faktoren ein, um Aufgaben mit gleicher Wichtigkeit weiter zu differenzieren.

Möglicherweise müssen Sie sogar Ihr gesamtes Priorisierungssystem überdenken, um es flexibler zu gestalten. Idealerweise sollten Sie eine App wie ClickUp verwenden, die andere Aufgaben und Termine aktualisiert, sobald Sie eine Änderung vornehmen.

Teamkollegen, die Zeit mit unwichtigen Aufgaben verschwenden

Viele Probleme lassen sich durch regelmäßige und offene Kommunikation lösen. Legen Sie von Anfang an klare Erwartungen und Ziele fest und stellen Sie sicher, dass alle auf dem gleichen Stand sind.

Unterstützen Sie Ihre Teamkollegen und Mitarbeiter, wenn sie auf ein Problem stoßen, insbesondere wenn es außerhalb ihres Fachgebiets oder ihrer Zuständigkeit liegt.

Ablenkung, Aufschieben und Verzögerungen

Seien wir ehrlich – niemand ist immer zu 100 % produktiv. Wenn Sie jedoch feststellen, dass einer der Mitarbeiter ständig Schwierigkeiten hat, Schritt zu halten, ist es vielleicht an der Zeit, etwas zu unternehmen.

Anstatt Druck auszuüben oder Strafen zu verhängen, bieten Sie Hilfe an. Stellen Sie ihnen Ressourcen und Schulungen zur Verfügung, um die Entwicklung ihrer individuellen Zeitmanagementfähigkeiten zu fördern.

Wechseln zwischen verschiedenen Aufgaben

Die gleichzeitige Bearbeitung mehrerer Aufgaben mit unterschiedlichen Anforderungen kann problematisch sein. Das ist stressig, anstrengend und hat oft als Ergebnis Fehler und eine insgesamt unterdurchschnittliche Qualität der Arbeit.

Anstatt Mitarbeiter mit verschiedenen Aufgaben zu überhäufen, beschränken Sie ihre Arbeit auf jeweils ein Projekt. Legen Sie Abhängigkeiten und kritische Pfade fest, um konzentriertes Arbeiten und einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. ⛵

Überlastung und Burnout

Wenn Sie als Mitarbeiter von der Arbeit überfordert sind, zögern Sie nicht, Nein zu sagen. Die Warnsignale eines Burnouts zu ignorieren, kann schwerwiegende Folgen haben. Bevor die Situation außer Kontrolle gerät, teilen Sie Ihren Vorgesetzten Ihre Verfügbarkeit und Ihren maximalen täglichen Workload mit, damit diese entsprechend planen können.

Mit einem realistischeren Workload kannst du dich auf Qualität statt auf Quantität konzentrieren. Außerdem profitierst du von einem nachhaltigeren Arbeitsplan, schützt dein Wohlbefinden und trägst zu einer gesünderen Arbeitskultur bei. 💪

Entfalten Sie Ihr Potenzial mit Prioritätenmanagement

Prioritätenmanagement ist alles andere als einfach, aber es ist der Schlüssel zum Erfolg, ganz gleich, ob Sie Ihre eigene Arbeit oder die Ihres Teams organisieren. Es kann Ihnen Orientierung geben, wenn Sie sich in den verschlungenen Pfaden der Aufgaben verloren fühlen.

Mit einem praktischen tool wie ClickUp kannst du im Handumdrehen die Produktivität steigern! ⏩