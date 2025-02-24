Ziele vs. Zielsetzungen: Unterschiede verstehen und nutzen

Bereit, etwas über den Unterschied zwischen Zielen und Ziele?

Die Festlegung von Zielen und Zielsetzungen kann ähnlich ablaufen, muss aber jeweils anders angegangen werden.

In diesem Artikel werden wir Ihnen helfen, die Debatte zwischen Zielen und Zielsetzungen zu klären, indem wir die Unterschiede zwischen den beiden hervorheben, wie sie zusammenarbeiten und das beste Werkzeug, das Ihnen hilft, beide zu verfolgen!

Fangen wir also an.

Was sind Ziele?

**Ein Ziel ist ein gewünschtes Ergebnis, das Sie erreichen möchten

Unternehmensziele sind ein Kompass, der Ihrem Team eine Vorstellung davon gibt, was es erreichen und in welche Richtung es gehen soll.

Im Grunde genommen sind sie die allgemeinen Absichten des Unternehmens und können bei der Erstellung des Leitbilds helfen. Sie helfen Ihnen, sich auf das zu konzentrieren, was Sie erreichen wollen.

Ergebnisorientierte Ziele befassen sich jedoch nur mit den Endergebnissen - sie sagen Ihnen nicht, wie Sie dorthin gelangen werden.

das heißt aber nicht, dass Ziele nicht wichtig sind!

Die Festlegung von Zielen ist wirklich wichtig, weil sie Ihrem Team den Fokus darauf gibt, was sie anstreben - und ihnen damit Klarheit über alles gibt, was ihre Motivation und Produktivität steigern wird!

Was sind Ziele?

Ziele definieren, was Ihr Team tun muss, um das Ziel zu erreichen.

Es handelt sich um spezifische, messbare Aussagen, die ein bestimmtes Ziel enthalten, das Ihr Team erreichen soll.

Mit anderen Worten, sie wandeln ergebnisorientierte Ziele in prozessorientierte Ziele um, so dass messbare Erfolge in die richtige Richtung erzielt werden können.

zum Beispiel:_

Nehmen wir an, Sie wollen die Einnahmen Ihres Unternehmens steigern.

Eines Ihrer Marketingziele besteht darin, die Zahl der Kunden um 20 % zu erhöhen.

In diesem Fall ist Ihr Ziel die Steigerung des Umsatzes, während Ihr Ziel darin besteht, die Zahl der Kunden um 20 % zu erhöhen!

Ziele vs. Zielsetzungen: Was sind die Hauptunterschiede?

Der Hauptunterschied zwischen Zielen und Zielsetzungen besteht darin, dass Ziele breiter angelegt sind und dazu beitragen, eine Vision und eine Richtung zu schaffen, während Zielsetzungen spezifischere Vorgaben sind und konkrete Maßnahmen zur Erreichung eines Endergebnisses beschreiben.

Hier sind einige dieser Hauptunterschiede zwischen

zielen

und Ziele aufgeschlüsselt:

1. Geltungsbereich

Ziele:

Ziele sind vergleichsweise allgemeinere Aussagen, so dass ihr Geltungsbereich weit gefasst sein kann.

Und in manchen Fällen müssen sie nicht einmal auf ein Team oder ein Projekt beschränkt sein - breit angelegte, ergebnisorientierte Ziele können sogar von der gesamten Organisation verfolgt werden!

Zum Beispiel:

Wenn das Endziel darin besteht, einfach nur mehr Geld zu verdienen, können alle Mitglieder einer Organisation ihre Anstrengungen darauf ausrichten, dieses Ziel zu erreichen.

Zielsetzungen:

Projektziele

sind spezifischer als Ziele und beziehen sich in der Regel auf einen bestimmten Prozess - wie Vertrieb und Marketing.

zum Beispiel:_

Wenn wir über Vertriebs- und Marketingziele sprechen, dann könnten Sie Prozessziele haben, wie z. B. die Anzahl der Interessenten in Ihrem Verkaufstrichter um 20 % zu erhöhen.

2. Zeitrahmen

Ziele:

Die Ziele einer Organisation haben einen längeren Zeitrahmen als die Zielsetzungen.

Ein idealer Zeitrahmen für die Ziele eines Fortune 500-Unternehmens ist zum Beispiel etwa

drei bis fünf Jahre

, während Schulen und

einrichtungen für frühes Lernen

ziehen es vor, jährliche Ziele zu setzen.

Zielsetzungen:

Effektive Ziele haben ein spezifisches Ziel, das auf einen kurz- oder mittelfristigen Zeitrahmen ausgerichtet ist.

Übliche kurzfristige Ziele können zum Beispiel so lange dauern wie ein

finanzquartal

. Ihr Team muss sich beeilen, um Ihre Ziele innerhalb dieses Zeitrahmens zu erreichen.

Übliche kurzfristige Ziele können zum Beispiel so lange dauern wie ein

finanzquartal

. Ihr Team muss sich beeilen, um Ihre Ziele innerhalb dieses Zeitrahmens zu erreichen.

Unterscheidungstabelle zwischen Zielen und Zielsetzungen

Ziele Zielsetzungen Umfang Breite, allgemeine Aussagen Enge, spezifische Ziele Spezifität Gewünschtes Gesamtergebnis Konkrete Maßnahmen Messung Wahrscheinlich nach Quartalen oder Jahren Wahrscheinlich nach Tag, Woche oder Monat Zeitrahmen Langfristig Kurz- oder mittelfristig Strategie Nützlich für die Festlegung einer Richtung oder Vision Nützlich für die Planung von Schritten in Richtung eines Endergebnisses Anzahl Begrenzte Ziele pro Geschäftskategorie Mehrere Ziele für ein Ziel oder einen Prozess

Zielsetzungen vs. Ziele: Wie funktionieren sie zusammen?

Wenn Sie Ziele haben, aber keine

messbare Ziele

um sie zu unterstützen - Sie werden nicht in der Lage sein, den süßen Geschmack des Erfolgs (und der Schaumbildung) zu bekommen!

Hier erfahren Sie, wie Ihr Unternehmen Ziele und Zielsetzungen gemeinsam nutzen kann, um erfolgreich zu sein:

Ziele und Zielsetzungen gemeinsam nutzen - Schritt 1: Ziele setzen

Ihre Unternehmensziele sollten mit denen Ihres Unternehmens übereinstimmen

leitbild

Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Ziele für Ihre Kunden und Mitarbeiter relevant und nachvollziehbar sind. Und wenn Sie dies erreicht haben, sollten Ihre Teams motiviert sein, zusammenzuarbeiten und ein Ziel gemeinsam zu erreichen

Zum Beispiel:

Ein Startup könnte sein: Identifizieren Sie den Produkt-Markt-Fit (Sehen Sie, wie dieser startup ClickUp verwendet, um OKRs zu verfolgen !)

Ein Fortune 500-Unternehmen könnte das sein: Expandieren Sie in den südostasiatischen Markt

Aber es reicht nicht aus, nur eine Reihe von Zielen für Ihr Unternehmen zu definieren.

Sobald Sie Ihre Ziele festgelegt haben, müssen Sie sie in messbare Zielsetzungen aufschlüsseln:

Ziele und Zielsetzungen zusammen verwenden - Schritt 2: SMART-Ziele erstellen

Nach der Festlegung der Ziele müssen Sie die Ziele definieren, die Ihrem Team helfen können, diese zu erreichen.

Es gibt jedoch einige Regeln, die Sie bei der Festlegung von Zielen beachten müssen.

Alles, was Sie tun müssen, ist, SMART-Ziele zu erstellen!

das bedeutet zwar, dass Sie Ihre Ziele vernünftig formulieren müssen, aber das ist noch nicht alles:_

S.M.A.R.T. ist ein Akronym und steht dafür, dass Ihre Ziele Spezifisch, Measurable, Atainable, Relevant und Timed sind.

Sie haben sicher schon von

SMART-Ziele

warum nennen wir sie dann SMART-Ziele?

Es geht nur um den Kontext.

Wir sprechen über Ziele und Zielsetzungen, und wir haben erwähnt, dass Zielsetzungen das sind, was Sie tun müssen, um Ihre Ziele zu erreichen. Deshalb ist es sinnvoll, stattdessen von SMART-Zielen zu sprechen.

Lassen Sie uns diesen Prozess in Aktion sehen:

1. Spezifische Ziele

Ein spezifisches Ziel ist: Steigerung des Verkaufs von "Rum-Schinken" an neue Kunden (eine fragwürdige Entscheidung, aber zumindest ist sie spezifisch!)

2. Messbare Ziele

Sie sollten auch in der Lage sein, die Fortschritte bei der Erreichung Ihrer Ziele und der wichtigsten geschäftlichen Meilensteine zu verfolgen.

warum?

Wie wollen Sie sonst überprüfen, ob Sie auf dem richtigen Weg sind oder nicht?!

Die "Steigerung des Absatzes von Rum-Schinken" ist zwar ein gutes Ziel, aber es gibt keine eindeutige Maßnahme dafür.

Das messbare Ziel wäre Erhöhung der Verkäufe an Neukunden um 200 %.

3. Erreichbare Ziele

Ihr Ziel sollte auch in der Realität verankert sein.

Es wäre zwar schön, den Umsatz um 200 % zu steigern, aber es gibt einfach nicht genug Teammitglieder, um das Produkt voranzutreiben.

Hier wäre ein erreichbareres Ziel: Steigerung der Verkäufe an Neukunden um 30 %.

4. Relevante Ziele

Intelligente Ziele müssen wichtig für die Aufgabe des Unternehmens sein. Die Ziele sollten immer mit etwas verknüpft sein, das zum Wachstum des Unternehmens, zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit usw. beitragen kann.

Nehmen wir an, Sie sind ein SaaS-Unternehmen. Dann sollten Sie sich zweimal überlegen, ob Sie Dienstleistungen einführen, die ein menschliches Eingreifen erfordern. Das hat nichts mit der Funktionsweise von SaaS-Wachstumsmodellen zu tun und deutet darauf hin, dass es Ihnen entweder an Produkt-Markt-Fit oder einer skalierbaren Wachstumsstrategie mangelt.

5. Zeitlich festgelegte Ziele

Ziele können nicht ewig weitergehen.

Sie müssen ihnen eine Frist setzen, sonst werden Sie sie ununterbrochen angehen und Ihr Ziel aus den Augen verlieren!

Das letzte SMART-Ziel lautet also:

Bis Oktober 2024 sollen die Verkäufe an Neukunden um 30 % steigen.

Auf diese Weise weiß Ihr Team mit einem intelligenten Ziel genau, was zu tun ist und wie es zu tun ist.

Schritt 3: Strategien und Taktiken entwickeln

Sobald Sie die messbaren Ziele festgelegt haben, muss Ihr Team herausfinden, wie es diese Ziele erreichen und die endgültigen Ziele verwirklichen will.

An dieser Stelle kommt Ihre Zielstrategie ins Spiel.

Eine Zielstrategie ist eine Reihe von Schritten oder Aufgaben, die getan werden müssen, um das Ziel oder den Zweck zu erreichen.

Denken Sie daran, nicht jede Strategie, die Sie ausprobieren, wird funktionieren - es liegt an Ihnen, verschiedene Strategien auszuprobieren, bis Sie schließlich Ihr Ziel erreichen.

Und wenn Sie genug Ziele erreicht haben, können Sie auch Ihr Gesamtziel erreichen!

So behalten Sie den Überblick über Ihre Ziele und Zielsetzungen

Sobald Sie Ihre Unternehmensziele festgelegt haben, muss Ihr Team gemeinsam arbeiten, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

aber woher wissen Sie, ob Sie auf dem richtigen Weg sind?

Wenn Sie sich auf einem Boot in unbekannten Gewässern befinden, brauchen Sie einen Reiseführer, der Ihnen hilft, herauszufinden, wo Sie sind!

Ein Projektmanagement-Tool wie ClickUp hilft Ihnen bei der Entwicklung und Verfolgung Ihrer prozessorientierten Ziele und Vorgaben. So können Sie die bisherige Leistung messen und alle Beteiligten auf dem gleichen Stand halten.

Was ist

ClickUp

?

ClickUp ist eine der weltweit größten

am besten bewerteten Tools für Remote-Projektmanagement

. Es wird von mehr als 200.000 Teams rund um den Globus genutzt, darunter auch Teams aus

start-ups

und große Konzerne.

Es verfügt über alle Funktionen, die Sie benötigen, um Ihre Ziele und Vorgaben mit Leichtigkeit zu erstellen und zu verwalten!

Hier ist ein genauerer Blick darauf, wie:

Arten von Zielen in ClickUp

Unabhängig davon, was Ihr Unternehmen ist oder welche Ziele Sie haben, ClickUp hilft Ihnen dabei.

Hier sind einige der Arten von sinnvollen Zielen, die Sie in ClickUp erstellen und verfolgen können:

Team-Ziele

Sprint-Ziele

Persönliche Ziele

OKRs

1. Ziele der Mannschaft wollen Sie, dass Ihr Team sich selbst vorantreibt und produktiver ist?

Probieren Sie ClickUp's Team Goals.

In ClickUp sind Ziele hochrangige Container, die in kleinere, greifbare Ziele unterteilt werden können.

Diese Ziele sind leicht messbar und wenn Sie sie erreichen, haben Sie auch Ihr Ziel erreicht.

**Wenn Sie ClickUp benutzen, sind die Ziele im Wesentlichen die Vorgaben, die Ihnen helfen, Ihre Ziele zu erreichen

Hier erfahren Sie, wie Sie Ziele erstellen und

team verwalten

Ziele in ClickUp.

Schritt 1

Klicken Sie auf diese süße kleine Trophäen-Schaltfläche in ClickUp.

Geben Sie dann einfach Ihre Ziele in das sich öffnende Zielfenster ein.

Das Ziel Ihres Teams könnte zum Beispiel sein, den Umsatz um 15 % zu steigern:

Schritt 2

Nachdem Sie das Ziel festgelegt haben, können Sie es Ihren Teammitgliedern zuweisen.

Schritt 3

Nun, da Sie das Ziel festgelegt haben, ist es an der Zeit, die Ziele zu erstellen.

In ClickUp ist ein Ziel = Ziel

Fügen Sie also einfach Ihre Ziele hinzu, die Ihnen helfen werden, Ihre messbaren Ziele zu erreichen.

Und da Sie diese Ziele messen müssen, können Sie aus einer Vielzahl von Einheiten wählen, wie zum Beispiel:

Zahlen : Jeder Wert von 0 bis unendlich!

: Jeder Wert von 0 bis unendlich! Wahr/Falsch: Ist eine Bedingung erfüllt oder nicht erfüllt?

Währung : Jeder beliebige Geldbetrag

: Jeder beliebige Geldbetrag Aufgaben: Eine Aufgabe oder eine Liste von Aufgaben, die erledigt werden müssen.

Nachdem Sie jedes Ziel festgelegt haben, können Sie es verschiedenen Teammitgliedern zuweisen!

Schritt 4

Jetzt können Sie jedes Ziel in Angriff nehmen, um Ihre messbaren Ziele und Vorgaben zu erreichen.

Jedes Mal, wenn Ihr Team einem seiner Ziele näher kommt

projektzielen

können sie die Zahlen in jedem ihrer ClickUp-Ziele aktualisieren.

und jetzt kommt der beste Teil!

ClickUp berechnet automatisch den prozentualen Fortschritt des Ziels auf der Grundlage der Ziele.

Wann immer Sie oder Ihr Team eines der Ziele aktualisieren, wird der Gesamtfortschritt Ihrer Ziele in Echtzeit gemessen. Das kann Ihren Teammitgliedern einen Motivationsschub geben, so dass sie mehr Ziele erreichen können!

B. Sprint-Ziele

ClickUp ist auch das perfekte Werkzeug, wenn Sie ein

Agiles Software-Entwicklungsteam

.

Warum?

Sie können ClickUp verwenden, um den Fortschritt Ihrer Agile- und

Scrum

sprints!

nein, nicht dieser Sprint!

Ein Sprint ist eine Zeitspanne, in der ein Softwareentwicklungsteam ein Arbeitsmodell eines Produkts erstellt.

Hier sehen Sie, wie Sie Sprint-Ziele in ClickUp verfolgen können:

Ein Ziel erstellen

Setzen Sie ein Fälligkeitsdatum für Ihr Sprint-Ziel

Definieren Sie eine Reihe von Zielen, die Ihnen helfen werden, Ihr Sprint-Ziel zu erreichen

Fügen Sie diese Ziele als Tasks hinzu

Jetzt müssen Sie nur noch Ihre Ziele abarbeiten, und Sie können den prozentualen Fortschritt Ihres Sprint-Ziels in Echtzeit sehen!

C. Wöchentliche Scorecards

Die meisten Zielsetzungs-Tools erlauben es Ihnen, nur Ihre eigenen Zielsetzungen und Ziele zu verfolgen.

Mit ClickUp können Sie jedoch auch die individuellen Ziele Ihrer Teammitglieder verfolgen! In ClickUp kann Ihr Team wöchentliche Ziele und Aufgaben erstellen, die es erreichen muss, und diese mit dem Team teilen.

Wöchentliche Scorecards helfen Managern, sich einen Überblick darüber zu verschaffen, woran alle arbeiten. Sie können auch sehen, wie jeder zur Erreichung des Ziels beiträgt.

Das motiviert Ihr Team, zusammenzuarbeiten und mehr messbare Ziele zu erreichen!

Aber halt, Scorecards sind nicht die einzige Möglichkeit für Manager, ihr Team im Auge zu behalten!

Sie können ClickUp's Box-Ansicht und Profile um zu sehen, an welchen Aufgaben ihre Teammitglieder arbeiten.

D. Persönliche Ziele

ClickUp ist nicht nur für Geschäfte gedacht.

Sie können ClickUp auch nutzen, um sich persönliche Ziele zu setzen!

ClickUp ermöglicht Ihnen die Anpassung Berechtigungen für alle Ihre Ziele und Vorgaben. Sie können wählen, wer Ihre Ziele sehen oder bearbeiten kann, oder Sie können sie völlig privat halten.

Hinweis: Sie können sogar **die Berechtigungen für Ihr Projektziel anpassen. Auf diese Weise können Sie festlegen, was bestimmte Teammitglieder oder Kunden in Bezug auf Ihre Ziele tun dürfen.

E. OKRs zeit für eine kurze Quizfrage:_

Welche Gemeinsamkeiten gibt es zwischen Spotify, Netflix und Amazon?

nein - sie sind nicht alle Produktivitätsverderber!

Alle 3 Unternehmen verwenden OKRs!

Zielsetzung und Schlüsselergebnisse OKRs sind ein Zielsetzungsrahmen, der von Organisationen verwendet wird, um Ziele für ihr Unternehmen und ihre Mitarbeiter festzulegen und zu messen. Dabei wird jedes Ziel in eine Reihe von Schlüsselergebnissen unterteilt, die Ihnen helfen, dieses Ziel zu erreichen.

Der OKR-Rahmen mag abschreckend wirken, aber er ist kinderleicht.

Alles, was Sie brauchen, ist ClickUp.

In der OKR-Terminologie sind jedoch Ziele = Goals

Um jede Verwirrung zu klären, sehen Sie sich diese Tabelle an:

Terminologie, die bisher in diesem Artikel besprochen wurde KlickUp-Terminologie OKR-Terminologie Ziele Ziele Zielsetzungen Ziele Zielsetzungen Schlüsselergebnisse

Wenn Sie also ClickUp-Ziele festlegen, legen Sie auch Ihre OKR-Ziele fest

Und wenn Sie Ihre ClickUp-Ziele festlegen, legen Sie Ihre Schlüsselergebnisse fest

Abgesehen von dieser Namensänderung bleibt alles beim Alten!

Wenn Sie also den OKR-Ansatz verfolgen wollen, brauchen Sie nur die Schritte zu befolgen, die wir im Abschnitt Team-Ziele Punkt und du wirst es schaffen!

Anmerkung: OKRs sollten nicht

mit KPIs verwechselt werden

(Leistungsindikatoren).

OKRs helfen Ihnen, Ihre Ziele zu verfolgen, während Leistungsindikatoren den Erfolg eines laufenden Prozesses messen.

Aber wir sind noch nicht fertig!

Scrum-Meister

und

Agile Projektmanager

erhalten eine Menge praktischer Diagramme, mit denen sie die Fortschritte auf dem Weg zu ihren Zielen verfolgen können:

Verbrennungsdiagramme : hebt die Projektaufgaben hervor, die Ihr Remote-Team bisher abgeschlossen hat

Burndown-Charts : hebt den Umfang der verbleibenden Arbeit in einem Projekt hervor

hebt den Umfang der verbleibenden Arbeit in einem Projekt hervor Velocity Charts : bestimmt die Erledigungsrate Ihres Teams

bestimmt die Erledigungsrate Ihres Teams Kumulativer Fluss : visualisiert den Projektfortschritt über einen bestimmten Zeitraum

Okay, jetzt sind wir fertig.

Ziele vs. Zielsetzungen Schlussfolgerung

Beenden wir die Debatte über Ziele und Zielsetzungen an dieser Stelle.

Ziele und Zielsetzungen sind nicht austauschbare Begriffe.

Ziele sind ein Ergebnis das Sie erreichen wollen, und Zielsetzungen helfen Ihnen herauszufinden, wie Sie dorthin gelangen.

Allerdings brauchen Sie beide, um erfolgreich zu sein

Intelligente Ziele und Zielsetzungen für Ihr Unternehmen können Ihrem Team den nötigen Schub geben!

Aber denken Sie daran, dass Sie bei der Festlegung von Zielen und Vorgaben auch eine Möglichkeit brauchen, diese zu verfolgen.

