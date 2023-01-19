Gantt-Diagramm vs. Zeitleiste: Was sind sie und wie verwendet man sie?

möchten Sie die Unterschiede zwischen einem Gantt-Diagramm und einer Zeitleiste kennenlernen?

Wenn Sie ein Projektmanager sind, sind Sie wahrscheinlich mit beiden Werkzeugen vertraut.

Schließlich sind beide die Gantt-Diagramm und die Zeitleiste verschaffen Ihnen einen detaillierten Projektüberblick.

Da sie sich jedoch sehr ähnlich sind, werden sie oft verwechselt.

So wie die Menschen Schildkröten und Wasserschildkröten verwechseln. Die eine lebt auf dem Land, die andere liebt das Wasser. Aber wir sind nicht hier, um über Reptilien zu sprechen..

Was genau ist also der Unterschied zwischen einem Gantt-Diagramm und einer Zeitleiste?

Der Hauptunterschied zwischen einer Zeitleiste und einem Gantt-Diagramm besteht darin, dass eine Zeitleiste Ereignisse auf einer einzigen Linie visualisiert, während ein Gantt-Diagramm ein zweidimensionales Diagramm einer Abfolge von Aufgaben und deren Abhängigkeiten ist.

Zeitleisten geben den Beteiligten einen umfassenden Überblick über den Beginn, das Ende und wichtige Meilensteine eines Projekts.

Mit Gantt-Diagrammen können Projektleiter den Projektfortschritt kontrollieren und verantwortung zu delegieren für einzelne Aufgaben.

In diesem Artikel über den Vergleich zwischen Gantt und Zeitleiste erfahren Sie, was ein Gantt-Diagramm und eine Zeitleiste sind und warum Sie sie brauchen. Wir werden auch genauer erklären, wie sie sich voneinander unterscheiden und wie sie sich von einem Projektkalender unterscheiden.

Schließlich zeigen wir Ihnen, wie projektmanagementsoftware kann die Projektmanagementprozesse in Ihrem Unternehmen verbessern.

Lassen Sie uns beginnen.

Was ist ein Gantt-Diagramm?

Ein Gantt-Diagramm ist eine grafische Darstellung des Projektfortschritts über die Zeit.

Gantt-Diagramme zeigen nicht nur den Projektfortschritt, sondern geben auch einen klaren Überblick über:

Den gesamten Projektzeitplan

Zeitschätzungen

Zugewiesene Projektteammitglieder

Prioritäten der Aufgaben

Abhängigkeit der Aufgaben

Sie ähneln auch einem horizontalen Balkendiagramm, wenn Sie darüber nachdenken:

Schauen wir uns nun die Vorteile der Verwendung eines solchen Diagramms genauer an:

Warum ist ein Gantt-Diagramm wichtig?

Ein Gantt-Diagramm ist ein leistungsstarkes Analyseinstrument, das Ihnen einen Überblick über Ihr gesamtes Projekt bietet.

Hier sind einige der Gründe, warum Projektmanager Gantt-Diagramme lieben:

Es gibt Ihnen ein klares Bild vom Fortschritt Ihres Projekts

Es hilft Ihnen, den Projektplan zu verstehen

Es ist klarbildet jede Aufgabenabhängigkeit ab Lassen Sie uns nun die Details durchgehen:

1. Visualisiert den Fortschritt Ihres Projekts

Erinnern Sie sich an die Zeit, als Neo in der Lage war, "durch die Matrix zu sehen"?

Ein Gantt-Diagramm gibt Ihnen diese Möglichkeit für Ihre Projekte.

Sie können zwar nicht wie Neo den Kugeln ausweichen, aber Sie können sich ein klares Bild davon machen, was im gesamten Projekt vor sich geht.

Mit nur einem Blick können Sie den Fortschritt jeder Aufgabe, die Projektabschlussrate, den Zeitplan, den Prozentsatz des Fortschritts und vieles mehr sehen.

2. Hilft beim Verständnis Ihres Projektplans

Ein Gantt-Diagramm ist eine verbesserte Version eines projektzeitleiste und projektkalender . Es kann alles, was sie können, und noch viel mehr.

Mit einem Gantt-Diagramm können Sie zum Beispiel leicht Lücken in Ihrem Projektplan für zusätzliche Arbeiten finden.

Gantt-Diagramme bieten Ihnen auch die Möglichkeit zeitschätzungen für mehrere Aufgaben.

Dies ist kritisch für die Einhaltung Ihrer Projektfrist.

Wie?

Nehmen wir an, Sie geraten mit Ihrem Projekt in Verzug.

Um Ihre Fristen einzuhalten, müssen Sie Ihre Aufgaben schnell manuell umplanen.

Ein modernes Gantt-Diagramm vereinfacht dies, indem es Ihre Aufgaben automatisch neu plant, wenn Sie Anpassungen an Ihrem Projektplan vornehmen. Auf diese Weise verlieren Sie Ihren Projekttermin nie aus den Augen.

3. Stellt die Abhängigkeiten von Aufgaben klar dar

Abhängige Aufgaben sind Aufgaben, die Sie nur nach Erledigung einer vorhergehenden Aufgabe in Angriff nehmen können.

Die Bearbeitung eines Blogbeitrags ist zum Beispiel eine vom Schreiben abhängige Aufgabe. Sie können ihn nicht bearbeiten, bevor Sie mit dem Schreiben fertig sind. Genauso wenig können Sie Ihren Smoking anziehen, bevor Sie Ihr Hemd anhaben, richtig?

ich meine, du könntest es, aber du kommst damit nicht auf eine Liste der bestgekleideten Personen!

In ähnlicher Weise muss beim Projektmanagement Ihr gesamtes Team einen klaren Überblick über die Abhängigkeiten der Projektaufgaben haben, um eine w̶ a̶r̶d̶r̶o̶b̶e̶ Projektstörung zu verhindern.

Ein modernes Gantt-Diagramm stellt jede einzelne Aufgabe und ihre Abhängigkeiten dar, so dass Ihr Team genau weiß, wie sich seine Arbeit auf andere Teammitglieder auswirkt.

Bonus: Learn about Pert Charts vs Gantt Charts oder beginnen Sie mit_ Gantt Chart Templates So verhindern Sie, dass Ihrem Team in Zukunft ein Projekt-Fauxpas unterläuft!

Was ist ein Projektmanagement-Zeitplan?

Eine Zeitleiste ist ein einfaches visuelles Diagramm, mit dem Sie Ihre Projektereignisse in chronologischer Reihenfolge darstellen können. Von verwendung einer Projektzeitleiste können Sie ihr Projekt visualisieren roadmap schneller, als Sie 'Fortschritt' sagen können!

aber wie funktioniert das?

Nehmen wir einen Projektzeitplan auseinander und finden es heraus:

Was sind die Elemente eines Zeitplans?

Der Projektzeitplan besteht aus drei Komponenten, die Ihr Projekt ausmachen. Alle Ihre Aufgaben sind in chronologischer Reihenfolge angeordnet, basierend auf ihrem Start- und Fälligkeitsdatum.

Hier ist eine Liste der wichtigsten Elemente des Zeitplans:

Alle Ihre Projektaufgaben

Startdatum und Enddatum der Aufgabe

Die Aufgabendauer

Bonus:_ **Erstellen einer Zeitleiste in Microsoft Word !

Sehen wir uns nun an, warum Manager einen Projektzeitplan verwenden.

Warum ist der Projektzeitplan wichtig?

Manche Menschen haben Angst vor Geistern, andere haben Höhenangst, aber wovor haben Projektmanager Angst?

(Die Antwort ist nicht vor Zombies, obwohl die an zweiter Stelle stehen.)

Das ergab eine Umfrage, 46% der Teamleiter befürchten, dass die Einhaltung von Projektfristen ihr größtes Problem ist.

Zum Glück ist ein Projektzeitplan ihr Ritter in glänzender Rüstung.

Ein Projektzeitplan ist nicht nur einfach und leicht zu handhaben, er hilft den Projektleitern auch, den Überblick über wichtige anstehende Termine und Fristen zu behalten.

Werfen wir nun einen Blick auf die Vorteile eines Projektzeitplans:

1. Zeigt, was als Nächstes ansteht

was haben Projektmanagement und ein Thrillerfilm gemeinsam?

Jeder wartet gespannt darauf, was als nächstes passiert.

Ein Projektzeitplan enthält eine Aufgabenliste mit allen anstehenden Aufgaben und wichtigen Ereignissen. Auf diese Weise kann sich Ihr Projektteam auf das vorbereiten, was auf es zukommt.

Glücklicherweise sind Spoiler im Gegensatz zu Krimis im Projektmanagement nicht verpönt. Tatsächlich ist es sogar notwendig zu wissen, wie das Projekt enden wird.

sie wollen doch nicht, dass sich das Projekt ewig hinzieht, oder?

2. Kartiert die Projektmeilensteine

Ein Projektzeitplan bietet Ihnen die Möglichkeit, wichtige Projektmeilensteine festzulegen.

Dies ist wichtig, da Meilensteine Ihnen dabei helfen:

Verfolgung des Projektfortschritts

Das Vertrauen Ihrer Stakeholder aufrechtzuerhalten

Eine klare Darstellung derprojektleistungen Behalten Sie den Überblick über alle wichtigen projektbezogenen Ereignisse, um Ihren Fortschritt zu messen und die Ziellinie zu erreichen.

3. Verschafft einen schnellen Überblick über das Projekt

nicht nur Rennfahrer, sondern auch Projektmanager haben ein Bedürfnis nach Geschwindigkeit

Projektmanager wollen nicht stundenlang auf Diagramme schauen, um sich einen Überblick über die Projektsituation zu verschaffen.

Manchmal wollen sie nur eine schnelle Aktualisierung oder Benachrichtigung.

Mit einem aktuellen Zeitplan erhalten sie einen Überblick über das gesamte Projekt aus der Vogelperspektive, ohne auf die Einzelheiten eingehen zu müssen.

Gantt-Diagramm vs. Zeitleiste vs. Kalender

Lassen Sie uns diese Debatte ein für alle Mal klären.

Was ist der Unterschied zwischen einem Gantt-Diagramm und einer Zeitleiste?

Ein Gantt-Diagramm ist ein zweidimensionales Diagramm einer Abfolge von Aufgaben und deren Abhängigkeiten, während eine Zeitleiste eine einfachere Visualisierung von Ereignissen auf einer einzigen Linie ist.

Ein Gantt-Diagramm bietet Ihnen eine mikroskopische Sicht auf jedes Detail Ihres Projekts, wie z. B. den aktuellen Aufgabenfortschritt, aufgabenprioritäten , Meilensteine, Zeitschätzungen, usw. Damit können Sie sich einen detaillierten Überblick über den Projektfortschritt verschaffen und feststellen, ob Sie einen neuen Zeitplan aufstellen müssen.

Eine Zeitleiste gibt Ihnen einen schnellen visuellen Überblick über Parameter wie Aufgabennamen, Aufgabenzuweiser, Aufgabendauer und Aufgabenabhängigkeiten. Im Allgemeinen wird die Zeitleiste zur Visualisierung der projektfahrplan , abgeschlossene Aufgaben und zukünftige Ereignisse.

Wie unterscheiden sie sich von einem Kalender?

Ein Kalender bietet Ihnen einen minimalistischen Überblick über Ihre Projektaufgaben, die auf verschiedene Termine verteilt sind. Er bietet keine Details zu den Abhängigkeiten der Aufgaben, produktfahrplan , Aufgabenprioritäten usw.

Wenn Sie nur einen schnellen Blick auf die wichtigen Projekttermine werfen wollen, ist der Kalender Ihre erste Wahl.

Wie kann ich sie am besten für mein Projekt nutzen?

Auch wenn das Gantt-Diagramm viele Funktionen hat, können Sie damit keine Projekte komplett verwalten. Ein Projektzeitplan und ein Projektkalender bringen ebenfalls etwas.

Deshalb müssen Sie jedes dieser Elemente von Zeit zu Zeit einsetzen.

warten Sie, Sie müssen alle drei verwenden?

Das klingt nach einer Menge Arbeit!

Nein, nicht mit ClickUp. ClickUp ist die weltweit größte am höchsten bewertete Projektmanagement software. Mit nur einem Klick können Sie schnell zwischen der Kalender-, Zeitleisten- oder Gantt-Ansicht wechseln.

superpraktisch, nicht wahr?_

1. Wann und wie sollten Sie die Projektzeitleiste verwenden?

Der Projektzeitplan ist eine gute Option, wenn Sie einen detaillierten Produktfahrplan für Ihr Projekt erstellen möchten software-Entwicklungsprojekte .

Wie erstellt man einen Projektzeitplan?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Projektzeitplan zu erstellen, z. B. durch Zeichnen auf ein Blatt Papier, durch Erstellen eines Zeitplans von Grund auf oder durch Verwendung eines Microsoft Excel oder PowerPoint-Vorlage. Keine dieser Vorlagen ist jedoch zeitsparend.

Ich meine, warum sollte man sich die Mühe machen und Zeit mit dem Erstellen und Aktualisieren einer Zeitleiste verschwenden, wenn eine projektmanagement-Tool kann dies automatisch für Sie tun?!

Die Verwendung einer Zeitleiste in einem Projektmanagement-Tool wie ClickUp ist nicht nur superpraktisch, sondern bietet auch so viel Leistung:

Autsch.

Hier sehen Sie, wie Sie die Roadmap Ihres Projekts mit ClickUp einfach visualisieren können Zeitleisten-Ansicht :

Veranschaulichen Sie die Anzahl der Aufgaben (Arbeitsbelastung) jedes Projektteammitglieds, indem Sie jede einzelne Aufgabe nach Beauftragten gruppieren

Identifizieren Sie sich überschneidende Aufgaben, die verschoben werden müssen, indem Sie die Aufgabennamen nach ihren Prioritäten gruppieren

Zoomen Sie in einzelne Tage hinein oder auf Wochen und sogar Monate hinaus auf der Projektmanagement-Zeitleiste

Das ist ein ziemlich modernes Timeline-Diagramm, richtig?

2. Wann und wie sollten Sie das Gantt-Diagramm verwenden?

müssen Sie ein _komplexes Projekt verwalten? Mit Gantt-Diagrammen sind Sie bestens gerüstet

Ein Gantt-Diagramm ist das ultimative Werkzeug, wenn Sie einen projektplan erstellen wollen. Und die Liste der Verwendungszwecke ist damit noch nicht zu Ende. Sie können es auch verwenden, um den Projektfortschritt zu verfolgen und alle abhängigen Aufgaben. Dies ist perfekt für komplexe Bauprojekte bei denen die Aufgaben in mehrere Phasen unterteilt werden müssen.

Sehen Sie sich diese an *Bauprojektmanagement-Begriffe* _&_ *vorlagen für das baumanagement* _!**_

Wie erstellt man ein Gantt-Diagramm?

Sie können zwar Vorlagen für Gantt-Diagramme verwenden, aber die sind ein echter Graus für die Augen.

Fast jede Excel-Gantt-Diagrammvorlage sieht aus wie ein Artefakt aus einem außerirdischen Raumschiff. Außerdem sind sie genauso schwer zu benutzen.

Zum Glück gibt es ClickUp's interaktive Gantt-Diagramm-Ansicht bläst jede Gantt-Diagramm-Vorlage oder jedes Gantt-Diagramm-Tool aus dem Wasser.

Die Gantt-Diagramme von ClickUp sind dynamisch, visuell ansprechend und es macht Spaß, damit zu arbeiten.

Verlassen Sie sich nicht auf unser Wort; hier ist ClickUp's Beispiel für ein Gantt-Diagramm :

Das Beste daran ist, dass sie beide gutaussehend und stark sind, genau wie Superman!

(Sieht aus, als hätte Lois Lane einen Teil dieses Artikels geschrieben.)

Die Gantt-Diagramm-Ansicht kann Folgendes leisten:

Automatische Berechnung des prozentualen Projektabschlusses

Einzelne Vorgänge automatisch anpassen, nachdem Sie den Projektplan geändert haben

Berechnen Sie denkritischen Pfadeswenn Sie einen engen Projekttermin einhalten müssen

Aber halt, eine Projektmanagement-Software wie ClickUp ist nicht nur auf die Gantt-Diagramm-Ansicht beschränkt.

was ist, wenn Sie sogar Metriken zum Projektfortschritt benötigen?

ClickUp deckt Sie mit seinem Agile Dashboards .

Mit dem Dashboard von ClickUp erhalten Sie einen analytischen Überblick über Ihr gesamtes Projekt in einem übersichtlichen Bereich.

Mit anpassbaren sprint-Widgets können Sie mehrere Diagramme in Ihr Dashboard einfügen, z. B:

Geschwindigkeitsdiagramme : zeigt die Erledigungsrate für mehrere Aufgaben

Burndown-Diagramme : Prognostiziert den verbleibenden Arbeitsaufwand im Projekt

Abbranddiagramme : zeigt den Umfang der bereits geleisteten Arbeit in einem Projekt an

Kumulative Flussdiagramme : hebt den Fortschritt einer Aufgabe im Laufe der Zeit hervor

3. Wann und wie sollten Sie den Projektkalender verwenden?

Verwenden Sie einen Projektkalender, wenn Sie einen sehr einfachen Überblick über Ihre geplanten Projektaufgaben und -termine benötigen (und sonst nichts).

Wie erstellt man einen Kalender?

okay... aber wie kann man einen Kalender am besten _verwenden?

Papierkalender sind Dinosaurier im Jahr 2023; sie sind fast ausgestorben und sammeln Staub.

Jetzt haben leistungsstarke Projektmanagement-Softwareanwendungen wie ClickUp ihren Platz eingenommen.

Alles, was Sie tun müssen, ist auf die Schaltfläche Kalender-Ansicht und alle wichtigen Termine und Fristen für Ihre Aufgaben werden automatisch zugeordnet.

Für eine bessere Funktionalität können Sie den Zeitrahmen Ihres Kalenders weiter an Ihre Präferenzen anpassen.

Hier sind Ihre Auswahlmöglichkeiten:

Tag : zeigt geplante Aufgaben für einen bestimmten Tag an

: zeigt geplante Aufgaben für einen bestimmten Tag an 4-Tage : zeigt alle einzelnen Aufgaben über einen Zeitraum von vier Tagen an

: zeigt alle einzelnen Aufgaben über einen Zeitraum von vier Tagen an Woche : zeigt eine ganze Woche an und verschiebt bei Bedarf bestimmte Aufgaben von Tag zu Tag

: zeigt eine ganze Woche an und verschiebt bei Bedarf bestimmte Aufgaben von Tag zu Tag Monat: Überblick über den gesamten Monat

Haben wir schon erwähnt, dass Sie eine Projektaufgabe einfach auf ein Datum in Ihrer Kalenderansicht ziehen können, um sie zu planen?

Ja. Das haben wir soeben getan das.

Wir sind noch nicht fertig.

Wie wir bereits erwähnt haben, ist ClickUp nicht nur eine Zeitleiste oder Online Gantt-Diagramm-Software ist ein komplettes Projektmanagement-Tool.

Bonus: Gantt Chart Software für Mac Hier finden Sie einige Tools, mit denen Sie Projekte wie ein Profi verwalten können:

Ziele : jedes große Projektziel in kleinere, quantifizierbare Zielvorgaben aufteilen

Aufgabe , Teilaufgabe , und Prüflisten : Gliedern Sie Ihr komplexes Projekt in Aufgaben, Teilaufgaben und Checklisten für eine bessere Projektplanung und Aufgabenverwaltung

Teilaufgabe Prüflisten : Gliedern Sie Ihr komplexes Projekt in Aufgaben, Teilaufgaben und Checklisten für eine bessere Projektplanung und Aufgabenverwaltung Mehrere Ansichten : Betrachten Sie Ihren Projektarbeitsbereich so, wie es Ihnen passt; wählen Sie aus Listenansicht , Kanban-Stil Board-Ansicht , Kalender-Ansicht , Box-Ansicht , und Ich-Modus Team-Berichterstattung: erhalten Sie detaillierte Berichte über Ihre internen oderproduktivität Ihres Remote-Teams ## Schlussfolgerung



kommen wir zur Sache:_

Was ist besser, wenn es um Gantt oder Timeline geht?

Nun, sie sind beide auf ihre eigene Art und Weise Gewinner.

(Und das meinen wir nicht im Sinne von "jeder ist ein Gewinner und verdient eine Medaille")

Sie sollten sie entsprechend der Situation und den Anforderungen Ihres Projekts einsetzen.

wenn Sie einen schnellen Überblick über Ihren Zeitplan haben möchten, verwenden Sie einen Kalender.

sie wollen einen Überblick über die nächsten Schritte? Verwenden Sie eine Zeitleiste.

sie wollen einen umfassenden Überblick über den Projektfortschritt?_ Verwenden Sie ein Gantt-Diagramm.

Und mit ClickUp sind alle diese Werkzeuge in Reichweite. ClickUp ist mit all diesen Werkzeugen integriert und bietet Ihnen die Flexibilität, alles zu nutzen, wann immer Sie es brauchen.

Von unternehmensplanung bis hin zur Verfolgung der Produktivität Ihres Teams - die Verwaltung von Projekten mit ClickUp ist ein Kinderspiel.

Also clickUp noch heute kostenlos erhalten und beginnen Sie, Ihre Projekte wie ein Profi zu verwalten.