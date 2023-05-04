Softwareentwickler, Juristen und 11 andere Berufe, die häufiges Problemlösen erfordern

Nur etwa 14 % der zivilen Arbeitnehmer müssen täglich Probleme lösen, so die Büro für Arbeitsstatistik . Aber bei manchen Berufen geht es nur um Problemlösungen.

Ein Blick auf die BLS-Daten für 2022, ClickUp fand heraus, dass Softwareentwickler, Führungskräfte und Anwälte zu den 13 Berufen gehören, in denen am häufigsten Probleme gelöst werden müssen. Die Berufe auf der Liste sind nach dem geschätzten Prozentsatz der Arbeitnehmer in jedem Beruf geordnet, die mehr als einmal am Tag Probleme lösen mussten.

Bei der Analyse wurden über 100 Berufe untersucht, und nur die Berufe, bei denen mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer mehrmals täglich Probleme lösen mussten, kamen in die Rangliste. Fast die Hälfte der Arbeitsplätze auf der Liste beinhaltet Managementaufgaben.

Positionen im Management sind mit vielen Problemlösungsanforderungen verbunden, da sie Menschen und Prozesse beaufsichtigen, Ziele definieren und diese in kleinere, zuweisbare Aufgaben aufteilen sowie Entscheidungen zur Ressourcenverwaltung auf der Grundlage von Theorien und Daten treffen müssen.

Arbeitgeber legen Wert auf Problemlösung am Arbeitsplatz, weil Arbeitnehmer mit diesen Fähigkeiten besser in der Lage sind, Herausforderungen unabhängig zu bewältigen, neue Ideen vorzuschlagen und prozesse zu verbessern und sparen dem Unternehmen und seinen Kunden Zeit und Geld.

Die Konzentration auf und die Entwicklung von fortgeschrittenen, nuancierten und reaktionsschnellen Problemlösungsfähigkeiten könnte sogar bis zu einem gewissen Grad dazu beitragen, einige wissensbasierte Fachkräfte vor den störendsten Auswirkungen von künstlicher Intelligenz und Automatisierungstechnologien zu bewahren.

Die MIT Sloan Management Review stellte fest, dass am ehesten solche Fähigkeiten automatisiert werden, die sich "standardisieren und kodifizieren" lassen In der Studie wurde notiert, dass Aufgaben, die eine physische Lösung oder eine Lösung in Echtzeit erfordern, in der Regel eine niedrigere Automatisierungsrate aufweisen. Das liegt daran, dass die Entwicklung von Tools, die die Unvorhersehbarkeit dieser Aufgaben bewältigen können, entweder zu teuer ist, zu viel Arbeit bedeutet oder technologisch noch nicht realisierbar ist.

Das Lösen von Problemen ist eine Fähigkeit, die geübt und verfeinert werden kann. Es gibt ein breites Array an Literatur und Kursen zum Erlernen etablierter Problemlösungsmethoden, mit Spezialisierungen auf Themen wie paralleles Denken, Zerlegung, Recherche und Analyse. Auch das Lösen von Wort- und Logikrätseln als Freizeitbeschäftigung kann dazu beitragen, die Problemlösungsfähigkeiten zu verbessern.

13. Elektroingenieure

Canva

Anteil der Arbeitnehmer, die mehr als einmal pro Tag ein Problem freigeben : 51.7%

: 51.7% Bundesweite Beschäftigung: 186.020 (1,32 pro 1.000 Arbeitsplätze)

Elektroingenieure entwerfen, entwickeln, testen und warten elektrische Systeme und Komponenten. Sie können Probleme erkennen, Schaltkreise und andere Teile entwerfen und Prototypen erstellen, um ihre Lösungen zu testen. Und sie können Überraschungen erleben.

Instanz, Percy Lebaron Spencer, ein Elektroingenieur bei Raytheon, arbeitete 1945 an einer Radaranlage und bemerkte, dass ein Schokoriegel in seiner Tasche geschmolzen war. Mit kritischem Denken und Problemlösungskompetenz entwickelte er eine Reihe von Tests, Beobachtungen und Experimenten und erfand schließlich den Mikrowellenherd.

Praktische Erfahrungen und berufliche Weiterbildung helfen Elektroingenieuren, ihre analytischen und kritischen Denkfähigkeiten zu entwickeln. Die Teilnahme an Berufsverbänden kann auch bei der Entwicklung ihrer Kommunikations- und Teamarbeitsfähigkeiten helfen und es ihnen ermöglichen effektiv mit ihren Kollegen und Clients zusammenzuarbeiten .

12. Manager für Transport, Lagerung und Verteilung

goodluz // Shutterstock

Anteil der Arbeitnehmer, die mehr als einmal am Tag ein Problem freigeben : 52.6%

: 52.6% Bundesweite Beschäftigung: 144.640 (1,027 pro 1.000 Arbeitsplätze)

Transport-, Speicher- und Verteilungsmanager sind an der Planung, Leitung und Koordinierung von Transport-, Speicher- und Verteilungsaktivitäten beteiligt.

Diese Logistikexperten müssen die Arbeit ihrer Untergebenen organisieren und leiten, Analyse- und Inventarsoftware effektiv einsetzen, Daten und Berichte auswerten und darauf reagieren sowie mit anderen Abteilungen kommunizieren und zusammenarbeiten.

Die COVID-19-Pandemie war für Manager in den Bereichen Transport, Lagerung und Verteilung eine ununterbrochene Reihe von Problemen, die es zu lösen galt: Nachfragespitzen, Fahrermangel und steigende Lagerkosten. Jetzt werden die steigende Inflation und die Abkühlung der Nachfrage eine eigene Reihe von Problemen in umgekehrter Richtung durch die Pipeline schicken.

Zu den Schritten, die Transport-, Speicher- und Verteilungsmanager unternehmen müssen, um besser auf Problemlösungen vorbereitet zu sein, gehört es, wichtige Daten wie sich ändernde Vorschriften, Wetterbedingungen, Softwareinnovationen und Tarife im Blick zu behalten. Der Erwerb von Zertifikaten und das Absolvieren von Kursen in Supply Chain Management und anderen verwandten Feldern sind ebenfalls von Vorteil, um wichtige Problemlösungsfähigkeiten zu trainieren und zu entwickeln.

11. Manager für Computer- und Informationssysteme

Rahmen Stock Footage // Shutterstock

Anteil der Arbeitnehmer, die mehr als einmal pro Tag ein Problem freigeben : 54.0%

: 54.0% Bundesweite Beschäftigung: 485.190 (3,444 pro 1.000 Arbeitsplätze)

Computer- und Informationssystemmanager sind für die Planung und Koordinierung computerbezogener Aktivitäten innerhalb ihrer Organisation verantwortlich. Ein hohes Maß an technischem Fachwissen sowie Fähigkeiten zur Mitarbeiterführung sind erforderlich, um effektiv zu sein.

Zu den Aufgaben von Managern von Computer- und Informationssystemen kann es gehören, das gesamte Personal des Unternehmens, das mit den Computersystemen zu tun hat, zu leiten sowie Endbenutzer und Interessengruppen zu beraten, um sicherzustellen, dass die Pläne für die Datenverarbeitung mit den Zielen des Unternehmens übereinstimmen.

Sich über die neuesten Forschungsergebnisse und Technologien auf dem Laufenden zu halten, ist ein wichtiger Schritt in der Vorbereitung darauf, als Computer- und Informationssystemmanager ein besserer Problemlöser zu werden, so dass Sie über die aktuellen Best Practices auf dem Laufenden sind, wenn es an der Zeit ist, eine Entscheidung zu treffen oder zu beraten.

Eine weitere Möglichkeit zur Verbesserung der Problemlösungsfähigkeiten besteht darin, routinemäßige Meetings abzuhalten und das Team um Feedback zu bitten, um die Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern und sicherzustellen, dass die Erwartungen und Probleme klar verstanden werden und man entsprechend handelt.

10. Leiter von Architektur- und Ingenieurbüros

Canva

Anteil der Arbeitnehmer, die mehr als einmal pro Tag ein Problem freigeben : 54.6%

: 54.6% Bundesweite Beschäftigung: 187.100 (1,328 pro 1.000 Arbeitsplätze)

Manager im Bereich Architektur und Ingenieurwesen planen, leiten und koordinieren Aktivitäten in den Feldern Architektur und Ingenieurwesen, laut dem BLS Occupational Outlook Handbook . Sie könnten zum Beispiel ein Bau- und Renovierungsprojekt beaufsichtigen, Projektvorschläge und Angebote ausarbeiten und präsentieren und die Einstellung von Mitarbeitern für Design- und Ingenieurteams beaufsichtigen.

Manager im Bereich Architektur und Ingenieurwesen müssen in der Lage sein, ihre Teams effektiv zu führen und zu inspirieren. Außerdem müssen sie die Projektfristen strikt einhalten und über ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten verfügen, was alles fortgeschrittene Problemlösungsfähigkeiten voraussetzt.

Um als Problemlöser besser vorbereitet zu sein, besuchen Architektur- und Ingenieurmanager Design-Showcases, um die Arbeit anderer Fachleute zu begutachten, nutzen Weiterbildungsmöglichkeiten und ergreifen Gelegenheiten, um weitere Erfahrungen auf dem Feld zu sammeln.

9. K-12-Bildungsverwalter

Canva

Anteil der Arbeitnehmer, die mehr als einmal pro Tag Probleme freigeben : 54.8%

: 54.8% Bundesweite Beschäftigung: 274.710 (1,95 pro 1.000 Arbeitsplätze)

Laut dem BLS Occupational Outlook Handbook planen, leiten und koordinieren K-12-Bildungsverwalter die akademischen, administrativen oder zusätzlichen Aktivitäten von Kindergärten, Grund- und Sekundarschulen.

Ob sie nun Lehrer leiten, Schülern bei der Bewältigung von Lehrplanproblemen helfen oder die Verbesserung von Einrichtungen beaufsichtigen, Grundschulverwalter müssen ständig Probleme lösen. Und es wird von ihnen erwartet, dass sie "genaue, schnelle, effektive und akzeptierte Lösungen" schaffen, abhängig von ihren Visionen "und Schulentwicklungsprogrammen" laut einer Studie von 2010 .

Um ein effektiver Schulverwalter zu sein, muss man üben, positive Beziehungen aufzubauen, Kollegen und Familien an die erste Stelle zu setzen und Strategien anzuwenden, um Konflikte und Stresssituationen zu entschärfen.

Die Teilnahme an Forschungsprojekten, die Teilnahme an Seminaren und Kursen und die Mitgliedschaft in professionellen Bildungsgruppen sind alles Möglichkeiten, um mit den neuesten Problemlösungstools und Trends in diesem Feld Schritt zu halten.

8. Naturwissenschaftliche Manager

VE.Studio // Shutterstock

Anteil der Arbeitnehmer, die mehr als einmal am Tag ein Problem freigeben : 56.4%

: 56.4% Bundesweite Beschäftigung: 74.760 (0,531 pro 1.000 Arbeitsplätze)

Laut dem BLS Occupational Outlook Handbook sind Manager in den Naturwissenschaften mit der Überwachung der Arbeit von Wissenschaftlern, einschließlich Chemikern, Physikern und Biologen, befasst. Sie sind für Tätigkeiten im Zusammenhang mit Forschung und Entwicklung zuständig und koordinieren Tests, Qualitätskontrolle und Produktion.

Naturwissenschaftliche Manager müssen ihre hoch entwickelten Forschungs- und wissenschaftlichen Beobachtungsfähigkeiten einsetzen und die ihrer direkten Berichtersteller nutzen, um Antworten auf komplexe technische Probleme zu finden.

In dieser Rolle werden Funktionen wie die Entwicklung von Strategien und Forschungsprojekten, die Befragung, Einstellung und Leitung von Wissenschaftlern, Technikern und Support-Personal sowie administrative Aufgaben erwartet.

Da sich die Wissenschaft so schnell weiterentwickelt, müssen sich Naturwissenschaftler ständig über die neuesten Entwicklungen informieren und auf dem Laufenden halten, damit sie über das Wissen und die neuesten Best Practices verfügen, die sie bei ihrer Arbeit anwenden können. Die Teilnahme an Gesundheitsmessen, das Veröffentlichen von Artikeln und die Zusammenarbeit mit einem wissenschaftlichen Mentor sind einige Möglichkeiten, wie Manager in den Naturwissenschaften die Fähigkeiten und das Wissen erwerben können, das sie zur erfolgreichen Problemlösung benötigen.

7. Software-Entwickler

Roman Samborskyi // Shutterstock

Anteil der Arbeitnehmer, die mehr als einmal am Tag ein Problem freigeben : 58.4%

: 58.4% Bundesweite Beschäftigung: 1.364.180 (9,683 pro 1.000 Arbeitsplätze)

Laut dem BLS Occupational Outlook Handbook sind Softwareentwickler dafür zuständig, die Bedürfnisse der Benutzer zu analysieren und Software zu entwerfen und zu entwickeln, um diese Bedürfnisse zu erfüllen. Sie entwerfen jeden Teil einer Anwendung oder eines Systems und koordinieren, wie die einzelnen Teile zusammenarbeiten sollen.

Die Informatik selbst ist das Studium der Problemlösung, so dass Problemlösungsfähigkeiten in alle Aspekte der Tätigkeit eines Softwareentwicklers einfließen. Beim Entwerfen und Implementieren von Code, bei der Fehlersuche und -beseitigung sowie bei der präzisen und effektiven Kommunikation innerhalb und zwischen Teams sind Softwareentwickler wahre Problemlösungsexperten.

Softwareentwickler verfeinern ihre Problemlösungsfähigkeiten durch praktische Erfahrung, den Erwerb zusätzlicher Zertifizierungen und Zeugnisse und halten sich über die raschen Entwicklungen der Branche auf dem Laufenden. Außerhalb ihrer eigentlichen Funktionen tragen sie vielleicht Code zu Open-Source-Projekten bei, nehmen an Programmierwettbewerben und Hackathons teil oder engagieren sich ehrenamtlich bei gemeinnützigen Gruppen, die sich auf die Entwicklung von Softwarelösungen für gesellschaftliche Herausforderungen konzentrieren, wie z. B. Code for America.

6. Physiker

indukas // Shutterstock

Anteil der Arbeitnehmer, die mehr als einmal am Tag ein Problem freigeben : 60.3%

: 60.3% Bundesweite Beschäftigung: 20.020 (0,142 pro 1.000 Arbeitsplätze)

Physiker sind Wissenschaftler, die die Wechselwirkungen von Materie und Energie untersuchen. Ob sie sich mit dem Klimawandel befassen, nach neuen subatomaren Teilchen jagen oder herausfinden, wie man eine Schokoladenkuchenmischung schneller aufgehen lässt - Physiker lösen überall um uns herum Probleme.

Von epischen bis hin zu alltäglichen Problemen gehen Physiker Schritt für Schritt vor, wenden frühere Lösungen auf neue Probleme an, stellen Verfahren dar und überprüfen Ergebnisse.

Physiker bereiten sich auf die Lösung von Problemen vor, indem sie sich mit den Grundlagen ihres Feldes befassen, Problemlösungsstrategien erlernen und üben und sich in Berufsverbänden engagieren. Sie können auch in ihrer Freizeit Physik-Wortspiele und Knobelaufgaben lösen und dann Lösungen und Strategien mit Kollegen freigeben.

5. Leitende Angestellte

Gorodenkoff // Shutterstock

Anteil der Arbeitnehmer, die mehr als einmal am Tag ein Problem freigeben : 61.8%

: 61.8% Bundesweite Beschäftigung: 200.480 (1,423 pro 1.000 Arbeitsplätze)

Laut BLS planen Top-Führungskräfte Strategien und Richtlinien, um sicherzustellen, dass ein Unternehmen seine Ziele erreicht, was auch die Koordinierung und Leitung der Unternehmens- und Organisationsaktivitäten umfasst.

Das Erkennen von Lücken zwischen dem Stand eines Unternehmens und seinen Zielen und die Entwicklung und Umsetzung von Lösungen, oft in Echtzeit, ist ein wesentlicher Bestandteil der Rolle einer Führungskraft.

Die Schaffung von Strukturen für die Entwicklung neuer Produkte, die Überwindung von Budgetdefiziten, das Schritthalten mit der Konkurrenz, die Einhaltung von Vorschriften und das Management der Persönlichkeit und der beruflichen Entwicklung von Mitarbeitern sind allesamt Probleme, die Führungskräfte lösen müssen.

Führungskräfte nehmen an Schulungs- und Entwicklungsprogrammen teil, um ihre Problemlösungs- und Managementfähigkeiten zu verbessern. Sie können ihr Managementwissen einer gemeinnützigen Organisation zur Verfügung stellen oder Mentor für einen jüngeren Manager werden. Führungskräfte nehmen an Konferenzen und Workshops teil und halten sich auf dem Laufenden, um ihre Fähigkeiten, einschließlich der Problemlösungskompetenz, zu erweitern.

4. Krankenschwestern und -pfleger

Monkey Business Images // Shutterstock

Anteil der Arbeitnehmer, die mehr als einmal am Tag ein Problem freigeben : 62.4%

: 62.4% Bundesweite Beschäftigung: 234.690 (1,666 pro 1.000 Arbeitsplätze)

Laut BLS diagnostizieren und behandeln Krankenschwestern und -pfleger akute, episodische oder chronische Krankheiten unabhängig oder als Teil eines Gesundheitsteams und können sich auf Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention konzentrieren. Sie können sich auf die Gesundheitsförderung und Krankheitsvorbeugung konzentrieren. Sie können an der Reihenfolge, Durchführung oder Interpretation von Laborarbeiten und Röntgenaufnahmen beteiligt sein und Medikamente verschreiben.

Krankenschwestern und Krankenpfleger müssen ihr vielfältiges Wissen anwenden, um verschiedene Situationen während ihrer Schicht in einer sich ständig verändernden Umgebung zu bewältigen. Sie können eine Lösung von einer Gruppe von Patienten auf eine andere übertragen.

Ein Beispiel, beschreibt eine Krankenschwester wie ein Schmerzmittel, das bei Diabetikern mit Neuropathie wirksam ist, einem Amputationspatienten mit starken Nervenschmerzen half, der auf herkömmliche Opioide nicht gut ansprach.

Anbieter im Gesundheitswesen, die sich über die neuesten Forschungsergebnisse auf dem Laufenden halten, berichten von besseren Ergebnissen für ihre Patienten. Krankenschwestern und -pfleger können mit einem evidenzbasierten Ansatz einen systematischen Prozess anwenden, um die neuesten Erkenntnisse in der Gesundheitsversorgung und in der Wissenschaft zu prüfen, zu analysieren und in die Praxis umzusetzen. Fortbildungen, Konferenzen und soziale Medien bieten weitere Informationsquellen, um Fähigkeiten und Wissen zu verbessern.

3. Persönliche Finanzberater

Canva

Anteil der Arbeitnehmer, die mehr als einmal pro Tag ein Problem freigeben : 67.1%

: 67.1% Bundesweite Beschäftigung: 263.030 (1,867 pro 1.000 Arbeitsplätze)

Laut BLS beurteilen persönliche Finanzberater die finanziellen Bedürfnisse ihrer Kunden und beraten sie bei Investitionsentscheidungen und der Handhabung von Steuergesetzen und Versicherungen. Sie helfen ihren Kunden bei kurz- und langfristigen Zielen, z. B. beim Sparen für das Studium und den Ruhestand.

Das Sparen für den Ruhestand in einem Umfeld steigender Zinsen, die Bewältigung steigender Studienkosten und die Entscheidung, was mit dem Erlös aus einem Hausverkauf zu erledigen ist, sind nur einige der Probleme, mit denen die Kunden eines persönlichen Finanzberaters konfrontiert werden können und die maßgeschneiderte Lösungen erfordern.

In jedem Fall müssen die persönlichen Finanzberater definieren die Probleme ihrer Klienten, ermitteln die Ursachen, untersuchen und entscheiden über Lösungen und setzen diese um, so Michael Sciortino, Managing Director von Vesticor Advisors.

Zertifizierungen - wie z.B. Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst oder Chartered Financial Consultant - oder berufliche Weiterbildungskurse können die Fähigkeiten von Finanzberatern verbessern und bieten strukturierte Möglichkeiten, bewährte Problemlösungsstrategien zu erlernen und anzuwenden.

Durch die Teilnahme an einem Pro-Bono-Programm einer Berufsorganisation kann ein Berater sein Wissen einsetzen, um bedürftigen Einzelpersonen, Familien und Gemeinden zu helfen, und erhält gleichzeitig zusätzliche Gelegenheiten, sich mit neuen und dringenden Problemen auseinanderzusetzen.

2. Anwälte

Canva

Anteil der Arbeitnehmer, die mehr als einmal pro Tag ein Problem freigeben : 68.1%

: 68.1% Bundesweite Beschäftigung: 681.010 (4,834 pro 1.000 Arbeitsplätze)

Die Beratung und Vertretung von Privatpersonen, Geschäften und Behörden bei rechtlichen Problemen und Streitigkeiten gehören zu den Hauptaufgaben von Rechtsanwälten.

Juristen müssen rechtliche Probleme recherchieren und analysieren und ihre Klienten beraten. Sie bewerten alle Arten von Rechtsentscheidungen, wie z. B. das Abwägen der Vor- und Nachteile einer Klage oder eines Vergleichsangebots in einem Fall, handeln Verträge aus und reagieren auf Unterlassungserklärungen. Die Lösung von Problemen ist ein so wichtiger Schlüssel für den Anwaltsberuf, dass er an die Spitze eines Berichts der American Bar Association gestellt wurde über die grundlegenden Fähigkeiten von Anwälten, noch vor der juristischen Analyse.

Anwälte bereiten sich darauf vor, Problemlöser zu sein, indem sie aktiv zuhören, sich auf die Details eines Falles konzentrieren und sich über die neuesten Fälle und juristischen Strategien informieren. Spezialisierte Problemlösungsworkshops, Übungen, Rollenspiele und Simulationen manchmal von Berufsverbänden organisiert -sind weitere Möglichkeiten für Anwälte, ihre Fähigkeiten zu entwickeln.

1. Podologen

Canva

Anteil der Arbeitnehmer, die mehr als einmal pro Tag ein Problem freigeben : 85.5%

: 85.5% Bundesweite Beschäftigung: 8.840 (0,063 pro 1.000 Arbeitsplätze)

Laut dem BLS Occupational Outlook Handbook bieten Podologen medizinische und chirurgische Versorgung für Menschen mit Fuß-, Knöchel- und Unterschenkelproblemen.

Die Patienten kommen mit Problemen wie Fersenschmerzen, Ballenzehen, eingewachsenen Zehennägeln und Problemen mit dem Gang und dem Gehen zu ihren Podologen. Podologen hören sich das Problem an, diagnostizieren es und verschreiben je nach Bedarf Lösungen, wie z. B. Orthesen, medizinische Cremes oder Physiotherapie.

Podologen schärfen ihre Problemlösungskompetenz, indem sie neue und bewährte Diagnosemethoden üben und erlernen und an Schulungen und Konferenzen teilnehmen. Sie üben auch regelmäßig und suchen Feedback von Patienten und Kollegen, um ihre Techniken und die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern.

