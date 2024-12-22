Kurzfristige vs. langfristige Ziele (Beispiele, FAQs)

Zu erledigen sind die Dinge nicht von allein.

Egal, was Sie erreichen wollen, Sie müssen sich beide Ziele setzen, kurz- und langfristige, um etwas zu erreichen.

Und das Verständnis des Prozesses der Einstellung von Zielen wird Ihnen auch dabei helfen, eine Antwort auf die fragen im Vorstellungsgespräch wie "Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?".

Aber Moment, was ist der Unterschied zwischen kurzfristigen und langfristigen Zielen?

Und warum sollten Sie sich beide setzen?

In diesem Artikel vergleichen wir kurzfristige und langfristige Ziele und geben einige Beispiele für Karriereziele und Tipps für die Einstellung erreichbarer Karriereziele frei. Wir beantworten auch häufig gestellte Fragen zu kurzfristigen und langfristigen Zielen.

Ziele: Kurz oder lang, jetzt geht's los!

Was sind kurz- und langfristige Ziele?

Bei der Einstellung von Zielen müssen Sie sowohl kurzfristige als auch langfristige Ziele in Betracht ziehen.

A. Was ist ein kurzfristiges Ziel?

Ein kurzfristiges Ziel ist etwas, das Sie in naher Zukunft erreichen möchten.

*Wie lange dauern kurzfristige Ziele?

Es handelt sich um kurzfristige Bedürfnisse, die Sie heute, in dieser Woche, in diesem Monat oder sogar in diesem Jahr erreichen können. Sie können sich zum Beispiel ein berufliches Ziel setzen, wie das Abschließen eines Kurses zur Verbesserung von Fähigkeiten, oder ein kurzfristiges Sparziel, wie die Einstellung von Geld für einen Notfallfonds.

Kurzfristige Ziele können auch Sprungbretter oder umsetzbare Schritte sein, um ein langfristiges Ziel in ferner Zukunft zu erreichen.

Das ist so, als würde man auf einem Laufband mit einer Geschwindigkeit der Stufe zwei laufen, um irgendwann die Geschwindigkeit der Stufe sechs zu erreichen.

Beginnen Sie mit Stufe sechs, und Ihr Ziel könnte die Notaufnahme sein. autsch!

Setzen Sie sich kurzfristige Ziele und beobachten Sie Ihre Fortschritte, um diese lebensverändernden Visionen wahr werden zu lassen. 💃

B. Was ist ein langfristiges Ziel?

Ein langfristiges Ziel ist etwas, das Sie in ferner Zukunft abschließen möchten und mehr Zeit, Planung und Geduld erfordert. Man kann sie nicht in ein paar Wochen zu erledigen und die Hände abzustauben; man braucht vielleicht zehn Jahre.

Normalerweise bestehen diese Ziele aus mehreren Mini-Zielen oder Schritten, weshalb es wichtig ist, neben dem langfristigen Plan auch kurzfristige Ziele festzulegen.

Man kann sagen, dass langfristige Ziele normalerweise dazu dienen, Ihre kurzfristigen Ziele zu unterstützen.

Ihr langfristiges Ziel kann zum Beispiel sein, ein eigenes Geschäft zu gründen, ein Sparziel für Ihr Rentenkonto zu erreichen usw.

sehen Sie, dass jedes dieser Ziele wie ein großes Ziel oder eine langfristige Vision ist, die Ihnen eine Richtung im Leben vorgibt?

Sicher, langfristige Ziele können manchmal überwältigend oder sogar unmöglich erscheinen. Aber wenn du jedes kurzfristige Ziel auf dem Weg dorthin verfolgst, wirst du es schließlich erreichen. 💪

Was ist mit einem Ziel, das nicht kurz oder lang genug ist?

Sie können Ihre Ziele in drei Bereiche unterteilen: Kurz-, mittel- und langfristige Ziele

ein *mittleres oder mittelfristiges Ziel kommt dann ins Spiel, wenn Sie einen Mittelweg zwischen kurz- und langfristigen Zielen suchen.

Während Sie mittelfristige Ziele in der Regel zwischen sechs Monaten und weniger als fünf Jahren erreichen können, kann dies von Person zu Person und von Ziel zu Ziel variieren.

_Bonus: SMART Goals for Students !

Kurzfristige Ziele vs. Langfristige Ziele

Was ist der Unterschied zwischen kurzfristigen und langfristigen Zielen?

Der Hauptunterschied zwischen kurz- und langfristigen Zielen besteht darin, dass langfristige Ziele in der Regel die Richtung und die Strategie vorgeben, während kurzfristige Ziele an Ihre aktuelle Situation gebunden und in der Regel leichter zu erreichen sind. Der offensichtlichste Unterschied ist natürlich der Zeit- und Ressourcenaufwand, der zur Erreichung der jeweiligen Ziele erforderlich ist.

Vergleichen wir langfristige und kurzfristige Ziele, um einige Schlüsselunterschiede zu erkennen.

1. Strategie

Im Kern ist ein langfristiges Ziel strategisch.

Um sie zu erreichen, müssen Sie kleine Veränderungen in Ihrem Alltag vornehmen.

Deshalb teilen Sie ein langfristiges Ziel in kleinere, überschaubare Ziele auf und sorgen dafür, dass Sie eine Art Erinnerung haben, um sie zu erreichen.

Längerfristige Ziele sind ein Test für Ihre Motivation und Ihr Durchhaltevermögen, und auf dem Weg dorthin werden Sie oft auf große Hindernisse stoßen.

Für kurzfristige Ziele sind dagegen Strategien erforderlich, die mehr mit Ihrer aktuellen Leistung zu erledigen sind. Sie richten Ihre Strategie in erster Linie danach aus, wie nahe Sie Ihrem Ziel sind.

2. Nummer der Ziele

In der Regel haben Sie zwei oder vielleicht drei langfristige Ziele vor Augen. Es handelt sich in der Regel um ein großes Bild und kann ein berufliches Ziel, ein finanzielles Ziel oder ein persönliches Ziel sein. Aber nicht viele.

Wenn du zu viele langfristige Ziele hast, wirst du dich überfordert und erschöpft fühlen. 😓

Dein zuverlässiger Freund, der Kaffee, wird dir auch nicht helfen.

Aufgrund der kürzeren Dauer kannst du dich jedoch auf mehrere kurzfristige Ziele gleichzeitig konzentrieren. Und du kannst sie alle vernichten, eins nach dem anderen!

Hier ist eine praktische Tabelle, die Ihnen den Unterschied zwischen lang- und kurzfristigen Zielen verdeutlicht.

tabelle der Unterschiede zwischen langfristigen und kurzfristigen Zielen

Kurzfristige Ziele Langfristige Ziele Strategie Kurzfristige Ziele sind in der Regel an Ihre aktuelle Leistung und Situation gebunden. Langfristige Ziele sind in hohem Maße mit Ihrer Mission und strategischen /href//blog?p=62709 Vision für Ihr Leben und Ihre Karriere/%href/ verbunden. Nummer Sie können mehrere kurzfristige Ziele in verschiedenen Kategorien gleichzeitig verfolgen. Sie werden wahrscheinlich eine begrenzte Anzahl von langfristigen /href//blog?p=70037Zielen in Ihrem Leben/%href/ haben. Zeitleiste Kurzfristige Ziele werden wahrscheinlich in Wochen, Monaten oder Quartalen gemessen. Langfristige Ziele können in Jahren gemessen werden und haben möglicherweise eine unbestimmte Zeitleiste. Schwierigkeit Kurzfristige Ziele sind viel einfacher zu erreichen, weil man den Fortschritt leicht erkennen kann. Langfristige Ziele sind schwierig und erfordern Geduld, da sie sich nicht sofort auszahlen. Flexibilität Da kurzfristige Ziele klarere und engere Fristen haben, sind sie ziemlich unflexibel. Da langfristige Ziele eine breitere Zeitleiste haben, werden sie leicht von Lebensumständen oder wechselnden Leidenschaften beeinflusst.

Bonus: Haben Sie Interesse an der digitalen Nachverfolgung Ihrer Ziele? Lesen Sie unseren Leitfaden zum besten Software zur Einstellung von Zielen!

Beispiele für kurz- und langfristige Ziele

Ein Karriere Ziel ist ein Ziel, das Sie in Ihrem Berufsleben verfolgen.

Es zeichnet ein klares Bild von dem, was Sie erreichen wollen. Sie werden auch wissen, wie Sie dorthin gelangen können.

Lassen Sie uns einige Beispiele für kurz- und langfristige Ziele für Ihre Karriere untersuchen:

A. Welche kurzfristigen Ziele gibt es?

Kurzfristige Ziele für Ihre Karriere haben konkrete Ergebnisse, die Sie innerhalb von ein paar Monaten bis zu einem Jahr erreichen können. Sie können Teil eines großen Plans oder eigenständige Ziele sein, um Ihre Karriere voranzutreiben. Hier sind einige kurzfristige Ziele:

1. Eine neue Fähigkeit erlernen

Das Erlernen einer neuen Fähigkeit kann ein fortlaufendes Ziel sein. Sie müssen mit den Anforderungen der Branche Schritt halten und sich spezifische Fähigkeiten für Ihren Beruf aneignen.

Wenn Sie ein Ernährungsberater sind, der sich nicht mit Krafttraining auskennt, könnten Sie ein zertifizierter Trainer werden.

jemand, der sich mit Ernährung und Training auskennt?

Dein Lebenslauf wird sich sehen lassen können. 🔥

2. Erstellen Sie eine professionelle Website

Ein starker digitaler Fußabdruck ist entscheidend für den beruflichen Erfolg, und die Einrichtung einer Website ist eines der besten kurzfristigen Ziele.

Denn ein potenzieller Arbeitgeber oder Client könnte im Internet nach Ihnen suchen, um mehr über Sie und Ihre Arbeit zu erfahren. So wie wir uns alle schon einmal gegoogelt haben 😛

Und Sie wollen doch, dass man Sie findet, oder?

Dann eine Website erstellen zu:

Ihre Fähigkeiten und bisherigen Projekte hervorzuheben

Sich als Marke zu etablieren

Die richtigen Clients und Arbeitgeber im Einzelnen anzusprechen

Wenn Sie ein Fitnesstrainer sind, erstellen Sie einen Fitness-Blog oder geben Sie Ihre Videos auf einem YouTube-Kanal frei. Dadurch wird Ihr Name bei der richtigen Zielgruppe bekannt gemacht.

3. Verbessern Sie Ihre Produktivität

Eines der einfachsten Karriereziele ist es, die Qualität, Quantität und Effizienz Ihrer Arbeit zu verbessern.

Diese Metriken hängen von Ihrem Beruf und Ihrem Unternehmen ab. In der Regel geht es jedoch darum, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen, Projekte fristgerecht abzuliefern und die Unternehmenskosten zu senken.

Wenn Sie jeden Tag an diesen Metriken arbeiten, können Sie Ihr langfristiges Ziel für eine Aktion in ein kurzfristiges verwandeln. 🎉

B. Welche langfristigen beruflichen Ziele gibt es?

Ein langfristiges Karriereziel ist weiter gefasst als ein kurzfristiges. Einige haben keine festgelegte Zeitleiste und können mehrere Jahre dauern, bis sie abgeschlossen sind.

Hier sind einige Beispiele:

1. Einen Abschluss erwerben

Abschluss an einer Universität und erhalt des Bachelor-Abschlusses könnte das erste langfristige Ziel sein, das Sie sich setzen, um Ihre Karriere zu sichern. Es wird ihren Karriereweg definieren , Bezeichnung der Einstiegsstufe, Gehalt usw.

Vergewissern Sie sich, dass Sie einen Abschluss haben und bereiten Sie sich darauf vor, etwas zu erreichen!

2. Erhalten Sie eine Aktion

Eine Beförderung ist ein häufiges langfristiges Karriereziel.

Es kann ein Jahr oder länger dauern, bis man eine Beförderung erhält. Dennoch wollen wir alle diese Auszeichnung, die Bände über unsere großartige Leistung und Arbeitsmoral spricht.

Und das Wichtigste: Es winkt ein fetter Gehaltsscheck! 💰

3. Bauen Sie Ihr Netzwerk auf

Um in jeder Karriere erfolgreich zu sein, müssen Sie Ihr Netzwerk aufbauen.

Sie können über Portale wie LinkedIn, Twitter usw. mit Gleichgesinnten und Branchenführern in Kontakt treten oder bei professionellen Meetings, Konferenzen oder Klausurtagungen weitere Leute mit Ihrem Hintergrund treffen.

klug, nicht wahr?

Der Aufbau eines Netzwerks wird Ihnen helfen:

Sie bleiben auf dem Laufenden über die neuesten Branchentrends

Den Puls des Arbeitsmarktes zu spüren

Treffen Sie potenzielle Mentoren, Partner und Clients

Und das Wichtigste: Die Menschen in Ihrem Netzwerk können Ihre Fürsprecher sein, wenn Sie eine Stelle suchen.

Oder noch besser, es könnte Ihnen die Tür zu all Ihren zukünftigen unternehmerischen Möglichkeiten öffnen. 💼

Weitere Informationen beispiele für berufliche Ziele für eine bessere Vorstellung.

Wie man kurz- und langfristige berufliche Ziele festlegt

Die Einstellung lang- und kurzfristiger Ziele hängt davon ab, was Ihnen wichtig ist und was Ihrer beruflichen Entwicklung zugute kommen kann.

Hier sind drei Tipps, wie Sie Ihre kurz- und langfristigen Ziele einstellen können:

1. Setzen Sie sich konkrete und messbare Ziele

Nehmen wir an, Ihr Ziel ist es, glücklich zu sein.

Das ist nicht spezifisch.

Glück kann für Sie eine Aktion sein. 😎

Für eine andere Person kann es sein, an einem Freitag früher von der Arbeit zu gehen. 🍸

Wenn Sie Ziele erstellen, müssen Sie deshalb sicherstellen, dass jedes Ziel ein spezifisches Ziel ist.

Zu erledigen ist dies am besten durch die Beantwortung der drei "W"-Fragen:

Was möchte ich erreichen?

möchte ich erreichen? Warum möchte ich dieses Ziel erreichen?

möchte ich dieses Ziel erreichen? Wann will ich dieses Ziel abschließen?

Ein Ziel sollte auch ein meßbares Ziel sein.

Wie?

Stellen Sie sich Fragen wie:

In welchem Zeitrahmen soll das Ziel erreicht werden?

Was ist der Indikator für den Fortschritt?

Wie werde ich wissen, ob ich mein Ziel erreicht habe?

Ich bin mir nicht sicher, wie sich Ziele von Zielsetzungen unterscheiden?

Werfen Sie einen Blick auf unsere Website ziele vs. Zielsetzungen Vergleich.

2. Seien Sie realistisch

Ihre Ziele sollten im Rahmen Ihrer Möglichkeiten liegen.

Sie können nicht sagen: "Ich möchte, dass jeder meiner Blogbeiträge 500 Kommentare erhält", vor allem, wenn Sie gerade erst anfangen. Das wäre eine Einstellung, an der Sie scheitern könnten.

Setzen Sie stattdessen wöchentliche Ziele die Sie erreichen können, z. B. "Ich möchte jede Woche 1-10 Kommentare erhalten"

Realistische Ziele sind leichter zu erreichen, und wenn du sie zu erledigen hast, fühlst du dich erfüllt. Das spornt Sie an, noch mehr zu tun.

3. Sei flexibel und positiv

Hindernisse gehören einfach zum Leben dazu. Lassen Sie sich davon nicht aus der Bahn werfen.

Passen Sie stattdessen ihre Ziele entsprechend an und bewahren Sie eine positive Einstellung.

Beharrlichkeit und Optimismus sind ein Rezept für Erfolg.

Wie man kurz- und langfristige Ziele verwaltet

ClickUp ist eine der weltweit führenden höchstbewertete produktivität tools, die befähigen jeden Einzelnen und jedes Geschäft um ihre langfristigen, mittelfristigen und kurzfristigen Ziele einzustellen und zu erreichen.

Hier erfahren Sie, wie ClickUp Ihnen dabei hilft, dies zu erledigen:

1. Ziele Ziele in ClickUp lässt Sie mit klaren Zeitleisten auf dem Weg zu Ihren Zielen bleiben,

OKRs (Objectives and Key Results) und die automatische Nachverfolgung des Fortschritts.

Verwenden Sie es, um hochrangige Ziele einzustellen und sie dann in handhabbare Ziele aufzuschlüsseln.

Ein Einzelziel kann OKRs haben, die Sie in Form von Nummern, Geld, Aufgaben oder Wahr/Falsch-Aussagen verfolgen können.

Treffen Sie jedes Einzelziel und visualisieren Sie Ihren Fortschritt beim Abschließen des Ziels!

Einstellung von Einzelzielen in ClickUp's Goals Feature

Visualisierung des Fortschritts im Ordner "Ziele" von ClickUp

Wollen Sie Ihre OKRs meistern?_

Ausprobieren einige OKR-Beispiele und diese Liste der besten OKR-Software !

2. Gantt-Diagramm-Ansicht ClickUp's Gantt Diagramm feature von ClickUp ermöglicht Ihnen die Erstellung einer definitiven Zeitleiste für Ihre kurz- und langfristigen Ziele.

Sie können es verwenden, um:

Aufgaben oder Ziele zu planen

Verschieben Sie sie mit der Drag-and-Drop-Funktion

Visualisieren und Verwalten abhängigkeiten

Verwaltung von Abhängigkeiten in der Gantt-Ansicht von ClickUp

Sehen Sie sich unseren Leitfaden an wie Sie ClickUp verwenden, um Ziele für Ihr Team einzustellen .

FAQs über kurzfristige und langfristige Ziele

benötigen Sie weitere Antworten zu Zielen?

Diese FAQs sollen helfen:

1. Was sind SMART-Ziele?

Die SMART Formel ist ein nettes kleines Akronym, das Ihnen hilft, ein gutes Ziel zu definieren. Sie lautet nützlich, um SMART-Ziele einzustellen zu setzen, weil sie gut durchdacht sind.

A SMART g o al muss sein

S pezifisch sein: Legen Sie das gewünschte Ergebnis klar und konkret fest

pezifisch sein: Legen Sie das gewünschte Ergebnis klar und konkret fest M easurable (messbar): Sollte messbar sein mit spezifischen Kriterien wie Schlüssel Leistungsindikatoren (KPIs) und Meilensteinen, damit Sie den Erfolg nachverfolgen können

easurable (messbar): Sollte messbar sein mit spezifischen Kriterien wie Schlüssel Leistungsindikatoren (KPIs) und Meilensteinen, damit Sie den Erfolg nachverfolgen können **Erreichbar: Realistisch und im Rahmen der Möglichkeiten

R elevant: In Synchronisierung mit Ihren Geschäftszielen und sollte zu Ihrem großen Plan beitragen

elevant: In Synchronisierung mit Ihren Geschäftszielen und sollte zu Ihrem großen Plan beitragen Tpünktlich: Haben Sie eine definierte Zeitleiste, einschließlich eines Startdatums und eines Einzelziels

_Bonus: Schauen Sie sich diese an *SMART HR Goals* !

2. Was sind einige Beispiele für kurz- und langfristige Ziele für ein Geschäft?

Hier sind einige gängige kurzfristige ziele für das Geschäft :

Spezifisch einstellen vertriebs-OKRs und marketing Einzelziele Reduzierung der laufenden Kosten

Umsetzung einer Marketingstrategie für soziale Medien

Verbesserung des KundendienstesVerbesserung der Berichterstellung für den Vertrieb wie ClickUp, damit Sie sie nachverfolgen und den Fortschritt visualisieren können?

Sie können projekte verwalten und to-dos und planen Sie Ihre kurz- und langfristigen Ziele auf einer einzigen Plattform.

Setzen Sie sich grundsolide Ziele mit ClickUp kostenlos damit Sie aufhören, von Ihren Wünschen zu träumen, und anfangen, in die richtige Richtung zu arbeiten. 😜