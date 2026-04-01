So zitieren Sie Gemini in akademischen und beruflichen Arbeiten

Google hat bereits 6 Millionen Lehrkräfte in der Nutzung von Gemini geschult, und 74 Millionen Schüler verbinden KI mittlerweile direkt mit dieser Plattform.

Dieses Ausmaß bedeutet, dass der Einsatz von KI mittlerweile in Studienarbeiten, Workflows der Marktforschung und schriftlichen Prozessen in Unternehmen fest verankert ist.

Doch mit der weit verbreiteten Nutzung geht auch eine genaue Prüfung einher. Institutionen wollen Klarheit darüber, was von Menschen verfasst und was von KI-Systemen unterstützt wurde. Korrekte Zitierweise bedeutet, die Glaubwürdigkeit zu wahren. Ganz gleich, ob Sie Gemini zur Verbesserung der Grammatik, zur Zusammenfassung von Forschungsergebnissen oder zur Erstellung von Inhalten für Unternehmenszwecke genutzt haben – die Dokumentation ist entscheidend.

In diesem Leitfaden erklären wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie Gemini in den Formaten APA, MLA und Chicago korrekt zitieren.

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Via Gemini

Wenn Sie Google Gemini oder andere generative KI-Tools verwenden, ist eine korrekte Zitierweise unerlässlich, um professionelle Standards einzuhalten. Ganz gleich, ob Sie Grammatikkenntnisse aus der Schulzeit auffrischen oder generative KI-Chats zum Brainstorming nutzen – die Angabe der KI-Nutzung schützt Ihre Glaubwürdigkeit.

Hier ist der Grund, warum das wichtig ist:

Ehre, wem Ehre gebührt: Wenn Sie KI-generierte Inhalte zitieren, würdigen Sie die Rolle des KI-Tools oder des großen Sprachmodells, das zu Ihrer Arbeit beigetragen hat. Genauso wie Sie einen menschlichen Verfasser oder einen Firmennamen angeben würden, nennen Sie das KI-Modell, das hinter dem Ergebnis steht.

Transparenz für Ihr Publikum: Eine klare In-Text-Zitierung oder eine formelle Notiz macht deutlich, was von Ihnen verfasst wurde und was KI-generierter Text ist. Diese Unterscheidung stärkt das Vertrauen in akademischen und beruflichen Kontexten.

Ethischer Umgang mit KI: Die korrekte Zitierung von Inhalten zeugt von einem verantwortungsvollen Umgang mit KI, hilft Ihnen, Plagiatsvorwürfe zu vermeiden, und unterstreicht die Integrität Ihres Schreibprozesses.

Rückverfolgbarkeit und Validierung: Da sich generative KI-Systeme je nach Version und Eingabeaufforderung weiterentwickeln, stellt die Dokumentation der Quelle sicher, dass Leser verstehen, wie der Inhalt erstellt und bewertet wurde.

Das Zitieren von KI sorgt für Klarheit. Und Klarheit schafft Vertrauen.

📮ClickUp Insight: Nur 10 % unserer Umfrageteilnehmer nutzen Sprachassistenten (4 %) oder automatisierte Agenten (6 %) für KI-Anwendungen, während 62 % dialogorientierte KI-Tools wie Gemini und Claude bevorzugen. Die geringere Akzeptanz von Assistenten und Agenten könnte daran liegen, dass diese Tools oft für bestimmte Aufgaben optimiert sind, wie z. B. die freihändige Bedienung oder bestimmte Workflows. ClickUp bietet Ihnen das Beste aus beiden Welten. ClickUp Brain fungiert als dialogorientierter KI-Assistent, der Sie in einem breiten Bereich von Anwendungsfällen unterstützen kann. Andererseits können KI-gestützte Agenten in den ClickUp-Chat-Kanälen Fragen beantworten, Probleme einordnen oder sogar bestimmte Aufgaben erledigen!

So zitieren Sie Gemini im APA-Stil

Bei der Arbeit im APA-Stil ist das Hauptprinzip die Auffindbarkeit. Wenn der von Google Gemini generierte Text für andere nicht zugänglich ist, behandelt APA ihn ähnlich wie eine persönliche Mitteilung.

Zitieren im Text

Verwenden Sie ein Zitat in Klammern oder ein narratives Zitat, das die Organisation und das Jahr enthält.

🔺Beispiel: „Gemini kann komplexe Forschungsergebnisse in Sekundenschnelle zusammenfassen“ (Google DeepMind, 2024).

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Wenn Sie einen genauen Text zitieren, setzen Sie Anführungszeichen und verdeutlichen Sie den Kontext.

Liste der Literatur

Wenn Sie das tool selbst als KI-Modell oder großes Sprachmodell zitieren, beginnen Sie mit dem Namen der Organisation.

🔺 Beispiel: Google DeepMind. (2024). Gemini KI [Großes Sprachmodell]. https://deepmind.google/gemini

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Im allgemeinen APA-Format führen Sie dies unter Ihrer Literaturliste mit dem Titel „Literaturverzeichnis“ auf. Wenn Ihre Einrichtung Angaben zur Version verlangt, geben Sie die Versionsnummer oder Informationen zur aktuellen Version an.

Dieser Ansatz verdeutlicht Ihre Nutzung von KI und entspricht gleichzeitig den Standards des Publikationshandbuchs für die Zitierung von Software.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie mehrere generative KI-Tools wie Google Gemini, ChatGPT oder Claude nutzen, müssen Sie nicht zwischen Registerkarten hin- und herwechseln oder Plattformen wechseln, um Ihre Produktivität zu erhalten. Mit ClickUp Brain MAX erhalten Sie eine kontextbezogene KI, die Ihre Arbeitsumgebung tatsächlich versteht. Verwandeln Sie Aufgaben-Updates mit ClickUp Brain MAX in übersichtliche Zusammenfassungen, die sofort zur Überprüfung bereit sind Sie können: Greifen Sie an einem Ort auf mehrere KI-Modelle zu : Wechseln Sie zwischen Gemini , GPT-4o und : Wechseln Sie zwischen, GPT-4o und Claude , je nachdem, ob Sie einen Entwurf erstellen, analysieren oder zusammenfassen.

Durchsuchen Sie Ihren gesamten Workspace : Finden Sie sofort Aufgaben, Dokumente, Chats und sogar Dateien aus Google Drive oder GitHub, ohne Ihren Desktop zu verlassen

Nutzen Sie sprachgesteuerte Produktivität : Verwandeln Sie gesprochene Ideen mit : Verwandeln Sie gesprochene Ideen mit „Talk to Text“ in strukturierte Aufgaben, E-Mails oder Inhalte

Verlassen Sie sich auf kontextbezogene Antworten : ClickUp Brain MAX versteht Ihre Projekte, Termine und die Historie der Teams, sodass die Ergebnisse nicht generisch sind

Behalten Sie die Kontrolle über Ihre Daten: Ihre Workspace-Daten werden nicht zum Trainieren von KI-Modellen verwendet – mit einer Aufbewahrungsdauer von null Tagen und Sicherheit auf Unternehmensniveau

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So zitieren Sie Gemini im MLA-Format

Im MLA-Stil, der in den Geisteswissenschaften üblich ist, liegt der Schwerpunkt auf dem Container und dem Verlag.

Zitieren im Text

MLA verwendet in der Regel ein kurzes Textzitat in Klammern. Wenn Sie auf Text verweisen, der von einem generativen KI-Chat generiert wurde, können Sie den Namen des Tools im Satz angeben und ein kurzes Zitat einfügen.

🔺 Beispiel: „Gemini wird zunehmend für die akademische Forschung genutzt.“ (Gemini).

Eintrag im Literaturverzeichnis

Im MLA-Stil beginnt das allgemeine Format für Software-Zitate mit dem Verfasser, der Titel wird kursiv gesetzt, und das Erscheinungsjahr sowie die Organisation werden angegeben. Die URL steht an letzter Stelle, ohne den Teil „https://“.

🔺 Beispiel: „Gemini KI.“ Google DeepMind, 2024, https://deepmind.google/gemini

Dieser Eintrag erscheint auf Ihrer Seite mit den Quellenangaben. Falls relevant, können Sie Versionsangaben oder das Datum sowie die Version, auf die Sie zugegriffen haben, angeben, insbesondere wenn Ihre Hochschule eine detaillierte Dokumentation von Quellen zur generativen künstlichen Intelligenz verlangt.

MLA legt Wert auf Klarheit und Konsistenz, um sicherzustellen, dass Ihre Leser die Quelle hinter den KI-generierten Inhalten verstehen.

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So zitieren Sie Gemini im Chicago-Stil

Im Chicago-Stil werden KI-Tools üblicherweise mit einer nummerierten Notiz zitiert, insbesondere wenn das Notiz- und Bibliografiesystem des Chicago Manual befolgt wird.

Chicago empfiehlt oft, die Interaktion zu beschreiben.

🔺 Beispiel: Von Gemini generierter Text, 15. März 2024, Google DeepMind, https://deepmind.google/gemini

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Wenn Sie eine bestimmte Version eines großen Sprachmodells verwendet haben, geben Sie aus Gründen der Transparenz die Versionsdetails an.

🔺 Beispiel: Google DeepMind. Gemini KI. 2024. https://deepmind.google/gemini

Chicago erlaubt eine etwas formellere Zitatstruktur, insbesondere in der akademischen Forschung, sodass Sie das Zitat in den Abschnitt Literaturverzeichnis einfügen können. Wenn Ihre Arbeit KI-generierte Bildausgaben oder analytische Zusammenfassungen enthält, stärkt die Angabe des Tools, des Datums und des Kontexts die Dokumentation.

Bei allen drei Zitierweisen bleibt das Ziel dasselbe: das generative KI-System, das zu Ihrer Arbeit beigetragen hat, klar anzugeben und gleichzeitig die akademische Integrität zu wahren.

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So finden Sie die von Ihnen verwendete Gemini-Version

Wenn Sie KI-generierte Inhalte zitieren, ist die Angabe der Version wichtig. Ein großes Sprachmodell kann sich schnell weiterentwickeln, und die Ergebnisse einer Version können sich von denen einer anderen unterscheiden. Deshalb stärkt die Angabe der Versionsnummer oder der aktuellen Version Ihr Zitat.

Hier finden Sie diese Informationen in der Regel:

Beschreibung innerhalb der Benutzeroberfläche

In vielen generativen KI-Chat-Umgebungen wird das ausgewählte KI-Modell in der Nähe der Chat-Kopfzeile angezeigt. Dies kann sich auf eine bestimmte Gemini-Stufe oder die Bezeichnung einer Version eines großen Sprachmodells beziehen.

Versionsnotizen oder Produktdokumentation

Wenn Sie sich durch die offiziellen Materialien von Google arbeiten, finden Sie möglicherweise Informationen zur Version in den Update-Protokollen oder in der Hilfe-Dokumentation des KI-Unternehmens.

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API-Dashboards

Wenn Sie über eine API auf Gemini zugegriffen haben, werden der Modellname und die Version in der Regel in den Anfragedetails protokolliert. Dies ist besonders wichtig für wissenschaftliche Forschungsarbeiten oder den Abschnitt „Methodik“.

Falls keine genaue Version sichtbar ist, geben Sie das Zugriffsdatum in Ihrem Zitat an. Mit generativer künstlicher Intelligenz kann selbst der gleiche Text im Laufe der Zeit sich verändernde Ergebnisse hervorbringen.

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Limitierungen bei der Nutzung von Gemini zur Steigerung der Produktivität

Google Gemini ist zwar ein leistungsstarkes generatives KI-Tool, ersetzt jedoch nicht das menschliche Urteilsvermögen.

Ganz gleich, ob Sie wissenschaftliche Arbeiten verfassen, Daten analysieren oder kreative Ideen entwickeln – das Verständnis der Limite eines KI-Modells schützt sowohl Ihre Produktivität als auch Ihre Glaubwürdigkeit.

Uneinheitliche Ergebnisse: Als großes Sprachmodell kann Gemini auf ähnliche Eingaben unterschiedliche Antworten liefern, insbesondere bei der Überarbeitung von Text, der aus früheren Entwürfen generiert wurde.

Faktische Ungenauigkeiten: Wie die meisten generativen KI-Systeme kann es selbstbewusste, aber ungenaue Informationen liefern, was sich auf Forschung, Zitate oder berufliche Arbeitsergebnisse auswirken kann.

Fehlende kontextuelle Nuancen: KI kann fachspezifische Feinheiten, politische Implikationen oder institutionelle Richtlinien übersehen, die ein menschlicher Experte erkennen würde

Sich weiterentwickelnde Versionen: Da sich die Versionsnummer und die Funktionen ändern können, kann es zu Inkonsistenzen kommen, wenn man sich auf unausgesprochene Annahmen über die Funktionsweise des Tools verlässt.

Risiko der übermäßigen Abhängigkeit: Eine starke Abhängigkeit von KI-generierten Inhalten kann das eigene Denken beeinträchtigen, insbesondere bei akademischen oder analytischen Arbeiten.

Bei durchdachter Nutzung verbessert Gemini Workflows. Bei unkritischer Nutzung kann es Lücken entstehen lassen, die Sie später beheben müssen.

Was gibt es Besseres als die KI-gestützte Unterstützung durch Gemini?

Erhalten Sie dieselbe KI-gestützte Unterstützung direkt in einem Projektmanagement-Tool. So müssen Sie nicht ständig zwischen Apps wechseln und entlasten sich vom KI-Wust, der letztendlich zu Arbeitschaos führt.

ClickUp, ein konvergierter KI-Workspace mit vielseitigen Features, optimiert Ihren Forschungsprozess und gewährleistet Integrität. Lassen Sie uns gemeinsam erkunden, wie Sie das Beste daraus machen können. 📈

ClickUp Dokumente

Bearbeitung von Inhalten mit KI in ClickUp Docs

Mit ClickUp Docs können Sie Ihre Forschungsmaterialien an einem zentralen Speicherort erstellen und speichern. Ganz gleich, ob Sie eine Gliederung entwerfen, Notizen festhalten oder Daten zusammenstellen – ClickUp macht es Ihnen leicht, Ihre Arbeit strukturiert zu verwalten.

Sie können schnell auf Alles zugreifen, was Sie benötigen, und mit anderen zusammenarbeiten – alles innerhalb desselben Workspace.

Mit ClickUp Docs können Sie Zitate speichern, nach Typ organisieren und sogar relevante Notizen als Anhänge oder Verknüpfungen anhängen oder verknüpfen. So können Sie bei Bedarf schnell auf Quellen zurückgreifen und verpassen kein Zitat mehr.

ClickUp Brain

Darüber hinaus hat ClickUp Brain als Alternative zu Gemini viel zu bieten.

Optimieren Sie Ihre Inhalte mühelos mit ClickUp Brain

Das korrekte Formatieren von Zitaten kann zeitaufwändig sein, aber ClickUp Brain, ein KI-gestützter Assistent in Ihrem ClickUp-Workspace, macht es Ihnen leicht.

Egal, welches Format Sie verwenden, ClickUp Brain formatiert Ihre Zitate automatisch entsprechend dem von Ihnen gewählten Stil.

💡 Profi-Tipp: Sie können ClickUp Super Agents als Ihre KI-Kollegen nutzen, die direkt in Ihrem ClickUp-Workspace integriert sind. Sie erscheinen genau wie Teamkollegen, da sie im Hintergrund als echte Benutzer modelliert sind. Erstellen Sie mit ClickUp Super Agents anpassbare KI-Agenten, die verschiedene Aufgaben übernehmen können Sie können: Weisen Sie ihnen Aufgaben zu : Übertragen Sie ihnen die Verantwortung für wiederkehrende Arbeiten, Projekte oder ganze Workflows

@Erwähnen Sie sie überall : Fügen Sie sie in Dokumente, Aufgaben oder Chats ein, um Kontext hinzuzufügen, Fragen zu beantworten oder die Arbeit voranzubringen

Schreibe ihnen direkt eine DM : Bitte um Hilfe, delegiere Routineaufgaben oder erhalte Updates, genau wie du es mit einem Teamkollegen tun würdest

Legen Sie Zeitpläne und Auslöser fest: Lassen Sie jeden Morgen Berichte erstellen, neue Anfragen sofort nach Eingang bearbeiten oder Workflows im Hintergrund überwachen

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Schreiben Sie smarter und behalten Sie den Überblick mit ClickUp

Zu wissen, wie man Gemini zitiert, ist Teil einer verantwortungsvollen KI-Kompetenz. Ganz gleich, ob Sie KI-generierten Text dokumentieren, ein Zitat in Klammern einfügen, eine Quelle in Ihrer Liste der Quellen aufführen oder eine nummerierte Fußnote nach dem Chicago-Stil formatieren – Transparenz schützt Ihre Glaubwürdigkeit.

Da generative KI zunehmend in Klassenzimmern und am Arbeitsplatz Einzug hält, ist die klare Nennung von Tools wie Google Gemini keine Option mehr – sie ist professionelle Best Practice.

Aber korrektes Zitieren ist nur die halbe Miete. Sie benötigen außerdem einen strukturierten Workspace, um Entwürfe, Recherchen, Aufgabenstellungen und Überarbeitungen zu organisieren, ohne den Kontext aus den Augen zu verlieren.

Genau hier kommt ClickUp ins Spiel.

Testen Sie ClickUp kostenlos und bringen Sie Klarheit, Verantwortlichkeit und intelligentere KI-Workflows in Ihr akademisches und berufliches Schreiben.

Häufig gestellte Fragen

Um KI-generierte Bilder zu zitieren, geben Sie den Namen des Tools, den Firmennamen, das Datum und eine Beschreibung des KI-generierten Bildes in dem von Ihnen gewählten Zitierstil an. Bei APA oder MLA führen Sie es in Ihrer Liste der zitierten Arbeiten oder Ihrem Literaturverzeichnis auf und vermerken Sie, dass es von einem KI-Bildgenerator erstellt wurde.

Der Hauptunterschied liegt im Anbieter und dem KI-Unternehmen, das hinter dem KI-Modell steht. Google Gemini wurde von Google DeepMind entwickelt, während ChatGPT von OpenAI stammt. Ihre Quellenangabe sollte die korrekte Organisation, Informationen zu den Versionen und das Zugriffsdatum für jedes tool enthalten.

In vielen akademischen Kontexten ja. Selbst wenn Sie generative KI-Tools nur zum Brainstorming, zur Bearbeitung generierter Texte oder für kleinere Änderungen nutzen, wird Transparenz hinsichtlich der KI-Nutzung empfohlen. Einige Einrichtungen gestatten es, dies einfach in einer Notiz oder im Abschnitt „Methodik“ zu erwähnen.