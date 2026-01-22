Wie man Claude für akademische Forschung einsetzt

Bücher sind nicht dazu da, um geglaubt zu werden, sondern um hinterfragt zu werden.

Bücher sind nicht dazu da, um geglaubt zu werden, sondern um hinterfragt zu werden.

Die akademische Forschung scheitert, wenn die Recherche zu einer reinen Mengenverwaltung wird. Sie lesen aufmerksam, machen sich gewissenhaft Notizen und haben dennoch Schwierigkeiten, die Argumente aus verschiedenen Quellen in Einklang zu bringen.

Was Sie ausbremst, ist die Arbeit, Positionen zu vergleichen, die Nachverfolgung von Nuancen und die Entscheidung, wie Ideen zusammenhängen, bevor Sie sich überhaupt auf eine Behauptung festlegen.

Das Erlernen der Verwendung von Claude für die akademische Forschung hilft Ihnen genau bei dieser Arbeit. Claude kann Sie beim Vergleich von Quellen unterstützen, schwierige Passagen verdeutlichen und Ihnen helfen, Beziehungen zwischen verschiedenen Arbeiten zu artikulieren, während Sie noch über die Dinge nachdenken.

In diesem Blogbeitrag schauen wir uns an, wie Claude die akademische Forschung unterstützt. Als Bonus schauen wir uns auch an, wie ClickUp als tolle Alternative dazu passt. 🤩

Was akademische Forschung über das Verfassen von Arbeiten hinaus beinhaltet

Wissenschaftliche Forschung geht weit über das Verfassen von Manuskripten hinaus. Hier sind einige typische Aufgaben, die Forscher viel Zeit kosten:

Experimentelles Design und Datenerhebung: Methoden entwickeln, Tests durchführen und Ansätze verfeinern, wenn die Ergebnisse nicht den Erwartungen entsprechen.

Beantragung von Fördermitteln: Verfassen überzeugender Anträge, die komplexe Ideen in überzeugende Argumente für Förderinstitutionen umsetzen.

Peer Review: Bewertung der Übermittlungen von Kollegen, um strenge Standards in diesem Feld aufrechtzuerhalten

Institutionenübergreifende Zusammenarbeit: Koordination mit Co-Verfassern aus verschiedenen Institutionen, Fachbereichen und Zeitzonen

Mentoring: Begleitung von Doktoranden und Nachwuchswissenschaftlern durch Begleitung von Doktoranden und Nachwuchswissenschaftlern durch Feedback-Schleifen und berufliche Weiterentwicklung

Verwaltungsaufgaben: Verwaltung von Ethikgenehmigungen, Konferenzpräsentationen und Auf dem Laufenden bleiben mit der sich weiterentwickelnden Literatur

🔍 Wussten Sie schon? Das von der OECD veröffentlichte Frascati-Handbuch ist ein international anerkannter Standard für die Definition und Klassifizierung von Forschungsaktivitäten. Es unterscheidet zwischen Grundlagenforschung (zum Erwerb neuer Kenntnisse), angewandter Forschung (zur Lösung praktischer Probleme) und experimenteller Entwicklung.

Wo Claude KI in den akademischen Forschungsworkflow passt

Claude fungiert als intelligentes Lernwerkzeug und KI-Assistent, der Forscher in jeder Phase ihrer Arbeit unterstützt. Hier erfahren Sie, wie es sich in den Prozess integrieren lässt und welche Aufgaben es besonders gut bewältigt.

Frühe Phasen

Beauftragen Sie Claude KI als Ihren Forschungsassistenten

Hier nehmen Ideen Form an.

Claude hilft Forschern dabei, Forschungsfragen zu entwickeln, Hypothesen zu überprüfen und Literatur aus Dutzenden von Quellen zusammenzufassen. Sie stehen vor einem weit gefassten Thema und fragen sich, worauf Sie sich konzentrieren sollen? Claude kann bereits untersuchte Themen abbilden, widersprüchliche Ergebnisse in verschiedenen Artikeln hervorheben und Lücken aufzeigen, die es wert sind, untersucht zu werden.

Aufgaben, die Claude hier gut bewältigt:

Erstellen von ersten Forschungsfragen

Zusammenfassung von Forschungsartikeln zum Verständnis der Schlüssel-Themen

Identifizieren Sie methodische Ansätze, die in ähnlichen Studien verwendet wurden.

Erstellen von kommentierten Bibliografien, die Kernargumente erfassen

💡 Profi-Tipp: Fordern Sie Gegenargumente und Steel-Manning an. Wenn Sie einen Argumententwurf haben, bitten Sie Claude, die stärkstmöglichen Einwände vorzubringen. Dies hilft Ihnen, Kommentare von Gutachtern zu antizipieren und Ihre Arbeit zu stärken.

Mittlere Phasen

Erstellen Sie Forschungsentwürfe entsprechend Ihren Ergebnissen

Sobald die Forschung begonnen hat, besteht die Herausforderung darin, die gefundenen Ergebnisse zu verstehen. Claude hilft Ihnen dabei, Argumente zu strukturieren, Muster in Datensätzen zu erkennen und Ideen zu formulieren, die Ihnen im Kopf klar sind, sich aber auf der Seite nicht umsetzen lassen.

Dies ist besonders nützlich, wenn Sie in einer Flut von Erkenntnissen versinken, aber noch keinen roten Thread erkennen können, der sie miteinander verbindet.

Aufgaben, die Claude hier gut bewältigt:

Gliederung von Papierstrukturen

Entwurf von Methodikabschnitten

Statistische Konzepte in einfacher Sprache erklären

Themen für Literaturrecherchen organisieren

Vorschläge für Gegenargumente zur Stärkung Ihrer Analyse

🧠 Wissenswertes: Einige Forscher „rickrollen” sich gegenseitig in wissenschaftlichen Publikationen. Eine Umfrage ergab, dass über 20 wissenschaftliche Arbeiten das Meme absichtlich in Zitaten und Fußnoten verwenden, um spielerisch auf die Kultur anzuspielen.

Endphase

Holen Sie sich Hilfe beim Verfassen einer Zusammenfassung für Ihre Forschungsarbeit

Hier liegt der Schwerpunkt auf der Verfeinerung. Wenn Sie Claude KI in dieser Phase einsetzen, hilft es Ihnen, den Text zu straffen, Unstimmigkeiten zwischen den Abschnitten zu markieren und klarere Formulierungen für komplexe Konzepte vorzuschlagen. Es kann Ihren Text auch an unterschiedliche Zielgruppen anpassen – indem es einen dichten Methodikabschnitt in eine verständliche Zusammenfassung umwandelt oder ein Kapitel Ihrer Dissertation für die Übermittlung in einer Fachzeitschrift umformuliert.

Aufgaben, die Claude hier gut bewältigt:

Zeilenbearbeitung für Klarheit und Flow

Überprüfen Sie die Übergänge zwischen den Absätzen.

Zitate neu formatieren

Verfassen überzeugender Abstracts

Anpassung des Tons an unterschiedliche Publikationskontexte

📮 ClickUp Insight: Wie würden Sie sich fühlen, wenn alle Ihre geöffneten Registerkarten bei einem Absturz des Browsers verschwinden würden? 41 % der Befragten unserer Umfrage geben zu, dass die meisten dieser Registerkarten nicht einmal von Bedeutung sind. Das ist Entscheidungsmüdigkeit in Aktion: Das Schließen von Registerkarten erfordert zu viele Entscheidungen und fühlt sich überwältigend an. Also lassen wir sie alle offen, anstatt auszuwählen, welche wir behalten möchten. 😅 Als Ihr Umgebungs-KI-Partner erfasst ClickUp Brain auf natürliche Weise Ihren gesamten Arbeitskontext. Wenn Sie beispielsweise an einer Forschungsaufgabe zu LangChain-Modellen arbeiten, ist Brain bereits vorbereitet und bereit, das Internet nach dem Thema zu durchsuchen, daraus eine Aufgabe zu erstellen, die richtige Person dafür zuzuweisen und ein Meeting für eine Kickoff-Diskussion zu planen.

Wie man Claude verantwortungsbewusst für akademische Integrität einsetzt

Um Claude effektiv zu nutzen, muss man sowohl seine Stärken als auch seine Grenzen kennen.

Überprüfen Sie Zitate unabhängig: Vorgeschlagene Referenzen existieren möglicherweise nicht oder könnten falsch zugeordnet sein. Suchen Sie daher immer die Originalquellen, bevor Sie sie in Ihre Arbeit einfügen.

Geben Sie die Verwendung bei Bedarf an: Viele Zeitschriften und Institutionen haben mittlerweile spezifische Richtlinien zur Offenlegung von KI, überprüfen Sie daher vor der Veröffentlichung die Richtlinien für die Übermittlung von Beiträgen.

Verwenden Sie Claude für Prozesse, nicht für Schlussfolgerungen: Aufgaben wie das Strukturieren von Argumenten, die Verbesserung der Klarheit und das Aufspüren von Lücken sind ideale Anwendungsfälle, aber analytische Erkenntnisse sollten aus Ihrem eigenen Fachwissen stammen.

Überprüfen Sie die feldspezifische Genauigkeit: Die Terminologie kann locker verwendet werden oder feldspezifische Nuancen können übersehen werden. Vergewissern Sie sich daher, dass die Sprache mit den Konventionen Ihres Felds übereinstimmt.

Behandeln Sie die Ergebnisse als Entwürfe: Die generierten Inhalte dienen als Ausgangspunkt und nicht als fertige Arbeit. Sie müssen sorgfältig überarbeitet werden, um Ihre wissenschaftliche Stimme widerzuspiegeln.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie intellektuelle Stammbäume. Bitten Sie Claude, nachzuverfolgen, wie sich ein bestimmtes Konzept über verschiedene Disziplinen hinweg verbreitet hat oder wie sich die Ideen eines bestimmten Wissenschaftlers im Laufe seiner Karriere entwickelt haben. So lassen sich unerwartete Verbindungen zwischen Feldern aufdecken, die in Literaturrecherchen oft übersehen werden.

Strategien für die akademische Forschung, die funktionieren

Um nützliche Ergebnisse von Claude zu erhalten, kommt es vor allem darauf an, wie Sie Ihre Anfragen formulieren. Hier finden Sie Techniken für KI-Prompts, die durchweg bessere Ergebnisse liefern.

Geben Sie Ihre Fachrichtung genau an

Claude arbeitet besser, wenn es die Konventionen des Feldes versteht. Anstatt um Hilfe bei „meiner Literaturrecherche” zu bitten, geben Sie an, dass Sie für eine Fachzeitschrift mit Peer-Review im Bereich Kognitionspsychologie schreiben oder das APA-Format befolgen.

Dieser Kontext hilft Claude dabei, von Anfang an die richtige Terminologie, Zitierweisen und strukturellen Erwartungen zu verwenden.

🧠 Wissenswertes: Das Wort „Forschung” stammt vom altfranzösischen Wort recerchier ab, was so viel wie „sorgfältig suchen” bedeutet. Es unterstreicht, dass es bei der Forschung im Grunde genommen um gründliche Untersuchungen und Entdeckungen geht.

Geben Sie vor Ihrer Frage den Kontext an

Hintergrundinformationen machen einen großen Unterschied. Ihre These, die Richtung Ihrer Argumentation oder der konkrete Punkt, an dem Sie nicht weiterkommen, helfen Claude dabei, seine Antwort individuell anzupassen.

Je mehr relevante Details Sie im Voraus freigeben, desto zielgerichteter und nützlicher wird das Ergebnis.

💡 Profi-Tipp: Lassen Sie ClickUp Super Agents die Pflege Ihrer Recherchen übernehmen. Sie agieren als beharrliche, kontextbewusste Mitarbeiter in Ihrem Workspace, überwachen Ihren Forschungsbereich kontinuierlich und werden aktiv, wenn sich bedeutende Änderungen ergeben.

Verwandeln Sie Forschungshygiene mit ClickUp Super Agents in ein stets verfügbares System

Sie können beispielsweise einen Agenten so konfigurieren, dass er jede Woche neue Notizen, Zusammenfassungen von Meetings und Aktualisierungen von Aufgaben scannt. Anschließend kann er ein kurzes Forschungsintegritätsprotokoll erstellen, das Fragen beantwortet wie: Welche Entscheidungen haben sich geändert, welche Fragen sind noch offen und für welche Behauptungen gibt es neue Belege?

Dieses Protokoll kann automatisch in ein Dokument oder ein Projekt-Update eingefügt werden, sodass Sie einen fortlaufenden Papiernachweis erhalten, der die Genauigkeit über lange Zeitleisten hinweg gewährleistet.

Sehen Sie sich dieses Video an, um weitere Informationen zu erhalten:

Strukturierte Ergebnisse anfordern

Explizite Formatierungsanfragen führen zu besser organisierten Antworten. Wenn Sie möchten, dass Claude drei methodische Ansätze vergleicht, bitten Sie um eine Vergleichstabelle.

Geben Sie für eine Zusammenfassung die Wortzahl und die wichtigsten Elemente an, die enthalten sein sollen. Eine klare strukturelle Anleitung führt zu Inhalten, mit denen sich leichter arbeiten lässt.

🔍 Wussten Sie schon? Es gibt eine legitime akademische Disziplin namens Metawissenschaft (auch Metarforschung genannt). Sie untersucht, wie Forschung betrieben wird, und weist auf häufige Fehler und Verzerrungen in wissenschaftlichen Studien hin.

Teilen Sie komplexe Aufgaben in einzelne Schritte auf

Umfangreiche Anfragen führen oft zu allgemeinen Ergebnissen.

Eine Claude-KI-Eingabe wie „Hilf mir beim Verfassen meines Diskussionsabschnitts” ist schwieriger sinnvoll zu bearbeiten als eine gezielte Anfrage nach einer Gliederung, gefolgt von individueller Arbeit an jedem Unterabschnitt. Dieser Ansatz bietet mehr Kontrolle und führt in jeder Phase zu durchdachteren Ergebnissen.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie synthetische Debatten. Bitten Sie Claude, eine Unterhaltung zwischen Wissenschaftlern zu inszenieren, die nie miteinander in Kontakt standen. Dieses Gedankenexperiment führt oft zu neuen Forschungsfragen.

Iterieren und verfeinern

Erste Versuche führen selten zu perfekten Ergebnissen. Das erste Ergebnis eignet sich am besten als Grundlage, auf der Sie aufbauen können, sei es durch die Erweiterung bestimmter Punkte, die Vereinfachung der Fachsprache oder die Erforschung eines völlig anderen Blickwinkels.

Oftmals entsteht der wahre Wert gerade in diesem Hin und Her der Unterhaltung.

🔍 Wussten Sie schon? Die Replikationskrise verdeutlicht eine echte Herausforderung. Viele klassische Studien, insbesondere in der Psychologie, konnten von anderen Forschern nicht reproduziert werden, als diese versuchten, die Experimente zu wiederholen. Dies löste neuen Aufwand zur Stärkung der Forschungsmethoden und Transparenz aus.

Häufige Fehler, die bei der Verwendung von Claude im akademischen Bereich zu vermeiden sind

Selbst erfahrene Forscher können in Muster verfallen, die die Nützlichkeit von Claude limitieren. Hier sind einige Fallstricke, die es zu vermeiden gilt.

Fehler Warum das wichtig ist Was Sie stattdessen zu erledigen haben Vertrauen Sie Claudes Zusammenfassung von Artikeln, die Sie nicht gelesen haben. Schlüsselnuancen gehen verloren und Falschdarstellungen bleiben unbemerkt. Verwenden Sie Zusammenfassungen, um Prioritäten beim Lesen zu setzen, und überprüfen Sie dann die Aussagen anhand des Originaltextes. Bitten Sie Claude, Ihr Schreiben zu „verbessern“, ohne dabei konkret zu werden. Vage Anfragen führen zu allgemeinen Bearbeitungen, die möglicherweise nicht Ihren Zwecken entsprechen. Geben Sie an, ob Sie Hilfe bei der Klarheit, dem Flow, der Prägnanz oder dem fachlichen Ton benötigen. Fügen Sie Claudes erste Antwort direkt in Ihr Manuskript ein. Anfängliche Ergebnisse lassen oft den Kontext außer Acht oder gehen in eine andere Richtung als beabsichtigt. Behandeln Sie erste Antworten als Rohmaterial, das durch Folgefragen die Form erhält. Hinzufügen von Claude-vorgeschlagenen Referenzen ohne Überprüfung Zitate können erfunden, veraltet oder ungenau beschrieben sein. Finden Sie jede Quelle unabhängig voneinander und überprüfen Sie, ob sie Ihre Behauptung unterstützt. Angenommen, die Verwendung von KI ist akzeptabel, da sie nicht ausdrücklich verboten wurde Die Richtlinien variieren je nach Institution, Zeitschrift und Förderorganisation. Überprüfen Sie proaktiv die Richtlinien und dokumentieren Sie Ihren Prozess, um Transparenz zu gewährleisten. Claude ganze Abschnitte komplett umschreiben lassen Ihre analytische Stimme verschwindet und der Text wird generisch. Verwenden Sie Claude für Einzelziele, während Sie Ihre ursprüngliche Formulierung beibehalten, wo sie funktioniert.

📖 Lesen Sie auch: Die besten KI-Tools zum Verfassen von Forschungsarbeiten

Die tatsächlichen Limite von Claude für die akademische Forschung

Claude ist zwar ein leistungsstarkes KI-Tool, aber es ist genauso wichtig zu verstehen, was es nicht kann, wie zu wissen, was es kann.

Kein Zugriff auf kostenpflichtige Inhalte: Claude kann keine Artikel hinter institutionellen Logins abrufen, daher funktioniert es nur mit dem, was Sie direkt in die Unterhaltung einfügen.

Wissen hat ein Verfallsdatum: Aktuelle Veröffentlichungen, neue Debatten und die neuesten Erkenntnisse in schnell entwickelnden Feldern spiegeln sich möglicherweise nicht in den Antworten von Claude wider.

Zitate müssen unabhängig überprüft werden: Claude kann Referenzen vorschlagen, die plausibel klingen, aber nicht existieren, sodass eine manuelle Überprüfung jeder Quelle unerlässlich ist.

Feld-spezifische Nuancen werden oft übersehen: Begriffe, die in Ihrem Feld eine präzise Bedeutung haben, können locker verwendet oder mit benachbarten Konzepten verwechselt werden.

Keine Analyse von Originaldaten: Claude kann statistische Methoden erklären oder Ihnen bei der Interpretation Ihrer Ergebnisse helfen, aber es kann keine Analysen durchführen oder auf Ihre Datensätze zugreifen.

Der Kontext wird nicht immer in Unterhaltungen weitergegeben: Jeder neue Chat beginnt von vorne, sodass Claude sich nicht an Ihren Forschungsschwerpunkt, frühere Entwürfe oder Feedback aus früheren Sitzungen erinnert, es sei denn, Sie verwenden Projekte.

Institutionelle Besonderheiten sind unbekannt: Anforderungen Ihres Fachbereichs, Ihrer Ethikkommission oder Ihrer Zielzeitschrift können von Claude nicht berücksichtigt werden, es sei denn, Sie geben diese ausdrücklich an.

🧠 Wissenswertes: Die ersten wissenschaftlichen Zeitschriften erschienen 1665. Sowohl die Philosophical Transactions of the Royal Society als auch das Journal des sçavans wurden im selben Jahr gegründet und erfanden damit im Wesentlichen die Idee, Forschungsergebnisse öffentlich freizugeben, anstatt sie privat zu halten.

Wo akademische Forschung tatsächlich stattfindet (und warum Forscher ClickUp verwenden)

ClickUp ist der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, in dem Ihre Forschungsdokumentation neben den Aufgaben, Experimenten und Zeitleisten gespeichert wird, aus denen sich die eigentliche akademische Arbeit zusammensetzt. Dadurch wird Work Sprawl vermieden und jede Entscheidung, jede Notiz und jede Überarbeitung bleibt mit dem Kontext verbunden, in dem sie entstanden ist.

Hier erfahren Sie mehr darüber, wie die Software für Projektmanagement im Bildungsbereich von ClickUp die akademische Forschung unterstützt. 📚

Forschung in nachverfolgbare Einheiten unterteilen

Erstellen Sie detaillierte Forschungsaufgaben in ClickUp zur Nachverfolgung bestimmter Analysen

Jedes starke Argument beginnt mit einer Frage, die Beweise erfordert. ClickUp Aufgaben helfen dabei, diese Frage in konkrete, überprüfbare Arbeit umzusetzen.

Nehmen wir an, Sie führen eine Dissertationsstudie mit gemischten Methoden zu Gesundheitsmaßnahmen in Gemeinden durch. Sie erstellen separate Aufgaben, um:

Führen Sie eine IRB-Änderung für zusätzliche Intervieworte durch.

Analysieren Sie Umfragedaten mit SPSS (deskriptive Statistik und Korrelations-Matrixen).

Transkripte von Fokusgruppen zu Themen wie Hindernissen/Förderfaktoren Code

Entwerfen Sie ein integriertes Kapitel mit Ergebnissen, in dem qualitative und quantitative Ergebnisse zusammengefasst werden.

Jede Aufgabe erfasst eigene Notizen, Links zu relevanter Literatur, fügt Anhänge mit Datendateien hinzu, enthält Fälligkeitsdaten und hat eine Verbindung zu Ihren übergeordneten Forschungszielen.

🧠 Wissenswertes: Ende des 17. Jahrhunderts gab es weltweit etwa 10 wissenschaftliche Zeitschriften. Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts war diese Zahl auf etwa 100.000 angestiegen, was die explosionsartige Zunahme von Forschungsveröffentlichungen verdeutlicht.

Stellen Sie den logischen Flow Ihrer Forschungsaktivitäten dar

Forschung verläuft nicht linear, aber bestimmte Dinge können erst beginnen, wenn andere abgeschlossen sind.

Visualisieren Sie Forschungsaufgaben-Abhängigkeiten in der Gantt-Ansicht von ClickUp

Sie können qualitative Daten erst dann Code, wenn Sie sie gesammelt haben. Sie können Ihren Diskussionsabschnitt erst dann schreiben, wenn sich Ihre Ergebnisse stabilisiert haben. Sie können Ihr Manuskript erst dann einreichen, wenn Ihr Betreuer den endgültigen Entwurf genehmigt hat. ClickUp Abhängigkeiten machen diese Beziehungen deutlich.

Nehmen wir als Beispiel an, ein Doktorand hat den Plan, in einer Arbeit im Bereich der computergestützten Sozialwissenschaften eine kausale Schlussfolgerung aufzustellen.

Die Datenvorverarbeitung, Modellvalidierung und Robustheitstests müssen abgeschlossen sein, bevor mit der Interpretation begonnen werden kann. Projektabhängigkeiten sperren die Diskussionsentwurfsaufgabe, bis die Validierungsaufgaben geschlossen sind. Diese Struktur verhindert voreilige Behauptungen während der Begutachtung durch Fachkollegen.

💡 Profi-Tipp: Bewahren Sie mit „Beziehungen” in ClickUp den Zusammenhang zwischen den einzelnen Abschnitten auf. *Verbinden Sie Datensätze und Argumente mithilfe von ClickUp Beziehungen, um die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten. Sie schaffen eine Verbindung zwischen Ihrer Arbeit und den Forschungsfragen. Kennzeichnen Sie jede Analyseaufgabe, jeden Abschnitt der Literaturrecherche und jeden Entwurfabsatz mit RQ1, RQ2 oder RQ3. Wenn sich Ihre Forschungsfragen weiterentwickeln, können Sie sofort erkennen, welche Arbeit weiterhin relevant ist und welche überholt ist.

Verfassen und Organisieren von Forschungsinhalten

Entwerfen und organisieren Sie Ihre Forschung in ClickUp-Dokumenten

ClickUp Docs ist der Ort, an dem Forschungsarbeiten wie das Verfassen von Manuskripten, die Pflege laufender Literaturrecherchen und die Erstellung von Repositorys stattfinden.

Nehmen wir an, Sie erstellen eine kumulative Literaturübersicht für Ihr Forschungsgebiet. Erstellen Sie ein Dokument, das nach Schlüsselthemen gegliedert ist:

Theoretische Rahmenbedingungen

Methodische Ansätze

Ergebnisbewertung

Lücken in der Literatur

Jedes Mal, wenn Sie einen neuen Artikel lesen, fügen Sie ihn dem entsprechenden Abschnitt hinzu und verknüpfen Sie diesen Eintrag mit der Aufgabe, die Sie dazu veranlasst hat, ihn zu suchen (z. B. „Studien zur sozialen Kognitionstheorie finden” oder „Validierungsstudien für PROMIS-29 finden”).

Wenn Sie sich daran erinnern möchten, warum Sie eine bestimmte Studie einbezogen haben, zeigt Ihnen der Link den Kontext. Und wenn Sie bereit sind, Ihre Einleitung zu schreiben, liefert Ihnen das Dokument die Grundlage dafür.

Hören Sie, was ein Reddit-Benutzer über die Verwendung von ClickUp zu sagen hat:

Ihr Docs-System hat still und leise den Großteil unserer Arbeit mit Google Docs ersetzt. Alles läuft einfach besser, wenn unsere Dokumentation am selben Ort wie unsere Projekte gespeichert ist. Das Team hat sich schneller daran gewöhnt, als ich gedacht hätte. Anfangs war ich skeptisch gegenüber ClickUp Brain, es schien mir nur eine weitere KI-Spielerei zu sein. Aber es hat mir einige mühsame Schreibaufgaben abgenommen, insbesondere wenn ich lange E-Mails von Clients zusammenfassen oder einen Entwurf erstellen muss. Es ist nicht perfekt, aber hilfreich, wenn ich viel zu tun habe. Das KI-Notiz-Feature war die eigentliche Überraschung. Früher haben wir nach Meetings so viele Elemente verloren, aber jetzt erfasst es alles und weist Aufgaben automatisch zu. Die Nachverfolgung ist deutlich besser geworden...

Ihr Docs-System hat still und leise den Großteil unserer Arbeit mit Google Docs ersetzt. Alles läuft einfach besser, wenn unsere Dokumentation am selben Ort wie unsere Projekte gespeichert ist. Das Team hat sich schneller daran gewöhnt, als ich gedacht hätte. Anfangs war ich skeptisch gegenüber ClickUp Brain, es schien mir nur eine weitere KI-Spielerei zu sein. Aber es hat mir einige mühsame Schreibaufgaben abgenommen, insbesondere wenn ich lange E-Mails von Clients zusammenfassen oder einen Entwurf erstellen muss. Es ist nicht perfekt, aber hilfreich, wenn ich viel zu tun habe. Das KI-Notiz-Feature war die eigentliche Überraschung. Früher haben wir nach Meetings so viele Elemente verloren, aber jetzt erfasst es alles und weist Aufgaben automatisch zu. Die Nachverfolgung ist deutlich besser geworden...

Beginnen Sie Forschungsprojekte mit einer vorgefertigten Struktur

Ein neues Projekt bei Null anzufangen, kostet Zeit, die Sie für die eigentliche Forschung nutzen könnten.

Kostenlose Vorlage erhalten Organisieren Sie Ihre Forschungsphasen mit der ClickUp-Vorlage für Forschungsberichte.

Die Forschungsbericht-Vorlage von ClickUp bietet Ihnen eine vorgefertigte Struktur, mit der Sie unübersichtliche Daten, Notizen und Erkenntnisse in einen vollständigen Forschungsbericht umwandeln können.

Die Vorlage öffnet sich als einzelnes ClickUp-Dokument und ist bereits in klar definierte Abschnitte unterteilt: Zusammenfassung, Einleitung, Methodik, Ergebnisse und Diskussionen, Referenzen und Anhänge. Diese Struktur spiegelt die Bewertung wissenschaftlicher Arbeiten wider, was die Reibung bei der Einreichung von Arbeiten bei Betreuern, Ausschüssen oder externen Gutachtern verringert.

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Forschung in Notiz-Apps organisieren können:

Einsatz von KI in Ihrer akademischen Forschungsarbeit

ClickUp Brain fungiert als KI-Schreibassistent, der Ihren Forschungskontext versteht, da er auf Ihre tatsächliche Arbeit zugreifen kann.

*Wählen Sie eine beliebige Auswahl an Abschnitten Ihrer Forschung aus und bitten Sie ClickUp Brain, sie sofort zusammenzufassen.

Bitten Sie die KI, eine Zusammenfassung der Literaturrecherche zur kognitiven Belastungstheorie zu erstellen, und sie verweist auf die bereits in Ihrem Workspace vorhandenen Artikel sowie auf Notizen zu den Verbindungen, die Sie zwischen den Studien hergestellt haben. Das Ergebnis klingt wie von Ihnen selbst verfasst, da es auf Ihren Gedanken aufbaut.

ClickUp Brain umfasst mehrere große Sprachmodelle (LLMs) wie ChatGPT, Claude und Gemini, zwischen denen Sie je nach dem, was Sie schreiben, wechseln können. Jedes Modell hat unterschiedliche Stärken, und Sie können auf alle zugreifen, ohne ClickUp zu verlassen oder separate Abonnements zu verwalten, um eine unübersichtliche Vielzahl von KI-Anwendungen zu vermeiden.

📌 Probieren Sie diese Eingabeaufforderungen aus: Fassen Sie die wichtigsten theoretischen Positionen aus den Artikeln zusammen, die mit meinen Literaturrechercheaufgaben verknüpft sind, und markieren Sie, wo die Verfasser unterschiedlicher Meinung sind.

Hören Sie wiederkehrende Limite auf, die in den Studien zu meiner Methodik erwähnt werden, gruppiert nach Typ.

Zeigen Sie, wo ich auf der Grundlage meiner aktuellen Notizen interpretative Sprünge zwischen Ergebnissen und Schlussfolgerungen gemacht habe.

Erstellen Sie eine Liste aller Annahmen, die ich während der Analyse dokumentiert habe, und verknüpfen Sie sie mit den Abschnitten, die sich darauf stützen.

Fassen Sie das Feedback meines Betreuers aus verschiedenen Dokumenten und Kommentaren zusammen und gruppieren Sie es nach Themen.

Finden Sie Informationen, die überall versteckt sind

ClickUp Enterprise Search löst das grundlegende Problem verstreuter Forschungsergebnisse.

Durchsuchen Sie alle Ihre verbundenen tools mit ClickUp Enterprise Search

Sie haben Dokumente in Zotero, Datendateien in Google Drive, Code in GitHub, Notizen zu Meetings in Docs und Diskussionsthreads in Slack. Dank ClickUp Brain werden all diese Daten gleichzeitig über eine einzige Oberfläche durchsucht.

🔍 Wussten Sie schon? Jahrhundertelang tauschten Wissenschaftler ihre Ergebnisse in Briefen oder Büchern aus. Der formelle Prozess der Begutachtung durch Fachkollegen (Experten beurteilen, ob eine Arbeit veröffentlicht werden sollte) wurde jedoch erst nach dem Zweiten Weltkrieg üblich. Davor entschieden oft die Editors selbst, was veröffentlicht wurde.

Arbeiten Sie mit einem einzigen KI-Desktop-Assistenten

ClickUp BrainGPT bringt dieselbe kontextbezogene Intelligenzschicht auf Ihren Desktop oder Chrome-Browser, sodass Sie auch außerhalb von ClickUp mit Ihrem Forschungskontext interagieren können.

Generieren Sie fundierte akademische Unterstützung mit ClickUp BrainGPT in Ihrem Forschungskontext

Wie ClickUp Brain ist auch BrainGPT LLM-unabhängig. Sie können auf dieselben KI-Modelle zugreifen, ohne den Kontext wechseln zu müssen.

Darüber hinaus wandelt Talk to Text in ClickUp BrainGPT Sprache in jeden beliebigen Text in jeder Anwendung auf Ihrem Computer um. Drücken Sie Ihre Verknüpfung (Standard ist die „fn“-Taste, die Sie jedoch benutzerdefiniert anpassen können), sprechen Sie ganz natürlich, was Ihnen gerade durch den Kopf geht, und lassen Sie die Verknüpfung los.

Erfassen Sie gesprochene Forschungsergebnisse mit ClickUp Talk to Text in BrainGPT

Talk to Text verarbeitet Fachterminologie, die normalerweise Korrekturen erfordern würde. Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Wörterbuch mit fachspezifischen Begriffen, Verfassernamen, statistischen Verfahren und Fachjargon. Dadurch wird die Sprachaufzeichnung für technische akademische Arbeiten praktisch und hilft Ihnen, bis zu viermal schneller zu arbeiten.

💡 Profi-Tipp: Fordern Sie ClickUp BrainGPT an, um Feedback zu einem Entwurf zu erhalten, „wie ihn ein Foucaultianer lesen würde“ oder „aus quantitativer Perspektive“. Dadurch werden blinde Flecken aufgedeckt, die durch die Arbeit innerhalb eines einzigen Paradigmas entstehen.

Automatisierung der Dokumentation der Meetings und Nachverfolgung

Der KI-basierte Meeting-Notizbuchhalter von ClickUp nimmt an Ihren Forschungsmeetings teil, zeichnet Unterhaltungen auf, erstellt Echtzeit-Transkripte, identifiziert Sprecher und extrahiert automatisch Aktionspunkte.

Überprüfen Sie automatisierte Besprechungszusammenfassungen aus dem KI-Besprechungsprotokoll von ClickUp AI

Nach jedem BeraterMeeting, AusschussMeeting, Laborgruppendiskussion oder Konferenzpanel liefert KI Notetaker ein strukturiertes Dokument mit folgenden Inhalten:

Die vollständige Aufzeichnung

Ein vollständiges Transkript, sortiert nach Sprechern

Schlüssel-Erkenntnisse, die Entscheidungen und Erkenntnisse zusammenfassen

Identifizierte Elemente, die Sie in zugewiesene Aufgaben umwandeln können

KI Notetaker unterstützt fast 100 Sprachen mit automatischer Erkennung und ist somit nützlich für internationale Forschungskooperationen oder mehrsprachige Teilnehmer.

🔍 Wussten Sie schon? Rücknahmen sind seltener als man denkt. Weniger als 0,05 % der veröffentlichten Artikel werden zurückgezogen, und viele davon aufgrund ehrlicher Fehler und nicht wegen Fehlverhaltens. Rücknahmen sind eigentlich ein Zeichen dafür, dass das Selbstkorrektursystem funktioniert.

Entwirren Sie akademische Forschung mit ClickUp

Wissenschaftliche Forschung erfordert einen nachhaltigen Kontext. Fragen entwickeln sich weiter, Argumente werden präziser und Beweise verschieben sich im Laufe der Zeit. Wenn das Denken in einem tool stattfindet und die Arbeit in einem anderen, zerbricht dieser Kontext.

ClickUp ersetzt diesen gesamten Stapel. Forschungsfragen, Literaturnotizen, Entwürfe, Feedback, Meetings und nächste Schritte bleiben während der gesamten Arbeit miteinander verbunden.

ClickUp Brain und BrainGPT arbeiten direkt in diesem Kontext, sodass Zusammenfassungen, Vergleiche und Überarbeitungen auf Ihren tatsächlichen Quellen basieren.

Alles, was Claude unterstützt – Quellen zusammenfassen, komplexe Passagen verdeutlichen, Argumente strukturieren, Entwürfe verfeinern – geschieht in derselben Umgebung, in der Ihre Forschung bereits existiert.

Wenn Sie einen Ort suchen, an dem Sie Ihre Forschungsideen von Anfang bis Ende umsetzen können, probieren Sie ClickUp noch heute kostenlos aus! ✅

Häufig gestellte Fragen

Ja. Claude kann beim Brainstorming, bei der Literatursynthese, beim Verfassen von Entwürfen, bei der Bearbeitung und beim Strukturieren von Argumenten helfen. Es eignet sich am besten, um zu unterstützen, und nicht als Ersatz für wissenschaftliche Fachkenntnisse.

Es kommt darauf an, wie Sie es verwenden. Die Verwendung von Claude zur Verfeinerung Ihrer eigenen Ideen, zur Verbesserung der Klarheit oder zur Überwindung von Schreibblockaden ist im Allgemeinen akzeptabel. Die Weitergabe von KI-generierten Inhalten als vollständig eigene Arbeit wirft ethische Bedenken auf. Transparenz ist wichtig; legen Sie die Verwendung von KI offen, wenn Ihre Institution oder Zeitschrift dies verlangt.

Claude kann Zitate vorschlagen, diese können jedoch ungenau, veraltet oder vollständig erfunden sein. Fügen Sie niemals eine von Claude vorgeschlagene Referenz ein, ohne den Speicherort der Originalquelle zu finden und zu überprüfen, ob sie existiert und Ihre Behauptung unterstützt.

Überprüfen Sie jede Tatsachenbehauptung anhand von Primärquellen. Achten Sie besonders auf Zitate, Statistiken, Zitate und feldspezifische Terminologie. Behandeln Sie die Antworten von Claude außerdem als Entwürfe, die Ihrer kritischen Überprüfung bedürfen, und nicht als fertige Inhalte, die für die Übermittlung bereit sind.

Die Richtlinien variieren stark. Einige Institutionen erlauben die Unterstützung durch KI mit Offenlegung, andere beschränken sie auf bestimmte Aufgaben und wieder andere verbieten sie gänzlich. Überprüfen Sie die Richtlinien Ihrer Universität zur akademischen Integrität und alle relevanten Richtlinien von Fachzeitschriften, bevor Sie Claude in Ihrem Workflow einsetzen.