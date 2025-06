die 10 besten KI-Tools für technisches Schreiben im Jahr 2025

Mit dem Aufkommen von KI-gestützten Tools für das technische Schreiben betreten sogar Autoren mit wenig bis gar keiner Programmier- oder Softwareerfahrung dieses Feld und sind erfolgreich. Diese Tools helfen Nicht-Technikern dabei, qualitativ hochwertige und ansprechende Inhalte für technische Dokumentationen, Benutzerhandbücher und sogar Code-Schnipsel zu erstellen.

Aber so einfach ist es nicht. Technische Redakteure müssen heute auch sicherstellen, dass ihre Arbeit menschlich wirkt, sachlich korrekt ist und sich nahtlos in den Ton und Stil ihrer Marke einfügt.

Wenn Sie also ein KI-Tool für technisches Schreiben auswählen, entscheiden Sie sich für eines, das Ihnen hilft, Fakten zu überprüfen, Konsistenz zu wahren und in einem Stil zu schreiben, der Ihre Zielgruppe anspricht.

In diesem Artikel haben wir die Vorarbeit geleistet und eine Liste mit Tools zusammengestellt, die Ihnen dabei helfen, Ihre Prozesse im Bereich der Erstellung technischer Inhalte zu optimieren.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier ist unsere Liste der besten Tools für technisches Schreiben, mit denen Sie technische Berichte, Software-Dokumentationen und technische Informationen ganz einfach erstellen können: 👉 ClickUp: Am besten geeignet für die Erstellung von Dokumenten, die Zusammenarbeit und Workflows 👉 Grammarly: Am besten geeignet für die Verbesserung der Kommunikation und die Verfeinerung des Schreibstils 👉 Claude AI: Am besten geeignet für vielseitige KI-Unterhaltungen 👉 Jasper AI: Am besten geeignet für Marketinginhalte und Kampagnen 👉 Snagit: Am besten geeignet für Zusammenarbeit und Anmerkungen 👉 Canva: Am besten geeignet für die Erstellung von designorientierten Inhalten mit KI 👉 QuillBot: Am besten geeignet für Paraphrasierungen und zur Verbesserung der Klarheit von Texten 👉 Scalenut: Am besten geeignet für die Automatisierung des SEO-Inhaltslebenszyklus 👉 Copyscape: Am besten geeignet für die Wahrung der Originalität von Inhalten 👉 Perplexity AI: Am besten geeignet für gut zitierte, zusammengefasste Informationen

Technisches Schreiben kann oft schwierig sein, insbesondere bei neuen Technologien, die noch nicht sehr gut dokumentiert sind.

Das bedeutet, dass Autoren von Inhalten bei der Auswahl eines KI-Tools darauf achten müssen, dass es ihnen hilft, ihren technischen Schreibprozess zu verbessern und (überwiegend) sachliche Informationen liefert. Darauf sollten Sie achten:

Steigerung der Produktivität : KI-Schreibassistenten (oder KI-Tools) können dabei helfen, über 100 Seiten Dokumentation in einer Stunde zusammenzufassen oder einen Entwurf für ein Benutzerhandbuch in weniger als zwei Tagen zu erstellen, wodurch Zeit gespart und gleichzeitig die Qualität gewahrt wird

Verbesserung der Zusammenarbeit : Features wie Rollenzuweisungen, Berechtigungsverwaltung und das Sammeln von Feedback von Fachexperten optimieren die Teamarbeit bei komplexen Handbüchern oder Dokumentationen

Konsistenz und Markenausrichtung gewährleisten : Stellen Sie sicher, dass jeder Entwurf mit der Stimme Ihrer Marke übereinstimmt, egal ob diese professionell, zugänglich oder etwas dazwischen ist

Bereitstellung anpassbarer Vorlagen : Vorgefertigte Vorlagen vereinfachen den Prozess, sodass Sie sich auf den Inhalt konzentrieren können, anstatt bei Null anzufangen

Fehlererkennung und Überprüfung von Fakten : Tools, die Grammatikfehler und Ungenauigkeiten überprüfen, machen Ihre Dokumentation sowohl professionell als auch zuverlässig

Automatisierung mühsamer Aufgaben: Übernimmt repetitive Prozesse wie das Sortieren von Daten, das Generieren von JSON oder das Erstellen automatisierter Release-Notizen

Jetzt, da Sie wissen, worauf Sie achten müssen, geht es darum, die perfekte Lösung zu finden – eine, die den Anforderungen Ihres Unternehmens hinsichtlich Benutzerfreundlichkeit, nahtloser Workflow-Integration und natürlich Ihrem Budget entspricht.

Hier ist unsere kuratierte Liste der besten KI-Tools für technisches Schreiben:

1. ClickUp (Am besten geeignet für die Erstellung von Dokumenten, Zusammenarbeit und Workflows)

Wir können nicht über KI-Tools für technisches Schreiben sprechen, ohne ClickUp zu erwähnen. Es ist eine brillante Lösung, die technisches Schreiben, Projektmanagement und Aufgabenorganisation an einem Ort vereint.

📮ClickUp Insight: Wir haben kürzlich herausgefunden, dass 83 % der Wissensarbeiter für die Kommunikation im Team hauptsächlich auf E-Mail und Chat angewiesen sind. Die Verwaltung zu vieler unverbundener Tools ist ein Produktivitätskiller. Deshalb verbringen wir 60 % unserer Zeit damit, Informationen über verschiedene Tools hinweg freizugeben, zu suchen und zu aktualisieren. Genau das will ClickUp als All-in-One-App für die Arbeit mit seinen KI-gestützten Features für das Aufgabenmanagement verbessern.

ClickUp Brain ist Ihr idealer KI-Schreibassistent für die Erstellung technischer Dokumentationen in wenigen Minuten.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain in wenigen Schritten einen veröffentlichungsfertigen Entwurf

Angenommen, Sie haben die Aufgabe, einen Workflow für die Produktdokumentation unter Termindruck zu erstellen. Anstatt in Panik zu geraten, wenden Sie sich an ClickUp Brain.

Mithilfe der KI-Vorschläge definieren Sie den Umfang, passen das Format über Dropdown-Menüs an, fügen Notizen zu Meetings hinzu und schon ist ein ausgefeilter Entwurf fertig.

📌 Beispiel: Sie sind technischer Redakteur und müssen ein Benutzerhandbuch für ein neues Feature erstellen, und die Deadline ist in nur zwei Tagen. Mit ClickUp Brain laden Sie Produktspezifikationen und Meeting-Notizen hoch, und innerhalb weniger Minuten werden Seiten mit dichten Informationen in klare, umsetzbare Erkenntnisse destilliert. Als Nächstes verwenden Sie die KI-Vorschläge, um einen Entwurf für das Handbuch zu erstellen, komplett mit wichtigen Abschnitten wie Einrichtung, Verwendung und Fehlerbehebung.

Fordern Sie ClickUp Brain auf, Ideen vorzuschlagen, Verbesserungen hinzuzufügen und sogar ganze Abschnitte für Ihre technische Dokumentation zu schreiben

Darüber hinaus können Sie mit ClickUp Brain aus mehreren LLMs wählen, darunter Claude, GPT-4o und mehr. ClickUp-Benutzer erhalten alle KI-Funktionen direkt über die ClickUp-Plattform!

Von dort aus können Sie es mit ClickUp Docs nahtlos in ein gemeinsam nutzbares Dokument konvertieren.

Sie arbeiten derzeit mit einem funktionsübergreifenden Team an einem Produktentwicklungsprozess. Mit Docs können Sie Produktanforderungen skizzieren, Ihre Zielgruppe definieren und Benutzerrecherchen organisieren – alles in einem gemeinsamen Space.

Jeder kann Kommentare hinterlassen, Teamkollegen taggen und sogar direkt im Dokument Aufgaben zuweisen.

Arbeiten Sie mit Ihren Kollegen in Echtzeit zusammen – mit ClickUp Docs

Dank umfangreicher Formatierungsoptionen, Slash-Befehlen und der Möglichkeit, visuelle Elemente hinzuzufügen, bleibt Ihre technische Dokumentation ansprechend und leserfreundlich.

Und das Beste daran: Sobald Ihr Dokument fertig ist, können Sie es mit ClickUp Tasks mit einer Aufgabe verknüpfen, sodass Termine nicht verpasst werden und der Fortschritt immer klar ersichtlich ist.

Für den Einstieg bieten Dokumente vorgefertigte Vorlagen wie die ClickUp-Produktbeschreibungsvorlage, die eine funktionsübergreifende Zusammenarbeit ermöglichen.

Die Vorlage erreicht dies, indem sie Schlüsselelemente wie Ziele, Erfolgskriterien, Release-Pläne und Funktionsspezifikationen in einer zusammenhängenden, ausfüllbaren Gliederung organisiert.

Die besten Features von ClickUp:

Integration mit über 1.000 Tools : Nahtlose Verbindung mit Plattformen wie WordPress, Google Drive, Microsoft Word, GitHub, HubSpot und Google Docs

Vorlagen in Hülle und Fülle : Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen für die Erfassung von Anforderungen, die Verwaltung von Inhalten und vieles mehr, damit Sie sich auf das Schreiben konzentrieren können, anstatt Ihre Inhalte zu strukturieren

Gerätekompatibilität : Arbeiten Sie mit Chrome, Windows, iOS, Android und macOS und greifen Sie von praktisch überall auf ClickUp zu

Features für die Zusammenarbeit : Stimmen Sie Ihr Team mit Echtzeit-Kommentaren, Chat, GIFs und benutzerdefinierten Dashboards ab

KI-gestützte Schreibhilfe : ClickUp AI kann E-Mails, Social-Media-Beiträge und Dokumentenzusammenfassungen erstellen und sogar Texte bearbeiten oder erweitern

Automatisierung sich wiederholender Aufgaben : Automatisieren Sie Workflows wie die Aktualisierung von Fälligkeitsdaten oder die Erstellung von Aktionselementen mit benutzerdefinierten Auslösern und Aktionen über : Automatisieren Sie Workflows wie die Aktualisierung von Fälligkeitsdaten oder die Erstellung von Aktionselementen mit benutzerdefinierten Auslösern und Aktionen über ClickUp Automations

Videoaufzeichnung mit ClickUp Clips : Nehmen Sie Videos auf und geben Sie sie direkt für Ihr Team frei, um komplexe Konzepte oder Aktualisierungen zu erklären

Limits von ClickUp:

Einige Benutzer berichten, dass sie die Einstellungen für Benachrichtigungen anpassen müssen, um eine Informationsüberflutung zu vermeiden

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

✨ Benutzerbewertung: Ein G2-Benutzer fand ClickUp eine großartige Plattform zur Vereinfachung der Fehler-Nachverfolgung, Förderung der Teamkommunikation und Erstellung von Aufgaben für unterwegs.

Lesen Sie auch: Unverzichtbare Software und Tools für das technische Schreiben

2. Grammarly (Am besten geeignet für die Verbesserung der Kommunikation und die Optimierung technischer Texte)

via Grammarly

Grammarly ist der erste Name, der uns in den Sinn kommt, wenn es um die Korrektur von Grammatik und die Verfeinerung des Tons unserer Texte geht. Was Sie vielleicht nicht wissen, ist, dass es sich auch hervorragend für die Erstellung von Inhalten für technische Redakteure und Fachleute eignet.

Die KI der Plattform ist so konzipiert, dass sie alles von E-Mails und Berichten bis hin zu Blog-Beiträgen verarbeitet und so eine klare, prägnante und wirkungsvolle Kommunikation auf allen Ebenen gewährleistet.

Grammarly automatisiert Arbeiten, die ausschließlich dem Schreiben von Aufgaben gewidmet sind, sei es das Überarbeiten von Benutzerhandbüchern oder die Arbeit in einem großen Team an gemeinsamen Dokumenten.

🧠 Wussten Sie schon: Ineffektive Kommunikation kostet US-Unternehmen jährlich 1,2 Billionen Dollar. Wissensarbeiter verbringen 20 Stunden pro Woche mit schriftlicher Kommunikation, was für Unternehmen im Grunde genommen ein Aufruf ist, Verbesserungen in der Kommunikation zu priorisieren und zu messen.

Die besten Features von Grammarly

Erstellen Sie Absätze, schreiben Sie Sätze um und verfeinern Sie Texte mit den KI-Funktionen von Grammarly direkt in Tools wie Google Docs und Word

Passen Sie Ihre verschiedenen Schreibstile sofort an Ihre Zielgruppe an und sorgen Sie so für eine einheitliche Kommunikation in technischen und kreativen Dokumenten

Finden Sie Fehler, formulieren Sie umständliche Sätze um und sorgen Sie mit Plagiatserkennung und Grammatikkorrektur für originelle, ausgefeilte technische Dokumentationen

Überall einsetzbar – Grammarly ist als Browser-Erweiterung, Desktop-App und Integration für Tools wie Slack, Microsoft Word und LinkedIn verfügbar

Erhalten Sie während des Schreibens Vorschläge für Klarheit, Prägnanz und Formatierung

Einschränkungen von Grammarly

Benutzer haben längere Reaktionszeiten bei der Bearbeitung längerer oder komplexerer Dokumente gemeldet

Das Tool schlägt manchmal Bearbeitungen mitten im Satz vor, was Ihren Schreibfluss stören kann

Der Free-Plan bietet grundlegende Korrekturen, aber keine erweiterten Features wie Tonanpassung und detaillierte KI-Eingabeaufforderungen

Preise für Grammarly:

Free

Pro : 12 $/Monat pro Mitglied

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Grammarly:

G2 : 4,7/5 (über 9.780 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 7.140 Bewertungen)

✨ Benutzerbewertung: Ein Benutzer schätzte die Präzision von Grammarly bei der Bearbeitung und Vereinfachung des Schreibens, insbesondere in Verbindung mit der Fähigkeit, Wortreichheit zu entfernen, prägnantere Alternativen vorzuschlagen und die Klarheit zu verbessern – beispielsweise durch Ändern von "in der Reihenfolge, um" in "um" oder "in Verbindung setzen" in "kontaktieren"

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie Ihre technischen Texte verbessern? Hier finden Sie Tipps zum technischen Schreiben, mit denen Sie komplexe Themen für Ihre Zielgruppe aufschlüsseln können.

3. Claude AI (Am besten für vielseitige dialogorientierte KI geeignet)

via Claude AI

Claude AI von Anthropic ist eine auf Datenschutz ausgerichtete dialogorientierte KI, die sich durch natürliche Sprachverarbeitung, Code-Generierung und Dokumentation sowie fortschrittliche Argumentation auszeichnet.

Einfach ausgedrückt: Claude wurde entwickelt, um beim Brainstorming, Zusammenfassen, Codieren und Erstellen technischer Dokumente zu helfen.

Was Claude auszeichnet, ist seine Fähigkeit, große Mengen an Informationen zu verarbeiten und dabei eine flüssige Unterhaltung aufrechtzuerhalten. Seine spezialisierten Modelle – Haiku für prägnante Antworten, Sonnet für leistungsstarke kreative Aufgaben und Opus für komplexe Analysen und Codierung – bieten personalisierte Lösungen für spezifische Anforderungen.

Die besten Features von Claude AI

Generieren, fassen Sie Texte zusammen und übersetzen Sie sie, während Sie Probleme in verschiedenen Bereichen mit fortschrittlicher Argumentation und Textgenerierung lösen

Unterstützen Sie technische Fachleute dabei, Optimierungen und Leistungsverbesserungen zu identifizieren und subtile Fehler im Code zu beheben

Sorgen Sie für Transparenz, Sicherheit und den Schutz der Benutzerdaten mit den Grundsätzen der konstitutionellen KI von Claude

Nutzen Sie eine kostenlose Version und verschiedene kostenpflichtige Optionen für Einzelpersonen und Teams

Limits von Claude AI

Gibt gelegentlich zu detaillierte oder tangentiale Antworten, die möglicherweise einer Überarbeitung bedürfen

Subtile Fehler in generierten Inhalten, insbesondere beim Codieren oder bei nuancierten technischen Aufgaben

Die Länge von Unterhaltungen und Aufgaben kann je nach Plan eingeschränkt werden

Preise für Claude AI

Free

Pro: 20 $/Monat pro Benutzer

Team: 25 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Claude AI

G2 : 4,7/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

4. Jasper AI (Am besten geeignet für die Erstellung von Marketinginhalten und Kampagnen)

via Jasper AI

Nur Marketingfachleute wissen, wie sehr sie maßgeschneiderte Plattformen schätzen. Nicht jedes KI-Schreibtool erfasst die kreativen Nuancen, die wir benötigen. Deshalb setzt Jasper AI sich durch.

Ganz gleich, ob Sie ein Produkt auf den Markt bringen oder eine Social-Media-Kampagne durchführen – mit den KI-Features von Jasper können Sie Ideen dank über 80 speziell für Marketingaufgaben entwickelten Apps in umsetzbare Inhalte verwandeln.

Dieses Tool sorgt dafür, dass Ihr Marketing prägnant und konsistent bleibt, von der Pflege der Markenstimme bis hin zur Erstellung SEO-freundlicher Inhalte. Es kann auch das technische Schreiben für ein allgemeineres Publikum vereinfachen.

Die besten Features von Jasper AI

Sorgen Sie mit den Features "Brand Voice" und "Style Guide" für einen einheitlichen Ton und Stil

Greifen Sie auf Tools für den Zugriff mehrerer Benutzer, Kampagnen und die Zusammenarbeit in Echtzeit zu

Erstellen und verbessern Sie neben Ihren schriftlichen Inhalten auch visuelle Elemente mit einer speziellen KI-Bildbearbeitungssuite

Einschränkungen von Jasper AI

Inhalten mangelt es möglicherweise an Persönlichkeit oder tieferen Einblicken, sodass eine manuelle Feinabstimmung erforderlich ist

Am besten für Rohentwürfe geeignet, da für ausgefeilte Ergebnisse möglicherweise eine detaillierte Bearbeitung erforderlich ist

Die Ergebnisse basieren auf vorhandenen Online-Daten und müssen möglicherweise auf ihre Richtigkeit überprüft werden

Preise für Jasper AI

Ersteller : 39 $/Monat pro Benutzer

Business: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Jasper AI

G2 : 4,7/5 (über 1.240 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 1.840 Bewertungen)

✨ Benutzerbewertung: Ein G2-Benutzer schätzt die umfangreiche Bibliothek mit Vorlagen von Jasper.ai, die die Erstellung von Inhalten durch vorkonfigurierte, auf bestimmte Inhaltstypen zugeschnittene Einstellungen vereinfacht.

Lesen Sie auch: Wie man technische Dokumentation schreibt: 6 Wege, um Teams zu beeindrucken

5. Snagit (Am besten für Zusammenarbeit und Anmerkungen geeignet)

via Snagit

Als Marketingfachmann müssen Sie häufig hochwertige Grafiken für Dokumentationen, Tutorials und Präsentationen erstellen. Snagit ist ein vielseitiges Tool für Bildschirmaufnahmen und Videoaufzeichnungen, das Ihnen dabei hilft.

Ganz gleich, ob Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen erstellen oder Video-Walkthroughs für komplexe technische Themen aufzeichnen – Snagit bietet Ihnen Features wie Scroll-Captures, Texterkennung und Bildanmerkungen.

Darüber hinaus ermöglicht die Integration von Snagit in TechSmiths Screencast eine nahtlose Freigabe und Zusammenarbeit, während die plattformübergreifende Kompatibilität für Windows und macOS einen reibungslosen Workflow für Benutzer auf allen Geräten gewährleistet.

🌟 Fun Fact: Rund 95 % der Marketer machen visuelle Inhalte zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie. Einige fügen sogar über 50 % ihrer Inhalte visuelle Elemente hinzu. Das haben wir wohl Instagram Reels und TikTok zu verdanken.

Die besten Features von Snagit

Erfassen Sie ganze Webseiten oder lange Dokumente, ohne mehrere Screenshots zusammenfügen zu müssen

Bearbeiten Sie Text in Bildern oder gescannten Dokumenten, einschließlich Anpassungen von Schriftart, Größe und Farbe

Nehmen Sie Bildschirm, Webcam und Audio ohne zeitliche Limits auf, um hochwertige Tutorials zu erstellen

Fügen Sie Kommentare, Formen und Markierungen hinzu, um mühelos professionelle Grafiken zu erstellen

Nahtlose Arbeit unter Windows und macOS für konsistente Leistung

Einschränkungen von Snagit

Einfache Trimm- und Bearbeitungsoptionen bieten Raum für Verbesserungen

Einige Benutzer berichten von Stabilitätsproblemen, insbesondere bei längeren Videos

Snagit kann mit ressourcenintensiven Aufgaben auf veralteter Hardware zu kämpfen haben

Preise für Snagit

Einzelnes Abonnement : 39 $/Jahr pro Benutzer

Dauerlizenz: 62,99 $/einmalige Gebühr pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Snagit

G2 : 4,7/5 (über 5.320 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 470 Bewertungen)

Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für die Erstellung von Inhalten für eine schnellere Erstellung von Inhalten

6. Canva (Am besten geeignet für die Erstellung von designorientierten Inhalten mit KI)

via Canva

Canva ist seit langem die Plattform der Wahl für Nicht-Designer und bietet eine intuitive Benutzeroberfläche und einen beeindruckenden Bereich an Vorlagen für die Erstellung professioneller Grafiken.

Mit dem neuen Canva AI Magic Studio kann es nun auch Texte, Bilder und sogar Video-Inhalte generieren.

Mit den Tools "Magic Design", "Magic Write" und "Text-to-Image" von Canva können Benutzer Ideen schnell in ansprechende Inhalte für Social-Media-Beiträge, Präsentationen oder Druckmaterialien umwandeln.

Die besten Features von Canva

Erstellen Sie benutzerdefinierte Vorlagen, die auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind, um das Design schneller und persönlicher zu gestalten

Erstellen Sie einzigartige Grafiken, indem Sie schriftliche Vorgaben in auffällige Designs umwandeln

Erstellen Sie kurze Inhalte wie Bildunterschriften und Überschriften, um Ihre Grafiken zu ergänzen

Greifen Sie auf über 1 Million Vorlagen für verschiedene Designtypen zu

Bearbeiten, kommentieren und arbeiten Sie mit Ihrem Team in Echtzeit zusammen

Einschränkungen von Canva

Einige Benutzer müssen für Features wie Schlagschatten zu Photoshop wechseln

Das Verschieben mehrerer Elemente kann manchmal zu versehentlichen Fehlausrichtungen führen

Die vielen Schritte, die erforderlich sind, um auf bestimmte Features zuzugreifen, können mühsam sein

Preise für Canva

Free

Pro : 15 $/Monat pro Benutzer

Teams: 10 $/Monat pro Benutzer (mindestens 3 Benutzer)

Bewertungen und Rezensionen zu Canva

G2 : 4,7/5 (über 4.370 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 12.230 Bewertungen)

✨ Benutzerbewertung: Ein Benutzer hob die Einfachheit und Vielseitigkeit von Canva hervor, die selbst Anfängern half, sich mühelos in der intuitiven Benutzeroberfläche zurechtzufinden. Er äußerte sich auch positiv über die umfangreiche Bibliothek mit Vorlagen von Canva und den Einsatz von KI für Grafiken.

Lesen Sie auch: Die besten Help-Authoring-Tools für technische Redakteure

7. QuillBot (Am besten geeignet für Paraphrasierungen und zur Verbesserung der Klarheit von Texten)

via QuillBot

Autoren von Inhalten kennen das Problem, wenn ein Satz fast richtig ist, aber noch nicht ganz. In solchen Fällen kann ein Tool wie QuillBot, das auf das Paraphrasieren, Zusammenfassen und Bearbeiten von Texten spezialisiert ist, einen entscheidenden Unterschied machen.

Tools wie ein Paraphrasierer, eine Grammatikprüfung, ein KI-Detektor und ein Zitiergenerator bieten eine umfassende Suite von Features zur Steigerung der Produktivität und Klarheit beim Schreiben.

Die besten Features von QuillBot

Formulieren Sie mühelos bis zu 125 Wörter in zwei kostenlosen Modi um oder greifen Sie mit Premium auf unbegrenzte Modi zu

Beheben Sie Fehler und verbessern Sie die Lesbarkeit für bis zu 1.000 Wörter im Free-Plan

Analysieren Sie Texte, um sicherzustellen, dass sie nicht roboterhaft oder KI-generiert klingen

Erstellen Sie ganz einfach präzise Zitate im APA-, MLA- und Chicago-Stil

Verfügbar für Chrome, Microsoft Word und macOS für eine nahtlose plattformübergreifende Nutzung

Einschränkungen von QuillBot

Nur zwei Paraphrasierungsmodi und ein Limit von 1.000 Wörtern für Grammatikprüfungen im Free-Plan

Im Gegensatz zu ChatGPT oder anderen KI-Autoren sind bereits vorhandene Inhalte erforderlich, um damit arbeiten zu können

Paraphrasierte Ergebnisse müssen möglicherweise weiter bearbeitet werden, um natürlich zu klingen

Preise für QuillBot

Free

Monatliche Premium-Gebühr : 9,95 $/Monat pro Benutzer

Jährliche Premium-Gebühr: 4,17 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu QuillBot

G2 : 4,4/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 140 Bewertungen)

✨ Benutzerbewertung: Ein Rezensent fand QuillBot nützlich, um KI-generierten Text zu identifizieren und eine zuverlässige prozentuale Aufschlüsselung zu erhalten, die ihm half, den Artikel zu humanisieren und besser umzuschreiben.

Lesen Sie auch: 50 Schreibimpulse, die Ihren kreativen Prozess bei der Arbeit verändern werden

8. Scalenut (Am besten geeignet für die Automatisierung des SEO-Inhaltslebenszyklus)

via Scalenut

🧠 Wussten Sie schon: 96,55 % aller Webseiten erhalten keine Suchzugriffe von Google.

So schockierend diese Daten auch sind, sie setzen die Ersteller von Inhalten zusätzlich unter Druck, SEO-Inhalte zu erstellen, die tatsächlich Leser anziehen. Scalenut ist sich dessen bewusst und bietet eine All-in-One-SEO-Content-Suite, die Marketern dabei hilft, ihren gesamten Prozess der Erstellung von Inhalten zu optimieren – von der Planung und Recherche bis hin zum Verfassen und Optimieren.

Darüber hinaus bietet es zahlreiche Features wie den Cruise Mode für die schnelle Erstellung von Inhalten, NLP-Schlüsselbegriffe für die semantische Optimierung und SEO-Bewertung in Echtzeit.

Die besten Features von Scalenut

Erstellen Sie SEO-freundliche technische Blogs in weniger als fünf Minuten mit minimalem Aufwand

Identifizieren Sie semantische Schlüsselbegriffe und Wettbewerbsdaten, um SERP-Rankings zu verbessern

Nutzen Sie Features wie Echtzeit-SEO-Bewertung, automatische Optimierung und interne Verknüpfungen, um Artikel zu verfeinern

Überwachen Sie den Website-Traffic und die Keyword-Performance über mehrere Domains hinweg

Veröffentlichen Sie ganz einfach direkt auf Plattformen wie WordPress und Shopify

Einschränkungen von Scalenut

Einige Benutzer berichten von Redundanzen im Inhalt, die manuelle Bearbeitungen erfordern

Features wie die benutzerdefinierte Anpassung des Tonfalls befinden sich noch in der Entwicklung

Uneinheitliche Leistung bei Nischenthemen und Faktenprüfung

Preise von Scalenut

Unverzichtbar : 22 $/Monat pro Benutzer

Pro: 67 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Scalenut

G2 : 4,7/5 (über 310 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 390 Bewertungen)

Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für technische Dokumentationen

9. Copyscape (Am besten geeignet für die Wahrung der Originalität von Inhalten und die Erkennung von Plagiaten)

via Copyscape

Die Originalität von Inhalten ist derzeit unverzichtbar, da etwa 29 % der Online-Inhalte Duplikate sind.

Mit Copyscape Premium können Sie Text einfügen, Dateien hochladen oder den Dienst sogar über eine API in Ihre Systeme integrieren, um selbst kleinste Spuren von Duplikaten zu finden. Es enthält auch Features wie Copysentry für automatische Plagiatswarnungen, die Ihnen Sicherheit bei der Verwaltung großer Portfolios von Inhalten geben.

Die besten Features von Copyscape

Finden Sie selbst kleinste Spuren doppelter Inhalte auf Millionen von Webseiten mit einer präzisen Plagiatserkennung

Verwenden Sie Text-, Datei- und URL-Scans, um die Originalität zu überprüfen

Erhalten Sie automatische Benachrichtigungen über alle neuen Duplikate, die online gefunden werden

Profitieren Sie von einer unkomplizierten Kopier- und Einfügefunktion mit sofortigen Ergebnissen

Einfacher Zugriff auf die API (für Unternehmen, die Plagiatsprüfungen in großem Umfang durchführen müssen)

Einschränkungen von Copyscape

Die Kosten steigen mit zunehmender Wortzahl oder Größe der Website erheblich

Konzentriert sich ausschließlich auf die Plagiatserkennung, ohne Grammatik- oder Stilprüfung

Preise für Copyscape

4,95 $/Monat für bis zu 10 Seiten

0,25 $/Monat pro zusätzlicher Seite (bis zu 500 Seiten)

Bewertungen von Copyscape

G2 : 4,4/5 (über 25 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 65 Bewertungen)

Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für die agile Erfassung von Anforderungen in Excel und ClickUp

10. Perplexity AI (Am besten geeignet für häufig zitierte, zusammengefasste Informationen)

via Perplexity AI

Perplexity AI definiert die Herangehensweise von Benutzern an die Websuche neu, indem es einen dialogorientierten Stil mit leistungsstarken KI-Tools kombiniert.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Suchmaschinen (hey, Google 👋🏻) werden nicht nur Links angezeigt, sondern Informationen zu prägnanten Antworten in natürlicher Sprache zusammengefasst und die Quellen angegeben.

Stellen Sie sich vor, Sie fragen nach dem besten WLAN-Drucker für unter 200 Dollar – Perplexity bewertet Spezifikationen, vergleicht Preise und liefert eine fundierte Empfehlung.

Die besten Features von Perplexity AI

Erhalten Sie Support für GPT-4 Turbo, Claude 3 und andere LLMs für maßgeschneiderte Antworten

Analysieren und fassen Sie PDFs, Bilder und Textdateien mühelos zusammen

Erstellen Sie Sammlungen und Spaces für gruppierte, kontextbezogene Abfragen

Verbessern Sie die Antworten auf mathematische und technische Abfragen mit Features wie der Integration von Wolfram Alpha

Einschränkungen von Perplexity AI

Probleme mit einfachen, URL-basierten Abfragen ohne direkte Links

Preisvergleiche basieren oft auf ausgewählten Quellen, was die Auswahlmöglichkeiten einschränken kann

Mit 20 US-Dollar pro Monat für die Pro-Version ist der Preis für gelegentliche Benutzer möglicherweise nicht gerechtfertigt

Preise für Perplexity AI

Free

Pro : 20 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen zu Perplexity AI

G2 : 4,7 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

✨ Benutzerbewertung: Ein Perplexity-Benutzer wies darauf hin, dass das Tool für Vertriebs- und Marketingteams sehr hilfreich ist, da es mit seinen schnellen und präzisen Recherchefunktionen viel Zeit spart, insbesondere beim Verfassen von E-Mails und der Vorbereitung von Präsentationen.

Technisches Schreiben trifft auf technische Brillanz mit ClickUp

Wir wissen, dass technisches Schreiben schwierig sein kann. Aber es muss nicht unmöglich sein.

Durch den Einsatz von KI im technischen Schreiben mit ClickUp können Sie jeden Aspekt Ihrer Arbeit verbessern – vom Verfassen technischer Projektdokumentationen bis hin zur Verwaltung komplexer Wissensdatenbanken.

Sie können sogar gemeinsam an Aufgaben arbeiten und den Fortschritt überwachen. Fügen Sie detaillierte Leistungsanalysen, Zielvorgaben und Echtzeit-Kommunikationsfeatures hinzu, und Sie haben ein Tool, das alles für Sie erledigt.

Hier finden Sie eine Fallstudie darüber, wie ClickUp DISH Network dabei geholfen hat, seine Effizienz zu steigern.

DISH Network 🤝🏻 ClickUp ❌ Herausforderung: Das Commercial Services Project Management Office von DISH Network hatte mit isolierten Workflows, unzusammenhängenden Tools und inkonsistenten Prozessen zu kämpfen. Die Zusammenarbeit zwischen den Teams war ineffizient, und ohne ein einheitliches System wurde die Verwaltung von Projekten und die Umsetzung organisatorischer Veränderungen immer schwieriger. ✅ Lösung mit ClickUp AI: DISH hat die All-in-One-Plattform von ClickUp eingeführt. ClickUp Brain fungierte als virtuelles Teammitglied, lieferte Projektaktualisierungen in Echtzeit, fasste wichtige Informationen zusammen und beantwortete Abfragen mühelos. Das Team nutzte außerdem Dokumente, um Betriebsabläufe zu speichern, sodass Ressourcen neben der Projektarbeit leicht zugänglich waren. ✨ Ergebnis: Mit ClickUp erzielte DISH eine Steigerung der Projekteffizienz um 30 % und verbesserte den Informationsfluss zwischen den Teams. Dank der KI-Funktionen konnte das Team um 10 % komplexere Projekte verwalten und größere Herausforderungen souverän meistern

Melden Sie sich jetzt bei ClickUp an, um Ihren Workflow positiv zu verändern!