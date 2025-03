Wie man KI-Tools wie ChatGPT zitiert

Es ist der Abend vor dem Abgabetermin Ihrer großen Arbeit, und Sie haben gerade eine späte Sitzung mit ChatGPT hinter sich, um die kniffligen Punkte zu klären.

Gerade als Sie fertig werden wollen, halten Sie inne und denken: "Wie kann ich dieses Tool zitieren? Diese Frage stellen sich heute viele Studierende und Lehrende, denn KI wird zu einem wesentlichen Bestandteil des akademischen Instrumentariums.

In diesem Blog klären wir, wie man KI in den Formaten MLA und APA zitiert, damit Sie sich sicher auf diesem neuen Gebiet bewegen können. 📝

Was ist KI-generierter Inhalt?

KI-generierte Inhalte sind Texte, Bilder oder andere Formulare, die mit Hilfe von Algorithmen der künstlichen Intelligenz erstellt werden. Diese Tools analysieren vorhandene Daten, um Originalmaterial zu produzieren, wobei sie oft den menschlichen Schreibstil und Tonfall imitieren.

Das Herzstück von KI-generierten Inhalten ist das Konzept des Prompts. Eine Eingabeaufforderung ist im Wesentlichen eine Reihe von Anweisungen oder eine Abfrage an das KI-System, die ihm vorgibt, welche Art von Inhalt es erstellen soll.

Instanz, ein Forscher könnte zum Beispiel eine KI-Eingabeaufforderung eingeben um einen akademischen Artikel zusammenzufassen, eine komplexe Theorie zu erklären oder einen Aufsatz zu einem bestimmten Thema zu erstellen.

Die KI verwendet diese Aufforderung als Grundlage für inhalte zu übersetzen und die Analyse von relevanten Daten, Mustern und Sprache aus dem Training, um kohärente und kontextgerechte Antworten zu produzieren.

🧠 Fun Fact: Im Jahr 2019, Springer Nature veröffentlichte sein erstes maschinell erstelltes Buch über Lithium-Ionen-Batterien. Das in Zusammenarbeit mit der Goethe-Universität Frankfurt am Main erstellte Buch nutzt den Beta Writer Algorithmus, um aktuelle Forschungsartikel zusammenzustellen und zusammenzufassen.

Haben Sie ein KI-Tool wie ChatGPT , ein großes Sprachmodell (LLM), um Ihnen beim Schreiben zu helfen? Wenn ja, fragen Sie sich vielleicht, warum Sie es zitieren.

Hier ist der Grund, warum es wichtig ist, Guthaben zu geben, wo es fällig ist. ✅

Glaubwürdigkeit aufrechterhalten: Die korrekte Zitierung stärkt die Glaubwürdigkeit Ihrer Arbeit. Durch die Angabe Ihrer Quellen zeigen Sie, dass Sie sich der Integrität und den wissenschaftlichen Standards verpflichtet fühlen.

Die Angabe von KI-Tools verdeutlicht, wie Sie Ihre Ideen entwickelt haben. Diese Transparenz schafft Vertrauen bei Ihren Lesern und hilft ihnen, Ihren Forschungsprozess besser zu verstehen. Respektieren Sie geistiges Eigentum: Wenn Sie ChatGPT für die Forschung nutzen, greifen Sie auf umfangreiche bestehende Wissensdatenbanken zurück. Die Anerkennung ihrer Beiträge zeugt von Respekt für das geistige Eigentum an den von ihnen generierten Inhalten, was ethischen Forschungspraktiken entspricht.

Wenn Sie ChatGPT für die Forschung nutzen, greifen Sie auf umfangreiche bestehende Wissensdatenbanken zurück. Die Anerkennung ihrer Beiträge zeugt von Respekt für das geistige Eigentum an den von ihnen generierten Inhalten, was ethischen Forschungspraktiken entspricht. Anpassung an akademische Standards: Viele akademische Einrichtungen betonen die Bedeutung der Zitierung von Tools der künstlichen Intelligenz. Die Befolgung dieser Richtlinien hilft Ihnen, die Erwartungen Ihres Feldes zu erfüllen und trägt zu einer Kultur des Respekts für alle Mitwirkenden bei, sowohl für menschliche als auch für künstliche.

Was ist der Unterschied zwischen MLA- und APA-Format?

Wenn Sie generative KI-Tools wie ChatGPT zitieren, müssen Sie wissen, welcher Zitierstil für Ihre Arbeit am besten geeignet ist. MLA und APA sind die gebräuchlichsten Formate, aber sie haben unterschiedliche Regeln.

Hier ein kurzer Überblick über die wichtigsten Unterschiede, damit Sie nicht den Überblick verlieren. 👀

Aspekt MLA Format APA Format Primäre Verwendung Geisteswissenschaften (Literatur, Kunst) Sozialwissenschaften (Psychologie, Pädagogik) Zitate im Text Nachname des Verfassers und Seitenzahl (z. B. Smith 23) Nachname des Verfassers, Jahr und Seitenzahl für direkte Zitate (z. B. Smith, 2023, S. 23) Referenzliste Zitierte Werke (alphabetisch nach dem Nachnamen des Verfassers) Referenzen (alphabetisch nach dem Nachnamen des Verfassers) Datumsplatzierung Datum nicht im Text enthalten Datum direkt nach dem Namen des Verfassers im Text und in der Liste der Referenzen Formatierungsstil Großbuchstaben für wichtige Wörter in Titeln Großbuchstaben für die meisten Titel (außer Zeitschriften)

MLA und APA Format

ELIZA, entwickelt von Joseph Weizenbaum, war eines der ersten KI-Programme, das eine Unterhaltung simulierte. Es nutzte einfache Mustervergleiche, um mit Benutzern in Kontakt zu treten, und sollte einen Psychotherapeuten imitieren.

Das Zitieren von ChatGPT und anderen KI-Tools im APA-Format erfordert ein paar klare Schritte, um die korrekte Zuordnung zu gewährleisten.

Zu erledigen ist dies folgendermaßen. 📑

1. Verfasser

Beim Zitieren von ChatGPT-generiertem Text, behandeln Sie OpenAI als den Verfasser.

Da ChatGPT ein von OpenAI erstelltes KI-Modell ist, geben Sie in Ihrer Liste 'OpenAI' als Gruppenverfasser an. Wenn der Inhalt von ChatGPT oder einem ähnlichen generativen KI-Tool erzeugt wurde, müssen Sie keinen individuellen Verfasser auflisten.

2. Datum

Geben Sie das genaue Datum des generierten Inhalts an.

Im APA-Format sollte das Datum in folgendem Format angegeben werden: Jahr, Monat, Tag.

Dies hilft, den genauen Zeitpunkt der Erstellung des Inhalts anzugeben, was wichtig ist, da KI-Modelle häufig aktualisiert werden.

3. Titel

Da von der KI generierte Texte keinen spezifischen Titel wie herkömmliche Artikel haben, verwenden Sie stattdessen einen beschreibenden Titel.

Ein kurzer beschreibender Titel wie zum Beispiel "Antwort auf eine Abfrage eines Benutzers zum Zitieren von KI-Tools" erklärt den Zweck oder das Thema des generierten Inhalts.

4. URL

Wie bei den meisten Online-Quellen sollte auch hier die URL angegeben werden, unter der das KI-Tool aufgerufen wurde. Es ist wichtig zu zeigen, wo der Inhalt erstellt wurde, damit die Leser bei Bedarf darauf zugreifen können.

Pro-Tipp: ChatGPT bietet ein praktisches Feature, mit dem Sie einen öffentlichen Link zu Ihrem Chat erstellen können, wenn Sie Ihren Eintrag in die Liste der Referenzpersonen hinzufügen. Auf diese Weise können Sie die genaue Unterhaltung, auf die Sie Bezug genommen haben, sowie alle relevanten Zusammenhänge freigeben und sicherstellen, dass Ihre Leser vollen Zugriff auf das Quellenmaterial haben.

👀 Beispiel für ein Zitat (Referenzliste)

OpenAI. (2024, November 7). Antwort auf eine Abfrage eines Benutzers zum Zitieren von KI-Tools im APA-Format. https://chat.openai.com

👀 Beispiel für ein In-Text-Zitat

ChatGPT kann bei der Erstellung und Bearbeitung von Inhalten helfen (OpenAI, 2024).

Sobald Sie mit APA vertraut sind, ist es auch hilfreich zu verstehen, wie der MLA-Stil KI-Zitate behandelt.

Hier erfahren Sie, wie Sie KI-generierte Inhalte gemäß den MLA-Richtlinien korrekt zitieren. 📂

1. Verfasser

In MLA geben Sie das KI-Tool direkt als Verfasser an. Bei ChatGPT geben Sie OpenAI als den Ersteller des Inhalts an.

2. Titel

Verwenden Sie, wie Sie es für das APA-Format erledigt haben, eine kurze Beschreibung für den Titel des erstellten Inhalts. Zum Beispiel könnten Sie einen Titel wie "ChatGPT-Antwort auf das Zitieren von KI-Tools im MLA-Format" verwenden

Auch wenn der Inhalt keinen traditionellen Titel hat, liefert diese Beschreibung den Kontext für die Zitation.

3. Datum

Im MLA Format sollte das Datum den genauen Tag wiedergeben, an dem der von der KI generierte Inhalt erstellt wurde.

Geben Sie das vollständige Datum in folgendem Format an: Tag, Monat und Jahr.

Dies ist wichtig, damit die Leser verstehen, wann der Inhalt erstellt wurde, und ihn von anderen potenziellen Ergebnissen unterscheiden können.

4. URL

Geben Sie die URL an, unter der der Inhalt erstellt wurde. Dies hilft den Lesern, zur Quelle des KI-Tools zu gelangen, und erleichtert es ihnen, den Inhalt zu überprüfen oder weiter zu erforschen.

👀 Beispiel für eine Zitierung (Works Cited)

OpenAI. ChatGPT-Antwort auf das Zitieren von KI-Tools im MLA-Format. 7 Nov. 2024, https://chat.openai.com.

👀 Beispiel für Zitate im Text

Laut der Antwort von ChatGPT (OpenAI) ist das Konzept..

🔍 Did You Know? Das Chicago Manual of Style verlangt auch die Angabe des Verfassers (OpenAI), des Titels des KI-Tools oder der Unterhaltung, des Datums und der URL, unter der die Unterhaltung stattfand. Jeder Zitierstil hat sein eigenes Format, aber alle zielen darauf ab, die korrekte Zuordnung für Transparenz und Glaubwürdigkeit zu gewährleisten.

Da KI-Tools einen großen Teil unserer Arbeit ausmachen, ist es wichtig, sie aus Gründen der Transparenz und Glaubwürdigkeit korrekt zu zitieren.

Im Folgenden finden Sie einige Best Practices, die Sie beachten sollten. 🤖

Unterscheiden Sie zwischen menschlichem und KI-generiertem Inhalt: Kennzeichnen Sie eindeutig den Inhalt von KI, um Transparenz zu gewährleisten und Verwechslungen zu vermeiden

Kennzeichnen Sie eindeutig den Inhalt von KI, um Transparenz zu gewährleisten und Verwechslungen zu vermeiden Verantwortungsvolle Nutzung von KI-Output: Stellen Sie sicher, dass der von der KI generierte Inhalt mit Ihren Zielen übereinstimmt und Ihr Publikum nicht in die Irre führt

Stellen Sie sicher, dass der von der KI generierte Inhalt mit Ihren Zielen übereinstimmt und Ihr Publikum nicht in die Irre führt Anpassen der Zitate an den Kontext: Befolgen Sie die entsprechenden Zitierrichtlinien für akademische, kreative oder geschäftliche Kontexte

Befolgen Sie die entsprechenden Zitierrichtlinien für akademische, kreative oder geschäftliche Kontexte Überprüfen Sie die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Quellen: Überprüfen Sie die Fakten und Quellen der KI, um sicherzustellen, dass sie aktuell und glaubwürdig sind

Mehr erreichen mit ClickUp's Research Features

Das Zitieren von KI-Tools wie ChatGPT ist entscheidend für die Aufrechterhaltung von Transparenz, Glaubwürdigkeit und den Respekt vor geistigem Eigentum.

Da KI-Tools zunehmend in akademische und professionelle Arbeitsabläufe integriert werden, muss man wissen, wie man sie richtig zitiert, um die Einhaltung wissenschaftlicher Standards zu gewährleisten.

ClickUp kann die Art und Weise, wie Sie Forschung betreiben, verändern. Mit Features, die die Dokumentation, die Verwaltung von Zitaten und die Nachverfolgung der akademischen Integrität vereinfachen, unterstützt ClickUp die Organisation und Effizienz. Anmeldung für ClickUp noch heute!