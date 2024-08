Wie funktioniert ChatGPT? Holen Sie das Beste aus ChatGPT heraus!

Gehen wir ein paar Schritte zurück, um uns an die Zeit vor ChatGPT zu erinnern.

Alles von Grund auf neu zu schreiben und zu codieren

Stunden für die Recherche aufwenden

Schwierigkeiten beim Verstehen eines extrem komplizierten Zeitschriftenartikels über Nischenthemen

Lesen eines 50-seitigen Dokuments, um eine 10-seitige Zusammenfassung zu schreiben

Sicherlich nicht die beste Zeitverwendung, vor allem, wenn man mit mehreren Aufgaben jongliert.

Dank ChatGPT erhalten Sie innerhalb von Sekunden eine menschenähnliche Kopie, egal ob Sie eine Zusammenfassung anderer Dokumente schreiben oder einen Blogbeitrag von Grund auf neu erstellen.

Aber wie erledigt ChatGPT seine Arbeit?

Welche Technologie kommt dabei zum Einsatz?

Egal, ob Sie ein KI-Enthusiast sind, der die ChatGPT-Sprachmodellierung kennenlernen möchte, ein Entwickler, der die natürliche Sprachverarbeitung nutzen möchte, oder ein Benutzer aus dem Business, der nach einer ChatGPT-Alternative beantworten wir alle Ihre Abfragen in diesem Artikel.

Was ist ChatGPT?

ChatGPT, auch bekannt als Chat Generative Pre-trained Transformer, ist ein KI-Tool entwickelt von OpenAI, einem von Microsoft unterstützten KI-Forschungsunternehmen.

ChatGPT, das im November 2022 auf den Markt kam, ist ein intelligenter Chatbot, der sich an vergangene Unterhaltungen erinnert, diese Unterhaltungen nachahmt, passende Antworten und neue Ideen generiert und bestehende Ideen weiter ausarbeitet.

Das folgende Bild zeigt ein Beispiel.

über ChatGPT Wir haben ChatGPT gebeten, drei Ideen für Podcast-Episoden zum Thema SaaS-Content-Marketing freizugeben. Es bietet Ideen zum Inhalt sowie einen groben Plan für die Strukturierung jeder Episode.

ChatGPT verwendet GPT-Sprachmodelle, um Sie bei realen Lösungen und komplexen Anwendungsfällen zu unterstützen:

Beantwortung einer komplizierten Frage, deren Antwort nicht ohne Weiteres in Suchmaschinen zu finden ist, und Sie müssen nicht verstreute Informationen von mehreren Websites zusammenstellen, um diese Daten zu kompilieren

Brainstorming mit Ihnen, um Ideen für Inhalte zu einem bestimmten Thema zu entwickeln (wie wir es oben erledigt haben)

Zusammenfassen von Daten aus verschiedenen Quellen (z. B. Fachzeitschriften, Websites, Nachrichtenartikel), um Ihren Rechercheprozess zu vereinfachen

Verfassen von Inhalten und Texten für Ihre Artikel, Landing Pages, Social Media Posts, E-Mails und Video-Skripte

Übersetzen von Code von einer Programmiersprache in eine andere

ChatGPT hat derzeit zwei Modelle: ChatGPT 3.5 ist die kostenlose Beta Version und ChatGPT 4 ist die Premium Version, die $20 pro Monat kostet.

Verstehen Sie die Technologie hinter ChatGPT

OpenAI hat die ersten drei Modelle der GPT-Serie, nämlich GPT 1, 2 und 3, in den Jahren 2018, 2019 bzw. 2020 veröffentlicht. Während GPT 1 nur 117 Millionen Parameter enthielt, war GPT 3 eine weitaus fortschrittlichere Version mit 175 Milliarden Parametern, die in der Lage war, Antworten auf menschlicher Ebene für verschiedene Aufgaben zu liefern.

Alle diese GPT-Modelle werden mit der Large Language Model [LLM]-Technologie und neuronalen Netzen erstellt.

LLM wird wie jedes andere auf künstlicher Intelligenz basierende System auf einer großen Datenmenge trainiert [denken Sie an virtuelle Assistenten Alexa und Siri, die Ihre Stimme erkennen, sich Ihren Geburtstag merken und Sie über Ihre Meetings informieren].

Das Large Language Model verarbeitet alle Trainingsdaten (mehr zum Training im nächsten Abschnitt) mit Hilfe von neuronalen Netzen (ein Computerprogramm, das die Struktur des menschlichen Gehirns nachahmt) und Deep Learning zur Datenerfassung. ChatGPT verwendet ein ausgeklügeltes neuronales Netzwerk, das als Transformer und Pre-Training bekannt ist.

Transformator-Architektur

Die komplexe Transformer-Architektur von OpenAI liest riesige Mengen an Texten, erkennt Muster, wie Texte und Phrasen miteinander verbunden sind, und sagt das nächste Wort voraus. ChatGPT ist gut in der Vorhersage von Text, um Antworten zu generieren, die dem menschlichen Wissen ähneln.

Die KI-Modelle von ChatGPT geben jedoch auf dieselbe Frage personalisierte Antworten, die zwar ähnlich, aber nicht identisch sind.

Der geschriebene Code enthält einige zufällige Elemente, um die Autokorrektur zu ermöglichen. Schon bald werden LLM-Modelle den superstarken Autokorrekturmaschinen Konkurrenz machen, da sie riesige Datenmengen auf der Grundlage von Millionen von Benutzerabfragen zu einer bestimmten Aufgabe verarbeiten können.

Vor-Training

Beim Pre-Training gibt es zwei Ansätze: nicht überwachtes und überwachtes Training.

Beim überwachten Ansatz wird das Gesamtmodell so trainiert, dass es Mapping-Funktionen lernt, um Eingaben direkt auf Ausgaben abzubilden. Das überwachte Lernen wird für Klassifizierungs-, Regressions- und Sequenzbeschreibungsaufgaben verwendet.

Beim unüberwachten Lernen hingegen wird das KI-Modell auf Daten trainiert, bei denen nicht jeder Eingabe eine bestimmte Ausgabe zugeordnet ist. Stattdessen lernt das Modell die zugrunde liegende Struktur und die Muster in den Eingabedaten ohne spezifische Aufgaben.

Clustering, Anomalieerkennung und Dimensionalitätsreduktion nutzen diese Trainingsmethode.

Bei der Sprachmodellierung wird das Modell durch nicht überwachtes Vortraining darauf trainiert, die Syntax und Semantik der natürlichen Sprache zu verstehen. Auf diese Weise kann es kohärente und aussagekräftige Texte im Kontext einer Unterhaltung generieren.

Da es unmöglich ist, alle Fragen, die ein Benutzer stellt, vorherzusehen, kann ChatGPT nicht mit einem überwachten Lernmodell trainiert werden. Stattdessen wird ein nicht-überwachtes Pre-Training verwendet, um ChatGPTs unbegrenztes Wissen zu ermöglichen.

Im nächsten Abschnitt erfahren Sie, wie ChatGPT funktioniert, wie OpenAI KI-Modelle für die Modellierung maskierter Sprache und die Vorhersage des nächsten Tokens trainiert und welche Datensätze OpenAI verwendet, um ChatGPT zu trainieren und kohärenten Text zu generieren.

Wie funktioniert ChatGPT?

Grundsätzlich kann ChatGPT nicht zwischen "richtig" und "falsch" unterscheiden ChatGPT sucht bei der Eingabe von Benutzerabfragen nach praktikablen, kohärenten und möglichst nah an den Trainings- und menschlichen Feedbackdaten liegenden Texten.

OpenAI verwendete vier Datensätze, um ChatGPT zu trainieren:

Crawl-Daten: Eine Zusammenstellung von Textdaten, die aus dem Internet gesammelt wurden. Während die Crawl-Daten Milliarden von Webseiten enthielten, filterte OpenAI diese Datensätze und Demonstrationsdaten weiter, um nur zuverlässige Seiten als ChatGPTs Trainingsdatenbank auszuwählen

Eine Zusammenstellung von Textdaten, die aus dem Internet gesammelt wurden. Während die Crawl-Daten Milliarden von Webseiten enthielten, filterte OpenAI diese Datensätze und Demonstrationsdaten weiter, um nur zuverlässige Seiten als ChatGPTs Trainingsdatenbank auszuwählen Wikipedia: Die gesamte Wikipedia-Datenbank wurde zum Training und zur Feinabstimmung von ChatGPT verwendet

Die gesamte Wikipedia-Datenbank wurde zum Training und zur Feinabstimmung von ChatGPT verwendet Persönlicher Chat: Die Datenbank von OpenAI enthält Millionen von Chat-Datensätzen

Die Datenbank von OpenAI enthält Millionen von Chat-Datensätzen WebText2: OpenAI durchforstete auch Online-Communities wie Reddit und verknüpfte Websites, die in Reddit-Threads erwähnt wurden, um diese Datenbank namens WebText2 aufzubauen

Lassen Sie uns nun in den Trainingsprozess eintauchen, der zwei Schritte umfasst: Tokenisierung und Training des Modells durch den Ansatz des Reinforcement Learning.

Tokenisierung

Bevor die Trainingsdaten die neuronalen Netze durchlaufen, gibt es einen weiteren Prozess namens Tokenization, bei dem große Datensätze in mundgerechte Daten oder Token zerlegt werden.

über ChatGPT Tokenizer Der Tokenisierungsprozess hilft LLM-Modellen, Daten schneller zu analysieren.

Entwicklung neuronaler Netze

Sobald die Token in Zeichen zerlegt und einem Integer zugewiesen sind, verarbeitet der OpenAI-Transformer diese Datensätze in sinnvollen Text.

Bevor der Trainingsprozess offiziell beginnt, gibt es eine kurze Phase, die "Pre-training" genannt wird In dieser Phase identifiziert das neuronale Netz die Beziehungen zwischen den Token und sagt die fehlenden Wörter und Sätze voraus.

So kann ChatGPT beispielsweise lernen, dass in der menschlichen Sprache "haben" immer mit "sie" und "hat" immer mit "er" und "sie" verwendet wird ChatGPT zeichnet diese Parameter auf und speichert sie, um die Vorhersagen in zukünftigen Szenarien zu präzisieren.

In der letzten Phase verwendete OpenAI den Ansatz des Verstärkungslernens aus menschlichem Feedback (Reinforcement Learning from Human Feedback, RLHF) im maschinellen Lernen, um diese beiden Modelle zu trainieren.

über ChatGPT Das Modell "Reinforcement Learning from Human Feedback" besteht aus drei verschiedenen Schritten:

Sieht das obige Bild technisch aus? Lassen Sie es uns für Sie mit einfacheren Interpretationen der maschinellen Lernmodelle aufschlüsseln.

Schritt 1: Training des großen Sprachmodells mit vielen Datensätzen menschlicher Unterhaltung. Dieses auf Verstärkungslernen basierende Training hilft den ChatGPT-Modellen, menschenähnliche Antworten zu generieren, die auf ihren wissensbasis und vorhandene Datenmuster.

Schritt 2: Zuweisung eines menschlichen Trainers für Vergleichsdaten. Die Person vergleicht die GPT-Antworten mit menschlichen Antworten und stuft sie vom besten bis zum schlechtesten Leseverständnis ein. OpenAI verwendet später diese menschlichen Feedbackdaten, um das Belohnungsmodell zu trainieren.

Schritt 3: Erneutes Trainieren der Belohnungsmodelle zur Feinabstimmung ihrer Antworten unter Verwendung von Proximal Policy Optimization (PPO), einem Algorithmus zum Trainieren von Computern in komplexen Entscheidungsprozessen unter Nutzung des menschlichen Feedbacks.

Vorteile und Nachteile von ChatGPT

in meinem Leben habe ich zwei Demonstrationen von Technologie gesehen, die mich als revolutionär beeindruckt haben. Das erste Mal war 1980, als ich eine grafische Benutzeroberfläche kennenlernte. Die zweite große Überraschung kam erst letztes Jahr. Wir haben ChatGPT eine nicht-wissenschaftliche Frage gestellt: "Was sagen Sie zu einem Vater, der ein krankes Kind hat?" Es schrieb eine nachdenkliche Antwort, die wahrscheinlich besser war, als die meisten von uns im Raum es getan hätten. Die ganze Erfahrung war überwältigend. Ich wusste, dass ich gerade den wichtigsten Fortschritt in der Technologie seit der grafischen Benutzeroberfläche erlebt hatte. Das hat mich dazu inspiriert, über all die Dinge nachzudenken, die KI in den nächsten fünf bis zehn Jahren erreichen kann." -_ Bill Gates schrieb über ChatGPT in GatesNotes .

ChatGPT ist die am schnellsten wachsende Anwendung aller Zeiten. Während Instagram über zwei Jahre brauchte, um 100 Millionen Benutzer zu erreichen, erledigte ChatGPT dies in nur zwei Monate .

Hier sehen Sie, wie die Sprachmodelle von ChatGPT Ihr Leben einfacher machen.

Vorteile

Spart Zeit

Geht Ihnen die Kreativität aus? ChatGPT wird Ihr Brainstorming-Partner sein.

Nehmen wir an, Sie sind ein Vertriebsmitarbeiter, der potenziellen Kunden E-Mails über neue Produktfeatures schickt. Ohne ChatGPT müssten Sie den gesamten Prozess des Schreibens der E-Mail manuell durchführen. Sie würden die E-Mail verfassen und dann das Marketing Team um eine Feinabstimmung des Textes bitten. Das kostet Zeit, Aufwand und Ressourcen.

Mit ChatGPT können Sie Aufgaben wie das Schreiben von E-Mails an ihre Produktivität zu steigern ohne auf die Hilfe anderer Abteilungen angewiesen zu sein.

Zu erledigen ist lediglich, dass Sie ChatGPT bitten, eine E-Mail-Sequenz zu erstellen, die mit weiteren Vorlagen versehen werden kann. Sie können die zugrundeliegende Struktur und die Modellausgaben für bestimmte Aufgaben auf der Grundlage Ihrer Anforderungen optimieren.

Es gibt mehrere kostenlose KI Prompt Vorlagen für Ihren Anwendungsfall zur Verfügung.

Mit der Chat GPT Prompts for Marketing Template von ClickUp können Sie auf einfache Weise segmentierte Kampagnen erstellen, Einblicke und Daten zur Identifizierung von Kundentypen sammeln und Ideen für Inhalte und Aktionen generieren, um das Engagement und die Konversionen zu steigern

Dank der eingebauten Spracherkennungsfunktion ermöglicht ChatGPT den Benutzern die Interaktion mit dem KI-Assistenten.

ChatGPT ist verfügbar für Integrationen

Mit Anwendungen wie Zapier können Sie ChatGPT mit all Ihren bevorzugten Tools wie Microsoft Excel, Discord, Facebook Messenger, ClickUp, Slack, Notion und Microsoft Teams verbinden.

Projektmanager, Agenturen, Entwickler und B2B-Profis müssen ChatGPT in ihren Workspace integrieren, um Routineaktivitäten zu automatisieren schneller zu arbeiten und entwickeln Sie personalisierte Workflows, ohne zwischen Anwendungen wechseln zu müssen.

Entwickelt sich täglich weiter

ChatGPT wird in diesem Moment mit neuen Daten trainiert und entwickelt sich täglich weiter. Das Beste daran ist, dass Sie als Benutzer auch die Möglichkeit haben, zur Verbesserung von ChatGPT beizutragen.

Jedes Mal, wenn ChatGPT eine Antwort auf Ihre Frage freigibt, haben Sie die Möglichkeit, diese hoch oder runter zu bewerten. Auf diese Weise geben Sie ChatGPT menschliches Feedback zu seiner Leistung und tragen zur Feinabstimmung bei, damit sich die Fähigkeiten des GPT-Modells weiter verbessern.

Große Sprachmodelle wie ChatGPT haben jedoch noch einen langen Weg vor sich.

Bevor Sie sich zu sehr auf dieses Tool verlassen, sollten Sie einige seiner Grenzen beachten.

Nachteile

Die Antworten stimmen nicht immer mit der Suchabsicht überein

ChatGPT liest Ihre Fragen und generiert Antworten, die den Trainingsdaten am nächsten kommen. Im Gegensatz zu einer Suchmaschine, die sich auf die Absicht des Benutzers konzentriert, kann die natürliche Sprachverarbeitung die Suchabsicht oft nicht erfüllen, vor allem weil sie keine Informationen über Sie, Ihren Beruf, Ihr Alter, Ihren Speicherort oder andere demografische Daten hat.

Das Ergebnis ist, dass der mit ChatGPT generierte Inhalt oft oberflächlich klingt. Führen Sie unbedingt eine Qualitätsprüfung durch und bearbeiten Sie die von der KI generierten Texte so, dass sie Ihren Absichten entsprechen.

Begrenzte Möglichkeiten

ChatGPT 3.5, das im November 2022 eingeführt wurde, hat bis Januar 2022 Zugriff auf Informationen und Ereignisse. Für aktuellere Abfragen müssen Sie weiterhin auf Suchmaschinen zurückgreifen.

Ethische Bedenken sind unausweichlich

ChatGPT ist voreingenommen gegenüber Trainingsdaten und kann Ereignisse und Informationen nicht unparteiisch wiedergeben. Aus diesem Grund können Sie sich nicht vollständig auf die Ergebnisse des ChatGPT-Modells verlassen.

Viele Bildungseinrichtungen haben Studenten die Verwendung dieses Tools untersagt, da es ihre Lernerfahrung beeinträchtigen könnte.

Ein weiteres ernsthaftes Problem sind die Sicherheitsprobleme bei der Verwendung des ChatGPT-Sprachmodells zur Generierung von Antworten. Mehrere Hochsicherheitsindustrien, wie z.B. die staatliche Sicherheit und die Herstellung von militärischer Ausrüstung, haben ChatGPT verboten, da sie nicht wollen, dass sensible Daten über ihre inneren Abläufe zu den großen Sprachmodellen hinzugefügt werden.

Auch wenn Sie ChatGPT für die Verwaltung von Kunden- oder Mitarbeiterservices verwenden, besteht die Möglichkeit, dass ungenaue, verzerrte Informationen geliefert werden.

Häufige Verwendungen von ChatGPT

ChatGPT kann Ihr effizientester digitaler Assistent oder Ihr schlimmster Albtraum sein - je nachdem, wie Sie dieses Tool einsetzen.

Hier sind einige Anwendungsfälle von ChatGPT, um Ihnen zu helfen, das Beste aus dem Tool herauszuholen.

Projektmanagement

Erstellen Sie mit ChatGPT in Sekundenschnelle Projektdokumente wie Projektpläne, SOPs, Projektumfang, Workload-Pläne und Pläne für die Ressourcen- und Budgetzuweisung

Geben Sie rohe Notizen aus Meetings mit ChatGPT4 frei und wandeln Sie sie wie ein Profi in MOMs um

ChatGPT unterstützt Projektmanager bei der Entscheidungsfindung, indem es verschiedene Perspektiven zur Beurteilung einer Situation freigibt

Marketing-Agenturen

Hilft Autoren von Inhalten mitcopywriting tools für den Rechercheprozess und die Erstellung von Artikeln

Optimieren von Inhalten für Suchmaschinen mit Hilfe von SEO Best Practices

Generierung von Kundenumfragen und Formularen zur Messung der Zufriedenheit von Benutzern

Entwickler

Generieren von Code für eine Anwendung von Grund auf oder Überprüfen des Eingabesatzes während der Codierung

Optimieren von bestehendem Code fürverbesserte Leistung* Effizientes Debugging und schnelle und einfache Fehlerbehebung

Alternativen für ChatGPT

Werfen wir einen Blick auf eine der besten ChatGPT-Alternativen - ClickUp AI und was es von den anderen KIs unterscheidet schreibassistent s.

Verwandeln Sie Ihre Texte in klare, prägnante und ansprechende Texte mit ClickUp AI

Im Gegensatz zu den generischen Antworten von ChatGPT ist der KI-gestützte Assistent von ClickUp speziell auf die Bedürfnisse Ihres Geschäfts zugeschnitten.

Profi-Schreibassistent

Der KI-Schreibassistent von ClickUp hilft Ihnen bei der Erstellung klarer, gut formatierter Inhalte und Texte. ClickUp's eingebauter, auf künstliche Intelligenz fokussierter Schreibassistent hilft Ihnen dabei:

Erstellen Sie hochwertige Blogs mit spezifischen Eingaben wie Thema, Schlüsselwörtern und neuen Wörtern, die für Ihre Zielgruppe, Ihren Markenton und Ihr Kreativitätsniveau relevant sind

Der Copy Editor verbessert Ihre Texte, indem er Grammatik- und Rechtschreibprüfungen durchführt, lange Sätze kürzt und Redundanzen aufspürt. Er macht Ihre Inhalte prägnant und ansprechend

ClickUp generiert perfekt formatierte und optimierte Inhalte, so dass Sie keine zusätzliche Zeit mit dem Hinzufügen von H1, H2, H3, Tabellen und Schlüsselwörtern verbringen müssen

Verwenden Sie ClickUp AI, um Ihre Wikis zusammenzufassen oder sie in verschiedene Sprachen zu übersetzen, damit sie leicht zu lesen sind

Fügen Sie eine Prise Kreativität hinzu (oder eine Menge davon!)

Hier erfahren Sie, wie ClickUp Ihrer Content-Strategie eine kreative Note verleiht, indem es Ihr Brainstorming-Partner ist:

Beantworten Sie die Abfragen der ClickUp Benutzer, um eine personalisierte Kampagnenstrategie für Ihre nächste Marketinginitiative zu erstellen

Schreiben Sie knackige und klickbare Marketing-Taglines, generieren Sie Ideen für Kampagnennamen und wählen Sie die am besten geeigneten aus

Generieren Sie intuitive Fragen für Ihre nächste Marketingumfrage, um die Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe zu ermitteln

Sparen Sie Zeit und arbeiten Sie schneller

ClickUp's KI-basierte projektmanagement tool schließt 30-minütige Aufgaben in Sekundenschnelle ab. So geht's:

Erstellen von Notizen und Zusammenfassungen für Meetings,aufgaben-Trackerund Aktualisierungen aus Rohinhalten, großen Teilen von Inhalten, Audiodateien und Videotranskripten innerhalb von Sekunden

Erstellen von Elementen für ein Projekt auf der Grundlage von Projektbeschreibungen und Notizen aus Meetings, Aufteilung dieser Elemente in Aufgaben und Unteraufgaben und Zuweisung an die entsprechenden Mitglieder des Teams, um die Zusammenarbeit innerhalb des Projektmanagement-Tools zu erleichtern

Fragen Sie sich immer noch, warum ClickUp und nicht ChatGPT? Sehen Sie sich die nachstehende Aufschlüsselung an:

Bereit, eine ChatGPT-Alternative zu verwenden?

Für Benutzer, die Projektmanagement und ChatGPT-Funktionen integrieren möchten, um ihre Produktivität zu maximieren, ist ClickUp AI die beste Option.

Die besten Features von ClickUp für vielbeschäftigte Fachleute und Eigentümer von Geschäften sind:

Verwenden Sie ClickUp AI und Docs, um eine leere Seite in einen Entwurf mit wertvollen Inhalten und Erkenntnissen mit Automatisierung zu verwandeln

Fassen Sie Inhalte zusammen, um die Fluffigkeit zu reduzieren und sich auf das Wesentliche zu beschränken, unabhängig von der Art des Dokuments

Korrigieren Sie Grammatik- und Rechtschreibfehler und passen Sie Ihre Inhalte an das Ziel an

ClickUp AI extrahiert automatisch die Aufgaben, die Ihr Team abschließen muss, ohne sie manuell zu erledigen

ClickUp's Whiteboard hilft beidatenvisualisierung für die anstehenden Aufgaben, um detaillierte Einblicke in Ihr Projekt zu erhalten

ClickUp AI erstellt eine Liste mit Aufgaben und gibt sie für die Zusammenarbeit mit Ihrem Team frei

1000+ vorgefertigteClickUp Vorlagen damit Sie schnell loslegen können

Überwinden Sie ChatGPTs Limits mit ClickUp AI. Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an .