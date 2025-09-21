Lernen Sie die 15 besten GPTs für Forschung und Wissensgewinnung im Jahr 2025 kennen

Zwischen dem Durchforsten von Artikeln, dem Strukturieren von Argumenten und dem Verwalten von Quellen kann die Forschung schnell überwältigend werden.

Generative Pre-trained Transformer (GPT)-Modelle sind zu unverzichtbaren Begleitern in der Forschung geworden und helfen Wissenschaftlern dabei, Artikel zusammenzufassen, Informationen zu extrahieren und gut strukturierte Entwürfe zu erstellen.

Die Herausforderung? Die besten für die jeweilige Aufgabe zu finden.

In diesem Blogbeitrag haben wir eine Liste der besten GPTs für die Forschung zusammengestellt, damit Sie Zeit sparen, Ihre Effizienz steigern und sich auf Ihre Ideen konzentrieren können. 🎯

Die besten GPTs für die Forschung auf einen Blick

Tool Beste Features Am besten geeignet für *Preise ClickUp – KI-gestützter Forschungsassistent – Dokumente, Aufgaben, chatten und Dashboards an einem Ort Verwaltung und Automatisierung des gesamten Forschungsworkflows Kostenlos; Benutzereinstellungen für Unternehmen verfügbar ScholarGPT – Zugriff auf über 200 Millionen wissenschaftliche Arbeiten – Erweiterte Datenanalyse und Visualisierung Umfassend die akademische Forschung unterstützen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Forschungsassistent GPT – Allgemeine Fragen und Antworten zur Forschung – Entwurf einer Literaturübersicht Allgemeine Unterstützung bei Forschungs-Abfragen Benutzerdefinierte Preisgestaltung GPT für wissenschaftliche Artikelrezensenten – Strukturiertes Peer-Review-Feedback – Bewertungssystem für wissenschaftliche Arbeiten Bewertung und Kritik wissenschaftlicher Arbeiten Benutzerdefinierte Preisgestaltung Literaturrecherche-GPT – Automatisierte Literaturrecherche – Thematische Clusterbildung und Identifizierung von Lücken Durchführung eingehender Literaturrecherchen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Datenanalyst-GPT – Daten-Upload und -Transformation – Python-basierte Analyse und Visualisierung Fortgeschrittene Aufgaben der Datenanalyse Benutzerdefinierte Preisgestaltung KI Experiment Design Wizard GPT – Hypothesen- und Methodikdesign – Einrichtung experimenteller Kontrollen Entwerfen wissenschaftlicher Experimente Benutzerdefinierte Preisgestaltung GrantWriter GPT – Förderungsfreundliche Sprachgenerierung – Vorlagen und Beispiele aus erfolgreichen Anträgen Effektives Verfassen von Förderanträgen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Deep Research GPT – Interdisziplinäre Synthese – Verarbeitet große Kontextfenster Tiefgreifende, komplexe Forschungsanfragen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Forschung | F&E | Wissenschaft | Paper Writer GPT – Brainstorming zu Forschungsthemen – Strukturiertes wissenschaftliches Schreiben Wissenschaftliches Schreiben in verschiedenen Disziplinen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Unternehmensforscher – Eingehende Unternehmensanalysen – Einblicke in das Wettbewerbsumfeld Einblicke in Unternehmens- und Marktforschung Benutzerdefinierte Preisgestaltung Psychologie-Forschungsassistent – Stimmungs- und Textanalyse – Online-Verarbeitung psychologischer Daten Psychologiespezifische Forschungsaufgaben Benutzerdefinierte Preisgestaltung GPT-Bewertungsrahmen für Forschungsarbeiten – Strukturierte Bewertungsrubriken – KI-gestützte Optimierung von Schlüsselwörtern und Titeln Strukturierte Papierbewertungen Benutzerdefinierte Preisgestaltung KI Ethics Advisor GPT – Verantwortungsbewusste KI-Praktiken und Verringerung von Verzerrungen – Generierung visueller Ethik-Szenarien Ethische Überlegungen im Zusammenhang mit KI Benutzerdefinierte Preisgestaltung WebPilot GPT – Zusammenfassung und Umschreiben von Quellen – Online-Recherchehilfe in Echtzeit Effiziente Navigation bei der Online-Recherche Benutzerdefinierte Preisgestaltung Konsens-GPT – Konsensmesser für Forschungsergebnisse – Erweiterte Filterung und gezielte Studienkonzeption mit Einzelziel Erstellung wissenschaftlicher Inhalte und Erkenntnisse Benutzerdefinierte Preisgestaltung

⚙️ Bonus: Erfahren Sie, wie Sie ChatGPT in Ihren wissenschaftlichen Arbeiten korrekt zitieren und eine ordnungsgemäße Quellenangabe in Ihrer Forschung sicherstellen können.

Die besten GPTs für die Forschung

Nicht alle GPTs sind für Ihre Forschung geeignet. Einige verfehlen ihr Ziel, während andere Ihnen tatsächlich dabei helfen, nützliche Erkenntnisse zu gewinnen. Dies sind diejenigen, die es richtig machen.

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsgestützten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir Software bei ClickUp bewerten.

Notiz: Die Preise für GPT-basierte Forschungstools sind in der Regel benutzerdefiniert und hängen von der Nutzung, den Features und dem Umfang ab.

1. ScholarGPT (Am besten geeignet, um umfassende Unterstützung bei der akademischen Forschung zu leisten)

via ChatGPT

Benötigen Sie Zugang zu einer umfangreichen Bibliothek mit Ressourcen? ScholarGPT ist Ihr akademisches Forschungszentrum, das Ihnen eine Verbindung zu über 200 Millionen wissenschaftlichen Artikeln aus Datenbanken wie Google Scholar, PubMed und JSTOR bietet.

Im Gegensatz zu allgemeinen KI-Tools wurde es speziell für den akademischen Bereich entwickelt. Es bietet Echtzeit-Updates, synthetisiert komplexe Informationen und unterstützt sogar beim kritischen Lesen und Lösen von Problemen. Außerdem gibt es eine kostenlose Version für diejenigen, die die Funktionen vor einem Upgrade ausprobieren möchten.

Die besten Features von ScholarGPT

Nutzen Sie fortschrittliche Funktionen von Daten- und Umfrageanalyse-Software , einschließlich des Schreibens und Ausführens von Python-Code für die Datenvisualisierung

Führen Sie erweiterte Suchen auf wissenschaftlichen Plattformen durch, mit Features wie der Neuanordnung und Umgruppierung von Ergebnissen, um relevante Informationen zu finden

Erstellen Sie Zitate und Referenzen in verschiedenen akademischen Stilen, um Zeit bei der Format zu sparen

Erstellen Sie Diagramme, Architekturvisualisierungen, Flussdiagramme, Mindmaps und Schemata, um Präsentationen und Dokumentationen zu unterstützen

Einschränkungen von ScholarGPT

Es kann schwierig sein, als Anbieter genauer Informationen aufzutreten, insbesondere zu komplexen Themen

Benutzer berichten von Schwierigkeiten bei der Integration mit externen Plattformen oder APIs, wie z. B. actions. sider. ai

Preise für ScholarGPT

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu ScholarGPT

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Wissenswertes: Der Begriff „Forschung” stammt vom altfranzösischen Wort recerchier ab, was „erneut suchen” oder „gründlich suchen” bedeutet. Im 16. Jahrhundert entwickelte er sich zum modernen englischen Wort „research” (Forschung).

2. Research Assistant GPT (am besten geeignet für allgemeine Unterstützung bei Recherche-Abfragen)

via ChatGPT

Wenn Sie eine schnelle und dennoch zuverlässige Möglichkeit benötigen, um in verschiedenen Disziplinen zu recherchieren, ist Research Assistant GPT genau das Richtige für Sie. Es vereinfacht den Rechercheprozess, indem es Informationen zusammenfasst, komplexe Abfragen beantwortet und Sie zu relevanten Quellen führt.

Es wurde sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Forscher entwickelt und optimiert die Datenerfassung, indem es maßgeschneiderte Einblicke in Geschichte, Wissenschaft und Geschäftstrends bietet. Anstatt in Informationen zu versinken, erhalten Sie übersichtliche Zusammenfassungen, die Ihnen helfen, sich auf die Analyse und Entscheidungsfindung zu konzentrieren.

Die besten Features von Research Assistant GPT

Identifizieren Sie wichtige Erkenntnisse, Methoden und Schlussfolgerungen aus zahlreichen Dokumenten, um Zeit und Aufwand zu sparen

Entwerfen Sie Einleitungen, Literaturrezensionen und komplexe Argumente, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren

Erstellen Sie eine Übersicht über die vorhandene Literatur, um unerforschte Bereiche aufzuzeigen und Lücken in der Benutzerforschung zu identifizieren, um so die zukünftige Ausrichtung zu steuern

Übersetzen und interpretieren Sie Forschungsarbeiten in verschiedenen Sprachen für die internationale Zusammenarbeit

Einschränkungen des GPT für Forschungsassistenten

Ohne domänenspezifisches Wissen interpretiert das GPT Abfragen falsch, was zu irrelevanten Antworten führt

Es liefert veraltete Informationen ohne angemessene Überprüfung

Preise für Research Assistant GPT

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu GPTs für Forschungsassistenten

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? Die alten Ägypter verfassten medizinische Texte, in denen sie Symptome und Behandlungen detailliert beschrieben, darunter den Edwin-Smith-Papyrus, der Gehirnoperationen aus der Zeit um 1600 v. Chr. beschreibt.

3. Scientific Paper Reviewer GPT (am besten geeignet für die Bewertung und Kritik von wissenschaftlichen Artikeln)

via ChatGPT

Scientific Paper Reviewer GPT agiert wie ein erfahrener akademischer Gutachter und gibt strukturiertes Feedback zur Methodik, Klarheit und Gesamtwirkung Ihrer Forschungsarbeit.

Es bewertet die logische Kohärenz, Originalität und Einhaltung wissenschaftlicher Standards und stellt sicher, dass Ihre Arbeit ausgefeilt und für die Übermittlung bereit ist. Ganz gleich, ob Sie als Verfasser Ihre Arbeit verfeinern oder als Gutachter Manuskripte bewerten – dieses Tool hilft Ihnen mit detaillierten, umsetzbaren Kritiken dabei, hohe akademische Publikationsstandards aufrechtzuerhalten.

Die besten Features von Scientific Paper Review GPT

Bewerten Sie Ihre wissenschaftlichen Arbeiten mit Paper Review Pro, das detaillierte Bewertungen und Feedback zu Schwachstellen liefert und Vorschläge zur Bearbeitung unterbreitet

Laden Sie Ihr Manuskript hoch, um es in neun Kategorien analysieren zu lassen, darunter Zusammenfassung, Einleitung, Methoden, Ergebnis und Diskussionen

Analysieren Sie die Eignung Ihrer Arbeit für bestimmte Fachzeitschriften, indem Sie deren Umfang und Richtlinien angeben, um eine bessere Übereinstimmung mit den Übermittlungspflichten zu erreichen

Generieren Sie alternative Titel und Schlüsselwörter auf der Grundlage von Trend-Suchanfragen in Ihrem Forschungsbereich, um die Sichtbarkeit und Relevanz zu verbessern

Einschränkungen bei der Überprüfung wissenschaftlicher Arbeiten durch GPT

Es fehlt das für die akademische Begutachtung erforderliche kritische Denken

Die GPT bewertet nicht immer die Qualität, Gültigkeit und Relevanz von Forschungsarbeiten

Preise für GPTs zur Überprüfung wissenschaftlicher Arbeiten

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu GPTs für wissenschaftliche Artikel

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? Vor dem 17. Jahrhundert wurden wissenschaftliche Entdeckungen oft ohne unabhängige Überprüfung veröffentlicht. Die Royal Society of London führte 1665 die formelle Begutachtung durch Fachkollegen ein und formte damit die modernen Forschungsstandards.

4. Literaturrecherche-GPT (am besten geeignet für die Durchführung eingehender Literaturrecherchen)

via ChatGPT

Sie fürchten sich vor der Literaturrecherche? Literature Review GPT erledigt die mühsame Arbeit für Sie. Es findet, fasst zusammen und organisiert relevante Artikel und hilft Ihnen so, mühelos Schlüssel-Themen und Forschungslücken zu identifizieren.

Dieses tool ist ideal für Doktoranden, Wissenschaftler und Fachleute und sorgt dafür, dass Ihre Literaturrecherche umfassend, strukturiert und zeiteffizient ist. Dank seiner erweiterten Suchfunktionen entgehen Ihnen keine wichtigen Studien oder Trends in Ihrem Feld.

Die besten Features von Literature Review GPT

Organisieren Sie Ihre Literaturrecherche effektiv, einschließlich Kategorien und Struktur

Identifizieren Sie Schlüssel-Themen und Lücken in der bestehenden wissenschaftlichen Literatur, legen Sie Forschungsschwerpunkte fest und heben Sie Bereiche hervor, die weiterer Untersuchung bedürfen

Erkunden Sie vielfältige Perspektiven, indem Sie sich mit alternativen Standpunkten und Interpretationen auseinandersetzen

Generieren Sie Forschungsfragen und erleichtern Sie so die Entwicklung gezielter Untersuchungen

Einschränkungen der Literaturrecherche-GPT

Aufgrund der Trainingsdaten können die Antworten verzerrt sein

Das Ergebnis hat eine starke Abhängigkeit von den Eingabeaufforderungen, was zu Ungenauigkeiten führen kann

Preise für Literaturrecherche-GPTs

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu GPTs für Literaturrecherchen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Wissenswertes: Viele berühmte Forschungsstudien waren unethisch – von Experimenten an ahnungslosen Teilnehmern bis hin zu schädlichen medizinischen Versuchen. Der Belmont-Bericht (1979) legte ethische Richtlinien fest, darunter die Einwilligung nach Aufklärung, um die Teilnehmer zu schützen.

5. Data Analyst GPT (am besten geeignet für fortgeschrittene Datenanalyse-Aufgaben)

via ChatGPT

Datenanalyse muss nicht kompliziert sein. Data Analyst GPT wandelt Rohdaten in aussagekräftige Erkenntnisse um und erstellt statistische Berichterstellung, Visualisierungen und Vorhersagemodelle.

Arbeiten Sie mit Python, R oder Excel? Dieses Tool hilft Ihnen dabei, Trends zu analysieren, Muster zu erkennen und Berichterstellung vorzunehmen, ohne dass Sie über fortgeschrittene Programmierkenntnisse verfügen müssen. Es eignet sich perfekt für akademische Forscher, Wirtschaftsanalysten und Fachleute, die mit großen Datensätzen arbeiten.

Die besten Features von Data Analyst GPT

Laden Sie Datendateien direkt aus Google Drive oder Microsoft OneDrive hoch und optimieren Sie so den Datenanalyseprozess

Interagieren Sie mit Tabellen und Diagrammen in einer erweiterbaren Ansicht, sodass Sie während Ihrer Analyse die Aktualisierungen verfolgen können

Erstellen Sie benutzerdefinierte präsentationsfertige Diagramme wie Balken-, Linien-, Kreis- und Streudiagramme und laden Sie sie herunter, um die Datenvisualisierung zu verbessern

Analysieren Sie Ihre Daten mit Python-Code, der vom KI-Tool generiert wird und Aufgaben wie das Zusammenführen von Datensätzen, das Bereinigen von Daten und das Erstellen von Pivottabellen übernehmen kann

Einschränkungen des Datenanalysten-GPT

Ohne direkten Zugriff auf Datensätze sind die Analysefunktionen des tool eingeschränkt

Es kann möglicherweise keine Live-Datenströme verarbeiten, was seine Anwendbarkeit in dynamischen Umgebungen limitiert

Preise für Data Analyst GPT

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Datenanalysten-GPTs

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? Als GPT-3 im Jahr 2020 auf den Markt kam, hatte es 175 Milliarden Parameter und war damit eines der größten KI-Modelle seiner Zeit. GPT-4 ist sogar noch größer, aber OpenAI hat seine genaue Größe nicht bekannt gegeben!

6. KI Experiment Design Wizard GPT (am besten geeignet für die Konzeption wissenschaftlicher Experimente)

via ChatGPT

Der KI Experiment Design Wizard GPT führt Sie durch alle Schritte der Versuchsplanung – Hypothese, Methodik und Kontrollen –, damit Ihre Forschung fokussiert und präzise bleibt. Er eignet sich sowohl für Anfänger, die ihre erste Studie aufsetzen, als auch für Experten, die komplexe Experimente verfeinern.

Es verteilt nicht einfach Vorlagen für Forschungspläne und belässt es dabei. Es regt Sie dazu an, Variablen und Setup zu durchdenken und wissenschaftlichen Prinzipien zu folgen, um solide, aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen.

Die besten KI Experiment Design Wizard GPT

Formulieren Sie überprüfbare Hypothesen mit einer auf Ihre spezifischen Studienanforderungen zugeschnittenen Anleitung

Wählen Sie geeignete Methoden aus, indem Sie sich von Experten zu verschiedenen Versuchsdesigns beraten lassen

Erhalten Sie benutzerdefinierte statistische Analysepläne, um Ihre Ergebnisse genau zu interpretieren

Iterieren Sie Ihr Versuchsdesign auf der Grundlage vorläufiger Ergebnisse, um einen ausgefeilteren Entwurf zu erhalten

Einschränkungen des /AI Experiment Design Wizard GPT

Das GPT könnte idealistische Entwürfe vorschlagen, ohne die realen Einschränkungen zu berücksichtigen

Es geht nicht vollständig auf die ethischen Implikationen ein, die mit bestimmten Versuchsdesigns verbunden sind

Preise für den AI Experiment Design Wizard GPT

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

bewertungen und Rezensionen zu /AI Experiment Design Wizard GPT*

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Wissenswertes: Längsschnittstudien verfolgen Daten über einen längeren Zeitraum hinweg – manche sogar ein Leben lang! Die Grant-Studie, die 1938 begann, begleitet seit über 80 Jahren Harvard-Studenten, um Glück und Gesundheit zu untersuchen.

📖 Lesen Sie auch: Wie man ChatGPT für Marketingzwecke nutzt

7. GrantWriter GPT (am besten geeignet für das effektive Verfassen von Förderanträgen)

via ChatGPT

Die Sicherung der Finanzierung ist eine der größten Herausforderungen in der Forschung, aber das Verfassen eines überzeugenden Förderantrags muss nicht unbedingt dazu gehören. GrantWriter GPT optimiert den Prozess und bietet fachmännisch erstellte Vorlagen, Best-Practice-Richtlinien und Beispiele aus der Praxis von erfolgreichen Anträgen.

Wenn Sie eine revolutionäre Idee haben, aber Schwierigkeiten haben, diese in einer für Fördermittelgeber verständlichen Sprache zu formulieren, schließt dieses tool diese Lücke. Was zeichnet es aus? Es hilft Ihnen, Ihre Ziele klar zu definieren, die Auswirkungen Ihrer Arbeit hervorzuheben und Ihren Antrag auf die Ziele der Fördermittelgeber abzustimmen.

Sie können es auch dazu auffordern, Ihr Thema zu analysieren und relevante Literatur zu recherchieren, die Sie in Ihren Förderantrag aufnehmen können.

Die besten Features von GrantWriter GPT

Verwenden Sie integrierte Eingabeaufforderungen, um die Erstellung benutzerdefinierter Text für Förderanträge zu vereinfachen und Zeit beim Brainstorming zu sparen

Greifen Sie auf verschiedene Vorlagen und Beispiele für erfolgreiche Förderanträge zu, die Ihnen beim Verfassen helfen

Fassen Sie Meeting-Protokolle zusammen, um wichtige Punkte herauszuarbeiten und so für Klarheit und eine einheitliche Ausrichtung des Teams zu sorgen

Verwandeln Sie komplexe Datensätze in umsetzbare Erkenntnisse und machen Sie Ihre Vorschläge datengestützt und überzeugend

Einschränkungen von GrantWriter GPT

Es kann zu wenig personalisierten Vorlagen führen, wodurch deren Wirkung verringert wird

Die GPT vermittelt möglicherweise nicht effektiv die einzigartigen Aspekte eines Projekts, was zu weniger überzeugenden Vorschlägen führt

Preise für GrantWriter GPT

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

GrantWriter GPT-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? Im Jahr 2015 hatte eine physikalische Abhandlung über das Higgs-Boson 5.154 Verfasser – aber nur 33 Seiten Inhalt! Die Liste der Mitwirkenden nahm den größten Teil der Abhandlung ein.

⚙️ Bonus: Nutzen Sie diesen ChatGPT-Spickzettel, um Ihren Forschungsprozess zu optimieren und das Beste aus den durch KI generierten Erkenntnissen herauszuholen.

8. Deep Research GPT (am besten geeignet für tiefgehende, komplexe Rechercheanfragen)

via ChatGPT

Komplexe Forschungsfragen erfordern mehr als oberflächliche Antworten. Deep Research GPT zeichnet sich durch die Synthese von Informationen aus verschiedenen Quellen aus und liefert tiefgreifende, kontextbezogene Erkenntnisse.

Es verbindet die Punkte über mehrere Disziplinen hinweg. Möchten Sie untersuchen, wie psychologische Prinzipien mit wirtschaftlichen Theorien zusammenhängen? Oder wie KI-Ethik mit rechtlichen Rahmenbedingungen zusammenhängt? Deep Research GPT bietet eine ganzheitliche, vernetzte Ansicht.

Die besten Features von Deep Research GPT

Verwenden Sie das O3-Reasoner-Modell, um einen robusteren und fein abgestimmten Ansatz für autonome Forschungsaufgaben zu erhalten

Verarbeiten Sie große Kontextfenster mit bis zu 200.000 Token für umfassende Literaturrecherchen

Erzielen Sie eine höhere Genauigkeit bei komplexen Bewertungen und übertreffen Sie damit Standardmodelle

Erstellen Sie detaillierte, mit Zitaten untermauerte Forschungsberichte für akademische und berufliche Zwecke

Einschränkungen von Deep Research GPT

Die Erkenntnisse sind auf vorhandene Daten limitiert, sodass potenzielle neue Trends möglicherweise übersehen werden

Das Tool könnte Schwierigkeiten haben, unerforschte Bereiche zu identifizieren, da es von einer Abhängigkeit von vorhandener Literatur geprägt ist

Preise für Deep Research GPT

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Deep Research GPT

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Wissenswertes: Der nach einem Bibelvers benannte Matthäus-Effekt besagt, dass bekannte Forscher oft unverhältnismäßig viel Anerkennung für Entdeckungen erhalten, selbst wenn weniger bekannte Wissenschaftler einen gleichwertigen Beitrag geleistet haben.

9. Forschung | F&E | Wissenschaft | Paper Writer GPT (am besten geeignet für wissenschaftliches Schreiben in verschiedenen Disziplinen)

via ChatGPT

Das Verfassen einer Forschungsarbeit ist ein Balanceakt zwischen Struktur, Originalität und akademischer Genauigkeit. Diese GPT unterstützt Sie in jeder Phase und hilft Ihnen dabei, eine solide Gliederung zu entwickeln, Ihre Argumente zu verfeinern und die richtigen Zitierformate einzuhalten.

Was macht es so besonders? Es geht über die Umformulierung bestehender Forschungsergebnisse hinaus und fördert originelles Denken. Das GPT hilft Ihnen dabei, einzigartige Argumente zu entwickeln, anstatt Literatur zusammenzufassen, und gewährleistet dabei die akademische Integrität. Sein strukturierter Ansatz sorgt dafür, dass Ihre Arbeit gut organisiert ist und einen sinnvollen Beitrag leistet.

Forschung | F&E | Wissenschaft | Paper Writer GPT – die besten Features

Brainstorming zu Forschungsthemen durch Ideenfindung und Formulierung aufschlussreicher Fragen

Analysieren Sie demografische Daten und ethische Überlegungen für eine ausgewogene Forschung

Bewerben Sie Ihre Arbeit mit überzeugenden Abstracts, detaillierten Zusammenfassungen und wichtigen Erkenntnissen

Interpretieren Sie statistische Daten präzise und erstellen Sie aufschlussreiche Visualisierungen, um Ihre Ergebnisse zu unterstützen

Forschung | F&E | Wissenschaft | Paper Writer GPT-Einschränkungen

Die Ergebnisse können jedes Mal variieren und erfordern unter Umständen umfangreiche Bearbeitungen

Es kann schwierig sein, neue Perspektiven zu schaffen, was zu einem abgeleiteten Inhalt führen kann

Forschung | F&E | Wissenschaft | Preise für Paper Writer GPT

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Forschung | F&E | Wissenschaft | Bewertungen und Rezensionen zu GPTs für Autoren wissenschaftlicher Arbeiten

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🤝 Freundliche Erinnerung: GPTs können überzeugende, aber nicht existierende akademische Referenzen generieren. Überprüfen Sie von KI generierte Quellen immer doppelt, um deren Richtigkeit sicherzustellen, bevor Sie sie in Ihrer Forschung zitieren.

📖 Lesen Sie auch: So verwenden Sie Notebook LM zur Verwaltung Ihrer Forschung

10. Company Researcher (am besten geeignet für Einblicke in Unternehmens- und Marktforschung)

via ChatGPT

Geschäftliche Entscheidungen basieren auf genauen, aktuellen Erkenntnissen. Company Researcher GPT liefert detaillierte Analysen zur Unternehmensleistung, zu Branchentrends, Wettbewerbslandschaften und aufstrebenden Marktchancen.

Wenn Sie als Unternehmer nach potenziellen Investitionen suchen, als Business Analyst Marktveränderungen bewerten oder als Stratege einen datengestützten Plan ausarbeiten, liefert Ihnen dieses Tool die Informationen, die Sie benötigen. Es fasst Finanzmetriken, qualitative Bewertungen und strategische Trends zusammen und bietet eine 360-Grad-Ansicht der Position eines Unternehmens.

Sie erhalten in Sekundenschnelle umfassende Einblicke für die Konkurrenzanalyse!

Die besten Features für Unternehmensforscher

Erstellen Sie detaillierte, faktenbasierte Berichterstellung mit mehr als 2.000 Wörtern unter Verwendung lokaler Dokumente und über 20 verschiedener Webquellen

Nutzen Sie eine benutzerfreundliche Oberfläche, die erweiterte Web-Scraping-Funktionen einschließlich JavaScript unterstützt

Speichern Sie Forschungsergebnisse in Formaten wie PDF, Word oder Markdown, um sie einfach weitergeben zu können

Unterstützen Sie mehrere Benutzer, die gleichzeitig von verschiedenen Standorten aus an Forschungsprojekten arbeiten

Einschränkungen für Unternehmensforscher

Erkenntnisse können auf veralteten Daten beruhen, was zu ungenauen Analysen führt

Es könnten jedoch nuancierte Faktoren wie Unternehmenskultur oder Führungsqualitäten übersehen werden

Preise für Unternehmensforscher

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Unternehmensforschern

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🤝 Freundliche Erinnerung: KI lernt aus vorhandenen Daten, was bedeutet, dass sie Vorurteile übernehmen kann. Analysieren Sie die Ergebnisse immer kritisch und seien Sie sich potenzieller Ungenauigkeiten bewusst, insbesondere wenn es um sensible Themen geht.

11. Psychology Research Assistant (am besten geeignet für psychologiespezifische Forschungsaufgaben)

via ChatGPT

Psychologische Forschung erfordert oft die Auseinandersetzung mit komplexen Theorien, Methoden und Fallstudien. Dieses tool ist auf psychologiespezifische Fragestellungen spezialisiert und hilft Studierenden und Fachleuten dabei, wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse zu erforschen, Studien zu entwerfen und Ergebnisse präzise zu interpretieren.

Es geht über Lehrbuchdefinitionen hinaus und liefert evidenzbasierte Antworten, die auf aktueller psychologischer Literatur beruhen. Der Psychology Research Assistant ist ein zuverlässiges Tool zum Studium kognitiver Verzerrungen, zur Analyse von Verhaltensmustern oder zur Konzeption einer experimentellen Studie.

Die besten Features für Psychologie-Forschungsassistenten

Führen Sie Text- und Stimmungsanalysen mithilfe von Natural Language Processing (NLP) für psychologische Bewertungen durch

Rufen Sie psychologische Daten dynamisch online ab und verarbeiten Sie sie, um interaktive Abfragen zu unterstützen

Bewältigen Sie komplexe Statistiken und Gleichungen mit robusten symbolischen Mathematikfunktionen

Erstellen Sie demografische Profile und analysieren Sie statistische Daten, um die Validität Ihrer Forschung zu verbessern

Einschränkungen für Forschungsassistenten im Bereich Psychologie

Der Forschungsassistent berücksichtigt möglicherweise keine kulturellen Nuancen, was sich auf die Anwendbarkeit seiner Erkenntnisse auswirken kann

Es hat Schwierigkeiten mit komplexen Analysen, was seine Nützlichkeit in der fortgeschrittenen Forschung limitiert

Preise für Psychologie-Forschungsassistenten

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Psychologie-Forschungsassistenten

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡 Profi-Tipp: Kombinieren Sie verschiedene Datenerfassungstechniken – wie Video-Aufzeichnungen, Interviews und ethnografische Beobachtungen –, um komplexe Phänomene besser zu verstehen. Durch die Kombination von Videoanalysen mit traditionellen Interviews lassen sich beispielsweise nonverbale Signale und kontextbezogene Interaktionen aufdecken.

12. GPT für die Bewertung von Forschungsarbeiten (am besten geeignet für strukturierte Bewertungen von Arbeiten)

via ChatGPT

Qualitativ hochwertige Forschung erfordert eine strenge Bewertung. Das GPT „Research Paper Evaluation Framework” bietet einen strukturierten Rahmen für die Bewertung wissenschaftlicher Arbeiten. Es stellt sicher, dass diese hohen Standards in Bezug auf Originalität, methodische Integrität, Klarheit des Arguments und Gesamtbeitrag zum Feld entsprechen.

Die GPT minimiert Verzerrungen und bietet klare, vordefinierte Bewertungskriterien. Mit konkreten Beispielen für starke und schwache Übermittlungen macht das tool den Überprüfungsprozess transparenter und konstruktiver.

Die besten Features des GPT-Bewertungsrahmens für Forschungsarbeiten

Fassen Sie Ihre Forschungsergebnisse effektiv zusammen, verbessern Sie die Klarheit und Wirkung, um Ihre Kernideen hervorzuheben

Optimieren Sie Schlüsselwörter und Titel mit KI-gestützten Vorschlägen, die auf gängigen Suchbegriffen in Ihrem Fachgebiet basieren

Bewerten Sie Text-Zusammenfassungen mithilfe von GPT neben traditionellen Metriken wie ROUGE und LSA, um die Lesbarkeit und Kohärenz besser beurteilen zu können

Erstellen Sie eine benutzerdefinierte GPT, indem Sie Bewertungsrubriken und Bewertungskriterien integrieren, um ihre Fähigkeiten zur Bewertung von Forschungsarbeiten zu verbessern

Einschränkungen des GPT-Rahmens zur Bewertung von Forschungsarbeiten

Das tool konzentriert sich möglicherweise zu sehr auf die Struktur und übersieht dabei innovativen Inhalt

Es können jedoch nuancierte Probleme wie logische Inkonsistenzen oder methodische Mängel übersehen werden

Preise für GPTs zum Bewertungsrahmen für Forschungsarbeiten

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

*bewertungsrahmen für Forschungsarbeiten GPT-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

13. KI Ethics Advisor GPT (am besten geeignet für die Behandlung ethischer Fragen im Zusammenhang mit KI)

via ChatGPT

KI revolutioniert ganze Branchen, doch ethische Überlegungen müssen mit den technologischen Fortschritten Schritt halten. AI Ethics Advisor GPT hilft Entwicklern, politischen Entscheidungsträgern und Forschern dabei, wichtige ethische Fragen zu klären, die von algorithmischer Fairness und Voreingenommenheit bis hin zum Datenschutz und den weiterreichenden gesellschaftlichen Auswirkungen von KI in einem Bereich reichen.

Es verbindet technisches Fachwissen mit soziokulturellem Bewusstsein. Anstatt sich nur auf Compliance-Checklisten zu konzentrieren, hilft es den Benutzern, kritisch über die weiterreichenden Auswirkungen von KI-Anwendungen nachzudenken.

GPT ist ein großartiges Tool, wenn Sie KI-gesteuerte Produkte entwickeln oder verantwortungsvolle Richtlinien formulieren, um sicherzustellen, dass ethische Überlegungen in jeder Phase der Entwicklung berücksichtigt werden.

Die besten Features von AI Ethics Advisor GPT

Erforschen Sie die Ethik der KI mit Experteneinblicken in verantwortungsvolle KI-Praktiken, die Verringerung von Vorurteilen und ethische Herausforderungen in verschiedenen Branchen

Visualisieren Sie ethische Dilemmata und KI-bezogene Szenarien, indem Sie mit DALL·E Bilder generieren, die abstrakte Konzepte leichter verständlich und präsentierbar machen

Diskutieren Sie Fairness, Voreingenommenheit und Verantwortlichkeit in KI-Algorithmen und gewinnen Sie ein tieferes Verständnis für ethische Risiken und wie man diese effektiv angeht

Entwickeln Sie robuste KI-Ethikstrategien mit Empfehlungen von Experten, um die Einhaltung ethischer Standards sicherzustellen und das Vertrauen in KI-Systeme zu fördern

Einschränkungen des KI Ethics Advisor GPT

Das tool passt sich möglicherweise nicht an sich weiterentwickelnde ethische Standards an, was zu veralteten Empfehlungen führen kann

Möglicherweise werden kulturelle Unterschiede in ethischen Normen nicht berücksichtigt, was die globale Anwendbarkeit limitiert

Preise für AI Ethics Advisor GPT

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu AI Ethics Advisor GPT

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🤝 Freundliche Erinnerung: Wenn Sie KI für Forschungszwecke verwenden, bei denen personenbezogene oder sensible Daten involviert sind, befolgen Sie bitte die ethischen Richtlinien und Datenschutzgesetze. KI kann Informationen speichern und verarbeiten, aber Sie müssen diese sicher halten.

14. WebPilot GPT (am besten geeignet für die effiziente Navigation bei der Online-Recherche)

via ChatGPT

Die Online-Recherche kann mit Tausenden von Artikeln, Berichten und Studien, die um Aufmerksamkeit buhlen, überwältigend sein. WebPilot GPT filtert das Wesentliche heraus und findet effizient hochwertige, relevante Quellen, sodass Sie sich auf die Analyse konzentrieren können.

Es optimiert Webabfragen basierend auf der Absicht des Benutzers und verfeinert die Suche, um zuverlässige, gut strukturierte Informationen anzuzeigen. Die Plattform reduziert die Informationsflut, optimiert die Recherche und hilft Benutzern, schneller und mit weniger Ablenkungen genau das zu finden, was sie brauchen.

Die besten Features von WebPilot GPT

Fassen Sie Blogbeiträge, Artikel und Berichte zusammen und liefern Sie prägnante Zusammenfassungen, um Zeit zu sparen und die Effizienz zu steigern

Schreiben Sie Seiten um, um sie an unterschiedliche Töne, Stile oder Branding-Anforderungen anzupassen und so eine maßgeschneiderte Kommunikation zu ermöglichen

Ermöglichen Sie sich die Automatisierung wiederholender Aufgaben wie das Verfassen von Antworten, das Beantworten von Abfragen oder die Verarbeitung webbasierter Informationen

Integrieren Sie dynamische Echtzeitinformationen in Ihre Texte, um Inhalt aktuell und relevant zu halten

Einschränkungen von WebPilot GPT

Es ruft keine Informationen hinter Bezahlschranken ab, was seine Vollständigkeit limitiert

Die GPT hat Schwierigkeiten, die Zuverlässigkeit von Online-Quellen zu beurteilen, was zu potenziellen Fehlinformationen führen kann

Preise für WebPilot GPT

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

WebPilot GPT-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡 Profi-Tipp: Die sorgfältige Auswahl Ihrer Kooperationspartner ist entscheidend. Ein „innerer Kreis” für die Zusammenarbeit am Projekt und ein „äußerer Kreis” für einen breiteren akademischen Diskurs können dazu beitragen, Unvoreingenommenheit zu wahren und vielfältige Ideen zu fördern.

15. Consensus GPT (am besten geeignet für die Erstellung wissenschaftlicher Inhalte und Erkenntnisse)

via ChatGPT

Akademische Diskussionen leben von unterschiedlichen Perspektiven, und Consensus GPT bringt diese Erkenntnisse zusammen. Es fördert die interdisziplinäre Zusammenarbeit und synthetisiert mehrere Standpunkte, um ausgewogene, wissenschaftliche Inhalte zu generieren. Von der Erforschung kontroverser Themen bis hin zur Arbeit in der Zusammenarbeit in der Forschung – dieses tool verbessert den intellektuellen Diskurs.

Dieser ChatGPT-Anwendungsfall integriert Erkenntnisse aus verschiedenen Disziplinen und ermutigt Wissenschaftler zu einem reichhaltigeren, sinnvolleren Dialog. Dies überbrückt Lücken zwischen verschiedenen akademischen Feldern und fördert innovatives Denken.

Die besten Features von Consensus GPT

Verfeinern Sie Ihre Suche mit erweiterten Filtern, um Studien nach Ansehen der Zeitschrift, Studiendesign und Publikationstyp als Einzelziel zu filtern

Erstellen Sie wissenschaftlich fundierte Blogs und Artikel zu den Themen Gesundheit, Wellness und akademische Themen

Erstellen Sie prägnante Zusammenfassungen und nutzen Sie den Consensus Meter für sofortige Ja/Nein-Forschungsergebnisse

Entwerfen Sie wissenschaftliche Artikel, Literaturrezensionen und akademische Inhalte mit präzisen Zitaten für mehr Glaubwürdigkeit

Einschränkungen von Consensus GPT

Dieses GPT könnte komplexe Debatten zu stark vereinfachen und zu einem oberflächlichen Konsens führen

Dadurch könnten wertvolle abweichende Perspektiven übersehen werden, was die Vielfalt der Erkenntnisse limitiert

Konsenspreise für GPT

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Konsens-Bewertungen und Rezensionen zu GPT

G2: 4,8/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 200 Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Die Cornell-Notizmethode oder Mind Mapping können Ihnen dabei helfen, Ihre Gedanken zu ordnen und Verbindungen zwischen Ideen zu erkennen. Die Verwendung von Farben und Symbolen kann ebenfalls zur Übersichtlichkeit und zum Behalten von Informationen beitragen.

GPTs sind nicht die einzigen KI-gestützten Forschungslösungen, die es gibt.

ClickUp ist die Allround-App für die Arbeit, die Projektmanagement, Wissensmanagement und chatten kombiniert – alles unterstützt durch /AI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Für Forscher und Analysten kann das Projektmanagement, die Zusammenarbeit mit Kollegen und die Nachverfolgung großer Informationsmengen schnell zu einer überwältigenden Aufgabe werden. Die Plattform integriert KI-gesteuerte Tools, um Forschungsabläufe zu optimieren, die Zusammenarbeit zu verbessern und die Effizienz zu steigern.

Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, was diese Forschungsmanagement-Software so besonders macht. ✨

*aufgabe-Management und KI-gestützte Erkenntnisse

ClickUp Brain

Bitten Sie ClickUp Brain, kurze Zusammenfassungen Ihrer Forschungsergebnisse zu erstellen

Im Gegensatz zu einer Allzweck-KI wie ChatGPT ist ClickUp Brain tief in das ClickUp-Ökosystem eingebettet und somit ein unverzichtbarer Forschungsassistent.

Angenommen, Sie schreiben einen Förderantrag und benötigen Schlüssel-Erkenntnisse aus einer 200-seitigen klinischen Studie. ClickUp Brain scannt das Dokument, extrahiert relevante Datenpunkte, fasst wichtige Schlussfolgerungen zusammen und formatiert sie zu einem strukturierten Forschungsbericht. Außerdem hebt es Lücken in der Studie hervor, schlägt Quellen für weitere Validierungen vor und organisiert Zitate – alles innerhalb Ihres ClickUp-Workspace.

Benötigen Sie vor/nach einer Teambesprechung ein Projekt-Update? KI erstellt Echtzeit-Statusberichte und zieht dabei Fortschrittsupdates, Fristen und Hindernisse aus Teambesprechungen und Aufgabenlisten. Außerdem erstellt sie automatisch Aufgaben. ClickUp AI Notetaker transkribiert und fasst Forschungsbesprechungen, Interviews oder Brainstorming-Sitzungen automatisch zusammen.

Nach einem Meeting analysiert es beispielsweise die Unterhaltung, weist Aktionspunkte zu, legt Fristen fest und verknüpft relevante Dokumente, sodass alle Folgeaufgaben klar und übersichtlich sind.

automatisieren und analysieren Sie wie ein Profi mit ClickUp Brain MAX: *Stellen Sie sich vor, Sie sammeln Artikel für eine Literaturrecherche. ClickUp Brain MAX kann diese automatisch nach Themen sortieren, mit Tags versehen und sogar Muster erkennen – beispielsweise welche Quellen am häufigsten zitiert werden oder welche Themen immer wieder auftauchen.

⚡️ Als Bonus können ClickUp Brain-Benutzer externe KI-Modelle wie ChatGPT, Gemini, Claude und DeepSeek direkt aus ihrem ClickUp-Workspace nutzen.

Wenn Sie ein Beispiel für die Nachverfolgung der „Produktivität bei der Remote-Arbeit“ sind, kann Brain MAX Trends in Ihrer gesamten Forschung hervorheben, damit Sie den Überblick nicht verlieren.

clickUp Aufgaben *

Erstellen Sie verschiedene ClickUp-Aufgaben, um Ihren Forschungsprozess effektiv zu steuern

Forscher können ClickUp-Aufgaben für verschiedene Projektphasen erstellen, Fälligkeitsdaten zuweisen und sogar komplexe Forschungsaktivitäten in Unteraufgaben unterteilen. Dank der integrierten Zeiterfassung und Schätzungen können Wissenschaftler, die mehrere Aufgaben gleichzeitig bewältigen müssen, ihre Zeit effizient einteilen.

Beispielsweise könnte ein Doktorand, der eine systematische Überprüfung durchführt, eine Aufgabe für die „Datenextraktion” und Unteraufgaben für jede Forschungsdatenbank (z. B. PubMed, Scopus, Web of Science) erstellen. ClickUp Automatisierungen können andere Forscher benachrichtigen, wenn eine Aufgabe von „In Bearbeitung” zu „Abgeschlossen” wechselt, und so für reibungslose Übergaben sorgen.

Mit den KI-Autopilot-Agenten von ClickUp können Sie außerdem repetitive Forschungsaufgaben, Datenextraktion oder Literaturüberwachung durch Automatisierung optimieren .

Angenommen, Sie möchten über die neuesten Studien in Ihrem Fachgebiet auf dem Laufenden bleiben. Sie können einen KI-Agenten einrichten, der automatisch neue Artikel abruft, sie mit Tags versieht und sie Ihren Teamkollegen zur Überprüfung zuweist. Oder vielleicht leiten Sie ein Teamprojekt – KI-Agenten können alle an Fristen erinnern, Updates versenden und sogar sich wiederholende Aufgaben wie das Verschieben von Forschungsnotizen in den richtigen Ordner automatisieren.

Long Nguyen Vu, Postdoktorand an der Fakultät für Elektrotechnik der Soongsil-Universität in Seoul, sagt:

Dank der Synchronisation zwischen den einzelnen Mitarbeitern half uns ClickUp dabei, ein einheitliches Design und einen einheitlichen Arbeitsablauf zu entwickeln. Als Ergebnis konnte jedes Mitglied seine Aufgaben im Hinblick auf das Ziel unseres Teams klarer erkennen. Außerdem gab es keine Standardverfahren zwischen den Mitgliedern, da wir uns alle auf eine vereinfachte, einheitliche Benutzeroberfläche geeinigt hatten.

Dank der Synchronisation zwischen den einzelnen Mitgliedern half uns ClickUp dabei, ein einheitliches Design und einen einheitlichen Arbeitsablauf zu entwickeln. Dadurch konnte jedes Mitglied seine Aufgaben im Hinblick auf das Ziel unseres Teams klarer erkennen. Außerdem gab es keine Standardverfahren zwischen den Mitgliedern, da wir uns alle auf eine vereinfachte, einheitliche Benutzeroberfläche geeinigt hatten.

📮 ClickUp Insight: 88 % der Menschen nutzen mittlerweile KI in irgendeiner Form, wobei beeindruckende 55 % sie mehrmals täglich einsetzen. Da KI für Fachleute zu einem alltäglichen tool wird, wächst ihre Rolle für Forschung, Aufgabenmanagement und Entscheidungsfindung kontinuierlich. ClickUp verbessert diese KI-gesteuerten Arbeitsabläufe, indem es Intelligenz direkt in Ihren Arbeitsbereich einbettet. Es extrahiert wichtige Erkenntnisse aus umfangreichen Dokumenten, stellt Projektaktualisierungen in Echtzeit zusammen und wandelt Diskussionen in umsetzbare Aufgaben um. Es optimiert komplexe Prozesse, sodass Sie sich auf wichtige Arbeit konzentrieren können.

Datenvisualisierung

*clickUp-Dashboards

Erstellen Sie benutzerdefinierte ClickUp-Dashboards mit personalisierten Karten

Die Forschung bringt einen ständigen Datenstrom mit sich – Finanzierungsdetails, Projekt-Zeitleiste, Veröffentlichungstermine – und es kann eine Herausforderung sein, all dies zu organisieren.

ClickUp Dashboards vereinen alles an einem Ort mit anpassbaren Visualisierungen, sodass Sie Finanzierungen einfach überwachen, Meilensteine nachverfolgen und Veröffentlichungstermine einhalten können. Ein Forschungsteam für klinische Studien kann ein Dashboard erstellen, das Teilnehmer, Meilensteine, Zeitschätzungen und Budgetzuweisungen anzeigt.

Für Hauptuntersuchungsleiter, die mehrere Projekte verwalten, konsolidieren Dashboard-Zeiterfassung, ausstehende Aufgaben und Einblicke in die Arbeitsbelastung des Teams und verhindern so Engpässe.

Funktionen für die Zusammenarbeit

*clickUp Dokumente

Bitten Sie ClickUp Brain, für Sie Abstracts in ClickUp Dokumenten mithilfe von Slash-Befehlen zu verfassen

Von Literaturrecherchen bis hin zu Förderanträgen – ClickUp Docs verändert die Art und Weise, wie akademische Forscher bei Schreibprojekten zusammenarbeiten. Das Tool für die Zusammenarbeit an Dokumenten integriert Aufgaben, sodass ein Forschungsteam, das an einem Förderantrag arbeitet, Checklisten mit Fristen für jeden Abschnitt einbetten kann.

Benötigen Sie einen Referenzmanager? ClickUp lässt sich mit tools wie Zotero und Mendeley integrieren und optimiert so die Verwaltung von Zitaten. Darüber hinaus kann Brain wichtige Punkte zusammenfassen, Abstracts entwerfen oder den Tonfall von Inhalten je nach Zielgruppe (z. B. politische Entscheidungsträger vs. akademische Fachzeitschriften) anpassen.

Darüber hinaus fungiert der KI-Wissensmanager von Brain als intelligente Datenbank für Forschungsteams. Wenn ein Labor Forschungsprotokolle in Dokument verwaltet, kann es die erforderlichen Richtlinien sofort abrufen.

*ClickUp Chatten

Verbinden Sie sich mit Ihrem Team sofort per Nachricht oder Anruf über ClickUp Chatten

Wissenschaftler chatten oft institutions- und zeitzonenübergreifend, weshalb ClickUp Chat die erste Wahl ist.

Der Chat ist in Projekte eingebettet, sodass die Erstellung von Aufgaben direkt aus Unterhaltungen erfolgen kann, um den Umschalt-Aufwand zu reduzieren. Im Beispiel eines Forschungsteams, das in einem Chat-Thread methodische Fragen diskutiert, kann eine Nachricht sofort in eine Aufgabe wie „Statistisches Modell überarbeiten“ umgewandelt werden, sodass wichtige Erkenntnisse nicht verloren gehen.

Die KI-gestützte Chat-Zusammenfassung ist besonders nützlich für Wissenschaftler, die Meetings verpassen. Sie fasst lange Diskussionen zu Aktionspunkten zusammen und spart so Zeit. Der Chat integriert Video- und Audioanrufe für die interdisziplinäre Zusammenarbeit mithilfe von SyncUps mit automatischer Transkription und Hervorhebungen, wodurch die Abstimmung zwischen den Forschungsteams sichergestellt wird.

Ich glaube, dass sich die Kommunikation zwischen den Teammitgliedern bei unseren größeren Projekten verbessert hat. Die Möglichkeit, direkte Unterhaltung über eine bestimmte Aufgabe oder Unteraufgabe zu führen, hat die Qualität verbessert und Verwirrung vermieden.

Ich glaube, dass sich die Kommunikation zwischen den Teammitgliedern bei unseren größeren Projekten verbessert hat. Die Möglichkeit, direkte Unterhaltung über eine bestimmte Aufgabe oder Unteraufgabe zu führen, hat die Qualität verbessert und Verwirrung reduziert.

Fertige Vorlagen

ClickUp-Marktforschungsvorlage

Vorlage kostenlos erhalten Die Marktforschungs-Vorlage von ClickUp wurde entwickelt, um Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Marktforschungsprojekte zu helfen.

Die ClickUp-Marktforschungs-Vorlage organisiert alles an einem Ort, von Rohdaten bis hin zu endgültigen Erkenntnissen. Sie bietet ein strukturiertes Setup für den Einsatz von KI in der Marktforschung, die Organisation von Daten, das Erkennen von Markttrends und das Aufdecken von Möglichkeiten, Kunden effektiver zu erreichen.

Und natürlich steigern Sie damit auch Ihren ROI.

Worauf sollten Sie bei den besten GPTs für die Forschung achten?

Die Verwendung von ChatGPT für die Forschung sollte Ihren Workflow optimieren, zuverlässige Informationen liefern und sich an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen. Von der Analyse komplexer Studien bis zur Automatisierung mühsamer Aufgaben – die richtigen GPTs können den entscheidenden Unterschied ausmachen.

Hier erfahren Sie, was Sie bei der Auswahl eines GPT für die Anwendung von ChatGPT bei der Arbeit beachten sollten. 👀

Datenzugriff und Glaubwürdigkeit der Quellen: Sie benötigen ein GPT, das auf seriöse akademische Datenbanken zurückgreift und nicht nur auf zufällige Blogbeiträge

Zusammenfassungsfunktionen: Einige Modelle zerlegen komplexe Studien in leicht verständliche Erkenntnisse und ersparen Ihnen so stundenlanges Lesen

benutzerdefinierte Anpassungsfähigkeit und Flexibilität: *Benötigen Sie Nischenergebnisse? Suchen Sie nach GPTs, mit denen Sie die Suche nach Thema, Stichwort oder Forschungsschwerpunkt anpassen können

Mehrsprachige Unterstützung: Forschung ist sprachübergreifend, daher ist ein GPT, der Text übersetzt und interpretiert, ein großer Vorteil

Interdisziplinäre Fähigkeiten: Die besten GPTs können Ideen aus verschiedenen Feldern miteinander verbinden und so unerwartete Verbindungen herstellen

Echtzeit-Updates: Es ist der Schlüssel, immer auf dem neuesten Stand zu bleiben – einige GPTs beziehen die neuesten Forschungsergebnisse, sobald sie veröffentlicht werden

Visuelle Datendarstellung: Diagramme, Grafiken und Infografiken können Forschungsergebnisse klarer und aussagekräftiger machen

AI-m für Erfolg mit ClickUp

Mit diesen 15 forschungsorientierten GPTs haben Sie alles, was Sie brauchen, um schneller als je zuvor Erkenntnisse zu gewinnen. Aber KI ist nur ein Teil des Puzzles. Daten verwalten, mit Kollegen zusammenarbeiten und Erkenntnisse in Maßnahmen umsetzen?

Hier kommt ClickUp ins Spiel.

Ganz gleich, ob Sie Literaturrecherchen organisieren, Datenanalysen nachverfolgen oder an einer Veröffentlichung zusammenarbeiten – mit ClickUp haben Sie alles an einem Ort. Mit KI-gestützten Features, benutzerdefinierten Dashboards, Dokumentenkollaboration in Echtzeit und leistungsstarker Automatisierung optimiert es Ihren gesamten Workflow von der Idee bis zur Veröffentlichung.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅