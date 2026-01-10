So verwenden Sie Gemini Aufgaben und steigern Ihre Produktivität

Mit Gemini Tasks, auch bekannt als Gemini in Google Tasks, lassen sich Erinnerungen ganz einfach erfassen.

So lassen sich flüchtige Gedanken schnell in To-dos verwandeln.

In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen, wie Sie Gemini Tasks effektiv einrichten.

Sie erfahren, wo es am besten funktioniert und wie es sich in die reale Arbeitswelt integrieren lässt, wo Zusammenarbeit und Kontext entscheidend sind.

Was sind Gemini Aufgaben?

Die Kombination aus Gemini und Google Tasks ist ein KI-gestütztes Feature von Google Workspace zur Verwaltung Ihrer To-dos. Es ist in den Gemini-Assistenten integriert und nutzt natürliche Sprachverarbeitung, sodass Sie Aufgaben einfach durch Sprechen oder Tippen in einfachem Englisch erstellen können.

Stellen Sie sich das wie einen Assistenten für die Produktivität vor, der auf Ihre Befehle hört.

Wenn Sie Gemini bitten, eine Erinnerung zu erstellen, wird direkt eine Verbindung zu Ihrem Google Tasks-Konto hergestellt. Dieser integrierte Workflow ermöglicht eine nahtlose Synchronisierung von Aufgaben in Ihrem Google Workspace, sodass ein mit Ihrer Stimme erstellter To-do-Liste-Eintrag automatisch in Ihrem Google Kalender angezeigt wird.

Der Hauptzweck besteht darin, die persönliche Produktivität für alle zu vereinfachen, die bereits Google-Apps verwenden.

via Gemini

So erstellen Sie eine Verbindung zwischen Google Tasks und Gemini

Sie haben schon davon gehört, dass man KI für Aufgaben nutzen kann, aber Sie befürchten, dass die Einrichtung zu kompliziert sein könnte.

Diese Reibung hält Menschen oft davon ab, überhaupt erst anzufangen. Das Ergebnis? Sie verpassen die Vorteile, die KI bieten kann.

Die Verbindung von Google Tasks mit Gemini ist überraschend einfach und vermeidet diese Frustration. Durch die Integration kann Gemini Elemente in Ihrer Google Tasks-Liste lesen, erstellen und ändern.

Für die meisten Menschen, die Google für das Projektmanagement nutzen, erfolgt diese Verbindung automatisch. Inhaber persönlicher Konten müssen sie jedoch möglicherweise in ihren Einstellungen aktivieren.

Schritt 1: Bei Gemini anmelden

Gehen Sie zunächst auf gemini.google.com oder öffnen Sie die Gemini-App auf Ihrem Smartphone. Sie müssen sich lediglich mit Ihrem Google-Konto anmelden. Durch diesen einfachen Schritt der Authentifizierung werden die Grundfunktionen automatisch verknüpft.

Wenn Sie ein Unternehmenskonto verwenden, muss Ihr Administrator möglicherweise zuerst die Erweiterungen genehmigen. Bei den meisten Benutzern dauert dieser Schritt weniger als eine Minute.

Schritt 2: Google Workspace verknüpfen

Sobald Sie angemeldet sind, suchen Sie das Menü für Einstellungen und suchen Sie nach Erweiterungen. Sie müssen die Google Workspace-Erweiterung aktivieren, um Gemini die Berechtigung zum Zugriff auf Ihre anderen Apps zu erteilen. Dies ist der Schlüssel, der das volle Potenzial der App freisetzt.

Das können Sie Gemini erlauben, zu erledigen:

Zugriff auf Google Tasks: Sie können Ihre Listen mit Aufgaben erstellen, lesen und ändern.

Google Kalender-Synchronisierung: Alle Aufgaben mit einem Fälligkeitsdatum werden in Ihrem Kalender angezeigt.

Gmail-Integration: Sie können Aufgaben direkt aus dem Inhalt Ihrer E-Mails erstellen.

Wenn Sie Ihre Meinung ändern, können Sie diese Berechtigungen jederzeit in Ihren Google-Konto-Einstellungen deaktivieren.

via Gemini

📮 ClickUp Insight: 45 % der Befragten unserer Umfrage geben an, dass sie arbeitsbezogene Recherche-Registerkarten wochenlang geöffnet lassen. Für weitere 23 % gehören zu diesen wertvollen Registerkarten auch KI-Chat-Threads, die mit Kontextinformationen gefüllt sind. Im Grunde genommen lagert die große Mehrheit ihr Gedächtnis und ihren Kontext an fragile Registerkarten des Browsers aus. Wiederholen Sie nach uns: Registerkarten sind keine Wissensdatenbanken.

So fügen Sie mit Gemini Aufgaben und Erinnerungen hinzu

Wenn Sie es leid sind, sich durch endlose Menüs zu klicken, nur um ein einfaches Element zu erledigen, wird die Erstellung von Aufgaben zu einer lästigen Pflicht, die Sie lieber vermeiden.

Das Schöne an Gemini ist, dass es mühsame Klicks durch dialogorientierte Eingabeaufforderungen ersetzt, die zur Unterhaltung dienen.

Sie sprechen oder tippen einfach, was Sie zu erledigen haben, und der KI-Assistent interpretiert Ihre Anfrage. Bei einfachen Erinnerungen wirkt dies wie Zauberei, doch bei komplexeren Anfragen kann die Interpretation der KI manchmal daneben liegen.

💡Profi-Tipp: Wenn Sie nach gebrauchsfertigen Eingabeaufforderungen suchen, um Ihren Gemini-Workflow zu beschleunigen, sehen Sie sich die Gemini-Eingabeaufforderungsvorlage von ClickUp an, die 600 KI-Gemini-Eingabeaufforderungen für Geschäft und Produktivität enthält.

Aufgaben mit spezifischen Details hinzufügen

Sie können Aufgaben mit Datum, Uhrzeit und Notizen hinzufügen, indem Sie einfach sagen, was Sie möchten. Die natürliche Sprachverarbeitung von Gemini versteht die Details und füllt sie für Sie aus. Dies eignet sich hervorragend für einfache, persönliche Aufgaben, die nicht viel Kontext erfordern.

Probieren Sie einige dieser Eingabeaufforderungen aus, um zu sehen, wie sie funktionieren:

„Aufgabe hinzufügen: Morgen um 14 Uhr den Zahnarzt anrufen“

„Erinnere mich daran, den Quartalsbericht bis Freitag einzureichen.“

„Erstellen Sie eine Aufgabe zum Einkaufen mit einer Notiz, Milch und Eier zu kaufen.“

Dies eignet sich zwar perfekt für persönliche Erinnerungen, aber Sie werden feststellen, dass das Hinzufügen von Projektkontext, das Zuweisen von Aufgaben an einen Teamkollegen oder das Festlegen von Abhängigkeiten ein anderes tool erfordert.

via Gemini

🌼 Wussten Sie schon: Über einfache Erinnerungen hinaus können Gemini Agents jetzt mehrstufige Workflows in Ihren Apps ausführen, z. B. eine Reise recherchieren und automatisch einen Reiseplan in einem Dokument erstellen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Chatbots können diese Agenten Live-Browser navigieren und „Gedankensignaturen” verwenden, um bei komplexen, langfristigen Projekten den Überblick zu behalten. Sie agieren im Wesentlichen als proaktive Arbeitskräfte, die nicht nur Fragen beantworten, sondern auch selbstständig Ihre eigentliche Liste mit Dingen, die zu erledigen sind, abschließen.

Aufgaben basierend auf dem Kontext der Unterhaltung hinzufügen

Haben Sie schon einmal in einem Meeting eine großartige Idee gehabt, die Sie kurz darauf wieder vergessen haben? Das passiert, wenn Ihre Ideen nicht mit Ihrer Arbeit in Verbindung stehen. Gemini versucht, dieses Problem zu lösen, indem es Ihnen ermöglicht, Aufgaben direkt aus Ihren laufenden Unterhaltungen heraus zu erstellen.

Wenn Sie ein Projekt besprechen, können Sie einfach sagen: „Füge diesen Punkt als Aufgabe hinzu. “ Das ist praktisch, um während einer Brainstorming-Sitzung Aktionselemente zu erfassen.

Sie können Ihre Aufgaben einsehen, indem Sie Gemini direkt fragen, die Google Tasks-App öffnen oder Ihren Google Kalender überprüfen. Gemini liest Ihnen auf Befehl Ihre To-do-Liste vor, ersetzt jedoch kein echtes Projekt-Dashboard.

Anstehende Aufgaben und Erinnerungen anzeigen

Um einen Überblick über Ihren Zeitplan zu erhalten, können Sie Gemini einfache Fragen stellen. Es ruft Informationen aus Google Tasks ab und präsentiert sie in einem dialogorientierten Format.

Hier sind einige Vorschläge zum Ausprobieren:

„Welche Aufgaben habe ich diese Woche?“

„Zeige mir meine Erinnerungen für heute. “

„Was steht auf meiner Liste zum Erledigen?“

Bitte beachten Sie, dass die Ergebnisse rein textbasiert sind. Sie erhalten keine visuelle Zeitleiste, kein Kanban-Board und keine Prioritäten-Matrix, die Ihnen bei der Organisation Ihrer Arbeit helfen könnten.

via Gemini

Bestehende Aufgaben bearbeiten oder löschen

Genauso wie Sie Aufgaben mit Ihrer Stimme erstellen, können Sie sie auch auf die gleiche Weise ändern. Sie können Fälligkeitsdaten ändern, Elemente als abgeschlossen markieren oder sie vollständig entfernen.

Sie können beispielsweise sagen:

„Ändere meine Zahnarzt-Aufgabe auf Donnerstag.“

„Löschen Sie die Erinnerung zum Lebensmitteleinkauf. “

„Markieren Sie die Aufgabe für den Quartalsbericht als abgeschlossen. “

Gemini benötigt genügend Kontext, um zu wissen, auf welche Aufgabe Sie sich beziehen. Wenn Sie mehrere Aufgaben gleichzeitig bearbeiten oder neu organisieren müssen, müssen Sie dies manuell in der Google Tasks-App erledigen. Gemini unterstützt derzeit keine Massenaktionen.

via Gemini

So realisieren Sie die Automatisierung von Aufgaben mit Gemini Scheduled Actions

Das manuelle Erstellen derselben wiederholenden Aufgabe jede Woche ist eine Verschwendung von Zeit und Aufwand.

Beispielsweise müssen Sie vielleicht einen wöchentlichen Bericht einreichen oder sich auf ein tägliches Stand-up-Meeting vorbereiten, und das Vergessen dieser wiederkehrenden Aufgaben kann zu Problemen führen. Öffnen Sie Gemini (Web oder App).

✅ Geben Sie eine Terminerinnerung ein. Sie müssen genau angeben, was und wann.

„Jeden Morgen um 8:00 Uhr fasse meine ungelesenen E-Mails zusammen und zeige mir meine ersten drei Ereignisse im Kalender an.“

„Frage mich jeden Freitag um 16:00 Uhr nach meinen wöchentlichen Erfolgen und erstelle einen Status-Bericht per E-Mail an meinen Vorgesetzten. “

„Gib mir jeden Montag um 9:00 Uhr 5 Ideen für Blogbeiträge für mein Projekt. “

via Gemini

✅ Bestätigen Sie die Aktion: Gemini zeigt eine Zusammenfassung des Zeitplans an. Sie können diesen dann nach Bedarf bearbeiten oder anpassen.

✅ Aktionen verwalten: Diese finden Sie unter Einstellungen > Geplante Aktionen. Dort können Sie sie pausieren, bearbeiten oder löschen.

Dies schafft ein falsches Gefühl der Automatisierung. Es fehlt Ihnen immer noch die Möglichkeit, Verbindungen zwischen den Aktionen Ihrer tools herzustellen. Echte Workflow-Automatisierung umfasst Auslöser, Bedingungen und Aktionen, die die Arbeit vorantreiben.

Wiederkehrende Erinnerungen ✓ ✓ Auslöser-basierte Aktionen ✗ ✓ Toolübergreifende Workflows ✗ ✓ Bedingte Logik ✗ ✓ Teamaufgaben ✗ ✓

Limitierungen von Gemini Tasks: Wo es hapert

Sie haben Gemini für ein Projekt des Teams ausprobiert, und jetzt ist alles ein bisschen unorganisiert.

Die Aufgaben sind verstreut. Niemand weiß, wer für was verantwortlich ist, und Ihre Liste mit Aufgaben hat nichts mehr mit Ihrem Projekt-Plan zu tun.

Dieses Chaos ist ein direktes Ergebnis der Verwendung eines persönlichen Tools für die Produktivität bei der Arbeit.

Gemini + Google Tasks ist wirklich nützlich für persönliche Erinnerungen. Es ist jedoch nicht für die Verwaltung von Projekten mit Teams, Terminen und miteinander verbundenen Teilen konzipiert. Hier sind die Schwachstellen:

Keine klare Projektorganisation: Aufgaben sind nur eine einfache Liste. Sie schweben in einem Vakuum, losgelöst von den größeren Projekten, Meilensteinen oder Zielen, die sie eigentlich unterstützen sollen. Aufgaben sind nur eine einfache Liste. Sie schweben in einem Vakuum, losgelöst von den größeren Projekten, Meilensteinen oder Zielen, die sie eigentlich unterstützen sollen.

Fokus auf Einzelbenutzer: Es gibt keine Möglichkeit, Es gibt keine Möglichkeit, Aufgaben zu verwalten, den Fortschritt der Zusammenarbeit zu verfolgen oder die Zusammenarbeit im Team und die gemeinsamen Workloads zu verwalten.

Eingeschränkte Sichtbarkeit: Sie können nicht das Gesamtbild sehen. Es gibt keine Dashboards, Berichte oder Ansichten zur Nachverfolgung des Fortschritts, die Ihnen zeigen, wo ein Projekt steht.

Kontextverlust: Die KI speichert weder den Verlauf des Projekts noch versteht sie die Beziehungen zwischen verschiedenen Aufgaben, was zu einer massiven Kontextzerstreuung führt, die den Mitarbeitern Die KI speichert weder den Verlauf des Projekts noch versteht sie die Beziehungen zwischen verschiedenen Aufgaben, was zu einer massiven Kontextzerstreuung führt, die den Mitarbeitern pro Unterbrechung 23 Minuten kostet, um sich wieder zu konzentrieren.

Keine Abhängigkeiten: Sie können keine Aufgaben verknüpfen, die in einer bestimmten Reihenfolge abgeschlossen werden müssen, sodass es unmöglich ist, zuverlässige Workflows zu erstellen.

Warum ClickUp Brain Gemini Aufgaben in Sachen Teamproduktivität übertrifft

Persönliche KI-Assistenten sind hervorragend geeignet, um Ideen festzuhalten.

Die Produktivität des Teams bricht jedoch oft später ein, wenn diese Ideen in gemeinsame, koordinierte Arbeit umgesetzt werden müssen.

Aufgaben werden erstellt, aber der Kontext befindet sich woanders. Entscheidungen stehen in Meeting-Notizen. Nachfassaktionen verschwinden im Chat. Projekte verlangsamen sich nicht, weil Menschen etwas vergessen, sondern weil die Arbeit ihre Verbindung verliert.

Hier kommt ein konvergierter KI-Arbeitsbereich wie ClickUp ins Spiel, eine einzige Plattform, auf der Projekte, Dokumente, Unterhaltungen und Analysen nebeneinander existieren.

Mit kontextbezogener KI wie ClickUp Brain, die als Intelligenzschicht eingebettet ist und Ihre Arbeit versteht, löst es effektiv das Problem der Arbeitsausbreitung, also der Fragmentierung von Arbeitsaktivitäten über SaaS-Anwendungen hinweg, die nicht miteinander kommunizieren.

Wenn KI den gesamten Workspace versteht, bleibt die Arbeit mit einer Verbindung verbunden

Die Produktivität steigt, wenn KI mehr als nur eine einzige Eingabeaufforderung oder einen Sprachbefehl versteht. Sie muss wissen, zu welchem Projekt eine Aufgabe gehört, in welchem Dokument sie erklärt wird, wer für die Arbeit verantwortlich ist und was als Nächstes davon abhängt.

Im konvergierten KI-Arbeitsbereich von ClickUp ist dieser Kontext bereits vorhanden. Aufgaben, Dokumente, Chats, Kalender und Ziele befinden sich in einem System. ClickUp Brain funktioniert übergreifend und stellt die Verbindung zwischen der Arbeit her, anstatt sie zu fragmentieren.

Meetings werden direkt in Aktionselemente umgewandelt

In Meetings wird Kontext geschaffen, aber oft auch wieder verloren. Notizen werden gemacht, aber Aktionspunkte sind über verschiedene Tools verstreut. Ein tool wie Gemini erfordert zusätzliches Setup, wenn Sie eine Verbindung zwischen diesem Kontext und Ihren Aufgaben herstellen möchten.

Mit dem KI-Notizbuch von ClickUp werden Meetings automatisch erfasst. Entscheidungen, Folgemaßnahmen und wichtige Diskussionspunkte werden sofort aufgezeichnet. ClickUp Brain wandelt diese Notizen dann in strukturierte Aufgaben und Unteraufgaben um, die bereits mit dem richtigen Projekt, Dokument und den richtigen Personen verknüpft sind.

Das Ergebnis ist einfach: weniger manuelle Bereinigung, klare Eigentümerschaft und schnellere Umsetzung!

Ihre Meeting-Protokolle und Aktionspunkte sind über KI sofort in ClickUp durchsuchbar.

Dokumente, Chatten und Aufgaben, die sich gegenseitig ergänzen

Die Arbeit geht schneller voran, wenn Wissen, Unterhaltung und Umsetzung miteinander verbunden sind.

Als konvergierter KI-Arbeitsbereich bietet Ihnen ClickUp eine vollständige Palette an Features. ClickUp Docs sind keine statischen Dateien. Sie sind direkt mit den Aufgaben verknüpft, die sie unterstützen. ClickUp Chat hält Unterhaltungen an der tatsächlichen Arbeit verankert und lässt sie nicht in separaten Kanälen schweben.

ClickUp Brain funktioniert mit beiden. Es kann Dokumente zusammenfassen, Aktionspunkte extrahieren, Fragen im Chat beantworten und Unterhaltungen in Aufgaben umwandeln, ohne den Kontext zu verlieren. Anstatt die Arbeit erneut zu erklären, können Teams weiter vorankommen.

KI-Agenten, die kontextbezogen handeln

Beschleunigen Sie Workflows mit Super Agents in ClickUp

Sobald die Arbeit strukturiert ist, kommen die KI- und Automatisierungs-Features von ClickUp zum Einsatz, um den manuellen Aufwand zu reduzieren.

Mit ClickUp Automatisierungen können Aufgaben basierend auf Rolle oder Workload zugewiesen werden, was eine effizientere Aufgabenverteilung ermöglicht. Statusänderungen können Übergaben als Auslöser auslösen. Fristen können automatisch die richtigen Personen benachrichtigen.

Bei komplexeren Workflows können Aufgaben zur Nachverfolgung, Berichterstellung oder Ausführung an Super Agents delegiert werden. Da die Agenten bereits mit dem Workspace vertraut sind, läuft Ihre Arbeit reibungslos!

Eine Plattform, eine Intelligenzschicht

ClickUp bietet auch Zugriff auf mehrere KI-Modelle innerhalb von Brain, sodass Teams die richtige Intelligenz für Aufgaben wie Schreiben, Planen, Analysieren oder Ausführen auswählen können.

Sie können @brain auch überall erwähnen, in Aufgaben, Dokumenten, Kommentaren oder beim Chatten, und erhalten Antworten, die auf dem tatsächlichen Projektkontext, integrierten Apps und sogar Webwissen basieren.

Der Unterschied ist klar. Einfache KI hilft Ihnen, sich an Dinge zu erinnern. Kontextbezogene KI hilft Teams bei der Arbeit.

Durch die Zusammenführung von Aufgaben, Docs, Chat, Automatisierung und ClickUp Brain wird ClickUp zu einer vollständigen KI-gestützten Arbeitsplattform, auf der Ideen nicht nur erfasst, sondern auch umgesetzt werden.

Was ist der Unterschied zwischen Gemini Tasks und einer speziellen Aufgabenverwaltungs-App wie ClickUp?

Der wesentliche Unterschied liegt in der Unterscheidung zwischen persönlichen Erinnerungen und Team-Projektmanagement. Beide nutzen zwar KI zur Erstellung von Aufgaben, doch ihr Zweck und ihre Fähigkeiten unterscheiden sich grundlegend.

Erstellung von Aufgaben mit KI ✓ ✓ Projektorganisation ✗ ✓ Teamzusammenarbeit ✗ ✓ Aufgabenabhängigkeiten ✗ ✓ Mehrere Ansichten (Liste, Board, Kalender, Gantt) ✗ ✓ Benutzerdefinierte Felder und Workflows ✗ ✓ Verbundene Dokumentation ✗ ✓ Berichterstellung und Dashboards ✗ ✓ Workflow-Automatisierung Begrenzt ✓

Erledigen Sie mehr mit ClickUp!

Um es klar zu sagen: Gemini Tasks ist ein fantastisches tool für den Zweck, für den es entwickelt wurde – das Erfassen schneller persönlicher Erinnerungen und To-dos mit Ihrer Stimme.

Die natürliche Sprachschnittstelle funktioniert reibungslos und ist ein großartiges Beispiel dafür, wie KI den Alltag erleichtern kann. ✨

Aber wenn es um die Verwaltung echter Arbeit geht, stoßen persönliche KI-Assistenten an ihre Grenzen.

Sie werden schnell feststellen, dass Produktivität mehr erfordert als nur eine Liste von Aufgaben. Es erfordert Aufgaben, die mit Projekten, Teams und Zielen verbunden sind.

Die Suche nach „Wie verwendet man Gemini Tasks?“ endet oft mit der Erkenntnis, dass Sie ein tool benötigen, das für die Zusammenarbeit und nicht nur für Unterhaltungen entwickelt wurde.

Der richtige Ansatz hängt von Ihren Anforderungen ab. Für Teams, die bereit sind, über persönliche To-do-Listen hinaus in eine Welt der vernetzten, KI-gestützten Arbeitsverwaltung einzusteigen, steht ClickUp zur Verfügung.

Starten Sie kostenlos mit ClickUp und erleben Sie den Unterschied eines wirklich integrierten Workspaces, in dem KI den gesamten Projektkontext versteht und nicht nur einzelne Aufgaben.

Häufig gestellte Fragen

Gemini Tasks ermöglicht die native Synchronisierung mit Google Workspace-Apps wie Tasks und Kalender, lässt sich jedoch nicht direkt in Aufgabenverwaltungssoftware von Drittanbietern integrieren. Ihre Aufgaben bleiben im Google-Ökosystem, sofern Sie sie nicht manuell verschieben.

Ihre Daten unterliegen den Datenschutzbestimmungen von Google. Bei Standardbenutzern von Gemini kann Google Unterhaltungen zur Verbesserung seiner Produkte verwenden. Für Benutzer von Workspace Enterprise/Business mit dem Gemini-Add-On erklärt Google jedoch ausdrücklich, dass die Daten nicht zum Trainieren seiner Modelle verwendet werden.

Google Tasks ermöglicht zwar „gemeinsame Listen“ (die in einer Gruppe oder einem Space erfasst werden), aber die Möglichkeiten von Gemini, mit diesen gemeinsamen Listen zu interagieren, sind im Vergleich zu persönlichen Listen derzeit sehr begrenzt. Es ist nicht möglich, einem Teamkollegen über einen Sprachbefehl eine Aufgabe zu „zuweisen“.

Gemini Tasks wird in erster Linie zum Erstellen persönlicher Erinnerungen und individueller Aufgaben durch natürliche Sprachbefehle verwendet. Es ermöglicht die Synchronisierung mit Google Tasks und Kalender, um die persönliche Produktivität zu unterstützen.

Ist Gemini Tasks gut für die Produktivität von Teams? Gemini Tasks ist nicht für die Produktivität von Teams konzipiert. Es fehlen wichtige Features wie die Zuweisung von Aufgaben, die gemeinsame Sichtbarkeit von Projekten, Abhängigkeiten und kollaborative Workflows, die Teams für eine effektive Arbeit benötigen.

Die wichtigsten Einschränkungen sind das Fehlen von Funktionen für die Zusammenarbeit im Team, keine Projektstruktur, keine Aufgabenabhängigkeiten, begrenzte Automatisierung und keine Funktionen für die Berichterstellung oder das Dashboard.

Ja, ClickUp kann alles, was Gemini Tasks kann, wie z. B. die KI-gestützte Erstellung von Aufgaben, und bietet darüber hinaus eine umfassende Suite von Features für Projektmanagement, Teamzusammenarbeit, Automatisierung und Berichterstellung. Damit eignet es sich sowohl für die persönliche als auch für die Team-Produktivität.