Wie man ChatGPT-generierten Text zitiert

Seit dem Start von ChatGPT im November 2022 wird es für verschiedene Aufgaben genutzt, von der Ideenfindung bis zum Verfassen von Inhalten. Sowohl im akademischen als auch im beruflichen Umfeld sind KI-gestützte Inhalte inzwischen keine Seltenheit mehr.

Das Problem ist jedoch, dass viele Leute die ChaGPT-Inhalte von OpenAI als ihre eigenen ausgeben. Sie müssen jedoch lernen, ChatGPT das richtige Guthaben zu geben, insbesondere in einer akademischen Einstellung.

Genauso wie Sie ein Buch oder einen Artikel zitieren würden, gibt es Momente, in denen es notwendig ist, ChatGPT zu zitieren, besonders wenn es dazu beigetragen hat, Ihre Arbeit zu formen. Wenn Sie wissen, wie Sie das richtig erledigen, bleibt alles transparent und ethisch vertretbar. Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie das geht!

Die Bedeutung der korrekten Zitierung

Bei der Verwendung eines generativen KI-Tools wie ChatGPT in akademischen oder professionellen Texten ist die korrekte Zitierung nicht nur eine Formalität - sie ist für die Aufrechterhaltung von Transparenz und Glaubwürdigkeit unerlässlich. Hier ist der Grund dafür:

Guthaben, wo es hingehört

Genau wie beim Zitieren eines Buches, eines Artikels oder einer Website wird auch beim Zitieren von ChatGPT die Quelle der Information oder die KI fordert auf die Sie verwenden, und erkennt das Tool, auf das Sie sich verlassen haben, entsprechend an.

Transparenz für Ihr Publikum

Durch die Nennung von ChatGPT können die Leser nachvollziehen, wie Sie den Inhalt erstellt haben. Es ist wichtig zu klären, wann KI eine Rolle gespielt hat, damit Ihr Publikum den Unterschied zwischen Ihren ursprünglichen Ideen und der Unterstützung durch künstliche Intelligenz kennt

Ethische Nutzung von KI

Indem Sie ChatGPT zitieren, zeigen Sie, dass Sie KI verantwortungsvoll einsetzen. Dies hilft Ihnen, Plagiate und akademisches Fehlverhalten zu vermeiden, und macht deutlich, dass KI als Tool und nicht als unsichtbarer Mitarbeiter verwendet wurde.

Rückverfolgbarkeit und Validierung

Anhand von Zitaten kann der Leser die Herkunft von Informationen leicht zurückverfolgen. Mit KI tools wie ChatGPT ist dies von entscheidender Bedeutung, da sich der von der KI generierte Inhalt mit der Zeit ändern oder auf ähnliche Aufforderungen unterschiedlich reagieren kann.

Vertrauen aufbauen

Wenn Sie offen über den Einsatz von KI sprechen, fördert dies das Vertrauen Ihrer Leser. Sie werden die Ehrlichkeit zu schätzen wissen, die Ihr Bekenntnis zu intellektueller und akademischer Integrität in einer Welt, in der die Menschen KI zügellos nutzen, unterstreicht ChatGPT für Recherche und Schreiben .

via OpenAI

Verstehen von Zitationsstilen

Zitate haben ein bestimmtes Format, das eingehalten werden muss - man kann nicht einfach drauflos zitieren. Verschiedene akademische Disziplinen und Veröffentlichungen folgen bestimmten Zitierstilen, die jeweils ihre eigenen Regeln für die Darstellung von Informationen haben.

Während der Inhalt, den Sie zitieren, derselbe sein mag, kann sich die Art und Weise, wie Sie ihn zitieren, je nach Stil ändern.

Hier ist eine Aufschlüsselung, wie man ChatGPT mit gängigen Zitierweisen zitiert:

APA (American Psychological Association): APA ist in den Sozialwissenschaften üblich und konzentriert sich auf den Verfasser und das Datum. Wenn Sie ChatGPT in APA zitieren, geben Sie das tool als 'Verfasser' und das Jahr des Zugriffs an

APA ist in den Sozialwissenschaften üblich und konzentriert sich auf den Verfasser und das Datum. Wenn Sie ChatGPT in APA zitieren, geben Sie das tool als 'Verfasser' und das Jahr des Zugriffs an MLA (Modern Language Association): Der MLA-Stil wird hauptsächlich in den Geisteswissenschaften verwendet und konzentriert sich auf den Verfasser und die Nummer der Seite. Da ChatGPT keine Seitenzahlen hat, drehen sich MLA-Zitate mehr um die Plattform und das Datum, an dem Sie sie aufgerufen haben

Der MLA-Stil wird hauptsächlich in den Geisteswissenschaften verwendet und konzentriert sich auf den Verfasser und die Nummer der Seite. Da ChatGPT keine Seitenzahlen hat, drehen sich MLA-Zitate mehr um die Plattform und das Datum, an dem Sie sie aufgerufen haben Chicago/Turabian: Dieser in Geschichte und Kunst beliebte Stil bietet Flexibilität mit Fußnoten oder Zitaten im Text. Wenn Sie ChatGPT im Chicago-Stil zitieren, können Sie eine ausführliche Notiz beifügen oder es im Literaturverzeichnis auflisten

Dieser in Geschichte und Kunst beliebte Stil bietet Flexibilität mit Fußnoten oder Zitaten im Text. Wenn Sie ChatGPT im Chicago-Stil zitieren, können Sie eine ausführliche Notiz beifügen oder es im Literaturverzeichnis auflisten IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Typischerweise in technischen Feldern verwendet IEEE nummerierte Referenzen in der Reihenfolge, in der sie erscheinen. Ein Anwendungsfall wie ChatGPT für die Fehlersuche kann mit KI erzeugt werden. Um ChatGPT zu zitieren, müssen Sie ihm eine Nummer zuweisen und die Leser auf eine vollständige Referenz am Ende Ihres Artikels verweisen

Wann wird ChatGPT zitiert?

Zu wissen, wann ChatGPT zitiert werden muss, ist der Schlüssel zum verantwortungsvollen Umgang mit KI-Tools. Sie müssen zwar nicht jede Interaktion zitieren, aber es gibt bestimmte Instanzen, in denen die Angabe von Guthaben unerlässlich ist, um Transparenz und Glaubwürdigkeit zu wahren.

Hier sind die wichtigsten Situationen, in denen Sie ChatGPT unbedingt zitieren sollten:

Wenn Sie direkten Inhalt von ChatGPT verwenden

Wenn Sie eine Antwort, einen Satz oder einen Absatz, den ChatGPT generiert hat, kopieren und einfügen, ist es wichtig, dass Sie ihn zitieren. Nehmen wir an, Sie verwenden ChatGPT zum Schreiben von Code für ein Open-Source-Projekt. Die Verwendung von korrekten Zitaten zeigt, woher der genaue Code stammt und vermeidet das Risiko von Plagiaten.

Wenn ChatGPT deine Ideen beeinflusst

Auch wenn Sie ChatGPTs Worte nicht wortwörtlich verwenden, wenn seine Antworten Ihre Gedanken formen oder die Grundlage für Ihre Argumente bilden, sollten Sie es zitieren. Das ist vergleichbar mit dem Zitieren einer Unterhaltung oder einer Brainstorming-Sitzung, die Ihre Arbeit maßgeblich beeinflusst hat.

Wenn Sie generative KI-Tools verwenden, wie ChatGPT für Übersetzungen codiert oder technische Erklärungen liefert, und Sie dies in Ihre Arbeit einfließen lassen, ist es wichtig, Guthaben zu geben. Dies gilt insbesondere in technischen Feldern, in denen die Herkunft von Daten oder Berechnungen für die Transparenz wichtig ist.

Wenn ChatGPT als research tool dient

Wenn Sie ChatGPT benutzen, um allgemeine Informationen zu sammeln oder ein Thema zu erforschen, und diese Recherche Ihre Schlussfolgerungen oder Analysen beeinflusst, ist eine Quellenangabe notwendig. Obwohl es sich um ein KI-Tool handelt, hat es immer noch die Funktion einer Informationsquelle, ähnlich wie eine Suchmaschine oder eine wissenschaftliche Datenbank.

Wenn Ihr Feld oder Ihre Institution es erfordert

In einigen akademischen oder beruflichen Einstellungen gibt es spezielle Richtlinien für die Verwendung von KI in der Forschung oder beim Schreiben. Wenn Sie in einem Feld tätig sind, das Wert auf Quellentransparenz legt, ist es sicherer, ChatGPT zu zitieren, wenn es eine Rolle in Ihrem Prozess spielt.

Wie Sie ChatGPT-Zitate in Ihre Arbeit einbinden

Hier sind verschiedene Möglichkeiten, wie Sie ChatGPT-Zitate in Ihre Arbeit einbauen können:

In-Text-Zitate

In-Text-Zitate stellen einen kurzen Verweis auf die Quelle innerhalb des Textes Ihrer Arbeit dar und leiten die Leser zum vollständigen Zitat im Literaturverzeichnis oder in der Referenzliste. So formatieren Sie In-Text-Zitate für ChatGPT:

APA

Im APA-Format müssen Sie den Verfasser (in diesem Fall OpenAI) und das Jahr des Zugriffs in Klammern angeben.

Beispiel: _"ChatGPT kann detaillierte Informationen zu einem breiten Bereich von Themen liefern." (OpenAI, 2023).

MLA

Das MLA Format ist einfacher und erfordert normalerweise nur den Namen des Verfassers. Da ChatGPT keine Nummern für die Seiten hat, lassen Sie diesen Teil weg.

Beispiel: "ChatGPT wird zunehmend für die akademische Forschung verwendet." (OpenAI).

Chicago

Im Chicago-Stil müssen sowohl der Verfasser als auch das Jahr in Klammern angegeben werden, ähnlich wie bei APA.

Beispiel: "ChatGPT unterstützt die Benutzer bei der Erstellung von Inhalten in verschiedenen Feldern." (OpenAI, 2023).

Weiterlesen: Wie man ChatGPT zum Sprachenlernen nutzt

Einträge in der Referenzliste

In der Referenzliste geben vollständige Zitate abschließende Details über die Quelle an, so dass die Leser sie leicht finden können. Hier erfahren Sie, wie Sie ChatGPT-Referenzen in verschiedenen Zitierweisen formatieren können:

APA

Im APA-Stil beginnen Sie mit dem Verfasser (OpenAI), gefolgt von der Jahreszahl in Klammern. Der Titel der Quelle wird kursiv gedruckt, und Sie geben an, dass es sich um ein "großes Sprachmodell" handelt Zum Schluss geben Sie die vollständige URL an.

Beispiel: OpenAI. (2023). ChatGPT [Großes Sprachmodell]. *[_https://www.openai.com/chatgpt]( https://www.openai.com/chatgpt)* .

MLA

In MLA beginnt man mit dem Verfasser (OpenAI), setzt den Titel kursiv und fügt das Erscheinungsjahr und die Organisation (OpenAI) hinzu. Die URL kommt zuletzt, ohne den Teil "https://".

Beispiel: OpenAI. ChatGPT. OpenAI, 2023, www.openai.com/chatgpt .

Chicago

Im Chicago-Stil ist das Format ähnlich wie bei APA, aber ohne die Notwendigkeit, den Quellentyp anzugeben (wie z. B. "KI-Sprachmodell"). Der Titel ist kursiv gedruckt, und es folgen Datum und URL.

Beispiel: OpenAI. ChatGPT. 2023. https://www.openai.com/chatgpt .

Jeder Stil hat seine eigene Herangehensweise, wie KI zu zitieren ist, aber die wesentlichen Elemente - Verfasser, Jahr, Titel und URL - bleiben gleich.

Formatierung und Platzierung

In jeder Zitierweise ist die richtige Formatierung und Platzierung der Verweise entscheidend, damit die Leser die von Ihnen verwendeten Quellen leicht finden können.

APA

Im APA Format werden alle Quellen, einschließlich ChatGPT, in der Referenzliste am Ende des Dokuments aufgeführt. Dieser Abschnitt trägt den Titel "References" (Referenzen) und enthält vollständige Angaben zu allen Quellen, die Sie in Ihrer Arbeit zitiert haben.

MLA

Bei MLA werden die Quellen auf der Seite works cited zusammengestellt, die sich ebenfalls am Ende Ihres Dokuments befindet. In diesem Abschnitt werden alle Arbeiten aufgelistet, auf die Sie Bezug genommen haben, mit vollständigen Zitierangaben, die den Leser zu Ihren Quellen führen.

Chicago

Im Chicago-Stil werden alle Quellen in der Bibliographie am Ende des Dokuments aufgeführt. Dieser Abschnitt listet alle Quellen auf, die Sie in Ihrer Arbeit zitiert haben, und kann auch andere Werke enthalten, die Sie konsultiert, aber nicht direkt zitiert haben.

Zitieren oder Reproduzieren von ChatGPTs Text

Hier sind einige Schlüssel, die Sie beachten sollten, wenn Sie ChatGPT Texte zitieren oder wiedergeben:

Direkte Zitate : Wenn Sie eine Antwort von ChatGPT kopieren und einfügen, sollte sie in Anführungszeichen gesetzt werden, gefolgt von einem Zitat im Text, das ChatGPT als Quelle angibt

: Wenn Sie eine Antwort von ChatGPT kopieren und einfügen, sollte sie in Anführungszeichen gesetzt werden, gefolgt von einem Zitat im Text, das ChatGPT als Quelle angibt Paraphrasieren : Auch wenn Sie die Informationen von ChatGPT in Ihren eigenen Worten wiedergeben, müssen Sie sie zitieren, da die Kernidee von dem KI-Tool stammt

: Auch wenn Sie die Informationen von ChatGPT in Ihren eigenen Worten wiedergeben, müssen Sie sie zitieren, da die Kernidee von dem KI-Tool stammt Volltext-Wiedergabe: Wenn Sie lange Abschnitte von ChatGPT wiedergeben, ist es wichtig, deutlich darauf hinzuweisen, dass der Text von ChatGPT stammt, sei es in Block-Zitaten (für lange Auszüge) oder innerhalb Ihres Haupttextes, mit der richtigen Zitierweise

Sobald Sie Ihre von der KI generierten Ergebnisse haben, ClickUp Dokumente ist der perfekte Space, um sie zu organisieren und an ihnen zu arbeiten. Sie können KI-gesteuerte Ideen einfach nachverfolgen, mit Ihrem Team in Echtzeit zusammenarbeiten und den Inhalt verfeinern - alles in einem einheitlichen Workspace.

ideen auflisten und Inhalte in Echtzeit bearbeiten, andere mit Kommentaren versehen, ihnen Elemente zuweisen und Text in verfolgbare Aufgaben mit ClickUp Docs umwandeln

Wenn Sie ein wenig Hilfe brauchen, um Ihr Prompting-Spiel zu verbessern, versuchen Sie die ChatGPT Prompts for Writing Vorlage von ClickUp . Diese Vorlage enthält eine kuratierte Sammlung von 200 Schreibanregungen in einem verschachtelten ClickUp Dokument. Sobald Sie Ihre Geschichten erstellt haben, nutzen Sie die flexiblen Ansichten von ClickUp wie Board oder Kalender, um Ihre Arbeit effizient zu organisieren und darauf zuzugreifen.

Diese Vorlage herunterladen

Erweitern Sie Ihre KI-Prompts mit 200+ Beispielen aus ClickUp's ChatGPT Prompts for Writing Template

*Weiterlesen: ChatGPT vs ClickUp: Welches KI-Tool ist das beste?

Häufige Fehler, die beim Zitieren von ChatGPT zu vermeiden sind

Beim Zitieren von ChatGPT gibt es einige häufige Fehler, die die Integrität der eigenen Arbeit untergraben können. Die Vermeidung dieser Fehler stellt sicher, dass Ihre Verwendung von KI-generierten Inhalten transparent und ethisch vertretbar bleibt.

Hier sind vier Schlüssel-Fehler, auf die Sie achten sollten:

ChatGPT wie einen menschlichen Verfasser behandeln

Ein häufiger Fehler ist, ChatGPT wie einen menschlichen Verfasser mit traditionellen Referenzen zu behandeln. Aber ChatGPT ist ein tool, kein Experte, und anders als ein Buch oder ein Zeitschriftenartikel hat es keinen begutachteten Hintergrund oder persönliche Expertise, auf die man sich beziehen kann.

Wenn Sie ChatGPT zitieren, ist es wichtig, daran zu denken, dass es sich um ein großes Sprachmodell handelt, das von OpenAI erstellt wurde. Der Schlüssel ist, das tool selbst zu goutieren, ohne zu implizieren, dass es die gleiche Autorität wie eine Expertenquelle besitzt. So bleibt die Grenze zwischen KI-generierten Inhalten und menschlichen Ideen klar.

Vergessen, die Version oder das Datum des Zugriffs anzugeben KI-Modelle wie ChatGPT werden ständig aktualisiert, was bedeutet, dass sich ihre Antworten im Laufe der Zeit ändern können. Ein großer Fehler, den Menschen machen, ist, dass sie das Datum, an dem sie auf die Informationen zugreifen, nicht angeben.

Im Gegensatz zu einem Buch oder Artikel, der ein festes Veröffentlichungsdatum hat, können die Antworten von ChatGPT je nach Aktualisierungen oder sogar verschiedenen Aufforderungen variieren. Durch die Angabe des Zugriffsdatums lassen Sie Ihre Leser genau wissen, wann Sie das Tool benutzt haben und mit welcher Nummer der Version des großen Sprachmodells Sie interagiert haben.

Das sorgt für mehr Transparenz, vor allem, weil Sie auf dieselbe Frage später eine völlig andere Antwort erhalten könnten.

Verwendung von ChatGPT ohne ordnungsgemäße Überprüfung

Ein weiterer Fehler, der häufig gemacht wird, ist, dass man sich bei sachlichen oder detaillierten Informationen ausschließlich auf ChatGPT verlässt, ohne diese zu überprüfen. ChatGPT kann zwar aufschlussreiche Antworten geben, aber es ist nicht perfekt und kann manchmal veraltete oder ungenaue Informationen liefern.

Manche Leute zitieren ChatGPT als ihre Hauptquelle, ohne sich zu vergewissern, dass die Infos auch wirklich korrekt sind. Um dies zu vermeiden, ist es immer eine gute Idee, wichtige Fakten oder Daten mit zuverlässigen Quellen abzugleichen. Dies erhöht nicht nur die Glaubwürdigkeit Ihrer Arbeit, sondern hilft Ihnen auch, die Verbreitung von Fehlinformationen zu vermeiden.

Nicht zwischen KI-Unterstützung und persönlichem Input unterscheiden

Ein subtiler, aber weit verbreiteter Fehler ist die Vermischung von KI-generierten Inhalten mit Ihren eigenen Texten, ohne deutlich zu machen, wo das eine beginnt und das andere endet. Manche Leute nutzen ChatGPT, um ihre Ideen zu formulieren oder zu verfeinern, vergessen aber zu sagen, welche Teile von der KI stammen.

Das kann die Grenzen verwischen und es den Lesern erschweren, zu erkennen, wo der Beitrag der KI aufhört und Ihr eigener Gedanke beginnt. Um dies zu vermeiden, sollten Sie alle Abschnitte, die von ChatGPT beeinflusst oder erstellt wurden, deutlich kennzeichnen.

*Weiterlesen: Die besten ChatGPT Hacks zu verwenden

KI-gestützte Alternative zu ChatGPT für die Verwaltung der Arbeit: ClickUp Brain

Was ist besser als die KI-gestützte Unterstützung durch ChatGPT? Die gleiche KI-gestützte Unterstützung direkt in einem Projektmanagement-Tool zu erhalten, so dass Sie nicht ständig zwischen verschiedenen Apps wechseln müssen. Das ist der Grund ClickUp Brain kommt rein.

ClickUp Brain ist ein KI-gestütztes Feature, das in die ClickUp-Plattform integriert ist und intelligente Vorschläge macht, Aufgaben automatisiert und dabei hilft, Workflows zu rationalisieren. Es nutzt die Verarbeitung natürlicher Sprache, um bei Aufgaben wie dem Verfassen von Dokumenten, dem Zusammenfassen von Inhalten und sogar dem Generieren von Handlungselementen aus Meeting-Notizen zu helfen.

Und das Beste daran? Es ist in Ihren Workspace eingebettet und kann kontextbezogene Informationen generieren, die für Ihre Rolle und die spezifischen Projekte, an denen Sie arbeiten, von größerer Bedeutung sind.

schreiben Sie ansprechende Inhalte und generieren Sie Ideen mit ClickUp Brain

Hier sind einige der wichtigsten Features von ClickUp Brain:

KI Writer: Generieren Sie verschiedene Arten von Inhalten, z. B. E-Mails, Meeting-Notizen, Blogbeiträge und Beiträge für soziale Medien. Nutzen Sie es, um Ideen zu sammeln, Texte zu bearbeiten und Ihren Schreibstil zu verbessern

Generieren Sie verschiedene Arten von Inhalten, z. B. E-Mails, Meeting-Notizen, Blogbeiträge und Beiträge für soziale Medien. Nutzen Sie es, um Ideen zu sammeln, Texte zu bearbeiten und Ihren Schreibstil zu verbessern KI-Projektmanager: Erstellen und weisen Sie Aufgaben zu, legen Sie Fristen fest und verfolgen Sie den Fortschritt mit ClickUp Brain. Sie können das Tool sogar bitten, Empfehlungen zur Optimierung von Workflows und zur Verbesserung der Produktivität des Teams zu geben

Erstellen und weisen Sie Aufgaben zu, legen Sie Fristen fest und verfolgen Sie den Fortschritt mit ClickUp Brain. Sie können das Tool sogar bitten, Empfehlungen zur Optimierung von Workflows und zur Verbesserung der Produktivität des Teams zu geben KI-Wissensmanager: Ziehen Sie mühelos Informationen aus Ihrem Workspace, z. B. Dokumente, Notizen und Links. ClickUp Brain kann auch auf der Grundlage Ihrer Abfragen nach Informationen suchen und diese abrufen

Die KI ist so konzipiert, dass sie in verschiedenen Funktionen von ClickUp eingesetzt werden kann. So können Sie sie für das Projektmanagement, die Erstellung von Inhalten und die Automatisierung von Aufgaben nutzen - alles an einem Ort.

stellen Sie ClickUp Brain beliebige Fragen zur Arbeit, zu Aufgaben oder Projekten und erhalten Sie sofortige Antworten_

Erschließen Sie die Macht der KI mit ClickUp

KI hat das Potenzial, den Arbeitsplatz zu revolutionieren. Daran gibt es keinen Zweifel.

Allerdings ist es wichtig, KI mit einer durchdachten und strategischen Denkweise anzugehen. Das fängt damit an, der künstlichen Intelligenz dort Guthaben zu verschaffen, wo es ihr zusteht. Wir haben gerade gelernt, wie man das zu erledigen hat. Und was nun?

Während generische KI-Systeme wie ChatGPT und Gemini Sie bis zu einem gewissen Grad unterstützen können, benötigen Sie eine kontextbezogene, integrierte KI-Lösung für die Arbeit, um ihr Potenzial am Arbeitsplatz wirklich auszuschöpfen. Und ClickUp Brain erfüllt alle diese Boxen!

Ob Sie Dokumente verfassen oder ein Brainstorming mit Ihrem Team durchführen, ClickUp Brain hilft Ihnen, sich zu konzentrieren. Anmelden für ClickUp und experimentieren Sie noch heute mit ClickUp Brain.