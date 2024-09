Wie man Google Gemini benutzt: Ein Leitfaden für KI-Chatbot-Benutzer

Fachleute aus allen Branchen sind bestrebt, Arbeitsprozesse zu vereinfachen und durch den Einsatz von KI-Chatbots Zeit und Energie zu gewinnen, um sich auf wichtigere Aufgaben zu konzentrieren.

Heutige KI-Modelle können viele Aufgaben übernehmen, vom Verfassen von E-Mails und dem Erstellen von Notizen zu Meetings bis hin zur Unterstützung bei der Recherche und der Entwicklung von Ideen für Inhalte.

Ein solches Tool, das in letzter Zeit bei Effizienzsuchenden beliebt geworden ist, ist Google Gemini (früher Bard genannt). Die Gemini App hat eine benutzerfreundliche Oberfläche und verfügt über leistungsstarke generative KI-Funktionen. Sie lässt sich auch nahtlos in andere Google Apps integrieren.

In diesem Leitfaden stellen wir Google Gemini im Detail vor - die wichtigsten Features, die Preise, die Nutzung und andere Tools, die Sie sich ansehen können.

Was ist Google Gemini?

via Google Zwillinge Google Gemini ist ein fortschrittlicher Chatbot mit künstlicher Intelligenz, der die Informationsbeschaffung und Automatisierung von Aufgaben vereinfachen soll.

Dieser KI-Chatbot basiert auf dem Modell Gemini Pro und zeichnet sich durch das Verstehen und Generieren von Text aus, während er gleichzeitig verschiedene Formulare anderer Informationen wie Bilder, Audio, Videos und Code schnell verarbeitet.

Bisher mussten Benutzer auf herkömmliche Suchmethoden zurückgreifen, wie z. B. das Navigieren durch mehrere Google-Seiten und -Links. Der Gemini KI-Chatbot vereinfacht den Suchprozess, indem er prägnante Zusammenfassungen und Antworten auf Ihre Abfragen liefert.

Ganz gleich, ob Sie nach aktuellen Nachrichten, Forschungsergebnissen oder allgemeinen Informationen suchen, dieses Tool hilft Ihnen, auf strukturierte Weise auf relevante Informationen zuzugreifen.

Google Gemini ist zwar ein voll funktionsfähiges Produkt, aber das Tool kann dennoch manchmal Fehler aufweisen oder ungenaue Ergebnisse liefern, da es ständig weiterentwickelt wird.

Positiv ist jedoch, dass es sich im Vergleich zu früheren experimentellen Bard-Modellen erheblich verbessert hat.

Schlüsselmerkmale von Google Gemini

Egal, ob Sie ein SEO-Experte, ein freiberuflicher Texter, ein Student oder ein Programmieranfänger sind, die Integration von Google Gemini in Ihren Workflow kann viele Ihrer Aufgaben vereinfachen und Ihre Produktivität steigern. Hier sind einige der wichtigsten Features des Programms:

Feature #1 Integration mit Google Apps

Gemini-Integration in Google Text & Tabellen über Google Eines der wichtigsten Features von Google Gemini ist die nahtlose Integration mit beliebten Google Workspace Apps, die Sie vielleicht schon täglich nutzen, wie z. B. Docs, Sheets, Google Maps, YouTube, Kalender, etc.

Diese Integrationen (direkt in den Google Apps oder indirekt über Gemini) ermöglichen es den Benutzern, mühelos über Text, Sprache oder Bilder mit Gemini zu interagieren, was es zu einem vielseitigen Tool macht, mit dem Sie auch unterwegs Dinge erledigen können.

Instanz, die in Google Docs und Google Tabellen integriert ist, kann Gemini Ihren Inhalt analysieren und Verbesserungen vorschlagen, egal ob Sie Hilfe bei der Strukturierung eines Dokuments oder der Zusammenfassung eines langen Berichts benötigen.

Öffnen Sie die Seitenleiste "Gemini fragen" direkt in Docs oder Sheets. Sie können sogar eine vordefinierte Eingabeaufforderung wählen oder Ihre eigene Anfrage eingeben. Sobald Sie die Abfrage eingegeben haben, analysiert Gemini Ihr Dokument oder Ihre Tabellenkalkulation und liefert Vorschläge in der Seitenleiste.

Wenn Sie mit einem E-Mail-Entwurf nicht weiterkommen, kann Gemini Ihre bestehenden E-Mails analysieren und prägnante Zusammenfassungen vorschlagen oder sogar dabei helfen, bestimmte Abschnitte klarer und wirkungsvoller zu formulieren.

gemini-Integration in Gmail über Google

Feature #2 Multimodale Funktion

Google Gemini ist multimodal, d.h. es kann verschiedene Eingabeformate verarbeiten, wie z.B. Text, Bilder, Code-Schnipsel oder Audioaufnahmen.

Bilderzeugung und -analyse

Gemini Ergebnisse aus einer Text-zu-Bild-Abfrage

Sie können ein Bild beschreiben, das Sie für die Bilderzeugung benötigen, oder einen Code-Block zur Verfügung stellen, und Gemini kann diese Anforderungen mühelos mit einer entsprechenden Ausgabe erfüllen. Der einzige Haken ist, dass es keine Bilder von Menschen erzeugen kann.

Fragen Sie sich warum? Schauen Sie sich an, was Gemini zu sagen hat:

Gemini Suchergebnis

Gemini kann Texte aus verschiedenen Quellen wie Büchern und Artikeln lesen und verstehen und visuelle Inhalte analysieren, um Objekte und Szenen in Bildern zu identifizieren.

Bildanalyse in Gemini

Video-Analyse

Gemini erweitert seine Fähigkeiten auf die Videoverarbeitung und ermöglicht es Ihnen, Fragen zu stellen, Beschreibungen zu erstellen und Schlüsselpunkte aus Videos zusammenzufassen.

Instanz können Sie einfach einen YouTube-Video-Link in Gemini einfügen und es bitten, den Inhalt mit einer Aufforderung wie "Fassen Sie dieses Video zusammen" zusammenzufassen, ohne das gesamte Video ansehen zu müssen.

Notiz: Diese Funktion funktioniert nicht bei allen Videos. Sie müssen verschiedene Videos ausprobieren, um das herauszufinden!

Übersetzung

Google Assistant kann Ihre bevorzugte Sprache verstehen und gesprochene Anfragen in über 100 Sprachen übersetzen. Er kann auch teilweise das Gefühl hinter Ihren Worten interpretieren, nimmt aber subtile Töne möglicherweise nicht auf. Er kann zwar nicht direkt Aufnahmen transkribieren, aber Sie können ihn verwenden, um Text zu diktieren, der dann übersetzt werden kann.

Feature #3 Aktualisierte Ergebnisse

Mit dem Google Gemini KI-Chatbot ist es nur eine Unterhaltung entfernt, genaue und aktuelle Ergebnisse für Abfragen zu erhalten. Gemini zapft die Ergebnisse der Google-Suche an und stellt so sicher, dass die Antworten auf den neuesten verfügbaren Daten basieren.

Instanz kann dieser Google-Assistent beispielsweise einen aktuellen Aktienkurs liefern, wenn Sie nach Aktienkursen fragen. Gemini kann zwar nicht für jede Abfrage Echtzeit-Informationen garantieren, aber er bietet allgemein aktuelle Ergebnisse.

Denken Sie daran: Spezifität ist Ihr Freund! Je präziser Ihre Eingaben sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Ergebnisse erhalten, die mit den neuesten verfügbaren Informationen übereinstimmen. Bei zeitkritischen oder kritischen Details ist es jedoch ratsam, zuverlässige, häufig aktualisierte Quellen zu Rate zu ziehen.

Feature #4 Codierungsmöglichkeiten

Geminis Code-Fähigkeiten über G*oogle Wenn Sie ein Programmieranfänger sind, kann Google Gemini KI Ihnen helfen. Es *unterstützt über 20 Programmiersprachen, darunter Python, Javascript, Java und C++, und kann Sie bei der Codierung von Aufgaben leicht unterstützen.

Wenn Sie sich schwer tun, bestimmte Funktionen oder Code-Blöcke zu schreiben, kann Gemini Ihnen helfen. Beschreiben Sie einfach in der Eingabeaufforderung, was Sie mit dem Code erreichen möchten, und dieser Google-Assistent generiert Code in der von Ihnen bevorzugten Programmiersprache.

Wenn Sie glauben, dass Ihr Code Fehler enthält, kann Gemini ihn analysieren, potenzielle Bugs oder Ineffizienzen identifizieren und Ihnen helfen, den Debugging-Prozess zu beschleunigen.

Gemini kann auch als Ihr Code-Erklärer fungieren. Sie können ein Code-Snippet zur Verfügung stellen, und Gemini wird sein Bestes tun, um die Funktionen klar zu erklären.

Notizen: Google Gemini kann zwar schnell Code generieren, aber es ist wichtig, ihn vor der Verwendung gründlich zu testen. Möglicherweise müssen Sie die Ausgabe ändern, um sicherzustellen, dass sie einwandfrei funktioniert und Ihren individuellen Anforderungen entspricht.

Google Gemini Preise

Free Forever

Google Workspace-Integration: Gemini Business: $24/Monat pro Benutzer Gemini Enterprise: $36/Monat pro Benutzer

Google One KI Premium Plan: $19.99/Monat pro Benutzer

$19.99/Monat pro Benutzer Gemini Code Assist: $19/Monat pro Benutzer (1 Jahr gebunden)

Sie können auch auf Gemini Advanced upgraden, das neueste und fortschrittlichste Modell, das auf dem Gemini Ultra Sprachmodell basiert und nur gegen Bezahlung erhältlich ist.

Wie Sie Google Gemini verwenden

Die Verwendung von Google Gemini ist ein Kinderspiel. Es ist kein kompliziertes Anmeldeverfahren mit einer Vielzahl von Überprüfungen erforderlich, und Sie müssen auch nicht technisch versiert sein, um es zu erledigen. Hier erfahren Sie, wie Sie vorgehen:

Google Gemini-Anmeldeprozess

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie sich für Google Gemini anmelden:

Schritt 1: Besuchen Sie gemini.google.com

Suchen Sie diese URL bei Google auf Ihrem Computer, iOS- oder Android-Gerät, und klicken Sie auf den ersten Link, der auf der Seite erscheint.

Schritt 2: Melden Sie sich bei Google Gemini an

Wählen Sie die Schaltfläche "Chatten mit Gemini".

Notizen: Um auf Gemini zuzugreifen, müssen Sie über ein bestätigtes Google Konto für einen Benutzer über 18 Jahre verfügen.

Schritt 3: Akzeptieren Sie die Vertragsbedingungen von Google Gemini

Nach der Anmeldung müssen Sie die Vertragsbedingungen von Google Gemini akzeptieren, indem Sie auf die Schaltfläche "Ich stimme zu" klicken.

Schritt 4: Verwenden Sie Google Gemini

Sobald Sie den Vertragsbedingungen zugestimmt haben, erscheint auf der Seite eine große Registerkarte "Willkommen bei Gemini" mit einigen Schlüsseln für die Nutzung von Gemini. Klicken Sie einfach auf "Weiter", und Sie werden zur Gemini-Seite weitergeleitet. Diese Seite wird auch das erste sein, was Sie sehen, wenn Sie zu gemini.google.com in der Zukunft. Das war's!

Wenn Sie ein zahlender Benutzer von Google Workspace (Business oder Enterprise) sind, ist Gemini bereits in Ihre vertrauten Workspace-Anwendungen wie Google Docs und Google Tabellen integriert. Eine separate Anmeldung ist nicht erforderlich. Suchen Sie einfach nach dem Gemini-Symbol in dem Tool und legen Sie los.

So geben Sie eine Abfrage oder einen Suchbegriff in Google Gemini ein

Bei der Verwendung von KI-Tools wie Google Gemini sind effektive Eingabeaufforderungen (die in der Regel aus kurzen Sätzen bestehen) entscheidend für die optimale Nutzung der Plattform. Klicken Sie unten auf der Gemini-Seite auf die Registerkarte "Geben Sie hier eine Aufforderung ein" und geben Sie Ihre Frage ein - eine Aufforderung, um Ihre erste Unterhaltung mit dem tool zu beginnen.

Sie können auch auf die Schaltfläche "Mikrofon" auf der rechten Seite der Registerkarte "Eingabeaufforderung" klicken, um Ihre Fragen zu stellen, und Gemini hört Ihnen zu und tippt, was Sie sagen.

Hier sind einige Best Practices für die Erstellung eines effektiven Prompts:

Sein Sie spezifisch : Vermeiden Sie die Eingabe von vagen Aufforderungen; je detaillierter, desto besser. Anstatt einfach "Schreibe einen Blog" in Gemini einzugeben, spezifizieren Sie das Thema oder den Inhalt, den Sie benötigen, z. B. "Schreibe einen Blog darüber, wie man KI zur Steigerung der Produktivität einsetzt"

: Vermeiden Sie die Eingabe von vagen Aufforderungen; je detaillierter, desto besser. Anstatt einfach "Schreibe einen Blog" in Gemini einzugeben, spezifizieren Sie das Thema oder den Inhalt, den Sie benötigen, z. B. "Schreibe einen Blog darüber, wie man KI zur Steigerung der Produktivität einsetzt" Details in die Eingabeaufforderung einfügen : Geben Sie die Art der Informationen an, die in der Antwort enthalten oder ausgeschlossen sein sollen. So kann Gemini seine Suche eingrenzen und genauere Ergebnisse liefern. Erwähnen Sie Schlüsselwörter, Tonfall, Sprachstil oder andere relevante Details, damit Gemini Ihre Anforderungen besser verstehen kann. Für das oben erwähnte Beispiel könnten Sie Gemini beispielsweise bitten, 2-3 reale Beispiele aus öffentlich zugänglichen Fallstudien einzubeziehen und den Ton professionell zu halten

: Geben Sie die Art der Informationen an, die in der Antwort enthalten oder ausgeschlossen sein sollen. So kann Gemini seine Suche eingrenzen und genauere Ergebnisse liefern. Erwähnen Sie Schlüsselwörter, Tonfall, Sprachstil oder andere relevante Details, damit Gemini Ihre Anforderungen besser verstehen kann. Für das oben erwähnte Beispiel könnten Sie Gemini beispielsweise bitten, 2-3 reale Beispiele aus öffentlich zugänglichen Fallstudien einzubeziehen und den Ton professionell zu halten Lernen Sie aus Fehlern, denn es ist eine Arbeit in Bearbeitung: Wenn Zwillings Antwort nicht das ist, was Sie erwartet haben, machen Sie sich keine Sorgen. Verstehen Sie, dass eine falsche Antwort nicht bedeutet, dass Sie bei Null anfangen müssen. Google Gemini ist wie Google Assistant ein fortlaufender Dienst. Sie können Folgefragen stellen und Feedback zu früheren Antworten geben, und Gemini wird seine zukünftigen Antworten entsprechend anpassen

Auslegung der Vertragsbedingungen von Google Gemini

Hier ist eine Interpretation der Schlüsselpunkte aus dem Google Gemini Vertragsbedingungen:

Wenn Sie mit Gemini interagieren, sammelt Google Daten, um die Funktionen zu verbessern und Ihre Erfahrungen zu personalisieren. Diese Daten können Ihre Abfragen, die Art und Weise, wie Sie die Features von Gemini nutzen, und die Inhalte, die Sie mit seiner Hilfe erstellen, umfassen.

Google anonymisiert diese Daten in der Regel, bevor es sie für Entwicklungszwecke verwendet, so dass Ihre persönlichen Informationen nicht direkt verknüpft werden.

Es ist wichtig zu verstehen, dass Google zwar einige Daten sammelt, Sie aber im Allgemeinen die Eigentümerschaft über die Inhalte behalten, die Sie mit der Unterstützung von Gemini erstellen. Das bedeutet, dass Sie die Kontrolle über die von Ihnen erstellten Inhalte haben und entscheiden können, wie diese genutzt werden.

Nutzungseinschränkungen

Die Vertragsbedingungen umreißen die Limitierungen von Google Gemini. Dies verbietet Aktivitäten wie:

Verwendung von Gemini, um Verbrechen zu begehen oder Gesetze zu verletzen

Erstellung von Inhalten, die Gewalt, Hassreden oder Diskriminierung fördern

Erstellung irreführender oder betrügerischer Inhalte

Wie man Google Gemini benutzt

Wie wir bereits erwähnt haben, können Sie mit der Nutzung von Gemini beginnen, indem Sie die Eingabeaufforderung eingeben und innerhalb von Sekunden Antworten erhalten. Es kann E-Mails, Berichte oder jede Art von langem Inhalt für Sie zusammenfassen.

Wenn Sie ein Thema recherchieren möchten, geben Sie Ihre Fragen in die Chat-Schnittstelle ein, und Gemini nutzt seine umfangreiche Wissensdatenbank, um informative Antworten zu geben.

Das Tool hilft Ihnen beim Schreiben einer E-Mail oder eines Blogbeitrags, beim Brainstorming kreativer Ideen, bei der Recherche von Fakten und bei der Erstellung verschiedener Textformate auf der Grundlage Ihrer Vorgaben. Es verfügt auch über Übersetzungsfunktionen, die helfen können, Kommunikationslücken zu überbrücken.

Google Gemini ist zwar keine Code-Plattform, aber es kann Vorschläge machen und grundlegende Code-Aufgaben innerhalb Ihrer Workspace-Integration abschließen.

Aber es gibt noch mehr Möglichkeiten, diese App zu nutzen und Ihre Erfahrungen mit ihr zu verbessern:

Verbesserung der Antwort: Wenn Ihnen der erste Entwurf, den Gemini erstellt, nicht gefällt, können Sie weitere Anweisungen geben oder das Programm bitten, die Antwort auf eine bestimmte Weise umzuformulieren. Sie können die Antworten sogar noch verfeinern, indem Sie auf die Schaltfläche Antwort ändern (die dritte Schaltfläche unter der Antwort) klicken. Hier können Sie Optionen wie kürzer, länger, einfacher, lockerer oder professioneller auswählen, um Ihre Antwort zu ändern

Wenn Ihnen der erste Entwurf, den Gemini erstellt, nicht gefällt, können Sie weitere Anweisungen geben oder das Programm bitten, die Antwort auf eine bestimmte Weise umzuformulieren. Sie können die Antworten sogar noch verfeinern, indem Sie auf die Schaltfläche Antwort ändern (die dritte Schaltfläche unter der Antwort) klicken. Hier können Sie Optionen wie kürzer, länger, einfacher, lockerer oder professioneller auswählen, um Ihre Antwort zu ändern Faktenüberprüfung mit dem 'Double-Check'-Feature: Sie können das 'Double-Check'-Feature verwenden (normalerweise ein Symbol, das einer Lupe ähnelt), um die Quellen und Referenzen hinter Zwillings Antwort zu sehen

Sie können das 'Double-Check'-Feature verwenden (normalerweise ein Symbol, das einer Lupe ähnelt), um die Quellen und Referenzen hinter Zwillings Antwort zu sehen Feedback geben: Sie können alle von Google Gemini generierten Antworten als Feedback bewerten. Klicken Sie direkt unter der Antwort auf das Daumen-hoch-Symbol, wenn Ihnen der Inhalt gefallen hat, oder auf das Daumen-runter-Symbol, wenn er Ihnen nicht gefallen hat. Sie können auch einen bestimmten Grund für Ihre Antwort angeben und diese übermitteln

Sie können alle von Google Gemini generierten Antworten als Feedback bewerten. Klicken Sie direkt unter der Antwort auf das Daumen-hoch-Symbol, wenn Ihnen der Inhalt gefallen hat, oder auf das Daumen-runter-Symbol, wenn er Ihnen nicht gefallen hat. Sie können auch einen bestimmten Grund für Ihre Antwort angeben und diese übermitteln Meine Arbeit freigeben: Sobald Sie mit Hilfe von Gemini den perfekten Inhalt erstellt haben, können Sie ihn ganz einfach mit Kollegen teilen oder in Ihre bevorzugten Anwendungen wie Google Docs oder Gmail exportieren, um ihn weiter zu bearbeiten oder zu verteilen

via Google Gemini

Wenn Sie Bedenken haben, dass Ihre Daten nachverfolgt werden, können Sie in Google Gemini die Nachverfolgung von Aktivitäten deaktivieren und frühere Aktivitäten innerhalb der App löschen. Zu erledigen ist dies folgendermaßen:

Gehen Sie zu Google Gemini : Besuchen Sie die Seite von Google Gemini über Ihren bevorzugten Browser oder Ihre App

: Besuchen Sie die Seite von Google Gemini über Ihren bevorzugten Browser oder Ihre App Zugang zu den Einstellungen für Aktivitäten : Klicken Sie auf die Registerkarte "Aktivität", die sich in der linken unteren Ecke der Benutzeroberfläche befindet

: Klicken Sie auf die Registerkarte "Aktivität", die sich in der linken unteren Ecke der Benutzeroberfläche befindet Gemini App-Aktivität finden : Oben auf der Seite sehen Sie die Option "Gemini App Activity" (Gemini App-Aktivität)

: Oben auf der Seite sehen Sie die Option "Gemini App Activity" (Gemini App-Aktivität) Nachverfolgung ausschalten : Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ausschalten", die auf der rechten Seite des Abschnitts "Gemini App-Aktivität" zu sehen ist

: Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ausschalten", die auf der rechten Seite des Abschnitts "Gemini App-Aktivität" zu sehen ist Aktion auswählen: Wählen Sie entweder 'Ausschalten', um die Nachverfolgung von Aktivitäten zu deaktivieren, oder 'Ausschalten und Aktivität löschen', um vorhandene Aktivitätsdaten zu entfernen

Darüber hinaus bietet die Plattform die Möglichkeit, einzelne Aufforderungen zu löschen, was eine weitere Kontrolle über Ihre Daten ermöglicht. Sie können auch Aktivitätsdaten für bestimmte Zeiträume löschen, z. B. für den letzten Tag, die letzte Stunde oder die gesamte Zeit. Sie können sogar einen benutzerdefinierten Bereich für das Löschen von Daten zwischen bestimmten Daten festlegen.

Vorteile der Verwendung von Google Gemini

Google Gemini ist zweifellos fortschrittlich und mit anderen KI-Tools auf dem Markt durchaus konkurrenzfähig. Hier sind einige der Vorteile, die sich aus der Verwendung des Tools ergeben:

Verbessertes logisches Denken: Die außergewöhnliche Fähigkeit von Google Gemini, logisch zu denken, hilft dabei, Probleme zu lösen, die bei anderen KI-Systemen häufig auftreten, wie etwa irrelevante Antworten. Dieser Aspekt des Tools stellt sicher, dass die Antworten genauer und zuverlässiger sind, und trägt dazu bei, Vertrauen und Zufriedenheit bei den Benutzern aufzubauen

Die außergewöhnliche Fähigkeit von Google Gemini, logisch zu denken, hilft dabei, Probleme zu lösen, die bei anderen KI-Systemen häufig auftreten, wie etwa irrelevante Antworten. Dieser Aspekt des Tools stellt sicher, dass die Antworten genauer und zuverlässiger sind, und trägt dazu bei, Vertrauen und Zufriedenheit bei den Benutzern aufzubauen Vielseitige Verarbeitung : Die Datenverarbeitungsfähigkeiten von Gemini gehen über Text hinaus und ermöglichen die Verarbeitung von Informationen wie Bildmaterial, Code und mehr für verschiedene Anwendungen. Diese Funktion macht Gemini für verschiedene Branchen und Aufgaben nützlich, von der Datenanalyse bis zur Erstellung von Inhalten

: Die Datenverarbeitungsfähigkeiten von Gemini gehen über Text hinaus und ermöglichen die Verarbeitung von Informationen wie Bildmaterial, Code und mehr für verschiedene Anwendungen. Diese Funktion macht Gemini für verschiedene Branchen und Aufgaben nützlich, von der Datenanalyse bis zur Erstellung von Inhalten Effiziente Ressourcennutzung: Gemini arbeitet mit minimalen Rechenanforderungen, was es zu einer ressourcenschonenden KI-Lösung macht. Diese Effizienz führt auch zu schnelleren Reaktionszeiten und nahtlosen Benutzererfahrungen

Gängige Probleme von Google Gemini Benutzern

Wie jede andere Anwendung ist auch Google Gemini unvollkommen. Auch hier gibt es eine Reihe von Limiten, mit denen bestehende Benutzer konfrontiert sind und über die sich neue Benutzer bewusst sein müssen:

Potenzielle Ungenauigkeit : Aufgrund der Natur großer Sprachmodelle besteht die Möglichkeit, dass Gemini Ausgaben generiert, die zwar sachlich erscheinen, aber nicht durch reale Daten überprüft werden können

: Aufgrund der Natur großer Sprachmodelle besteht die Möglichkeit, dass Gemini Ausgaben generiert, die zwar sachlich erscheinen, aber nicht durch reale Daten überprüft werden können Fehlen von Informationsquellen : Gemini versäumt es oft, Quellen für die von ihm generierten Informationen zu erwähnen. Dieses Versäumnis macht es schwierig, die Glaubwürdigkeit oder Genauigkeit der generierten Antwort zu überprüfen

: Gemini versäumt es oft, Quellen für die von ihm generierten Informationen zu erwähnen. Dieses Versäumnis macht es schwierig, die Glaubwürdigkeit oder Genauigkeit der generierten Antwort zu überprüfen Kreativität und Originalität : Gemini ist zwar in der Lage, kreative Ergebnisse zu generieren, aber seine Erstellung basiert hauptsächlich auf seinen Trainingsdaten. Es kann Schwierigkeiten mit völlig neuen Konzepten oder Ideen haben, denen es noch nie begegnet ist

: Gemini ist zwar in der Lage, kreative Ergebnisse zu generieren, aber seine Erstellung basiert hauptsächlich auf seinen Trainingsdaten. Es kann Schwierigkeiten mit völlig neuen Konzepten oder Ideen haben, denen es noch nie begegnet ist Abhängigkeit vom ursprünglichen Input : Die Antworten von Gemini hängen stark von den ursprünglichen Eingaben ab. Daher ist es notwendig, in der Eingabeaufforderung abschließende und genaue Fragen zu stellen, um die gewünschte Antwort zu erhalten

: Die Antworten von Gemini hängen stark von den ursprünglichen Eingaben ab. Daher ist es notwendig, in der Eingabeaufforderung abschließende und genaue Fragen zu stellen, um die gewünschte Antwort zu erhalten Potenzielle Verzerrungen: Gemini kann Verzerrungen von den Daten übernehmen, auf die es trainiert wurde. Das bedeutet, dass seine Antworten möglicherweise bestimmte Standpunkte oder demografische Merkmale bevorzugen, was zu unfairen oder diskriminierenden Ergebnissen führt

Google Gemini Bewertungen auf Reddit

Nach der Durchsuchung Reddit nach Erkenntnissen über Google Gemini ist klar, dass das Tool zwar zahlreiche Vorteile bietet, aber auch zu einigen Herausforderungen und Problemen für die Benutzer geführt hat.

Ein Benutzer hebt hervor, wie diese Google App im Vergleich zu ChatGPT abschneidet:

_Ja, Gemini Advanced ist vergleichbar mit ChatGPT-4 (das zwar schlechter wurde, aber immer noch besser als alles andere auf dem Markt), was die Erstellung von Inhalten, Zusammenfassungen usw. angeht

Ein anderer Reddit-Benutzer sagt-

_Der Unterschied in der Qualität der Antworten von gpt und gemini ist atemberaubend. Geminis Antworten sind manchmal wirklich aus dem Zusammenhang gerissen und in vielen Fällen schlichtweg falsch. Es glänzt damit, YouTube Videos zu nehmen und sie für mich zusammenzufassen, aber selbst das geht manchmal daneben

In einigen Bewertungen wurde deutlich hervorgehoben, dass Gemini in Bereichen wie der Genauigkeit der Informationen und der Konsistenz erhebliche Verbesserungen benötigt. In einer Bewertung heißt es

Ich _hatte einige Fragen an Gemini und es widersprach sich immer wieder völlig. Er bezog sich sogar auf Bilder von zwei Personen, die zusammen gesehen wurden, mit den entsprechenden URLs, und bei der zweiten Frage wurde die Existenz von Bildern geleugnet, und alles kam mit einer Standardantwort zurück, die er noch lernen würde

In einer Rezension wurde auch hervorgehoben, dass Gemini sich als unschätzbare Schreibhilfe erweist und behauptet, dass seine Ergebnisse unvoreingenommen sind-

_Ein Element, das ich an Gemini liebe, ist der Schreibteil, der mit keiner anderen KI vergleichbar ist, die ich bisher benutzt habe. Sie hilft Ihnen nicht nur dabei, Ihre Gedanken umzuformulieren, sondern erledigt dies auch auf unvoreingenommene Weise. Es erklärt, warum es den Text in diesem Stil geschrieben hat, und fügt hilfreiche Tipps hinzu, warum es Wörter herausgenommen hat, z. B. Wörter, die Emotionen hervorrufen oder von der Sache ablenken, die man ausdrücken möchte. Sie können die Einstellung des Publikums beeinflussen

Neben Google Gemini gibt es viele andere KI-Tools, die Sie zur Rationalisierung Ihrer Arbeit verwenden können.

Claude: Claude von Anthropic ist ein weiteres beliebtes KI-Tool. Wie ChatGPT gibt es auch Claude in einer kostenlosen und einer kostenpflichtigen Variante. Es basiert auf dem Claude 3 Modell und Benutzer haben berichtet, dass seine Ausgabe menschlicher klingt als die von ChatGPT. Dieses tool kann Text generieren, Ihren Text bearbeiten und kreative Texte schreiben, die zu Ihren Aufforderungen passen. Es zeichnet sich auch durch Logik und logisches Denken aus - es löst Rätsel und komplexe wissenschaftliche Probleme - und wäre ein guter Lernpartner für einen Studenten

ClickUp Brain ClickUp Gehirn bietet eine umfassende Reihe von kontextbezogenen und rollenbasierten KI-Features zur Optimierung Ihrer Arbeitseffizienz und damit zur Zeitersparnis. Integriert in die

ClickUp-Plattform clickUp Brain wurde entwickelt, um Fachleute aus allen Branchen bei verschiedenen Aufgaben zu unterstützen.

zusammenfassen von Meeting Notizen mit ClickUp Brain in Sekundenschnelle_

Die Verpflichtung zum Datenschutz der Benutzer ist ein entscheidender Faktor, der ClickUp Brain von anderen unterscheidet. Im Gegensatz zu einigen KI-Tools von Drittanbietern verzichtet ClickUp darauf, KI-Modelle auf Benutzerdaten zu trainieren, und gewährleistet so strenge Zugangskontrollen und ein sicheres Freigeben von KI-generierten Antworten für autorisierte Benutzer.

Hier sind einige der Features:

Geschneiderte Antworten : Bietet maßgeschneiderte Antworten auf spezifische Business-Kontexte in ClickUp und unterstützt Teams bei der Zusammenarbeit an Projekten, bestimmten Aufgaben oder Dokumenten. Sie können es zum Beispiel bitten, Projektdaten zu analysieren und die wichtigsten Erkenntnisse mit Ihnen zu teilen. Sie könnten es sogar bitten, zu prüfen und Ihnen mitzuteilen, ob eine Aufgabe Ihres Teams kurz vor dem Fälligkeitsdatum steht

: Bietet maßgeschneiderte Antworten auf spezifische Business-Kontexte in ClickUp und unterstützt Teams bei der Zusammenarbeit an Projekten, bestimmten Aufgaben oder Dokumenten. Sie können es zum Beispiel bitten, Projektdaten zu analysieren und die wichtigsten Erkenntnisse mit Ihnen zu teilen. Sie könnten es sogar bitten, zu prüfen und Ihnen mitzuteilen, ob eine Aufgabe Ihres Teams kurz vor dem Fälligkeitsdatum steht Lernt und verbessert : ClickUp Brain lernt und passt sich Ihren Bedürfnissen an; je mehr Sie ClickUp Brain nutzen, desto besser wird es Ihre Bedürfnisse antizipieren und Sie mit den relevantesten Informationen versorgen

: ClickUp Brain lernt und passt sich Ihren Bedürfnissen an; je mehr Sie ClickUp Brain nutzen, desto besser wird es Ihre Bedürfnisse antizipieren und Sie mit den relevantesten Informationen versorgen Mehr Zeit für strategische Arbeit : Mit dem AI Project Manager können Siesich wiederholende Aufgaben zu automatisierenund gewinnen so kostenlos Zeit für strategische Überlegungen und Entscheidungen. Darüber hinaus hilft es Ihnen, Ihre Notizen aus Meetings zusammenzufassen und Handlungselemente zu identifizieren, Unteraufgaben zu generieren, Standups und Projekt-Updates zu erstellen, Erinnerungen für überfällige Aufgaben zu versenden usw

: Mit dem AI Project Manager können Siesich wiederholende Aufgaben zu automatisierenund gewinnen so kostenlos Zeit für strategische Überlegungen und Entscheidungen. Darüber hinaus hilft es Ihnen, Ihre Notizen aus Meetings zusammenzufassen und Handlungselemente zu identifizieren, Unteraufgaben zu generieren, Standups und Projekt-Updates zu erstellen, Erinnerungen für überfällige Aufgaben zu versenden usw Informationen auf Knopfdruck: Der AI Knowledge Manager von ClickUp Brain sorgt dafür, dass Sie in Ihrem ClickUp-Workspace nicht mehr überall nach einer Monate alten Nachricht oder Datei suchen müssen. Bitten Sie die KI einfach darum, sie zu finden, und sie wird die Informationen in Sekundenschnelle anzeigen. Wenn Sie andere Apps mit ClickUp verbunden haben (z. B. Google Drive), kann die KI sogar innerhalb dieser Apps suchen, um das Gesuchte zu finden

Der AI Knowledge Manager von ClickUp Brain sorgt dafür, dass Sie in Ihrem ClickUp-Workspace nicht mehr überall nach einer Monate alten Nachricht oder Datei suchen müssen. Bitten Sie die KI einfach darum, sie zu finden, und sie wird die Informationen in Sekundenschnelle anzeigen. Wenn Sie andere Apps mit ClickUp verbunden haben (z. B. Google Drive), kann die KI sogar innerhalb dieser Apps suchen, um das Gesuchte zu finden KI-Schreibassistent: Mit dem KI-Schreibassistenten können Sie Inhalte effizienter erstellen. Er kann alles generieren, von flotten Social-Media-Beschriftungen bis hin zu langen Artikeln. Er bietet auch Vorschläge zur Verbesserung von Ton, Stil und Klarheit in Dokumenten, E-Mails und Aufgabenbeschreibungen. Darüber hinaus können Sie aus über 100 vorgefertigten, rollenbasierten Eingabeaufforderungen wählen, um Inhalte schnell zu erstellen

erstellen Sie Inhalte in Ihrem gewünschten Ton und Stil mit ClickUp Brain

Darüber hinaus kann ClickUp Brain problemlos Videos transkribieren und Notizen in verschiedene Sprachen übersetzen, was die Produktivität und die Zusammenarbeit in Teams weiter verbessert.

übersetzen von Texten in einem Bereich von bevorzugten Sprachen mit ClickUp Brain

ClickUp Preise

free Forever : Free Forever

Free Forever Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp Brain: Erhältlich in allen kostenpflichtigen Plänen für $7 pro Mitglied im Workspace pro Monat

Nutzen Sie die Leistung von ClickUp Brain

Wir hoffen, dass dieser Artikel Ihnen gezeigt hat, wie Sie Google Gemini für die besten Ergebnisse nutzen können. Heutzutage gibt es so viele KI-Chatbots zu entdecken, und jeder hat seine eigenen Vor- und Nachteile. Die Nutzung von ClickUp Brain bietet viel mehr als nur den Vorteil der KI - die fortschrittlichen Features von ClickUp für das Projekt- und Aufgabenmanagement machen Ihre tägliche Arbeit effizient und effektiv. ClickUp ist sowohl als Desktop- als auch als mobile App verfügbar.

Relevante Informationen aus Aufgaben, Dokumenten und Projekten innerhalb von ClickUp in Sekundenschnelle finden? Prüfen Sie.

Texte, Blogs und E-Mails in Ihrem bevorzugten Tonfall mit wenigen Klicks schreiben? Abgehakt.

Rationalisieren Sie Ihr Projektmanagement und automatisieren Sie Aufgaben wie die Identifizierung von Fehlern und die Erstellung von Berichten und Aufgaben-Zusammenfassungen, indem Sie zu Ihrem virtuellen Assistenten ? Prüfen.

Und es gibt noch eine Menge mehr Anmeldung bei ClickUp und entdecken Sie den großen Bereich der KI von ClickUp Brain!