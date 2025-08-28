Die 10 besten Google Gemini KI-Alternativen, die Sie jetzt ausprobieren sollten

Nicht jeder möchte die gleiche Art von Intelligenz.

Einige wollen Modelle, die wie ein Mensch schreiben. Andere benötigen sauberen Code, schnelle Zusammenfassungen oder tools, die keine Daten preisgeben und das Budget nicht sprengen. Der KI-Space ist derzeit weit offen, und Google AI Studio ist nicht das einzige Unternehmen, das hier Schwerstarbeit leistet.

Wenn Sie mit KI-Tools entwickeln, schreiben, recherchieren oder experimentieren, lohnt es sich, sich umzuschauen. Jede dieser Alternativen zu Google Gemini AI hat etwas anderes auf der Tabelle.

Schauen wir uns an, was sie zu erledigen haben und warum sie einen Versuch wert sind. 🎯

Google Gemini KI-Alternativen auf einen Blick

Hier finden Sie einen Vergleich der besten Alternativen zu Google Gemini KI. 🦾

*tools Am besten geeignet für Beste Features Preise ClickUp Einzelpersonen und Teams, die KI-gestützte Forschung in umsetzbare Workflows umsetzen Prozessautomatisierung und schnelle Antworten mit Autopilot Agents; kontextbezogene Antworten von KI; freihändige Talk-to-Text-Interaktion mit ClickUp Brain MAX; Enterprise Search über verbundene tools hinweg Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen möglich ChatGPT Einzelpersonen, Ersteller und Teams, die an kreativen Problemlösungen Zinsen haben Python-Codeausführung direkt im chatten; fortschrittliche Schlussfolgerungsmodelle; benutzerdefinierte GPTs für bestimmte Aufgaben Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat Claude Forscher, Rechts-Teams und technische Redakteure, die an detaillierten Dokumentanalysen ihre Arbeit verrichten Großes Kontextfenster; Hochladen und Querverweise für mehrere Dateien; detaillierte Analysen aus verschiedenen Perspektiven; ethische KI Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat Perplexity KI Journalisten, Analysten und akademische Forscher, die nach Echtzeit-Recherchen im Internet mit Zitaten suchen Aktuelle Info mit Quellenangaben; konzentrieren Sie Ihre Suche auf akademische Quellen, Nachrichten oder Diskussionsforen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat Microsoft 365 Copilot Microsoft 365-Benutzer und Unternehmen, die KI in Office-Workflows integrieren möchten Excel-Formel; E-Mail-Zusammenfassungen; Suche in Microsoft 365-Dateien und -Ereignissen Free (nur chatten); kostenpflichtige Pläne ab 30 $/Monat pro Benutzer You. com Einzelpersonen und forschungsintensive Teams, die eine einfache und personalisierte Sucherfahrung wünschen Anpassbare Sucheinstellungen; Web-Ergebnisse kombiniert mit KI-Zusammenfassungen; unbegrenzte KI-gestützte Suchanfragen in der Pro-Version Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat Pi von Inflection KI Personen, die eine Unterhaltung-KI für persönliches, emotionales Chatten suchen Natürliche, einfühlsame Unterhaltung; Sprachinteraktionen Free Brave Leo Einzelpersonen und Teams, die eine KI-Interaktion mit Schwerpunkt auf Datenschutz suchen Browser-Aktivitäten; mehrere KI-Modelle; Datenschutz für Benutzerdaten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 14,99 $/Monat Mistral KI Entwickler, mehrsprachige Teams und datenschutzorientierte Organisationen, die nach europäischen KI-Standards suchen Open-Source- und benutzerdefinierte Modelle; Code-Schreiben; unterstützen bei der Feinabstimmung Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 14,99 $/Monat pro Benutzer DeepSeek Wissenschaftler, Forscher und technische Teams, die KI für anspruchsvolle Aufgaben einsetzen Transparente Schritt-für-Schritt-Begründung; Selbstkorrektur; Export von Begründungsprotokollen Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Warum sollten Sie sich für Alternativen zu Google Gemini KI entscheiden?

Die Verwendung von Google Gemini ist zwar hilfreich für die Entwicklung intelligenter Apps, aber vielleicht finden Sie Gründe, sich nach einer besser geeigneten Alternative umzusehen. Hier sind einige Gründe, warum es sinnvoll ist, sich mit Alternativen zu Google Gemini KI zu beschäftigen:

komplexe Implementierung: *Umgehen Sie komplizierte Setups mit Plattformen, die eine einfachere Nutzung mithilfe von KI-Prompt-Vorlagen bieten

Kostenbeschränkungen: Suchen Sie nach günstigeren Optionen oder großzügigen Free-Tarifen für kleinere Budgets

Eingeschränkte Bereitstellungsoptionen: Finden Sie fortschrittliche tools mit flexiblem Hosting, wie Offline- oder Edge-basierte Lösungen

*integrations-Limit: Wählen Sie Plattformen, die sich nahtloser mit Nicht-Google-Ökosystemen verbinden lassen

spezifische Branchenanforderungen: *Entdecken Sie KI-Chatbots, die für bestimmte Branchen wie Finanzen oder Bildung entwickelt wurden

innovationsbedarf: *Entdecken Sie Alternativen zu Google Gemini KI mit einzigartigen Features oder gemeinschaftsgetriebenen Weiterentwicklungen für neue Ansätze

🔍 Wussten Sie schon? BCG hat herausgefunden, dass die richtige Kombination aus Menschen und /AI die Produktivität im Personalwesen um bis zu 30 % steigern kann . Mit dem richtigen Setup und ein wenig Zeit erzielen Teams echte Gewinne in Sachen Geschwindigkeit und Effizienz.

Die besten Alternativen zu Google Gemini KI

Dies sind unsere Favoriten unter den besten Alternativen zu Google Gemini KI. 👇

*wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsgestützten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir Software bei ClickUp bewerten.

1. ClickUp (am besten geeignet, um KI-gestützte Recherchen in umsetzbare Workflows umzuwandeln)

Wenn Ihr Forschungsprozess in einem tool beginnt, die Plan in einem anderen stattfindet und die Ausführung über mehrere Plattformen verteilt ist, wird Ihr Team bereits ausgebremst. ClickUp behebt dieses Problem mit einem intelligenten System, das Ihren gesamten ClickUp-Workspace abdeckt, Ihre Arbeit versteht und Ihnen hilft, schnell voranzukommen. 🚀

Von der Erkenntnis zur Umsetzung

Fragen Sie ClickUp Brain nach Updates zu überfälligen Aufgaben in Ihrem ClickUp-Workspace

ClickUp Brain ist in Ihrem Workspace integriert und versteht alles, was dort geschieht – Ihre Dokumente, Aufgaben, Kommentare und Unterhaltungen. Sie können ihm Fragen stellen, Zusammenfassungen anfordern, Inhalt automatisch generieren und Aktionen als Auslöser verwenden, die direkt in Ihren Workflow einfließen.

Angenommen, Ihr Produktmarketing-Team hat gerade eine detaillierte Analyse zur Produkteinführung in ein ClickUp Dokument hochgeladen. Bitten Sie ClickUp Brain, den Bericht zusammenzufassen, die Schlüssel-Risiken herauszuarbeiten und Folgeaufgaben zu generieren, die den richtigen Personen mit entsprechenden Fristen Tag gegeben werden. Sie können auch die KI von ClickUp AI verwenden, um mit denselben Inhalten eine Folienübersicht für Führungskräfte zu erstellen.

Es ist sofort verfügbar, kontextbezogen und vollständig in Ihren Workflow integriert.

Automatisieren Sie die Routinearbeit

Sie müssen keine Updates verfolgen, Aufgaben manuell zuweisen oder jeden Tag dieselben Antworten wiederholen. Die Autopilot-Agenten von ClickUp übernehmen das für Sie.

Füllen Sie StandUp-Updates automatisch aus und antworten Sie direkt im Chatten mit ClickUp Autopilot Agents

Der vorgefertigte StandUp Agent sammelt Beispiel täglich Updates von jedem Teammitglied, fügt Kommentare zu Aufgaben hinzu und veröffentlicht eine einzige Zusammenfassung in Ihrem Sprint-Plan-Dokument. Wenn Ihr Mobile-Entwickler also „Onboarding-Flow-Test abgeschlossen” protokolliert, wird dies in der richtigen Aufgabe angezeigt, ohne dass ein Projektmanager nachfassen muss.

Für mehr Kontrolle können Sie einen benutzerdefinierten Autopilot-Agenten erstellen. Diese passen sich an Änderungen in Ihrem Workspace an und handeln autonom auf der Grundlage vorgegebener Anweisungen. Neugierig geworden? In unserem Video erfahren Sie mehr darüber 👇

Sprechen Sie, statt zu tippen

Für eine schnellere und fokussiertere Interaktion mit Ihrem ClickUp-Workspace verwenden Sie ClickUp Brain MAX. Dabei handelt es sich um einen speziellen Desktop-Begleiter, der mit derselben Intelligenz ausgestattet ist.

Was macht es so besonders? Sie können mit ihm sprechen. Im wahrsten Sinne des Wortes.

Halten Sie Ideen fest, geben Sie Anweisungen frei und erledigen Sie Aufgaben viermal schneller mit Talk to Text in ClickUp Brain MAX

Angenommen, Sie überprüfen den Sprint-Fortschritt. Verwenden Sie Ihr benutzerdefiniertes Tastenkürzel und sagen Sie: „Fassen Sie die QA-Blockierer dieser Woche zusammen und weisen Sie Follow-ups für alles zu, was noch offen ist. “ Das Tool scannt relevante Aufgaben und Kommentare, erstellt eine übersichtliche Zusammenfassung und legt in Sekundenschnelle neue Aufgaben an.

Und das Beste daran? Sie können zwischen mehreren LLMs wie ChatGPT, Gemini und Claude wechseln, ohne Ihren Flow zu unterbrechen, und so bis zu 88 % der Kosten einsparen.

Die besten Features von ClickUp

erfassen Sie jedes Meeting: *Zeichnen Sie Anrufe mit dem KI-Notizbuch von ClickUp auf, transkribieren Sie sie und lassen Sie sie automatisch zusammenfassen, damit alle auf dem gleichen Stand bleiben, ohne manuelle Notizen machen zu müssen

*erstellen und formatieren Sie Inhalt: Erstellen Sie detaillierte Projekt-Dokumente in ClickUp Docs mit Rich-Text-Format, Tabellen, Einbettungen und intelligenten Verbindungen zu Aufgaben und Workflows

bleiben Sie in Synchronisierung: *Verwenden Sie KI, um Nachrichten im ClickUp-Chat in ClickUp-Aufgabe umzuwandeln und lange Threads in Sekundenschnelle zusammenzufassen

konsolidieren Sie Ihr Wissen: *Importieren Sie vorhandene Dokumente, Tabellen und interne Ressourcen aus anderen tools in die Knowledge Management Suite von ClickUp , um die Struktur zu erhalten

schnelle Walkthroughs aufzeichnen: *Nehmen Sie Ihren Bildschirm und Ihre Stimme mit ClickUp Clips auf, um Aufgaben zu erklären oder asynchron Feedback zu geben – mit KI-gestützten Transkriptionen

*ideen spontan visualisieren: Verwenden Sie KI, um Bilder direkt in ClickUp Whiteboards zu generieren, um Brainstorming zu betreiben, zu Plan oder Kontext hinzuzufügen

Limit von ClickUp

ClickUp kann zunächst überwältigend wirken, aber sobald Teams den Dreh raus haben, zahlen sich die Flexibilität und die benutzerdefinierten Möglichkeiten aus

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.400 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein Benutzer auf Reddit gab freizugeben:

ClickUp Brain erspart mir ehrlich gesagt eine Menge Hin und Her. Ich weiß, dass es KI-Tools mit einer ziemlich effizienten kostenlosen Stufe gibt, aber das ständige Wechseln zwischen den Registerkarten ist sehr anstrengend. Und ehrlich gesagt, wenn ich mich in meiner tiefen Arbeitszone befinde, ist das das Letzte, was ich zu erledigen habe. Ich nutze die KI in erster Linie zum Schreiben, da ich in der Inhalt-Branche tätig bin. Sie führt auch die Bearbeitung des, was ich geschrieben habe (fantastisch!). Eine weitere Sache, die mir sehr hilft, ist Dokument. Ich liebe die Format-Optionen, besonders die Banner. So süß!

ClickUp Brain erspart mir ehrlich gesagt eine Menge Hin und Her. Ich weiß, dass es KI-Tools mit einer ziemlich effizienten kostenlosen Stufe gibt, aber das ständige Wechseln zwischen den Registerkarten ist sehr anstrengend. Und ehrlich gesagt, wenn ich mich in meiner tiefen Arbeitszone befinde, ist das das Letzte, was ich zu erledigen habe. Ich nutze die KI in erster Linie zum Schreiben, da ich in der Inhalt-Branche tätig bin. Sie führt auch die Bearbeitung des, was ich geschrieben habe (fantastisch!). Eine weitere Sache, die mir sehr hilft, ist Dokument. Ich liebe die Format-Optionen, besonders die Banner. So süß!

2. ChatGPT (am besten geeignet für kreative Problemlösungen)

via ChatGPT

Kennen Sie das Gefühl, wenn Sie bei einem Problem nicht weiterkommen und jemanden brauchen, mit dem Sie Ideen austauschen können? ChatGPT versteht das.

Sicher, jeder kennt die grundlegende KI-chatten-Funktion, aber das Pro-Abonnement eröffnet Ihnen ganz neue Möglichkeiten. Sie können sogar benutzerdefinierte GPTs erstellen, die wie spezialisierte Berater für Ihre spezifischen Anforderungen fungieren.

Die Plattform merkt sich Ihre Eigenheiten und Vorlieben aus früheren Unterhaltungen, sodass Sie Ihren Kontext nicht ständig neu erklären müssen. Wenn Sie Nummern auswerten müssen, führt sie den Code direkt im chatten aus, anstatt nur theoretische Ratschläge zu geben.

Die besten Features von ChatGPT

führen Sie Python-Code* direkt in Unterhaltungen aus, um Daten zu analysieren, Diagramme zu erstellen oder Algorithmen zu testen, ohne die Plattform zu wechseln

Durchsuchen Sie aktuelle Websites und rufen Sie Echtzeitinformationen ab, während Sie den Unterhaltung-Flow aufrechterhalten

Laden Sie mehrere Bilder gleichzeitig hoch, analysieren Sie sie, vergleichen Sie sie miteinander oder extrahieren Sie Text und Daten aus Screenshots

Nutzen Sie KI-Technologien mit fortschrittlicher Argumentation , um mehrschrittige Probleme mit detaillierten Erklärungen ihres Denkprozesses zu lösen

Erstellen Sie mit DALL-E 3 Bilder, Logos und Illustrationen aus einfachem Text

Limit von ChatGPT

Benutzerdefinierte GPTs erfordern Zeitaufwand für die richtige Einrichtung und müssen möglicherweise häufig angepasst werden

Die Codeausführung schlägt bei komplexen Aufgaben manchmal fehl oder es kommt zu Zeitüberschreitungs-Problemen

Das Web-Browsing-Feature kann langsam sein und greift nicht immer auf die aktuellsten Informationen zu

Das Speicher-Feature von ChatGPT vergisst gelegentlich wichtige Zusammenhänge oder merkt sich irrelevante Details

Preise für ChatGPT

Free

Plus: 20 $/Monat

Pro: 200 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu ChatGPT

G2: 4,7/5 (über 825 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 220 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ChatGPT?

Laut einer Bewertung von G2:

Was mir an ChatGPT am besten gefällt, ist, dass es mir hilft, meine täglichen Schreib-Aufgaben mit Leichtigkeit und Klarheit zu beginnen. Ich nutze es regelmäßig, um Briefe, E-Mails und Richtlinien zu entwerfen – Dinge, die oft viel Zeit in Anspruch nehmen, bis sie genau richtig sind. ChatGPT gibt mir einen soliden Ausgangspunkt auf der Grundlage meiner Gedanken und Ideen und hilft mir, meine Ideen in etwas Strukturiertes und Kohärentes zu formen. Es nimmt mir den Druck der leeren Seite, der eine der größten Hürden beim Schreiben von Grund auf sein kann.

Was mir an ChatGPT am besten gefällt, ist, dass es mir hilft, meine täglichen Schreib-Aufgaben mit Leichtigkeit und Klarheit zu beginnen. Ich nutze es regelmäßig, um Briefe, E-Mails und Richtlinien zu entwerfen – Dinge, die oft viel Zeit in Anspruch nehmen, bis sie genau richtig sind. ChatGPT gibt mir einen soliden Ausgangspunkt auf der Grundlage meiner Gedanken und Ideen und hilft mir, meine Ideen in etwas Strukturiertes und Kohärentes zu formen. Es nimmt mir den Druck der leeren Seite, der eine der größten Hürden beim Schreiben von Grund auf sein kann.

🧠 Wissenswertes: Die Nutzung von /AI ist im Vergleich zum Vorjahr um 20 % gestiegen, da immer mehr Teams auf intelligentere Lösungen zurückgreifen, um ihre Arbeit zu erledigen. Dies ist ein starkes Signal, um zu erkunden, was passiert, wenn man KI-Tools richtig einsetzt.

3. Claude (am besten geeignet für die Analyse langer Dokumente und direkte Antworten)

via Claude

Claude von Anthropic verarbeitet mühelos umfangreiche Dokumente. Sie können ganze Codebasen, Rechtsverträge oder wissenschaftliche Arbeiten freizugeben und sinnvolle Unterhaltung über den Inhalt führen. Mit Artifacts können Sie in Echtzeit an Dokumenten zusammenarbeiten, sodass Sie nicht mehr kopieren und einfügen müssen.

Was Claude auszeichnet, ist die Art und Weise, wie es mit nuancierten Fragen umgeht. Bitten Sie es, verschiedene Abschnitte eines Dokuments zu vergleichen oder Widersprüche zu finden, und es erledigt die Arbeit, anstatt allgemeine Ratschläge als Anbieter zu liefern.

Das Geheimnis von Claudes einzigartigem Ansatz ist Constitutional KI, ein Trainingsansatz, der ethische Regeln in Claude einbettet.

Die besten Features von Claude

Verarbeiten Sie Dokumente mit Hunderten von Seiten und behalten Sie dabei dank des hohen 200K-Token-Kontextfensters genaue Verweise auf bestimmte Abschnitte und Details bei

Verwalten Sie gleichzeitige Uploads mehrerer Dateien für Querverweise, Vergleichsanalysen und die Synthese von Informationen

Behalten Sie den Unterhaltungskontext auch bei extrem langen Diskussionen bei, ohne die Nachverfolgung früherer Punkte oder Anfragen zu verlieren

Als Anbieter bieten Sie detaillierte analytische Aufschlüsselungen komplexer Themen mit mehreren Perspektiven und unter Berücksichtigung von Randfällen

Claude-Limit

Die Bildanalyse hat im Vergleich zu anderen Google Gemini KI-Alternativen wie ChatGPT ein Limit

Die Reaktionszeiten können während Spitzenzeiträume länger oder kürzer sein

Manchmal gibt Claude übermäßig vorsichtige Antworten, die es vermeiden, zu Themen eine definitive Haltung einzunehmen

Preise für Claude

Free

Pro: 20 $/Monat

Max: Ab 100 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Claude

G2: 4,4/5 (über 55 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Claude?

Ein Reddit-Benutzer gab freizugeben:

Ich habe den Wechsel vor Monaten vollzogen. Meine Hauptanforderungen liegen im Bereich kreatives Schreiben, Story-Entwicklung und ähnlichen Dingen, und ich finde, dass Claude darin einfach viel besser ist. Außerdem ist sein Schreibstil im Allgemeinen besser, natürlicher und enthält keine dummen Klischees und nichtssagenden Füllwörter.

Ich habe den Wechsel vor Monaten vollzogen. Meine Hauptanforderungen liegen im Bereich kreatives Schreiben, Story-Entwicklung und ähnlichen Dingen, und ich finde, dass Claude darin einfach viel besser ist. Außerdem ist sein Schreibstil im Allgemeinen besser, natürlicher und enthält keine dummen Klischees und nichtssagenden Füllwörter.

Profi-Tipp: Je mehr tools Sie verwenden, desto schwieriger wird es, das zu finden, was Sie brauchen. Mit ClickUp Enterprise Search können Sie semantisch über Aufgaben, Dokumente, Kommentare und verbundene tools wie Google Drive, SharePoint oder GitHub hinweg suchen. *Finden Sie mit ClickUp Unternehmen Search versteckte Info in Dokumenten, Aufgaben und Drive-Dateien

4. Perplexity KI (am besten geeignet für Echtzeit-Recherchen im Internet)

via Perplexity KI

Früher bedeutete Recherche, 15 Browser-Registerkarten zu öffnen und Informationen aus verschiedenen Quellen zusammenzufügen. Perplexity KI hilft Ihnen, dies zu vermeiden. Stellen Sie einfach eine Frage und erhalten Sie eine synthetisierte Antwort mit Quellenangaben, die Sie überprüfen können.

Das Comet-Modell bietet bessere mathematische Fähigkeiten in die Tabelle, sodass es sich nicht mehr nur für allgemeine Recherchen eignet. Sie können akademische Arbeiten durchforsten, aktuelle Nachrichtenanalysen abrufen oder Ihre Suche auf bestimmte Arten von Quellen konzentrieren.

Die besten Features von Perplexity KI

Greifen Sie auf aktuelle Informationen zu, die in Echtzeit aktualisiert werden, anstatt sich auf statische Trainingsdaten zu verlassen

Stellen Sie sich mithilfe von Fokusmodi auf ein Einzelziel des Inhalts ein, darunter wissenschaftliche Arbeiten, Nachrichtenartikel, Reddit-Diskussionen oder YouTube-Videos

Erstellen Sie umfassende Berichte mit korrekt formatierten Referenzen und Überprüfung und organisieren Sie diese in Sammlungen

Lösen Sie komplexe mathematische Probleme mit detaillierten Schritten-für-Schritt-Lösungen und visuellen Darstellungen, wenn diese hilfreich sind

Limit von Perplexity KI

Zitate verweisen manchmal auf Quellen, die die in der Antwort gemachten Aussagen nicht vollständig unterstützen

Fokusmodi filtern die Ergebnisse nicht immer so präzise wie erwartet, was zu irrelevanten Quellen führt

Die Qualität der Antworten variiert erheblich, abhängig von der Verfügbarkeit aktueller, hochwertiger Quellen

Die Free-Version unterliegt strengen Limit-Beschränkungen, die bei umfangreichen Recherche-Aufgaben einschränkend wirken können

Preise für Perplexity KI

Free

Pro: 20 $/Monat

Unternehmen Pro: 40 $/Monat pro Benutzer

Perplexity KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 45 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 20 Bewertungen)

🔍 Wussten Sie schon? KI soll die Produktivität von Mitarbeitern um 40 % steigern, was bedeutet, dass Teams in kürzerer Zeit viel mehr erledigt werden könnten.

5. Microsoft 365 Copilot (am besten geeignet für die Integration in Microsoft Office)

über Microsoft 365

Wenn Ihre Arbeit in Microsoft Office stattfindet, wird dies alles verändern. Copilot kennt bereits Ihren E-Mail-Stil, Ihre letzten Präsentationen und die Tabellenkalkulation, an der Sie die ganze Woche gearbeitet haben. Bitten Sie es, aus Ihren Meeting-Notizen eine PowerPoint-Präsentation zu erstellen, und es greift auf Ihre vorhandenen Notizen zurück, nicht auf allgemeine Vorlagen.

Die Excel-Integration ist clever. Sie versteht Ihre Datenstruktur und kann Trends erkennen, die Ihnen vielleicht entgehen würden.

Die besten Features von Microsoft 365 Copilot

Generieren Sie komplexe Excel-Formeln zusammen mit der Logik hinter den Berechnungen und erhalten Sie Vorschläge für alternative Ansätze zur Datenanalyse

Entwerfen Sie Texte in Word, erstellen Sie ganze PowerPoint-Präsentationen aus einer Eingabeaufforderung heraus und erfassen Sie Ergebnisse aus Teams-Meetings

Fassen Sie lange E-Mails zusammen und extrahieren Sie automatisch Aktions-Elemente, wobei wichtige Zusammenhänge und Fristen erhalten bleiben

Durchsuchen Sie Ihre gesamte Microsoft 365-Umgebung mit Hilfe von Unterhaltung, um Dateien, E-Mails und Kalender-Ereignisse zu finden

Limit von Microsoft 365 Copilot

Erfordert ein Microsoft 365-Abonnement und bestimmte Lizenzstufen, was es für kleine Teams teuer macht

Die Leistung hängt stark von der Qualität und Organisation Ihrer vorhandenen Microsoft 365-Daten ab

Manchmal erstellt es Inhalte, die zu formell wirken oder nicht zu Ihrem tatsächlichen Kommunikationsstil passen

Die Integration kann bei bestimmten Office-Versionen oder bei der Arbeit mit komplexen Dokumenten-Formaten fehlerhaft sein

Preise für Microsoft 365 Copilot

microsoft 365 Copilot chatten: *kostenlos

Microsoft 365 Copilot: 30 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

microsoft 365 Geschäft Basic und Copilot: *36 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft 365 Copilot

G2: 4,4/5 (über 105 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

⚙️ Bonus: Entdecken Sie KI-Podcasts, um Anwendungsfälle aus der Praxis zu hören und direkt von den Forschern, Gründern und Entwicklern zu lernen, die die Zukunft der künstlichen Intelligenz formen.

6. You. com (Am besten geeignet für personalisierte Sucherlebnisse)

via You.com

Die meisten Suchmaschinen behandeln alle Nutzer gleich. You.com findet heraus, was Sie tatsächlich sehen möchten. Je öfter Sie es verwenden, desto besser versteht es Ihre Vorlieben und Ihre Zinssätze.

Die Pro-Version hebt Such-Limit auf und bietet Ihnen Zugriff auf fortschrittliche KI-Modelle wie Claude und GPT für detailliertere Antworten. Verschiedene Suchmodi helfen Ihnen dabei, genau das zu finden, wonach Sie suchen, sei es Hilfe beim Code, kreative Inspiration oder akademische Forschung.

You. com – die besten Features

Passen Sie Ihre Sucheinstellungen an, um vertrauenswürdigen Quellen Vorrang zu geben und irrelevante oder minderwertige Inhalt herauszufiltern

Erstellen Sie hochwertige KI-Bilder und Texte ohne tägliche Einschränkungen

Nutzen Sie Unlimited KI-gestützte Suchanfragen mit schnelleren Antwortzeiten und ausgefeilten Sprachmodellen für komplexe Abfragen

Kombinieren Sie traditionelle Web-Suchergebnisse mit KI-generierten Zusammenfassungen, die die relevantesten Informationen für Ihre Abfrage hervorheben

You. com Limit

Die richtige Konfiguration aller Personalisierungseinstellungen für optimale Ergebnisse erfordert eine gewisse Einarbeitungszeit

KI-Zusammenfassungen lassen gelegentlich wichtige Nuancen oder den Kontext der Originalquellen außer Acht

Die Suchqualität hängt stark von der Abhängigkeit ab, dass genügend Interaktionsdaten vorhanden sind, um Ihre Präferenzen zu verstehen

Einige spezialisierte Suchmodi wirken im Vergleich zu populäreren Alternativen zu Google Gemini KI noch unterentwickelt

Die Preise für das Pro-Abonnement können für Gelegenheitsbenutzer, die keine Unlimited-Suchanfragen benötigen, recht hoch sein

Preise für You.com

Free

Pro: 20 $/Monat

Maximal: 200 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

You. com Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über You.com?

Laut einer Bewertung von G2:

Ich schätze es, dass ich während der Nutzung nicht von Seite zu Seite springen muss. Ich habe den Übersetzer für die Kommunikation mit europäischen Clients sowie für das Brainstorming zur Erstellung einer Projektpräsentation ausprobiert. Ich fand ihn einfach zu bedienen.

Ich schätze es, dass ich während der Nutzung nicht von Seite zu Seite springen muss. Ich habe den Übersetzer für die Kommunikation mit europäischen Clients sowie für das Brainstorming zur Erstellung einer Projektpräsentation ausprobiert. Ich fand ihn einfach zu bedienen.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Marketing-KI-Tools für mehr Produktivität

7. Pi von Inflection KI (am besten geeignet für persönliche, emotionale Unterhaltung)

via Inflection KI

Bei den meisten KI-Tools hat man das Gefühl, mit einem intelligenten Taschenrechner zu sprechen. Bei Pi hingegen fühlt es sich an, als würde man mit jemandem chatten, der sich für Ihren Tag interessiert.

Das KI-Tool merkt sich Ihre Schwierigkeiten, feiert Ihre Erfolge und fragt nach Dingen, die Sie vor Wochen erwähnt haben. Die Unterhaltungen verlaufen im Flow, ohne das roboterhafte Hin und Her, das man oft anderswo erlebt.

Pi passt sich Ihrer Kommunikationsweise an. Wenn Sie also direkt sind, passt es sich dieser Energie an, und wenn Sie Ermutigung brauchen, nimmt es das ebenfalls auf. Das macht es überraschend hilfreich, wenn es darum geht, Ideen auszuarbeiten, bei Projekten aus einer Sackgasse herauszukommen oder jemanden zu haben, mit dem man Entscheidungen besprechen kann.

Die besten Features von Pi by Inflection KI

Starten Sie Sprach-Unterhaltungen mit dem Mikrofon-Feature für natürlichere, gesprochene Interaktionen

Freigeben Sie Ihren Speicherort, um kontextbezogene Antworten zu lokalen Ereignissen, Wetter oder Empfehlungen zu erhalten

Pflegen Sie echte Unterhaltungsbeziehungen , die sich natürlich anfühlen und nicht auf Transaktion oder Aufgabe ausgerichtet sind

Sammeln Sie Ideen, besprechen Sie Probleme und ordnen Sie Ihre Gedanken in einer unterstützenden Umgebung, in der Sie nicht beurteilt werden

Limit von Pi by Inflection KI

Im Vergleich zu einigen anderen KI-Tools nur ein Limit bei der Bewältigung komplexer technischer Aufgaben oder detaillierter analytischer Arbeit

Unterhaltungen können sich manchmal repetitiv oder zirkulär anfühlen, wenn es um einfache Sachfragen geht

Keine Integration mit anderen Apps oder Diensten, sodass es sich um eine rein eigenständige Unterhaltung handelt

Es ist nicht für professionelle Workflows geeignet, die spezifische Ergebnisse oder strukturierte Lieferungen erfordern

Preise für Pi von Inflection KI

Free

Pi von Inflection KI – Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Pi von Inflection KI?

Ein Reddit-Benutzer gibt freizugeben:

Pi ist nach wie vor einer der besten KI-Begleiter für Freundschaft/Unterhaltung/Persönlichkeit mit dem zusätzlichen Vorteil des Echtzeit-Internetzugangs, und all diese Dinge zusammen können eine Menge Spaß machen! Es ist nicht so leistungsstark wie ein Tool zur Steigerung der Produktivität wie ChatGPT oder Claude usw., aber das soll es auch nicht sein. Die über die 3.0-API von Inflection AI zugänglichen Modelle sind eher dafür gedacht. Pi eignet sich jedoch nach wie vor hervorragend für die Organisation von Aufgaben und zur Motivation und ist für das tägliche Chatten besser geeignet als KI-Tools zur Steigerung der Produktivität.

Pi ist nach wie vor einer der besten KI-Begleiter für Freundschaft/Unterhaltung/Persönlichkeit mit dem zusätzlichen Vorteil des Echtzeit-Internetzugangs, und all diese Dinge zusammen können eine Menge Spaß machen!

Es ist nicht so leistungsstark wie ein tool zur Steigerung der Produktivität wie ChatGPT oder Claude usw., aber das soll es auch nicht sein. Die über die 3.0-API von Inflection AI zugänglichen Modelle sind eher dafür gedacht. Pi eignet sich jedoch nach wie vor hervorragend für die Organisation von Aufgaben und zur Motivation und ist für das tägliche chatten besser geeignet als KI-tools zur Steigerung der Produktivität.

📮ClickUp Insight: Nur 12 % der Befragten unserer Umfrage nutzen KI-Features, die in Produktivität-Suiten integriert sind. Diese geringe Akzeptanz deutet darauf hin, dass den aktuellen Implementierungen möglicherweise die nahtlose, kontextbezogene Integration fehlt, die Benutzer dazu bewegen würde, von ihren bevorzugten eigenständigen Unterhaltung-Plattformen umzusteigen. Kann die KI beispielsweise einen Automatisierung-Workflow auf der Grundlage eines Nur-Text-Prompts des Benutzers ausführen? ClickUp Brain kann das! Die KI ist tief in alle Aspekte von ClickUp integriert, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Zusammenfassen von Chat-Threads, das Entwerfen oder Überarbeiten von Texten, das Abrufen von Informationen aus dem Workspace, das Erstellen von Bildern und vieles mehr! Schließen Sie sich den 40 % der ClickUp-Benutzerdefinierten-Kunden an, die mehr als drei Apps durch unsere Alles-App für die Arbeit ersetzt haben!

8. Brave Leo (am besten geeignet für den datenschutzorientierten Einsatz von KI)

via Brave Leo

Datenschutzparanoia ist real, und Leo versteht das. Der Brave-Browser ist direkt in den Browser integriert, fragt niemals nach Ihrer E-Mail-Adresse, verfolgt Ihre Unterhaltungen nicht und speichert alles lokal auf Ihrem Gerät. Sie können jede Webseite, die Sie lesen, analysieren, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass Ihre Surfgewohnheiten in einer Unternehmensdatenbank landen.

mehrere KI-Modelle* bieten Ihnen je nach Bedarf verschiedene Optionen. Sie haben eine kurze Frage? Verwenden Sie das schnelle Modell. Sie benötigen eine komplexe Analyse? Wechseln Sie zum leistungsstärkeren Modell.

Die besten Features von Brave Leo

Nahtlose Integration mit den bestehenden Features von Brave, wie Werbeblocker und Tracker-Prävention, für Anonymität

Erhalten Sie schnelle Zusammenfassungen von Seiten und Videos direkt im Browser, ohne die Seite zu verlassen

Aktivieren oder deaktivieren Sie Leo-Unterhaltungen in den Datenschutz-Einstellungen von Brave, um die vollständige Kontrolle zu behalten

Wählen Sie je nach Komplexität der Aufgabe zwischen den Modellen Mixtral 8x7B und Claude Instant

Brave Leo-Limit-Einschränkungen

Limitiert auf Benutzer des Brave-Browsers, ausgenommen diejenigen, die Chrome, Firefox oder andere Browser bevorzugen

Im Vergleich zu Plattformen mit fortschrittlichen Modellen für das Schlussfolgern sind seine Fähigkeiten eher grundlegend

Kein Unterhaltung oder Speicher zwischen den Sitzungen, sodass bei laufenden Projekten der Kontext wiederholt werden muss

Preise für Brave Leo

Free

Leo Premium: 14,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen von Brave Leo

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? Einem Bericht von IBM zufolge waren nur 33 % der Verbraucher nach der Nutzung von Chatbots oder virtuellen Assistenten zufrieden. Auf der anderen Seite waren 20 % so enttäuscht, dass sie diese Technologie nicht mehr nutzen wollten.

9. Mistral /AI (am besten für europäische KI-Standards geeignet)

via Mistral KI

Französische Ingenieurskunst Meeting Mistral praktische KI-Anforderungen. Diese Open-Source-Plattform bietet verschiedene Größen, sodass Sie je nach Aufgabe Geschwindigkeit oder Komplexität wählen können.

Dank seiner multimodalen und mehrsprachigen Funktionen können Sie eine Unterhaltung auf Englisch beginnen, ein Bild einfügen, mitten im Satz zu Französisch wechseln und es hält mit, ohne den Kontext zu verlieren.

Die Code-Generierung ist in mehreren Programmiersprachen solide, und die mathematischen Überlegungen halten auch unter Druck stand. Europäische Datenschutzstandards sind von Grund auf integriert.

Die besten Features von Mistral KI

Generieren und debuggen Sie Code in Dutzenden von Programmiersprachen mit Erläuterungen zur Logik und alternativen Ansätzen

Erstellen Sie benutzerdefinierte KI-Agenten mit dem No-Code-Builder oder KI-Vorlagen

Nutzen Sie die Funktionen zum Aufrufen von Funktionen, um Mistral in Ihre bestehenden Anwendungen und Workflows zu integrieren

Nutzen Sie das Feinabstimmungs-Feature, um Modelle an Ihre spezifischen Datensätze und Anwendungsfälle benutzerdefiniert anzupassen

Bringen Sie Leistung und Geschwindigkeit in Einklang, um starke Argumentations- und Mehrsprachigkeitsfähigkeiten ohne hohe Rechenanforderungen zu erzielen

Limit von Mistral KI

Open-Source-Versionen erfordern technisches Fachwissen und eine entsprechende Infrastruktur, um sie ordnungsgemäß zu implementieren und zu warten

Die Dokumentation und der Community-Support sind im Vergleich zu etablierteren generativen KI-Modellen weniger umfassend

Die Leistung variiert erheblich zwischen den leichtgewichtigen und schwergewichtigen Modellen, manchmal unerwartet

Preise für Mistral KI

Chatten Kostenlos

chatten Pro:* 14,99 $/Monat

chatten Team: 50 $/Monat für zwei Benutzer

chatten Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

mistral Code*: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

bereitstellungen im Unternehmen*: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Mistral KI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📖 Lesen Sie auch: Wie man KI im Inhalt-Marketing einsetzt

10. DeepSeek (am besten geeignet für anspruchsvolle Denkaufgaben)

via DeepSeek

Sind Sie es leid, dass /AI Ihnen Antworten liefert, ohne dass Sie wissen, wie sie zu diesen Antworten gekommen ist? DeepSeek denkt laut. Sie können beobachten, wie es Probleme analysiert, auf Hindernisse stößt, zurückgeht und sich in Echtzeit anpasst.

Mathematische Beweise, wissenschaftliche Hypothesen, vielschichtige analytische Aufgaben – all das bewältigt es und zeigt dabei seine Arbeit. Diese Transparenz macht es für das Lernen und die Überprüfung wertvoll. Und da es seine eigene Argumentation verfeinern kann, eignet es sich ideal für Projekte, die sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln.

Ein der am meisten gelobten Features der DeepSeek-Modelle ist ihr riesiges Kontextfenster. Mit der Fähigkeit, bis zu 128.000 Token zu verarbeiten, können diese Modelle riesige Mengen an Informationen in einer einzigen Instanz erfassen und analysieren.

Die besten Features von DeepSeek

Stellen Sie die ersten Schlussfolgerungen des Modells in Frage und beobachten Sie, wie es mithilfe des Selbstkorrektur-Features seine Ansätze überdenkt

Integrieren Sie DeepSeek über API-Zugriff in akademische Workflows, um eine konsistente Dokumentation der Argumentation zu gewährleisten

Generieren, abschließen und debuggen Sie Code mit DeepSeek Coder

Exportieren Sie fertige Transkripte der Argumentationskette für Peer-Reviews und akademische Publikationen

Limit von DeepSeek

Der Denkprozess kann extrem langsam sein, insbesondere bei komplexen Problemen, die mehrere Iterationen erfordern

Das Transparenz-Feature kann zu ausführlichen Erklärungen führen, die die eigentliche Lösung verschleiern

Im Vergleich zu gängigeren KI-Automatisierungsplattformen Limit Verfügbarkeit und Zugriffsmöglichkeiten

Da der Schwerpunkt auf logischen Aufgaben liegt, eignet sich die Software nicht besonders für kreative oder Unterhaltung-Anwendungen

Preise für DeepSeek

Benutzerdefinierte Preisgestaltung basierend auf der Token-Nutzung

DeepSeek-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über DeepSeek?

Ein Reddit-Kommentar führte dies näher aus:

Ich verwende R1 für technisches Schreiben und Dokumentation. Es ist überraschend gut darin, komplexe Themen klar zu erklären, und erkennt technische Unstimmigkeiten besser als andere Modelle, die ich ausprobiert habe. Eignet sich auch hervorragend, um Forschungsarbeiten in leicht verständliche Zusammenfassungen aufzuteilen.

Ich verwende R1 für technisches Schreiben und Dokumentation. Es ist überraschend gut darin, komplexe Themen klar zu erklären, und erkennt technische Unstimmigkeiten besser als andere Modelle, die ich ausprobiert habe.

Eignet sich auch hervorragend, um Forschungsarbeiten in leicht verständliche Zusammenfassungen aufzuteilen.

🔍 Wussten Sie schon? Komplexe Eingaben, wie das Lösen von Gleichungen oder die Bearbeitung großer Ideen, können bis zu sechsmal mehr Energie verbrauchen als einfache Suchanfragen. Je anspruchsvoller die Frage, desto höher sind die CO2-Kosten für den Einsatz von KI.

Ihre Suche endet mit ClickUp

Viele Alternativen zu Google Gemini KI bieten nützliche Funktionen – schnelle Antworten, ausführliche Analysen in Form von Formularen, kreatives Brainstorming oder Unterstützung bei der Recherche. Je nach Ihren Anforderungen sind sie alle eine gute Wahl.

Aber wenn Ihre Arbeit nicht bei Antworten aufhört, warum sollten dann Ihre tools das tun?

ClickUp wurde für die Umsetzung entwickelt. Ganz gleich, ob Sie schreiben, Code, recherchieren oder ganze Projekte verwalten – die KI von ClickUp geht über das Übliche hinaus. Sie begleitet Sie in Ihrem Arbeitsbereich mit KI-Agenten, Brain MAX, KI-Notizblock und Echtzeit-Ausführungstools, die Ihre Arbeit voranbringen.

Melden Sie sich bei ClickUp an und verwandeln Sie gute Ideen in fertige Arbeit. ✅