Wie Sie Marktforschung betreiben und Daten in Maßnahmen umsetzen

Stellen Sie sich vor, Sie bringen ein Produkt auf den Markt, von dem Sie glauben, dass es gefragt ist, und am Tag der Markteinführung herrscht nur Stille.

Oder vielleicht haben Sie Ihr Produkt/Ihre Dienstleistung zu teuer angeboten und haben nun nicht genügend Abnehmer!

Klingt mühsam, oder? Mit dem richtigen Marktforschungsprozess lässt sich das jedoch ganz vermeiden. Ganz gleich, ob Sie ein Unternehmer mit einer brillanten Idee sind oder als Marketingfachmann Ihre nächste Kampagne optimieren möchten – Marktforschung ist der schnellste Weg, um Spekulationen zu vermeiden. Sie verschafft Ihnen Klarheit über Ihre Zielgruppe, Ihre Mitbewerber und Ihre Chancen, sodass Sie effektive Strategien entwickeln können.

🧠 Wissenswertes: Die Marktforschungsbranche verzeichnete ein erstaunliches Wachstum von 37,25 % – von 102 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 140 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024.

Lehnen Sie sich zurück, während wir Ihnen alles zeigen, was Sie über den Marktforschungsprozess wissen sollten!

Was ist Marktforschung?

Marktforschung ist der Prozess der Sammlung, Analyse und Interpretation von Daten. Diese Daten können Informationen über Ihre Zielgruppe, Wettbewerber oder allgemeine Marktbedingungen umfassen.

Eine solche Analyse hilft Unternehmen, Kundenbedürfnisse zu verstehen, Trends zu erkennen, Ideen auszuprobieren und Strategien zu optimieren, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Außerdem spart sie Zeit, Geld und Aufwand, die sonst blindlings für den Versuch aufgewendet würden, das Produkt zum Erfolg zu führen.

Betrachten Sie es als geheime Informationen für Ihr Unternehmen. Anstatt sich auf Ihre Intuition zu verlassen, investieren Sie Aufwand in die Beschaffung konkreter Daten. Diese Daten zeigen Marktlücken auf – was Menschen wollen, wie sie sich verhalten und wie Sie sie erreichen können. Als Ergebnis bieten diese Forschungsergebnisse Klarheit, die Ihnen strategische Entscheidungen für ein beschleunigtes Wachstum ermöglicht.

⭐️ Vorgestellte Vorlage Die ClickUp-Vorlage für Marktforschung hilft Teams dabei, Forschungsdaten an einem Ort zu sammeln, zu organisieren und zu analysieren, damit Sie Trends aufdecken, Ideen validieren und fundierte Geschäftsentscheidungen schneller treffen können. Von Umfragen und Interviews bis hin zur Konkurrenzanalyse bleibt jede Phase Ihres Forschungsprozesses strukturiert und kollaborativ. Kostenlose Vorlage Optimieren Sie Ihre Erkenntnisse mit der ClickUp-Vorlage für Marktforschung

Warum sollten Unternehmen Marktforschung betreiben?

Marktforschung ist das Segel, mit dem Sie die disruptiven Wellen sich verändernder Markttrends und wechselnder Kundenerwartungen navigieren können. ✅

Hier sind einige Gründe, warum Unternehmen Marktforschung betreiben sollten:

Verstehen Sie den Zielmarkt : Sie sammeln Daten, die Ihnen eine 360-Grad-Ansicht Ihrer Zielkunden ermöglichen. Dieses tiefere Verständnis reicht von ihren Pain Points und Bedürfnissen bis hin zu Verhaltensweisen und Präferenzen

Ideen vor der Markteinführung validieren : Nicht jede Idee führt zu einem marktfähigen Produkt oder einer Dienstleistung. Marktforschung ist der Sandkasten, in dem Sie Ihre Annahmen testen und Ihre großen Ideen mit Beweisen untermauern können

Formulieren Sie Botschaften, die ankommen : Mit Erkenntnissen aus Ihrem Einzelziel können Sie Ihre Botschaften so optimieren, dass sie ankommen und zu Conversions führen

Risiken minimieren : Ganz gleich, ob Sie in einen neuen Markt eintreten oder Ihre Preisstrategien anpassen – Marktforschungsergebnisse liefern datengestützte Erkenntnisse, die Spekulationen überflüssig machen und Risiken minimieren

Seien Sie Trends einen Schritt voraus : Marktforschung gibt Ihnen ein Gespür für sich verändernde Kundenverhalten, technologische Veränderungen und die Erfolgsformeln Ihrer Wettbewerber. So sind Sie den Trends, die den Markt beeinflussen, immer einen Schritt voraus, während Sie Ihre Strategien anpassen und als Sieger hervorgehen

Produkte und Dienstleistungen verbessern : Anhand von Zielgruppen- und Kundenfeedback können Sie Änderungen an Ihren Produkten und Dienstleistungen vornehmen, um diese besser auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden abzustimmen. Sie wissen, was funktioniert und was verbessert werden muss

treffen Sie sichere, datengestützte Entscheidungen*: Treffen Sie fundierte Entscheidungen auf der Grundlage solider Daten. Dies stärkt Ihre Produkt-Roadmap, Ihre Marketingstrategie und Ihren Vertriebsaufwand

Kommunizieren Sie Erkenntnisse teamübergreifend: Tools wie : Tools wie Marktberichtssoftware machen Marktforschungsdaten für alle zugänglich. Diese Sichtbarkeit in Verbindung mit Datenanalysefunktionen sorgt dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind und der individuelle Aufwand reduziert wird

🧠 Fun Fact: Unternehmen, die in Marktforschung investieren, wachsen zwei- bis dreimal schneller als solche, die dies nicht tun!

Was ist die beste Marktforschungsmethode? Hier finden Sie einen Vergleich

Marktforschungsmethoden lassen sich grob in zwei Arten unterteilen: Primärforschung und Sekundärforschung.

Die Primärforschung umfasst Marktforschungstechniken wie Umfragen, Interviews, Fokusgruppen und Beobachtungen. Das Ziel besteht darin, neue Daten aus erster Hand direkt von den Forschungsteilnehmern zu sammeln. Im Gegensatz dazu analysiert die Sekundärforschung vorhandene Datenquellen wie Berichte, Statistiken und Veröffentlichungen.

Die folgende Tabelle vergleicht die verschiedenen Arten von Marktforschungsprozessen, hauptsächlich die primären Marktforschungstechniken:

Umfragen Interviews Fokusgruppen Beobachtungsforschung Definition Umfragen sind strukturierte Fragebögen, die an eine große Gruppe verteilt werden Interviews sind geführte Einzelunterhaltungen Fokusgruppen sind moderierte Diskussionen mit einer kleinen Gruppe von Teilnehmern Beobachtungsforschung umfasst die Beobachtung von Benutzern in natürlichen oder kontrollierten Umgebungen Primäres Ziel Sammeln Sie quantifizierbare Daten und Trends Erforschen Sie Motivationen, Verhaltensweisen und Einstellungen Testen Sie Reaktionen, decken Sie Wahrnehmungen auf Verstehen Sie das tatsächliche Kundenverhalten und vergleichen Sie es mit dem angegebenen Verhalten Einzelziel Breites Publikum, spezifische Segmente Einzelne Benutzer, Stakeholder Spezifische demografische Segmente Echte Benutzer oder Kunden Datentyp Quantitativ Qualitativ Qualitativ Qualitativ Zeit und Kosten Gering bis mäßig Zeitaufwändig, kostspielig Mittel bis hoch Moderieren Am besten geeignet für Annahmen validieren, Zufriedenheit messen Tiefgehende Einblicke, komplexes Verständnis von Entscheidungen Testen Sie neue Konzepte oder Botschaften UX-Erkenntnisse, Produktnutzungsmuster

🔎 Wussten Sie schon? Der erste dokumentierte Aufwand für Marktforschung wurde in den 1920er Jahren durch Tür-zu-Tür-Umfragen erledigt!

Der Marktforschungsprozess: Wie Unternehmen Daten in Entscheidungen umwandeln

Marktforschung ist keine einmalige Angelegenheit. Es handelt sich um einen kontinuierlichen Prozess, der mit jeder Iteration mehr Klarheit schafft. Ganz gleich, ob Sie in einen neuen Markt eintreten, ein Produkt einführen oder Ihre Geschäftsstrategie verfeinern möchten – eine gründliche Marktforschung stellt sicher, dass Sie auf realen Erkenntnissen aufbauen und nicht auf Annahmen.

Von der Identifizierung der richtigen Fragen bis hin zur Umwandlung von Rohdaten in fundierte Entscheidungen bildet jeder Schritt des Marktforschungsprozesses die Grundlage für nachhaltiges Wachstum. Im Folgenden unterteilen wir diesen Prozess in sieben umsetzbare Schritte, die Sie von der Idee bis zur Umsetzung begleiten:

Schritt 1: Definieren Sie Ihre Forschungsziele

Jede erfolgreiche Marktforschungsinitiative beginnt mit Klarheit.

Mit Tools wie ClickUp, der alles App für die Arbeit, und mit Features wie ClickUp Docs können Sie Ihre Forschungsziele, Projektbeschreibungen und das Feedback Ihrer Stakeholder in einem einzigen, kollaborativen Dokument zentralisieren.

Verwenden Sie Kommentare, um Beiträge Ihres Teams zu sammeln und direkt im Dokument Aktionselemente zuzuweisen, damit alle auf dem gleichen Stand sind. Erkunden Sie ein neues Kundensegment? Messen Sie die Markenbekanntheit? Validieren Sie ein Produktkonzept? Wenn Sie Ihr „Warum“ genau definieren, können Sie die Fragen formulieren, die Sie beantworten müssen.

Zentralisieren Sie alle Ihre Marktforschungsziele an einem Ort mit ClickUp Docs

Profi-Tipp: Legen Sie detaillierte Berechtigungen für Dokumente fest, um Forschungsergebnisse sicher für interne Teams oder externe Partner freizugeben und sicherzustellen, dass vertrauliche Informationen geschützt bleiben.

Schritt 2: Daten sammeln (Primär- vs. Sekundärforschung)

Nachdem Sie Ihre Ziele definiert haben, besteht der nächste Schritt darin, relevante Daten zu sammeln. Dazu gehören in der Regel Primärforschung (Originaldaten, die durch Umfragen, Interviews oder Fokusgruppen erhoben werden) und Sekundärforschung (bestehende Quellen wie Marktberichte oder Wettbewerbsanalysen). Primärdaten liefern Ihnen spezifische und originäre Erkenntnisse, während Sekundärdaten Ihnen helfen, das Gesamtbild zu verstehen.

Mit ClickUp-Formularen können Sie benutzerdefinierte Umfragen erstellen, deren Antworten direkt als umsetzbare Aufgaben in Ihren Workspace übernommen werden. Sie können Formularfelder Benutzerdefinierten Feldern zuordnen, Aufgabeninhaber zuweisen und Prioritäten automatisch festlegen, wodurch die Datenerfassung und Nachverfolgung optimiert werden.

Denken Sie daran, in dieser Phase Ihre Benutzerpersönlichkeit zu erstellen! Dies hilft Ihnen dabei, personalisierte Kundenerlebnisse zu schaffen und den Rest Ihrer Recherche zu gestalten.

Kostenlose Vorlage Erhalten Sie einen effektiven Marktforschungsprozess mit der Formularvorlage von ClickUp

Die ClickUp-Formularvorlage ist Ihr gebrauchsfertiger Workspace für die Organisation und Automatisierung der Marktforschung von Grund auf. Anstatt bei Null anzufangen, erhalten Sie eine vorgefertigte Formularstruktur, die vollständig anpassbar ist – ideal für die Erfassung von Kundenfeedback, Interviewantworten oder Stakeholder-Input.

Jede Übermittlung eines Formulars fließt als Aufgabe mit Standardstatus, benutzerdefinierten Feldern und Teamzuweisungen in Ihren Workspace. Sie können Antworten nach Persona, Region oder Kampagne mit Tags versehen und diese Erkenntnisse nutzen, um Trends zu verfolgen, Lücken zu analysieren oder gezielte Follow-ups zu starten. Es ist eine praktische Startrampe für die Erstellung von Benutzer-Personas, die Validierung von Ideen und die Verwaltung der Forschungslogistik – alles an einem Ort.

Ideal für: Forscher und Marketingfachleute, die eine konsistente, wiederholbare Struktur für die Erfassung von Primärdaten über mehrere Touchpoints hinweg benötigen.

📚 Lesen Sie auch: Fragen zur Kundenerkundung, um Ihren Markt und Ihr Produktpotenzial vollständig zu verstehen

Schritt 3: Segmentieren und analysieren Sie Ihre Zielgruppe

Bei der Marktforschung geht es ebenso sehr um Ihre Zielgruppe wie um Ihre Konkurrenz. Hier untersuchen Sie also Ihre Mitbewerber – was sie tun, wie sie positioniert sind und wo sie erfolgreich sind (oder Probleme haben). Eine solche Analyse hilft Ihnen, ungenutzte Chancen zu entdecken, ohne einen langwierigen Prozess mit vielen Fehlversuchen durchlaufen zu müssen.

Analysieren Sie die Botschaften, Preise, Kundenbewertungen, soziale Präsenz, den Tonfall und die Produktfeatures Ihrer Mitbewerber, um Marktlücken, ungedeckte Kundenbedürfnisse und potenzielle Positionierungsmöglichkeiten zu identifizieren.

Marketing-Analytics-Software vereinfacht den Prozess durch direkte Vergleiche und Echtzeit-Benchmarking.

Kategorisieren Sie verschiedene Marktforschungssegmente mit ClickUp Aufgaben-Tags

Verwenden Sie ClickUp Aufgaben-Tags, um Erkenntnisse wie „Beschwerden zur Verpackung” oder „Verwirrung bezüglich der Inhaltsstoffe” zu kategorisieren. Diese Tags bieten im Vergleich zu Beschreibungen zusätzliche Details. Sie können Antworten nach Alter, Hauttyp und Region segmentieren. Durch die Kombination von Beschreibungen und Tags lassen sich Trends leichter visualisieren und erkennen.

Sie können die ClickUp-Dashboards auch so konfigurieren, dass die verschiedenen Insight-Cluster und deren Häufigkeit angezeigt werden.

Schritt 4: Erkenntnisse über Wettbewerber analysieren

Die Analyse Ihrer Wettbewerber hilft Ihnen, Ihre Position auf dem Markt zu kontextualisieren und Lücken zu entdecken, die Sie nutzen können. Dazu gehört die Untersuchung der Angebote Ihrer Wettbewerber, ihrer Preismodelle, der Kundenstimmung und ihrer Marketingstrategien.

Sobald die Daten eingehen, müssen sie nutzbar gemacht werden. Zunächst müssen Sie unstrukturierte Daten in strukturierte Daten umwandeln. Wandeln Sie rohes Kundenfeedback, Tabellen und Diagramme in nutzbare Erkenntnisse um.

Organisieren Sie Ihre Ergebnisse nach zentralen Themen: Trends, Ausreißer, wiederkehrende Probleme und überraschende Erkenntnisse. Verwenden Sie Visualisierungstools, um die Datenanalyse für alle Beteiligten zu vereinfachen.

Vergleichen Sie Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung mit denen Ihrer Mitbewerber in der ClickUp-Tabellenansicht

Organisieren Sie eine Matrix der Wettbewerbslandschaft direkt in einer Tabellenansicht und skizzieren Sie wichtige Wettbewerber und deren Unterscheidungsmerkmale. Vergleichen Sie Features, Preise, Verpackungen, Formeltypen und die Kundenstimmung. Sie können auch Screenshots, Weblinks und Analysen der Stimmung in sozialen Medien als Unteraufgaben anhängen, um Ihre Recherche zu zentralisieren.

Fragen Sie sich: Was lieben oder hassen Kunden an diesen Marken? Welche Lücken fallen auf? Dieser strukturierte Vergleich hilft Ihnen, Muster und Chancen aufzudecken, die in allgemeinen Übersichten oft übersehen werden.

Fügen Sie relevante Screenshots, Weblinks oder Social-Media-Analysen als Unteraufgaben hinzu, um Ihre Recherche zu zentralisieren und sie bei strategischen Besprechungen leichter wiederzufinden.

➡️ Weiterlesen: Kostenlose Vorlagen für Branchenanalysen zur Nachverfolgung des Wettbewerbs

Schritt 5: Daten organisieren und interpretieren

Jetzt kommt der schwierige Teil: Informationen in Erkenntnisse umwandeln. Daten ohne Richtung sind nur Lärm. Dieser Schritt verbindet Ihre Erkenntnisse mit Ihren nächsten Schritten.

Verwandeln Sie aussagekräftige Erkenntnisse in konkrete Elemente. Ihre Zielgruppe bevorzugt möglicherweise bestimmte Inhaltselemente, einen bestimmten Tonfall oder ein bestimmtes Format. Nutzen Sie diese Erkenntnisse, um Ihre Produkt-Roadmap, Ihre Werbetexte oder Ihre Preismodelle anzupassen.

Unterschätzen Sie nicht Ihre technischen Ressourcen – KI-Marketing-Tools können Ihnen dabei helfen, Botschaften auf der Grundlage der Sprache Ihrer Kunden zu erstellen.

Dies ist eine clevere Verknüpfung, um Ihre Kommunikation auf die Stimme Ihrer Zielgruppe abzustimmen, insbesondere wenn Sie neue Kanäle oder Kampagnen testen.

Interpretieren Sie Daten mit Recherchetools wie der ClickUp Board-Ansicht

Die Listen- und Board-Ansichten von ClickUp helfen Ihnen, Daten in Kategorien oder Erkenntnisse zu gruppieren. Erstellen Sie benutzerdefinierte Status wie „Validierte Erkenntnis“, „Muss überprüft werden“ oder „Nicht unterstützte Behauptung“, um die Stärke und Relevanz jedes Datenpunkts zu verfolgen. Verwenden Sie ClickUp Brain, um lange Interviewtranskripte oder Feedback zusammenzufassen, Schlüsselmerkmale zu extrahieren und automatisch Entwürfe für Erkenntnisse zu erstellen.

Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp-Automatisierungen, um Aufgaben zu verschieben oder Stakeholder zu benachrichtigen, wenn Erkenntnisse validiert wurden oder überprüft werden müssen, damit Ihr Workflow effizient und transparent bleibt.

Erfahren Sie mehr über die Best Practices für die Verwendung der Listenansicht in ClickUp:

Schritt 6: Präsentieren Sie Ihre Ergebnisse

Eine gute Recherche ist nur so wertvoll wie die Fähigkeit Ihres Teams, sie zu verstehen und umzusetzen. Fassen Sie wichtige Erkenntnisse, visuelle Trends und umsetzbare Empfehlungen in einem klaren und überzeugenden Format zusammen, das auf Ihre Stakeholder zugeschnitten ist.

Präsentieren Sie die Ergebnisse Ihrer Marktforschungsprojekte über ClickUp Dashboards

ClickUp Dashboards sind ideal für diesen Schritt. Kombinieren Sie Diagramme, Aufgaben-Widgets und Tabellen, um einen lebendigen Bericht zu erstellen, der automatisch aktualisiert wird, sobald neue Daten eingehen.

Wenn Sie ein narratives Format benötigen, stellen Sie alles in ClickUp Dokumenten zusammen – fügen Sie Visualisierungen ein, verknüpfen Sie Aufgaben und hängen Sie sogar Rohdatendateien als Referenz an. Wenn Sie Ihren Prozess gut dokumentiert haben, wird er zu einer Plug-and-Play-Recherchebibliothek für zukünftige Projekte.

Schritt 7: Treffen Sie datengestützte Entscheidungen

Mit einem klaren Verständnis Ihrer Forschungsergebnisse ist es an der Zeit, von der Beobachtung zur Umsetzung überzugehen. Nutzen Sie die Ergebnisse als Leitfaden für die Produktentwicklung, Markteinführungsstrategien, Kundenansprache oder operative Verbesserungen.

Treffen Sie Entscheidungen anhand von Roadmaps mit der Gantt-Diagramm-Ansicht von ClickUp

Verwandeln Sie Erkenntnisse in Initiativen, um in ClickUp einen umsetzbaren Fahrplan zu erstellen. Verknüpfen Sie Forschungsaufgaben mit verwandten Zielen, legen Sie Fälligkeitsdaten fest, weisen Sie Eigentümer zu und verfolgen Sie den Fortschritt mithilfe von Gantt-Diagrammen oder der Zeitleistenansicht. Verwenden Sie ClickUp-Meilensteine, um wichtige Forschungsphasen zu markieren und sicherzustellen, dass Ihr Team auf Kurs bleibt.

➡️ Weiterlesen: Kostenlose Vorlagen für Forschungspläne für Teams und Fachleute

Verwendung von ClickUp für die Marktforschung

Wir haben bereits gesehen, wie ClickUp die Marktforschung in verschiedenen Phasen unterstützt. Aber diese App für die tägliche Arbeit kann noch mehr.

Mit ClickUp Enterprise Search finden Sie sofort Dateien, Nachrichten und Erkenntnisse in Ihrem gesamten Workspace und in integrierten Apps (wie Google Drive, Slack und Figma) und sparen so Stunden bei der Recherche.

Effektive Marktforschung erfordert mehr als nur die Sammlung von Daten – sie erfordert Klarheit, Zusammenarbeit und strategische Umsetzung. ClickUp vereint all dies in einem einzigen Workspace und erleichtert so die Verwaltung komplexer Forschungs-Workflows und die Umsetzung von Erkenntnissen in fundierte Entscheidungen.

Profi-Tipp: Verwenden Sie den ClickUp AI Notetaker, um Interviews oder Fokusgruppen automatisch zu transkribieren und zusammenzufassen und die Transkripte direkt in Dokumenten oder Aufgaben zu speichern, damit Sie sie leicht wiederfinden und analysieren können.

Richten Sie Ihre Forschungsergebnisse mit ClickUp Goals an Ihrer Geschäftsstrategie aus

Sobald Sie Ihre Forschungsziele besser verstehen, tragen Sie diese in ClickUp Goals ein

Marktforschung ist nur dann wertvoll, wenn sie auf die Geschäftsziele abgestimmt ist. Mit ClickUp Goals können Sie klare, messbare Einzelziele festlegen – wie beispielsweise die Fertigstellung einer Wettbewerbsanalyse oder das Sammeln von 1.000 Umfrageantworten – und diese mit bestimmten Aufgaben oder Listen verknüpfen. Als Ergebnis trägt jede Forschungsaktivität zu umfassenderen Geschäftsergebnissen bei und bietet einen klaren Weg von der Erkenntnis zur Wirkung.

Der Bonus? Sie können bei der Definition des übergeordneten Ziels in Echtzeit mit Ihren Produkt- und Vertriebsteams zusammenarbeiten.

💡 Profi-Tipp: Es ist entscheidend, proaktives Benutzer-Feedback von reaktivem Kundensupport zu unterscheiden. Verwenden Sie spezielle Tools für Kundenfeedback, um aus allgemeinen Anfragen besonders wichtige Ideen herauszufiltern. Integrieren Sie diese validierten Erkenntnisse anschließend als umsetzbare Aufgaben in Ihren Workflow, um gezielte Produktverbesserungen voranzutreiben.

➡️ Weiterlesen: Alternativen und Wettbewerber zu SurveyMonkey

Verfolgen Sie den Fortschritt in allen Phasen der Recherche mit den Meilensteinen von ClickUp

Verbinden Sie Aufgaben mit Meilensteinen, um Erkenntnisse mit ClickUp Meilensteinen in Maßnahmen umzusetzen

In ähnlicher Weise bietet ClickUp Milestones eine umfassende Ansicht der Fortschritte in allen wichtigen Forschungsphasen, wie Planung, genaue und verwertbare Datenerfassung, Analyse und Berichterstellung.

Legen Sie Meilensteine fest, um den Fortschritt in den verschiedenen Phasen der Recherche zu verfolgen, Verzögerungen frühzeitig zu erkennen und Ihr Team auf die Fristen einzustellen.

Das sagt Juan Casian, CEO bei Atrato, über die Verwendung von ClickUp:

Für mich ist es wichtig, den Puls zu fühlen, wie wir auf unsere größeren Ziele vorankommen. ClickUp gibt mir schnell die hochgradige Sichtbarkeit, die ich brauche und die wir mit unseren früheren Tools nicht hatten.

Für mich ist es wichtig, einen Überblick über unsere Fortschritte bei der Erreichung unserer übergeordneten Ziele zu haben. ClickUp bietet mir schnell die hochgradige Sichtbarkeit, die ich brauche und die wir mit unseren bisherigen Tools nicht hatten.

💡 Profi-Tipp: Gute Benutzerforschung geht über das Sammeln von Daten hinaus – es geht darum, den Unterschied zwischen proaktivem Feedback und reaktivem Support zu erkennen. Verwenden Sie spezielle Tools für Kundenfeedback, um wichtige Erkenntnisse zu gewinnen, und wandeln Sie diese dann in umsetzbare Aufgaben um, die Produktinnovationen vorantreiben. 📚 Wenn Sie tiefer in das Thema einsteigen möchten, lesen Sie unseren Leitfaden zur Durchführung von Benutzerforschung und erfahren Sie, wie Sie Feedback sammeln, analysieren und umsetzen können, das wirklich etwas bewegt.

Verwandeln Sie Formularantworten mit ClickUp Aufgaben in Forschungsaufgaben

Verwandeln Sie Formulare während der Datenerfassung für die Marktforschung mit ClickUp Aufgaben in Aufgaben

Jeder Schritt im Marktforschungsprozess – vom Entwurf der Umfragefragen bis zur Analyse von Branchentrends – wird in ClickUp Aufgaben verwaltet. Sie können Aufgabeninhaber zuweisen, Fälligkeitsdaten hinzufügen, Anhänge einfügen und Felder anpassen, um den Forschungstyp, die Quelle oder die Priorität zu verfolgen.

Diese Struktur auf Aufgabenebene sorgt für Verantwortlichkeit und Transparenz im gesamten Forschungs-Workflow.

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die verschiedenen Arten von ClickUp-Aufgaben:

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Ergebnisse zusammenzufassen und Erkenntnisse schneller zu gewinnen

Marktforschungsprozess mit ClickUp Brain

Die Umwandlung von Rohdaten in aussagekräftige Erkenntnisse erfordert oft Zeit.

ClickUp Brain ist Ihr integrierter KI-Rechercheassistent, der Ihnen dabei hilft, schneller von Rohdaten zu echten Erkenntnissen zu gelangen. Er fasst Interviews automatisch zusammen, erkennt wiederkehrende Themen in großen Datensätzen und generiert die nächsten Schritte – alles innerhalb Ihres Workspace. Ganz gleich, ob Sie Umfrageantworten organisieren oder Wettbewerbsinformationen auswerten, mit Brain können Sie die manuelle Synthese überspringen und sich auf Entscheidungen auf höherer Ebene konzentrieren.

Für Desktop-Benutzer geht Brain Max noch einen Schritt weiter. Es bietet Sprach-zu-Text- und Text-zu-Sprache-Funktionen, sodass Sie Forschungsnotizen, Aufgaben oder Ideen freihändig diktieren und sich KI-generierte Zusammenfassungen vorlesen lassen können, während Sie andere Aufgaben erledigen. Außerdem erhalten Sie ein tieferes Kontextbewusstsein: Brain Max kann Ihren ClickUp-Workspace, verbundene Apps und das Internet durchsuchen, um relevante Dateien, Erkenntnisse oder Zusammenfassungen zu finden – sogar solche, deren Existenz Sie vergessen haben.

Gemeinsam bringen ClickUp Brain und Brain Max fortschrittliche KI-Funktionen in Ihren Forschungs-Workflow, sodass Sie schneller denken, Ihre Ideen in die Tat umsetzen und alles, was Sie brauchen, in Sekundenschnelle finden können.

📮ClickUp Insight: 30 % unserer Befragten verlassen sich bei der Recherche und Informationsbeschaffung auf KI-Tools. Aber gibt es eine KI, die Ihnen hilft, die eine verlorene Datei bei der Arbeit oder den wichtigen Slack-Thread zu finden, den Sie vergessen haben zu speichern? Ja! Die KI-gestützte Connected Search von ClickUp kann alle Inhalte Ihres Workspace, einschließlich integrierter Apps von Drittanbietern, sofort durchsuchen und Erkenntnisse, Ressourcen und Antworten bereitstellen. Mit der erweiterten Suche von ClickUp können Sie bis zu 5 Stunden pro Woche sparen!

Verwalten Sie jeden Schritt der Recherche mit der ClickUp-Vorlage für Marktforschung

Kostenlose Vorlage Vereinfachen Sie Ihre Marktforschungsprojekte und Geschäftsentscheidungen mit der ClickUp-Vorlage für Marktforschung

Vereinfachen Sie Ihre Marktforschungsprojekte und Geschäftsentscheidungen mit der ClickUp-Vorlage für Marktforschung

Außerdem erhalten Sie viele Vorlagen, die Sie ganz einfach an Ihren Anwendungsfall anpassen können. Die Marktforschungsvorlage von ClickUp ist beispielsweise ein Plug-and-Play-Workspace, mit dem Sie jede Phase Ihres Forschungsprojekts verwalten können, von der Zielsetzung und Datenerfassung bis hin zur Wettbewerbsanalyse und den Abschlussberichten.

Das wird Ihnen gefallen:

Verfolgen Sie jede Forschungsaufgabe mit integrierten Status und Zeitleisten

Organisieren Sie Erkenntnisse aus Umfragen, Interviews und Wettbewerbsanalysen in vorgefertigten Listen

Arbeiten Sie mit Ihren Teamkollegen in Echtzeit über Kommentare, Dokumente und Aufgaben zusammen

Visualisieren Sie Ihre Ergebnisse mithilfe vorintegrierter Dashboards

Recherchieren Sie wie ein Profi mit ClickUp!

Marktforschung ist Ihr Sprungbrett zum Erfolg.

Ob Sie Kundenbedürfnisse identifizieren, ein neues Konzept testen oder Wettbewerber analysieren – mit dem richtigen Forschungsprozess können Sie Informationen in Ergebnisse umwandeln. Und jeder Schritt des Prozesses bringt Sie näher an die Entwicklung eines Produkts, das Ihre Zielgruppe wirklich will.

Auch wenn der Marktforschungsprozess überwältigend erscheint, macht ClickUp ihn in vielerlei Hinsicht einfacher. Jedes Feature von ClickUp ist darauf ausgelegt, Ihre Forschung in echte, messbare Ergebnisse umzuwandeln.

Sind Sie bereit, marktorientierte Erkenntnisse in Maßnahmen umzusetzen? Melden Sie sich jetzt für ClickUp an!