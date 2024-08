Optimieren Sie Ihre Unternehmensstrategien mit den 10 besten KI-Tools für die Konkurrenzanalyse

Ein wachsames Auge auf die Aktionen und Pläne der Konkurrenten zu haben, ist entscheidend für den Erfolg eines Unternehmens. Wenn Sie die Stärken und Schwächen Ihrer Konkurrenten kennen, gewinnen Sie wertvolle Erkenntnisse, um Ihre eigenen Ziele und Strategien zu verfeinern und in Ihrer Branche die Nase vorn zu haben.

Dank künstlicher Intelligenz (KI) ist die Analyse von Wettbewerbern heute einfacher und schneller als je zuvor. KI-gestützte Tools kratzen nicht nur an der Oberfläche - sie decken schwer fassbare Muster im Verhalten Ihrer Konkurrenten auf, analysieren sie und ermöglichen es Ihnen, ihre Schritte in Echtzeit zu verfolgen.

Dieser Artikel taucht tief in das spielverändernde Potenzial der künstlichen Intelligenz ein und stellt die 10 besten KI-Tools für die Konkurrenzanalyse vor. Wir schlüsseln die wichtigsten Funktionen der Konkurrenzanalyse, die Nachteile und die Nutzerbewertungen auf, um Ihnen dabei zu helfen, Ihre Entscheidungsfindung und strategische Planung zu neuen Höhen. 🔝

KI tools zur Wettbewerbsanalyse sind Programme, die neue Technologien wie Large Language Models (LLMs) nutzen, um die Untersuchung der Strategien, Produktqualität und Kundenzufriedenheit Ihrer Konkurrenten zu revolutionieren. Sie rationalisieren und automatisieren den Prozess der Identifizierung von Markttrends, der Erkennung von Chancen und der Bewertung der eigenen Leistung im Vergleich zur Konkurrenz.

Diese Tools arbeiten, indem sie Haufen von Daten sichten und sie zu leicht verständlichen und umsetzbaren Erkenntnissen verdichten. Die Marktinformationen helfen Ihnen, Bereiche zu identifizieren, in denen sich Ihr Produkt von anderen abheben kann, oder Bereiche zu kennzeichnen, die verbessert werden müssen, so dass Sie Folgendes schaffen können notfallpläne und das Risiko zu minimieren.

KI-Tools zur Analyse von Wettbewerbern spielen auch eine entscheidende Rolle bei projektentwicklung und bietet eine bessere Möglichkeit, Zeit und Ressourcen für strategische Initiativen zu verwenden. Dieser Ansatz verbessert Ihre Fähigkeit, sich schnell an neue Trends in der sich ständig verändernden Unternehmenslandschaft anzupassen.

Achten Sie bei der Auswahl Ihres Tools zur KI-Konkurrenzanalyse auf die folgenden wesentlichen Eigenschaften:

Präzision und Genauigkeit: Das KI-Tool muss präzise und genaue Informationen liefern, da diese eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung spielen Fähigkeiten zur Datenerfassung: Das KI-Tool sollte in der Lage sein, Daten von direkten und indirekten Wettbewerbern zu erfassen und zusammenzufassen Benutzerfreundlichkeit: Das KI-Tool sollte über ein benutzerfreundliches Dashboard verfügen. Dadurch werden zeitaufwändige Schulungen für Ihre Teammitglieder überflüssig Integration in bestehende Systeme: Das ausgewählte KI-Tool sollte sich nahtlos in die Produktivitäts- und Projektmanagementplattformen integrieren, die Sie bereits verwenden Sicherheit: Das Tool muss die sensiblen Daten Ihres Unternehmens vor Verletzungen schützen

Unter Berücksichtigung der oben genannten Kriterien haben wir eine umfassende Liste mit den 10 besten KI-Tools zusammengestellt, mit denen Sie überprüfen können, was Ihre Konkurrenten vorhaben, und sogar ihre nächsten Schritte vorhersagen können. 🔮

Wenn Sie eines dieser Tools in Ihr Unternehmen implementieren, können Sie Ihre Strategien verfeinern, wachstum hacken und bleiben Sie Ihren Konkurrenten einen Schritt voraus. Legen wir los!

Verwenden Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben und Ihre Texte, E-Mail-Antworten und vieles mehr zu verbessern

ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform zur Optimierung und Zentralisierung jeglicher Art von Arbeit. Die umfangreichen Funktionen rationalisieren und automatisieren jeden Aspekt des Projektmanagements, von der ersten Ideenfindung bis hin zum Erreichen Ihrer Ziele und Vorgaben.

Im Bereich der Konkurrenzanalyse bietet ClickUp wertvolle KI-Unterstützung mit seiner allmächtigen ClickUp KI funktion. Füttern Sie es mit den richtigen Anweisungen und Richtlinien, und das Tool wird detaillierte und genaue Einblicke und Recherchen über die Schritte und Strategien Ihrer Konkurrenten, die neuesten Markttrends oder Ihre eigenen Stärken und Schwächen hervorzaubern. In nur wenigen Minuten führt ClickUp AI Wettbewerbsanalysen durch, für die Sie sonst Stunden oder sogar Tage benötigen würden. ⏩

Auch wenn Sie ClickUp AI nicht selbst mit der Durchführung der Wettbewerbsanalyse betrauen möchten, kann es Ihnen eine Reihe damit verbundener Aufgaben abnehmen, z. B. die Bearbeitung und das Korrekturlesen Ihrer Berichte, organisieren und Kategorisieren von Forschungsdaten und die Aufzeichnung Ihrer Ergebnisse.

Identifizieren Sie Ihre Hauptkonkurrenten mit ClickUp's WhiteBoard Competitive Analysis Template und verfolgen Sie deren Produktleistung

Neben ClickUp AI bietet die Plattform weitere Tools, um die Wettbewerbsanalyse zu vereinfachen. Zum Beispiel kann die ClickUp-Vorlage für Wettbewerbsanalysen ermöglicht es Ihnen, visuell zusammenzuarbeiten, um über alle Änderungen im Produktportfolio oder in der Marketingstrategie Ihrer Konkurrenten auf dem Laufenden zu bleiben.💲

ClickUp beste Eigenschaften

ClickUp AI für die Erstellung von Wettbewerber-Analyseberichten und zur Unterstützung einer tiefgreifenden Recherche

Funktionen zur Fehlererkennung und -korrektur, die eine genaue Datenerfassung gewährleisten

Thread-Zusammenfassungsfunktion, um große Dokumente in präzise Punkte zu unterteilen

Übersetzt Forschungsergebnisse in 12 Sprachen

100+ vorgefertigte KI-Eingabeaufforderungen, um die gewünschten Ergebnisse zu erhalten

1.000+ vorgefertigte Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle, darunterbusiness Case undfallstudien-Rahmenwerke* Integration mit über 1.000 führenden Produktivitätsanwendungen

ClickUp Einschränkungen

Die mobile Anwendung ist nicht voll funktionsfähig

Neue Benutzer benötigen möglicherweise mehr Zeit, um sich in der Benutzeroberfläche zurechtzufinden

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7 pro Monat und Benutzer

$7 pro Monat und Benutzer Geschäftskunden: $12 pro Monat und Benutzer

$12 pro Monat und Benutzer Enterprise: Kontaktieren Sie das Verkaufsteam für Preise

Kontaktieren Sie das Verkaufsteam für Preise ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Rezensionen und Bewertungen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,000+ Bewertungen) Diese Vorlage herunterladen ### 2. Smartwriter

Über: Smartwriter.ai Smartwriter ist ein vielseitiges KI-Marketing-Tool das das Unternehmenswachstum fördert, indem es auf der Grundlage einer effektiven Konkurrenzrecherche personalisierte Outreach-Strategien entwickelt. Es kann die Wettbewerbsanalyse unterstützen, indem es die Inhalte der Konkurrenten analysiert und wertvolle Einblicke in deren Schreibstil, Tonfall und verwendete Schlüsselwörter liefert. ✍️

Durch das Erkennen von Mustern beschleunigt Smartwriter die Erstellung von E-Mail-Inhalten und formuliert Botschaften, die auf Ihre Zielgruppe zugeschnitten sind. Mit anderen Worten: Smartwriter dient als kompetenter KI-Texter und steuert Social-Media- und E-Mail-Kampagnen mit Botschaften, die den Schmerzpunkten Ihrer Kunden entsprechen.

Smartwriter beste Eigenschaften

Erstellt personalisierte Outreach-E-Mails auf der Grundlage von Mitbewerberanalysen

Ermöglicht das Bearbeiten und Speichern in der App

Hohe Generierungsrate von Inhalten

Integriert mit beliebtene-Mail-Marketing-Tools wie Mailchimp und Sendinblue

Smartwriter Einschränkungen

Einige Funktionen funktionieren nicht richtig, was zu Fehlern führt

Nutzer haben oft Schwierigkeiten, das Support-Team über den Chatbot zu kontaktieren

Preise für Smartwriter

Basic: $49/Monat

$49/Monat Popular: $124/Monat

$124/Monat Pro: $299/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Smartwriter Rezensionen und Bewertungen

G2: 4.0/5 (8+ Bewertungen)

4.0/5 (8+ Bewertungen) Produkt Hunt: 3.5/5 (70+ Bewertungen)

3. Kohäsiv

Über: Zusammenhängend Wie der Name schon sagt, kombiniert Cohesive eine beispiellose KI-Produktivität mit menschlicher Kreativität. Es befähigt Ihr Team, Marketing-Inhalte zu erstellen, zu verfeinern und zu bearbeiten, bis sie genau auf Ihre Zielgruppe zugeschnitten sind.🥻

Cohesive analysiert die Inhalte Ihrer Konkurrenten, um Muster und Trends zu erkennen, z. B. die am häufigsten verwendeten Schlüsselwörter und Phrasen. Anschließend nutzt es die Erkenntnisse der Schlüsselwortforschung, um hochrangige Blogs, Bildunterschriften und Skripte zu erstellen, die Ihre Website-Besucher in Kunden verwandeln. Das Tool kann auch innerhalb von Sekunden einzigartige Bilder auf der Grundlage des bereitgestellten Textes generieren.

Die Plattform verfügt über eine Bibliothek mit über 200 Vorlagen, die Ihnen einen Vorsprung bei der Erstellung von konversionsorientierten YouTube-Skripten, Instagram-Beschriftungen und vielem mehr verschafft.

Die besten Eigenschaften von Cohesive

Analyse von Trends und Mustern in der Content-Strategie der Konkurrenz

Ein einzigartiger Text-zu-Bild-Generator, ideal für Marketing- und Branding-Initiativen

Copyediting-Funktionen, die hochwertige AI-Inhalte erzeugen

Eine umfangreiche Bibliothek mit über 200 Vorlagen

Unterstützt die Keyword-Recherche

KI-gestützte Stimmen zur Verbesserung des Storytellings Ihrer Marke

Kohäsive Einschränkungen

Das Tool kann manchmal Ihre Absichten falsch interpretieren

Einige Nutzer berichteten über Probleme bei der Anmeldung

Zusammenhängende Preise

Basic: Kostenlos für immer

Kostenlos für immer Ersteller: $15/Monat pro Redakteur

$15/Monat pro Redakteur Agentur: $30/Monat pro Redakteur

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Zusammenhängende Rezensionen und Bewertungen

G2: 4.0/5 (unter 5 Bewertungen)

4.0/5 (unter 5 Bewertungen) Produktjagd: 4.6/5 (10+ Bewertungen)

4. Elicit

Über: Ermitteln Sie Elicit ist ein bemerkenswertes KI-Tool für die Analyse von Forschungsarbeiten mit robusten Datenverarbeitungsfunktionen. Es durchforstet riesige Datensätze mit übermenschlicher Geschwindigkeit, um relevante Informationen zu branchenspezifischen Trends und Fortschritten zusammenzufassen und zu extrahieren.

Das Tool zur Verarbeitung natürlicher Sprache unterstützt Sie bei verschiedenen Rechercheaufgaben in Bezug auf die Produkte Ihrer Wettbewerber. Seine fortschrittlichen Algorithmen helfen Ihnen, relevante Forschungsarbeiten zu finden, aussagekräftige Erkenntnisse daraus zu ziehen und Wege zu finden, Ihre eigene Marketingstrategie auf der Grundlage von Konkurrenzanalysen zu entwickeln.

Elicit ermöglicht es Ihnen, Einblicke in die Innovationen, potenziellen Strategien und aufkommenden Trends Ihrer Konkurrenten zu erlangen. Es zeigt auch die Bereiche auf, in denen Ihre Konkurrenten über- oder unterlegen sind, und hilft Ihnen, Ihr einzigartiges Wertversprechen zu definieren.

Die besten Eigenschaften von Elicit

High-End-Datenverarbeitungsfunktionen

Fasst relevante Informationen aus Forschungsarbeiten zusammen und extrahiert sie

Überprüft über 200 Millionen akademische Arbeiten, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen relativ genau und für die Daten der Wettbewerber relevant sind

Neue Nutzer erhalten nach der Anmeldung 5.000 kostenlose Credits

Grenzen von Elicit

Forschungsinhalte müssen während der Überprüfung heruntergeladen werden, bevor Sie sie mit einem "Stern" versehen

Preise eruieren

Basic: Kostenlos (5.000 Credits)

Kostenlos (5.000 Credits) Plus: $10/Monat (12.000 Credits pro Monat)

$10/Monat (12.000 Credits pro Monat) Unternehmen und Institutionen: Kontakt für Preise

Bewertungen und Rezensionen abrufen

Nicht genug Bewertungen

5. Kompyte

Über: Kompyte Kompyte ist ein fortschrittliches Automatisierungssystem für Wettbewerbsinformationen, das erstklassige Funktionen zur Verfolgung von Wettbewerbern integriert. 🕸️

Es verfolgt aufmerksam die Aktionen mehrerer Wettbewerber über verschiedene Plattformen und Kanäle wie Website-Inhalte, soziale Netzwerke, Anzeigen und Stellenausschreibungen. Diese Übersicht liefert wertvolle Details über Preisänderungen, Produktänderungen und die Einführung neuer Funktionen durch Ihre Konkurrenten.

Neben detaillierten Berichten über die Strategien der Mitbewerber bietet Kompyte unvoreingenommenes Marktfeedback, um das einzigartige Wertversprechen Ihrer Produkte zu verfeinern.

Die besten Eigenschaften von Kompyte

Verfolgt die Aktionen und Preisänderungen der Wettbewerber

Zugang zu offenem Feedback, um einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen

Aktuelle Battlecards, die zeigen, wie Ihr Unternehmen im Vergleich zur Konkurrenz abschneidet

Umfangreiche Vorlagenbibliothek für das Vertriebsmarketing

Kompyte Einschränkungen

Nutzer erhalten gelegentlich Daten, die sich auf die Muttergesellschaft beziehen, anstatt auf ihre direkten Wettbewerber

Das Tool kann sich manchmal verzögern

Kompyte Preise

Kontakt für Preise

Kompyte Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (100+ Bewertungen)

4.3/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (30+ Bewertungen)

6. Buntstift

Über: Kreide Crayon ist ein KI-gestütztes Tool, das die Marktforschung verbessert, indem es automatisch Erkenntnisse von konkurrierenden Unternehmen sammelt, unabhängig von deren Größe. Es hebt die wichtigsten Wettbewerber hervor, die in der Branche bedeutende Fortschritte machen.

Das Tool stellt sicher, dass Sie die Schritte und Entwicklungen Ihrer Konkurrenten nicht verpassen, indem es Sie umgehend darüber informiert. Es ermöglicht Ihnen auch, die von Ihren Konkurrenten geplanten Änderungen zu erkennen, so dass Sie besser informierte Entscheidungen treffen können.

Die Gewinn-/Verlust-Wettbewerbsanalyse von Crayon kann Ihnen helfen, die Stärken und Schwächen Ihrer Konkurrenten zu ermitteln, damit Sie wissen, welche Lücken Sie schließen und auf welche Bereiche Sie sich konzentrieren sollten.

Mit den Battlecards von Crayon schließlich können Sie effektiv mit anderen Unternehmen konkurrieren, indem Sie Ihr Vertriebsteam mit den neuesten und relevantesten Informationen über Ihre Mitbewerber versorgen.

Die besten Eigenschaften von Crayon

Filterfunktionen, um sicherzustellen, dass sich Ihr Team auf die wichtigsten Details jeder Konkurrenzanalyse konzentriert

Gewinn/Verlust-Wettbewerbsanalyse zur Ermittlung der Top-Wettbewerber in der Branche

Battlecards, um zu sehen, wie Sie im Vergleich zu Ihren Mitbewerbern abschneiden

Einschränkungen von Crayon

Neue Benutzer könnten Schwierigkeiten haben, sich an die Oberfläche zu gewöhnen

Es gibt Unterschiede bei den Erkenntnissen, die zu Battlecards und Boards hinzugefügt werden können

Preise für Crayon

Kontakt für Preise

Crayon Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (300+ Bewertungen)

4.6/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (5+ Bewertungen)

7. ChatGPT

Über: ChatGPT Wenn Sie Wert auf KI-Tools zur Analyse von Wettbewerbern legen, mit denen Ihr Team über Konversationssprache kommunizieren kann, ist ChatGPT kaum zu schlagen. Dieses auf einem umfangreichen Sprachmodell basierende Programm zeichnet sich durch die Interpretation Ihrer Aufforderungen und die Lieferung von menschenähnlichen Textantworten aus. Es ist darauf trainiert, Ihre Anweisungen zu befolgen, falsche Prämissen in Frage zu stellen und detaillierte Erklärungen anzubieten. 🤓

Die Fähigkeit von ChatGPT, historische Daten zu analysieren und Erkenntnisse aus Markttrends und Berichten zu gewinnen, ermöglicht ein umfassendes Verständnis der Marktpositionen. Es bietet Einblicke in potenzielle Bedrohungen oder Chancen, hilft bei der Erstellung von Berichten und führt eine sorgfältige Analyse von Kundenrezensionen durch.

ChatGPT beste Eigenschaften

Menschenähnliche Antworten auf natürlichsprachliche Abfragen und Aufforderungen

Abrufen und Analysieren von öffentlich zugänglichen Wettbewerberinformationen

Analysieren von Branchentrends und Kundenstimmungen

Identifizierung von Wettbewerbern, Marktchancen und Alleinstellungsmerkmalen

Einschränkungen von ChatGPT

Es kann ungenaue Antworten generieren

Das Verständnis für spezialisierte Nischen kann begrenzt sein

ChatGPT Preise

GPT-3.5: Kostenlos

Kostenlos GPT-4: $20/Monat

ChatGPT Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (300+ Bewertungen)

4.7/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (20+ Bewertungen)

8. Konsens

Über: Konsens Consensus ist eine KI-gesteuerte Plattform, die Expertenwissen so zugänglich und konsumierbar wie möglich machen soll. Auf Anfrage ruft dieses Tool Einsichten aus von Experten begutachteten Artikeln ab und stellt sie präzise und prägnant dar. 📑

Durch die Bereitstellung geprüfter und unparteiischer Informationen erleichtert Consensus Ihrem Marketingteam das Verständnis für die von der Konkurrenz verfolgten Innovationen, Fortschritte und Trends.

Wenn Sie die Forschungsergebnisse Ihres Unternehmens denjenigen Ihrer Konkurrenten gegenüberstellen, erhalten Sie Einblicke in die Einzigartigkeit ihrer Produkte und erkennen Lücken in der aktuellen Wettbewerbslandschaft. Auf dieser Grundlage können Sie Ihre Marktforschungs- und Marketingstrategien ausrichten und maßgeschneiderte Produktinnovationen entwickeln, die sich an den Kundenpräferenzen orientieren und fundierte Entscheidungen ermöglichen.

Konsensus beste Eigenschaften

Datenbank mit über 200 Millionen Forschungsarbeiten für eine gründliche Überprüfung

Analytische Funktionen, die es den Nutzern ermöglichen, Ansichten und andere publikumsbezogene Metriken zu überwachen

Consensus Meter, das evidenzbasierte Erkenntnisse liefert

Einschränkungen von Consensus

Da die Suchmaschine erst vor kurzem eingeführt wurde, ist sie möglicherweise noch nicht so ausgereift wie andere etablierte Suchmaschinen

Preise für Consensus

Kostenlos

Premium: $6,99/Monat (jährlich abgerechnet)

$6,99/Monat (jährlich abgerechnet) Unternehmen: Preise auf Anfrage

Konsensbewertungen und Rezensionen

Produkt Hunt: 5/5 (20+ Bewertungen)

9. QuillBot

Über: QuillBot QuillBot ist ein hervorragendes KI-gestütztes Zusammenfassungs- und Paraphrasierungswerkzeug, das die Schreibfertigkeit verbessert. Es hilft Ihnen dabei, Ihre Ideen verständlich zu formulieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass Ihr Inhalt so anspruchsvoll und raffiniert wie möglich bleibt.

Seine außergewöhnliche Fähigkeit, Inhalte umzuformulieren, ermöglicht es Ihnen, alternative Ausdrücke zu entdecken, die Ihre Konkurrenten in ihren Marketinginhalten verwendet haben könnten. So erhalten Sie wertvolle Einblicke in die Verbesserung Ihrer Produktpräsentation, um Konversionen und Verkäufe zu fördern.

QuillBot beste Eigenschaften

Paraphrasierung und Zusammenfassung von Inhalten zur Unterstützung der Inhaltsoptimierung

Plagiatsprüfung, die Ihnen hilft, Ihre Produkte auf einzigartige Weise zu präsentieren

Mustererkennung hilft Ihnen zu verstehen, wie Konkurrenten ihre Kunden anziehen und binden

QuillBot Einschränkungen

Umformulierte Inhalte entsprechen möglicherweise nicht der ursprünglichen Absicht

Gelegentliche technische Störungen, die das Tool daran hindern, kopierten Text zu verarbeiten

QuillBot Preise

Frei

Premium: $9.95/Monat

QuillBot Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (8+ Bewertungen)

4.5/5 (8+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

10. Offensichtlich KI

Über: Offensichtlich.ai Obviously.ai ist eine Plattform für maschinelles Lernen, die die Vorhersageanalyse für die Nutzer vereinfachen soll, ohne dass umfangreiche Kenntnisse der Datenwissenschaft erforderlich sind. Dank der intuitiven Benutzeroberfläche können Sie KI für datengestützte Entscheidungsfindung integrieren und Marktreaktionen und das Verhalten von Wettbewerbern erhellen.

Mit dem Tool zur Konkurrenzanalyse können Sie Vorhersagemodelle entwickeln, indem Sie Markttrends, Kundenverhalten und Leistungsdaten verarbeiten. So erhalten Sie umfassende Einblicke in potenzielle Strategien, künftige Maßnahmen und die Marktpositionierung.

Die besten Funktionen von Obviously AI

Prädiktive Analysetools, die Einblicke in das Verhalten von Kunden und Wettbewerbern geben

Benutzerfreundliche Oberfläche, die auch ohne umfassende Kenntnisse der Datenwissenschaft bedient werden kann

Offensichtliche Einschränkungen von AI

Das Tool benötigt manchmal umfangreiche Eingabeaufforderungen, um den Datensatz vollständig zu verstehen

Die Funktionen der Software sind nicht sehr robust

Offensichtlich KI-Preise

Datenwissenschaftler: $999/Monat

$999/Monat Datenwissenschaftler mit Code-Dateien: $1.999/Monat

$1.999/Monat Data Science Team mit Express-Support: Kontakt für Preise

Obviously AI Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.3/5 (unter 10 Bewertungen)

3.3/5 (unter 10 Bewertungen) Capterra: 3.0/5 (Unter 5 Bewertungen)

