10 kostenlose Vorlagen für Geschäftsunterlagen in PowerPoint & ClickUp

Jedes großartige Projekt beginnt mit einem soliden Plan. Doch bevor Sie diesen Plan in Angriff nehmen, brauchen Sie einen klaren und präzisen Business Case, um ihn zu untermauern.

Hier eine gute Nachricht: Wir bieten Ihnen erstklassige Vorlagen für Geschäftsunterlagen, die Sie in ClickUp und Word verwenden können.

Was ist eine Business Case-Vorlage?

Betrachten Sie eine Geschäftsfallvorlage als den Reisepass Ihres Projekts. Eine Business Case-Vorlage beschreibt detailliert das "Warum" und "Wie" eines Projekts oder einer vorgeschlagenen Geschäftsänderung - seine Vorteile, Kosten, Risiken, Ziele und mehr.

Egal, ob Sie eine Idee vorstellen oder eine Genehmigung einholen, eine Vorlage für einen Geschäftsfall bietet die Struktur, die Sie brauchen.

Was macht eine gute Vorlage für einen Geschäftsfall aus?

Bei einer überzeugenden Business Case-Vorlage geht es nicht nur um Zahlen; sie zeichnet ein klares Bild. Sie zeigt die Vorteile auf, weist auf mögliche Risiken hin und definiert klare Ziele.

Darüber hinaus ist eine solide Vorlage für Geschäftsszenarien vielseitig, benutzerfreundlich und kann an verschiedene geschäftliche Anforderungen angepasst werden. In der Tat verwenden mehrere Vorlagen für Geschäftsszenarien eine ähnliche Struktur, um diese Bereiche zu beantworten oder anzusprechen:

Zusammenfassung : Sie gibt einen kurzen Überblick über das Projekt, die allgemeinen Ziele und die erwarteten Ergebnisse

Problemstellung : Definiert klar das Problem, mit dem Sie konfrontiert sind und das gelöst werden muss

Vorgeschlagene Lösung : Hier wird die vorgeschlagene Lösung im Detail beschrieben und erläutert, wie das Problem gelöst werden soll

Kosten-Nutzen-Analyse : Diese enthält eine detaillierte Aufschlüsselung der mit der Lösung verbundenen Kosten und des potenziellen finanziellen Nutzens

Projektzeitplan : Skizzieren Sie den Zeitplan für die Implementierung der Lösung, einschließlich der wichtigsten Meilensteine - im Grunde alles, was dem Projektmanager hilft, den Überblick zu behalten

Risikoanalyse : Identifizieren Sie potenzielle Risiken und wie diese gemindert werden sollen

Schlussfolgerung: Fassen Sie zusammen, warum die vorgeschlagene Lösung die beste Wahl für das Unternehmen ist

10 Business Case-Vorlagen für das Jahr 2024:

Im Folgenden finden Sie unsere bevorzugten Vorlagen für Geschäftsszenarien, die heute auf dem Markt sind.

1. ClickUp Vorlage für Geschäftsfallanalyse

ClickUp Business Case-Analyse-Vorlage

Der Start in ein neues Projekt erfordert eine solide Grundlage. Und wie könnte diese besser gelegt werden als mit einem gut strukturierten Business Case? Doch die Erstellung eines solchen Dokuments kann eine Herausforderung sein.

Geben Sie ClickUp's Business Case Analyse Vorlage ein

: Ihre ultimative Lösung!

Diese Business Case-Vorlage ist Ihr Assistent, um verschiedene Ansätze für ein Geschäftsproblem schnell zu visualisieren und zu vergleichen, die Durchführbarkeit Ihres Projekts mit einer Kosten-Nutzen-Analyse zu bestimmen und die Schlüsselfaktoren für den Erfolg Ihres Business Case zu ermitteln.

Nutzen Sie die benutzerdefinierten Status unserer Business Case-Vorlage, um den Fortschritt Ihrer Business Case-Analyse zu überwachen, und erstellen Sie benutzerdefinierte Felder, damit Sie die Business Case-Analyse systematisch angehen können. Sie können verschiedene Facetten der Geschäftsfallanalyse in Form einer Dokumentansicht, eines Gantt-Diagramms, einer Kalenderansicht oder einfach einer Liste von Aufgaben anzeigen.

Holen Sie sich ClickUp's komplette Suite von

projektmanagement-Tools

sie können die Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und realisierbaren Fälligkeitsterminen abbilden und dann den Fortschritt des Geschäftsfalls mithilfe von KI-gestützten Automatisierungen automatisch verfolgen. Diese Funktionen sind ein Teil dessen, was ClickUp zu einem der besten

betriebsmanagement-Software

verfügbar.

Diese Vorlage für einen Business Case ermöglicht es Ihnen, Ihr Geschäftsproblem zu identifizieren und Ihr Geschäftsziel in ClickUp Tasks zu skizzieren. Anschließend können Sie in ClickUp Docs gemeinsam ein Brainstorming durchführen, um mögliche Lösungen für Ihren Geschäftsfall zu finden.

Schließlich entwerfen Sie Ihren Fahrplan und weisen dem Team Aufgaben zu. Sie können den Fortschritt Ihres Geschäftsfalles automatisch mit Ihren benutzerdefinierten Status überwachen und regelmäßige Check-Ins im Projektkalender einrichten.

2. ClickUp Business Plan Vorlage

ClickUp Businessplan-Vorlage

Jedes florierende Unternehmen beginnt mit einem soliden Geschäftsplan. Es geht nicht nur darum, eine Idee zu haben, sondern einen klaren Kurs festzulegen, um sie zu verwirklichen.

ClickUp's Business Plan Vorlage

vereinfacht diese Reise und bietet Ihnen einen effizienten Weg zum Entwurf:

Kristallklare Ziele und Mission

Umfassende Strategie, zusammen mit einem Zeitplan für die Umsetzung

Leistungskontrollpunkte, Risikowarnungen und Erfolgsmetriken

Stellen Sie es sich vor, und die ClickUp-Vorlage wird Sie bei der Verwirklichung begleiten!

Warum ist ein

Business Plan Vorlage

unerlässlich? Mit der Businessplan-Vorlage von ClickUp können Sie:

Ihre genauen Ziele und Bestrebungen auf den Punkt bringen

Ein Profil Ihrer Zielgruppe und deren Branchen erstellen

Ihren Vorsprung gegenüber der Konkurrenz herausstellen

Eine auf exponentielles Wachstum ausgerichtete Strategie entwerfen

Eine Zusammenfassung verfassen, um Investoren einen Überblick über alle Ihre Recherchen zu geben

Dieses sorgfältig gestaltete Business Case-Dokument verwendet benutzerdefinierte Status, so dass Sie von der Phase "In Bearbeitung" über die Phase "Überarbeitung" bis hin zur Markierung der einzelnen Aufgaben als "abgeschlossen" navigieren können!

Organisieren Sie Ihre Aufgaben mit benutzerdefinierten Feldern, und wechseln Sie zwischen den Ansichten, um je nach Ihren Prioritäten unterschiedliche Informationen hervorzuheben.

Mit dem robusten Projektmanagement-Paket von ClickUp können Sie mehrere Teammitglieder markieren, Teilaufgaben in größeren Aufgaben verschachteln und Prioritätsindikatoren festlegen.

Diese businessplan-Vorlage ist so aufgebaut, dass Sie mit Ihrem Team in ClickUp Docs ein Brainstorming zu Ihren Zielen durchführen und dann in ClickUp Tasks die Alleinstellungsmerkmale Ihres Produkts auflisten können. Mit Hilfe der Gantt-Diagramme von ClickUp können Sie Ihre Ziele zeit- und budgetgerecht umsetzen. Am Ende Ihres Projekts können Sie mit ClickUp Goals überprüfen, wo Sie das Ziel erreicht haben und wo Sie Ihren Ansatz eventuell überarbeiten müssen.

3. ClickUp Business Plan Dokument Vorlage

ClickUp Business Plan Dokumentenvorlage

Die Erstellung eines tadellosen Geschäftsplans kann eine komplizierte Angelegenheit sein, wenn man bedenkt, wie wichtig er für die Gewinnung von Investoren und Interessengruppen ist. Aber was wäre, wenn es ein Werkzeug gäbe, das diese Reise vereinfacht und bereichert?

Lernen Sie kennen

ClickUp's Business Plan Dokument Vorlage

ihr Verbündeter bei:

Ihr Team zu einer gemeinsamen Vision zu vereinen

Sammlung aller wichtigen Daten für einen detaillierten Plan

Zentralisierung von Materialien für nahtlose Zugänglichkeit

Beginnen Sie mit neuen Unternehmungen oder verjüngen Sie bestehende; diese kostenlose Business Case-Vorlage formt Ihre Bestrebungen in ausführbare Schritte. Beginnen Sie noch heute mit Ihrem Weg zum Erfolg!

Diese ClickUp-Vorlage stattet Sie aus mit:

Ihren Projektumfang und einen mit quantifizierbaren Zielen versehenen Plan

Tools für das Ressourcenmanagement, um die Aufgaben zu erfüllen

Proaktive Risikovorhersage und Strategien zur Risikominderung

Sofortiges, präzises Abrufen und Ändern von Daten

Natürlich enthält diese Vorlage eine Dokumentansicht, aber als Projektmanager stehen Ihnen Optionen wie Gantt-Diagramme, Arbeitslastansichten und Kalenderansichten zur Verfügung, mit denen Sie auf einen Blick die Informationen sehen können, die für Sie am wichtigsten sind.

Behalten Sie Ihr Projekt fest im Griff mit der fortschrittlichen Kommentarverfolgung und den KI-Automatisierungen, die dafür sorgen, dass Ihr Arbeitsablauf reibungslos im Hintergrund abläuft, während Sie mehr Arbeit erledigen.

Um das Beste aus dieser Vorlage herauszuholen, sollten Sie zunächst Ihre Geschäftsziele, Ihre Zielgruppenforschung, Ihr Produktangebot und Ihre finanzielle Situation zusammenstellen. Sie können verwenden

software für das Forschungsmanagement

4. ClickUp Schlanker Businessplan Vorlage

ClickUp Lean Business Plan Vorlage

Sie wollen Ihre Geschäftsidee in die Tat umsetzen, werden aber durch die umfangreichen Anforderungen der traditionellen Planung behindert?

ClickUp's Lean Business Plan Vorlage

ist Ihr Retter.

Schmieden Sie eine effiziente, prägnante Geschäftsstrategie, die:

Ihr Unternehmen aus der Vogelperspektive

Intuitive Entwürfe für die Ausarbeitung eines überzeugenden Geschäftsplans

Schrittweise Unterstützung bei der Ausarbeitung der einzelnen Plansegmente

Verbessern Sie Ihre Business Cases schnell und kostengünstig mit ClickUps schlankem Ansatz.

Die Vorlage ermöglicht es Ihnen, Ihr Unternehmen zu definieren, Ihren Zielmarkt zu beschreiben, Budgets festzulegen und Ziele zu formulieren.

Sobald dies erledigt ist, können Sie mithilfe von benutzerdefinierten Statusmeldungen Ihre Fortschritte bei der Erreichung Ihrer Ziele überwachen. Sie können Erinnerungen festlegen, um verschiedene Bereiche Ihres Unternehmens zu überprüfen, und verschiedene Ansichten verwenden, um Ihre Prioritäten zu überprüfen, Ergänzungen zu Ihrem Geschäftsplan zu entwickeln oder einen Zeitplan für die zu erledigenden Aufgaben anzuzeigen.

5. ClickUp Fallstudie Vorlage

ClickUp-Fallstudien-Vorlage

Die Erstellung einer einflussreichen Fallstudie ist eine Kunst der strategischen Organisation und der detaillierten Ausführung. Eingeben

ClickUp's Vorlage für Fallstudien

ist Ihr ultimativer Begleiter, um Ihre Forschung nahtlos zu inszenieren, zu gestalten und zu präsentieren.

Verwenden Sie diese einfache Vorlage für Geschäftsfälle, um Daten zu sammeln und zu konsolidieren, die Ihre Fallstudie unterstützen, und ziehen Sie aussagekräftige Schlussfolgerungen und Erkenntnisse aus diesen Informationen.

Diese Herangehensweise an Fallstudien gibt Ihnen Raum, um eine reale, wirkungsvolle Geschichte zu erzählen, die bei Ihrem Publikum Anklang findet. Diese Geschichten sind ein wichtiges Mittel, um Ihre Verkaufsargumente mit konkreten Ergebnissen zu untermauern. Wenn Sie anderen von den Erfolgen Ihrer Kunden erzählen, schaffen Sie auch Vertrauen bei potenziellen Kunden.

Sie können mit ClickUp Whiteboards ein Brainstorming zu potenziellen Geschichten durchführen und Ihren Plan dann mit ClickUp Docs zu Papier bringen. Danach organisieren Sie Ihren Schreibprozess mit einer umsetzbaren Aufgabenliste.

Die ClickUp KI

schreibassistent

kann Ihnen helfen, Ihre Ideen in eine zusammenhängende Geschichte zu verwandeln. Verwenden Sie dann die in ClickUp integrierten E-Mail- und kollaborativen Bearbeitungswerkzeuge, um die endgültige Genehmigung des Kunden einzuholen.

Eine großartige Fallstudie steht im Reich der effektiven

marketinginstrumente für Unternehmen

6. ClickUp Fallstudie Design Vorlage

ClickUp Fallstudie Designvorlage

Nutzen Sie die Kraft von fesselnden Erzählungen mit

ClickUp's Vorlage für Fallstudien

ist auf Unternehmen zugeschnitten, die Erfolgsgeschichten erzählen wollen - eine gut ausgearbeitete Fallstudie vermittelt nicht nur Erfolge, sondern stärkt auch die Glaubwürdigkeit Ihrer Marke.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Probleme aufzeigen, auf die Ihr Kunde gestoßen ist, und darlegen, wie Ihr Angebot zur Lösung beigetragen hat

Greifbare Ergebnisse präsentieren, um potenziellen Kunden die Vorzüge Ihres Produkts/ Ihrer Dienstleistung zu verdeutlichen

Eine organisierte, standardisierte geschäftsprozess gewährleistung eines markenkonsistenten Designs und einer einheitlichen Präsentation für alle Fallstudien

Sparen Sie wertvolle Zeit durch optimierte Recherche-, Design- und Veröffentlichungsprozesse

Verwenden Sie diese Vorlage, um den Fortschritt Ihrer Fallstudie zu verfolgen, die Daten, die in die Fallstudie einfließen, nahtlos zu verwalten und zu visualisieren, und nutzen Sie die Projektmanagement-Funktionen von ClickUp wie verschachtelte Teilaufgaben, mehrere Beauftragte und Prioritätskennzeichnungen, um die Erstellung von Fallstudien zu einem Kinderspiel zu machen.

In dieser Vorlage haben Sie Platz, um das Ziel der Fallstudie zu definieren, Ihr Thema auszuwählen und zu beschreiben, alle Daten in einer Tabellenansicht zu sammeln, den Bericht in ClickUp Docs zu verfassen und dann eine Aufgabenliste für die Vermarktung und Bewerbung Ihrer Fallstudie zu erstellen. A

vorlage für einen Kommunikationsplan

kann ebenfalls ein hilfreiches Instrument für diese Phase sein.

7. ClickUp Business Analyse Projektplan Vorlage

ClickUp Business-Analyse Projektplan-Vorlage

Der Beginn eines Business-Analyse-Projekts erfordert eine sorgfältige Planung,

ressourcenauslastung

und klare Ziele. ClickUp's

Business Analyse Projektplan Vorlage

ist eine maßgeschneiderte Lösung, um diese Komplexität nahtlos zu bewältigen.

Diese Vorlage ist für Sie, wenn Sie:

Einen maßgeschneiderten Plan für die Unternehmensanalyse erstellen, der auf die Ziele Ihres Unternehmens abgestimmt ist

Eine Risikobewertung durchführen und Strategien zur Risikominderung entwickeln

Sich mühelos an sich ändernde Szenarien anpassen und eine rechtzeitige Projektabwicklung sicherstellen möchten

Ihr Projektteam in die Lage versetzen, tief in die geschäftlichen Nuancen einzutauchen und ein ganzheitliches Verständnis von Produkten, Kunden und betrieblichen Aspekten zu gewährleisten

Mit dem ClickUp Business Analysis Project Plan Template können Sie den Umfang und die Ziele Ihres Vorhabens festlegen, Schlüsselpersonen und ihre Rollen identifizieren, einen Aktionsplan erstellen und dann die notwendigen Ressourcen zuweisen, um Ihre Ziele rechtzeitig und im Rahmen des Budgets zu erreichen.

Nutzen Sie ClickUp, um Ihr Team zusammenzustellen und ihm Rollen zuzuweisen. Sie können dokumentieren

arbeitsergebnisse

in ClickUp Docs und kennzeichnen Sie wichtige Meilensteine mit ClickUp Tasks.

8. ClickUp Geschäftsentwicklungsplan Vorlage

ClickUp Geschäftsentwicklungsplan Vorlage

Die Ausarbeitung eines soliden Geschäftsplans ist der Grundstein für unternehmerischen Erfolg. Angesichts der unzähligen Aufgaben, die zu bewältigen sind, und der Ziele, die es zu erreichen gilt, ist ein rationalisiertes Instrument unerlässlich. Dieses Werkzeug ist

ClickUp's Business Development Plan Vorlage

-Ihr ultimativer Begleiter auf dem Weg zu einer erfolgreichen Geschäftsentwicklung.

Mit dieser Vorlage können Sie präzise, erreichbare Ziele setzen und Ihre Fortschritte auf dem Weg zu diesen Zielen verfolgen. Dokumentieren Sie klare Pläne, um Ihre geschäftlichen Ziele zu erreichen, aber nutzen Sie ClickUp's

kollaborative Werkzeuge

um diese Pläne während der Arbeit zu bearbeiten und zu wiederholen.

Das Schöne an dieser Vorlage ist, dass sie sicherstellt, dass alle Beteiligten synchronisiert und aufeinander abgestimmt sind, weil Sie umsetzbare Schritte definiert haben, um Ihre Ressourcen effektiv zu nutzen.

9. Powerpoint Business Case Vorlage von SlideModel

Die Free Business Case PowerPoint Vorlage ist eine moderne voreingestellte Vorlage für die Präsentation verschiedener Business Case Aspekte

Erhöhen Sie Ihre Geschäftspräsentationen mit

SlideModel's kostenlose Business Case PowerPoint Vorlage

. Diese dynamische Vorlage ist auf moderne Fachleute zugeschnitten und erleichtert einen umfassenden Diskurs über neue Geschäftsinitiativen, indem sie deren Relevanz, Ziele und potenzielle Renditen verdeutlicht.

Diese Vorlage ist ideal für Berater, angehende Unternehmer und KMU, die ihre Projektbeschreibung oder Unternehmensstrategie Interessengruppen oder Investoren vorstellen möchten.

Sie enthält eine ansprechende Titelfolie, Folien für die Einleitung, die Problemstellung, den Lösungsvorschlag, die Vorteile, die Umsetzung und die wichtigsten Erkenntnisse. Sie werden die auffälligen Vektorgrafiken mit menschlichen Charakteren für eine scharfe Optik, die vielseitigen Infografik-Symbole und das gewellte Zeitdiagramm zur Veranschaulichung von Meilensteinen zu schätzen wissen.

Die Vorlage lässt sich über Farbpaletten, Hintergründe und Schriftarten hinweg vollständig bearbeiten. Die Anpassungsfähigkeit der Vorlage gewährleistet ihre nahtlose Integration in verschiedene Präsentationen.

Obwohl sie für PowerPoint optimiert ist, können Sie auch Versionen herunterladen, die für Google Slides und Keynote geeignet sind.

Sind Sie auf der Suche nach einem beeindruckenden Medium für die Präsentation Ihres Business Case? Die Vorlage von SlideModel ist nur einen Klick entfernt. Für alternative Designs, erkunden Sie die Business Case PowerPoint Template Kollektion. Sichern Sie sich Ihr Exemplar noch heute!

10. Business Case Präsentation Vorlage by 24slides

Diese Folie zeigt einen vorgeschlagenen Zeitplan für die Umsetzung der in Ihrem Business Case dargestellten Änderungen

Einführung in die

Business Case Präsentationsvorlage von 24Slides

-ein umfassendes Toolkit für Innovatoren und Visionäre, die bereit sind, ihre Organisation zu revolutionieren. Jede bahnbrechende Idee rechtfertigt eine solide Präsentation, die ihr Wesen sowohl in finanzieller als auch in technischer Hinsicht auf den Punkt bringt.

Diese Vorlage wurde mit Präzision erstellt und bietet eine Reihe von Folien, die darauf zugeschnitten sind, Ihre Idee nahtlos zu formulieren:

Definieren Sie klar und deutlich Ihre Vision und die strategischen Ziele, die Sie erreichen wollen

Gehen Sie ausführlich auf potenzielle Herausforderungen ein und stellen Sie sicher, dass die Beteiligten gut informiert und vorbereitet sind

Bieten Sie einen klaren Zeitplan, in dem Sie Meilensteine festlegen und den Verlauf Ihres Projekts skizzieren

Jede Folie wurde sorgfältig entworfen, um Klarheit, Überzeugung und Verständlichkeit zu fördern. Mit der 24Slides-Vorlage sind Sie in der Lage, einen ganzheitlichen Überblick über Ihre Idee zu geben und so deren Durchführbarkeit und Umsetzungspotenzial zu stärken.

Für diejenigen, die sich für die Schaffung von Werten und die Förderung von transformativen Ideen einsetzen, ist diese Business Case Presentation Template der ultimative Begleiter. Drücken Sie Ihre Vision mit unvergleichlicher Finesse aus, erläutern Sie sie und setzen Sie sie um.

