So nutzen Sie You.com KI für Recherche und Analyse

Die meisten Teams behandeln KI-Tools und ihre Systeme des Projektmanagements als getrennte Welten. Sie sammeln Erkenntnisse an einem Ort, kopieren sie dann manuell, fügen sie ein und hoffen, dass dabei nichts verloren geht. Das Ergebnis ist das, was viele Unternehmen heute als „Kontext-Wildwuchs” bezeichnen – ein frustrierender Zyklus, in dem Dutzende von Registerkarten geöffnet, jede Seite nach relevanten Informationen durchsucht und manuell zu einer schlüssigen Antwort zusammengefügt werden müssen.

Dieser Leitfaden führt Sie durch die Verwendung von You.com /AI für Recherchen und zeigt Ihnen, wie Sie diese Ergebnisse mithilfe eines konvergenten KI-Workspaces wie ClickUp direkt mit der Arbeit Ihres Teams verbinden können.

You.com KI vs. ClickUp: Recherche vs. Ausführung

Wenn Sie sich nur eine Sache merken, dann diese: You. com KI hilft Ihnen, Erkenntnisse schnell zu finden und zu überprüfen. ClickUp hilft Ihnen, diese Erkenntnisse in eigene, nachverfolgbare Arbeit umzuwandeln.

You. com KI (Recherche) ClickUp (Ausführung) Synthesisiert Antworten aus mehreren Quellen Speichert Recherchen dort, wo das Team bereits arbeitet Bietet Zitate, damit Sie Behauptungen überprüfen können. Verwandeln Sie Erkenntnisse in Aufgaben mit Docs-to-Tasks. Ideal für Vergleiche und Trendzusammenfassungen Fügt Struktur mit Benutzerdefinierten Feldern hinzu (Vertrauen, Kategorie, Erkenntnis) Die Ausgabe bleibt größtenteils als Text innerhalb der Benutzeroberfläche erhalten. Automatisiert die Nachverfolgung mit Automatisierungen Erstellt keine Verbindung zwischen Ergebnissen und einem Projektplan. Hält die Recherche über Dokumente, Aufgaben und Dashboards mit der Umsetzung verknüpft.

Was ist You.com KI und wie funktioniert es für die Recherche?

Komplexe Recherchefragen verwandeln herkömmliche Websuchen in eine Wand aus blauen Links. Sie verschwenden Stunden damit, zwischen verschiedenen Quellen hin und her zu springen, verlieren den Faden und befürchten, dass das eine wichtige Detail, das Sie benötigen, auf Seite vier der Ergebnisse versteckt ist. Dieses Phänomen trägt direkt zu Kontextwechselkosten bei, die die Produktivität aller Teams beeinträchtigen.

You.com AI ist eine KI-gestützte Suchmaschine, die genau dieses Problem löst. Anstatt Ihnen nur eine Liste mit Links zu liefern, fungiert sie als Ihr persönlicher Rechercheassistent. Sie verarbeitet Ihre Frage, durchsucht aktiv mehrere Webseiten gleichzeitig und liefert eine zusammengefasste Antwort mit Inline-Zitaten. Dadurch müssen Sie nicht mehr manuell nach Quellen suchen, sondern können sich auf die Überprüfung der zusammengefassten Antworten konzentrieren.

Die Technologie hinter dieser Funktion heißt Retrieval-Augmented Generation (RAG). Im Gegensatz zu herkömmlichen KI-Modellen, die sich ausschließlich auf Trainingsdaten stützen, führt RAG eine Live-Websuche durch und stützt seine Antworten auf aktuelle, überprüfbare Datenquellen.

Das System folgt einem dreistufigen Schritt: Es ruft relevante, aktuelle Informationen aus dem gesamten Web ab, entfernt Duplikate, indem es überlappende Informationen aus verschiedenen Quellen identifiziert und entfernt, um Redundanzen zu vermeiden, und erstellt eine neue, zusammenhängende Zusammenfassung mit fundierten Zitaten und anklickbaren Quellenlinks, sodass Sie jede Aussage leicht überprüfen können.

So nutzen Sie You.com KI für Recherchen in 5 Schritten

Sobald Sie den grundlegenden Workflow verstanden haben, ist es ganz einfach, You.com KI optimal für Ihre Rechercheprojekte zu nutzen. Der Schlüssel liegt darin, von einer allgemeinen Frage zu einer Reihe von verifizierten, umsetzbaren Ergebnissen zu gelangen.

Schritt 1: Navigieren Sie zu You.com und wählen Sie den Forschungsmodus aus.

Gehen Sie zunächst auf die Website von You.com. Dort werden Ihnen verschiedene Modi angeboten, darunter „Smart“, „Genius“ und „Research“.

Die Startseite der You.com AI-Plattform bietet Tools für Recherche, Berechnungen und kreative Aufgaben, mit denen Benutzer ihre Produktivität mithilfe von KI-gestützten Agenten steigern können.

Für eine eingehende Analyse wählen Sie den Forschungsmodus.

Der Recherche-Agent auf you.com ermöglicht gründliche Recherchen mit branchenführender Genauigkeit und bietet Vorschläge zur Analyse von Trends, zur Überprüfung wissenschaftlicher Auswirkungen und zur Erforschung komplexer Themen.

Dieser Modus ist speziell für die Synthese aus mehreren Quellen optimiert. Während andere Modi Ihnen möglicherweise eine schnelle Antwort aus einer einzigen Quelle liefern, ist der Forschungsmodus darauf ausgelegt, tiefer zu graben, aus einer größeren Bandbreite an Quellen zu schöpfen und eine umfassendere Übersicht über ein Thema zu bieten.

Schritt 2. Erstellen Sie eine spezifische, kontextreiche Abfrage.

Der wichtigste Faktor für gute Ergebnisse ist die Qualität Ihrer Eingabeaufforderung. Vage Fragen führen zu vagen Antworten. Ihre Eingabeaufforderung sollte der KI so viel Kontext wie möglich liefern, einschließlich des gewünschten Formats und etwaiger Einschränkungen. Dies ist der Kern einer guten Eingabeaufforderungsentwicklung.

Prompt-Typ Beispiel Schwache Eingabeaufforderung „Erzählen Sie mir etwas über Projektmanagement“ Starke Eingabeaufforderung „Vergleichen Sie agile und Wasserfall-Projektmanagementmethoden für Softwareentwicklungsteams, wobei Sie sich auf die Flexibilität der Zeitleiste und die Kommunikation mit den Stakeholdern konzentrieren.“

Die starke Eingabeaufforderung ist besser, da sie den Vergleich, die Zielgruppe und die wichtigsten Schlüsselpunkte von Interesse angibt.

Der Rechercheassistent von You.com fasst neue Trends bei der Einführung von KI in Unternehmen im Gesundheitswesen zusammen.

Schritt 3. Quellen überprüfen und Behauptungen verifizieren

Sobald Sie eine Antwort erhalten haben, überprüfen Sie die Quellen sorgfältig. 🕵️

Verwenden Sie die Zitieransicht, um alle Originalquellen anzuzeigen, die die KI verwendet hat. Bewegen Sie den Mauszeiger über einzelne Aussagen in der Zusammenfassung, um zu sehen, welche Quelle diesen bestimmten Punkt unterstützt. Bei jeder Recherche mit hohem Risiko sollten Sie die wichtigsten Fakten stichprobenartig überprüfen, indem Sie auf die Originalartikel klicken, um deren Richtigkeit zu bestätigen.

Eine Quellenvorschau in You.com

Schritt 4. Verwenden Sie Folgefragen, um tiefer zu graben

Ihre erste Abfrage ist nur der Ausgangspunkt. You.com KI behält den Kontext Ihrer Unterhaltung bei, sodass Sie Folgeabfragen stellen können, um Nuancen zu erkunden. Diese iterative Befragung ist wie ein Gespräch mit einem Forschungsassistenten, der sich an Alles erinnert, was Sie bereits besprochen haben.

Als Beispiel können Sie folgende Anfragen stellen:

Vergleichen Sie zwei Punkte aus der vorherigen Antwort.

Geben Sie konkrete Beispiele für das erwähnte Konzept.

Gehen Sie näher auf einen bestimmten Abschnitt der Zusammenfassung ein.

Der Forschungsassistent von you.com AI bietet eine detaillierte Übersicht über den Einsatz von KI in der Diagnostik in Unternehmen nach einer Folgeabfrage.

Schritt 5. Exportieren oder dokumentieren Sie Ihre Ergebnisse

Der letzte Schritt besteht darin, die Rechercheergebnisse aus You.com in Ihren Workflow zu übertragen. Sie können den Text direkt aus der Benutzeroberfläche kopieren oder in Ihren Notizen speichern. Dies ist jedoch ein manueller Vorgang. You.com KI verfügt über keine integrierten Features, um Ihre Ergebnisse in Aufgaben oder Projektpläne umzuwandeln, sodass Sie die Informationen in Ihre eigenen Tools übertragen müssen.

Kopieren Sie KI-generierte Erkenntnisse zur Diagnose schnell und direkt in Ihre Notizen oder Dokumente mit you.com.

An dieser Stelle scheitert der Rechercheprozess oft. Das Sammeln von Informationen ist eine Sache, aber sie zu organisieren und nutzbar zu machen, ist eine ganz andere Herausforderung.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie Eingabeaufforderungen für Wettbewerbsrecherchen erstellen, geben Sie spezifische Parameter wie Zeitrahmen, geografische Regionen und die für Sie wichtigen Metriken an. Je mehr Kontext Sie bereitstellen, desto zielgerichteter und nützlicher werden Ihre Ergebnisse sein.

Beste Anwendungsfälle für You.com KI-Recherche

Es ist wichtig zu wissen, wann You.com KI das richtige Tool ist und wann eine einfache Suche besser geeignet ist. Es eignet sich besonders für Szenarien, in denen das Hauptziel darin besteht, Informationen aus mehreren Quellen zusammenzufassen. 📚

Hier sind einige der besten Anwendungsfälle:

Wettbewerbsinformationen : Anstatt manuell nach Informationen über die Aktivitäten Ihrer Mitbewerber zu suchen, können Sie sich eine schnelle Übersicht verschaffen.

📌 Beispielaufforderung: „Analysieren Sie die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale zwischen Asana und Monday.com für das Projektmanagement in Unternehmen auf der Grundlage aktueller Bewertungen und Ankündigungen von Features.“

Marktforschung : Erhalten Sie eine umfassende Zusammenfassung von Markttrends, Verbraucherstimmungen oder Branchenanalysen, ohne Dutzende einzelner Berichte lesen zu müssen.

📌 Beispielaufforderung: „Fassen Sie die Schlüsseltrends auf dem globalen SaaS-Markt für 2024 zusammen, wobei Sie sich auf KI-Integration und Preismodelle konzentrieren.“

Literaturrecherchen : Stellen Sie schnell akademische und fachliche Perspektiven zu einem Thema zusammen. Dies ist ideal, um sich einen Hintergrundkontext zu verschaffen, bevor Sie sich in die Lektüre von Primärquellen vertiefen.

📌 Beispielaufgabe: „Stellen Sie eine Literaturübersicht über die psychologischen Auswirkungen von Remote-Arbeit auf die Produktivität und das Wohlbefinden von Mitarbeitern bereit.“

Technische Due Diligence: Bei der Bewertung einer neuen Technologie oder eines neuen Anbieters können Sie Informationen aus Dokumentationen, Bewertungen und Fallstudien gleichzeitig abrufen.

📌 Beispielaufforderung: „Was sind die wichtigsten Sicherheitslücken im Zusammenhang mit der Verwendung von Open-Source-Bibliotheken in Software für Unternehmen und was sind die Best Practices zur Minderung dieser Lücken?“

Politikanalyse: Verstehen Sie komplexe regulatorische Landschaften, indem Sie Informationen aus Regierungswebsites, Rechtskommentaren und Branchenleitfäden zusammenfassen.

📌 Beispielaufgabe: „Fassen Sie die wichtigsten Anforderungen des EU-KI-Gesetzes für Unternehmen zusammen, die risikoreiche KI-Systeme entwickeln.“

Anbietervergleich : Bewerten Sie verschiedene Tools oder Dienste, indem Sie deren Features, Preise und Bewertungen von Benutzern aus dem gesamten Internet in einer einzigen Abfrage zusammenfassen.

📌 Beispielaufforderung: „Vergleichen Sie die Features, Preise und das ideale Kundenprofil von HubSpot und Salesforce.“

🔍 Wussten Sie schon? Gartner prognostiziert, dass 40 % der Anwendungen der Unternehmen im Jahr 2026 über aufgabenspezifische KI-Agenten verfügen werden, gegenüber weniger als 5 % im Jahr 2025. Diese rasante Verbreitung signalisiert einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise, wie Teams Recherchen durchführen und Workflows ausführen.

Limitationen von You.com KI für Recherchen

Wenn Sie ein KI-Tool verwenden, ohne dessen Schwachstellen zu kennen, riskieren Sie ungenaue oder unvollständige Arbeiten. Wenn Sie einem Ergebnis vertrauen, das auf einer unzuverlässigen Quelle basiert, riskieren Sie schlechte Entscheidungen. Wenn Sie die Einschränkungen kennen, können Sie das Tool effektiver nutzen. 👀

Die Zuverlässigkeit der Quellen variiert: Die KI bezieht Informationen aus dem offenen Internet, und nicht alle Quellen sind gleichwertig. Sie kann einen zufälligen Blogbeitrag mit derselben Gewichtung wie eine von Fachkollegen begutachtete Studie zitieren, sodass Sie weiterhin die Qualität der Quellen überprüfen müssen.

Lücken bei kostenpflichtigen Inhalten: Die KI kann keine Paywalls umgehen. Das bedeutet, dass Ihrer Recherche Erkenntnisse aus wissenschaftlichen Zeitschriften, Premium-Nachrichtenpublikationen und anderen geschützten Inhalten fehlen, was für eine gründliche Recherche eine große Lücke darstellen kann.

Limitierungen hinsichtlich Aktualität: Obwohl die Obwohl die Suche in Echtzeit erfolgt , werden die neuesten Inhalte im Internet möglicherweise nicht sofort in den Index aufgenommen und sind daher nicht sofort auffindbar. Für aktuelle Nachrichten müssen Sie möglicherweise weiterhin direkt auf die Nachrichtenagenturen zugreifen.

Sensibilität der Eingabeaufforderung: Die Qualität der Ausgabe hängt stark von der Qualität Ihrer Eingabe ab. Eine schlecht formulierte Abfrage führt fast immer zu einem allgemeinen, wenig hilfreichen Ergebnis, sodass Sie mehr Zeit für die erneute Suche aufwenden müssen. Die Qualität der Ausgabe hängt stark von der Qualität Ihrer Eingabe ab. Eine schlecht formulierte Abfrage führt fast immer zu einem allgemeinen, wenig hilfreichen Ergebnis, sodass Sie mehr Zeit für die erneute Suche aufwenden müssen. 74 % der Arbeitnehmer berichten von negativen Folgen aufgrund von minderwertigen KI-Ergebnissen.

Keine Workflow-Integration: Dies ist ein wichtiger Punkt. Ihre Rechercheergebnisse bleiben in der You.com-Oberfläche gefangen. Es gibt keine native Möglichkeit, Recherchen in Dies ist ein wichtiger Punkt. Ihre Rechercheergebnisse bleiben in der You.com-Oberfläche gefangen. Es gibt keine native Möglichkeit, Recherchen in umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln, Teammitgliedern Folgeaufgaben zuzuweisen oder Ihre Ergebnisse mit einem laufenden Projekt zu verbinden.

Herausforderungen bei der Reproduzierbarkeit: Wenn Sie dieselbe Abfrage zu zwei verschiedenen Zeitpunkten ausführen, erhalten Sie möglicherweise zwei unterschiedliche Antworten. Das liegt daran, dass sich die Webinhalte, aus denen die Daten bezogen werden, ständig ändern, was für Recherchen, die stabile, Wenn Sie dieselbe Abfrage zu zwei verschiedenen Zeitpunkten ausführen, erhalten Sie möglicherweise zwei unterschiedliche Antworten. Das liegt daran, dass sich die Webinhalte, aus denen die Daten bezogen werden, ständig ändern, was für Recherchen, die stabile, reproduzierbare Ergebnisse erfordern, ein Problem darstellen kann.

Die größte Herausforderung für Teams besteht darin, Recherchen in Maßnahmen umzusetzen. Eigenständige Recherchetools sind hierfür oft nicht ausreichend.

📮 ClickUp Insight: 92 % der Wissensarbeiter laufen Gefahr, wichtige Entscheidungen zu verlieren, die über Chats, E-Mails und Tabellen verstreut sind. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung und Nachverfolgung von Entscheidungen gehen wichtige geschäftliche Erkenntnisse im digitalen Rauschen verloren. Mit den Aufgabenverwaltungsfunktionen von ClickUp müssen Sie sich darüber keine Sorgen mehr machen. Erstellen Sie mit einem einzigen Klick Aufgaben aus Chats, Aufgabenkommentaren, Dokumenten und E-Mails!

Wo KI-Recherchen versagen (und wie ClickUp das Problem löst)

Mit You.com KI gelangen Sie schneller zu Antworten. Die meisten Teams verlieren jedoch nach dem Verfassen der Zusammenfassung noch Zeit, wenn die Erkenntnisse in Aufgaben, Eigentümer und Zeitleisten übertragen werden müssen. In dieser Tabelle sind die häufigsten Fehlerquellen bei der Umsetzung von Recherchen aufgeführt und es wird genau erklärt, wie ClickUp diese Lücke schließt.

Wo die Recherche scheitert Wie ClickUp das Problem löst Die Ergebnisse werden in einem separaten tool gespeichert. Speichern Sie sie in ClickUp Docs neben dem Projekt. Beim Kopieren/Einfügen gehen Kontext und Quellen verloren. Verwenden Sie Docs-to-Tasks, damit Aufgaben mit dem Dokument verknüpft werden. Alles fühlt sich gleich wichtig an Fügen Sie Benutzerdefinierte Felder wie Konfidenzniveau und Kategorie hinzu. Follow-ups werden vergessen Lösen Sie Auslöser für Automatisierungen aus, um Aufgaben zuzuweisen, den Status zu aktualisieren und Benachrichtigungen zu versenden. Teams können nicht sehen, welche Recherchen geändert wurden. Verfolgen Sie den Fortschritt in Dashboards.

So integrieren Sie You.com KI-Recherchen mit ClickUp in Ihren Workflow

Sie haben Ihre Recherche durchgeführt und verfügen nun über einen Block aus synthetisiertem Text. Die Lücke zwischen Recherche und Umsetzung ist der Punkt, an dem Produktivität durch Kontextverwirrung verloren geht – wenn Informationen über unzusammenhängende Tools verstreut sind und Teams gezwungen sind, Stunden damit zu verbringen, nach den benötigten Informationen zu suchen. Ihre Ergebnisse befinden sich an einem Ort, Ihre Aufgaben an einem anderen, und Ihr Team fragt sich, wie es weitergehen soll.

Überbrücken Sie die Lücke zwischen Recherche und Umsetzung mit einem konvergenten Workspace wie ClickUp. So können die Ergebnisse Ihrer You.com-KI direkt in die tägliche Arbeit Ihres Teams einfließen.

Erstellen Sie mit ClickUp Docs ein lebendiges ForschungsRepository.

Halten Sie Ihre Recherchen organisiert und zugänglich, indem Sie Ihre Ergebnisse direkt in ClickUp Docs einfügen. So entsteht ein lebendiges Repository für Forschung, das direkt neben den Projekten existiert, die es informiert.

Zentralisieren Sie Recherchen, Sprints und Dokumente mit ClickUp Docs.

📹 Um KI-gestützte Dokumentation in Aktion zu sehen, schauen Sie sich diese kurze Anleitung an, die zeigt, wie KI Ihren Dokumentations-Workflow optimieren und die Zusammenarbeit verbessern kann.

Mit ClickUp Docs können Sie:

Organisieren Sie alles: Verschachteln Sie Seiten, fügen Sie Titelbilder hinzu und verwenden Sie umfangreiche Formate, um Ihre Recherche sinnvoll zu strukturieren.

Bleiben Sie in Verbindung: Fügen Sie Ihr Dokument zu einem bestimmten Space, Ordner oder einer Liste in Ihrer Workspace-Hierarchie hinzu, damit Ihr Team wichtige Informationen schnell finden kann.

Zusammenarbeit in Echtzeit: Taggen Sie Teamkollegen, hinterlassen Sie Kommentare und arbeiten Sie gemeinsam an einem Dokument, ohne ClickUp jemals verlassen zu müssen.

Wandeln Sie Erkenntnisse mit ClickUp Docs-to-Tasks in Aufgaben um.

Der frustrierendste Teil der Recherche ist es, Ihre Ergebnisse manuell in eine Liste mit Aufgaben zu umzuwandeln. Sie kopieren eine Erkenntnis, wechseln zu Ihrem Workflow-Management-Tool, erstellen eine neue Aufgabe, fügen den Text ein und versuchen dann, sich an den ursprünglichen Kontext zu erinnern.

ClickUp beseitigt diese Reibungspunkte mit der Docs-to-Tasks-Funktion. Markieren Sie einfach einen beliebigen Text in einem ClickUp-Dokument – eine wichtige Erkenntnis, eine Frage oder einen Folgepunkt – und wandeln Sie ihn mit der Symbolleiste sofort in eine Aufgabe um. Die neue Aufgabe wird automatisch mit dem Quell-Dokument verknüpft, sodass der „Grund” hinter der Arbeit nie verloren geht.

Greifen Sie auf Alles an einem Ort zu, indem Sie Dokumente und Aufgaben miteinander verknüpfen.

Fügen Sie mit ClickUp Benutzerdefinierte Felder hinzu, um Struktur zu schaffen.

Behandeln Sie nicht alle Recherchen gleich. Mit ClickUp Benutzerdefinierten Feldern können Sie Ihre Ergebnisse kategorisieren und leicht filterbar machen, wodurch Sie Struktur in eine ansonsten möglicherweise überwältigende Sammlung von Informationen bringen.

Die Einstellungen für benutzerdefinierte Felder in ClickUp werden verwendet, um Rechercheergebnisse zu kategorisieren und zu filtern.

Ein ausklappbares Feld für „Konfidenzniveau“ mit Optionen wie „Hoch“, „Mittel“ und „Muss eine Überprüfung durchgeführt werden“

Ein Label -Feld für „Themenkategorie“, um Recherchen nach Themen zu taggen, z. B. Wettbewerbsinformationen oder Markttrends.

Ein Feld für „Key Takeaway” (wichtigste Erkenntnis), um den wichtigsten Punkt jedes Ergebnisses zusammenzufassen.

Automatisieren Sie Recherche-Workflows mit ClickUp Automatisierungen.

Sparen Sie Zeit und vermeiden Sie sich wiederholende Verwaltungsaufgaben mit ClickUp Automations. Mit zunehmendem Recherchevolumen wird die manuelle Aufgabenverwaltung unhaltbar. Die Automatisierung stellt sicher, dass Erkenntnisse zum richtigen Zeitpunkt an die richtigen Personen weitergeleitet werden, ohne dass eine ständige Überwachung erforderlich ist.

ClickUp-Automatisierungsinterface zur Automatisierung von Aufgabenverteilungen, Benachrichtigungen und Workflows

Eine Automatisierung besteht aus einem Auslöser, einer optionalen Bedingung und einer Aktion. Sie können beispielsweise eine Automatisierung einrichten, die besagt: „Wenn eine Aufgabe in unserer Liste „Research Inbox“ (Auslöser) erstellt wird und das benutzerdefinierte Feld „Confidence Level“ auf „High“ (Bedingung) gesetzt ist, dann ändern Sie den Status in „Ready for Review“ und weisen Sie ihn dem Teamleiter zu (Aktion). “

Dank dieser intelligenten Weiterleitung bleiben wertvolle Erkenntnisse nicht in einem Backlog stecken. Die wichtigsten Recherchen werden automatisch priorisiert, während weniger zuverlässige Ergebnisse zur Überprüfung in eine Warteschlange gestellt werden können. Teams, die Projektmanagement-Automatisierung einsetzen, berichten von erheblichen Zeitersparnissen bei administrativen Aufgaben, wodurch Kapazitäten für höherwertige Analysen frei werden.

✨ Echte Ergebnisse: Teams gewinnen durch die Nutzung von ClickUp jede Woche mehr als 5 Stunden Zeit zurück – das sind über 250 Stunden pro Person und Jahr –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse eliminieren. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal erreichen könnte.

Mit zunehmendem Recherchevolumen übernehmen Super Agents diese Aufgabe proaktiv. Anstatt sich darauf zu verlassen, dass jemand bemerkt, dass eine wichtige Erkenntnis nicht umgesetzt wurde, können Super Agents recherchebasierte Workflows überwachen, ins Stocken geratene Folgemaßnahmen aufzeigen und Ergebnisse mit hoher Priorität automatisch eskalieren, sodass wichtige Arbeiten nach dem Verfassen der Zusammenfassung nicht in Vergessenheit geraten.

Mit zunehmendem Recherchevolumen übernehmen Super Agents diese Aufgabe proaktiv. Anstatt sich darauf zu verlassen, dass jemand bemerkt, dass eine wichtige Erkenntnis nicht umgesetzt wurde, können Super Agents recherchegesteuerte Workflows überwachen, ins Stocken geratene Folgemaßnahmen aufzeigen und Ergebnisse mit hoher Priorität automatisch eskalieren, sodass wichtige Arbeiten nach dem Verfassen der Zusammenfassung nicht in Vergessenheit geraten.

Der „Follow-Up on Alles”-Agent in ClickUp fungiert als persönlicher Stabschef, der die delegierten Aufgaben nachverfolgt, überfällige oder risikobehaftete Elemente identifiziert und Follow-up-Nachrichten entwirft, um Projekte voranzubringen.

📖 Lesen Sie auch: Wie Sie KI für Marktforschung nutzen können

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Ihre Recherche zu erweitern.

Verbinden Sie externe Recherchen mit Ihrem internen Wissen mithilfe von ClickUp Brain. Dabei handelt es sich um einen KI-Assistenten, der in Ihrem ClickUp-Workspace integriert ist und den Kontext der Arbeit Ihres Teams versteht. Nachdem Sie Ihre You.com-Ergebnisse in ein ClickUp-Dokument eingefügt haben, können Sie Brain in einem Kommentar @erwähnen und ihm Fragen stellen wie:

Marktforschungsprozess mit ClickUp Brain

„Fassen Sie auf Grundlage dieser Recherche alle verwandten Projekte zusammen, an denen wir im letzten Jahr gearbeitet haben.“

„Finden Sie alle internen Dokumente, die unseren Hauptkonkurrenten ‚Acme Corp‘ erwähnen.“

„Erstellen Sie auf Grundlage dieser Ergebnisse eine Liste mit Aktionspunkten für das Produktteam.“

KI-Websuche in ClickUp zeigt den KI-gestützten Recherche-Workflow innerhalb von ClickUp

Diese Kombination aus externer KI-Recherche und einem intern orientierten KI-Assistenten beseitigt die Reibung zwischen Entdeckung und Umsetzung. Ihre Erkenntnisse gehen nicht verloren, sondern werden zum Motor für intelligentere und schnellere Arbeit.

Mit ClickUp BrainGPT können Teams auch Forschungsergebnisse sofort nach ihrer Entdeckung erfassen. Mit Talk-to-Text auf dem Desktop können Sie eine Erkenntnis oder Entscheidung laut aussprechen und sie sofort in strukturierte Notizen oder Aktionspunkte in Ihrem Workspace umwandeln, ohne an Schwung zu verlieren oder zwischen Tools wechseln zu müssen.

Mit ClickUp BrainGPT können Teams auch Forschungsergebnisse sofort nach ihrer Entdeckung erfassen. Mit Talk-to-Text auf dem Desktop können Sie eine Erkenntnis oder Entscheidung laut aussprechen und sie sofort in strukturierte Notizen oder Aktionspunkte in Ihrem Workspace umwandeln, ohne an Schwung zu verlieren oder zwischen Tools wechseln zu müssen.

ClickUp Brain GPT mit KI-Suche

Durchsuchen Sie Ihr gesamtes Ökosystem mit Enterprise Search.

Recherchen finden selten isoliert statt. Die Erkenntnisse, die Sie mit You.com KI gewinnen, müssen möglicherweise mit Daten aus Ihrem CRM, Dokumenten aus Google Drive oder Unterhaltungen aus Slack kombiniert werden. Mit der Enterprise-Suchfunktion von ClickUp können Sie alle Ihre integrierten Tools über eine einzige Oberfläche abfragen.

Finden Sie mit Enterprise Search alles in Ihrem Workspace.

Anstatt mehrere Registerkarten zu öffnen und separate Suchen in jedem System durchzuführen, fasst Enterprise Search alles zusammen. Stellen Sie eine Frage in natürlicher Sprache, und ClickUp zeigt relevante Ergebnisse aus Ihrem gesamten Arbeitsumfeld an. Dieser einheitliche Ansatz behebt direkt das Problem der KI-Zersplitterung, das auftritt, wenn Teams mehrere unverbundene Tools mit jeweils eigener Suchfunktion und eigenem Kontextfenster verwenden.

Die praktischen Auswirkungen sind erheblich. Bei der Vorbereitung auf ein Meeting mit einem Client können Sie mit einer einzigen Abfrage alle relevanten Recherchen, früheren Kommunikationen und Projektdokumente finden. Bei der Einarbeitung eines neuen Teammitglieds können Sie das gesamte institutionelle Wissen zu dessen Schwerpunktbereich abrufen. Allein durch die Beseitigung der Suchfragmentierung lassen sich jede Woche mehrere Stunden einsparen.

Visualisieren Sie die Auswirkungen Ihrer Recherchen mit ClickUp Dashboards.

Um zu verstehen, wie sich Recherchen in Geschäftsergebnisse umsetzen lassen, ist Sichtbarkeit über den gesamten Workflow hinweg erforderlich. ClickUp Dashboards bieten eine Echtzeit-Visualisierung Ihrer Recherche-Pipeline, von den ersten Ergebnissen bis hin zu fertiggestellten Aktionspunkten.

Visualisieren und analysieren Sie Stimmungstrends, Erwähnungsvolumen und Reaktionszeiten in Echtzeit auf ClickUp-Dashboards.

Verwandeln Sie Recherche in Ergebnisse

You.com KI verwandelt den mühsamen Prozess der Recherche in einen fokussierten, effizienten Akt der Synthese. Es filtert das offene Web, um klare, zitierte Antworten zu liefern, sodass Sie weniger Zeit mit Suchen und mehr Zeit mit Nachdenken verbringen.

Das Sammeln von Erkenntnissen ist jedoch nur dann von Bedeutung, wenn es zu Maßnahmen führt.

Die ständige Herausforderung bei eigenständigen Recherchetools ist nicht ihre Leistungsfähigkeit, sondern ihre Isolation. In einem System durchgeführte Recherchen müssen manuell in ein anderes System übertragen werden, um ausgeführt zu werden. Diese Lücke birgt das Risiko, dass Erkenntnisse verloren gehen, falsch interpretiert oder einfach vergessen werden. Teams, die diese Lücke schließen, indem sie die Recherche direkt mit der Ausführung von Workflows verbinden, erzielen durchweg bessere Ergebnisse als Teams, die die Recherche als separate Aktivität behandeln.

Für Teams, die bereit sind, die Lücke zwischen Recherche und Ergebnissen zu schließen, bietet ClickUp einen einheitlichen Workspace, in dem externe KI-gestützte Recherchen nahtlos mit internem Wissen, Aufgabenmanagement und Teamzusammenarbeit verbunden sind. Kein Kopieren und Einfügen zwischen verschiedenen Systemen mehr. Kein Verlust des Kontexts bei der Übertragung mehr. Nur noch ein direkter Weg von der Erkenntnis zum Ergebnis.

Starten Sie kostenlos mit ClickUp und erstellen Sie einen Workspace, in dem Ihre Recherchen zu echten Ergebnissen führen.

Häufig gestellte Fragen

You.com bietet mehrere Stufen, die Zugriff auf seine KI-gestützten Such- und Recherchefunktionen bieten, wobei Premium-Pläne erweiterte Funktionen freischalten. Für erweiterte Funktionen, wie z. B. unbegrenzte Abfragen mit Premium-KI-Modellen, stehen zusätzliche Plan-Optionen zur Verfügung.

Wie schneidet You.com KI im Vergleich zu Google bei der Recherche ab? Der Hauptunterschied liegt im Ergebnis. Google liefert Ihnen eine Liste mit Links, die Sie selbst überprüfen und zusammenfassen müssen, während You.com KI die Zusammenfassung für Sie übernimmt und Ihnen eine direkte Antwort mit Zitaten aus mehreren Quellen liefert.

You.com KI verfügt über keine native Export-Feature, aber Sie können den synthetisierten Text ganz einfach kopieren und in jede andere Anwendung einfügen. Für Teams empfiehlt es sich, ihn in einen kollaborativen Workspace wie ClickUp Docs einzufügen, um die Ergebnisse mit umsetzbaren Aufgaben zu verknüpfen.