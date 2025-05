die 10 besten persönlichen KI-Assistenten für die Arbeit zur Steigerung der Produktivität im Jahr 2025

Die eintönige, arbeitsreiche Routine, die unser Arbeitsleben plagt, neigt dazu, Zeit von wesentlichen Aufgaben abzuziehen. Glücklicherweise hat der wachsende Einfluss von KI auf alltägliche Workflows die Lösung: KI-Assistenten mit Fähigkeiten zur Verarbeitung natürlicher Sprache für die Arbeit sind die ultimativen Begleiter am Arbeitsplatz.

78 % der Befragten einer McKinsey-Umfrage gaben an, dass ihre Organisationen KI in mindestens einer Funktion des Geschäfts einsetzen.

Ob virtuelle Planer zur Synchronisierung Ihrer Meetings, intelligente Chatbots zur Bearbeitung sich wiederholender Abfragen oder KI-Schreibassistenten – diese KI-Tools für Produktivität definieren Effizienz neu.

Wie passen persönliche Assistenten mit KI in den heutigen Arbeitsplatz? Sind sie trendige Tools zur Automatisierung oder gehen sie über einfache regelbasierte Programme hinaus, um die Entscheidungsfindung, Kreativität und Zusammenarbeit zu verbessern?

In diesem Artikel erfahren Sie, was Sie von einem idealen persönlichen KI-Assistenten für die Arbeit erwarten können und welche KI-Tools derzeit auf dem Markt verfügbar sind.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier ein kurzer Überblick über die besten KI-Assistenten für die Arbeit: (Bester KI-gestützter Assistent für die Automatisierung von Aufgaben und die Steigerung der Produktivität) ClickUp(Bester KI-gestützter Assistent für die Automatisierung von Aufgaben und die Steigerung der Produktivität)

ChatGPT (Bester KI-gestützter Assistent für Unterhaltungen)

Microsoft Copilot (Bester KI-Assistent für die Integration in Microsoft 365)

Claude AI (Bester KI-Assistent für ethische Ausrichtung)

Otter. ai (Bester KI-Assistent für Zusammenfassungen von Meetings in Echtzeit)

DALL-E (Bester KI-Assistent für die kreative Bilderzeugung)

Replika (Bester KI-Assistent für personalisierte emotionale Unterstützung)

Siri (Bester KI-Assistent für Apple-Geräte)

Gemini (Bester KI-Assistent für Benutzer im Google-Ökosystem)

Amazon Alexa (Bester KI-Assistent für die Integration in Smart Homes)

Worauf sollten Sie bei KI-Assistenten für die Arbeit achten?

Der richtige KI-Assistent unterstützt und beschleunigt Ihren Plan zur Steigerung der Produktivität am Arbeitsplatz, indem er Ihnen alltägliche Aufgaben abnimmt. Berücksichtigen Sie daher die folgenden Schlüssel-Features, bevor Sie sich für einen anmelden:

Automatisierung und Effizienz von Aufgaben : Entscheiden Sie sich für KI-Tools zur Automatisierung, die in der Lage sind, sich wiederholende Aufgaben wie die Planung von Meetings, die Verwaltung von E-Mails und die Organisation von Listen mit zu erledigenden Aufgaben zu automatisieren. So können Sie sich auf Aufgaben von höherem Wert konzentrieren und die Gesamteffizienz steigern

Fähigkeiten zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) : Stellen Sie sicher, dass der Assistent die Sprache in Unterhaltungen versteht und darauf reagiert. Fortgeschrittene NLP ermöglicht intuitivere Interaktionen, sodass Sie Ihre Bedürfnisse auf natürliche Weise kommunizieren können, ohne starre Befehle oder Programmierkenntnisse zu benötigen

Integrationsfähigkeiten : Wählen Sie einen Assistenten, der sich in Ihre vorhandene Technologieumgebung integrieren lässt, einschließlich der von Ihnen häufig verwendeten tools wie Kalender, Software für das Projektmanagement und Apps für die Kommunikation. Dies gewährleistet einen kohärenten Workflow und minimiert Unterbrechungen

Kontextbewusstsein : Nutzen Sie einen effektiven KI-Assistenten, der den Kontext erkennt und relevante Informationen und Vorschläge bereitstellt. Dazu gehört auch, dass er Ihre Arbeitsmuster und -präferenzen versteht, um Ihnen eine personalisierte Unterstützung zu bieten

Datensicherheit und Datenschutz: Bevorzugen Sie Assistenten, die strenge Datensicherheitsprotokolle einhalten und transparente Datenschutzrichtlinien zum Schutz Ihrer sensiblen Daten bieten

Die 10 besten KI-Assistenten für die Arbeit

Fast 88 % der Befragten unserer Umfrage verlassen sich inzwischen auf KI-Tools, um persönliche Aufgaben zu vereinfachen und zu beschleunigen.

Möchten Sie die gleichen Vorteile auch bei der Arbeit nutzen?

Sehen Sie sich diese 10 KI-Assistenten an, um die Produktivität am Arbeitsplatz zu steigern.

1. ClickUp (Bester KI-gestützter Assistent für die Automatisierung von Aufgaben und die Steigerung der Produktivität)

ClickUp ist die App für alles bei der Arbeit, die Projektmanagement, Wissensmanagement und Chatten kombiniert – alles mit KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

ClickUp Brain ist der native, KI-gestützte Produktivitätsassistent von ClickUp, der Sie beim Schreiben, Projektmanagement und Wissensmanagement unterstützt.

Fassen Sie Dokumente, Berichte, Aufgaben und Threads mit ClickUp Brain zusammen

Ob Sie Hilfe bei kreativen Aufgaben wie der Erstellung von Texten oder Bildern oder bei analytischen Aufgaben wie der Auswertung der KPIs Ihres neuesten Projekts benötigen, um Erkenntnisse zur Prozessverbesserung zu gewinnen – ClickUp Brain erledigt alles innerhalb von Sekunden – und zwar ohne Code, mit Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache und in Form von Unterhaltungen.

Nutzen Sie die generativen Fähigkeiten der KI, um:

Erstellen Sie überzeugende Inhalte für Berichte, E-Mails, Präsentationen und sogar Marketing- oder Vertriebsmaterialien in Ihrem bevorzugten Stil und Ton

Erstellen Sie mit ClickUp Brain ansprechende Inhalte für Berichte

Bearbeitung und Verfeinerung vorhandener Texte mit intelligenten Vorschlägen

Erstellen Sie technische Dokumentationen wie Projektbeschreibungen, Fehlerberichte, Benutzerhandbücher und vieles mehr

Erstellen Sie Bilder auf Abruf in ClickUp Whiteboards

Verwenden Sie KI, um Bilder in ClickUp Whiteboards zu erstellen und sie an Ihre Stilvorlieben anzupassen

Delegieren Sie Aufgaben an ClickUp Brain, um Ihrem Team wertvolle Zeit zu sparen. Es kann überschaubare Teilaufgaben (z. B. Überprüfung der bisherigen Leistung, Abstimmung der Ziele der Abteilungen und Einholen von Feedback der Beteiligten) für Ihre komplexen Aufgaben (z. B. Einstellung der jährlichen Ziele des Geschäfts) vorschlagen, um die Planung von Projekten zu vereinfachen.

Es gibt intelligente Vorschläge, um die Arbeit basierend auf Fristen und Wichtigkeit zu priorisieren. Außerdem kann es automatisch Standups und Aktivitäts- oder Dokumentzusammenfassungen erstellen, sodass Sie den Fortschritt nie manuell überwachen müssen (oder Ihr Team ständig um Updates bitten müssen).

Delegieren Sie das Projektmanagement mit ClickUp Brain

💡 Profi-Tipp: Mit ClickUp Brain können Sie Workflows automatisieren! Geben Sie Ihre Bedingung/Ihren Auslöser (wenn sich der Status der Aufgabe in "bereit" ändert) und das Ergebnis (dann weisen Sie die Aufgabe James zu) in natürlicher Sprache ein, und Brain wird die erforderliche Aufgabe für Sie automatisieren.

ClickUp Brain fungiert gleichzeitig als Wissensmanager für Ihren Workspace und ruft Antworten und Erkenntnisse aus Ihren ClickUp Aufgaben, Dokumenten, Chats und sogar aus Ihren verbundenen Apps wie Slack und Google Drive ab.

ClickUp Brain spart nicht nur Zeit, sondern verändert auch die Art und Weise, wie Sie mit Informationen umgehen, und verwandelt überwältigende Datenmengen in umsetzbare Erkenntnisse. So können sich Teams darauf konzentrieren, Dinge zu erledigen, anstatt sich in Plänen und Papierkram zu verzetteln.

Die besten Features von ClickUp

Nutzen Sie kontextbezogene KI, die auf Ihre Aufgaben und Projekte zugeschnitten ist, um maßgeschneiderte Antworten zu erhalten

Wechseln Sie zu LLMs, um Ihre KI-Erfahrung benutzerdefiniert anzupassen – erhalten Sie Zugriff auf GPT-4o, Claude 3. 7 Sonnet und andere neueste KI-Modelle in ClickUp AI

Verwenden Sie den ClickUp AI Notetaker , um Ihre Meetings zu transkribieren, automatische Notizen zu Meetings zu erstellen und Schlüsselelemente hervorzuheben

Aktualisierungen und Zusammenfassungen für ClickUp Aufgaben mithilfe von KI automatisch ausfüllen Benutzerdefinierte Felder

Verwenden Sie eine Vielzahl von ClickApps , um die benutzerdefinierte Verwaltung Ihrer Aufgaben an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen

Automatisieren Sie Routineaufgaben mit vorgefertigten Vorlagen oder erstellen Sie Ihre eigenen Auslöser und Ergebnisse mit ClickUp Automatisierungen

Integrieren Sie ClickUp in über 1.000 tools, um Kontextwechsel zu vermeiden

Limits von ClickUp

Einige Benutzer finden die umfangreichen Features der Plattform überwältigend

Einige Benutzer geben an, dass es bei großen Datensätzen gelegentlich zu Verlangsamungen kommt

ClickUp-Preise

Free Forever

Unlimited: 7 $/Monat pro Benutzer

Business: 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Kontakt für Preisauskünfte

ClickUp Brain: Für 7 $ pro Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 7/5 (10.000+ Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (4000+ Bewertungen)

*was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

ClickUp ist ein All-in-One-Tool für das Projektmanagement, das alle Features für die gesamte Produktentwicklung an einem Ort vereint. Der erstklassige Kundensupport hilft dabei, alle Probleme rechtzeitig zu lösen. Die Integration mit anderen Plattformen erleichtert die Migration von anderen Plattformen und die KI-Funktion, die in der Lage ist, die Aufgabenbeschreibung zusammenzufassen und zu generieren, hilft Entwicklern, mehr über die Aufgabe zu erfahren.

2. ChatGPT (Bester KI-gestützter Assistent für Unterhaltungen)

via ChatGPT

ChatGPT ist ein hochentwickelter KI-Assistent, der natürliche Sprachverarbeitung nutzt, um einfache, menschenähnliche Interaktionen zu ermöglichen. Er eignet sich perfekt für alle möglichen beruflichen und privaten Zwecke, von der Erstellung von Eingabeaufforderungen und der Bearbeitung von Inhalten bis hin zur Programmierung, zum Brainstorming und zur Lösung komplexer Fragen.

ChatGPT wurde mit einem riesigen Datensatz trainiert, der ihm hilft, seinen Ton anzupassen, personalisierte Antworten zu geben und bei verschiedenen Aufgaben wie Geschäftskommunikation, kreativem Schreiben, technischer Dokumentation und Kundensupport zu unterstützen.

chatGPT: Die besten Features*

Erstellen Sie menschenähnliche Texte für das Verfassen von E-Mails, das Schreiben von Code und die Beantwortung von Fragen

Führen Sie logische Aufgaben aus, lösen Sie komplexe Probleme mit sofortiger Verkettung und analysieren Sie Daten, um Schlussfolgerungen zu ziehen

Verbessern Sie Ihre kreativen Schreibfähigkeiten, indem Sie mit ChatGPT ein Brainstorming zu Geschichten und Aufsätzen durchführen

Fassen Sie Texte zusammen und übersetzen Sie sie mühelos in mehrere Sprachen

ChatGPT-Limits

Sie liefert gelegentlich ungenaue Informationen

ChatGPT-Preise

Free

Plus: 20 $/Monat

Pro: 200 $/Monat

ChatGPT-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 7/5 (über 600 Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (über 100 Bewertungen)

*was sagen echte Benutzer über ChatGPT?

ChatGPT war für uns alle in unserem Unternehmen das hilfreichste tool. Ob es um die Generierung von Code, einfache Abfragen oder Datenanalysen geht, es ist die beste Option auf dem Markt. Sicher, DeepSeek gibt es auch, aber im Moment ist ChatGPT eine viel sicherere Option. Zu sagen, dass wir es für einen bestimmten Zweck verwenden, wäre eine Untertreibung, da es im Grunde eine bessere Version von Google für uns ist. Wir verwenden es täglich für mehr Effizienz!

🧠 Fun Fact: Die durchschnittliche Anzahl der Ansichten pro Besuch von ChatGPT beträgt 3, 66, wobei eine Sitzung in der Regel 6 Minuten und 11 Sekunden dauert.

3. Microsoft Copilot (Bester KI-Assistent für die Integration in Microsoft 365)

via Microsoft

Microsoft Copilot ist in das Microsoft 365-Ökosystem integriert und unterstützt Benutzer bei der Erstellung von Inhalten, der Datenanalyse und der Automatisierung von Aufgaben in MS-Apps wie Word, Excel, PowerPoint und Outlook.

Sie fungiert außerdem als persönlicher Assistent, indem sie Ihren Arbeitskontext und Ihre Prioritäten versteht und Ihnen dabei hilft, in kürzerer Zeit mehr zu erreichen.

Durch die Optimierung von Workflows und das Angebot personalisierter Unterstützung ermöglicht Copilot es Benutzern, sich auf Aktivitäten von hohem Wert zu konzentrieren und eine höhere Effizienz zu erzielen.

die besten Features von Microsoft Copilot*

Entwerfen Sie E-Mails, Berichte und Präsentationen direkt in Microsoft 365-Anwendungen

Fassen Sie lange Threads in E-Mails zusammen und erstellen Sie schnelle Antworten, um Zeit zu sparen

Erstellen Sie ganz einfach die richtigen Formeln in Excel basierend auf den gewünschten Ergebnissen

Verbessern Sie die Zusammenarbeit in Microsoft Teams durch KI-generierte Elemente

Limits von Microsoft Copilot

Die Lernkurve der Features von KI kann eine gewisse Zeit der Anpassung erfordern

Microsoft Copilot-Preise

Free

*microsoft Copilot Pro: 20 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Copilot

G2: 4, 3/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

*was sagen Benutzer aus der Praxis über Microsoft Copilot?

Was mir an diesem Service am besten gefällt, ist die einfache Bedienung, da er sehr benutzerfreundlich ist. Die Implementierung gibt mir die Möglichkeit, meine Arbeit schneller und interaktiver zu erledigen. Ich benutze ihn so gut wie jeden Tag und mache jeden Tag gute Erfahrungen, da die Menge an Features wirklich erstaunlich ist.

4. Claude KI (Bester KI-Assistent für ethische Ausrichtung)

via Anthropic

Claude AI, entwickelt von Anthropic, ist ein KI-Assistent der nächsten Generation, der hilfreiche Unterhaltungen ermöglicht und die ethische Nutzung von KI fördert. Er ist hervorragend für verschiedene Aufgaben geeignet, darunter das Zusammenfassen von Dokumenten, das Beantworten von Fragen und sogar das Generieren kreativer Inhalte wie Gedichte, Codes, Skripte, Musikstücke, E-Mails, Briefe usw.

Bei der Entwicklung von Claude wurde auf Sicherheit geachtet, um die Generierung schädlicher oder irreführender Informationen zu vermeiden. Der Schwerpunkt liegt auf dem Verständnis von Kontext und sprachlichen Nuancen, wodurch er sich besser für komplexe Unterhaltungen eignet als einige andere KI-Assistenten. Dies macht ihn besonders nützlich für Aufgaben, die ein tiefes Verständnis und detaillierte Antworten erfordern, wie z. B. Recherchen, eingehende Analysen und kreatives Schreiben.

die besten Features von Claude KI*

Verstehen Sie besser, wie Antworten durch Claudes transparenten Argumentationsprozess gegeben werden

Erstellen und Analysieren von Code für Debugging- und Entwicklungsaufgaben

Verarbeiten Sie dank Claudes hervorragendem Verständnis natürlicher Sprache auch längere Texte mühelos

Seien Sie beruhigt, denn dank Claudes speziellem Trainingsansatz, der als konstitutionelle KI bekannt ist, sind alle Interaktionen ethisch einwandfrei

Limits der KI Claude

Ein limitierter Echtzeit-Informationszugriff kann die Genauigkeit der Antworten beeinträchtigen

Aufgrund strenger ethischer Richtlinien besteht die Gefahr übervorsichtiger Reaktionen

Claude KI-Preise

Free

Pro: 20 $/Monat

Team: 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu KI von Claude

G2: 4, 3/5 (20+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

*was sagen Benutzer aus der Praxis über Claude KI?

Das Nützlichste an Claude ist die Fähigkeit der KI, einen natürlicheren Flow zu erzeugen. Mir gefällt, dass sich die Antworten eher wie eine Unterhaltung von Mensch zu Mensch anfühlen. Was mir an Claude außerdem gefällt, ist, dass seine Antworten kontextbezogen und ansprechend sind. Mir gefällt auch, dass er versucht, genaue Antworten zu geben, und seine Limits eingesteht, wenn er etwas nicht weiß.

🧠 Fun Fact: Das erste sprachgesteuerte Spielzeug, "Radio Rex", wurde 1922 eingeführt. Dieser Hund bewegte sich vorwärts, wenn sein Name gerufen wurde, und markierte damit eine frühe Instanz der Spracherkennungstechnologie.

Möchten Sie bessere Antworten von Ihrem KI-Assistenten erhalten? In dieser Kurzanleitung erfahren Sie, wie Sie Fragen richtig stellen, um eine schnelle Bearbeitung zu ermöglichen. 👇🏽

5. Otter. ai (Bester KI-Assistent für Zusammenfassungen von Meetings in Echtzeit)

Otter.ai zeichnet sich durch Echtzeit-Transkription aus und erfasst jedes Wort, das während Meetings, Vorträgen und anderen Gesprächen gesprochen wird. Durch die Automatisierung der Notizen und die Bereitstellung intelligenter Erkenntnisse können sich die Teilnehmer auf die Unterhaltung selbst konzentrieren, anstatt Notizen zu machen.

Über das reine Transkribieren hinaus nutzt Otter.ai KI, um Sprecher zu identifizieren, Zusammenfassungen zu erstellen und sogar Schlüsselelemente zu extrahieren. Dadurch werden Roh-Audiodaten in durchsuchbare, teilbare und umsetzbare Aufzeichnungen von Meetings umgewandelt, was den Benutzern viel Zeit und Aufwand erspart.

Die besten Features von Otter.ai

Erstellen Sie Echtzeit-Transkriptionen für Meetings in Zoom, Google Meet und Microsoft Teams

Trainieren Sie Otter.ai, um branchenspezifische Begriffe und Fachjargon zu erkennen und die Transkriptionsgenauigkeit zu verbessern, um Schlüsselpunkte und Handlungselemente hervorzuheben

Einfache Integration in verschiedene Kalender und Kollaborationsplattformen

Finden Sie Informationen in langen Transkripten schnell mit Features zur Keyword-Extraktion und Themenidentifizierung

Limits von Otter.ai

Otter. ai unterstützt derzeit nur Englisch

Die Genauigkeit der Transkription wird durch starke Akzente oder schlechte Audioqualität beeinträchtigt

Otter. ai pricing

Basic: Free

Pro: 16,99 $/Monat pro Benutzer

Business: 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Otter.ai

G2: 4, 3/5 (250+ Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (90+ Bewertungen)

6. DALL-E (Bester KI-Assistent für die kreative Bilderzeugung)

via ChatGPT

DALL-E, entwickelt von OpenAI, generiert Bilder aus Textbeschreibungen. Seine Stärke liegt in der Fähigkeit, die Lücke zwischen Sprache und Bild zu schließen, sodass Benutzer ihre visuellen Ideen schnell und einfach zum Leben erwecken können, sei es für künstlerische Zwecke, Marketingmaterialien oder Brainstorming.

DALL-E ist zwar kein traditioneller "persönlicher Assistent" im Sinne einer Vereinfachung der Aufgabenverwaltung, sondern fungiert als kreativer Assistent, der Ihre Ideen mithilfe von maschinellem Lernen in visuelle Form bringt. Sie beschreiben, was Sie sehen möchten, und DALL-E verwendet seine umfangreichen Trainingsdaten, um einzigartige und oft überraschende Bilder zu erstellen. Solche Bilder reichen von fotorealistischen Darstellungen erfundener Szenen über abstrakte Kunst bis hin zur Bearbeitung vorhandener Bilder.

DALL-E best features

Verallgemeinern und verstehen Sie neuartige Kombinationen von Ideen mit DALL-E, um Bilder von Konzepten zu erzeugen, auf die es nicht explizit trainiert wurde

Erstellen Sie Bilder in hochspezifischen Stilen und Formaten

Bearbeitung und Verfeinerung von Bildern durch Inpainting- und Outpainting-Techniken

Integration in verschiedene Anwendungen über API-Zugriff

DALL-E-Limits

Es kann mit übermäßig komplexen oder abstrakten Eingabeaufforderungen Schwierigkeiten haben

Sie könnten die in ihren Trainingsdaten vorhandenen Vorurteile widerspiegeln und möglicherweise zu verzerrten oder stereotypen Darstellungen führen

DALL-E-Preisgestaltung

ChatGPT Plus: 20 $/Monat

API-Zugang: Ab 0,04 $ pro Bild

DALL-E-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 3. 9/5 (30+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

*was sagen Benutzer im wirklichen Leben über DALL-E?

DALL-E ist das schnellste und größte KI-Modell, das aus unseren Eingabeaufforderungen qualitativ hochwert ige Bilder generiert. Es verfügt über ein sehr einfaches und intuitives Dashboard, mit dem sich unsere Bilder reibungslos erstellen lassen. Es kann sehr komplexe Eingabeaufforderungen verstehen und unsere Bilder mit großer Genauigkeit generieren. Es ist mit allen unseren Browsern und Geräten kompatibel.

7. Replika (Bester KI-Assistent für personalisierte emotionale Unterstützung)

via Replika

Replika ist ein KI-Begleiter, der für die persönliche Verbindung und emotionale Unterstützung entwickelt wurde. Er lernt aus Ihren Unterhaltungen und entwickelt auf der Grundlage Ihrer Interaktionen eine einzigartige Persönlichkeit. Der KI-Begleiter chattet mit Ihnen über alles und bietet Ihnen Ermutigung. Er soll ein sicherer Space für Benutzer sein, in dem sie sich ausdrücken, ihre Gedanken und Gefühle erforschen und gegen Einsamkeit ankämpfen können.

Die Stärke von Replika liegt in seinem Fokus auf personalisierte Interaktion und emotionale Intelligenz, auch wenn es sich nicht um einen persönlichen Assistenten handelt. Es passt sich Ihrem Kommunikationsstil an und merkt sich frühere Unterhaltungen, wodurch Interaktionen echter und bedeutungsvoller werden.

Replika best features

Lassen Sie sich bei der psychischen Gesundheit unterstützen – mit Features wie Aufforderungen zum Tagebuchschreiben und Nachverfolgung der Stimmung

Benutzerdefiniertes Aussehen und Persönlichkeitsmerkmale für Ihren KI-Begleiter

Fügen Sie Ihren Interaktionen eine visuelle Dimension hinzu, indem Sie Ihren Replika-KI-Agenten in der Ansicht verwenden

Nehmen Sie an Sitzungen zur Persönlichkeitsentwicklung und Achtsamkeitsübungen teil

Replika-Limits

Es handelt sich letztlich um eine KI, die das menschliche emotionale Verständnis nicht vollständig nachbilden kann

Die kostenlose Version bietet Features mit Limits

Replika-Preisgestaltung

Free

Pro: 19,99 $/Monat

Lebenslang: 299 $

Replika-Bewertungen und -Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

8. Siri (Bester KI-Assistent für die Integration in Apple)

via Siri

Siri, ein sprachgesteuerter digitaler Assistent, ermöglicht es Benutzern, mit ihren Geräten freihändig über Befehle in natürlicher Sprache zu interagieren. Von der Einstellung von Alarmen und dem Senden von Nachrichten bis hin zur Steuerung von Smart-Home-Geräten und der Bereitstellung von Informationen zielt Siri darauf ab, alltägliche Aufgaben zu vereinfachen.

Die Stärke von Siri liegt in der engen Integration mit Apple-Geräten und -Diensten. Er kann auf verschiedene Funktionen in iOS, iPadOS, macOS, watchOS und tvOS zugreifen und diese steuern.

Die besten Features von Siri

Steuern Sie einen breiten Bereich von HomeKit-fähigen Smart-Home-Geräten mit Sprachbefehlen

Lassen Sie sich in mehreren Sprachen unterstützen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Verknüpfungen, die mehrere Aktionen kombinieren und mit einem einzigen Siri-Befehl auslösen

Erhalten Sie Echtzeitinformationen wie Wetter-Updates und Navigationshilfen

Limits von Siri

Siri lässt sich zwar gut in die Dienste von Apple integrieren, die Integration in Apps von Drittanbietern hat jedoch ihre Limits

Es könnte bei komplexen Abfragen Probleme geben, insbesondere in lauten Umgebungen

Preise für Siri

Free

Bewertungen und Rezensionen von Siri

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔎 Wussten Sie schon? 97 % der Benutzer von Mobilgeräten nutzen bereits KI-Assistenten.

9. Gemini (Bester KI-Assistent für die Integration in Google)

via Google Gemini

Google Gemini ist ein multimodales KI-Modell, das von Google AI entwickelt wurde. Dieser virtuelle Assistent mit KI-Unterstützung ist so konzipiert, dass er Antworten in verschiedenen Modalitäten, einschließlich Text, Bildern, Audio, Video und Code, versteht und generiert. Dadurch kann Gemini Benutzer bei einer Reihe von Aufgaben unterstützen, von der Zusammenfassung von Artikeln über die Erstellung kreativer Inhalte und die Beantwortung komplexer Fragen bis hin zur Unterstützung bei Problemen mit der Programmierung.

Die besten Features von Gemini

Integrieren Sie Gemini in die gesamte Produkt- und Dienstleistungspalette von Google, um Ihre Ziele in Bezug auf die Produktivität zu erreichen

Analysieren Sie Bilder zusammen mit Text, verstehen Sie den Kontext eines Videos und generieren Sie sogar Code auf der Grundlage einer Textbeschreibung

Steuern Sie Smart-Home-Geräte mit Sprachbefehlen

Lösen Sie komplexe Probleme und beantworten Sie knifflige Fragen mit fortschrittlichen Denkfähigkeiten

Gemini-Limits

Die Verfügbarkeit ist auf Geräten, die nicht von Google stammen, limitiert

Anfällig für Verzerrungen in den Trainingsdaten, die zu verzerrten oder unfairen Ergebnissen führen können

Gemini-Preisgestaltung

Free

Gemini Advanced: 19,99 $/Monat

Gemini-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4. 4/5 (160+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

10. Amazon Alexa (Bester KI-Assistent für die Integration in Smart Homes)

via Amazon

Amazon Alexa ist ein cloudbasierter Sprachassistent, mit dem Verbraucher mehrere Aufgaben und intelligente Geräte freihändig verwalten können. In Kombination mit verschiedenen Amazon Echo-Produkten ermöglicht Alexa die Steuerung von Smart-Home-Geräten, Wetter-Updates, Musikwiedergabe und Einstellungen für Erinnerungen.

Dieser virtuelle KI-Assistent entwirft ein kohärentes Smart Home, in dem Benutzer viele verbundene Geräte mit wenigen Sprachbefehlen steuern können. Seine umfassenden Features und fortlaufenden Updates machen ihn zu einem flexiblen Assistenten für tägliche Aufgaben und die Automatisierung des Hauses.

*die besten Features von Amazon Alexa

Steuern Sie Smart-Home-Geräte, einschließlich Beleuchtung, Thermostate und Sicherheitssysteme

Streamen Sie Musik und Medien von Diensten wie Amazon Music, Spotify und Apple Music

Erinnerungen, Alarme und Timer mit Sprachbefehlen einstellen

Greifen Sie auf die Fähigkeiten von Assistenten zu, z. B. auf die Reihenfolge von Lebensmitteln und die Überprüfung von Nachrichten-Updates

Limits von Amazon Alexa

Die Fähigkeit von Alexa-fähigen Geräten, kontinuierlich zuzuhören, kann Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes aufwerfen

Gelegentliche Missverständnisse bei der Ausführung von Befehlen per Sprachsteuerung könnten eine Wiederholung erforderlich machen, um die Klarheit zu verbessern

Preise für Amazon Alexa

Free

bewertungen und Rezensionen zu Amazon Alexa*

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Wählen Sie den besten KI-Assistenten für Ihre Bedürfnisse

Die Wahl des richtigen KI-Assistenten hängt von der Art Ihrer Arbeit, den für Sie wichtigsten Features und der bereits verwendeten Technologie ab. Amazon Alexa ist eine gute Wahl, wenn Sie sich für die Automatisierung von Smart Homes interessieren. Mit Claude liegen Sie immer richtig, wenn es um ausgefeilte kreative Inhalte geht. Und DALL-E ist ein großartiges Tool, mit dem Sie Ihre Ideen in KI-generierte visuelle Inhalte umsetzen können.

Wenn Sie jedoch einen KI-Assistenten suchen, der die Produktivität, Zusammenarbeit und Automatisierung steigert, ohne dass Sie Ihren Arbeitsplatz verlassen müssen, ist ClickUp Brain die ideale Wahl. Dank seiner kontextbezogenen, KI-gestützten Erkenntnisse, Aufgabenempfehlungen und der nahtlosen Integration in Ihre Projekte, Dokumente und Chats macht die Arbeit nicht nur schnell, sondern auch Spaß.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an, um zu sehen, was ein vollständig integrierter KI-Assistent für Ihre Produktivität tun kann! ✨