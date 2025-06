So vereinfachen Sie den Marktforschungsprozess für mehr Erfolg

Netflix ist weiterhin sehr daran interessiert zu erfahren, was Sie sich auf der Plattform ansehen.

Das Consumer Insight-Team versendet Umfragen, analysiert Unterhaltungen in sozialen Medien, führt Benutzerinterviews durch und misst sogar die physischen Reaktionen (biometrische Daten) des Publikums, um zu verstehen, wie es auf Inhalte reagiert.

Anhand dieser Daten wird ausgewertet, was den Nutzern gefällt und warum. Das Ziel ist es, das Netflix-Erlebnis für alle zu verbessern und anderen Streaming-Plattformen einen Schritt voraus zu sein.

Sie können dies auch für Ihr Geschäft tun und zum Favoriten der Verbraucher werden oder sich von der Konkurrenz abheben – vielleicht sogar beides erreichen!

Lesen Sie diesen Blogbeitrag und erfahren Sie mehr über den Marktforschungsprozess, wie Sie Ihren Marketingplanungsprozess organisieren können und was passieren kann, wenn Sie dies nicht tun.

⏰60-Sekunden-Zusammenfassung Marktforschung umfasst die systematische Erfassung und Analyse von Daten, um Einblicke in Markttrends, Kundenverhalten und Branchendynamiken zu gewinnen und so fundierte Entscheidungen zu treffen

Dies ist unerlässlich, um Einzelziele zu verstehen, Risiken zu reduzieren, Chancen zu erkennen, Strategien zu verbessern, wettbewerbsfähig zu bleiben und die Kundenzufriedenheit sicherzustellen

Um eine effektive Marktforschung durchzuführen, identifizieren Sie zunächst Schlüsselprobleme oder Chancen, wie z. B. das Verständnis der Kundenpräferenzen oder die Bewertung der Markentreue, und legen Sie klare Forschungsziele fest

Dann skizzieren Sie Ihre Forschungsmethoden (Primär- oder Sekundärforschung), definieren Sie die Zielgruppe, legen Sie Zeitleisten und Budgets fest und wählen Sie Ihre Tools zur Datenerfassung aus

Verwenden Sie Tools wie ClickUp-Formulare , um Umfrageantworten und Feedback zu sammeln und sicherzustellen, dass die Daten relevant und verwertbar sind

Visualisieren Sie Datentrends, erstellen Sie Berichte und geben Sie Ergebnisse an Stakeholder weiter, um Transparenz und Effizienz zu gewährleisten. ClickUp Dashboards ist ein großartiges Tool, um dies zu erreichen

Wenden Sie schließlich die gewonnenen Erkenntnisse an, um Marketingstrategien zu verfeinern, die Entwicklung von Features zu validieren und datengestützte Entscheidungen zu treffen

Befassen Sie sich im Laufe des Prozesses mit Problemen wie verstreuten Daten, Datenüberflutung, Verzerrungen und sich weiterentwickelnden Forschungsfragen mit integrierten Lösungen

Nutzen Sie die Marktforschungsvorlage und die KI-gestützten Features von ClickUp, um Forschungs-Workflows zu optimieren, Aufgaben zu automatisieren und die Zusammenarbeit zu verbessern

Was ist Marketingforschung?

Marktforschung bedeutet die systematische Erfassung, Analyse und Interpretation von Daten, um Einblicke in Markttrends, Kundenverhalten, Wettbewerber und Branchendynamiken zu gewinnen. Sie hilft Unternehmen, ihre Zielgruppe zu verstehen, Chancen zu erkennen, Probleme zu lösen und fundierte, datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Kurz gesagt funktioniert der Marktforschungsprozess wie folgt: Definieren Sie das Problem oder das Objekt

Entwerfen Sie einen Forschungsprozess und einen Plan

Sammeln Sie Daten aus Online-Umfragen, Interviews, Fokusgruppen oder anderen Recherchetools

Analysieren Sie die während des Forschungsprozesses gesammelten Daten

Wenden Sie die Erkenntnisse an, um eine Marketingstrategie zu entwickeln

Lesen Sie auch: Beispiele für Marketingpläne zur Optimierung Ihrer Marketing-Aufwendungen

Warum ist Marktforschung so wichtig?

Stellen Sie sich vor, Sie eröffnen ein Café. Eine Marktforschung würde Ihnen dabei helfen, herauszufinden, wo sich Ihre kaffeeliebenden Einzelzielkunden aufhalten und was sie bereit sind, für ihren Kaffee zu bezahlen. Sie versorgt Unternehmen mit dem Wissen und den Erkenntnissen, um fundierte Entscheidungen zu treffen, Risiken zu reduzieren und Chancen zu nutzen.

Warum das wichtig ist:

Den Zielmarkt verstehen: Sammeln Sie Daten über die Wahrnehmungen, Präferenzen, Schwachstellen und Verhaltensweisen Ihrer Kunden und passen Sie Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung an deren Anforderungen an

Reduzierung von Geschäftsrisiken: Minimieren Sie Risiken, indem Sie Daten analysieren, bevor Sie ein neues Produkt auf den Markt bringen, einen neuen Markt erschließen oder Ihre Strategie ändern

Marktchancen identifizieren: Erforschen und entdecken Sie Trends, Lücken und Chancen auf dem Markt, um bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen

Verbesserung der Marketingstrategien: Verfeinern Sie Ihren Verfeinern Sie Ihren Marketingplan und Ihre Strategien mit präzisen Datenerhebungsmethoden für mehr Engagement, gezieltere Einzelziele und einen höheren ROI

Wettbewerbsfähig bleiben: Behalten Sie Ihre Mitbewerber, neue Technologien und sich ändernde Kundenpräferenzen im Auge, um Ihre Position auf dem Markt zu behaupten

Vielversprechende Kundenzufriedenheit: Verfolgen Sie Kundenfeedback und Zufriedenheitsgrade, um notwendige Anpassungen vorzunehmen und das Gesamterlebnis zu verbessern

So vereinfachen Sie den Marktforschungsprozess

Laut 85 % der Befragten sind Online-Umfragen eine der am häufigsten verwendeten quantitativen Forschungsmethoden. Für den qualitativen Forschungsprozess sind Online-Tiefeninterviews mit Webcams (34 %) und Online-Fokusgruppen mit Webcams (28 %) beliebt.

Während Marktforscher traditionell auf separate Tools für Projektmanagement, Datenerfassung und Analyse angewiesen sind, vereint ClickUp diese Prozesse in einem einheitlichen Workspace.

Erstellen und realisieren Sie Ihre Marketingpläne mit der Projektmanagement-Software für Marketing von ClickUp

Mit der Marketing-Projektmanagement-Software von ClickUp können Sie qualitative und quantitative Datenrecherche-Workflows auf einer Plattform hosten. Sie umfasst auch Datenanalyse und Berichterstellung. Sie kombiniert Kampagnenplanung, KI-gestützte Inhaltserstellung, kollaborative Arbeitsbereiche und analytische Dashboards, um Ihre Marketingprozesse zu optimieren – ohne dass Sie auf unzusammenhängende, verstreute Tools angewiesen sind.

Unsere Mentalität lautet: "Wenn es nicht in ClickUp ist, existiert es nicht." Daher ist es heutzutage unerlässlich, dass jede einzelne Marketingaktivität in ClickUp eingegeben wird, wo sie für alle Beteiligten sichtbar ist.

📮ClickUp Insight: Leistungsschwache Teams jonglieren viermal häufiger mit mehr als 15 Tools, während leistungsstarke Teams ihre Effizienz aufrechterhalten, indem sie ihr Toolkit auf neun oder weniger Plattformen beschränken. Aber wie wäre es mit einer einzigen Plattform? Als die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform, komplett mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, smarter zu arbeiten? ClickUp funktioniert für jedes Team, macht Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

Lernen Sie in fünf Schritten, wie Sie einen Marktforschungsprozess erstellen (und wo ClickUp Sie dabei unterstützen kann):

Schritt 1: Definieren Sie das Problem oder die Chance

👀 Wussten Sie schon? Coca-Cola änderte 1985 seine 99 Jahre alte Formel und gab dafür etwa 34,6 Millionen Dollar für Marketing und Werbeaktionen aus. Allerdings berücksichtigte man dabei nicht die emotionale Verbindung der Kunden zur Marke, was zu überwältigend negativen Reaktionen führte und das Unternehmen zwang, innerhalb von zwei Monaten zur klassischen Formel zurückzukehren.

Eine Marktforschung, die über Geschmackspräferenzen hinausgeht und die Markentreue (emotionale Verbindungen) berücksichtigt, hätte sie vor dieser Situation bewahren können. Die Marke verstand ihre Zielgruppe und deren Anhang an die klassische Formel nicht, was zu einer Entfremdung der Kunden führte.

Um den Fehler von Coca-Cola nicht zu wiederholen, stellen Sie sich diese drei Fragen und definieren Sie das Ziel der Recherche:

1. Was ist mein größtes Problem?

Analysieren Sie die Grenzen Ihres Geschäfts. Sie müssen Schlüsselbereiche identifizieren, die die Leistung der Marke beeinflussen und Lücken für ein tieferes Verständnis verursachen.

2. Ist das Geld, das ich aufgrund dieser Einschränkungen verliere, es wert?

Marktforschung kann teuer sein. Schätzen Sie Ihre Verluste und entscheiden Sie, ob Sie in eine gründliche Untersuchung der Leistung Ihrer Marke, eine Konkurrenzanalyse, eine Zielgruppenanalyse usw. investieren sollten.

3. Was erwarte ich mir von dieser Recherche?

Klären Sie Ihr Endziel. Ob Sie einen Prozess verbessern, ein neues Produkt einführen, Preisstrategien ändern oder etwas anderes tun möchten, planen Sie die gewünschten Ergebnisse.

Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Markteinführungsstrategien, die Sie griffbereit haben sollten

Schritt 2: Entwickeln Sie Ihren Plan für die Marktforschung

Nachdem Sie Ihr Forschungsziel definiert haben, ist es an der Zeit, Ihren Marktforschungsplan zu skizzieren. Lassen Sie uns den Prozess in vier Schritte unterteilen:

1. Identifizieren Sie die Forschungsmethoden

Entscheiden Sie, wie Sie Daten sammeln möchten. Dabei kann es sich entweder um explorative Forschung (Verständnis eines undefinierten Problems) oder um schlüssige Forschung (Lösung eines identifizierten Problems) handeln.

Wenden Sie diese beiden Methoden an oder wählen Sie die für Sie passende aus:

Primärforschung: Sammeln Sie neue Daten über Umfragen, Interviews, Fokusgruppen oder Beobachtungen

Sekundäre Recherche: Nutzen Sie vorhandene Daten wie Branchenberichte, Marktstudien und Wettbewerbsanalysen

💡Profi-Tipp: Am besten beginnen Sie mit Sekundärdaten, um sich einen Überblick zu verschaffen und Markttrends zu erkennen, und führen dann Primärforschung durch, um spezifische Erkenntnisse zu gewinnen. Die effektivsten Forschungsergebnisse kombinieren beide Methoden.

2. Definieren Sie Ihre Zielgruppe

Legen Sie fest, wen Sie recherchieren und ob Sie Ihren Kundenstamm erweitern möchten.

Schlüsselfaktoren: Demografie (Alter, Geschlecht, Einkommen), Speicherort, Kaufverhalten oder Präferenzen

Beispiel: Definieren Sie bei der Einführung eines neuen Hautpflegeprodukts für indische Haut die Geschlechter, Einkommensgruppen, Hautprobleme usw., die Sie als Einzelziele ansprechen möchten, damit Ihr Angebot die richtige Zielgruppe anspricht.

3. Planen Sie eine Zeitleiste und ein Budget

Teilen Sie Ihren Plan in Phasen ein und legen Sie klare Fristen für die Datenerfassung, Analyse und Umsetzung fest.

Legen Sie im Voraus das Budget für Software-Tools (falls vorhanden), Anreize für Teilnehmer und Apps von Drittanbietern fest.

Entwerfen Sie ein Toolset zur Erstellung Ihres Marktforschungsberichts. Sie können zwischen mehreren Softwareprogrammen umschalten oder auf Marktforschungsvorlagen zurückgreifen und den Prozess durch die Automatisierung komplexer Forschungs-Workflows vereinfachen.

Die ClickUp-Vorlage für Marktforschung ist beispielsweise für Unternehmen jeder Größe konzipiert. Mit ihren Features wie Aufgabenverfolgung, automatisierten Workflows und benutzerdefinierten Ansichten können Sie Marktdaten sammeln, organisieren und analysieren.

Ob Sie Kundenbedürfnisse identifizieren, Wettbewerber bewerten oder eine Produkteinführung planen – es organisiert jeden Schritt, spart Zeit und steigert die Produktivität.

Diese Vorlage herunterladen Vereinfachen Sie jeden Aspekt der Marktforschung und treffen Sie datengestützte Entscheidungen mit der ClickUp-Vorlage für Marktforschung

Das können Sie mit dieser Vorlage erledigen:

Organisieren Sie alle Ihre Marktforschungsdaten, wie Umfrageantworten, Kundenfeedback und Wettbewerbsanalysen, an einem Ort

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder wie "Marktforschungstyp" und "Datenerfassungstechnik", um Ihre Eingaben zu kategorisieren und so das Auffinden und Filtern zu vereinfachen

Teilen Sie komplexe Forschungsprojekte in überschaubare Aufgaben auf und weisen Sie diese den Mitgliedern Ihres Teams zu

Richten Sie ClickUp-Automatisierungen ein, um Umfragen und Erinnerungen zu versenden, Zeit zu sparen und gleichzeitig eine umfassende Abdeckung zu gewährleisten

Erstellen Sie detaillierte Berichte, in denen Sie die Forschungsergebnisse und umsetzbare Strategien zusammenfassen

Schritt 3: Sammeln Sie relevante Daten und Informationen

Unternehmen erfassen demografische Daten, Präferenzen, Kaufverhalten und Markttrends ihrer Kunden, um Erkenntnisse zu gewinnen, die für datengestützte Entscheidungen und die Optimierung ihrer Strategien erforderlich sind.

ClickUp-Formulare bieten eine strukturierte, anpassbare Möglichkeit, Umfrageantworten, Feedback und andere Dateneingaben zu sammeln, sodass Sie sicher sein können, dass die von Ihnen erfassten Informationen relevant und verwertbar sind.

Verwenden Sie bedingte Logik in ClickUp-Formularen, um internes Feedback zu organisieren

Mit Formularen können Sie:

Antworten in Aufgaben umwandeln : Wandeln Sie übermittelte Formulare automatisch in umsetzbare Aufgaben innerhalb von Workflows um

Verwenden Sie bedingte Logik : Passen Sie Formulare für Umfragen, Feedback oder Anfragen mit bedingter Logik an, um präzise Daten zu erfassen

Übergaben verwalten : Weisen Sie Aufgaben anhand der Formulareingaben direkt den relevanten Teams zu

Dynamische Datenerfassung ermöglichen : Verwenden Sie bedingte Logik, um Fragen anzupassen und genaue, relevante Antworten zu erhalten

Sparen Sie Zeit durch Automatisierung: Automatisieren Sie die Verteilung von Daten und die Erstellung von Aufgaben, um manuelle Arbeit zu reduzieren

Sie können auch ClickUp Brain – die KI-Lösung von ClickUp* – verwenden, um anhand der Analyse von Kontextdaten aus Aufgaben, Dokumenten und im ClickUp gespeicherten historischen Unternehmenswissen gezielte Umfragefragen zu erstellen.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Umfragefragen zu erstellen, um Kundenpräferenzen, Markttrends und mehr zu erfahren

Es kann Umfragefragen entwickeln, um Feedback zu Kundenpräferenzen, Schwachstellen oder Feature-Anfragen zu sammeln. Außerdem kann es Antworten zusammenfassen, wichtige Trends hervorheben und umsetzbare Erkenntnisse vorschlagen, wodurch die Entscheidungsfindung für Teams in den Bereichen Produktentwicklung, Marketing oder Kundenerfahrung verbessert wird.

Kurz gesagt: ClickUp Brain reduziert den manuellen Aufwand und die Zeit, die für die Vorbereitung von Umfragen und die Analyse von Daten aufgewendet werden muss.

Erfahren Sie in unserem kurzen Erklärvideo, wie KI Ihren Marketingaufwand auf vielfältige Weise verbessern kann:

🧠 Fun Fact: Als Menschen denselben Wein mit unterschiedlichen Preisschildern serviert wurde, zeigte ihr Gehirn mehr Freude beim Trinken der teuren Version – obwohl der Wein selbst derselbe war! Unternehmen können bessere Produkte und Marketingkampagnen entwickeln, indem sie sich an der Arbeitsweise des Gehirns orientieren und nicht nur daran, was Menschen sagen, dass sie mögen. Deshalb spielt Psychologie im Marketing eine so große Rolle!

Schritt 4: Daten analysieren und Ergebnisse berichten

Nachdem Sie Daten gesammelt haben, besteht der nächste wichtige Schritt darin, diese zu analysieren, um umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen und Ergebnisse zu präsentieren. Mit den Dashboards von ClickUp können Sie Rohdaten in visuelle Erkenntnisse umwandeln und anpassbare Marktforschungsberichte erstellen, die Sie mit den Beteiligten teilen können.

Erstellen Sie ein ClickUp-Dashboard, um Metriken übersichtlich zu visualisieren

Verwenden Sie ClickUp Dashboards für:

Erstellen Sie maßgeschneiderte Diagramme, Grafiken und Karten, um Datentrends, den Status von Aufgaben und den Fortschritt von Projekten anzuzeigen

Erstellen Sie Marketing-Dashboards zur Messung der Kampagnenleistung oder CRM-Dashboards zur Analyse der Kundensegmentierung und der Abwanderungsrisiken

Freigeben von Ergebnissen für Stakeholder oder Clients über Client-Portale, um Transparenz und Effizienz zu gewährleisten

Stellen Sie Fragen wie "Welche Trends zeichnen sich im Kundenfeedback ab?" und lassen Sie KI über Dashboards sofortige, kontextbezogene Antworten liefern

Überwachen Sie KPIs und messen Sie die Auswirkungen von forschungsbasierten Änderungen im Laufe der Zeit

Lesen Sie auch: Marketing-Ressourcenmanagement: Prozesse, Vorteile und Best Practices

Schritt 5: Setzen Sie Ihre Forschung in die Tat um

Duolingo kombiniert qualitative Benutzerforschung mit quantitativen Daten, um die Entwicklung seiner Features zu validieren. Das Unternehmen sammelt internes Feedback, indem es die tägliche Nutzung und das Engagement des Teams (auch "Duos" genannt) berücksichtigt. Anschließend führt es gründliche Benutzerforschung zu neuen Features durch und überwacht die Reaktionen der Benutzer über Plattformen wie Reddit und Twitter.

Außerdem führt das Unternehmen langfristige Holdout-Experimente (über drei Monate) durch, bei denen Features für die meisten Benutzer freigegeben werden, während eine Kontrollgruppe beibehalten wird. Auf diese Weise können die langfristigen Auswirkungen sozialer Features gemessen werden.

Klingt nach einer Menge Analysearbeit?

Mit ClickUp Brain können Sie ihn automatisieren! Es ist ein fantastisches Tool, um auf der Grundlage Ihrer vorhandenen Daten Erkenntnisse zu gewinnen.

Führen Sie mit ClickUp Brain Markt-, Branchen- und Wettbewerbsanalysen durch

Das hilft Ihnen dabei:

Ermöglichen Sie sofortige Antworten auf spezifische Fragen zu Forschungsaufgaben, Dokumenten oder Datensätzen mit KI-gestützten Q&A

Erstellen Sie Tabellen, Vorlagen und benutzerdefinierte Ansichten, damit Marketingteams ihre Daten so visualisieren können, wie es für ihre Arbeit am besten geeignet ist

Verfassen Sie detaillierte Marktberichte mit integrierter Rechtschreibprüfung, indem Sie Erkenntnisse organisieren, Zusammenfassungen erstellen oder Wettbewerbsanalysen durchführen (überprüfen Sie die Daten unbedingt, da KI Fehler machen kann!)

Für eine noch schnellere Lösung probieren Sie die ClickUp-Vorlage für Marktanalysen aus und setzen Sie Ihre wichtigsten Erkenntnisse um, um datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Die Vorlage verbessert die Zusammenarbeit und Ausführung, indem Sie Aufgaben den richtigen Teammitgliedern zuweisen, den Fortschritt mit Status wie "Analyse", "Fertiggestellt" oder "Neuer Eintrag" aktualisieren und Features wie Zeiterfassung und Benutzerdefinierte Felder nutzen können.

Mit ClickUp können wir in einer regionalen Ansicht oder einer Kampagnenansicht zeigen, was mit unseren Marketinginitiativen passiert ist. Dazu gehört auch, dass wir uns ansehen, welche Arten von Aktivitäten wir durchführen und in welcher Phase des Trichters wir sie getaggt haben. Auf diese Weise kann sich die Geschäftsleitung leicht über den Status eines Projekts informieren.

Mit ClickUp können wir in einer regionalen Ansicht oder einer Kampagnenansicht zeigen, was mit unseren Marketinginitiativen passiert ist. Dazu gehört auch, dass wir uns ansehen, welche Arten von Aktivitäten wir durchführen und in welcher Phase des Trichters wir sie getaggt haben. Auf diese Weise kann die Geschäftsleitung sich leicht über den Status eines Projekts informieren.

🧠 Fun Fact: Google Glass wurde 2014 auf den Markt gebracht, aber nur ein Jahr später aufgrund von Datenschutzbedenken und einem Preis von 1.500 US-Dollar wieder vom Markt genommen. Trotz eines Comebacks im Jahr 2017 als Tool für Unternehmen in der Fertigungsindustrie wurde es 2023 wieder eingestellt. Selbst visionäre Ideen können scheitern, wenn sie nicht zum Markt passen!

Best Practices für die Marktforschung

Befolgen Sie diese fünf weiteren Best Practices, um Ihren Plan für Ihr Marketingprojekt zu vereinfachen und eine effektive Marktforschung durchzuführen:

1. Ziele definieren

Beginnen Sie mit der Festlegung spezifischer, messbarer Ziele, die direkt mit Ihrer übergeordneten Marketingstrategie verknüpft sind.

Anstelle eines vagen Ziels wie "Kundenpräferenzen verstehen" legen Sie beispielsweise ein präzises Ziel fest wie "die drei wichtigsten Features identifizieren, die Kunden von einem neuen Produkt erwarten". So können Sie Ihren Forschungsaufwand besser steuern und sicherstellen, dass Sie relevante, umsetzbare Erkenntnisse gewinnen.

2. Wählen Sie Forschungsmethoden

Wählen Sie Forschungsmethoden entsprechend Ihren Zielen aus. Nutzen Sie Primärforschung (z. B. Umfragen unter aktuellen Kunden oder ausführliche Interviews mit potenziellen Kunden), um direktes Feedback zu Ihren Produkten zu erhalten.

Kombinieren Sie dies mit Sekundärforschung (z. B. der Auswertung von Branchenberichten oder der Analyse von Bewertungen Ihrer Mitbewerber), um Trends und Lücken im Markt zu identifizieren und ein umfassenderes Verständnis zu gewinnen.

3. Wählen Sie Ihre Zielgruppe

Konzentrieren Sie sich auf ein kompatibles Kundensegment, um sicherzustellen, dass Ihre Daten anwendbar sind. Legen Sie genau fest, von wem Sie Daten sammeln möchten.

Anstatt breit angelegte Untersuchungen durchzuführen, konzentrieren Sie sich auf ein bestimmtes Kundensegment, z. B. "Mütter im Alter von 25 bis 40 Jahren mit Kindern unter 10 Jahren in städtischen Gebieten", wenn Sie ein Produkt testen, das sich an Eltern richtet. So stellen Sie sicher, dass die von Ihnen gesammelten Daten für das Produkt oder die Dienstleistung, die Sie vermarkten, hochrelevant sind.

4. Stellen Sie klarere Fragen

Entwerfen Sie unvoreingenommene und präzise Forschungsfragen, um nützliche Daten zu erhalten. Anstatt zu fragen: "Gefällt Ihnen unser Produkt?", fragen Sie: "Welches Feature wünschen Sie sich für unser Produkt?"

Diese spezifischere Frage hilft dabei, genaue Schwachstellen aufzudecken und liefert Ihnen Daten, auf deren Grundlage Sie handeln können. Vermeiden Sie Suggestivfragen, die Ihre Ergebnisse verfälschen könnten.

Stellen Sie die Zuverlässigkeit Ihrer Recherche sicher, indem Sie die Ergebnisse mit mindestens zwei oder drei Quellen überprüfen. Wenn beispielsweise eine Umfrage ergibt, dass 40 % der Benutzer eine mobile App wünschen, überprüfen Sie dies, indem Sie Online-Foren, Feedback in sozialen Medien und Apps von Mitbewerbern überprüfen, um festzustellen, ob diese Nachfrage über mehrere Kontaktpunkte hinweg konsistent ist.

Die Durchführung eines Pilotversuchs mit einer kleinen Gruppe vor der Ausweitung Ihres Aufwands hilft Ihnen auch dabei, zu überprüfen, ob die Daten verwertbar sind und mit Ihren Zielen übereinstimmen

Lesen Sie auch: Beispiele für Marketingziele zum Erreichen Ihrer Objekte

Herausforderungen im Marktforschungsprozess

Bevor Sie sich voller Begeisterung an die Planung Ihres Marktforschungsprozesses machen, sollten Sie diese fünf Limitationen und ihre Lösungen berücksichtigen – damit Sie Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung ohne Rückschläge vermarkten können!

Die Untersuchung verschiedener Marktsegmente erfordert oft den Zugriff auf mehrere Datenquellen, die über verschiedene Plattformen verstreut sind, was zu Ineffizienzen führt.

Notieren Sie sich entweder alle verwendeten Softwareprogramme und deren Funktionen oder nutzen Sie ClickUp – die App, die alles kann: Projektmanagement, Wissensaustausch, Chat-Kommunikation, KI-gestützte Automatisierung und Suche. Arbeiten Sie smarter und bleiben Sie organisiert!

2. Datenüberflutung

Die Organisation der gesammelten Daten in umsetzbare Erkenntnisse kann überwältigend sein. Dabei können Fehler passieren, die zum Verlust wichtiger Informationen führen.

Während Worte auf Papier oder in Dokumenten Verwirrung und Frustration verursachen können, kann die Visualisierung von Daten dies ändern. Die Organisation wichtiger Metriken und Trends mit ClickUp Dashboards kann Ihnen helfen, überwältigende Daten zu filtern und sich auf Erkenntnisse zu konzentrieren.

3. Verzerrungen in Primär- und Sekundärdaten

Verzerrungen in der Marktforschung entstehen oft durch die Verwendung begrenzter Daten oder Quellen.

Diversifizieren Sie Ihre Methoden und Quellen zur Datenerhebung und validieren Sie Ihre Ergebnisse gegenseitig. Unternehmen sollten beispielsweise quantitative Daten (Verkaufszahlen, Markttrends) mit qualitativen Erkenntnissen (Kundenbefragungen, Wettbewerbsanalysen) kombinieren. Sie sollten sowohl die demografischen Einzelziele als auch die Aktivitäten der Wettbewerber verstehen, um eine zu enge Sichtweise zu vermeiden.

Die Marketing- und Vertriebsteams sollten ebenfalls Erkenntnisse freigeben, anstatt unabhängig voneinander zu arbeiten, um die Marketingkommunikationsstrategie des Unternehmens weiter zu stärken. Diese Zusammenarbeit hilft dabei, potenzielle Verzerrungen im Marktverständnis zu erkennen und zu korrigieren.

4. Die Forschungsfrage ist niemals statisch

Egal, wie großartig Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung ist, die Verkaufszahlen können stagnieren und auf ein Minimum sinken. Das liegt daran, dass sich der Markt täglich verändert und neue Wettbewerber und Herausforderungen entstehen. Ihr Marketing-Team oder andere Mitarbeiter können nicht rund um die Uhr wachsam sein.

Unternehmen sollten Überwachungs- und Feedback-Schleifen einrichten, in denen Verkaufsdaten und Marktreaktionen in die Forschungsfragen einfließen und diese verfeinern.

Nehmen wir beispielsweise an, dass erste Untersuchungen einen Umsatzrückgang in einer bestimmten Bevölkerungsgruppe zeigen. In diesem Fall sollte sich die Forschungsfrage von "Warum gehen die Umsätze zurück?" zu spezifischeren Fragen wie "Was hat sich im Kaufverhalten dieser Bevölkerungsgruppe verändert?" oder "Wie haben sich ihre Bedürfnisse verändert?" weiterentwickeln.

👀Wussten Sie schon? Etwa jedes vierte Unternehmen verfügt über keine einsatzbereite Marktforschungsstrategie.

Identifizieren und schließen Sie Marktlücken mit ClickUp

Der Marktforschungsprozess ist das Rückgrat fundierter Entscheidungen und Wachstumsstrategien. Er hilft Ihnen, Kundenbedürfnisse zu verstehen, den Wettbewerb zu bewerten und Markttrends zu erkennen, sodass Ihr Aufwand auf die richtigen Erkenntnisse ausgerichtet ist.

Die gute Nachricht ist, dass die Vereinfachung Ihrer Marktforschung mit den intuitiven Tools und Vorlagen von ClickUp ganz einfach ist. Mit ClickUp bleiben Sie organisiert, verfolgen den Fortschritt Ihrer Forschungsinitiativen und analysieren schnell Daten, um Ihre Strategien anzupassen und zu verbessern.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an und probieren Sie es selbst aus.