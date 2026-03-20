Kostenlose Figma-E-Mail-Vorlagen für Marketing- und Design-Teams

Figma-E-Mail-Vorlagen sind vorgefertigte Designdateien mit Layouts, Komponenten und Stilen zur Erstellung von E-Mail-Kampagnen.

Sie eignen sich hervorragend als Beispiele für alle Arten von E-Mail-Vorlagen, von Willkommenssequenzen und Aktionen bis hin zu wöchentlichen Newslettern und Transaktions-E-Mails wie Bestellbestätigungen.

Und das Beste daran? Dank des modularen Designs kannst du Abschnitte ganz nach den Anforderungen jeder Kampagne kombinieren, ohne bei Null anfangen zu müssen. Kurz gesagt: Sie sind einfach großartig.

Dieser Artikel erklärt Ihnen, was eine gute Figma-E-Mail-Vorlage ausmacht, und enthält einige nützliche Empfehlungen. Außerdem erfahren Sie, wie kostenlose ClickUp-Vorlagen die Lücke im Projektmanagement zwischen Ihren Figma-Dateien und einer gestarteten Kampagne schließen können – ganz ohne Chaos.

Was sind Figma-E-Mail-Vorlagen?

Eine gute Figma-E-Mail-Vorlage sollte Ihnen eine solide Grundlage für Ihre E-Mail-Benutzeroberfläche bieten, mit responsiven Komponenten, die auf jedem Gerät gut aussehen.

Darauf sollten Sie bei einer hochwertigen Figma-E-Mail-Vorlage achten: ✨

Responsive Layouts: Stellen Sie sicher, dass sich Komponenten an verschiedene Größen von Bildschirmen anpassen, vom Desktop bis zum Mobilgerät ( Stellen Sie sicher, dass sich Komponenten an verschiedene Größen von Bildschirmen anpassen, vom Desktop bis zum Mobilgerät ( 46,56 % der Öffnungen von E-Mails erfolgen auf Apple-Geräten), indem Sie auf Constraint-basiertes Design setzen

Automatisches Layout: Verwenden Sie Vorlagen mit flexiblen Abständen, die sich automatisch anpassen, wenn Sie Inhalte hinzufügen oder entfernen, sodass Sie keine manuellen Anpassungen vornehmen müssen

Komponentenvarianten: Nutzen Sie vorgefertigte Zustände für Schaltflächen, Kopfzeilen und Handlungsaufforderungen (CTAs), um mit weniger Aufwand für Konsistenz zu sorgen

Typografie-System: Die Vorlage sollte einheitliche Textstile verwenden, die zu E-Mail-kompatiblen Schriftarten wie Arial, Georgia oder Helvetica passen.

Farbvariablen: Finden Sie Vorlagen mit leicht zu aktualisierenden Markenfarben, bei denen Änderungen sofort auf alle Elemente angewendet werden

Kostenlose E-Mail-Designvorlagen für Figma-Workflows

Basierend auf den von Ihnen bereitgestellten Figma-Community-Dateien habe ich für jede Vorlage einen Abschnitt gemäß dem von Ihnen gewünschten Format erstellt.

1. Kostenlose E-Mail-Vorlagen von Designmodo

via Figma

Das Paket Designmodo Free Email Templates bietet eine optimierte Möglichkeit, professionelle E-Mails zu erstellen, ohne bei Null anfangen zu müssen. Diese Vorlagen wurden für einen breiten Bereich an Anwendungsfällen entwickelt, von Marketing- bis hin zu Transaktionszwecken, und sorgen dafür, dass Ihre Marke an allen Kundenkontaktpunkten einheitlich auftritt. Ganz gleich, ob Sie eine Produkteinführung ankündigen oder ein wöchentliches Update versenden – diese Layouts bieten eine professionelle Grundlage.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

Entwicklerfreundlich: Speziell entwickelt, um mit gängigen E-Mail-Frameworks und Export-Tools kompatibel zu sein

Komponentenbasiert: Nutzt das automatische Layout und die Komponenten von Figma, sodass sich Bilder einfach austauschen und Farben sofort ändern lassen

Moderne Ästhetik: Features klare Typografie und großzügige Leerräume, um die Lesbarkeit auf jedem Gerät zu gewährleisten

🧠 Wissenswertes: 1976 war Königin Elizabeth II. die erste Staatsoberhaupt, die eine E-Mail verschickte. Sie nutzte das ARPANET (den Vorläufer des Internets) während eines Besuchs beim Royal Signals and Radar Establishment. Ihr Benutzername lautete majestätisch HME2 (Her Majesty, Elizabeth II.).

2. E-Mail-Vorlage für Designer und Startups

via Figma

Die Designer- und Startup-Vorlage wurde für alle entwickelt, die sich von der Masse abheben möchten. Diese Vorlage bricht mit „langweiligen“ Unternehmens-E-Mails und nutzt unkonventionelle Elemente sowie auffällige Handlungsaufforderungen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Sie eignet sich besonders gut für Portfolios oder Ankündigungen von Tech-Produkten, bei denen visuelles Flair eine Priorität hat.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

Visuelles Storytelling: Optimiert für hochwertige Bilder und kreative Typografie-Anordnungen

Startup-tauglich: Enthält spezielle Abschnitte für „Team“-Vorstellungen, „Produkt-Meilensteine“ und „Feature-Highlights“

Benutzerfreundlichkeit: Verfügt über ein modulares Drag-and-Drop-System mit Features, mit denen Sie Abschnitte wie Blöcke aneinanderreihen können

3. E-Mail-Vorlagen 2025: Desktop & Mobilgeräte

via Figma

Mit Blick auf die Zukunft der Kommunikation konzentriert sich das Paket E-Mail-Vorlagen 2025 auf Barrierefreiheit und modernste mobile Interaktionen. Diese Vorlagen sind für die Features moderner E-Mail-Clients ausgelegt und bieten ein anspruchsvolles Erscheinungsbild, das hochwertig und zeitgemäß wirkt. Im Vordergrund stehen „daumenfreundliche“ Navigation und kontrastreiche Layouts.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

Für den Dunklen Modus optimiert: Speziell entwickelt, um sowohl im Hellen Modus als auch im Dunklen Modus beeindruckend auszusehen

Mobile-First-Design: Stellt das mobile Erlebnis in den Vordergrund und sorgt dafür, dass Schaltflächen und Links auch auf kleineren Bildschirmen leicht anzutippen sind

Interaktive Elemente: Entwickelt mit Blick auf „Hover-Zustände“ und interaktive Komponenten für Clients, die diese unterstützen

📮ClickUp Insight: 11 % unserer Befragten nutzen KI in erster Linie für Brainstorming und Ideenfindung. Aber was passiert anschließend mit diesen brillanten Ideen? Hier benötigen Sie ein KI-gestütztes Whiteboard wie ClickUp Whiteboards, um Ideen aus Brainstorming-Sitzungen sofort in Aufgaben umzuwandeln. Und wenn Sie ein Konzept nicht ganz erklären können, bitten Sie einfach den KI-Bildgenerator, anhand Ihrer Eingabe eine visuelle Darstellung zu erstellen. Es ist die Alles-App für die Arbeit, mit der Sie Ideen entwickeln, visualisieren und schneller umsetzen können! Nutzen Sie ClickUp Brain, um Mockups, Diagramme und mehr auf ClickUp-Whiteboards zu erstellen

4. E-Mail-Vorlagen für Newsletter

via Figma

Die E-Mail-Vorlagen für Newsletter sind für Kuratoren und Autoren konzipiert. Wenn Ihr Ziel darin besteht, Informationen, Artikel oder wöchentliche Zusammenfassungen freizugeben, bietet diese Vorlage die perfekte Hierarchie. Sie schafft ein Gleichgewicht zwischen textlastigen Abschnitten und hervorgehobenen Bildern, sodass Ihre Leser sich nicht von den Inhalten überfordert fühlen.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

Klare Hierarchie: Nutzt unterschiedliche Überschriftengrößen und Inhaltsunterteilungen, um Informationen logisch zu strukturieren

Übersichtliche Layouts: Enthält die Rubriken „Quick Links“ und „Top Picks“ für Leser, die lieber überfliegen

Klare Typografie: Der Fokus liegt auf Lesbarkeit, damit auch lange Newsletter angenehm zu lesen sind

5. 10 kostenlose E-Mail-Vorlagen

via Figma

Dieses 10-Vorlagen-Paket ist das „Schweizer Taschenmesser“ des E-Mail-Designs. Es bietet eine riesige Auswahl an Stilen, sodass Sie für fast jeden Anlass eine Vorlage finden – sei es eine „Willkommens“-E-Mail, eine Benachrichtigung zum „Passwort vergessen“ oder eine Ankündigung zum „Saisonverkauf“. Es ist eine hervorragende Ressource, um schnell eine umfassende E-Mail-Bibliothek aufzubauen.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

Vielfalt: Deckt zahlreiche Kategorien ab, darunter E-Commerce, SaaS und Personal Branding

Strukturierte Ebenen: Dank sorgfältig organisierter Figma-Ebenen finden sich auch Anfänger leicht in der Datei zurecht

Sofort einsatzbereit: Jede der 10 Vorlagen ist eine vollständige Seite, nicht nur ein Ausschnitt, und bietet ein komplettes Design von Anfang bis Ende.

Einschränkungen bei der Verwendung von Figma-Vorlagen für E-Mails

Ihr wunderschönes Figma-Design für E-Mails sitzt in der Falle. Es ist nur ein Bild einer E-Mail, keine echte, und es existiert isoliert, losgelöst von Ihrem Plan für die Kampagne, dem Text und dem Freigabeprozess.

Es scheint nur eine kleine Diskrepanz zu sein, führt aber letztendlich zu manuellen Übergaben, verlorenem Feedback in endlosen Kommentarthreads und mangelnder Sichtbarkeit über den Kampagnenstatus. Das ist klassischer Arbeits-Wildwuchs – die Fragmentierung der Arbeit über mehrere, voneinander getrennte tools, die nicht miteinander kommunizieren – und das kostet Sie Zeit und schafft Fehler.

Die Sache ist die: Figma wurde nicht dafür entwickelt, den gesamten Workflow des E-Mail-Kampagnenmanagements zu verwalten. Hier sind die Lücken, auf die Sie stoßen werden:

Kein HTML-Export: Ihre Figma-Entwürfe müssen manuell Code schreiben oder durch ein Drittanbieter-Tool geleitet werden, um zu einer funktionsfähigen HTML-E-Mail zu werden, was zusätzliche Schritte und Fehlerquellen mit sich bringt

Keine Nachverfolgung der Kampagnen: Sobald ein Design Figma verlässt, verlieren Sie jegliche Sichtbarkeit darüber. Es gibt keine Möglichkeit, die Designdatei mit Öffnungsraten, Klickraten oder anderen Metriken zu verbinden.

Engpässe bei der Freigabe: Das Hinterlassen von Kommentaren in Figma eignet sich hervorragend für visuelles Feedback, aber es gibt keine Verbindung zum formellen Freigabeworkflow mit Fristen und Zuweisungen an die Beteiligten.

Lücken in der Versionskontrolle: Die Verwaltung verschiedener E-Mail-Versionen für A/B-Tests oder mehrere Kampagnen wird schnell unübersichtlich, wenn kein Projektmanagement vorhanden ist, um alles zu organisieren Die Verwaltung verschiedener E-Mail-Versionen für A/B-Tests oder mehrere Kampagnen wird schnell unübersichtlich, wenn kein Projektmanagement vorhanden ist, um alles zu organisieren

Ein schwieriges Projektübergabe : Ihre Entwickler und E-Mail-Marketer benötigen mehr als nur eine Designdatei. Sie benötigen Spezifikationen, den endgültigen Text und Termine – alles an einem Ort, um Verwirrung zu vermeiden Ihre Entwickler und E-Mail-Marketer benötigen mehr als nur eine Designdatei. Sie benötigen Spezifikationen, den endgültigen Text und Termine – alles an einem Ort, um Verwirrung zu vermeiden

Beispielsweise ist A/B-Testing einer der schnellsten Wege, auf denen Versionen und Ergebnisse ohne eine spezielle Workflow-Ebene schwer zu verfolgen sind.

Kostenlose ClickUp-Vorlagen für das E-Mail-Management

Wenn der E-Mail-Workflow ein chaotisches Durcheinander aus verschiedenen Apps und manuellen Schritten ist, verschwenden Sie am Ende Zeit mit Verwaltungsaufgaben, anstatt großartige Kampagnen zu erstellen.

Genau hier setzt eine Workflow-Management-Plattform an. Sie stellt die Verbindung zwischen Ihrer Designphase und dem restlichen E-Mail-Produktionszyklus her und bietet Ihnen so eine zentrale Informationsquelle von Anfang bis Ende.

Verwalten Sie die operative Seite Ihrer E-Mail-Kampagnen – von der Planung bis zur Leistungsüberprüfung – mit ClickUp-Workflow-Vorlagen, die Ihre Figma-Entwürfe ergänzen.

Hängen Sie Figma-Dateien direkt an Aufgaben an, führen Sie die Nachverfolgung von Design-Reviews durch und koordinieren Sie die Teamarbeit, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen – dank ClickUp-Vorlagen. Außerdem können Sie mit ClickUp Brain, dem integrierten KI-Assistenten, erste E-Mail-Entwürfe erstellen, Kampagnen-Feedback zusammenfassen und wiederholende Aufgaben automatisieren.

Hier sind 9 kostenlose Vorlagen für jede Phase Ihrer E-Mail-Erstellung. 🛠️

1. Marketing-E-Mail-Vorlage von ClickUp™

Kostenlose Vorlage herunterladen Mit der Marketing-E-Mail-Vorlage von ClickUp erstellen Sie ansprechende, personalisierte E-Mails, die Aufmerksamkeit erregen und das Engagement steigern.

Die Planung einer Multi-Touch-E-Mail-Marketingkampagne in einer Tabellenkalkulation ist ein sicheres Rezept für verpasste Fristen und vergessene Aufgaben. Diese Marketing-E-Mail-Vorlage von ClickUp™ bietet einen strukturierten Rahmen für die Durchführung von Kampagnen von der Idee bis zum Versand und stellt sicher, dass nichts unter den Tisch fällt. Sie eignet sich perfekt für Marketing-Teams, die mehrere E-Mail-Kampagnen gleichzeitig verwalten.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

Kampagnenphasen-Nachverfolgung: Führen Sie Kampagnen durch übersichtliche Abschnitte für Planung, Design, Text, Überprüfung und Versand

ClickUp-Benutzerdefinierte Felder : E-Mail-Typ, Zielgruppensegment und Kampagnenstatus auf einen Blick verfolgen E-Mail-Typ, Zielgruppensegment und Kampagnenstatus auf einen Blick verfolgen

ClickUp-Zeitleiste: Planen Sie Kampagnen visuell, um realistische Fristen festzulegen und die Team-Kapazität zu verwalten

ClickUp Brain-Integration: Erstellen Sie Variationen für Betreffzeilen und erste Entwürfe direkt in Ihren Kampagnenaufgaben ( Erstellen Sie Variationen für Betreffzeilen und erste Entwürfe direkt in Ihren Kampagnenaufgaben ( 92 % der täglichen KI-Benutzer berichten von Steigerungen der Produktivität)

🎥 Erfahren Sie, wie Sie mit KI in ClickUp Inhalte in großem Umfang erstellen können.

2. E-Mail-Werbevorlage von ClickUp™

Kostenlose Vorlage herunterladen Halten Sie Ihre Kunden mit der ClickUp-E-Mail-Werbevorlage über Ihre Produkte und Dienstleistungen auf dem Laufenden

Wenn ein Flash-Sale läuft, gibt es keinen Spielraum für Fehler. Die E-Mail-Werbevorlage sorgt dafür, dass Ihre Rabatt-Codes, Ablaufdaten und Werbetexte in einem festen Rahmen zusammengefasst sind.

Es wurde speziell für E-Commerce-Teams entwickelt, die Figma-Designs mit realen Lagerbeständen und Startterminen synchronisieren müssen, um aus dem Chaos bei Aktionen eine Wissenschaft der Konversion zu machen.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

Werbekalender: Planen Sie Verkaufsereignisse, Produkteinführungen und saisonale Kampagnen in einem gemeinsamen Kalender

Felder für die Angebotsnachverfolgung: Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um Rabattcodes, Ablaufdaten und Details zu Aktionen zu speichern

Support für Figma-Anhänge: Verknüpfen Sie Ihre Figma-E-Mail-Vorlagendateien direkt mit Aufgaben, um sie bei Überprüfungen schnell zur Hand zu haben.

Hinweise zur Umsetzung: Dokumentieren Sie Erkenntnisse zur Performance in jeder Aufgabe, um zukünftige Aktionen zu verbessern

3. E-Mail-Marketing-KampagnenVorlage von ClickUp™

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwalten Sie Ihre E-Mail-Strategie mit der ClickUp-Vorlage für E-Mail-Marketingkampagnen

Die Umsetzung einer komplexen E-Mail-Sequenz erfordert einen Task-Management-Ansatz, bei dem jede E-Mail in kleinere, überschaubare Teile zerlegt wird.

Diese E-Mail-Marketing-KampagnenVorlage hilft Ihnen dabei, komplexe E-Mail-Flows zu meistern, indem jede E-Mail wie ein eigenständiges Projekt behandelt wird. Ganz gleich, ob Sie eine 7-tägige Onboarding-Serie oder einen langfristigen Nurturing-Prozess erstellen – dieses Framework sorgt dafür, dass Ihre Botschaft konsistent bleibt und jeder CTA doppelt überprüft wird, bevor er im Posteingang landet.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

ClickUp-Unteraufgaben für jede Komponente: Unterteilen Sie Betreffzeilen, Vorschautexte, Fließtexte und CTAs in separate Checklistenelemente Unterteilen Sie Betreffzeilen, Vorschautexte, Fließtexte und CTAs in separate Checklistenelemente

ClickUp-Aufgabenabhängigkeiten : Verknüpfen Sie Aufgaben, damit der Texter benachrichtigt wird, sobald das Design genehmigt ist, und vermeiden Sie so Engpässe Verknüpfen Sie Aufgaben, damit der Texter benachrichtigt wird, sobald das Design genehmigt ist, und vermeiden Sie so Engpässe

Nachverfolgung der Termine: Legen Sie realistische Legen Sie realistische ClickUp-Fälligkeitsdaten für jede Phase fest, um Hektik in letzter Minute zu vermeiden

Nachverfolgung der Sequenzen: Verwalten Sie E-Mail-Kampagnen mit mehreren E-Mails und erhalten Sie eine klare Sichtbarkeit darüber, was bereits versendet wurde und was als Nächstes ansteht

🌼 Wusstest du schon: Bill Clinton behauptete bekanntlich, während seiner gesamten Amtszeit nur zwei E-Mails verschickt zu haben. Nur dass das nicht stimmt. Es gibt eine ganze Spur davon!

4. E-Mail-Automatisierung mit der ClickUp-Vorlage von ClickUp™

Kostenlose Vorlage herunterladen Holen Sie sich eine detaillierte Checkliste für einen reibungslosen Prozess der E-Mail-Automatisierung mit der Vorlage „E-Mail-Automatisierung mit ClickUp“.

Sich wiederholende E-Mail-Aufgaben, wie das Versenden eines wöchentlichen Newsletters oder eines monatlichen Berichts, verursachen einen erheblichen manuellen Verwaltungsaufwand. Diese E-Mail-Automatisierungsvorlage von ClickUp™ hilft Ihnen dabei, automatisierte Workflows für diese wiederholenden Aufgaben einzurichten, sodass Ihr Team sich auf strategischere Aufgaben konzentrieren kann.

Während manche Kampagnen vielleicht eine persönliche Note benötigen, ist diese Vorlage für Teams mit umfangreichen, vorhersehbaren E-Mail-Workflows konzipiert.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

ClickUp-Automatisierungen: Weisen Sie Aufgaben automatisch zu, ändern Sie den Status oder benachrichtigen Sie Beteiligte, wenn ein Meilenstein der Kampagne erreicht ist

ClickUp Wiederholende Aufgaben : Erstellen Sie konsistente Produktionsaufgaben für Ihren Newsletter nach einem wöchentlichen oder monatlichen Zeitplan Erstellen Sie konsistente Produktionsaufgaben für Ihren Newsletter nach einem wöchentlichen oder monatlichen Zeitplan

Integrationsauslöser: Schließen Sie eine Verbindung zu Ihrem E-Mail-Anbieter ab, um ClickUp-Aktionen basierend auf externen Ereignissen auszulösen

👉🏽 Warum lagern Sie nicht einige dieser manuellen Aktualisierungen an einen Agenten aus? Hier sind drei Super-Agenten von ClickUp, die Ihnen dabei helfen können:

5. Newsletter-Whiteboard-Vorlage von ClickUp™

Kostenlose Vorlage herunterladen Teilen Sie Updates nahtlos mit der Newsletter-Whiteboard-Vorlage von ClickUp

Manchmal ist eine lineare Liste mit Aufgaben nicht der beste Weg, um mit der Planung eines kreativen Projekts wie eines Newsletters zu beginnen.

Für alle, die visuelles Denken bevorzugen, bietet die Newsletter-Whiteboard-Vorlage eine unbegrenzte Arbeitsfläche, auf der Sie Inhaltssäulen per Drag & Drop verschieben und miteinander verbinden können. Sie dient als perfekte Karte des Projektmanagements zwischen einem groben Figma-Layout und einem finalisierten Redaktionskalender und ermöglicht es Ihnen, die „Stimmung“ Ihres Newsletters zu visualisieren, noch bevor Sie ein Fälligkeitsdatum festlegen.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

ClickUp Whiteboard Sticky Notes für die Ideenfindung: Halten Sie Themenideen, Ansätze zum Inhalt und Überschriften in einem freien, visuellen Format fest

In Aufgaben umwandeln: Verwandeln Sie Ihre besten Ideen vom Whiteboard mit einem Klick direkt in umsetzbare Aufgaben in Ihrer Projekt-Liste

Einbettung von Figma-Prototypen: Fügen Sie Live-Links zu Figma-Prototypen in Ihr Whiteboard ein, um während Sitzungen zum Planen eine visuelle Referenz zu haben

Zusammenarbeit in Echtzeit: Brainstormen Sie mit Ihrem Team und sehen Sie, wie sich die Cursor aller Beteiligten in Echtzeit bewegen, egal wo sie sich gerade befinden

6. Vorlage für Design-Reviews von ClickUp™

Kostenlose Vorlage herunterladen Schaffe einen Raum für Zusammenarbeit, um alle Designphasen mit der ClickUp-Vorlage „Design Review“ zu planen

Das Einholen von Feedback und Genehmigungen per E-Mail oder Slack ist ineffizient und führt dazu, dass Kommentare übersehen werden und die Versionskontrolle unübersichtlich wird.

Die Design-Review-Vorlage durchbricht den „Teufelskreis des Feedbacks“, indem sie allen Beteiligten eine transparente Phase bietet. Durch die Zentralisierung von Feedback stellen Sie sicher, dass jede Iteration Ihres Figma-Designs geprüft, durch die Nachverfolgung verfolgt und freigegeben wird – ohne lästiges Hin und Her.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

Strukturierte Überprüfungsphasen: Nutzen Sie einen speziellen ClickUp-Workflow für Genehmigungen, um Designs durch die erste Überprüfung, Überarbeitungen und die endgültige Freigabe zu führen

ClickUp-Kommentar-Threads: Verknüpfen Sie Feedback direkt mit Design-Aufgaben, damit alle Kommentare an einem Ort gesammelt und mit der richtigen Version verknüpft sind

Benutzerdefinierte Felder für Genehmigungen: Verfolgen Sie den Genehmigungsstatus, sehen Sie, wer noch eine Überprüfung vornehmen muss, und zählen Sie die Überarbeitungsrunden.

7. Grafikdesign-Vorlage von ClickUp™

Kostenlose Vorlage herunterladen Behalten Sie bei jeder Designanfrage den Überblick – mit zahlreichen vorgefertigten Listen in dieser Grafikdesign-Vorlage von ClickUp

Wenn Designanfragen von allen Seiten hereinkommen, ist es schwierig, Prioritäten zu setzen und die Workload zu bewältigen.

Diese Grafikdesign-Vorlage fungiert als Schleuse und standardisiert die Art und Weise, wie Sie Kopfzeilen, Symbole und Hero-Bilder erhalten und umsetzen. Sie hilft Design-Leads dabei, sich zuerst auf besonders wirkungsvolle Elemente zu konzentrieren, und stellt sicher, dass das Team nicht in kleinen Anfragen versinkt, während eine große Kampagne bevorsteht.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

ClickUp-Formulare für die Erfassung von Anfragen: Standardisieren Sie eingehende Designanfragen mit einem Formular, das alle notwendigen Spezifikationen, Fristen und Standardisieren Sie eingehende Designanfragen mit einem Formular, das alle notwendigen Spezifikationen, Fristen und Markenrichtlinien erfasst

ClickUp-Prioritäten : Markieren Sie dringende Anfragen mithilfe von Feldern mit Priorität, damit sich Ihre Designer zuerst auf die wichtigsten Arbeiten konzentrieren können Markieren Sie dringende Anfragen mithilfe von Feldern mit Priorität, damit sich Ihre Designer zuerst auf die wichtigsten Arbeiten konzentrieren können

ClickUp-Anhänge: Speichern Sie die endgültigen Ergebnisse direkt in der Aufgabe, um die Übergabe zu vereinfachen und einen klaren Überblick über die fertiggestellte Arbeit zu erhalten.

Nachverfolgung der Fälligkeitsdaten: Legen Sie Fälligkeitsdaten fest und verfolgen Sie diese, um sicherzustellen, dass alle Assets pünktlich geliefert werden

8. Vorlage für einen Styleguide von ClickUp™

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwenden Sie die Vorlage, um projektspezifische Stilrichtlinien zu erstellen und Verwirrung und Fehler zu vermeiden

Inkonsistentes Branding – wie die falsche Schaltfläche mit dem falschen Radius oder ein „fast passender“ Hex-Code – kann eine professionelle E-Mail wie einen Betrugsversuch aussehen lassen. Verwenden Sie die Style Guide-Vorlage , um das „Regelwerk“ Ihrer Marke zu erstellen. Es handelt sich um ein lebendiges Dokument, das Richtlinien zu Typografie, CTA-Gestaltung und Logonutzung enthält und sicherstellt, dass sich jede E-Mail wie ein Teil Ihrer Marke anfühlt.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

ClickUp Docs Integration: Erstellen Sie ein durchsuchbares, gemeinsam nutzbares Styleguide-Dokument, das direkt neben Ihren Projekten und Aufgaben verfügbar ist Erstellen Sie ein durchsuchbares, gemeinsam nutzbares Styleguide-Dokument, das direkt neben Ihren Projekten und Aufgaben verfügbar ist

ClickUp-Versionsverlauf: Verfolgen Sie Aktualisierungen Ihrer Richtlinien im Laufe der Zeit und stellen Sie bei Bedarf frühere Versionen wieder her

ClickUp-Freigabelinks: Gewähren Sie externen Mitarbeitern oder Agenturen Sicherheit beim Lesezugriff auf Ihren Styleguide

Einbettungen: Fügen Sie Live-Figma-Einbettungen, Farbmuster und Schriftart-Beispiele direkt in Ihre Dokumentation ein

9. Vorlage für Markenidentität von ClickUp™

Kostenlose Vorlage herunterladen Vereinfachen Sie den Prozess der Entwicklung einer starken Markenidentität mit der ClickUp-Vorlage für Markenidentität

Wenn Marken-Assets über mehrere Ordner und Laufwerke verstreut sind, verschwenden Teams Zeit mit der Suche nach den richtigen Dateien und verwenden oft veraltete Versionen.

Diese Markenidentitätsvorlage von ClickUp™ zentralisiert alle Ihre Markenidentitäts-Assets und Richtlinien in einem übersichtlichen ClickUp-Space. Von der Dokumentation des Tons und Stils bis hin zu Icon-Packs und Logos sorgt dieser Space dafür, dass jedes Team-Mitglied – vom internen CMO bis zum externen Freiberufler – auf dem gleichen Stand ist.

🌟 Das wird Ihnen gefallen:

Organisation der Asset-Bibliothek: Speichern Sie Logos, Symbole und Markenelemente mithilfe von Aufgaben mit klaren Namenskonventionen und Anhängen

Dokumentation der Markenstimme: Erstellen Sie ein ClickUp-Dokument, um den Ton Ihrer Marke, Richtlinien für die Kommunikation sowie Dos and Don’ts für E-Mail-Texte festzulegen.

Richtlinien zur Logonutzung: Dokumentieren Sie Abstandsregeln, Variationen der Farben und verbotene Verwendungszwecke, um Konsistenz zu gewährleisten

Funktionsübergreifende Sichtbarkeit: Teilen Sie den Space mit Marketing-, Design- und Content-Teams, damit alle auf dem gleichen Stand sind

Ist Ihr Design-Workflow kaputt? Bringen Sie mit ClickUp Abwechslung rein!

Das Design ist nur der Anfang der Geschichte. Wie diese Geschichte Ihr Publikum erreicht, hängt ganz von Ihrer Infrastruktur ab.

Figma-E-Mail-Vorlagen sind hervorragende tools für visuelles Storytelling, doch selbst das beste Design kann durch einen fragmentierten Workflow untergraben werden.

Indem Sie Ihre Designdateien mit den Workflow-Vorlagen von ClickUp kombinieren, schaffen Sie eine nahtlose Pipeline, die sich ganz natürlich von der Ideenfindung bis zur Umsetzung erstreckt. Diese Integration stellt sicher, dass Ihre Kampagnenziele, Assets und Zeitleisten stets synchronisiert sind. Steigern Sie Ihren Produktionsstandard, indem Sie sich von manuellen Aktualisierungen lösen und auf ein automatisiertes, vernetztes Ökosystem umsteigen.

Starten Sie noch heute kostenlos mit ClickUp und überzeugen Sie sich selbst!

Häufig gestellte Fragen zu Figma-E-Mail-Vorlagen

Ja. Fügen Sie Figma-Dateilinks direkt an ClickUp-Aufgaben an oder betten Sie Live-Prototypen in ClickUp-Dokumente ein, um den gesamten Workflow rund um Ihre Designs an einem Ort zu verwalten.

Ein Figma-E-Mail-UI-Kit bietet visuelle Designkomponenten wie Schaltflächen, Kopfzeilen und Layouts, die Sie in Figma verwenden können. Eine E-Mail-Workflow-Vorlage, wie sie beispielsweise in ClickUp zu finden ist, verwaltet den operativen Prozess für das Design, einschließlich der Zuweisung von Aufgaben, Genehmigungen, Fristen und der Nachverfolgung der Kampagnen.

Verfolgen Sie wichtige Metriken Ihrer E-Mail-Kampagnen, indem Sie mit ClickUp Dashboards benutzerdefinierte Berichte erstellen. Fügen Sie Leistungsberichte Ihres E-Mail-Anbieters zu fertiggestellten Kampagnenaufgaben hinzu. Fassen Sie Ergebnisse zusammen und erhalten Sie mit ClickUp Brain Optimierungsvorschläge für zukünftige Kampagnen.