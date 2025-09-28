die 25 besten Workflow-Management-Softwareprogramme im Jahr 2025

Das Verwalten von Arbeit kann sich wie das Entwirren von Kopfhörern anfühlen – frustrierend und endlos, insbesondere wenn wiederholende Aufgaben Ihre Zeit und Energie beanspruchen.

🧐 Wussten Sie schon? 67 % der Arbeitnehmer weltweit geben zu, dass sie zu viel Zeit mit sich wiederholenden Aufgaben verbringen.

Aber es gibt auch gute Nachrichten: Workflow-Management-Software kann Ihnen die Arbeit erleichtern.

Diese tools optimieren Projekte, automatisieren Aufgaben und reduzieren manuellen Aufwand. Egal, ob Sie neu im Bereich Workflow-Software sind oder nach einer besser geeigneten Lösung suchen, hier sind Sie genau richtig.

Entdecken Sie die 25 besten Workflow-Management-Softwareprogramme, die die Arbeit Ihres Teams revolutionieren werden! 🔧

Was ist Workflow-Management-Software?

Workflow-Management-Software ist eine digitale Lösung zur Automatisierung, Organisation und Optimierung von Workflows, die eine effiziente Fertigstellung von Aufgaben gewährleistet.

Von der Zuweisung von Aufgaben und der Nachverfolgung des Fortschritts bis hin zur Erleichterung von Feedback und Genehmigungen sorgen Workflow-Management-tools für Klarheit und Zusammenarbeit in jedem Projekt.

Sie können diese Workflow-Management-Systeme an jede Branche und Größe anpassen – sie sind äußerst vielseitig.

📮 ClickUp Insight: Jeder vierte Mitarbeiter verwendet vier oder mehr tools, um einen Arbeitskontext zu schaffen. Ein wichtiges Detail kann in einer E-Mail versteckt, in einem Slack-Thread erweitert und in einem separaten tool dokumentiert sein, sodass Teams Zeit mit der Suche nach Informationen verschwenden, anstatt ihre Arbeit zu erledigen. ClickUp vereint Ihren gesamten Workflow auf einer einheitlichen Plattform. Mit Features wie ClickUp E-Mail-Projektmanagement, ClickUp Chat, ClickUp Docs und ClickUp Brain bleibt alles in Verbindung, in Synchronisierung und sofort zugänglich. Verabschieden Sie sich von „Arbeit um der Arbeit willen” und gewinnen Sie Ihre produktive Zeit zurück. 💫 Echte Ergebnisse: Teams können mit ClickUp jede Woche mehr als 5 Stunden Zeit einsparen – das sind über 250 Stunden pro Person und Jahr –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse eliminieren. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal erreichen könnte!

Vorteile der Verwendung von Workflow-Management-Software

Workflow-Management-Software hat mehr Vorteile als Nachteile. Hier sind einige davon:

gesteigerte Produktivität: *Automatisierung wiederholender Aufgaben, Beseitigung von Engpässen und Gewinn von wertvoller Zeit für strategisches Denken und Innovationen

Verbesserte Zusammenarbeit: Schaffen Sie ein müheloses Kommunikations- und Arbeit-System mit minimalem manuellem Aufwand

weniger Fehler: *Automatisierung aller manuellen Prozesse, um menschliche Fehler zu minimieren

bessere Sichtbarkeit: *Erhalten Sie Echtzeit-Einblicke in den Fortschritt des Projekts und identifizieren Sie schnell Bereiche mit Verbesserungspotenzial

🧐 Wussten Sie schon? Geschäftsbetriebe können jährlich bis zu 1,3 Millionen Dollar verlieren, weil ineffiziente Workflows die Mitarbeiter ausbremsen.

Es gibt also keinen Grund, warum Sie sich nicht für eine Workflow-Management-Software entscheiden sollten!

Worauf sollten Sie bei einer Workflow-Management-Software achten?

Angesichts der Vielzahl verfügbarer Softwareoptionen erfordert die Auswahl der perfekten Lösung eine sorgfältige Abwägung. Hier sind einige Schlüssel-Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten:

Automatisierung Features: Die Software sollte Ihnen die Automatisierung sich wiederholender Prozesse und Aufgaben zuweisen ermöglichen

🎥 Neugierig, was „Workflow-Automatisierung” eigentlich bedeutet? In diesem Video sehen Sie, wie Automatisierungstools repetitive Aufgaben in nahtlose Prozesse verwandeln – damit Teams die Übergabe von Aufgaben nicht mehr im Detail verwalten müssen und die Software den Ablauf steuern kann.

Anpassbare Dashboards: Sie sollten Ihnen die Möglichkeit bieten, Ansichten für Sie sollten Ihnen die Möglichkeit bieten, Ansichten für eine bessere Workflow-Optimierung anzupassen

Benutzerfreundliche Oberfläche: Stellen Sie sicher, dass auch Benutzer ohne technische Kenntnisse das Tool mit minimalem Schulungsaufwand nutzen können

Integrationen: Überprüfen Sie die Kompatibilität mit Ihren vorhandenen Business tools, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten

Analytik: Die Software sollte Zugriff auf detaillierte Berichte und Einblicke in den Projektfortschritt bieten

Sicherheit: Datensicherheit und Compliance sollten oberste Priorität haben

💡Profi-Tipp: Priorisieren Sie stets die Skalierbarkeit und wählen Sie ein tool, das mit Ihrem Geschäft mitwachsen und sich an zukünftige Anforderungen anpassen kann.

Auf einen Blick: Die 25 besten Workflow-Softwareprogramme zur Optimierung Ihrer Arbeit

Hier finden Sie eine Übersicht über die 25 tools:

Tool Beste Feature Primärer Anwendungsfall Preise ClickUp KI-gestützte Automatisierungen, über 15 Workflow-Ansichten, integrierter KI-Assistent (ClickUp Brain) Teams, die eine einheitliche Plattform für Automatisierungen, visuelle Planung und kollaboratives Arbeitsmanagement benötigen Free Forever kostenlos; Anpassung für Unternehmen verfügbar Asana Visuelle Aufgabe Nachverfolgung, Workflow-Automatisierung, über 270 Integrationen Teams, die visuelles Aufgabe-Management und optimierte Kommunikation benötigen Free Forever; kostenpflichtige Tarife beginnen bei 13,49 $/Monat Monday No-Code-Workflow-Benutzerdefiniert, Projekt-Einblicke, CRM- und Entwicklertools Teams, die benutzerdefinierte Workflows und Ressourcenmanagement-tools benötigen Free Forever; kostenpflichtige Tarife beginnen bei 12 $/Monat ProofHub All-in-One-Plattform, Zeiterfassung, Benutzerdefinierte Workflows Kleine bis mittlere Teams, die ein einheitliches Projektmanagement und eine einheitliche Zusammenarbeit wünschen 14-tägige kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 50 $/Monat ProcessMaker Low-Code-Automatisierung, Intelligente Dokumentenverarbeitung, Integrationen mit dem Unternehmen Mittlere Unternehmen, die komplexe, mehrschrittige Workflows automatisieren Demo verfügbar; Bezahlte Pläne beginnen bei 3.000 $/Monat Smartsheet Skalierbare Ansichten (Raster, Gantt, Kanban), Dokumentenerzeugung, Tools für die Zusammenarbeit Unternehmen, die Projekte mit flexiblen Workflow-Formaten und Datensynchronisierung skalieren 30 Tage kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat Wrike Work Intelligence AI, Benutzerdefinierte Dashboards, Projekt-Ordner-Hierarchie Unternehmen, die komplexe, funktionsübergreifende Projekte verwalten 14-tägige kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Monat Process Street KI-gestützte Checklisten, Bedingte Logik, SOP-Vorlagen Wiederholende Aufgabe-Workflow und SOP-Management mit Formularintegrationen 14-tägige kostenlose Testversion; Benutzerdefinierte Preisgestaltung Hive Integriertes Chatten und Video, Dashboard-Ansichten, Aufgabe-Abhängigkeiten Teams, die Echtzeit-Zusammenarbeit und -Kommunikation an einem Ort benötigen Free Forever; kostenpflichtige Tarife beginnen bei 1,50 $/Monat Zapier Über 7.000 Integrationen, Visueller Automatisierung-Builder, Vorkonfigurierte Zaps Automatisierung von Workflows durch die Verbindung mehrerer Drittanbieter-Apps Free Forever; kostenpflichtige Tarife beginnen bei 29,99 $/Monat Kissflow No-Code-benutzerdefinierte App-Builder, Workflow-Metriken, Round-Robin-Aufgabe Entwickeln Sie maßgeschneiderte Apps für das Geschäft und automatisieren Sie Prozesse ohne Entwicklungsressourcen Kostenlose Testversion; kostenpflichtige Tarife ab 1.500 $/Monat Kintone Benutzerdefinierter App-Builder, Echtzeit-Zusammenarbeit, Datenvisualisierungen Teams, die digitale Workspaces ohne Code für benutzerdefinierte Anforderungen erstellen 30 Tage kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 16 $/Monat Qntrl Visueller Workflow-Editor, Compliance-Automatisierung, Benutzerdefinierte Rollen und Berechtigungen Teams, die komplexe Prozesse mit vollständiger Sichtbarkeit und Durchsetzung verwalten Kostenlose Testversion; Bezahlte Pläne beginnen bei 20 $/Monat Airtable Hybrid aus Tabellenkalkulation und Datenbank, Benutzerdefinierte Arbeitsbereiche, Nachverfolgung des Aktivitätsverlaufs Kreative Teams und Agenturen, die kollaborative, visuelle Workflows nutzen Free Forever; kostenpflichtige Tarife beginnen bei 24 $/Monat Trello Kanban-Einfachheit, Butler-Automatisierung, umschalten zwischen mehreren Ansichten Kleine Teams und Einzelpersonen, die einfache, visuelle Workflows verwalten Free Forever; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 5 $/Monat Nulab (Backlog) Fehlernachverfolgung + Workflows, Cacoo-Diagramme, Freigegebene Dokumente und Kommunikation Technik- und Produktteams, die visuelle und kollaborative tools benötigen Free Forever; kostenpflichtige Tarife ab 35 $/Monat Cflow Drag-and-Drop-Builder, Bedingte Logik, Über 1.000 Integrationen Teams ersetzen traditionelle Prozesse durch No-Code-Automatisierung Kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 22 $/Monat Notion Einheitliche Dokumente + Workflows, Benutzerdefinierte Datenbanken, Modulares Design Teams, die Wissensdatenbanken aufbauen und die kollaborative Arbeit an einem Ort verwalten Free Forever; kostenpflichtige Tarife beginnen bei 12 $/Monat ProProfs Projekt Zeiterfassung + Rechnungsstellung, Gantt-Zeitleisten, Ausgabenverfolgung Kleine Teams und Start-ups, die Kundenlieferungen und Rechnungen verwalten Free Forever; kostenpflichtige Tarife beginnen bei 49,97 $/Monat Nintex Drag-and-Drop-Automatisierung, Digitale Signaturen, Cloud-Workflow-Builder Mittlere bis große Geschäftsautomatisierung, die dokumentenintensive Prozesse automatisiert Demo verfügbar; Benutzerdefinierte Preisgestaltung Pipefy No-Code-Builder, bedingte Workflows, HR/IT-Vorlagen Betriebsteams mit Automatisierung von Beschaffung, Onboarding und Ticketing Free Forever; Benutzerdefinierte Preisgestaltung Miro Echtzeit-Whiteboarding, KI-Zusammenfassung, Kollaborations-Canvas Remote- und funktionsübergreifende Teams arbeiten visuell in Workshops und beim Plan zusammen Free Forever; kostenpflichtige Tarife beginnen bei 8 $/Monat Next Matter Über 3.000 Integrationen, Zeiterfassung, Analytik-Dashboards Unternehmen, die eine konforme, sichere Automatisierung für Betriebs- und Rechtsteams benötigen Kostenlose Testversion; ab 625 $/Monat + Benutzergebühren beSlick Geführte Workflow-Vorlagen, Prüfpfade, Mobilfreundliche Benutzeroberfläche Teams in regulierten Branchen, die konforme Workflows und Dokumentationen benötigen 14-tägige kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 16 $/Monat Bynder Zentralisiertes DAM, KI-Asset-Tagging, Genehmigungs-Workflows Marketing- und Markenteams, die digitale Assets, kreative Reviews und Compliance verwalten Demo verfügbar; Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Die 25 besten Workflow-Management-Softwareprogramme

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsgestützten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Wählen Sie aus dieser Liste der besten Workflow-Management-Apps diejenige aus, die Ihren Anforderungen entspricht.

1. ClickUp (Am besten geeignet für die Erstellung anpassbarer Workflows und kollaboratives Projektmanagement)

Testen Sie ClickUp kostenlos! Vereinfachen Sie die Teamarbeit und erstellen Sie mit ClickUp effiziente Workflows jeder Art

ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, bietet eine No- Code-Software zur Workflow-Automatisierung, mit der Sie Ihre Arbeit über verschiedene Apps hinweg auf einer einzigen kollaborativen Plattform konsolidieren können.

🧠 Wissenswertes: 94 % der Geschäfte digitalisieren ihre Workflows bereits mit Managementsystemen.

✨ Automatisieren Sie Workflows mit ClickUp Automatisierung

ClickUp Automatisierung verwandelt mühsame manuelle Prozesse in nahtlose Workflows, die automatisch ablaufen.

Lösen Sie mühelos Erinnerungen und Benachrichtigungen aus mit Trigger reminders and notifications with ClickUp Automations

Durch die Einrichtung benutzerdefinierter Auslöser und Aktionen können Teams stundenlange repetitive Arbeit eliminieren und gleichzeitig sicherstellen, dass nichts übersehen wird. Von einfachen Statusänderungen bis hin zu komplexen mehrstufigen Workflows passt sich ClickUp an die individuellen Prozesse Ihres Teams an, ohne dass Programmierkenntnisse erforderlich sind.

Was ClickUp auszeichnet, ist seine Flexibilität bei der Erstellung von Automatisierungsregeln für Ihren gesamten Arbeitsbereich. Sie können Workflows erstellen, die automatisch Aufgaben zuweisen, Felder aktualisieren, Benachrichtigungen senden und neue Aufgaben basierend auf Auslösern wie Fälligkeitsterminen oder Statusänderungen erstellen, wodurch konsistente Prozesse mit weniger manuellem Aufwand gewährleistet werden.

Wichtige Features zur Workflow-Automatisierung:

Weisen Sie den Mitgliedern des Teams automatisch Aufgaben zu, basierend auf Workload, Fachwissen oder rotierenden Zeitplänen

Erstellen Sie bedingte Workflows, die basierend auf bestimmten Kriterien unterschiedliche Aktionen als Auslöser auslösen

Richten Sie wiederholende Aufgaben mit vorgefertigten Vorlagen für standardisierte Prozesse ein

Verschieben Sie Aufgaben zwischen Projekten und aktualisieren Sie den Status, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind

Senden Sie benutzerdefinierte Benachrichtigungen an Stakeholder, wenn wichtige Meilensteine erreicht werden

👀 Entdecken Sie ClickUp Ansichten, um Ihre Arbeit nach Ihren Vorstellungen zu verwalten

Von visuellen Boards bis hin zur zeitleistenbasierten Planung bietet ClickUp Ihnen mehrere Ansichten zur Nachverfolgung und Verwaltung von Aufgaben:

Die über 15 Ansichten von ClickUp bieten Unternehmen eine umfassende Lösung für jedes Team

Listenansicht für fokussierte Aufgabe-Nachverfolgung

Board View (Kanban) für visuelles Fortschrittsmanagement

Gantt-Diagramm-Ansicht für Zeitleisten und Abhängigkeiten

Kalender-Ansicht für die Planung auf einen Blick

Ansicht für die Planung im Tabellenkalkulationsstil

Team-Ansicht für das Management der Workload von Teams

Wechseln Sie jederzeit zwischen den Ansichten, um sie an Ihren Projektstil anzupassen.

🧠 Bleiben Sie mit ClickUp Brain immer einen Schritt voraus

ClickUp Brain liefert Ihnen KI-gestützte Fortschrittsberichte und Statusberichte für Aufgaben, Dokumente und Personen. Mit KI als Unterstützung sparen Sie Zeit und bleiben dank weniger Meetings, schneller Zusammenfassungen und automatisierter Aufgaben konzentriert.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um den Prozess für Aufgaben, Chatten und Meeting-Notizen zusammenzufassen

🗺️ Ideen mit ClickUp Mindmaps visualisieren

Komplexe Workflows? Kein Problem. Mit ClickUp Mindmaps können Sie große Ideen aufschlüsseln, ein Workflow-Diagramm erstellen und diese sofort in umsetzbare Aufgaben umwandeln.

Visualisieren Sie komplexe Projekte, sammeln Sie Ideen und verknüpfen Sie Aufgaben mit ClickUp Mindmaps

🧩 Visuelle Zusammenarbeit mit ClickUp Whiteboards

Sind Sie es leid, dass sich niemand an physische Whiteboard-Meetings erinnert? Mit ClickUp Whiteboards können Sie in Echtzeit Brainstorming betreiben, Dokumente einbetten und Aufgaben direkt verknüpfen – so bleiben Ihre Ideen jederzeit und überall zugänglich.

Verwirklichen Sie Ihre Ideen mit interaktivem Brainstorming, Zusammenarbeit in Echtzeit und Feedback mit ClickUp Whiteboards

📝 Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Verwenden Sie die Workflow-Vorlagen von ClickUp

Starten Sie jeden Prozess mit über 100 vorgefertigten Workflow-Vorlagen, die für Marketing, Technik, Personalwesen, Betrieb und mehr entwickelt wurden. Sie können jede Vorlage genau an Ihren Prozess benutzerdefiniert anpassen – Sie müssen nicht bei Null anfangen.

Ein Beispiel hierfür ist die Prozessablaufdiagramm-Vorlage. Sie hilft Ihnen dabei, jeden Schritt zu visualisieren, Entscheidungspunkte zu optimieren und Übergaben zwischen Mitgliedern des Teams zu vereinfachen. Sie ist flexibel genug, um sich an jede Branche und jeden Workflow anzupassen.

Die besten Features von ClickUp

Organisieren Sie Workflows mithilfe einer Hierarchie aus Workspaces, Spaces, Ordnern, Listen und Aufgaben

Wählen Sie aus über 100 vorgefertigten Workflow-Automatisierungen, um benutzerdefinierte Aufgaben zuzuweisen, Kommentare zu posten und vieles mehr

Verfolgen Sie den Fortschritt, überwachen Sie die Leistung und identifizieren Sie Engpässe mit ClickUp Dashboard

Erstellen Sie vollständig benutzerdefinierte Automatisierungen mit Auslösern, Bedingungen und Aktionen, die auf Ihre Prozesse zugeschnitten sind

Richten Sie bedingte Logik ein, damit Automatisierungen nur ausgeführt werden, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind

Automatisieren Sie die Erstellung von wiederholenden ClickUp-Aufgaben für laufende Workflows

Verwenden Sie ClickUp Forms , um Aufgaben basierend auf Formular-Übermittlungen automatisch zu erstellen und weiterzuleiten

Führen Sie Nachverfolgung der Automatisierung mit Audit-Protokollen und Automatisierungsverlauf für mehr Transparenz

Priorisieren Sie Sicherheit mit starker Verschlüsselung, Zugriffskontrollen und SOC 2-Zertifizierung

Integrieren Sie mehr als 1.000 Apps wie Slack, GitHub und Dropbox

Limit von ClickUp

Aufgrund der umfangreichen Features und benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten kann es für einige Benutzer zu einer gewissen Einarbeitungszeit kommen

Die mobile Version verfügt (noch!) nicht über alle Features der Desktop-Version

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp:

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was echte Benutzer über ClickUp sagen

Hier ist, was ein G2-Rezensent über ClickUp gesagt hat:

ClickUp zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit und seinen All-in-One-Ansatz für das Projektmanagement aus. Es ist die am häufigsten verwendete App in unserem Unternehmen geworden. Es vereint Aufgabenmanagement, Dokumentenerstellung, Zeiterfassung, Ziele und Tools für die Zusammenarbeit in einer einheitlichen Oberfläche, die eine einfache Implementierung ermöglicht. Die Anpassungsoptionen sind herausragend, von benutzerdefinierten Ansichten und Status bis hin zu Automatisierung und Dashboards. Es ist hochgradig skalierbar und eignet sich daher gleichermaßen für Einzelpersonen, kleine Teams und große Unternehmen. Die Benutzeroberfläche ist elegant und Features wie wiederkehrende Aufgaben, Integrationen mit verschiedenen tools und die Ansicht „Alles“ optimieren das Workflow-Management erheblich.

ClickUp zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit und seinen All-in-One-Ansatz für das Projektmanagement aus. Es ist die am häufigsten verwendete App in unserem Unternehmen geworden. Es vereint Aufgabenmanagement, Dokumentenerstellung, Zeiterfassung, Ziele und Tools für die Zusammenarbeit in einer einheitlichen Oberfläche, die eine einfache Implementierung ermöglicht. Die Anpassungsoptionen sind herausragend, von benutzerdefinierten Ansichten und Status bis hin zu Automatisierung und Dashboards. Es ist hochgradig skalierbar und eignet sich daher gleichermaßen für Einzelpersonen, kleine Teams und große Unternehmen. Die Benutzeroberfläche ist elegant und Features wie wiederholende Aufgaben, Integrationen mit verschiedenen tools und die Ansicht „Alles“ optimieren das Workflow-Management erheblich.

💡 Profi-Tipp: Beginnen Sie mit der Automatisierung von risikoarmen, häufig wiederkehrenden Aufgaben, wie z. B. täglichen StandUp-Erinnerungen oder Aufgabenverteilungen. Dies ist der einfachste Weg, um Vertrauen in Ihre Automatisierung aufzubauen.

2. Asana (am besten geeignet für die Visualisierung und Vereinfachung von Workflows)

via Asana

Asana ist das unverzichtbare Toolkit für Projektmanager. Seine Features helfen Teams dabei, effizient zusammenzuarbeiten, sich zu organisieren und Projekte abzuschließen.

Dank seines innovativen Work Graph-Datenmodells und vielseitiger Features wie Aufgabenvergabe, Projekt Nachverfolgung und anpassbaren Ansichten sorgt Asana dafür, dass jedes Projekt von Anfang bis Ende reibungslos abläuft.

Die besten Features von Asana

Wählen Sie aus mehreren Ansichten – Listen, Kalendern, Gantt-Diagrammen und Kanban-Boards –, um den Anforderungen Ihres Teams gerecht zu werden

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben und konzentrieren Sie sich auf strategische Initiativen mit zeitsparender KI-Workflow-Automatisierung

Einfache Verbindung mit über 270 Apps wie Google Workspace, Microsoft Teams und Slack

Limit-Einschränkungen von Asana

Aufgaben können jeweils nur einer Person zugewiesen werden

Asana KI ist für kostenlose Benutzer nicht verfügbar

Preise für Asana

Persönlich: Für immer kostenlos

Starter: 13,49 $/Monat pro Benutzer

Erweitert: 30,49 $/Monat pro Benutzer

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Enterprise+: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Asana:

G2: 4,4/5 (über 10.500 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 13.000 Bewertungen)

Was echte Benutzer über Asana sagen

Lesen Sie diesen Kommentar eines G2-Rezensenten zu Asana

Die Software ist benutzerfreundlich, Sie können die einfachen tools verwenden oder komplexere Anwendungen erstellen. Diese Steuerelemente sind sogar pro Projekt verfügbar. Einige sind einfach, andere komplex. Mir gefällt auch das Dashboard, auf dem Sie mehrere Team-Projekte gleichzeitig sehen können.

Die Software ist benutzerfreundlich, Sie können die einfachen tools verwenden oder komplexere Anwendungen erstellen. Diese Steuerelemente sind sogar pro Projekt verfügbar. Einige sind einfach, andere komplex. Mir gefällt auch das Dashboard, auf dem Sie mehrere Team-Projekte gleichzeitig sehen können.

🎉 Wissenswertes: Der Begriff „Workflow” wurde erstmals in den frühen 1900er Jahren in der Fertigung verwendet und hilft heute Software-Teams, Produkte schneller auszuliefern, und Marketingfachleuten, Produkteinführungen zu planen. Seit den Fließbändern haben wir einen langen Weg zurückgelegt.

3. Monday (am besten geeignet für die Erstellung hochgradig anpassbarer Workflows)

Benötigen Sie einen leistungsstarken Workspace, der den Workflow Ihres Teams optimiert und klare Einblicke in Projekte bietet? monday.com ist genau das Richtige für Sie.

Ein der coolsten Feature ist die benutzerdefinierte Anpassung ohne Programmierung. Ihr Team kann Workflows ohne Programmierung genau an seine Bedürfnisse anpassen.

Darüber hinaus bietet monday.com leistungsstarke Ressourcenmanagement-tools und spezialisierte Lösungen wie Monday CRM und Monday Dev, wodurch es sich perfekt für alle Arten von Geschäften eignet.

monday.com – die besten Features

Verfolgen Sie den Fortschritt mit Gantt-Diagrammen, Workload-Management und Echtzeit-Einblicken

Erleichtern Sie sich die wiederholenden Aufgaben wie die Zuweisung von Aufgaben und E-Mail-Nachfassaktionen mithilfe der Automatisierung

Erstellen Sie eine Verbindung zu über 200 Apps, um verschiedene Workflows zu vereinfachen

einschränkungen von monday.com

Eine steile Lernkurve für Anfänger

Das Design der Plattform könnte einigen Benutzern unübersichtlich erscheinen

preise für monday.com

Free Forever

Basis: 12 $/Monat pro Benutzer

Standard: 14 $/Monat pro Benutzer

Pro: 24 $/Monat pro Benutzer

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

bewertungen und Rezensionen zu monday.com:

G2: 4,7/5 (über 12.500 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 5.000 Bewertungen)

Was echte Benutzer über monday.com sagen

Hier ist, was dieser G2-Rezensent über monday.com zu sagen hatte:

Ich nutze monday Work Management nun seit mehreren Monaten und es hat die Arbeit unseres Teams grundlegend verändert. Die Plattform ist unglaublich benutzerfreundlich und hat uns dabei geholfen, unsere Workflows auf eine Weise zu optimieren, die wir nie für möglich gehalten hätten.

Ich nutze monday work management nun seit mehreren Monaten und es hat die Arbeit unseres Teams grundlegend verändert. Die Plattform ist unglaublich benutzerfreundlich und hat uns dabei geholfen, unsere Workflows auf eine Weise zu optimieren, die wir nie für möglich gehalten hätten.

4. ProofHub (Am besten geeignet für ganzheitliches Projektmanagement und Teamabstimmung)

via ProofHub

ProofHub ist eine All-in-One-Plattform, mit der Sie Silos aufbrechen, die Kommunikation zentralisieren und verstreute Aufgaben in optimierte Erfolg verwandeln können.

Durch die Integration von Aufgaben-, Zeiterfassung- und Kollaboration tools verwandelt ProofHub Projektchaos in strategische Umsetzung.

Die besten Features von ProofHub

Definieren Sie wichtige Meilensteine, um den Fortschritt zu verfolgen und die Projektleistung zu bewerten

Überwachen Sie die Teamleistung mit integrierten Zeiterfassung-Features

Optimieren Sie Genehmigungsprozesse mit benutzerdefinierten Workflows

Limitations von ProofHub

Limit Administrator-Features, wie z. B. die Berechtigung, sind im Essential Plan enthalten

Funktioniert nur online

Preise für ProofHub

14-tägige kostenlose Testversion

Unverzichtbar: 50 $/Monat

Ultimative Kontrolle: 99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu ProofHub

G2: 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

Was echte Benutzer über ProofHub sagen

Hier ist, was ein G2-Rezensent über ProofHub gesagt hat:

Was mir an ProofHub am besten gefällt, ist, wie es die Verwaltung verschiedener Aspekte des Content-Marketings vereinfacht. Ich kann alles von der Erstellung von Inhalten über die Zusammenarbeit bis hin zur Prüfung an einem Ort erledigen. Sobald wir die Kampagnenziele festgelegt haben, nutze ich das „Diskussionsforum”, um unseren Plan zu dokumentieren und unterwegs Anpassungen vorzunehmen. Mir gefällt besonders, dass man benutzerdefinierte Workflows erstellen und Aufgaben über die „Board”-Ansicht verwalten kann.

Was mir an ProofHub am besten gefällt, ist, wie es die Verwaltung verschiedener Aspekte des Content-Marketings vereinfacht. Ich kann alles von der Erstellung von Inhalten über die Zusammenarbeit bis hin zum Korrekturlesen an einem Ort erledigen. Sobald wir die Kampagnenziele festgelegt haben, nutze ich das „Diskussionsforum”, um unseren Plan zu dokumentieren und unterwegs Anpassungen vorzunehmen. Mir gefällt besonders, dass man benutzerdefinierte Workflows erstellen und Aufgaben über die „Board”-Ansicht verwalten kann.

💡 Profi-Tipp: Wenn Ihr Team ständig „nachfragt”, ist das ein Zeichen dafür, dass Ihr Workflow nicht ausreichend Sichtbarkeit bietet. Nutzen Sie Automatisierungen, um Stakeholder zu benachrichtigen, wenn eine Aufgabe auf sie wartet.

5. ProcessMaker (am besten geeignet für die Vereinfachung komplexer Workflows für mittelständische Geschäfte)

via ProcessMaker

ProcessMaker nimmt Ihnen die mühsamen manuellen Aufgaben ab, indem es komplexe Workflows durch Automatisierung und Vereinfachung vereinfacht.

Dank der intuitiven Low-Code-Umgebung und der Drag-and-Drop-Oberfläche werden das Entwerfen von Workflows, das Digitalisieren von Formularen und das Verwalten von Aufgaben zum Kinderspiel.

Sie eignet sich ideal für mittelständische Geschäfte, IT-Verantwortliche, Unternehmensarchitekten und Softwareentwickler, die eine Automatisierung komplexer Workflows anstreben.

Die besten Features von ProcessMaker

Entwerfen Sie Workflows und automatisieren Sie die Formularerstellung mit intuitiven KI-gestützten Tools

Beseitigen Sie Datensilos mit Integrationen wie Salesforce, SAP und Microsoft Dynamics 365

Extrahieren, analysieren und verarbeiten Sie Daten aus verschiedenen Dokumenttypen wie Rechnungen, Verträgen oder Formularen mit Intelligent Document Processing (IDP)

Limitations von ProcessMaker

Für erweiterte benutzerdefinierte Anpassungen sind Kenntnisse in PHP oder JavaScript erforderlich

Formular-Tools bieten nur begrenzte benutzerdefinierte Optionen

Preise für ProcessMaker

Demo auf Anfrage erhältlich

Standard: 3.000 $ pro Monat

Professional: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

unternehmen:* Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu ProcessMaker

G2: 4,3/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 170 Bewertungen)

Was echte Benutzer über ProofHub sagen

Lesen Sie diesen Kommentar eines G2-Rezensenten zu ProcessMaker:

ProcessMaker ist flexibel einsetzbar. Die Plattform bietet die Möglichkeit, einen Testlauf durchzuführen, um sicherzustellen, dass der von Ihnen erstellte Prozess funktioniert. Sie können so viele Prozesse ausführen, wie Sie erstellen und ausführen möchten.

ProcessMaker ist flexibel einsetzbar. Die Plattform bietet die Möglichkeit, einen Testlauf durchzuführen, um sicherzustellen, dass der von Ihnen erstellte Prozess funktioniert. Sie können so viele Prozesse ausführen, wie Sie erstellen und ausführen möchten.

6. Smartsheet (Am besten geeignet für die Erstellung skalierbarer Workflows und einfache Zusammenarbeit)

via Smartsheet

Wenn Sie nach einer einfachen Möglichkeit suchen, Ihre Workflows zu verwalten, ist Smartsheet genau das Richtige für Sie. Mit dieser Software können Sie Daten mit anpassbaren Ansichten organisieren, sich wiederholende Aufgaben automatisieren und mit dem Tool zur Dokumentenerstellung professionelle Dokumente erstellen.

Mit seinem skalierbaren Design und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ermöglicht Smartsheet Ihnen die Optimierung von Workflows, die Zusammenarbeit und die effektive Verwaltung von Aufgaben.

Die besten Features von Smartsheet

Organisieren und visualisieren Sie Aufgaben in den Formaten Raster, Gantt-Diagramm oder Kanban für mehr Übersichtlichkeit

Erstellen und verwalten Sie mühelos Dokumente und integrieren Sie DocuSign für Verträge

Importieren und exportieren Sie Daten ganz einfach zwischen Smartsheet und externen Systemen, um Ihren Workflow auf dem neuesten Stand zu halten

Limit von Smartsheet

Eingeschränkte Zeiterfassung-Features für Aufgaben

Fortgeschrittene Automatisierungen erfordern möglicherweise mehr manuelle Arbeit als erwartet

Preise für Smartsheet

30 Tage kostenlose Testversion

Pro: 12 $/Monat pro Benutzer

geschäft: *24 $/Monat pro Benutzer

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

erweitertes Arbeitsmanagement: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Smartsheet

G2: 4,4/5 (über 18.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 3.000 Bewertungen)

Was echte Benutzer über Smartsheet sagen

Hier ist, was dieser G2-Rezensent über Smartsheet zu sagen hatte:

Smartsheet ist anfängerfreundlich und es ist ziemlich einfach, ein grundlegendes Raster, Berichterstellung und sogar ein hochentwickeltes Dashboard einzurichten. Es gibt zwar einige Funktionen, die kompliziert sein können, wenn Sie dies wünschen, aber Sie benötigen keine Programmierkenntnisse, um Smartsheet für sich als Arbeit zu nutzen.

Smartsheet ist anfängerfreundlich und es ist ziemlich einfach, ein grundlegendes Raster, Berichterstellung und sogar hochentwickelte Dashboards einzurichten. Es gibt zwar einige Funktionen, die kompliziert sein können, wenn Sie dies wünschen, aber Sie benötigen keine Programmierkenntnisse, um Smartsheet für sich nutzbar zu machen.

7. Wrike (am besten geeignet für die Verwaltung komplexer Projekte mit mehreren Beteiligten)

via Wrike

Mit zentralisiertem Aufgabenmanagement und robusten Tools für die Zusammenarbeit ist Wrike ideal für Teams, die komplexe, abteilungsübergreifende Projekte bearbeiten. Sie können unbegrenzt viele Ordner, Projekte, Aufgaben und Unteraufgaben erstellen und gleichzeitig die Verantwortlichkeiten dank klarer Sichtbarkeit der zugewiesenen Mitarbeiter leicht nachverfolgen.

Das herausragende Feature von Wrike, Work Intelligence, nutzt KI, um Aufgaben zu vereinfachen, Ergebnisse vorherzusagen und intelligentere Entscheidungen zu ermöglichen.

Die besten Features von Wrike

Gewinnen Sie Echtzeit-Einblicke mit anpassbaren Dashboards, die Ihr Team auf die Prioritäten fokussieren

Erleichtern Sie sich wiederholende Aufgaben und optimieren Sie Workflows für mehr Effizienz und datengestützte Entscheidungen mit der Work Intelligence AI

Limitations von Wrike

Die Einstellung von Integrationen kann manchmal komplex sein

Einige Desktop-Features sind in der mobilen App nicht verfügbar

Preise für Wrike

14-tägige kostenlose Testversion

Team: 10 $/Monat pro Benutzer

geschäft: *25 $/Monat pro Benutzer

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Pinnacle: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Wrike-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,2/5 (über 3.500 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 2.500 Bewertungen)

Was echte Benutzer über Wrike sagen

Hier ist, was ein G2-Rezensent über Wrike gesagt hat:

Ein hilfreiches PM-Tool für alle Anforderungen unseres Teams – von der Planung und Ressourcenbeschaffung bis hin zur genauen Berichterstellung. Wir nutzen es täglich und die Integration war kinderleicht. Der Kundensupport ist jederzeit verfügbar

Ein hilfreiches PM-Tool für alle Anforderungen unseres Teams – von der Terminplanung und Ressourcenplanung bis hin zur genauen Berichterstellung. Wir nutzen es täglich und die Integration war kinderleicht. Der Kundensupport ist jederzeit verfügbar

🎉 Wissenswertes: In ClickUp können Sie Automatisierungen, Vorlagen und zugewiesene Kommentare kombinieren, um wiederkehrende Aufgabe-Zyklen zu erstellen, die ohne menschliches Zutun eine Erinnerung, eine Zuweisung und den Fortschritt dokumentieren.

8. Process Street (am besten geeignet für die Erstellung von Workflows mit KI-gestützter Effizienz)

via Process Street

Process Street ist ein einfaches, aber leistungsstarkes Tool zur Verwaltung wiederkehrender Workflows. Es hilft Ihnen dabei, Prozess-Checklisten zu erstellen, die Automatisierung von Genehmigungen zu nutzen und bedingte Logik zu verwenden.

Mit tools für die Zuweisung von Aufgaben, Genehmigungen und einem gemeinsamen Aktivitäts-Feed sorgt Process Street für eine reibungslose Zusammenarbeit Ihres Teams. Integrieren Sie Ihre bevorzugten tools, um einen reibungslosen, einheitlichen Workflow zu schaffen.

Die besten Features von Process Street

Verwenden Sie bedingte Logik, um sich dynamisch an bestimmte Bedingungen anzupassen und komplexe Prozesse zu vereinfachen

Sammeln und verwalten Sie Daten effizient mit Formularen, die sich leicht in Workflows integrieren lassen

Erstellen Sie aus der Vorlage-Bibliothek benutzerdefinierte Prozess-Checklisten und SOPs und wenden Sie diese in mehreren Workspaces an

Limit von Process Street

Ein Checkliste-orientierter Ansatz funktioniert möglicherweise nicht für komplexe Workflows

Fehlende Echtzeit-Nachverfolgung des Fortschritts

Preise für Process Street

14 Tage kostenlose Testversion

Startup : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Pro : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

*unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Process Street

G2: 4,6/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 600 Bewertungen)

Was echte Benutzer über Process Street sagen

Lesen Sie diesen Kommentar eines G2-Rezensenten zu Process Street:

Sie schafft eine wirklich benutzerfreundliche Erfahrung für Endbenutzer und bietet Optionen für verschiedene Arten von Prozessen, die in dem Tool implementiert werden können (z. B. Umfragen, Daten- und Asset-Erfassung, Onboarding usw.). Die Möglichkeit, den Status und die Daten zur Flow-Leistung in Ansicht zu erhalten, ist wirklich toll. Und die Möglichkeit, eine Verbindung zu Power Apps und anderen tools herzustellen, ist sehr praktisch. Schließlich ist auch der Kundenservice des Support-Teams wirklich großartig.

Sie schafft eine wirklich benutzerfreundliche Erfahrung für Endbenutzer und bietet Optionen für verschiedene Arten von Prozessen, die in dem Tool implementiert werden können (z. B. Umfragen, Daten- und Asset-Erfassung, Onboarding usw.). Die Möglichkeit, den Status und die Daten zur Flow-Leistung in Ansicht zu erhalten, ist wirklich toll. Und die Möglichkeit, eine Verbindung zu Power Apps und anderen Tools herzustellen, ist sehr praktisch. Schließlich ist auch der Kundenservice des Support-Teams wirklich großartig.

9. Hive (Am besten geeignet für einfache Kommunikation und Projektdurchführung)

via Hive

Stellen Sie sich integriertes Chatten, Videoanrufe und gemeinsame Kalender vor – das ist Hive, damit alle auf der gleichen Seite sind. Hive ist mehr als nur ein Tool für das Workflow-Management. Es ist ein Kommunikationshub, der Ihr Team zusammenbringt und Aufgaben erledigt.

Die Verwaltung von Aufgaben, Nachverfolgung von Projekten und Integrationen vereinfachen Workflows und verbessern die Zusammenarbeit in Echtzeit. Das Ergebnis? Reibungslosere Kommunikation und schnellere Ausführung. Die besten Features von Hive

Erstellen, weisen Sie zu und führen Sie Nachverfolgung von Aufgaben ganz einfach mit Features wie Fälligkeitsdatum, Priorität und Abhängigkeiten durch

Verschaffen Sie sich mit anpassbaren Dashboards eine Echtzeit-Übersicht über den Fortschritt Ihres Teams

Stellen Sie eine Verbindung zu beliebten tools wie Google Workspace, Slack und Trello her, um Ihren Workflow zu zentralisieren

Limitations von Hive

Erweiterte Features wie ein KI-Assistent und Gantt-Diagramme sind nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Mehrere benutzerdefinierte Anpassungsoptionen können zu einer längeren Einrichtungszeit führen

Preise für Hive

Free Forever

Starter: 1,50 $/Monat pro Benutzer

Teams: 5 $/Monat pro Benutzer

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen sammeln

G2: 4,6/5 (über 550 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 200 Bewertungen)

Was echte Benutzer über Hive sagen

Hier ist, was dieser G2-Rezensent über Hive zu sagen hatte :

Hive eignet sich am besten für Teams, die ein kollaboratives, flexibles und automatisierungfreundliches Projektmanagement-Tool suchen, das mit dem Wachstum mitwächst. Es ist besonders beliebt bei Remote-Teams, Marketingabteilungen und funktionsübergreifenden Teams, die auf klare Kommunikation und Aufgabe-Sichtbarkeit angewiesen sind.

Hive eignet sich am besten für Teams, die ein kollaboratives, flexibles und Automatisierung-freundliches Projektmanagement-Tool suchen, das mit dem Wachstum mitwächst. Es ist besonders beliebt bei Remote-Teams, Marketingabteilungen und funktionsübergreifenden Teams, die auf klare Kommunikation und Sichtbarkeit der Aufgaben angewiesen sind.

10. Zapier (Am besten geeignet für die Verbindung von Apps und die Automatisierung von Workflows)

via Zapier

Zapier stellt die Verbindung zu allen Ihren bevorzugten Apps an einem Ort her und ermöglicht Ihnen so, mit nur wenigen Klicks Workflows – sogenannte „Zaps“ – zu automatisieren.

Automatisieren Sie alles, vom Hinzufügen neuer Leads zu Ihrem CRM bis hin zum Auslöser von Slack-Benachrichtigungen, wenn eine Aufgabe überfällig ist. Mit über 7.000 Apps in seinem umfangreichen Ökosystem lässt sich Zapier mit praktisch jedem tool integrieren, das Sie verwenden.

Die besten Features von Zapier

Erstellen Sie Zaps ganz einfach mit der intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche

Legen Sie Auslöser und Aktionen visuell fest und automatisieren Sie die meisten Aufgaben

Starten Sie schnell mit vorgefertigten Zaps und nutzen Sie KI-Features, um Unterhaltungen zusammenzufassen oder Datenanalysen zu extrahieren

Limit von Zapier

Die Erstellung komplexer Automatisierungen kann für neue Benutzer eine gewisse Einarbeitungszeit erfordern

Für erweiterte Features ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich, was für kleinere Teams möglicherweise nicht ideal ist

Preise für Zapier

Free Forever

Professional: 29,99 $/Monat

Team: 103,5 $/Monat

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Zapier-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 1.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.500 Bewertungen)

Was echte Benutzer über Zapier sagen

Hier ist, was ein G2-Rezensent über Zapier gesagt hat:

Ich verwende Zapier seit einigen Jahren, um andere Anwendungen in WordPress zu integrieren. Was mir an Zapier besonders gefällt, ist die einfache Bedienung. Insbesondere die Einstellung von „Zaps“ (automatisierte Workflows) ist intuitiv und unkompliziert, auch ohne Programmierkenntnisse

Ich verwende Zapier seit einigen Jahren, um andere Anwendungen in WordPress zu integrieren. Was mir an Zapier besonders gefällt, ist die einfache Bedienung. Insbesondere die Einstellung von „Zaps” (automatisierte Workflows) ist auch ohne Programmierkenntnisse intuitiv und unkompliziert

11. Kissflow (am besten geeignet für die Erstellung benutzerdefinierter Business-Apps ohne Programmierung)

via Kissflow

Was wäre, wenn Ihr Team zu Citizen Developern werden könnte? Mit Kissflow und seinem intuitiven No-Code-App-Builder ist das absolut möglich!

Dank der Drag-and-Drop-Funktionalität kann jeder benutzerdefinierte Anwendungen erstellen und Prozesse automatisieren, die Geschäftsprozesse vereinfachen. Komplexe Programmierung oder die Abhängigkeit von IT-Ressourcen entfallen.

Die besten Features von Kissflow

Erstellen Sie benutzerdefinierte Anwendungen, die genau auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen

Weisen Sie Aufgaben einzelnen Personen, mehreren Personen oder Abteilungen mit flexiblen Optionen wie Round-Robin oder festen Fristen zu

Messen Sie die Effektivität von Workflows mit integrierten Metriken und vorgefertigten Berichten, um den Fortschritt zu verfolgen

Limitations von Kissflow

Für kleine Geschäfte möglicherweise teuer

Integration im Limit mit anderen Plattformen

Preise für Kissflow

Kostenlose Testversion verfügbar

Basis: 1.500 $/Monat

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Kissflow

G2: 4,3/5 (über 550 Bewertungen)

Capterra: 4,1/5 (über 60 Bewertungen)

Was echte Benutzer über Kissflow sagen

Lesen Sie diesen Kommentar eines G2-Rezensenten zu Kissflow:

Das Beste an KissFlow ist, dass wir damit alle Formulare und Dokumente einer Automatisierung unterziehen können. Meine Mitarbeiter können den Fortschritt nachverfolgen, was für Verantwortlichkeit und Benutzerfreundlichkeit sorgt. Die Integration und Implementierung war sehr einfach.

Das Beste an KissFlow ist, dass wir damit die Automatisierung aller Formulare und Dokumente ermöglichen können. Meine Mitarbeiter können den Fortschritt nachverfolgen, was für Verantwortlichkeit und Benutzerfreundlichkeit sorgt. Die Integration und Implementierung war sehr einfach.

12. Kintone (am besten geeignet für die Erstellung benutzerdefinierter Apps für einen idealen digitalen Arbeitsbereich)

via Kintone

Vergessen Sie umständliche Tabellenkalkulationen und generische tools – mit Kintone können Sie benutzerdefinierte Anwendungen erstellen, die genau auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Erstellen Sie den perfekten digitalen Arbeitsbereich ohne Programmieraufwand für Ihr Team!

Von der Verwaltung von Kundensupport-Tickets über die Nachverfolgung von Inventar und Organisation von HR-Prozessen bis hin zum Projektmanagement – mit Kintone können Sie genau die tools erstellen, die Sie benötigen, um smarter statt härter zu arbeiten.

Die besten Features von Kintone

Entwerfen Sie Datenbanken, erstellen Sie Workflows und passen Sie benutzerdefinierte Ansichten an die Bedürfnisse Ihres Teams an

Arbeiten Sie mit Ihrem Team über In-App-Kommentare, @Erwähnungen und Echtzeit-Benachrichtigungen zusammen

Gewinnen Sie wertvolle Erkenntnisse mit anpassbaren Diagrammen und Grafiken, die Ihre Daten in Echtzeit visualisieren

Limitations von Kintone

Limitiert auf 50.000 Datensätze pro App und 150 Felder pro Formular

Die Erkundung der Software kann einige Zeit in Anspruch nehmen

Preise für Kintone

30 Tage kostenlose Testversion

Professional: 16 $/Monat pro Benutzer

Benutzerdefiniert: 20 $/Monat pro Benutzer

Kintone-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 150 Bewertungen)

Was echte Benutzer über Kintone sagen

Hier ist, was dieser G2-Rezensent über Kintone zu sagen hatte:

Kintone war eine hervorragende Plattform für den Übergang unseres Teams. Wir schätzen die gut strukturierte Organisation der Apps, die Flexibilität der benutzerdefinierten Einstellungen innerhalb jeder einzelnen App und vor allem den hervorragenden Kundenservice, den wir während des gesamten Setup-Prozesses erhalten haben. Das Support-Team hat unsere Einarbeitung nahtlos gestaltet und damit unser Vertrauen in die Plattform gestärkt.

Kintone war eine hervorragende Plattform für den Übergang unseres Teams. Wir schätzen die gut strukturierte Organisation der Apps, die Flexibilität der benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten innerhalb jeder einzelnen App und vor allem den hervorragenden Kundenservice, den wir während des gesamten Setup-Prozesses erhalten haben. Das Support-Team hat unsere Einarbeitung nahtlos gestaltet und damit unser Vertrauen in die Plattform gestärkt.

13. Qntrl (Am besten geeignet für die Verwaltung komplexer Workflows mit vollständiger Sichtbarkeit und Kontrolle)

via Qntrl

Qntrl hilft Ihnen dabei, die Kontrolle über Ihre Geschäftsprozesse zu übernehmen, und bietet eine zentralisierte Plattform zur Organisation von Aufgaben, Automatisierung von Workflows und Verbesserung der Zusammenarbeit.

Visualisieren Sie alles mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche, automatisieren Sie Compliance-Prüfungen und verwalten Sie Anfragen von einem einzigen hub aus. Berichterstellung und Analysen helfen Ihnen, die Leistung zu messen und Workflows effektiv zu optimieren.

Die besten Features von Qntrl

Visualisieren Sie Ihren gesamten Workflow mit anpassbaren Ansichten und Echtzeit-Updates

Stellen Sie die Einhaltung von Standards durch automatisierte Prozessprüfungen und die Durchsetzung von Richtlinien sicher

Überwinden Sie Kommunikationsbarrieren, indem Sie Datenzugriff, Aktualisierungen und Feedback direkt in Workflows integrieren

Limit-Einschränkungen von Qntrl

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten

Die mobile Erfahrung ist möglicherweise nicht gut genug

Preise für Qntrl

Kostenlose Testversion verfügbar

Standard: 20 $/Monat

Unternehmen: 40 $/Monat

Benutzerdefiniert: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Qntrl

G2: 4,5/5 (über 25 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was echte Benutzer über Qntrl sagen

Hier ist, was ein G2-Rezensent über Qntrl gesagt hat:

Wir können benutzerdefinierte Skripte erstellen, die auf JavaScript basieren. Es gibt mehrere Optionen, wie z. B. die Zuweisung an eine bestimmte Person, die Zuweisung an eine beliebige Rolle oder ein beliebiges Team oder die Automatisierung mit benutzerdefinierten Funktionen.

Wir können benutzerdefinierte Skripte erstellen, die auf JavaScript basieren. Es gibt mehrere Optionen, wie z. B. die Zuweisung an eine bestimmte Person, die Zuweisung an eine beliebige Rolle oder ein beliebiges Team oder die Automatisierung mit benutzerdefinierten Funktionen.

14. Airtable (am besten geeignet für kollaborative Workflows im Tabellenkalkulationsstil)

via Airtable

Airtable ist ein beliebtes tool, das die Einfachheit einer Tabellenkalkulation mit der Leistungsfähigkeit einer Datenbank kombiniert.

Airtable ist mehr als nur eine Tabellenkalkulationsplattform – damit können Sie einen anpassbaren Projektmanagement-Workflow erstellen. Entwerfen Sie maßgeschneiderte Workflows, verwalten Sie Projekte, organisieren Sie Daten und arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihrem Team zusammen – alles an einem Ort.

Die besten Features von Airtable

Schaffen Sie den perfekten Workspace mit der Cobuilder-Feature von Airtable

Wählen Sie aus Kanban-Boards, Kalendern und mehr, um Ihre Projekte so zu visualisieren, wie es für Ihr Team am besten in der Arbeit funktioniert

Weisen Sie Aufgaben zu, geben Sie Projekt-Status frei und zeichnen Sie Aktivitäten auf, um eine effektive Zusammenarbeit zu gewährleisten

Limitations von Airtable

Für komplexe Datenanalysen und Berichterstellung reicht dies möglicherweise nicht aus

Erweiterte Features sind nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Preise für Airtable

Free Forever

Team: 24 $/Monat pro Benutzer

geschäft: *54 $/Monat pro Benutzer

unternehmensgröße: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Airtable-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 2.500 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.000 Bewertungen)

Was echte Benutzer über Airtable sagen

Lesen Sie diesen Kommentar eines Capterra-Rezensenten zu Airtable:

Insgesamt bietet Airtable eine hervorragende Balance zwischen Einfachheit und Leistungsfähigkeit und ist damit eine ausgezeichnete Wahl für die Verwaltung von Projekten, die Organisation von Daten und die Optimierung von Workflows. Dank seines intuitiven Designs und seiner benutzerdefinierten Optionen ist es sowohl für Einzelpersonen als auch für Teams benutzerfreundlich.

Insgesamt bietet Airtable eine hervorragende Balance zwischen Einfachheit und Leistungsstärke und ist damit eine ausgezeichnete Wahl für die Verwaltung von Projekten, die Organisation von Daten und die Optimierung von Workflows. Dank seines intuitiven Designs und seiner benutzerdefinierten Optionen ist es sowohl für Einzelpersonen als auch für Teams als Benutzerfreundlich.

🧐 Wussten Sie schon? Berechtigung-basierte Workflows verhindern versehentliches Oversharing, da Ihre Finanzgenehmigungsaufgabe nicht für das gesamte Designteam sichtbar sein sollte.

15. Trello (Am besten geeignet für visuelles Aufgabe-Management und Zusammenarbeit)

via Trello

Trello ist eine visuelle Projektmanagement-Software, die weltweit als unverzichtbare digitale Haftnotiz für Teams anerkannt ist.

Ganz gleich, ob Sie eine Marketingkampagne planen oder eine komplexe Produkteinführung koordinieren – dieses Workflow-Management-Tool verwandelt chaotische To-do-Listen in übersichtliche Kanban-Boards, die die Nachverfolgung von Aufgaben erleichtern.

Die besten Features von Trello

Visualisieren Sie Workflows mit Kanban-Tafeln, Listen und Karten

Wechseln Sie schnell zwischen den Ansichten „Zeitleiste“, „Kalender“ und „Dashboard“

Nutzen Sie Butler, das Automatisierungstool von Trello, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren

Limit von Trello

Eingeschränkte Projektmanagement-Features wie Zeiterfassung und Berichterstellung

Boards können nur als PDFs mit einer Integration exportiert werden

Preise für Trello

Free Forever

Standard: 5 $/Monat pro Benutzer

Premium: 10 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 17,50 $/Monat pro Benutzer

Trello-Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4,4/5 (über 13.500 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 23.000 Bewertungen)

Was echte Benutzer über Trello sagen:

Hier ist, was dieser G2-Rezensent über Trello zu sagen hatte:

Mir gefiel besonders, dass es so einfach zu bedienen ist, dass sogar meine technisch weniger versierten Mitarbeiter damit zurechtkamen und ich ihnen nicht hinterherlaufen musste, um Fehler zu korrigieren. Es ist anpassbar, sodass ich es für jedes Projekt verwenden konnte, an dem wir arbeiteten, und nicht nur für eines, das branchenspezifisch war.

Mir gefiel besonders, dass es so einfach zu bedienen ist, dass sogar meine technisch weniger versierten Mitarbeiter damit zurechtkamen und ich ihnen nicht hinterherlaufen musste, um Fehler zu korrigieren. Es ist anpassbar, sodass ich es für jedes Projekt verwenden konnte, an dem wir arbeiteten, und nicht nur für eines, das branchenspezifisch war.

16. Nulab (Am besten geeignet für einen einheitlichen Workspace für Innovation und Zusammenarbeit)

via Nulab

Nulab bietet leistungsstarke Workflow-Management-tools wie Backlog für Projektmanagement und Cacoo für die Erstellung von Workflow-Diagrammen.

Dieser integrierte Plattform-Anbieter bietet Ihnen alles, was Sie für die effiziente Planung, Nachverfolgung und Durchführung von Projekten benötigen, von der Aufgabe und Problem-Nachverfolgung bis hin zur Echtzeitkommunikation und visuellen Zusammenarbeit.

Die besten Features von Nulab

Planen, Nachverfolgung und verwalten Sie Projekte mit tools wie Gantt-Diagrammen, Kanban-Boards und Burndown-Diagrammen

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen mit Features wie Online-Whiteboards, freigegebenen Dokumenten und integrierten Kommunikations-tools

Erfassen, zuweisen und lösen Sie Probleme effizient mit integrierten tools, die den Bug-Tracking-Prozess optimieren

Limitations von Nulab

Der Free-Plan erlaubt nur bis zu fünf Integrationen

Eingeschränkte Dateiverwaltung aufgrund eines Limits von 10 MB

Preise von Nulab

Free Forever

Starter: 35 $/Monat

Standard: 100 $/Monat

Premium: 175 $/Monat

unternehmen:* Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Nulab:

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was echte Benutzer über Nulab sagen

Hier ist, was ein G2-Rezensent über das Workflow-Management-Tool Backlog von Nulab gesagt hat:

Das Beste an dieser Software ist ihr einfaches Design und die Benutzerfreundlichkeit für neue Benutzer. Als ich in dieses Unternehmen kam, war ich noch sehr unerfahren, aber ich habe mich schnell eingearbeitet, da ich zum ersten Mal Fehler über eine Bug-Tracker-Software melden musste. Ich kann ganz einfach Fehler erwähnen und zuweisen. Außerdem kann ich erwähnen, welche Fehler hohe Priorität haben.

Das Beste an dieser Software ist ihr einfaches Design und die Benutzerfreundlichkeit für neue Benutzer. Als ich in dieses Unternehmen kam, war ich noch sehr unerfahren, aber ich habe mich schnell eingearbeitet, da ich zum ersten Mal Fehler über eine Bug-Tracker-Software melden musste. Ich kann ganz einfach Fehler erwähnen und zuweisen. Außerdem kann ich angeben, welche Fehler hohe Priorität haben.

🧐 Wussten Sie schon? Workflows helfen dabei, unsichtbare Arbeit wie Nachverfolgungen, Aktualisierungen oder Administrator aufzudecken, sodass Sie diese eliminieren oder automatisieren können, anstatt dass sie Ihren Tag in Anspruch nehmen.

17. Cflow (Am besten geeignet für die Umstellung traditioneller Geschäftsprozesse auf automatisierte Workflows)

via Cflow

Möchten Sie Papierdokumente abschaffen und Ihre komplexen Geschäftsprozesse optimieren? Cflow ist eine leistungsstarke, no-Code Workflow-Management-Lösung, die genau das ermöglicht.

Es nutzt intelligente Automatisierung, um Ihre Arbeit zu transformieren und die Abläufe in allen Ihren Abteilungen zu digitalisieren. Es handelt sich um ein zuverlässiges Workflow-Management-System mit über 1.000 Integrationen, wie z. B. Zapier, und erstklassiger Datensicherheit.

Die besten Features von Cflow

Erstellen Sie ohne technische Kenntnisse benutzerdefinierte Formulare mit einem Drag-and-Drop-Formularersteller

Richten Sie komplexe automatisierte Workflows mit bedingter Logik für Genehmigungen ein

Gewinnen Sie umsetzbare Erkenntnisse, um Geschäftsprozesse zu optimieren und Workflow-Engpässe zu identifizieren

Limitations von Cflow

Die Vorlage-Bibliothek enthält in erster Linie Vorlagen zur Automatisierung von Geschäftsprozessen, die möglicherweise nicht für jeden geeignet sind

Eingeschränkte Projektmanagement-Features

Preise für Cflow

Kostenlose Testversion verfügbar

Joy: 22 $/Monat pro Benutzer

Bliss: 32 $/Monat pro Benutzer

Zen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Cflow-Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4,8/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was echte Benutzer über Cflow sagen

Lesen Sie diesen Kommentar eines G2-Rezensenten zu Cflow:

Ich benutze sie nun seit einigen Monaten und sie hat mir dabei geholfen, meine Arbeit effizient zu organisieren. Die No-Code-Ausrichtung und die KI-basierten Lösungen erleichtern die Verwaltung mehrerer Projekte und Genehmigungen. Das für mich wirklich herausragende Merkmal ist, dass man für jedes Projekt Vorlagen erstellen und diese dann für jedes neue Projekt nach Bedarf benutzerdefiniert gestalten kann. Das Kanban-Board ist ein weiterer Vorteil, der das Projektmanagement standardisiert und systematisiert hat. Die Nachverfolgung des Status jedes Projekts oder jeder Aufgabe kann leicht erfolgen und ein effektives Management ermöglichen.

Ich benutze sie nun seit einigen Monaten und sie hat mir dabei geholfen, meine Arbeit effizient zu organisieren. Die No-Code-Ausrichtung und die KI-basierten Lösungen erleichtern die Verwaltung mehrerer Projekte und Genehmigungen. Das für mich wirklich herausragende Feature ist, dass man für jedes Projekt Vorlagen erstellen und diese dann für jedes neue Projekt benutzerdefiniert anpassen kann. Das Kanban-Board ist ein weiterer Vorteil, der das Projektmanagement standardisiert und systematisiert hat. Die Nachverfolgung des Status jedes Projekts oder jeder Aufgabe lässt sich leicht durchführen und ermöglicht ein effektives Management.

18. Notion (am besten geeignet für den Aufbau einer zentralisierten Wissensdatenbank mit einem anpassbaren Arbeitsbereich)

via Notion

Vergessen Sie das Jonglieren mit mehreren Apps – Notion revolutioniert den Arbeitsbereich, indem es Prozessdokumentation, Projektmanagement und Teamzusammenarbeit in einer leistungsstarken Plattform vereint.

Sie organisiert alles an einem Ort und erleichtert so die Verwaltung von Aufgaben, Notizen und Projekten. Mit anpassbaren Vorlagen und Datenbanken können Sie Notion an Ihren Workflow anpassen.

Die besten Features von Notion

Entwerfen Sie Workspaces, die perfekt zum Workflow Ihres Teams passen – organisieren Sie Projekte, Aufgaben und Dokumente

Drücken Sie sich mit einer Vielzahl von Inhaltstypen aus – Text, Bilder, Tabellen und sogar Kanban-Boards und Kalender

Nutzen Sie Kommentare, 'erwähne' und freigegebene Dokumente, damit alle auf derselben Seite sind

Limit-Einschränkungen von Notion

Einige Benutzer empfinden die seitenbasierte Benutzeroberfläche möglicherweise als komplex

Kein Offline-Zugriff

Preise für Notion

Free Forever

Plus: 12 $/Monat pro Benutzer

geschäft: *24 $/Monat pro Benutzer

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2: 4,7/5 (über 5.500 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.000 Bewertungen)

Was echte Benutzer über Notion sagen

Hier ist, was dieser Capterra-Rezensent über Notion zu sagen hatte:

Insgesamt bin ich begeistert. Ich nutze Notion fast täglich sowohl für berufliche als auch für private Projekte und habe auch nach monatelanger Nutzung noch keine Probleme festgestellt. Es ist eine wunderbare Anwendung und gehört zu meinen persönlichen bevorzugten.

Insgesamt bin ich begeistert. Ich nutze Notion fast täglich sowohl für berufliche als auch für private Projekte und habe auch nach monatelanger Nutzung noch keine Probleme festgestellt. Es ist eine wunderbare Anwendung und gehört zu meinen persönlichen bevorzugten.

💡 Profi-Tipp: Sie können Kalender- und Kanban-Ansichten in tools wie Notion, ClickUp oder Trello miteinander verbinden, sodass Sie zwischen Zeitleiste und Status wechseln können, ohne den Kontext zu verlieren.

19. ProProfs Projekt (am besten geeignet für die Erstellung effektiver Workflows für kleine Unternehmen)

via ProProfs Projekt

ProProfs Project übernimmt das Projektmanagement für kleine und wachsende Teams. Es handelt sich um eine kostengünstige Lösung mit einem kostenlosen Tarif für bis zu fünf Benutzer, die sich perfekt für Start-ups und kleine Unternehmen eignet, die gerade erst anfangen.

Sie können ganz einfach zusammenarbeiten, die Ausgaben nachverfolgen und aufschlussreiche Berichte über die Projektleistung, die Ressourcenzuweisung und die Produktivität des Teams erstellen.

Die besten Features von ProProfs Projekt

Weisen Sie Aufgaben zu, legen Sie Fristen fest und führen Sie Nachverfolgung des Fortschritts mit Unteraufgaben und Priorität, damit jeder seiner Verantwortung nachkommen kann

Visualisieren Sie Projekt-Zeitleisten und Abhängigkeiten mit Gantt-Diagrammen, damit alle auf der gleichen Seite sind

Erfassen Sie abrechnungsfähige Stunden mühelos und erstellen Sie Rechnungen direkt aus den erfassten Zeiten, wodurch der Abrechnungsprozess vereinfacht wird

Einschränkungen von ProProfs Projekt

Limit erweiterte Features für komplexe Projekte

Eingeschränkte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten

Preise für ProProfs Projekt

Free Forever

geschäft: *49,97 $/Monat

ProProfs Projekt-Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4,4/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 75 Bewertungen)

Was echte Benutzer über ProProfs Projekt sagen

Hier ist, was ein G2-Rezensent über ProProfs Projekt gesagt hat:

ProProfs hilft mir dabei, meine Workload reibungslos zu optimieren. Mithilfe des intuitiven Dashboard kann ich die Nachverfolgung durchführen, ob bestimmte Ressourcen überlastet oder nicht ausreichend genutzt werden. Auf diese Weise kann ich meine Workflows schnell anpassen und meine tägliche Workload effizient verwalten.

ProProfs hilft mir dabei, meine Workload reibungslos zu optimieren. Mithilfe des intuitiven Dashboard kann ich die Nachverfolgung durchführen, ob bestimmte Ressourcen überlastet oder nicht ausreichend genutzt werden. Auf diese Weise kann ich meine Workflows schnell anpassen und meine tägliche Workload effizient verwalten.

20. Nintex (am besten geeignet für automatisierungspulver-orientierte Workflows)

via Nintex

Nintex eignet sich besonders gut für mittlere bis große Unternehmen, die komplexe Workflows verwalten möchten. Durch seinen Fokus auf Automatisierung und Prozessoptimierung ist es ideal für Unternehmen aus den Bereichen Personalwesen, Finanzen und Kundenservice.

Die Plattform unterstützt zahlreiche Anwendungen für ein effizientes Workflow- und Dokumentenmanagement.

Die besten Features von Nintex

Erstellen Sie mühelos Workflows mit einer intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche

Vereinfachen Sie Genehmigungsprozesse und stellen Sie die Einhaltung von Vorschriften sicher – mit Features wie digitalen Signaturen und interaktiven Dokumenten-Workflows

Cloud-Automatisierung für Datenintegration und Aufgabe

Limitations von Nintex

Es fehlen erweiterte Features für das Workflow-Management und die Zusammenarbeit

Für kleinere Teams möglicherweise teuer

Preise von Nintex

Demo auf Anfrage erhältlich

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Nintex:

G2: 4,2/5 (über 1.000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 250 Bewertungen)

Was echte Benutzer über Nintex sagen

Lesen Sie diesen Kommentar eines G2-Rezensenten zu Nintex:

Nintex hat die Automatisierung unserer Geschäftsprozesse grundlegend verändert. Die leistungsstarke und benutzerfreundliche Automatisierung des Workflow ist wirklich beeindruckend. Sie hat uns unzählige Stunden Arbeit erspart und wir konnten repetitive Aufgaben wie die Dateneingabe und Genehmigungsprozesse automatisieren. Darüber hinaus haben uns die Formular- und App-Features dabei geholfen, benutzerdefinierte Formulare zu entwickeln, die von überall aus ausgefüllt und versendet werden können, was uns die Erfassung von Informationen aus dem Feld erheblich erleichtert hat.

Nintex hat die Automatisierung unserer Geschäftsprozesse abgeschlossen. Die leistungsstarke und benutzerfreundliche Workflow-Automatisierung ist wirklich beeindruckend. Sie hat uns unzählige Stunden Arbeit erspart und wir konnten repetitive Aufgaben wie die Dateneingabe und Genehmigungsprozesse automatisieren. Darüber hinaus haben uns die Formular- und App-Features dabei geholfen, benutzerdefinierte Formulare zu entwickeln, die von überall aus ausgefüllt und versendet werden können, was uns die Erfassung von Informationen im Feld erheblich erleichtert hat.

🎉 Wissenswertes: Checklisten sind das am meisten unterschätzte Workflow-tool. Von Operationssälen bis hin zu Weltraummissionen – selbst die komplexesten Arbeiten beginnen mit einfachen, wiederholbaren Listen.

21. Pipefy (Am besten geeignet für No-Code-Automatisierung)

via Pipefy

Von der Abwicklung von HR-Aufgaben wie der Personalbeschaffung bis hin zur Optimierung von Beschaffungs- und Kundendienstprozessen – Pipefy erfüllt vielfältige Geschäftsanforderungen.

Pipefy ist eine No-Code-Plattform, die Tools zum Erstellen, zur Automatisierung und zum Verwalten von Workflows bietet, ohne dass Sie dabei stark auf IT-Support angewiesen sind.

Die besten Features von Pipefy

Entwerfen Sie Workflows mit Drag-and-Drop-tools, bedingter Logik und automatisierten Aufgabe-Zuweisungen

Stellen Sie eine Verbindung zu über 300 Anwendungen her, um einen reibungslosen Datenfluss zu gewährleisten

Implementieren Sie Workflows schnell mithilfe von Vorlagen für das Geschäftsprozessmanagement

Limit von Pipefy

Begrenzte benutzerdefinierte Optionen mit dem Free-Plan

Bedingte Logik kann nicht für PDF-Dateien verwendet werden

Preise für Pipefy

Free Forever

geschäft: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Unbegrenzt: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Pipefy:

G2: 4,6/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 300 Bewertungen)

Was echte Benutzer über Pipefy sagen

Hier ist, was dieser G2-Rezensent über Pipefy zu sagen hatte:

Pipefy hilft mir dabei, die Zu-erledigen im Blick zu behalten und zu sehen, an welchem Schritt meiner täglichen Prozesse ich gerade bin. Das Beste daran ist, dass ich so nur sehr selten eine wichtige Aufgabe vergesse.

Pipefy hilft mir dabei, die Zu-erledigen im Blick zu behalten und zu sehen, an welchem Schritt meiner täglichen Prozesse ich gerade bin. Das Beste daran ist, dass ich so nur sehr selten eine wichtige Aufgabe vergesse.

22. Miro (Am besten geeignet für die effiziente Visualisierung und Zusammenarbeit bei Ideen)

via Miro

Miro ist eine innovative Online-Plattform für die Zusammenarbeit, die den Weg von der Idee zum Ergebnis beschleunigt. Sie eignet sich besonders gut für Teams aus verschiedenen Branchen, die eine flexible und intuitive Plattform zur Erleichterung der Zusammenarbeit und des Projektmanagements suchen.

Dank ihrer Fähigkeit, Brainstorming und Planung in Echtzeit zu unterstützen, eignet sie sich ideal für Produktentwicklung, Marketingkampagnen und UX-Design.

Die besten Features von Miro

Verwenden Sie Intelligent Canvas, um Dokumente, Mindmaps, Diagramme und mehr mit einer unbegrenzten Anzahl von Mitgliedern zu kombinieren, sogar in der kostenlosen Version

Arbeit zusammen mühelos mit Features wie Echtzeit-Co-Bearbeitung, Video-Konferenzen und direkten Kommentaren

Erstellen Sie Prototypen, fassen Sie Diskussionen zusammen und gewinnen Sie wertvolle Erkenntnisse aus Ihrer Arbeit mit KI

Limitations von Miro

Die mobile App weist möglicherweise manchmal Funktion-Mängel auf

Große Boards verlangsamen die Surfer

Preise für Miro

Free Forever

Starter: 8 $/Monat pro Benutzer

geschäft: *16 $/Monat pro Benutzer

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

unternehmen Guard: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Miro-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 7.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 1.500 Bewertungen)

Was echte Benutzer über Miro sagen

Hier ist, was ein G2-Rezensent über Miro gesagt hat :

Ich verwende Miro, um Informationen zu einem Projekt zu organisieren. Screenshots, Links, Flussdiagramme, Wettbewerbsdetails, Zeitleiste – alles wird in einem RIESIGEN Miro-Board gespeichert, wo ich leicht finden kann, was ich brauche, und es effizient mit anderen freigeben kann.

Ich verwende Miro, um Informationen zu einem Projekt zu organisieren. Screenshots, Links, Flussdiagramme, Wettbewerbsdetails, Zeitleiste – alles wird in einem RIESIGEN Miro-Board gespeichert, wo ich leicht finden kann, was ich brauche, und es effizient mit anderen freigeben kann.

🧐 Wussten Sie schon? Whiteboard-tools wie ClickUp Whiteboards oder Miro eignen sich nicht nur für Brainstorming – sie können auch mit Live-Aufgaben und Workflows verbunden werden, sodass die Ideenfindung Teil der Umsetzung wird.

23. Next Matter (am besten geeignet für die Automatisierung komplexer Workflows in Unternehmen)

via Next Matter

Next Matter ist eine No-Code-Software zur Workflow-Automatisierung, die Abläufe vereinfacht und die Zusammenarbeit in mittleren bis großen Unternehmen verbessert.

Damit können Sie rechtliche Angelegenheiten effektiv verwalten und komplexe Workflows erstellen, ohne dass Sie über umfangreiche Programmierkenntnisse verfügen müssen, um in verschiedenen Abteilungen operative Exzellenz zu erzielen.

Die besten Features von Next Matter

Integrieren Sie über 3.000 Anwendungen für einen einfachen Datenaustausch und automatisieren Sie die Dateneingabe

Behalten Sie den Überblick über einzelne Aufgaben mit präziser Zeiterfassung

Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in die operative Leistung mit umfassenden Analysen

Limitations von Next Matter

Für kleinere Teams möglicherweise teuer

Bei umfangreichen Workflows kann es zu Verzögerungen beim Laden kommen

Preise für Next Matter

Kostenlose Testversion verfügbar

Starter: 625 $ Plattformgebühr/Monat + 19 $/Monat pro Benutzer

Wachstum: 2.950 $ Plattformgebühr/Monat + 29 $/Monat pro Benutzer

Professional: 7.500 $ Plattformgebühr/Monat + 49 $/Monat pro Benutzer

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Next Matter:

G2: 4,4/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was echte Benutzer über Next Matter sagen

Lesen Sie diesen Kommentar eines G2-Rezensenten zu Next Matter:

Das Tool selbst ist unglaublich benutzerfreundlich. Das Team hat während des Onboarding-Prozesses hervorragende Arbeit geleistet, uns in der Anwendung geschult und alle Fragen beantwortet, sodass es jetzt sehr einfach ist, neue Flows und Prozesse für unser Unternehmen zu erstellen. Ich denke, dass der Schulungsteil des Onboardings wirklich entscheidend für unseren Erfolg und die Akzeptanz der Plattform war.

Das Tool selbst ist unglaublich benutzerfreundlich. Das Team hat während des Onboarding-Prozesses hervorragende Arbeit geleistet, uns in der Anwendung geschult und alle Fragen beantwortet, sodass es jetzt sehr einfach ist, neue Abläufe und Prozesse für unser Unternehmen zu erstellen. Ich denke, dass der Schulungsteil des Onboardings wirklich entscheidend für unseren Erfolg und die Akzeptanz der Plattform war.

24. beSlick (Am besten geeignet für effiziente und konforme Abläufe)

via beSlick

Früher bekannt als Process Bliss, ist beSlick eine All-in -One-Workflow-Management-Plattform, die Teams dabei unterstützt, den Überblick über ihre Aufgaben zu behalten, die Zusammenarbeit zu verbessern und die Verantwortlichkeit sicherzustellen.

Mit über 3.000 Integrationen lässt sie sich nahtlos mit Ihren bevorzugten Apps verbinden. Dank ihres benutzerfreundlichen Designs und der mobilen App kann Ihr Team überall seine Produktivität erhalten.

Sie ist eine hervorragende Wahl für die Finanz-, Bau- und Projektmanagementbranche.

die besten Features von beSlick

Erstellen und konfigurieren Sie Workflows mühelos mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche

Weisen Sie Aufgaben zu, legen Sie Fristen fest und halten Sie alle Beteiligten mit visuellen Dashboards und Berichten in Nachverfolgung

Behalten Sie den Überblick über wichtige Aufgaben mit Prüfpfaden und tools, die Ihnen helfen, gesetzliche Standards zu erfüllen

limitations von beSlick

Die kostenlose Testversion bietet nicht alle Features

Die Einstellung nimmt Zeit in Anspruch

preise von beSlick

14-tägige kostenlose Testversion

Kostenpflichtige Version: 16 $/Monat pro Benutzer

bewertungen und Rezensionen zu beSlick:

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,7/5 (über 25 Bewertungen)

Was echte Benutzer über beSlick sagen

Hier ist, was dieser G2-Rezensent über beSlick zu sagen hatte:

Die intuitiven und einfach einzurichtenden Vorlagen, die die Dokumentation mit der tatsächlichen geführten und aufgezeichneten Ausführung der Standardprozesse verbinden. Die einfache Bedienung und der geringe Aufwand für das Setup des Prozesses, unabhängig davon, ob dieser einfach, bedingt oder hat mehrere Schritte. Hervorragend und schneller Support.

Die intuitiven und einfach einzurichtenden Vorlagen schaffen die Verbindung zwischen der Dokumentation und der tatsächlichen geführten und aufgezeichneten Ausführung der Standardprozesse. Die Benutzerfreundlichkeit und der geringe Aufwand für die Einrichtung des Prozesses, unabhängig davon, ob dieser einfach, an Bedingungen geknüpft oder mehrstufig ist. Hervorragend und schneller Support.

25. Bynder (Am besten geeignet für umfassendes Digital Asset Management)

via Bynder

Benötigen Sie ein tool zur Verwaltung all Ihrer digitalen Assets? Dann probieren Sie Bynder aus. Diese DAM-Plattform (Digital Asset Management) hilft Ihnen dabei, Content-Workflows zu organisieren, die Markenkonsistenz sicherzustellen und die Zusammenarbeit im Team mit KI-gestützten Funktionen zu verbessern.

Darüber hinaus sorgen die Integrationen mit Anwendungen wie WordPress, Hootsuite und Vimeo dafür, dass Ihr gesamter Workspace an einem einzigen, individuell anpassbaren Ort bleibt.

Die besten Features von Bynder

Organisieren und finden Sie alles, was Sie brauchen, an einem Ort mit der zentralisierten Asset-Bibliothek

Erstellen, überprüfen und genehmigen Sie Inhalte mühelos mithilfe anpassbarer Workflows

Nutzen Sie KI für ein intelligenteres Asset-Management, einschließlich automatisierter Tagging-Funktionen, verbesserter Suchfunktionen und Leistungsanalysen

Bynder-Limitations

Große Dateien oder Asset-Bibliotheken können die Leistung der Software beeinträchtigen

Einige Benutzerdefinierte Kunden halten die Genehmigungs-Workflows für stark regulierte Branchen für ungeeignet

Preise von Bynder

Demo auf Anfrage erhältlich

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Bynder:

G2: 4,5/5 (über 900 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 200 Bewertungen)

Was echte Benutzer über Bynder sagen

Hier ist, was ein G2-Rezensent über Bynder gesagt hat:

Ich habe im Laufe der Jahre verschiedene DAM-Systeme verwendet, und Bynder ist sowohl im Administrator-Setup als auch in der allgemeinen Benutzererfahrung mit Abstand das benutzerfreundlichste. Dies trägt wesentlich zur Akzeptanz und zum Erfolg bei. Da Bynder leistungsstark ist und viele Features bietet, ist die anfängliche Einarbeitung so konzipiert, dass sie in kleinen Schritten erfolgt und überschaubar ist. Das habe ich sehr geschätzt, da es unserem Team geholfen hat, effizienter zu arbeiten: Wir mussten keine Zeit in Meetings verbringen, um bereits besprochene Themen erneut zu diskutieren.

Ich habe im Laufe der Jahre verschiedene DAM-Systeme verwendet, und Bynder ist sowohl im Administrator-Setup als auch in der allgemeinen Benutzererfahrung mit Abstand das benutzerfreundlichste. Dies trägt wesentlich zur Akzeptanz und zum Erfolg bei. Da Bynder leistungsstark ist und viele Features bietet, ist die anfängliche Einarbeitung so konzipiert, dass sie in kleinen Schritten erfolgt und überschaubar ist. Das habe ich sehr geschätzt, da es unserem Team geholfen hat, effizienter zu arbeiten: Wir mussten keine Zeit in Meetings verbringen, um bereits besprochene Themen erneut zu diskutieren.

📖 Lesen Sie auch: Beispiele und Anwendungsfälle für Workflows

Besondere erwähnen für Workflow-Management-Software

camunda * ist eine leistungsstarke Plattform zur Workflow-Automatisierung, die Geschäftsabteilungen mit ihren Open-Source-Features und hohen Anpassungsmöglichkeiten dabei hilft, komplexe Prozesse zu optimieren.

teamwork * ist ein kollaboratives Projektmanagement-Tool, mit dem Teams Aufgaben effizient verwalten, kommunizieren und den Fortschritt verschiedener Projekte nachverfolgen können.

toggl Track * ist ein einfaches, aber effektives Tool zur Zeiterfassung, mit dem Teams ihre Arbeitszeiten überwachen, ihre Produktivität optimieren und Projektzeitpläne verbessern können.

Genießen Sie nahtloses Workflow-Management mit ClickUp

Die Wahl der richtigen Workflow-Management-Plattform bestimmt Ihren gesamten Fortschritt und Ihre Produktivität. Es gibt zwar verschiedene Optionen, aber ClickUp ist eine umfassende und vielseitige Lösung, mit der Sie smarter statt härter arbeiten können.

Benötigen Sie robuste Features für Aufgabe, Nachverfolgung und Zusammenarbeit? Check! Möchten Sie fortschrittliche KI in Ihren Workflow integrieren? Doppelt check!

ClickUp bietet eine zentrale Quelle für alle Ihre Arbeit. Melden Sie sich noch heute für ein kostenloses ClickUp-Konto an! ✅