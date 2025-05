50 kreative Newsletter-Ideen, um Ihr Publikum zu begeistern

Sie kennen das: Diese Pop-ups, die Sie dazu auffordern, sich für einen Newsletter anzumelden, und dabei exklusive Inhalte, frühzeitigen Zugang oder einen verlockenden Rabatt versprechen. Sie denken sich: "Warum nicht?" und geben Ihre E-Mail-Adresse ein.

Ein paar Wochen später: Was ist aus dem einst so aufregenden Newsletter geworden? Er liegt unter einem Stapel ungeöffneter E-Mails begraben und wartet auf sein unvermeidliches Schicksal – den gefürchteten Klick auf "Abmelden".

Zu erledigen: Wie stellen Sie sicher, dass Ihr Newsletter nicht dasselbe Schicksal erleidet?

Ein großartiger Newsletter ist mehr als das Klicken auf "Senden" bei einer E-Mail voller Updates. Es geht darum, Inhalte zu erstellen, die fesseln, Vertrauen schaffen und dafür sorgen, dass sich Ihr Publikum auf die nächste Ausgabe freut.

In diesem Blogbeitrag geben wir einen abschließenden Leitfaden für die Erstellung eines Newsletters frei, der 50 Ideen enthält, die Ihre Abonnenten durchweg fesseln und motivieren.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Wählen Sie einen Newsletter-Typ, der zu Ihren Zielen passt – Einblicke, Updates, Geschichten, Kuratierungen, Community oder Verkäufe

Es gibt sechs Arten von Newslettern, die Sie in Betracht ziehen können: Brancheneinblicke und Fachwissen, Produkt- und Geschäftsaktualisierungen, persönliche Geschichten und Lektionen, Kuratierungen und Zusammenfassungen, Gemeinschaftsbildung, Verkäufe und Aktionen

Entwerfen Sie effektive Newsletter mit Inhalten, die sich schnell erfassen lassen, einer klaren visuellen Hierarchie, mobiler Optimierung und personalisierten Handlungsaufforderungen, während Sie diese kontinuierlich testen und anpassen, um die Interaktion zu verbessern

Bauen Sie eine kreative Newsletter-Gewohnheit auf, indem Sie Ideen festhalten, sobald sie kommen, einen strukturierten Workflow entwickeln, effizient zusammenarbeiten, KI-Tools nutzen und die Leistung kontinuierlich nachverfolgen, um sie im Laufe der Zeit anzupassen und zu verbessern

ClickUp hilft bei der Optimierung der Ideensammlung, der Organisation von Aufgaben, der Nachverfolgung von Leistungen, der Erstellung von Inhalten und vielem mehr und ermöglicht die Erstellung ansprechender, einheitlicher Newsletter, die durch KI unterstützt werden

Arten von Newslettern, die in Betracht kommen

Was möchten Sie mit Ihrem Newsletter erreichen? Es ist wichtig, ein klares Ziel vor Augen zu haben, das mit Ihren primären Zielen für Ihr Geschäft übereinstimmt, um Ihre Inhalte effektiv darauf auszurichten.

Werfen wir einen Blick auf einige beliebte Newsletter-Typen.

📌 Kuratierungen und Zusammenfassungen

Wer sagt, dass es in Newslettern immer um neue Erkenntnisse gehen muss? Es gibt bereits eine Unmenge an Informationen, und Sie können einen Newsletter erstellen, indem Sie die wertvollsten Inhalte zu einem bestimmten Thema in einer einzigen wöchentlichen E-Mail zusammenfassen.

Dies eignet sich besonders für stark gesättigte Themen wie SEO oder Generative KI, bei denen die Menschen schnell auf die hilfreichsten Informationen zugreifen möchten.

💬 Persönliche Geschichten und Lektionen

Dies ist eine hervorragende Möglichkeit für Solopreneure und Marken in kreativen Spaces, eine Verbindung zu ihrem Publikum aufzubauen.

Konzentrieren Sie sich auf authentische, unverfälschte Inhalte wie gewonnene Erkenntnisse, emotionale Momente, tägliche Updates, Tipps zur Steigerung der Produktivität, die für Sie funktionieren, und so weiter. Denken Sie daran, eine einfache, ehrliche Sprache zu verwenden, um die Identifikation zu fördern.

Wenn Sie Ihre Einzelziele für das, was Sie aufbauen, begeistern wollen, können Sie in Ihrem Newsletter Produktaktualisierungen, Inhalte hinter den Kulissen, Aktualisierungen zu Finanzierungen, Countdowns bis zum Start, Informationen zum Frühbucherzugang usw. freigeben.

💲 Verkäufe und Aktionen

Newsletter können einen erheblichen Mehrwert für Ihren Zyklus darstellen! Der Schlüssel liegt darin, sicherzustellen, dass Sie nicht nur an Ihr Publikum verkaufen – Sie geben ihm wertvolle Einblicke, die ihm helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, auch wenn es Ihr Produkt nicht kauft. Es gibt mehrere Vorlagen für Drip-Kampagnen, die Sie sich zur Inspiration ansehen können.

👥 Aufbau einer Gemeinschaft

Wenn Sie Ihre Zielgruppe als Familie zusammenbringen möchten, nutzen Sie Ihren Newsletter als den Space, der sie vereint. Geben Sie die Perspektive der Benutzer frei, einschließlich Fragen und Antworten, organisieren Sie wöchentliche Herausforderungen oder planen Sie virtuelle Treffen.

📊 Branchenkenntnisse und Fachwissen

Dieses Format ist ideal, wenn Sie sich als Experte etablieren möchten. Sie können Branchentrends analysieren, Perspektiven auf der Grundlage Ihrer langjährigen Erfahrung anbieten oder sich eingehend mit Themen befassen, in denen Sie über Fachwissen verfügen.

📮ClickUp Insight: 60 % der Arbeitnehmer antworten auf Sofortnachrichten innerhalb von 10 Minuten, 15 % brauchen dafür mehr als 2 Stunden. Diese Mischung aus blitzschnellen Antworten und verzögerten Reaktionen kann zu Kommunikationslücken führen und die Zusammenarbeit verlangsamen. Mit ClickUp befinden sich alle Ihre Nachrichten, Aufgaben und Aktualisierungen an einem Ort, sodass sichergestellt ist, dass keine Unterhaltung unterbrochen wird und alle auf dem gleichen Stand bleiben, unabhängig davon, wie schnell oder langsam sie antworten.

50 ansprechende Ideen für Inhalte von Newslettern

Kuratierte Inhalte und Zusammenfassungen

1. Aktionen für Blogs

Möchten Sie die Reichweite Ihres Blogs erhöhen? Nutzen Sie Ihren Newsletter, um Ihre neuesten Artikel zu bewerben. Ganz gleich, ob Sie einen einzelnen Beitrag oder eine kuratierte Zusammenfassung freigeben, diese Strategie hält die Newsletter-Abonnenten bei der Stange und erhöht gleichzeitig die Besucherzahlen auf Ihrer Website.

✨ Inspiration: Hier ist unser eigener Newsletter, WriteClick, der Ihnen alle zwei Wochen eine Zusammenfassung ausgewählter Blog-Beiträge bietet! Von detaillierten Methoden bis hin zu umsetzbaren Tipps – hier finden Sie die neuesten Trends aus der Welt der Produktivität.

2. FAQ-Zusammenfassungen

Verwandeln Sie häufige Fragen in Inhalte! Sammeln Sie häufig gestellte Fragen aus Ihren Live-Chat-Protokollen, Kommentaren in den sozialen Medien oder E-Mails mit Abfragen und gehen Sie in Ihrem Newsletter darauf ein. Dies spart nicht nur Zeit, sondern stellt auch sicher, dass Sie genau das beantworten, was Ihre Zielgruppe wissen möchte.

📌 Beispiel: Wenn Sie ein Unternehmen für Gesundheitstechnologie sind, können Sie sagen: Wir haben Ihre Kommentare und Abfragen beim Chatten geprüft und hier sind die wichtigsten Fragen, die Sie gestellt haben: F: Wie lässt sich Ihre Software in bestehende Gesundheitssysteme integrieren?

3. Dateien und Vorlagen durchblättern

Jeder hinterlässt kostenlose Dinge, besonders wenn sie leicht zu bekommen sind. Bieten Sie Ihren Abonnenten gebrauchsfertige Vorlagen, Rahmen oder Checklisten, die sie sofort in ihrem Privat- oder Berufsleben anwenden können. Einige Beispiele sind Kalender, Budgetübersichten, Trainingspläne und sogar Newsletter-Vorlagen.

✨ Inspiration: DesignModo trifft ins Schwarze, indem es ein Bündel kostenloser Prototyping-Ressourcen anbietet, darunter Folien und Navigationsleisten. Sie sagen nicht einfach: "Hier ist ein Freebie. " Sie präsentieren es als ein Must-have-Tool für Designer und machen das Herunterladen zum Kinderspiel.

💡Profi-Tipp: Halten Sie Ihre Handlungsaufforderung direkt und handlungsorientiert. Formulierungen wie "Leitfaden herunterladen" oder "Kostenlose Vorlage erhalten" eignen sich am besten für E-Mails, die auf Ressourcen basieren.

4. Geschenkideen

Für E-Commerce-Geschäfte sind besondere Anlässe eine Goldgrube für den Verkauf. Und das nicht nur zu Weihnachten! Erstellen Sie einen Einkaufs-, Geschenk- oder Reiseführer für den Valentinstag, Muttertag, Schulanfang und so weiter.

✨ Inspiration: Über den Tellerrand schauen? Schicken Sie Ihren Abonnenten eine sorgfältig zusammengestellte Liste mit "Geschenken für Kaffeeliebhaber". Oder machen Sie es wie Warby Parker. Deren Newsletter präsentiert einen stilvollen und gut organisierten Geschenkeführer, der eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an Produkten, visuell ansprechende Bilder und klare Einkaufslinks enthält und so ein reibungsloses Surferlebnis gewährleistet.

📌 Beispiel: Wenn Sie ein Reiseunternehmen sind, geben Sie den ultimativen Valentinstags-Urlaubsführer frei. Heben Sie traumhafte Reiseziele, einzigartige Erlebnisse und exklusive Reiseangebote hervor und machen Sie es Ihren Kunden mit direkten Links einfach, zu buchen! ❤️✈️

5. Saisonale "Must-knows"

Hier geht es um mehr als nur Grüße zur Jahreszeit freizugeben. Passen Sie Ihre Ratschläge, Produkte oder Aktionen an die Jahreszeit an.

📌 Beispiel: Wenn Sie ein Unternehmen für Hautpflegeprodukte sind, können Sie Tipps zur Limitierung der Sonneneinstrahlung im Sommer geben und auch über Sonnenschutzmittel sprechen.

Unabhängig von der Branche – Fertigung, gemeinnützige Organisationen, Bildung – wird es immer Schlüsseltermine geben, die Abonnenten möglicherweise nicht kennen oder an die sie erinnert werden müssen. Erstellen Sie einen Newsletter zu diesen Themen.

✨ Inspiration: Intuit Turbotax vereinfacht dies durch das Versenden rechtzeitiger Erinnerungen an die Steuerfrist. Der Newsletter enthält sogar eine Option "Zum Kalender hinzufügen", sodass die Leser mit nur einem Klick organisiert bleiben können.

7. Quiz

Quizze sind interaktiv, machen Spaß und können süchtig machen. Nutzen Sie sie als Gelegenheit, das Engagement zu fördern und relevante Erkenntnisse zu sammeln, indem Sie Fragen stellen, die auf Ihre Abonnenten und Ihr Geschäft zugeschnitten sind.

✨ Inspiration: Heights begeistert mit einem Rätsel, das nicht nur die Neugier weckt, sondern auch auf subtile Weise für ihr Nahrungsergänzungsmittel Vitals wirbt. Indem sie die Leser einladen, mit ihren Antworten zu antworten, machen sie den Newsletter interaktiv statt einseitig.

📌 Beispiel: Wenn Sie ein Kosmetikunternehmen sind, können Sie fragen: Welchen Hauttyp haben Sie? Machen Sie unser 2-minütiges Quiz, um es herauszufinden. Holen Sie sich eine personalisierte Produktempfehlung, damit Ihre Haut das ganze Jahr über strahlt!

8. "Würden Sie lieber ...?"-Fragen aus der Branche

Dieses unbeschwerte, interaktive Format ermöglicht es Abonnenten, auf spielerische Weise mit Ihrer Marke in Kontakt zu treten. Stellen Sie branchenspezifische Dilemmata, die sie dazu zwingen, eine interessante Wahl zu treffen.

📌 Beispiel: Wenn Sie ein Softwareunternehmen sind, können Sie fragen: Würden Sie lieber einen 1.000 Zeilen langen Code ohne Kommentare debuggen oder ihn von Grund auf neu schreiben?

💡Profi-Tipp: Um die Teilnahme an technischen Newslettern zu erhöhen, führen Sie eine Umfrage in Ihrer E-Mail durch und geben Sie die beliebteste Antwort in der nächsten Ausgabe frei.

Persönliche Geschichten und Lektionen

9. Einblicke hinter die Kulissen

Geben Sie Ihren Abonnenten das Gefühl, Insider zu sein. Zeigen Sie ihnen, wie Sie ein Produkt entwickeln, ein Projekt umsetzen oder Ihre Bürokultur gestalten. Stellen Sie die Mitglieder Ihres Teams mit interessanten Fakten und ihren Rollen vor. Oder geben Sie Pannen und Outtakes hinter einer Kampagne frei. Inhalte hinter den Kulissen machen Ihre Marke menschlicher und fördern eine stärkere Verbindung zu Ihrem Publikum.

📌 Beispiel: Wenn Sie ein Produktunternehmen sind, können Sie sich etwas Ähnliches ausdenken: Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie unser neuestes Produkt entsteht? Lernen Sie Sarah kennen, unsere Chefdesignerin, und sehen Sie sich diese lustige Skizze an, die sie vor dem Endprodukt angefertigt hat! Hier ist ein kleiner Einblick in den kreativen Prozess!

10. Eine persönliche Notiz vom Team

Geben Sie eine Nachricht von jemandem aus Ihrem Team weiter, um Ihrem Newsletter eine persönliche Note zu verleihen. Es muss nicht unbedingt der CEO sein. Die Meinung eines Produktdesigners, eines Mitarbeiters im Kundensupport oder sogar eines Praktikanten kann genauso interessant sein.

📌 Beispiel: Wenn Sie eine Unternehmensmarke sind, wie wäre es mit einer Serie "Eine Woche im Leben eines [ABTEILUNGS-]Leiters"?

11. Das Moodboard oder die Inspiration für Ihre Marke

Geben Sie Ihren Abonnenten einen Einblick in die Ästhetik, Themen und Einflüsse, die die Identität Ihrer Marke formen. Ob es sich um eine Collage aus Farben, Texturen oder Designelementen handelt, dadurch wirkt Ihre Marke bewusster und optisch ansprechender.

✨ Inspiration: Opumo's "Monday Mood: Autumn Essentials"-Newsletter kuratiert ein saisonales Moodboard mit warmen Farbtönen, gemütlichen Texturen und minimalistischer Ästhetik. Sie schaffen ein immersives Erlebnis, das mit ihrer Markenidentität übereinstimmt.

12. Was liegt auf unserem Schreibtisch?

Menschen lieben es, Insider-Favoriten zu entdecken – ob es sich um tools, gadgets oder essentials handelt, die Fachleuten in einer bestimmten Branche helfen, produktiv, kreativ oder entspannt zu bleiben. Präsentieren Sie die Must-haves Ihres Teams auf eine Weise, die Neugier weckt und einen Wert bietet.

📌 Beispiel: Wenn Sie eine Designagentur sind, denken Sie über Folgendes nach: Im Werkzeugkasten eines Grafikdesigners: Die 7 Geräte, die unsere Arbeit erleichtern, mit Features wie Stiften, Farbpaletten und der ergonomischsten Maus für stundenlanges Arbeiten.

13. Persönliche Herausforderung vom Team

Fordern Sie Ihre Abonnenten auf, sich zusammen mit Ihrem Team einer nützlichen oder unterhaltsamen Newsletter-Idee zu widmen. Halten Sie es einfach, umsetzbar und relevant für Ihre Branche. Es könnte so einfach sein wie eine "5-Tage-Posteingang-Null"-Challenge, die Menschen zum Entrümpeln motiviert.

Sie können auch Vorlagen für E-Mails verwenden, um Teilnehmern, die sich für die Challenge anmelden, eine Anmeldebestätigung zu senden.

📌 Beispiel: Wenn Sie ein Tool zur Steigerung der Produktivität haben, wie wäre es mit einer Entrümpelungs-Challenge? Sind Sie bereit, Ihren Workspace aufzuräumen und Ihre Produktivität zu steigern? Nehmen Sie an unserer 7-tägigen "Schreibtisch-Entschlackungs"-Challenge teil!

14. Nostalgie-Marketing-Rückfälle

Trends schließen sich immer im Kreis, und das Anknüpfen an Nostalgie kann ein wirkungsvolles Marketing-Tool sein. Sehen Sie sich vergangene Branchentrends noch einmal an, erkunden Sie ihre Entwicklung und diskutieren Sie ihre heutige Relevanz. Nehmen Sie dies in Ihre monatliche Rotation von Newsletter-Ideen auf, um so viele Themen wie möglich abzudecken.

📌 Beispiel: Wenn Sie ein Fintech-Unternehmen sind, erstellen Sie einen Newsletter zum Thema Boom oder Bust? Die Dotcom-Ära im Vergleich zur heutigen Startup-Blase oder ähnliche Themen.

15. Tierbilder

Die sicherste Newsletter-Idee, die es gibt! Niedliche Haustierbilder sind auf allen Social-Media-Kanälen beliebt und lassen Ihre Marke menschlicher und nahbarer wirken.

✨ Inspiration: Fi nn setzt auf diese Strategie, indem sie in ihrem Newsletter herzerweichende Tierbilder präsentieren. Anstatt die E-Mail mit Text zu überladen, lassen sie die Bilder für sich sprechen und integrieren nahtlos einen CTA, der zum Mitmachen anregt.

16. Aktion für Spotify-Playlist

Newsletter helfen dabei, Beziehungen aufzubauen, und wie könnte man besser eine Verbindung herstellen als durch Musik? Sie ist schließlich universell. Geben Sie die Playlist Ihres Teams für die Arbeit, einen Motivationsmix oder sogar eine themenbezogene Playlist für Feiertage frei. Alles, was Emotionen weckt, die Stimmung hebt und zum Image Ihrer Marke passt.

📌 Beispiel: Wenn Sie eine Lifestyle-Marke sind, können Sie sagen: Starten Sie mit unserer Monday Motivation Playlist in die Woche. Hören Sie hier rein und teilen Sie uns Ihren bevorzugten Titel mit!

17. Eine Umfrage oder Abstimmung

Möchten Sie direktes Feedback von Ihren Abonnenten erhalten? Schicken Sie eine kurze Umfrage oder Abstimmung in Ihrem Newsletter und beobachten Sie, wie die Antworten eintrudeln. Halten Sie die Umfragen jedoch kurz (maximal 3–5 Fragen) und gestalten Sie sie unterhaltsam, um das Engagement zu steigern.

✨ Inspiration: Der Newsletter von Mir o 's ist einfach gehalten. Sie laden Abonnenten ein, an einer Umfrage mit drei Fragen zu neuen Features teilzunehmen, und verwenden dabei ein klares Design mit einem eindeutigen CTA.

👀 Wussten Sie schon? Interaktive Inhalte erhalten eine doppelt so hohe Bewertung wie statische Inhalte!

18. Motivierende oder lustige Zitate

Der Inhalt des Newsletters hängt von der Art Ihres Geschäfts ab, aber er ermöglicht es Ihnen, Ihre Abonnenten zu motivieren, zu inspirieren oder zu unterhalten. Wählen Sie Zitate, die zu Ihrer Botschaft passen, wie z. B. motivierend für Wachstum, witzig für den Lebensstil oder zum Nachdenken anregend für Fachleute.

✨ Inspiration: Zenpen verfolgt mit "Weekly Drops of Wisdom" einen minimalistischen Ansatz. Anstatt nur ein zufälliges Zitat einzufügen, schaffen sie ein immersives Erlebnis mit achtsamen Botschaften, sanften Aquarellbildern und einem klaren, übersichtlichen Layout.

19. Exklusive Inhalte

Verwandeln Sie Ihren Newsletter in ein exklusives VIP-Erlebnis. Bieten Sie Ihren Abonnenten Zugang zu Insider-Inhalten, wie z. B. Einblicke hinter die Kulissen, versteckte Features, bevorstehende Produktveröffentlichungen oder spezielle Rabatte, die es sonst nirgendwo gibt. Das sorgt für Spannung und lässt die Leute sich auf Ihre E-Mails freuen.

📌 Beispiel: Wenn Sie ein Produkt mit KI-Funktionen haben, sagen wir, erhalten Sie einen exklusiven ersten Blick auf unser neues KI-gestütztes Feature, das nächsten Monat auf den Markt kommt – nur für unsere Newsletter-Abonnenten!

20. X weniger bekannte Fakten über Ihre Marke

Geben Sie unerwartete Hintergrundinformationen über Ihr Geschäft, Ihr Team oder Ihre Geschichte frei, um eine engere Verbindung zu Ihren Abonnenten aufzubauen.

📌 Beispiel: Wenn Sie ein Start-up sind, bieten Sie ein Feature an: Wussten Sie, dass wir in einer winzigen Garage mit nur zwei Personen und einem alten Laptop angefangen haben? Unsere Reise war voller Überraschungen – hier sind fünf weniger bekannte Fakten darüber, wie wir hierher gekommen sind!

21. "Das machen Sie falsch"-Serie

Viele Kunden verwenden Produkte unwissentlich falsch, was sich auf ihre Erfahrung auswirkt. Weisen Sie auf häufige Fehler hin, um sie darüber aufzuklären, wie sie die besten Ergebnisse erzielen. Es ist nur eine einzigartige Variante, Tipps freizugeben.

📌 Beispiel: Ein Technologieunternehmen kann sagen: "*Glauben Sie, dass Sie das volle Potenzial unserer App nutzen? Hier erfahren Sie, warum Sie es wahrscheinlich falsch machen und wie Sie in drei einfachen Schritten die besten Ergebnisse erzielen!"

Informieren Sie Ihre Abonnenten über die neuesten Updates und Brancheneinblicke und ermutigen Sie sie, Ihnen auf Ihren sozialen Plattformen zu folgen.

✨ Inspiration: Sehen Sie sich an, wie Fractel seine Abonnenten dazu ermutigt, auf dem Laufenden zu bleiben, indem sie ihnen in diesem Newsletter auf Instagram und Facebook folgen.

23. Webinar-Marketing

Sie veranstalten ein Webinar? Ihr Newsletter kann dafür werben, um Interesse zu wecken und Anmeldungen zu generieren. Ob es sich um eine Live-Fragerunde, eine Schulungssitzung oder einen Branchentalk handelt, heben Sie hervor, was die Teilnehmer davon haben. Fügen Sie der E-Mail einen Link zur Anmeldung und eine kurze Aufzählung der zu erwartenden Lerninhalte bei.

📌 Beispiel: Wenn Sie Finanzexperte sind, senden Sie eine Einladung mit dem Titel: Nehmen Sie an unserem kostenlosen Webinar teil: Wie man im Jahr 2025 Vermögen aufbaut (Plätze sind limitiert!).

24. Aktionen für Ereignisse

Dies ähnelt den Aktionen für Webinare, ist aber umfassender. Erstellen Sie eine Reihe von E-Mails, die Vorfreude auf kommende Ereignisse wecken.

📌 Beispiel: Wenn Sie ein Produkt auf den Markt bringen, erinnern Sie die Leser daran: Freuen Sie sich auf unser bevorstehendes Ereignis zur Produkteinführung? Seien Sie dabei, wenn wir exklusiv einen ersten Blick darauf werfen! Die Plätze sind schnell vergeben – reservieren Sie Ihren Platz noch heute!

25. Ein Firmenjubiläum oder Meilenstein

Ihre Zielgruppe möchte Erfolge mit Ihnen feiern. Ob es sich um das Jubiläum Ihres Unternehmens oder einen wichtigen Meilenstein handelt (z. B. das Erreichen eines Umsatzes von 100 Millionen US-Dollar oder der Gewinn einer Auszeichnung), geben Sie dies in Ihrem Newsletter bekannt. Öffentliche Anerkennung macht Ihre Marke glaubwürdiger und vertrauenswürdiger.

✨ Inspiration: Dieser Newsletter von Mad ewell feiert die Meilensteine des Unternehmens im Jahr 2024 mit einem Storytelling-Ansatz. Er verwendet ansprechende visuelle Elemente, die Ihnen das Gefühl geben, Teil der Reise der Marke zu sein, und gleichzeitig die Vorfreude auf die Zukunft verstärken.

Verkäufe und Aktionen

26. Angebote und Rabatte

Angebote und Rabatte (auch bekannt als Incentive-E-Mails) sind nicht ohne Grund ein fester Bestandteil der E-Mail-Marketingstrategie. Wir alle lieben den Nervenkitzel, uns für einen Newsletter anzumelden, um 10 % Rabatt auf unseren ersten Einkauf zu erhalten! Sie können auch Drip-Kampagnen und automatische Auslöser in Ihrem CRM einrichten, um E-Mails mit Vorlagen und Rabatt-Codes zu versenden.

✨ Inspiration: Canva macht das gut – in diesem Newsletter wird ein zeitlich begrenzter Rabatt von 50 % auf Canva Pro beworben, wobei ein auffälliges Design und ein dringlicher Text verwendet werden, um zum sofortigen Handeln zu ermutigen.

27. Videoserie

Videos schaffen eine tiefere Verbindung zu Ihren Abonnenten. Ob es sich um ein Tutorial, einen Blick hinter die Kulissen oder eine Expertenanalyse handelt, das Freigeben kurzer Videos von YouTube in Ihrem Newsletter sorgt für Dynamik.

📌 Beispiel: Wenn Sie im technischen Bereich tätig sind, erstellen Sie ein Video zum Thema: Eine 2-minütige Zusammenfassung: Wie KI Ihre Branche verändern wird für die spezifische Zielgruppe

28. Freundschaftswerbungsprogramm

Machen Sie Ihre Abonnenten mit einem Empfehlungsprogramm zu Markenbotschaftern. Bieten Sie Rabatte, kostenlose Ressourcen oder exklusive Vergünstigungen an, wenn sie neue Kunden für Ihre Marke gewinnen. Dies ist auch eine großartige Möglichkeit, Ihre Liste für E-Mails zu erweitern.

✨ Inspiration: Busu u erledigt dies mit einer sauberen, ansprechenden E-Mail, die 30 Tage kostenlosen Premium-Plus-Zugang für jeden eingeladenen Freund bietet. Sie enthalten sogar einen Fortschrittsanzeiger, damit Benutzer sehen können, wie viele Empfehlungen sie abgeschlossen haben.

29. Weihnachtsgrüße

Feiertage sind die perfekte Zeit, um Freude zu verbreiten und Abonnenten daran zu erinnern, dass Sie an sie denken. Ob es sich um einen wichtigen Feiertag wie Thanksgiving oder einen lustigen Marketing-Feiertag wie den Nationalen Pizza-Tag handelt, das Versenden einer kurzen, festlichen E-Mail schafft Wohlwollen.

✨ Inspiration: Coterie liefert dies auf wunderschöne Weise mit einer einfachen, aber herzlichen Feiertagsbotschaft, in der sie sich bei ihren Abonnenten für ihre Unterstützung bedankt. Elegante Bildsprache und ein gut platzierter CTA lassen es eher wie eine Feier als wie ein Verkaufsgespräch wirken.

30. Wir haben es ausprobiert, damit Sie es nicht tun müssen

Testen Sie einen viralen Trend, eine Methode oder ein Produkt und geben Sie Ihre ungefilterten Erfahrungen frei. Es muss nicht unbedingt mit Ihrer Branche zu tun haben und kann einfach etwas sein, das Spaß macht und ansprechend ist.

📌 Beispiel: Wenn Sie ein Beratungsunternehmen im Gesundheitswesen sind, erzählen Sie Ihren Lesern, dass ich eine Woche lang nur Proteinriegel gegessen habe. Hier ist, was passiert ist: das Gute, das Schlechte und der proteinreiche Realitätscheck!

31. Die E-Mail, die sich selbst zerstört

Experimentieren Sie mit einer geheimnisvollen, zeitkritischen E-Mail, die FOMO (Fear of Missing Out) erzeugt. Sagen Sie Ihren Abonnenten, dass sie nur 24 Stunden Zeit haben, um die E-Mail zu lesen und zu reagieren, bevor sie für immer verschwindet (oder bevor das Geschäft, der Inhalt oder die Gelegenheit abläuft). Warum funktioniert das? Es spielt mit Dringlichkeit, Neugier und Exklusivität und bringt die Leute dazu, die E-Mail zu öffnen, nur um zu sehen, was drin ist.

📌 Beispiel: Wenn Sie eine Sneaker-Firma sind, versuchen Sie Folgendes: Letzte Chance, 10 % Rabatt auf unsere Sneaker in limitierter Auflage zu erhalten. Diese E-Mail löscht sich in 24 Stunden selbst. Nicht verpassen!

Gemeinschaftsbildung

32. Von Benutzern erstellte Inhalte (UGC)

UGC ist ein Geschenk, das immer wieder Freude bereitet. Es handelt sich um eine effektive Form des Social Proofs, die Inhalte umfasst, die Ihre Kunden für Sie freigeben, wie z. B. Erfahrungsberichte, Social-Media-Shoutouts oder visuelle Inhalte (Fotos/Videos).

Auch wenn nutzergenerierte Inhalte in der Regel in sozialen Medien oder auf der Unternehmenswebsite freigegeben werden, eignen sie sich auch hervorragend für Newsletter.

✨ Inspiration: Bubble Goods nutzt diese Strategie, indem sie von Frauen geführte Marken in der Lebensmittelindustrie in den Vordergrund stellt. In ihrem Newsletter geht es nicht nur um die Bewerbung von Produkten – er erzählt Gründergeschichten, zeigt hochwertige Bilder und enthält direkte Einkaufslinks, wodurch die Inhalte sowohl inspirierend als auch interaktiv sind.

📌 Beispiel: Wenn Sie eine Kaffeemarke sind, binden Sie Ihre Leser ein mit: Hier ein Gruß an @CoffeeLover89, die ihr perfektes Morgengetränk aus unseren Kaffeebohnen freigegeben haben. Möchten Sie auch ein Feature erhalten? Taggen Sie uns mit #MyBestBrew!

Dies ist eine Form von UGC, aber mit einer persönlichen und auf das Geschichtenerzählen ausgerichteten Note. Ihre Abonnenten stecken voller großartiger Geschichten, warum sollten Sie diese also nicht hervorheben? Feature-Gewinne, Herausforderungen oder kreative Verwendungsmöglichkeiten Ihres Produkts oder Ihrer Dienstleistung aus dem echten Leben.

📌 Beispiel: Wenn Sie Fitnessgeräte verkaufen, können Sie Folgendes freigeben: Stacey hat uns erzählt, wie unsere Trainingsausrüstung ihr geholfen hat, ihren ersten 5-km-Lauf abzuschließen. Lesen Sie ihren inspirierenden Bericht!

34. Mitarbeiter des Monats

Stellen Sie Ihren Abonnenten die großartigen Menschen hinter Ihrer Marke vor. Das Feature "Mitarbeiter des Monats" steigert die Moral im Team und verleiht Ihrer Marke eine persönliche Note. Außerdem: Wer möchte nicht im Unternehmensnewsletter erwähnt werden? Das ist eine große Anerkennung!

📌 Beispiel: Wenn Sie ein Unternehmen sind, das für seine großartigen Designs bekannt ist, senden Sie Ihren Lesern einen Gruß an Josh, unseren großartigen Grafikdesigner. Sein kreatives Auge hat unsere neueste Kampagne zum Leben erweckt – und er kann mit 5 Bällen gleichzeitig jonglieren!

35. Stellenausschreibungen

Sie stellen ein? Ihr nächster großartiger Mitarbeiter könnte bereits Ihren Newsletter abonniert haben oder den perfekten Kandidaten kennen. Denken Sie daran, die E-Mail kurz und übersichtlich zu halten. Fügen Sie einen Link zur vollständigen Stellenbeschreibung hinzu und heben Sie die Vorteile hervor, um die Stelle attraktiver zu machen.

✨ Inspiration: Sehen Sie sich diesen Newsletter von Social Print Studio an. Er kündigt eine offene Stelle als Lead Designer mit einem kühnen, verspielten Design und ansprechendem Text an. Die E-Mail beschreibt klar die Rolle, hebt Schlüsselqualifikationen hervor und enthält einen auffälligen CTA ("Sehen Sie sich unsere Stellenausschreibung an"), um zu Bewerbungen zu ermutigen.

36. Loben Sie Menschen, die Sie schätzen

Machen Sie Ihren Newsletter zu einem Space für Dankbarkeit. Ob es sich um Mitarbeiter, Partner, Kunden oder Mitglieder der Gemeinschaft handelt, Wertschätzung stärkt immer die Beziehungen. Sagen Sie "DANKE!"

Sie können dies auch zu einem monatlichen Feature machen und in jeder Ausgabe einen Abonnenten, Mitarbeiter oder Partner hervorheben. Noch besser: Laden Sie Ihr Publikum ein, jemanden für den nächsten Shoutout zu nominieren.

📌 Beispiel: Wenn Sie ein Unternehmen mit hervorragendem Kundenservice sind, sagen Sie Emily ein großes Dankeschön für ihre kontinuierliche Unterstützung in unserem Kundenservice-Team. Sie hat gerade den Meilenstein von 500 positiven Bewertungen erreicht!

37. Der 3-Sekunden-Designtest

Testen Sie das Gespür Ihrer Abonnenten, indem Sie zwei Produktdesigns, Marketingbilder oder Branding-Optionen zeigen und sie fragen, welche sie bevorzugen.

📌 Beispiel: Wenn Sie das neue Logo Ihres Produkts fertigstellen, fragen Sie: Welches Logo macht Sie selbstbewusster: Option A (fett) oder Option B (elegant)? Stimmen Sie jetzt ab!

Erstellen Sie eine Liste nützlicher Apps, Dienste oder tools, die Ihre Abonnenten möglicherweise noch nicht kennen.

📌 Beispiel: Wenn Sie ein Automobilunternehmen sind, senden Sie Ihren Lesern Folgendes: Entdecken Sie den ultimativen Reisebegleiter! 🚗 Schauen Sie bei ABC vorbei, um nahtlose Routenplanung, Echtzeit-Verkehrsinformationen und mühelose Nachverfolgung der Fahrzeugwartung an einem Ort zu erhalten!

39. Ask Me Anything (AMA)-Ausgabe

Dies ist eine beliebte Art von Reddit-Aktivität. Sie können das Gleiche auch in Ihrem Newsletter umsetzen. Beantworten Sie Fragen, die von der Zielgruppe gestellt wurden, in einer speziellen E-Mail im Frage-und-Antwort-Stil.

📌 Beispiel: Wenn Sie ein neues Produkt haben, informieren Sie Ihre Leser: *diese Woche beantworten wir Ihre brennenden Fragen zu unserer bevorstehenden Produkteinführung!

Branchenkenntnisse und Fachwissen

40. Anleitungen und Tutorials

Menschen lieben Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die ihnen helfen, Probleme zu lösen oder ihre Fähigkeiten zu verbessern. Haben Sie ein komplexes Thema im Sinn? Zerlegen Sie es in einer E-Mail in einfache, umsetzbare Schritte.

✨ Inspiration: Reclai m AI hat dies in ihrem Newsletter auf den Punkt gebracht und bietet einen prägnanten Schritt-für-Schritt-Ansatz zur Umsetzung von Tagen ohne Meetings in einem Workspace. Die E-Mail enthält klare Aktionspunkte, ein optisch ansprechendes Layout und einen CTA, der zu ausführlicheren Ressourcen führt.

41. Fehler, die Sie vermeiden sollten

Niemand möchte kostspielige Fehler machen. Stattdessen wünschen sie sich datengestützte Strategien, die sofort angewendet werden können und zu positiven Ergebnissen führen. Warum nicht auf häufige Fallstricke in der Branche hinweisen und hilfreiche Tipps zu deren Vermeidung geben?

📌 Beispiel: Wenn Sie Verkaufstrainer sind, schreiben Sie über 5 Fehler bei der Kaltakquise per E-Mail, die Ihnen Aufträge kosten (und wie Sie sie beheben können) oder Vermeiden Sie diese 3 häufigen Fehler bei Verkaufsgesprächen, die Interessenten abschrecken.

42. Mythen und Missverständnisse

In jeder Branche gibt es Mythen. Mythen, die in die Irre führen. Mythen, die verwirren. Mythen, die Menschen zurückhalten. Ihre Abonnenten von E-Mails glauben an sie, und es ist an der Zeit, sie mit Fakten zu widerlegen und Neugierde zu wecken. Zu erledigen über Ihren Newsletter.

📌 Beispiel: Wenn Sie Ernährungsberater sind, behandeln Sie 5 Ernährungsmythen, die Ihrer Gesundheit tatsächlich schaden oder Die Wahrheit über Kohlenhydrate: Warum sie nicht der Feind sind.

43. Fallstudien und Erfolge

Zeigen statt erzählen. Verwenden Sie reale Ergebnisse von Kunden, Anbietern oder Mitgliedern der Gemeinschaft, um überzeugende Fallstudien zu erstellen. Soziale Beweise schaffen Glaubwürdigkeit und Vertrauen und helfen potenziellen Kunden, sich ihren Erfolg mit Ihrem Geschäft vorzustellen.

✨ Inspiration: Nehmen wir zum Beispiel den Newsletter von Beefree. Er zeigt, wie Madison Taylor Marketing die Entwicklungszeit für E-Mails mit ihrem Drag-and-Drop-Editor um 66 % verkürzt hat. In der E-Mail heißt es nicht nur: "Unser Tool spart Zeit", sondern es wird auch mit Nummern belegt, was die Wirkung unbestreitbar macht.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie Vorlagen für Fallstudien, um quantifizierbare Ergebnisse wie Umsatzwachstum oder Zeitersparnis hervorzuheben.

44. Insider-Tipps und Branchengeheimnisse

Geben Sie Ihren Abonnenten Zugang zu Wissen, das sie anderswo nicht so leicht finden. Dabei kann es sich um einen Branchen-Hack, eine unentdeckte Strategie oder Erkenntnisse aus einer relevanten Studie handeln. Exklusive Inhalte schaffen Vertrauen und sorgen dafür, dass die Leser wiederkommen.

📌 Beispiel: Wenn Sie einen E-Commerce-Shop betreiben, geben Sie 5 psychologische Auslöser frei, die den Online-Umsatz steigern.

45. Interviews mit Branchenexperten

Wer freut sich nicht über Expertenrat? Beziehen Sie Fachleute für einen Newsletter im Frage-und-Antwort-Stil ein oder heben Sie die Schlüsselaussagen eines Interviews im Newsletter hervor. Integrieren Sie außerdem einen Link zu einem Video oder Podcast in den Inhalt, um das Engagement zu fördern.

✨ Inspiration: Instanz, DesignB etter hat ein Interview mit Jason Goodwin freigegeben, in dem untersucht wird, wie der Design-Leader Design Thinking und agile Methoden in Workflows integriert. Anstelle eines langen Transkripts wurden in der E-Mail die besten Erkenntnisse herausgearbeitet, mit der Option, mehr zu lesen.

46. Infografiken

Nicht alle Informationen müssen textlastig sein – manchmal erleichtert eine visuell ansprechende Infografik das Verständnis komplexer Ideen. Ob es sich um Branchentrends, Anleitungen oder statistische Erkenntnisse handelt, Infografiken machen es einfach, Inhalte zu konsumieren.

✨ Inspiration: Sehen Sie, wie Grüns Nutrition die Nährstoffkonzentration in Gummibonbons und Tabletten vergleicht? Ihr Newsletter verwendet eine schlichte Infografik mit einem Balkendiagramm, das die Absorptionsraten im Laufe der Zeit veranschaulicht. Anstelle einer langen Erklärung erzählt das Bild die Geschichte.

💡 Profi-Tipp: Beschränken Sie sich auf 2–3 Farben und halten Sie den Text minimal – lassen Sie die Bilder für sich sprechen.

47. Spalte "Ratschläge"

Personalisierte Newsletter können sehr ansprechend sein. Ermutigen Sie die Abonnenten, Fragen einzureichen und die Antworten in einer E-Mail im Stil eines Ratgebers freizugeben. Ob es sich um Tipps für Geschäfte, Wellness oder Karriere handelt, die Beantwortung echter Anliegen verleiht Ihrem Newsletter einen interaktiven und wertvollen Charakter.

📌 Beispiel: Ein auf Start-ups ausgerichteter Newsletter könnte ein Feature namens "Gründerecke" enthalten, in dem Unternehmer Fragen zur Skalierung ihres Geschäfts stellen. In einer Ausgabe könnte die Frage "Wie gewinne ich meine ersten 100 Kunden ohne Marketingbudget?" mit umsetzbaren Wachstumsstrategien beantwortet werden.

48. Branchenbezogene Neuigkeiten freigeben

Newsletter müssen nicht alles abdecken – stellen Sie stattdessen die relevantesten Updates für Ihre Nische zusammen. Ob Technik, Mode, Finanzen oder Wellness – helfen Sie Ihren Abonnenten, auf dem Laufenden zu bleiben, ohne sie mit Informationen zu überfluten. Fügen Sie Einblicke, Meinungen oder Zusammenfassungen hinzu, die leicht zu verdauen sind.

✨ Inspiration: McKinsey macht das gut. In einem Newsletter haben sie einen komplexen Wirtschaftsbericht in einen ansprechenden Artikel mit dem Titel "Was nötig ist, um die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu steigern" umgewandelt. Die Leser erhielten wertvolle Einblicke, ohne sich durch einen vollständigen Bericht arbeiten zu müssen.

49. Podcast-Empfehlungen

Podcasts boomen und Ihre Abonnenten werden kuratierte Empfehlungen zu schätzen wissen. Sie können eine Folge, die Ihnen gefallen hat, ein hörenswertes Interview mit einem Gast oder sogar Ihren eigenen Firmen-Podcast als Feature anbieten.

✨ Inspiration: Instanz: Die Guru Conference bewirbt in dieser E-Mail eine Episode ihres Guru Insider Podcasts. Anstatt nur einen Link zu posten, heben sie die Schlüsselbotschaften hervor und geben den Lesern einen überzeugenden Grund, sich einzuschalten.

50. Rezensionen

Rezensionen müssen sich nicht immer auf Produkte oder Dienstleistungen konzentrieren. Bücher, Trends, Branchenberichte – Ihre Meinung zu allem, was für Ihr Publikum (und Ihre Branche) relevant ist, kann einen Mehrwert schaffen. Sie können auch freigeben, wie Ihr Geschäft in der Branche wahrgenommen wird. Werden Sie kreativ!

✨ Inspiration: Figlia macht das hervorragend. Ihr Newsletter enthält Pressestimmen aus der New York Times, Vogue, Forbes und GQ, um die Glaubwürdigkeit ihres alkoholfreien Aperitifs zu stärken. Anstatt zu sagen: "Unser Produkt ist großartig", lassen sie vertrauenswürdige Stimmen für sich sprechen.

Tipps für Design und Layout von Newslettern

Es geht nicht nur darum, was Sie in Ihrem Newsletter sagen, sondern auch darum, wie Sie es sagen. Der effektive Einsatz von Farben, Bildern und Leerräumen ist der Schlüssel, um Ihren Standpunkt zu vermitteln und Ihre Abonnenten zu einer gewünschten Handlung zu bewegen.

Hier sind einige Tipps, die Sie beachten sollten.

1. Strukturieren Sie jeden Newsletter so, dass er überflogen werden kann

Niemand möchte eine E-Mail öffnen und dann von einer Wand aus Text erschlagen werden. Verteilen Sie Ihre Inhalte für eine bessere Lesbarkeit und stellen Sie sicher, dass alle Schlüsselpunkte leicht überflogen werden können.

Zu erledigen ist dies durch: Halten Sie Ihre Absätze kurz (maximal drei Sätze)

Verwenden Sie Aufzählungen oder Takeaway-Boxen, um Infos zusammenzufassen

Fügen Sie Bilder, Infografiken oder GIFs hinzu, um Ihre Inhalte zu bereichern

2. Verwenden Sie eine visuelle Hierarchie

Wenn Ihre Abonnenten nicht über den ersten Teil Ihres Newsletters hinausblättern, stellen Sie sicher, dass sie die wichtigsten Informationen gleich zu Beginn sehen. Überschriften und fettgedruckter Text sind hier Ihre Freunde. Fügen Sie nach Bedarf Links und CTAs hinzu.

💡 Profi-Tipp: Folgen Sie dem umgekehrten Pyramidenmodell. Beginnen Sie mit dem Wichtigsten, liefern Sie dann alle Details und schließen Sie mit einem starken CTA ab.

3. Für Mobilgeräte optimieren

Heutzutage liest fast jeder E-Mails auf seinem Mobiltelefon, also stellen Sie sicher, dass Ihr Newsletter so gestaltet ist, dass man leicht darin blättern kann.

Zu den Best Practices gehören:

Vermeiden Sie große Bild- und Video-Dateien, die lange Ladezeiten verursachen könnten

Verwenden Sie große Schaltflächen mit Handlungsaufforderung, die sich leicht antippen lassen

Ein Layout mit nur einer Spalte

💡 Profi-Tipp: Die meisten Newsletter-Software-Optionen ermöglichen es Ihnen, eine Vorschau Ihrer E-Mail auf Desktop- und Mobilgeräten anzuzeigen. Nutzen Sie dies, um Ihr Layout nach Bedarf anzupassen.

4. Verwenden Sie einen klaren CTA

Jeder Newsletter sollte ein klares aktionsbezogenes Element enthalten. Überfordern Sie Ihre Abonnenten nicht mit zu vielen Auswahlmöglichkeiten. Achten Sie darauf, dass die Schaltfläche für die Handlungsaufforderung (Call-to-Action, CTA) in einer einfachen, direkten Sprache formuliert ist, z. B. "Jetzt herunterladen" oder "Kostenlos anmelden".

💡 Profi-Tipp: Fügen Sie am Anfang Ihrer E-Mail eine Schaltfläche mit Handlungsaufforderung ein, damit Abonnenten sie sehen können, ohne nach unten scrollen zu müssen.

Nichts schreit mehr nach Massenmarketing als Newsletter oder E-Mail-Betreffzeilen, die mit "Sehr geehrter Leser" oder "Sehr geehrter Abonnent" beginnen.

Sprechen Sie jeden Abonnenten mit Namen an und passen Sie Ihre Inhalte an verschiedene Zielgruppen und deren Zinsen an.

🧠 Wussten Sie schon? Personalisierte Betreffzeilen in E-Mails erhöhen die Öffnungsrate um 26 %

➡️ Lesen Sie mehr: Wie man eine Checkliste für E-Mail-Marketing erstellt

Wie man eine kreative Newsletter-Gewohnheit aufbaut

Sie haben den Satz "Beständigkeit ist der Schlüssel" wahrscheinlich schon oft gehört. Aber es ist wirklich wahr, besonders bei Newslettern. Es ist einfach, eine oder drei großartige E-Mails zu versenden, aber Woche für Woche großartige E-Mails? Das erfordert Engagement.

Die gute Nachricht ist, dass es einfacher ist, als Sie denken.

Sie benötigen ein klares System für die Ideenfindung und Erstellung, das zu Ihrem Arbeitsplan und Ihrem natürlichen kreativen Rhythmus passt.

So fangen Sie an.

1. Lassen Sie sich inspirieren, wenn die Inspiration zuschlägt

Hatten Sie schon einmal mitten am Tag eine großartige Idee, nur um sich dann zu sagen: "Ich schreibe sie später auf"?

Damit sie nicht im Chaos untergehen, sollten Sie Ihre Newsletter-Ideen festhalten, sobald sie Ihnen einfallen.

Wenn Sie auf der Suche nach Inspiration sind, abonnieren Sie die besten KI-Newsletter auf dem Markt und sehen Sie, mit welchen Blickwinkeln und Formaten sie spielen.

Darüber hinaus sollten Sie eine zentrale Ideenbank aufbauen, in der Sie Ihre Ideen ausarbeiten und neue Verbindungen zwischen ihnen herstellen.

Lassen Sie sich von ClickUp Docs helfen.

Erstellen Sie eine eigene Ideenbank für Newsletter in ClickUp-Dokumenten

Erstellen Sie ein neues Dokument, um Ihre Newsletter-Ideen zu notieren, und verwenden Sie verschachtelte Seiten, um sie nach Branchentrends, persönlichen Erkenntnissen oder Fallstudien zu organisieren. Sie können auch Lesezeichen einbetten, um Inspirationen aus den Newslettern von Mitbewerbern, relevante Artikel oder Social-Media-Trends zu speichern, sodass Sie später leicht darauf zugreifen können.

ClickUp Docs erleichtert auch das gemeinsame Brainstorming durch gleichzeitige Bearbeitung und Features zur Erkennung von Zusammenarbeit. Wann immer Ihnen ein neuer Blickwinkel oder ein einzigartiges Thema einfällt, fügen Sie es dem Dokument hinzu und taggen Sie die Mitglieder des Teams, um Feedback zu erhalten.

Sie können sogar Kommentare zuweisen und Text in nachverfolgbare Aufgaben umwandeln. Wenn eine Idee für die Entwicklung zu einem Newsletter bereit ist, können Sie sie sofort in die Produktion überführen, ohne die tools zu wechseln.

💡 Profi-Tipp: Fragen Sie Ihre Abonnenten direkt nach Ideen. Womit haben sie Probleme? Welche Fragen stellen sie immer wieder? Sie können ClickUp Formulare verwenden, um diese Ideen zu sammeln. Sobald die Antworten eingehen, können die Automatisierungen von ClickUp sie sofort in Aufgaben umwandeln, die direkt in Ihren Workflow integriert werden.

2. Einen realistischen Workflow für das Schreiben haben

Wie lässt sich die Panik in letzter Minute am besten überwinden? Mit einem klaren Prozess, der Schritt für Schritt durchlaufen wird und an den man sich halten kann, bleibt genug Zeit, um Ideen zu entwickeln, Pausen einzulegen und bei Bedarf umzuschreiben.

Instanz: Wenn Sie Ihren Newsletter beispielsweise freitags versenden, könnte Ihr Redaktionsplan wie folgt aussehen:

Monday: Brainstorming-Ideen und Fertigstellung der Gliederung

Dienstag: Schreiben Sie den ersten Entwurf

Mittwoch: Bearbeitung und Verfassen des zweiten Entwurfs

Donnerstag: Fügen Sie Designelemente hinzu

Freitag: Auf Senden klicken

➡️ Lesen Sie mehr: Kostenlose Vorlagen für Newsletter in Google Docs

3. Nutzen Sie KI zu Ihrem Vorteil

Es gibt so viel, was KI tun kann, um die Verwaltung von Newslettern zu erleichtern. Sie kann Ideen für E-Mail-Newsletter sammeln, Entwürfe erstellen, Entwürfe schreiben, die dem Ton Ihrer Marke entsprechen, Marketingtexte verfeinern und vieles mehr.

Instanz: Der in ClickUp Brain integrierte Schreibassistent sorgt dafür, dass Ihr Newsletter professionell, ansprechend und markengerecht klingt. Ob Sie ein Intro kuratieren, Schlüsselergebnisse zusammenfassen oder Handlungsaufforderungen formulieren – das Tool kann:

Schreiben Sie Ihre Inhalte neu und verfeinern Sie sie, um sie klarer und besser zu formulieren

Überprüfen Sie Rechtschreibung und Grammatik in Echtzeit – es sind keine Plugins erforderlich

Schlagen Sie schnelle Antworten vor, um schneller auf Feedback zum Newsletter zu reagieren

Schreiben und verfeinern Sie die Inhalte Ihres Newsletters mit ClickUp Brain

Wenn Sie es vorziehen, bei Team-Meetings oder Sprachnotizen laut zu brainstormen, kann ClickUp Brain Meetings und Sprachnotizen in strukturierten Text umwandeln und Ihre Ideen automatisch in gebrauchsfertige Newsletter-Entwürfe umwandeln.

Möchten Sie das Format Ihres Newsletters standardisieren? Bitten Sie Brain, Vorlagen für Aufgaben, Dokumente und Projekte zu erstellen, um die Erstellung von Inhalten zu vereinfachen. Erstellen und richten Sie mit ClickUp Automatisierungen wiederkehrende Newsletter-Strukturen, redaktionelle Kalender und Outreach-Sequenzen ein, um Ihre Workflows organisiert und effizient zu halten.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Automatisierungen mit Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache mit ClickUp Brain

💡 Profi-Tipp: Sehen Sie sich Tutorials zur Verwendung von KI zum Verfassen von E-Mails an, um die Bequemlichkeit von KI-Inhalten mit der Frische Ihrer eigenen Sichtweise in Einklang zu bringen.

4. Nachverfolgung und Anpassung im Laufe der Zeit

Nehmen Sie sich jeden Monat einen Block Zeit, um zu bewerten, wie Ihr Newsletter ankommt und welche Elemente Aufmerksamkeit erfordern.

Konzentrieren Sie sich auf Aspekte wie: Welche Themen werden am häufigsten geöffnet? Welche Art von Reaktionen erhalten Sie auf Ihre E-Mails? Wie hoch ist die Klickrate Ihrer CTAs?

Die Antworten enthalten wichtige Informationen zur Anpassung Ihrer Newsletter-Strategie an die Bedürfnisse Ihrer Abonnenten.

Mit ClickUp Dashboards können Sie eine einheitliche Ansicht der Schlüssel-Metriken Ihres Newsletters wie Öffnungsraten, Interaktionsraten und Abonnentenwachstum einrichten. Zu erledigen. Lassen Sie Ihr Dashboard die Arbeit machen und erhalten Sie auf einen Blick Echtzeit-Einblicke.

Visualisieren Sie die Leistung Ihres Newsletters mit ClickUp Dashboards

Verwenden Sie Diagramme, Listen und Tabellen, um Trends im Laufe der Zeit zu visualisieren. Möchten Sie wissen, wann das Engagement nachlässt oder wann eine Kampagne außergewöhnlich gut abschneidet? Richten Sie Benachrichtigungen ein, die Sie informieren, wenn bestimmte Schwellenwerte erreicht werden, damit Sie schnell handeln können.

Erstellen, senden und versenden Sie Ihren Newsletter mit ClickUp

Die besten Newsletter erscheinen im Posteingang ihrer Abonnenten, wenn sie es sollen, jedes Mal, ohne Ausnahme.

Die in diesem Blog vorgestellten Beispiele für Newsletter bringen Abwechslung in Ihren Newsletter und halten die Leser bei der Stange. Sobald Sie einen strukturierten Workflow haben, auf den Sie sich verlassen können, und einen Prozess zur Bewertung und Anpassung, haben Sie bereits die halbe Miete.

Mit ClickUp können Sie den gesamten Workflow für Newsletter verwalten, von der Ideenfindung bis zur Nachverfolgung der Leistung. Die Plattform bietet die richtigen tools und Funktionen, um Ihre Prozesse zu optimieren, die Zusammenarbeit zu verbessern, die Leistung von Inhalten nachzuverfolgen und Ihre Newsletter-Strategie zu organisieren.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an.