10 Vorlagen für Servicepaket-Preise in ClickUp

Sie wissen, dass Ihre Dienstleistungen die Investition wert sind. Aber wie transparent ist die Preisgestaltung Ihrer Servicepakete? Wenn Ihr Client sich diese aus alten PDFs und unübersichtlichen Tabellen zusammenreimen muss, verlangsamen Sie Ihren eigenen Verkaufszyklus.

Wenn Sie professionell auftreten und Geschäfte schneller abschließen möchten, ist dies genau das Richtige für Sie. Wir stellen Ihnen 10 Vorlagen für Servicepaket-Preise zur Verfügung, die alle bereits in ClickUp vorgefertigt sind. Sie standardisieren alles, von Ihrer Preisliste bis hin zu Ihren Serviceverträgen.

Vorlagen für Servicepaket-Preise auf einen Blick

Was sind Vorlagen für Preise für Servicepakete?

Vorlagen für Servicepaket-Preise sind vorgefertigte Preisdokumente. Sie standardisieren die Darstellung Ihrer Serviceangebote und Preisstufen.

Ohne solche Vorlagen verschwenden Ihre Teams Stunden damit, für jeden neuen Client manuell Preisunterlagen zu erstellen. Dies führt zu unübersichtlicher Arbeit und kann auch Clients verwirren.

Schlimmer noch: Wenn Preisinformationen über E-Mails und Tabellen verstreut sind, entsteht ein unübersichtlicher Kontext. Diese Fragmentierung zwingt Teams dazu, Stunden mit der Suche in Dateien zu verschwenden, was Ihre gesamte Vertriebspipeline verlangsamt.

Der konvergierte KI-Arbeitsbereich von ClickUp löst dieses Problem. Er vereint Ihre Preisdaten, Projekt-Workflows und KI-gestützte Erkenntnisse. So stellen Sie sicher, dass Ihre Daten stets durchsuchbar und im Kontext verfügbar sind.

🔎 Wussten Sie schon? 95 % der Verkäufersuche beginnt mit KI. Das bedeutet, dass Ihr Team nicht mehr alte Tabellenkalkulationen durchforsten muss, um Preise zu finden, sondern KI nutzt, um sofort Einblicke in potenzielle Kunden zu gewinnen. Wenn Ihre Servicepakete nicht in einem zentralen System wie ClickUp strukturiert sind, verliert Ihr Team den Geschwindigkeitsvorteil, den KI bietet.

10 kostenlose Vorlagen für Servicepaket-Preise für schnellere Angebote

Jede der folgenden Vorlagen wurde direkt in ClickUp erstellt, sodass Sie innerhalb weniger Minuten vom Stöbern zum Angebot gelangen.

1. Preislisten-Vorlage von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Behalten Sie mit der ClickUp-Preislisten-Vorlage den Überblick über Ihre Preisstrategie

Sind Ihre Preisangaben über Tabellen, E-Mails und zufällige Dokumente verstreut? Das sorgt nur für Verwirrung. Mit der ClickUp-Preislisten-Vorlage haben Sie einen übersichtlichen Ort, an dem Sie alle Preise für Ihre Produkte und Dienstleistungen verwalten können, sodass nichts verloren geht oder veraltet.

Richten Sie sie in Sekundenschnelle ein und passen Sie sie dann an Ihr Geschäft an. Ganz gleich, ob Sie Produkte, Dienstleistungen oder beides auflisten – diese Vorlage sorgt für Übersichtlichkeit und lässt sich bei Preisänderungen leicht anpassen. Da Ihre Preise nun zentral verwaltet werden, kann Ihr Team zudem Angebote sicher und schnell erstellen.

Warum diese Vorlage verwenden:

Erfassen Sie wichtige Details wie Angebotsart und Investitionsbetrag für jedes Element des Katalogs mithilfe der benutzerdefinierten Felder in ClickUp

Separate Ansichten für Produkte und Dienstleistungen, damit Sie schnell finden, was Sie brauchen

Automatisieren Sie Preisüberprüfungszyklen durch die Einrichtung wiederholender Aufgaben für Ihre Beschaffungs- und Vertriebsteams

Teilen Sie aktualisierte Preise über die öffentliche Freigabe mit externen Partnern oder Clients. So stellen Sie sicher, dass diese immer die aktuellste Version Ihrer Preise sehen.

🤑 Ideal für: Eigentümer kleiner bis mittlerer Geschäfte und Vertriebsleiter, die eine skalierbare Methode zur Verwaltung von Produkt- und Dienstleistungspreisen benötigen.

Burnout durch häufigen Kontextwechsel? Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie Sie das Problem beheben können.

2. Vorlage für ein Service-Angebotsformular von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Nutzen Sie die ClickUp-Vorlage für Serviceangebote-Formulare, um verschiedene Angebotsoptionen zu erfassen und zu analysieren

Der Abschluss eines Geschäfts hängt oft von der Geschwindigkeit ab. Die manuelle Dateneingabe kann den Prozess jedoch verlangsamen. Die ClickUp-Vorlage für Serviceangebote erfasst alle Client-Daten von Anfang an, ohne langwierigen Hin und Her.

Wandeln Sie Anfragen sofort in übersichtliche Aufgaben um. Behalten Sie wichtige Details wie Umfang, Zeitleisten und Anforderungen an einem Ort im Blick. So können Sie schneller reagieren und wirken professioneller. Außerdem sorgt dies für ein reibungsloses Erlebnis für Ihre Clients.

Warum diese Vorlage verwenden:

Erfassen Sie Client-Anfragen sofort mit einer Formular-Ansicht , die Antworten in Aufgaben umwandelt

Verfolgen Sie wichtige Projektdetails mithilfe von benutzerdefinierten Feldern wie Umfang und Startdaten

Planen Sie Zeitleisten mit der Gantt-Diagramm-Ansicht , um sie an die Kapazitäten Ihres Teams anzupassen

Aktualisieren Sie den Status von Angeboten, um eine Synchronisierung von Vertrieb und Betrieb zu erreichen

🤑 Ideal für: Berater, Agenturen und Anbieter, die eine schnellere und besser organisierte Methode zur Erstellung von Angeboten für Clients suchen.

📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Kundenaufnahmeformulare in Word und ClickUp

3. Vorlage für Dienstleistungsangebote von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Präsentieren Sie ein umfassendes Serviceangebot mit allen notwendigen Informationen mithilfe der ClickUp-Vorlage für Serviceangebote

Ein überzeugendes Angebot ist mehr als nur eine Liste mit Preisen. Es zeigt Clients, wie Sie ihre Probleme lösen werden. Die ClickUp-Vorlage für Dienstleistungsangebote tut dies auf klare und strukturierte Weise.

Nutzen Sie diese Vorlagen, um Ihren Leistungsumfang, Ihren Ansatz und Ihre Leistungen an einem Ort darzustellen. Da vom Angebot bis zur Umsetzung alles aufeinander abgestimmt ist, gibt es später keine Überraschungen. Außerdem sparen Sie Zeit, da Sie für jedes Verkaufsangebot ein wiederverwendbares Format erhalten. Das Ergebnis? Schnellere Entwürfe und ausgefeilte Angebote, die Vertrauen bei Ihren Clients schaffen.

Warum diese Vorlage verwenden:

Definieren Sie Umfang, Ziele und Leistungen in ClickUp-Dokumenten , um Scope Creep zu vermeiden

Verfassen Sie aussagekräftige Einleitungen, die Ihren Wert und Ihre Erfahrung hervorheben

Gliedern Sie Dienstleistungen in Aufgaben mit Zeitleisten und Kosten auf, um vollständige Transparenz zu schaffen

Verfolgen Sie den Fortschritt von Angeboten mit benutzerdefinierten Aufgaben-Statusen vom Entwurf bis zur Genehmigung

🤑 Ideal für: Agenturleiter und Berater, die auf professionelle Weise Client-Projekte gewinnen möchten.

🔎Wussten Sie schon? Wir sind in das Zeitalter der agentenbasierten KI eingetreten. Tatsächlich stuft Gartner Multiagentensysteme als einen der wichtigsten Trends ein. Es handelt sich um einen Wandel von KI, die lediglich schreibt, hin zu KI, die handelt (wie ein Agent, der automatisch eine Preisabweichung in Ihrem Vertrag markiert).

4. Vorlage für Dienstleistungsverträge von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Vermeiden Sie Scope Creep, indem Sie den Umfang mithilfe der ClickUp-Vorlage für Dienstleistungsverträge festlegen

Ohne eine Vereinbarung mit der Arbeit zu beginnen, kann zu Verwirrung führen. Umfang, Preise und Zeitleisten können leicht unklar werden. Die ClickUp-Vorlage für Dienstleistungsverträge fasst alle Ihre Projektdetails zusammen, bevor Sie beginnen.

Diese Vorlage macht Schluss mit den gefürchteten Unterhaltungen à la „Ich dachte, das wäre inklusive“. Damit können Sie Bedingungen, Details zur Zahlung und Grenzen an einem Ort festlegen.

So sind Sie und Ihr Client immer auf der gleichen Seite. Außerdem werden spätere Streitigkeiten vermieden. Wenn jeder weiß, was ihn erwartet, gibt es keine unangenehmen Überraschungen.

Warum diese Vorlage verwenden:

Beschreiben Sie Ihre spezifischen Dienstleistungen, deren Dauer und alle technischen Details in ClickUp-Dokumenten

Verfolgen Sie Kontaktdaten, juristische Personen und Zeichnungsberechtigte mit Benutzerdefinierten Feldern

Standardisieren Sie Zahlungspläne, indem Sie für jeden Abrechnungsmeilenstein spezielle ClickUp-Aufgabenabhängigkeiten erstellen

Verwandeln Sie die endgültige Signatur in einen ClickUp-Meilenstein , um den Lebenszyklus des Projekts zu starten

🤑 Ideal für: Betriebsleiter und Eigentümer von Unternehmen, die nach einer zuverlässigen Methode zur Verwaltung von Client-Verträgen suchen.

💡Profi-Tipp: Ein Dienstleistungsvertrag ist nur dann wirksam, wenn er korrekt ist. Bevor Sie einen Vertrag an einen Client senden, nutzen Sie ClickUp Brain als internen Qualitätsprüfer. Es scannt das Dokument auf Unstimmigkeiten und Fehler. Bitten Sie es beispielsweise: „Vergleiche diesen Entwurf mit unserer Standardpreisliste und markiere alle Abweichungen in unseren Überarbeitungsrichtlinien oder Bedingungen für die Zahlung.“ Nutzen Sie ClickUp Brain, um Ihre Dienstleistungsverträge zu entwerfen, zu verfeinern und zu bearbeiten, bevor Sie den Vertrag abschließen Außerdem verfügt Brain über den vollständigen Kontext Ihres Arbeitsbereichs. Es wandelt Meilensteine und Schritte aus Ihrer Vereinbarung automatisch in nachverfolgbare ClickUp-Aufgaben oder Meilensteine um. Auf diese Weise läuft Ihre Arbeit wie von selbst weiter. Die KI übernimmt die Verwaltungsaufgaben bei der Projekteinrichtung, sobald der Vertrag abgeschlossen ist.

5. Vorlage für einen Rahmenvertrag von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Die ClickUp-Vorlage für den Rahmenvertrag (MSA) schafft ein grundlegendes Gerüst für Ihre gesamte Arbeit mit einem bestehenden Client

Sie übernehmen ein weiteres Projekt für denselben Client? Sie möchten nicht jedes Mal die Konditionen neu verhandeln. Mit der ClickUp-Vorlage für Rahmenverträge ist das auch nicht nötig.

Definieren Sie wichtige Begriffe wie Umfang, Eigentümerschaft und Vertraulichkeit einmalig. Verwenden Sie diese dann projektübergreifend wieder. Das spart Zeit und sorgt für Konsistenz, während die Beziehung wächst.

Da es sich um eine ClickUp-Vorlage handelt, organisiert sie diese Details auch in Ihrem Workspace. Sie können Projekte verknüpfen, Arbeit zuweisen und alles an einem Ort verknüpft halten.

Warum diese Vorlage verwenden:

Weisen Sie Service-Elemente als Aufgaben zu, damit jeder einen Eigentümer und eine Zeitleiste hat

Überprüfen und finalisieren Sie Konditionen mithilfe von Echtzeit-Kommentaren und Zusammenarbeit

Nutzen Sie ClickUp Verknüpfte Aufgaben und ClickUp Dokumente, um Ihre gesamte Kundenbeziehung an einem Ort zu dokumentieren

Verfolgen Sie wichtige Begriffe wie IP, Haftung und Vertraulichkeit mithilfe von benutzerdefinierten Feldern

🤑 Ideal für: Rechts- und Beschaffungsteams oder Eigentümer, die langfristige Kundenverträge verwalten müssen.

🧠Wissenswertes: Eine durchschnittliche B2B-Einkaufsgruppe umfasst mittlerweile mehr als 10 verschiedene Funktionen der Entscheidungsträger. Deshalb muss Ihre Vorlage für Dienstleistungsangebote modular aufgebaut sein; sie muss den CFO (Budget), den IT-Leiter (Sicherheit) und den Endbenutzer (Nutzwert) in einem einzigen Dokument ansprechen.

6. Vorlage für ein Dienstleistungs-Analyse-Dokument von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Verhindern Sie Überraschungen während des Projekts, indem Sie die Anforderungen von Anfang an mithilfe der ClickUp-Vorlage für das Services Discovery Document optimieren.

Eine detaillierte Bedarfsanalyse legt den Grundstein für den Erfolg Ihres Projekts. Mit der ClickUp-Vorlage für das Dienstleistungs-Bedarfsanalyse-Dokument können Sie dies bereits frühzeitig tun. Sie hilft dabei, eine gemeinsame Vorstellung davon zu entwickeln, wie Erfolg aussieht.

Ergründen Sie die Bedürfnisse der Clients, identifizieren Sie Risiken und erfassen Sie die verfügbaren Ressourcen. So bleibt Ihr Projektumfang präzise und alle Beteiligten sind während des gesamten Projekts auf dem gleichen Stand.

Warum diese Vorlage verwenden:

Organisieren Sie Dienstleistungen und Details in der Tabellenansicht von ClickUp , um eine klare Übersicht zu erhalten

Verfolgen Sie wichtige Metriken und Erkenntnisse mit ClickUp-Dashboards

Weisen Sie Recherche- und Analyseaufgaben mit klaren Eigentümern zu

Planen Sie Zeitleisten und Abhängigkeiten mithilfe der Gantt-Ansicht

🤑 Ideal für: IT-Teams, Produktmanager und Analysten, die vor Beginn eines Projekts eine strukturierte Methode zur Definition von Anforderungen suchen.

7. Vorlage für Leistungspakete von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Nutzen Sie die ClickUp-Vorlage für Leistungspakete, um große Projekte in preislich festgelegte, überschaubare Teilaufgaben zu unterteilen

Große Projekte können ohne Struktur schnell überwältigend wirken. Die ClickUp-Vorlage für Dienstleistungspakete hilft Ihnen dabei, die Arbeit in kleinere, klar definierte Pakete aufzuteilen.

Jedes Paket hat einen klaren Verantwortlichen, eine Zeitleiste und einen Umfang. So weiß Ihr Team genau, was wann zu erledigen ist. Das sorgt für eine reibungslosere Umsetzung und verringert Unklarheiten.

Die Vorlage hilft auch dabei, den Plan zu verbessern. Sie können Kosten besser einschätzen und den Beteiligten aufzeigen, wie jeder einzelne Teil zum Ergebnis beiträgt.

Warum diese Vorlage verwenden:

Weisen Sie klare Eigentümer für die Lieferung, Qualitätsprüfungen und die endgültige Freigabe zu

Visualisieren Sie Zeitleisten für Projekte mit der Gantt-Diagramm-Ansicht, um den Zeitplan einzuhalten

Verfolgen Sie Aufgaben in verschiedenen Phasen mit der ClickUp-Board-Ansicht

Halten Sie alle Dateien und Diskussionen innerhalb jedes Arbeitspakets miteinander verknüpft

🤑 Ideal für: Projektmanager und Betriebsleiter, die komplexe Projekte strukturiert verwalten möchten.

8. Vorlage für Wettbewerbsanalyse und Preisgestaltung von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Dokumentieren Sie Ihr Wertversprechen mit der ClickUp-Vorlage für die Wettbewerbsanalyse und Preisgestaltung

Die Preisgestaltung ohne Einblick in die Konkurrenz ist ein Glücksspiel. Deshalb benötigen Sie die ClickUp-Vorlage für die Wettbewerbsanalyse bei der Preisgestaltung. Sie hilft Ihnen zu erkennen, wo Sie stehen und wo Sie sich verbessern können.

Vergleichen Sie Ihre Preise, Features und Positionierung mit denen Ihrer Mitbewerber an einem Ort. Erkennen Sie Lücken, finden Sie Chancen und passen Sie Ihre Strategie sicher an.

Außerdem werden komplexe Daten dadurch leichter verständlich. Sie können die Ergebnisse Ihrer Wettbewerbsanalysen in anschauliche Grafiken umsetzen und schneller Maßnahmen ergreifen.

Warum diese Vorlage verwenden:

Stellen Sie Ihre Positionierung im Vergleich zu Wettbewerbern auf einem ClickUp-Whiteboard dar

Stellen Sie die Produktangebote Ihrer Mitbewerber Ihren eigenen gegenüber, um Chancen zu identifizieren

Erfahren Sie, wie Wettbewerber Rabatte gewähren oder Dienstleistungen bündeln

Setzen Sie Ihre Ideen um, indem Sie die Ergebnisse aus dem Whiteboard in ClickUp-Aufgaben umwandeln

🤑 Ideal für: Produktmarketer und Wachstumsteams, die eine visuelle, kollaborative Methode benötigen, um Wettbewerber zu vergleichen und ihre eigene Preisstrategie zu verfeinern.

9. Vorlage für Geschäftsangebote von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Starten Sie Sonderangebote schnell und einheitlich mit der ClickUp-Vorlage für Business-Angebote

Jedes Mal Angebote von Grund auf neu zu erstellen, kann Sie ausbremsen. Nutzen Sie stattdessen die ClickUp-Vorlage für Business-Angebote. Sie bietet Ihnen eine einfache, wiederverwendbare Möglichkeit, Angebote schnell zu erstellen und zu freigeben.

Die Vorlage fasst alle Ihre Informationen an einem Ort zusammen. Planen Sie Ihr Angebot, legen Sie Konditionen fest und verfolgen Sie den Fortschritt, ohne den Kontext wechseln zu müssen. Außerdem hilft sie Ihrem Team dabei, Angebote einheitlich und professionell zu gestalten. Auf lange Sicht unterstützt sie Sie dabei, Ihre Pipeline zu verwalten und sich auf den Abschluss von Geschäften zu konzentrieren.

Warum diese Vorlage verwenden:

Erarbeiten Sie gemeinsam mit Ihrem Team Angebotsdetails in einem gemeinsamen ClickUp-Dokument

Organisieren Sie Angebotsdetails und Konditionen mithilfe der Ansicht der Tabelle

Automatisieren Sie die E-Mail-Kommunikation mit Interessenten und Clients mithilfe von ClickUp Automatisierungen

Halten Sie die Ablaufdaten von Angeboten mit ClickUp-Fälligkeitsterminen und ClickUp-Erinnerungen im Blick

🤑 Ideal für: Vertriebsmitarbeiter und Leiter der Geschäftsentwicklung, die Angebote schneller und strukturierter erstellen und verwalten möchten.

📮 ClickUp Insight: 21 % der Befragten geben an, dass sie mehr als 80 % ihres Arbeitstages mit sich wiederholenden Aufgaben verbringen. Weitere 20 % sagen, dass solche Aufgaben mindestens 40 % ihres Tages in Anspruch nehmen. Das ist fast die Hälfte der Arbeitswoche (41 %), die für Aufgaben aufgewendet wird, die kein strategisches Denken oder keine Kreativität erfordern (wie Folge-E-Mails 👀). Die ClickUp AI-Agenten helfen dabei, diese mühsame Arbeit zu eliminieren. Denken Sie an die Erstellung von Aufgaben, Erinnerungen, Updates, Meeting-Notizen, das Verfassen von E-Mails und sogar das Erstellen von durchgängigen Workflows! All das (und noch mehr) lässt sich im Handumdrehen mit ClickUp automatisieren – Ihrer All-in-One-App für die Arbeit. 💫 Echte Ergebnisse: Lulu Press spart durch den Einsatz von ClickUp-Automatisierungen täglich 1 Stunde pro Mitarbeiter ein – was zu einer Steigerung der Effizienz der Arbeit um 12 % führt.

10. Vorlage für Produktpreise von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Nutzen Sie die ClickUp-Vorlage für Produktpreise, indem Sie Ihre Dienstleistungen wie Produkte behandeln – mit klaren, einheitlichen Preisen

Die ClickUp-Vorlage für Produktpreise bringt Struktur in Ihre Preisentscheidungen.

Damit können Sie die Nachverfolgung der Kosten durchführen, Wettbewerber vergleichen und die Einstellung Ihrer Margen an einem Ort festlegen. Sie können verschiedene Preisstrategien testen und deren Auswirkungen beobachten.

Die Vorlage ersetzt statische Tabellenkalkulationen, sodass Ihr Team stets mit aktuellen Preisen und konsistenten Daten arbeitet.

Warum diese Vorlage verwenden:

Erfassen Sie Material-, Arbeits- und Gemeinkosten für jede SKU, um einen klaren Break-even-Punkt zu ermitteln

Richten Sie wiederholende Aufgaben in ClickUp ein, um Ihren Katalog vierteljährlich zu überprüfen und zu aktualisieren

Vergleichen Sie Preise über Produktkategorien und Marken hinweg

Führen Sie die Nachverfolgung von Variablen wie Standard-Einheitspreis und Mindestbestellmengen in benutzerdefinierten Feldern durch

🤑 Ideal für: Produktmanager und E-Commerce-Teams, die ein wiederholbares System benötigen, um Kosten zu verwalten und profitable Preise für einen umfangreichen Produktkatalog festzulegen.

Wie erstellen Sie eine effektive Liste der Preise für Servicepakete?

Nutzen Sie diese Tipps, um Preislisten zu erstellen, die Clients überzeugen und Scope Creep verhindern:

Ergebnisse vor abrechenbaren Stunden priorisieren: Gestalten Sie Ihr Gestalten Sie Ihr Preismodell als strategische Investition im Wert, den Ihre Kunden erhalten.

Definieren Sie klare Werte zwischen den Tarifen: Begründen Sie den Sprung vom „Standard“- zum „Premium“-Paket, damit der Unterschied im ROI offensichtlich ist

Legen Sie alle Kostenfaktoren offen: Seien Sie transparent in Bezug auf alle Ihre Preiselemente. So vermeiden Sie Unstimmigkeiten durch versteckte Gebühren.

Verwenden Sie intuitive Namenskonventionen: Achten Sie auf eine einheitliche Terminologie in Ihren Dokumenten und Dashboards. So lassen sich Ihre Angebote leichter verstehen und vergleichen.

Bieten Sie modulare Flexibilität: Lassen Sie Clients bestimmte Aspekte Ihres Angebots individuell anpassen. Das gibt ihnen Flexibilität, ohne Ihnen zusätzlichen Verwaltungsaufwand zu verursachen.

Überprüfen Sie Ihre Margen vierteljährlich: Beobachten Sie Ihre Erträge regelmäßig, um sicherzustellen, dass Ihre Preise Ihr Fachwissen und Ihre Ziele widerspiegeln.

Jessie Whitman, Senior Director Events bei Convene, schätzt die Vorlagen von ClickUp:

„Der größte Meilenstein für mich bei ClickUp waren die anpassbaren Vorlagen und die Möglichkeit, diese Einheitlichkeit auf alle unsere Standorte in jeder Region zu übertragen, sodass das Kundenerlebnis unabhängig davon, welchen Convene-Standort sie besuchen, immer gleich ist.“

„Der größte Meilenstein für mich bei ClickUp waren die anpassbaren Vorlagen und die Möglichkeit, diese Einheitlichkeit auf alle unsere Standorte in jeder Region zu übertragen, sodass das Kundenerlebnis unabhängig davon, welchen Convene-Standort sie besuchen, immer gleich ist.“

Verwandeln Sie Leads schneller in Abschlüsse mit ClickUp

Zersplitterte Dokumentation und ein unübersichtlicher Kontext bremsen Sie nicht nur aus. Sie schmälern Ihre Margen und sorgen für ein uneinheitliches Kundenerlebnis. Dies gilt insbesondere dann, wenn Ihre Preislisten, Angebote und Projekt-Workflows in verschiedenen Apps isoliert sind.

Vermeiden Sie mit ClickUp unklare Angebote, Fehler bei der Preisgestaltung und administrativen Stress. Da Ihre Angebote, Preise, Projektaufgaben, Dokumente und Team-Chats an einem Ort zusammengefasst sind, verlieren Sie nie den Überblick. Außerdem übernimmt die integrierte KI einen Großteil der Routinearbeit. So gelangen Sie innerhalb von Minuten statt Tagen von einem potenziellen Kunden zu einem Vertragsabschluss.

Sind Sie bereit, dem Preis-Chaos ein Ende zu setzen? Starten Sie kostenlos mit ClickUp und vereinen Sie Ihren gesamten Service-Prozess in einem einzigen, vernetzten Workspace.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Welche Informationen sollte jede Liste für Servicepakete enthalten?

Jede Liste für Servicepakete sollte Servicenamen mit klaren Beschreibungen, Preise (pro Einheit, Projekt oder Pauschale), Angaben zu Leistungen und Ausschlüssen, Bedingungen für die Zahlung sowie Gültigkeitsdaten enthalten. Außerdem ist es hilfreich, Angaben zu Überarbeitungslimits und Kontaktinformationen für Rückfragen aufzunehmen.

Was ist der Unterschied zwischen einer Vorlage für eine Preisliste und einer Vorlage für ein Serviceangebot?

Eine Preislistenvorlage ist ein allgemeiner Katalog all Ihrer Dienstleistungen und deren Standardkosten, ähnlich wie eine Speisekarte. Eine Dienstleistungsangebotvorlage ist ein benutzerdefiniertes Dokument. Sie präsentiert eine spezifische Lösung für das individuelle Problem eines Clients und kombiniert dabei den Umfang, die Zeitleiste und die Preise, die auf ihn zugeschnitten sind.

Sie sollten Ihre Preisvorlagen mindestens vierteljährlich überprüfen. Oder immer dann, wenn sich Ihre internen Kosten, die Marktbedingungen oder Ihr Leistungsangebot erheblich ändern. Die Verwendung veralteter Vorlagen ist ein häufiger Grund dafür, dass Geschäfte zu wenig berechnen und Geld verschenken.