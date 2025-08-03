13 kostenlose Vorlagen für Verkaufsangebote, um Geschäfte schneller abzuschließen

Stellen Sie Ihre Angebote immer noch in letzter Minute zusammen, während die Clients warten? Das ist Anfängerfehler.

Ein überstürztes, unklares oder lückenhaftes Angebot wirkt unvorbereitet, und kein Client würde darauf wetten.

Sie brauchen etwas, das genauso hart arbeitet wie Sie – ein übersichtliches, überzeugendes Angebot, mit dem Sie den Client ohne endloses Hin und Her an Land ziehen können.

Und das Beste daran: Sie müssen nicht bei Null anfangen. In diesem Blogbeitrag finden Sie kostenlose Vorlagen für Verkaufsangebote, mit denen Sie schneller Angebote erstellen, klare Erwartungen festlegen und Geschäfte ohne Last-Minute-Panik abschließen können. ✅

Was sind Vorlagen für Verkaufsangebote?

Vorlagen für Verkaufsangebote sind vorstrukturierte Dokumente zur Präsentation eines Produkts oder einer Dienstleistung für Clients. Sie enthalten Abschnitte für die Bedürfnisse des Clients, Lösungsvorschläge, Leistungen, Zeitleisten und Kosten.

Unternehmen (insbesondere B2B-Firmen) und Dienstleister (wie Freiberufler, Agenturen oder Berater) verwenden diese Vorlagen, um sicherzustellen, dass Produktangebote konsistent, umfassend und professionell sind.

Mit einer Vorlage können Teams und Freiberufler schnell die Daten des Clients eintragen, ohne jedes Angebot von Grund auf neu erstellen zu müssen. Das spart Zeit und reduziert Fehler.

💡 Profi-Tipp: Fügen Sie eine Mini-FAQ-Seite für stille Einwände hinzu. Denken Sie an alle Fragen, die Geschäfte hinter verschlossenen Türen zum Scheitern bringen: „Ist das skalierbar?“ „Was ist, wenn wir bereits X verwenden?“ Beantworten Sie diese Fragen in Ihrem Verkaufsangebot, bevor sie gestellt werden.

Was macht eine gute Vorlage für ein Verkaufsangebot aus?

Eine gut strukturierte Vorlage für Verkaufsangebote ist unerlässlich, um Ihr Wertversprechen effektiv zu kommunizieren und Geschäfte abzuschließen. Sie sollte auf die Bedürfnisse des Clients eingehen, klare Informationen liefern und die Entscheidungsfindung erleichtern.

Hier sind einige Aspekte, auf die Sie achten sollten:

Klare Zusammenfassung: Beginnt mit einer prägnanten Übersicht, in der die Herausforderungen des Clients und die Lösungen Ihres Unternehmens beschrieben werden

Strukturierte Abschnitte: Bietet vorgefertigte Layouts für Projektumfang, Leistungen, Preise und Zeitleisten, um die Erstellung zu beschleunigen

Transparente Preisstruktur: Mit einer Aufschlüsselung der Kosten, Zahlungsbedingungen und optionalen Services oder Add-Ons

Einfach anpassbare Felder: Ermöglicht Ihnen die schnelle Personalisierung von Angeboten mit Kundennamen, spezifischen Ermöglicht Ihnen die schnelle Personalisierung von Angeboten mit Kundennamen, spezifischen Projektzielen und individuellen Servicedetails

Übersichtliches, professionelles Format: Hebt wichtige Details wie Kapitalrendite (ROI), Wertversprechen und nächste Schritte hervor, ohne den Leser zu überfordern

Features für die Zusammenarbeit: Ermöglicht es internen Teams, direkt in der Vorlage Kommentare abzugeben, Bearbeitungen vorzuschlagen und Referenzdateien anzuhängen

Beschreibungen zur Status-Nachverfolgung: Markiert Angebote als Entwurf, Gesendet, Überprüft oder Genehmigt, damit alle über den Fortschritt informiert sind

Integrierte Aufgabenverwaltung: Weist Elemente wie Überarbeitungsaufgaben, Feedback-Anfragen an Clients oder Erinnerungen zur Nachverfolgung innerhalb des Angebots zu

Optionen zur visuellen Organisation: Unterstützt Tabellen, Checklisten, Zeitleisten und Flussdiagramme, um komplexe Details leicht verständlich zu machen

Optionen für elektronische Signaturen und Export: Ermöglicht schnelle Genehmigungen dank integrierter Unterstützung für elektronische Signaturen oder einfachem Export in die Formate PDF und Dokument

Nachverfolgung der Client-Interaktion: Überwacht, wann ein Client das Angebot öffnet, ansieht oder darauf reagiert, um intelligentere Nachfassaktionen zu ermöglichen

Um potenzielle Kunden zu gewinnen, erstellen Sie ein personalisiertes Dokument, das klar auf die Kundenbedürfnisse eingeht, relevante Leistungsmetriken hervorhebt und Ihr Angebot von der Konkurrenz abhebt.

📮ClickUp Insight: Die Ergebnisse unserer Umfrage zur Effektivität von Meetings zeigen, dass Wissensarbeiter in einem Unternehmen mit 100 Mitarbeitern fast 308 Stunden pro Woche in Meetings verbringen könnten! Aber was wäre, wenn Sie diese Meeting-Zeit reduzieren könnten? Der einheitliche Workspace von ClickUp reduziert unnötige Meetings drastisch! 💫 Echte Ergebnisse: Clients wie Trinetix konnten die Anzahl der Meetings um 50 % reduzieren, indem sie die Projektdokumentation zentralisierten, Workflows automatisierten und die teamübergreifende Sichtbarkeit mithilfe unserer App für alles rund um die Arbeit verbesserten. Stellen Sie sich vor, Sie könnten jede Woche Hunderte von produktiven Stunden zurückgewinnen!

13 gebrauchsfertige Vorlagen für Verkaufsangebote, um mehr Geschäfte abzuschließen

Verkaufsangebote müssen klar, überzeugend und schnell zu liefern sein.

ClickUp ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat. Sie hilft Teams dabei, Aufgaben, Dokumente und Client-Workflows an einem Ort zu verwalten. Außerdem enthält sie vorgefertigte Vorlagen, mit denen Ihre Angebote einheitlich und professionell aussehen.

Im Folgenden stellen wir Ihnen 13 Vorlagen für Verkaufsangebote vor, die diese Angebotsmanagement-Software bietet.

1. Vorlage für ClickUp-Dienstleistungsangebote

Kostenlose Vorlage Erstellen, versenden und verfolgen Sie Angebote mühelos mit der Vorlage für Dienstleistungsangebote von ClickUp

Die Vorlage für ClickUp-Dienstleistungsangebote hilft Ihnen dabei, ausgefeilte, detaillierte Angebote zu erstellen, die klare Erwartungen festlegen, Ihren Wert hervorheben und die Genehmigung durch den Client beschleunigen. Sie wurde entwickelt, um Formatierungsprobleme und fehlende Details zu vermeiden, damit Sie sich ganz auf die Präsentation und den Abschluss konzentrieren können.

Sie erhalten mehr als nur eine Vorlage – Sie erhalten einen strukturierten, anpassbaren Workspace, der jede Phase des Angebotsprozesses vereinfacht, von der Gliederung der Dienstleistungen bis zur Nachverfolgung von Genehmigungen.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Gliedern Sie Servicepakete, Preismodelle und Zeitleisten in einem übersichtlichen, kundenfreundlichen Format

Servicestufe , Vertragsdauer und Abrechnungszyklus , um jedes Angebot individuell anzupassen Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder wieund, um jedes Angebot individuell anzupassen

Verfolgen Sie Angebote nach Phasen mit Ansichten wie „Neue Angebote“, „Verhandlungen“ und „Zur Unterzeichnung bereit“

📌 Ideal für: Teams, die maßgeschneiderte Vertriebslösungen mit detaillierten Leistungen, Preisen und Zeitleisten präsentieren müssen, um schnell neue Geschäfte abzuschließen.

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie Ihre Verkaufsangebote optimieren? Sehen Sie sich dieses Video zur Verwendung von KI im Vertrieb an! Entdecken Sie praktische Möglichkeiten, wie KI Ihnen dabei helfen kann, Angebote zu personalisieren, Nachfassaktionen zu automatisieren und Kundenbedürfnisse zu analysieren – damit Sie smarter pitchen, schneller reagieren und mit weniger Aufwand mehr Abschlüsse erzielen können.

2. Vorlage für Projektangebote von ClickUp

Kostenlose Vorlage Visualisieren Sie den Fortschritt von Angeboten mit der Whiteboard-Vorlage für Projektangebote von ClickUp

Die ClickUp-Vorlage für Projektangebote im Whiteboard-Format hilft Ihnen, chaotisches Hin und Her zu vermeiden und klare, visuelle Angebote zu erstellen, die schneller genehmigt werden. Sie eignet sich perfekt, um grobe Ideen in strukturierte Pläne umzusetzen – alles in einem einzigen Drag-and-Drop-Workspace.

Mit dieser Vorlage können Sie mit Haftnotizen, Formen, Text und Aufgaben frei brainstormen und dann nahtlos von der Planung zur Ausführung übergehen, ohne an Schwung zu verlieren.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erstellen Sie mit Whiteboard-Tools wie Haftnotizen und Formen eine visuelle Karte Ihrer Projektideen

Projektübersicht , die Ihr Team von Anfang an aufeinander abstimmt Erstellen Sie eine kollaborative, die Ihr Team von Anfang an aufeinander abstimmt

Verwandeln Sie Brainstorming-Ergebnisse mit einem Klick in umsetzbare Aufgaben – ganz ohne manuelle Übergaben

📌 Ideal für: Fachleute, die Projektumfänge, Meilensteine und Ressourcenbedarf klar umreißen, um alle Beteiligten vor Beginn der Arbeit aufeinander abzustimmen.

🧠 Wissenswertes: 1960 führte Rosser Reeves von Ted Bates & Co. das Alleinstellungsmerkmal (Unique Selling Proposition, USP) ein – eine einfache Idee, die die Werbung für immer veränderte. Verkaufsangebote basieren noch immer auf dem gleichen Grundprinzip: Zeigen Sie, was Sie von anderen unterscheidet.

3. ClickUp-Vorlage für Geschäftsangebote

Kostenlose Vorlage Nutzen Sie die ClickUp-Vorlage für Geschäftsangebote, um überzeugende und erfolgreiche Angebote für potenzielle Clients zu erstellen

Die ClickUp-Vorlage für Geschäftsangebote bietet ein visuelles System zum Erstellen von Ideen, Strukturieren von Leistungen und Präsentieren von ausgefeilten, kundenorientierten Angeboten, ohne jedes Mal von vorne beginnen zu müssen.

Diese flexible Vorlage für Beratungsangebote hilft Ihnen dabei, die Bedürfnisse Ihrer Clients, Ihr Wertversprechen und Ihre Lösung in einem übersichtlichen, logischen Flow zu verbinden. Sie verbringen weniger Zeit mit der Formatierung und haben mehr Zeit, um Geschäfte voranzubringen.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erstellen Sie flexible, professionelle Angebote, ohne sie von Grund auf neu schreiben zu müssen

Richten Sie Schlüsselelemente wie Meilensteine, Preise und Zeitleisten visuell aneinander aus, um Genehmigungen zu beschleunigen

Passen Sie die Struktur ganz einfach an die Größe, Komplexität oder Branche Ihres Projekts an

📌 Ideal für: Unternehmen, die Dienstleistungsangebote, Strategiepläne und Investitionsmöglichkeiten präsentieren, um Partnerschaften und Finanzierungen zu sichern.

💡 Profi-Tipp: Fügen Sie Ihrem nächsten Verkaufsangebot eine fünfminütige Prüfung oder Analyse hinzu. Fügen Sie eine kurze Bewertung des aktuellen Setups (Standort, Strategie, Workflow usw.) hinzu, um zu zeigen, dass Sie Zeit investiert haben. Das zeugt von Initiative und verleiht Ihnen Autorität. 🎯

4. Vorlage für kommerzielle Angebote von ClickUp

Kostenlose Vorlage Passen Sie Angebote für jeden Client mit der Vorlage für kommerzielle Angebote von ClickUp an

Ein detailliertes kommerzielles Angebot zu erstellen, wenn ein Client innerhalb eines Tages einen Vergleich der Preise, des Leistungsumfangs und der Lieferbedingungen verlangt, ist eine echte Herausforderung. Die ClickUp-Vorlage für kommerzielle Angebote wurde entwickelt, um Ihr Angebot zu organisieren, die Erstellung zu beschleunigen und Fehler zu vermeiden, die Sie den Auftrag kosten können.

Diese Vorlage bietet Ihnen eine übersichtliche Struktur, mit der Sie komplexe Dienstleistungen oder Produkte in übersichtliche Abschnitte unterteilen können – Bedingungen, Leistungen, Preisstufen, Ausschlüsse und Zeitleisten –, ohne sich um die Formatierung kümmern zu müssen.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Gruppieren Sie optionale Services oder Upselling-Pakete schnell in separaten Blöcken, um für Klarheit zu sorgen und die Konversion zu verbessern

Betten Sie wichtige Termine, Fristen und Genehmigungsschritte mit visuellen Widgets direkt in das Angebot ein

Projektplan , damit Clients genau sehen, was wann auf sie zukommt Präsentieren Sie vom ersten Tag an einen vollständigen, damit Clients genau sehen, was wann auf sie zukommt

📌 Ideal für: Unternehmen, die strukturierte Geschäftsabschlüsse mit Produktdetails, Kostenaufschlüsselungen und Bedingungen präsentieren, um Transaktionen schneller abzuschließen.

🔍 Wussten Sie schon? Verkaufsangebote können je nach Umfang zwischen einer einzigen Seite und umfangreichen Dokumenten mit mehreren Bänden variieren. Ein Beispiel: Als Boeing 2010 um einen milliardenschweren Auftrag der US-Luftwaffe konkurrierte, umfasste das Angebot für das KC-X-Tankflugzeugprogramm über 8.000 Seiten! Es enthielt umfassende technische Spezifikationen, Konformitätsdokumente und detaillierte Kostenaufstellungen. Die meisten Geschäftsangebote müssen zwar nicht annähernd so lang sein, aber dies zeigt, wie sehr die Anpassung der Tiefe und Detailgenauigkeit Ihres Angebots an die Bedürfnisse Ihres Clients – und die Größe der Chance – den Ausschlag für den Abschluss großer Geschäfte geben kann. 🏆

5. Vorlage für Budgetangebote von ClickUp

Kostenlose Vorlage Nehmen Sie schnelle Anpassungen vor und verfolgen Sie Budgetgenehmigungen mit der Vorlage für Budgetvorschläge von ClickUp

Wenn Clients eine klare, gut strukturierte Budgetaufschlüsselung benötigen, kann jede Unklarheit in Ihrem Angebot Ihre Chancen beeinträchtigen. Die ClickUp-Vorlage für Budgetangebote bietet Vertriebsmitarbeitern alles, was sie benötigen, um Kosten, Zeitleisten und Leistungen sicher und präzise zu präsentieren – direkt aus der Box.

Dieses gebrauchsfertige Dokument kartiert schnell alle Projektkosten mit integrierten Feldern für Kostenaufschlüsselungen, Zahlungsbedingungen und Implementierungspläne. Es lässt sich leicht anpassen, sodass jedes Angebot den Anforderungen des Clients entspricht und jedes Mal ein professionelles, einheitliches Format bietet.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Präsentieren Sie Budgets übersichtlich mit bearbeitbaren Feldern für Kosten, Zeitleisten und Zahlungsbedingungen

Verwenden Sie vorgefertigte Grafiken wie Diagramme und Tabellen, um komplexe Zahlen zu vereinfachen

Liefern Sie professionelle, leicht zu genehmigende Angebote, ohne bei Null anzufangen

📌 Ideal für: Teams, die Projekt- oder Betriebsbudgets planen und ein klares, detailliertes Format benötigen, um Kosten darzustellen und finanzielle Anforderungen zu begründen.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie mit ClickUp eine visuelle Übersicht über die „ersten 30 Tage“ Eine der besten Möglichkeiten, Ihren Clients den Weg zum Erfolg zu ebnen und ihnen die Angst vor dem Einstieg zu nehmen, besteht darin, ihnen genau zu zeigen, was sie nach der Unterzeichnung erwartet. Erstellen Sie eine übersichtliche Darstellung der „ersten 30 Tage“, in der wichtige Meilensteine, Ergebnisse und nächste Schritte aufgeführt sind. Dies kann eine einfache Zeitleiste, eine Checkliste oder sogar eine Schritt-für-Schritt-Roadmap sein. So geht's in ClickUp: Verwenden Sie die Zeitleiste oder die Gantt-Ansicht von ClickUp , um jede Onboarding-Phase vom Start bis zu den ersten Ergebnissen zu planen.

erstellen Sie eine Checkliste oder Aufgabenliste* für jeden Aktionspunkt, damit Clients wissen, was ansteht und wer dafür verantwortlich ist.

Teilen Sie den Onboarding-Plan direkt mit Ihrem Client – dieser kann Kommentare hinzufügen, Fragen stellen und den Fortschritt in Echtzeit verfolgen.

Legen Sie automatische Erinnerungen und Fälligkeitsdaten fest, damit alle termingerecht arbeiten und verantwortlich sind. , damit alle termingerecht arbeiten und verantwortlich sind. Durch die Visualisierung des Onboarding-Prozesses in ClickUp setzen Sie nicht nur klare Erwartungen, sondern schaffen auch vom ersten Tag an Vertrauen und Transparenz. Ihre Clients fühlen sich sicher, gut informiert und bereit, den nächsten Schritt zu gehen – was Ihre Angebote noch überzeugender macht. 🚀

6. ClickUp-Vorlage für Vertragsmanagement

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie alle Aspekte Ihres Vertrags an einem Ort mit der ClickUp-Vorlage für Vertragsmanagement

Vertriebsmitarbeiter und Agenturen jonglieren oft mit vielen Client-Verträgen gleichzeitig – sie müssen nachverfolgen, wer unterschreiben muss, welche Fristen anstehen und welche Verlängerungen fällig sind. Die ClickUp-Vorlage für das Vertragsmanagement löst dieses Problem.

Es bietet ein ausgefeiltes, professionelles Vertragssystem mit benutzerdefinierten Status und Feldern, die bereits eingerichtet sind, sodass Sie sofort loslegen können. Anstatt Ihren Tracker von Grund auf neu aufzubauen, sehen Sie auf einen Blick die Phase und die Beteiligten jeder Vereinbarung.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Nutzen Sie integrierte Erinnerungen und Fristen, um Verlängerungen und Genehmigungen im Blick zu behalten

Verfolgen Sie die Phase, die Beteiligten und den Status jedes Vertrags in einer übersichtlichen Ansicht

Überwachen Sie Budgets, Gebühren und Haftungslimits sowie rechtliche Meilensteine vom ersten Tag an

📌 Ideal für: Unternehmen, die Vertragslebenszyklen organisieren, Verpflichtungen überwachen und Verlängerungen oder Änderungen an einem zentralen Ort verwalten müssen.

💡 Profi-Tipp: Fügen Sie einen Abschnitt „Zukunftsausblick” ein. Zeichnen Sie ein kurzes, anschauliches Bild davon, wie die Welt Ihres Clients nach der Zusammenarbeit mit Ihnen aussehen könnte. Formulieren Sie das Beispiel für ein Verkaufsangebot wie eine Vorher-Nachher-Geschichte, damit sich Ihr Client die Transformation und den Wert, den Sie ihm bieten, besser vorstellen kann. Möchten Sie Ihren „Future Snapshot” noch überzeugender gestalten? ✨ Verwenden Sie das Feature „ClickUp-Dokumente”, um reichhaltige Grafiken, Tabellen und Checklisten direkt in Ihr Angebot einzufügen. Sie können sogar in Echtzeit mit Ihrem Team zusammenarbeiten, um eine aussagekräftige Vorher-Nachher-Darstellung zu erstellen, die Ihren Client überzeugt.

7. Vorlage für Vertriebs- und Marketingpläne von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie Vertriebs- und Marketing-Workflows mit der Vorlage für Vertriebs- und Marketingpläne von ClickUp

Wenn Vertriebs- und Marketingteams auf separaten Plattformen arbeiten, kommt es schnell zu Abstimmungen. Die ClickUp-Vorlage für Vertriebs- und Marketingpläne behebt dieses Problem mit einem einzigen, strukturierten Workspace, in dem Vertriebsziele, Marketingstrategien, Zeitleisten für Kampagnen und KPIs miteinander verbunden sind.

Sie können Kampagnen planen, Ressourcen zuweisen und Entscheidungen auf der Grundlage Ihrer Vertriebs- und Marketingstrategien treffen – ohne zwischen verschiedenen Tools hin- und herwechseln zu müssen.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Legen Sie Umsatzziele, Marketingziele und Kampagnenaufgaben in gebrauchsfertigen Abschnitten fest

Weisen Sie Eigentümerschaft zu, verfolgen Sie Fortschritte und sorgen Sie für abteilungsübergreifende Abstimmung

Nutzen Sie Statusaktualisierungen und Benachrichtigungen, um Verzögerungen frühzeitig zu erkennen und alle Termine sicher einzuhalten

📌 Ideal für: Teams, die detaillierte, umsetzbare Vertriebs- und Marketingstrategien entwickeln, die Einzelziele, Kampagnen und KPIs abteilungsübergreifend aufeinander abstimmen.

🧠 Wissenswertes: Archäologen haben Papyrusrollen aus dem Jahr 2000 v. Chr. gefunden, in denen Händler Handelsgeschäfte in schriftlicher Form angeboten haben – im Grunde genommen die antike Form von Verkaufsangeboten.

8. ClickUp-Vorlage für Vertriebspläne

Kostenlose Vorlage Automatisieren Sie Ihre Vertriebsinitiativen ganz einfach mit der ClickUp-Vorlage für Vertriebspläne

Die ClickUp-Vorlage für Vertriebspläne bietet Ihnen eine gebrauchsfertige Struktur, mit der Sie Ihre gesamte Vertriebsstrategie an einem Ort organisieren können – von der Festlegung der Ziele bis zur Umsetzung –, ohne alles manuell zusammenstellen zu müssen.

Im Gegensatz zur vorherigen Vorlage, die Marketingkampagnen und Vertriebsaktivitäten in einem Workflow vereint, ist diese Vorlage ausschließlich für die Vertriebsabwicklung konzipiert. Sie konzentriert sich vollständig auf die Festlegung von SMART-Zielen, die Skizzierung gezielter Strategien und die Verwaltung jedes Schritts des Vertriebsprozesses durch detaillierte Nachverfolgung der Aufgaben.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Strukturieren Sie Ihren gesamten Vertriebsprozess von der Planung bis zur Ausführung in einem speziellen Workspace

Verwenden Sie dynamische Ansichten wie Zeitleiste und Gantt , um Abhängigkeiten und Prioritäten zu visualisieren

Setzen Sie SMART-Ziele, weisen Sie Aufgaben zu und überwachen Sie den Fortschritt aller Vertriebsaktivitäten

📌 Ideal für: Vertriebsmitarbeiter und Manager, die Umsatzziele, Akquisestrategien und Kontaktpläne festlegen, um ein vorhersehbares Umsatzwachstum zu erzielen.

📖 Lesen Sie auch: Vorlagen für Verkaufsberichte

9. ClickUp-Vorlage für Angebotsanfragen

Kostenlose Vorlage Organisieren Sie alle Angebote, die Sie erhalten, an einem zentralen Ort mit der Vorlage „Angebotsanfrage“ von ClickUp

Die ClickUp-Vorlage für Angebotsanfragen organisiert alle Anforderungen, Fristen und Bewertungspunkte an einem Ort, sodass nichts übersehen wird.

Im Gegensatz zu einfachen Formularen ist diese Vorlage auf Flexibilität ausgelegt. Sie können jeden Abschnitt anpassen, von Projektdetails bis hin zu Lieferantenanforderungen, und jede Angebotsanfrage mit benutzerdefinierten Status wie „Eingereicht“, „Geprüft“, „Genehmigt“ oder „Abgelehnt“ nachverfolgen, um vollständige Sichtbarkeit zu gewährleisten.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Passen Sie RFQ-Abschnitte an Ihre spezifischen Projekt- und Lieferantenanforderungen an

projektspezifische Angebotsanfragen an mehrere Anbieter senden können – ohne wiederholte Arbeit Automatisieren Sie die Verteilung von Angebotsanfragen, sodass Siean mehrere Anbieter senden können – ohne wiederholte Arbeit

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen, indem Sie Kommentare und Bearbeitungen direkt in den Aufgaben einfügen, um Entscheidungen zu beschleunigen

📌 Ideal für: Vertriebsteams, unabhängige Auftragnehmer und Agenturen mit Kundenkontakt, die eine flexible, professionelle Möglichkeit benötigen, Angebotsanfragen zu versenden und die Antworten der Anbieter zu vergleichen.

10. ClickUp-Vorlage für die Kunden-Onboarding

Kostenlose Vorlage Schaffen Sie mit der ClickUp-Vorlage für die Kunden-Onboarding ein einladendes Erlebnis für neue Clients

Eine reibungslose Onboarding-Erfahrung für Kunden ist entscheidend, um Vertrauen aufzubauen und die Grundlage für langfristigen Erfolg zu schaffen. Die ClickUp-Vorlage für das Kunden-Onboarding begleitet Sie von der ersten Begrüßung bis zum Setup des Dienstes, sodass Sie konsistente, ausgefeilte Erfahrungen bieten können, ohne Details zu übersehen.

Diese Vorlage ist vollständig anpassbar. Sie können Aufgaben wie das Versenden von Willkommensgeschenken, die Planung von Onboarding-Anrufen, die Zuweisung interner Teammitglieder und das Sammeln von Onboarding-Fragebögen an einem Ort nachverfolgen und verwalten.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Personalisieren Sie die Einarbeitung mit benutzerdefinierten Feldern wie Kundentyp , Servicepaket und Datum des Einführungsgesprächs

Verwenden Sie Ansichten wie Kundenaufnahmeformulare und Aufschlüsselungen von Servicepaketen , um wichtige Schritte zu organisieren

Passen Sie die Vorlage mit Drag-and-Drop-Flexibilität und Echtzeit-Updates an Ihren Onboarding-Flow an

📌 Ideal für: Agenturen, die die Onboarding-Prozesse für Clients optimieren, Meilensteine nachverfolgen und eine nahtlose Übergabe vom Vertrieb zum Service sicherstellen möchten.

🔍 Wussten Sie schon? Einige wenige High-End-Agenturen sind dafür bekannt, dass sie ihre gedruckten Angebote leicht parfümieren – beispielsweise mit einem Hauch von Sandelholz oder Zitrusfrüchten –, um das physische Dokument hervorzuheben und eine sensorische Erinnerung zu schaffen.

11. Vorlage für ClickUp-Dienstleistungsvertrag

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Dienstleistungsverträge eine Übersicht über Ihre Dienstleistungen und legen Sie Zahlungsbedingungen fest

Die Vorlage für ClickUp-Dienstleistungsverträge hilft Ihnen dabei, klare, anpassbare Verträge zu erstellen, in denen genau festgelegt ist, was erwartet wird. So stellen Sie sicher, dass Projekte auf einer soliden Grundlage starten und alle Beteiligten auf dem gleichen Stand sind.

Mit integrierten benutzerdefinierten Feldern können Sie Vereinbarungen nach Servicetyp, Vertragswert oder Client-Informationen kategorisieren, sodass Sie den Fortschritt Ihrer Geschäfte stets im Blick behalten. Diese Vorlage hilft Ihnen dabei, Erwartungen festzulegen, den Umfang zu definieren und loszulegen – ohne sich über das Setup den Kopf zu zerbrechen.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um Servicetyp, Vertragswert und wichtige Kundendaten nachzuverfolgen

Setzen Sie vom ersten Tag an klare Erwartungen mit einem anpassbaren, professionellen Layout für Verträge

Teilen Sie Vereinbarungen in umsetzbare Aufgaben auf und weisen Sie Eigentümern zu, um eine reibungslose Ausführung sicherzustellen

📌 Ideal für: Dienstleister, die professionelle, anpassbare Verträge erstellen, in denen Leistungen, Zahlungsbedingungen und Projektvorstellungen klar definiert sind.

12. ClickUp CRM-Vorlage

Kostenlose Vorlage Verwandeln Sie verstreute Kundeninformationen mit der ClickUp-CRM-Vorlage in ein übersichtliches, umsetzbares System

Die ClickUp CRM-Vorlage hilft Ihnen, jede Unterhaltung, jeden Deal und jede Kundeninteraktion im Blick zu behalten, ohne den Überblick zu verlieren.

Es verfolgt jeden Lead anhand benutzerdefinierter Status wie „Qualifiziert“, „Genehmigung erforderlich“ oder „Geschlossen“ und organisiert Kontakte mit Feldern wie „CRM-Elementtyp“, „Branche“ und „Titel“, sodass Sie mühelos Prioritäten für die Kontaktaufnahme und die nächsten Schritte festlegen können.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie Leads anhand benutzerdefinierter Status, um den Fortschritt von Geschäften auf einen Blick zu überwachen

Sortieren und filtern Sie Kontakte mit benutzerdefinierten Feldern für intelligentere Nachfassaktionen

Wechseln Sie zwischen Ansichten wie „Vertriebsprozessansicht“ und „Meine Aufgabenansicht“, um die Pipeline und die täglichen Aufgaben zu verwalten

📌 Ideal für: Vertriebsteams, die Leads verwalten, Kundenkontaktpunkte nachverfolgen und Kontodaten organisieren, um Geschäfte reibungsloser durch die Pipeline zu bringen.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie ein Layout für Ihr Angebot, bei dem der Kunde selbst wählen kann. Verwenden Sie anklickbare Abschnitte oder ein interaktives Inhaltsverzeichnis. So können Entscheidungsträger direkt zu den Preisen springen, während technische Mitarbeiter sich mit den Spezifikationen befassen. Alle sind zufrieden, niemand muss scrollen.

13. ClickUp-Vorlage für Angebotsmemos

Kostenlose Vorlage Verwandeln Sie komplexe Verhandlungen mit der ClickUp-Vorlage für Vertragsentwürfe in unterzeichnete Verträge

Ein Deal-Memo leitet den Erstellungsprozess ein, bevor Verträge ins Spiel kommen. Es ist Ihr schnelles Verkaufsargument – damit beide Seiten aufeinander abgestimmt sind, ohne dass die Dynamik verloren geht. Mit der ClickUp-Vorlage für Deal-Memos lassen sich alle wichtigen Details frühzeitig organisieren, sodass Geschäfte schneller vorankommen.

Sie erhalten einen zentralen Space, in dem Sie Dokumente für jede Verhandlung personalisieren können. Legen Sie Bedingungen, wichtige Termine und Konditionen fest, ohne verstreute Kickoff-Dokumente oder lange E-Mail-Threads durchsuchen zu müssen.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Halten Sie wichtige Vertragsbedingungen frühzeitig fest, um die Abstimmung und Umsetzung zu beschleunigen

Markieren Sie Stakeholder mit Tags und fügen Sie Kommentare direkt in die Notiz ein, um die Zusammenarbeit zu beschleunigen

Mit integrierten Erinnerungen und Benachrichtigungen behalten Sie wichtige Termine und Aktionen im Blick

📌 Ideal für: Fachleute, die wichtige Verhandlungspunkte festhalten, Vertragsbedingungen nachverfolgen und Teams abstimmen, bevor formelle Verträge unterzeichnet werden.

Gewinnen Sie mit den Vorlagen für Verkaufsangebote von ClickUp schneller neue Clients

Die meisten Vorlagen für Verkaufsangebote fühlen sich wie eine Zwangsjacke an: immer dieselbe langweilige Struktur, dieselbe umständliche Sprache, die Sie zu etwas Anständigem umformulieren müssen.

ClickUp macht all das überflüssig. Mit den Vorlagen haben Sie die vollständige Kontrolle – Sie können Dokumente nach Belieben personalisieren, Ihr Branding hinzufügen, Abschnitte anpassen und sie so gestalten, dass sie zu Ihnen passen.

Sie können jeden Schritt des Erstellungsprozesses in ClickUp verwalten. Weisen Sie Aufgaben zu, legen Sie Fristen fest und halten Sie alle Angebote am Laufen, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen. Alles bleibt übersichtlich, einfach und bereit, wenn Sie es brauchen.

🚀 Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und erstellen Sie beeindruckende Angebote – schneller, einfacher und alles an einem Ort. ✅