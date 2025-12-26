So bewerten Sie skalierbare SaaS-Preismodelle

Bei der Auswahl des richtigen SaaS-Preismodells geht es nicht darum, die günstigste Option zu wählen. Es geht darum, zu wissen, wofür Sie bezahlen. Und darum, ob diese Kosten auch dann noch sinnvoll sind, wenn Ihr Geschäft wächst.

In diesem Leitfaden erläutern wir die gängigsten SaaS-Preismodelle. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie Sie SaaS-Preismodelle für Ihre Anforderungen bewerten können. Lesen Sie weiter und erfahren Sie, wie Sie überhöhte Kosten vermeiden können, wenn Ihr Team wächst!

Was sind SaaS-Preise und wie funktionieren sie?

SaaS-Preise sind die Gebühren, die Softwareunternehmen für die Nutzung ihrer Produkte verlangen. Anstatt Software einmalig zu kaufen, zahlen Sie eine wiederkehrende Gebühr für ein Abonnement, in der Regel monatlich oder jährlich. Diese Gebühr gewährt Ihnen fortlaufenden Zugriff auf das Produkt sowie Updates, Hosting und Support.

Das Herzstück jedes SaaS-Abrechnungsmodells ist eine „Wert-Metrik”. Das ist das, wofür Sie bezahlen. Das kann Folgendes sein:

Anzahl der Benutzer

Menge der gespeicherten Daten

Freigeschaltete Features

Durchgeführte Aktionen (wie API-Aufrufe oder gesendete Nachrichten)

Wenn Sie die Metriken zum Wert verstehen, können Sie besser vorhersagen, wie sich Ihre Kosten mit dem Wachstum Ihres Geschäfts entwickeln werden.

Das macht die Preisgestaltung bei SaaS so besonders:

Modell mit wiederkehrenden Einnahmen: Sie zahlen laufende Gebühren und keine hohen einmaligen Kosten.

Abonnementrhythmus: Die Abrechnung erfolgt regelmäßig, beispielsweise monatlich oder jährlich.

Abhängigkeit von Metriken: Die Kosten hängen von der Nutzung, den Benutzern oder den Features ab.

Gebündelte Services: Der Preis für das Abonnement umfasst Updates, Hosting und Kundensupport.

Die größte Herausforderung für Käufer ist die Überlastung mit Tools. Die Verwendung zu vieler unverbundener SaaS-Tools führt zu Work Sprawl – der Fragmentierung von Arbeitsaktivitäten über mehrere, unverbundene Tools, die nicht miteinander kommunizieren. Dies führt zu Zeitverschwendung, fehlendem Kontext und unklaren Softwarekosten.

Wenn die Arbeit verstreut ist, ist es schwierig zu erkennen, für welche Tools Sie bezahlen – und ob sie ihr Geld wert sind. Ein einziger konvergierter Workspace macht es viel einfacher, die Nachverfolgung der Ausgaben durchzuführen und den tatsächlichen Wert zu verstehen.

📮 ClickUp Insight: Teams mit geringer Leistung verwenden mit viermal höherer Wahrscheinlichkeit mehr als 15 Tools, während leistungsstarke Teams ihre Effizienz aufrechterhalten, indem sie ihre Tool-Ausstattung auf maximal neun Plattformen beschränken. Aber wie wäre es mit der Verwendung einer einzigen Plattform? Als weltweit erster konvergenter KI-Arbeitsbereich vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform, komplett mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, smarter zu arbeiten? ClickUp eignet sich für jedes Team, macht die Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

Arten von SaaS-Preismodellen

Verschiedene SaaS-Unternehmen verwenden unterschiedliche Preismodelle.

Ihr Ziel? Eine Frage zu beantworten: Wofür bezahle ich?

Sehen wir uns die gängigsten Modelle an. Und helfen wir Ihnen bei der Entscheidung, welches für Sie das richtige ist.

Wir behandeln folgende Themen:

Pauschalpreise

Gestaffelte Preise

Nutzungsabhängige Preisgestaltung

Preise pro Benutzer

Freemium-Preismodell

Funktionsbasierte Preisgestaltung

Wann sind Pauschalpreise sinnvoll?

Bei der Flatrate-Preisgestaltung wird für Alles ein fester Preis berechnet. Es gibt keine Stufen und keine Nutzungslimits.

Dies eignet sich gut für einfache Tools oder Produkte in der Anfangsphase, bei denen alle Kunden ähnliche Anforderungen haben.

Der Nachteil? Gelegenheitsbenutzer könnten den Preis als zu hoch empfinden. Power-Benutzer hingegen erhalten einen hohen Wert, ohne mehr zu bezahlen. Dadurch bleibt Geld auf dem Tisch liegen.

Hier ein kurzer Überblick über die Vor- und Nachteile:

✅ Vorteile

Leicht verständlich

Vorhersehbare Kosten

Einfach für Anbieter zu verwalten

❌ Nachteile

Kein Upgrade-Pfad

Nicht nutzungsabhängig

Kann kleinere Teams abschrecken

Wann eignet sich eine gestaffelte Preisgestaltung am besten?

Das gestaffelte Preismodell ist das gängigste Modell. Es bündelt Features in mehreren verschiedenen Plänen – in der Regel drei oder vier – zu unterschiedlichen Preisen.

Stufe Typische Zielgruppe Häufige Inklusivleistungen Starter Kleine Teams, Einzelpersonen Kern-Features, limitierter Speicherplatz Professionell Wachsende Teams Erweiterte Features, Integrationen Enterprise Große Unternehmen Benutzerdefinierte Limits, dedizierter Support, Sicherheitskontrollen

Dieses Modell funktioniert, weil es für unterschiedliche Teamgrößen und Budgets geeignet ist. Außerdem bietet es Ihnen einen klaren Weg für Upgrades, wenn Ihre Anforderungen wachsen.

🤝 Freundliche Erinnerung: Der Schlüssel zum Erfolg einer gestaffelten Preisgestaltung ist Transparenz. Wenn nicht klar ersichtlich ist, warum eine höhere Stufe mehr kostet, ist die Preisgestaltung schlecht konzipiert.

Bei der Auswahl eines Tarifs sollten Kunden sich auf ihre tatsächlichen Bedürfnisse konzentrieren. Die Bezahlung von Features, die nicht genutzt werden, ist einer der häufigsten Fehler bei SaaS-Ausgaben.

Wann entspricht eine nutzungsbasierte Preisgestaltung dem Wert?

Bei der nutzungsbasierten Preisgestaltung, auch als Pay-as-you-go bekannt, werden Ihnen die Kosten entsprechend Ihrer Nutzung des Produkts in Rechnung gestellt.

Hier sind einige gängige Metriken, für die Ihnen möglicherweise Kosten entstehen:

API-Aufrufe oder -Anfragen

Datenspeicher oder -übertragung

Gesendete Nachrichten oder Benachrichtigungen

Aktive Benutzer oder Ereignisse, die nachverfolgt werden

Berechnen Sie die verbrauchte Zeit oder Guthaben.

Bei diesem Modell sind die Kosten direkt an den Wert gekoppelt. Sie zahlen nur dann mehr, wenn Sie mehr nutzen. Aus diesem Grund haben bereits 85 % der Softwareunternehmen diesen Ansatz in irgendeiner Form übernommen.

Es eignet sich perfekt für Tools, deren Nutzung von Kunde zu Kunde variieren kann, wie z. B. Cloud-Infrastrukturen oder E-Mail-Marketing-Plattformen. Es ist ideal für wachsende Geschäfte, kann jedoch die Budgetplanung erschweren. Die Kosten können sich von Monat zu Monat unvorhersehbar ändern.

Wann ist eine Preisgestaltung pro Benutzer sinnvoll?

Bei der Preisgestaltung pro Benutzer werden Ihnen die Kosten für jede Person berechnet, die das tool nutzt.

Es ist leicht verständlich und skaliert mit dem Wachstum Ihres Teams. Deshalb ist es für Collaboration-Tools üblich.

Das Problem dabei? Dies kann manchmal die Einführung behindern. Teams vermeiden möglicherweise das Hinzufügen von Benutzern, um Geld zu sparen. Dies kann auch zu „Seat Hoarding” führen. Am Ende zahlen Sie für Softwarelizenzen für Personen, die die Software gar nicht nutzen.

👀 Wussten Sie schon? Unternehmen verlieren derzeit jährlich 21 Millionen Dollar durch ungenutzte SaaS-Plätze.

Bevor Sie sich für ein Modell pro Benutzer entscheiden, fragen Sie:

Müssen wir für inaktive Benutzer bezahlen?

Gibt es Rabatte für Mengen?

Können während des Laufzeitzyklus Plätze hinzugefügt oder entfernt werden?

Gibt es günstigere Plätze nur für Betrachter?

Wann hilft Freemium-Preissetzung bei der Akquise?

Freemium-Preismodelle bieten einen dauerhaft kostenlosen Free-Plan mit kostenpflichtigen Upgrades für zusätzliche Features.

Dies funktioniert gut bei Produkten, die sich durch Mundpropaganda verbreiten. Kostenlose Benutzer probieren das Produkt aus, gewöhnen sich daran und einige entscheiden sich schließlich für ein Upgrade. Wenn dies funktioniert, werden Ihre kostenlosen Benutzer zu Ihrem besten Marketingkanal.

🤝 Freundliche Erinnerung: Das größte Risiko besteht darin, die richtige Balance zu finden. Wenn der Free-Plan zu großzügig ist, wird niemand ein Upgrade vornehmen. Ist er jedoch zu eingeschränkt, bleiben neue Benutzer nicht lange genug, um den Wert zu erkennen.

Wann eignet sich eine funktionsbasierte Preisgestaltung für ein Unternehmen?

Die funktionsbasierte Preisgestaltung konzentriert sich darauf, bestimmte, hochwertige Features freizuschalten, anstatt nur die Limite zu erhöhen. Dies ist sehr verbreitet bei Software, die an große Unternehmen verkauft wird, wo Dinge wie erweiterte Sicherheit, Compliance-Tools und benutzerdefinierte Integrationen nicht verhandelbar sind und einen höheren Preis rechtfertigen.

Enterprise-Kunden benötigen häufig:

Single Sign-On (SSO)

Prüfprotokolle

Compliance tools

Erweiterte Berechtigungen

Benutzerdefinierte Integrationen und API-Zugriff

Engagierter Support und Service Level Agreements (SLAs)

Kleinere Teams benötigen diese Features möglicherweise nicht, weshalb sie separat berechnet werden.

So bewerten Sie SaaS-Preismodelle für Ihr Geschäft

Nachdem Sie nun die verschiedenen Modelle kennen, stellt sich die Frage, wie Sie diese für Ihr Geschäft bewerten können. Dabei geht es um mehr als nur den Listenpreis. Schauen wir uns das genauer an. 🛠️

Definieren Sie Metriken, die sich an den Ergebnissen orientieren.

Der erste Schritt besteht darin, sich die Wertkennzahl anzusehen – also das, wofür Ihnen Kosten berechnet werden – und zu fragen, ob diese tatsächlich mit den Ziel-Metriken übereinstimmt, die Sie erreichen möchten. Eine gute Wertkennzahl sollte steigen, wenn Sie mehr Wert aus dem Produkt ziehen.

📌 Beispielsweise ist eine Zahlung pro Benutzer für ein Collaboration-Tool sinnvoll, da es umso wertvoller ist, je mehr Benutzer es nutzen. Wenn sich nur die Hälfte Ihres Teams regelmäßig anmeldet, zahlen Sie zu viel. Führen Sie die Nachverfolgung der tatsächlichen Nutzung durch und vergleichen Sie sie mit dem, was Ihnen in Rechnung gestellt wird.

Anpassbare visuelle Berichte in Tools wie ClickUp Dashboards machen dies ganz einfach.

Sie können aktive Benutzer, die Nutzung von Features und Nutzungstrends über alle Teams hinweg in einer Ansicht verfolgen. So lassen sich ungenutzte Lizenzen, steigende Kosten oder Tools, die keinen Wert bieten, leicht erkennen. Das Ergebnis? Sie vermeiden Verschwendung und können Ihre Ausgaben zuverlässig prognostizieren.

Verfolgen Sie die KPI für die Einführung und Nutzung von SaaS an einem Ort über ClickUp-Dashboards.

Segmentieren Sie Kunden nach ihren Bedürfnissen und ihrer Zahlungsbereitschaft.

Nicht alle Kunden sind gleich. Ein kleines Start-up hat ganz andere Bedürfnisse und ein viel kleineres Budget als ein globales Unternehmen. Eine gute Preisgestaltung spiegelt dies wider, indem sie unterschiedliche Pakete für verschiedene Kundensegmente anbietet.

Als Käufer sollten Sie sich folgende Fragen stellen:

Werden wir wegen eines einzigen Features zu einem teureren Plan gedrängt?

Ist das mittlere Angebot fast perfekt, aber es fehlt ein wichtiges tool?

Wenn Sie Ihr Segment verstehen, können Sie Preisunterschiede und überteuerte Pläne leichter erkennen.

💡 Profi-Tipp: Holen Sie sich klares Feedback von den Personen, die die Tools tatsächlich nutzen. Sie können Teams fragen, welche Features sie benötigen, welche sie nie nutzen und wo die Preise ihrer Meinung nach nicht angemessen sind – alles mithilfe von ClickUp Formularen. Sammeln und automatisieren Sie Feedback mit ClickUp Formularen – verwandeln Sie jede Antwort in eine umsetzbare Aufgabe. Alle Antworten werden automatisch in ClickUp übernommen, sodass Sie leicht Muster erkennen, Lücken zwischen den Plänen identifizieren und entscheiden können, ob sich ein höherer Tarif wirklich lohnt.

Modellieren Sie die Wirtschaftlichkeit pro Einheit mit Amortisationszeit und Margen.

Jetzt ist es an der Zeit, die Zahlen zu berechnen. Sie müssen die Gesamtbetriebskosten (TCO) berechnen, die weit über die monatliche Gebühr für das Abonnement hinausgehen.

Außerdem müssen Sie folgende Faktoren berücksichtigen:

Kostenkomponente Einmalig Wiederkehrend Notizen Abonnementgebühren — Monatlich/Jährlich Die Grundkosten der Software Implementierung/Onboarding Ja — Oftmals versteckte Vorabkosten Schulung Ja Laufend Die Zeit, die Ihr Team mit Lernen verbringt Integrationen Manchmal Manchmal Gebühren für die Verbindung mit anderen Tools Überschreitungen — Variabel Zusätzliche Gebühren für die Überschreitung von Limits

Wenn Arbeits- und Finanzdaten an einem Ort gespeichert sind, lassen sich die tatsächlichen Kosten leichter berechnen. Der Converged KI-Workspace von ClickUp hilft dabei, Kontext-Wildwuchs zu beseitigen und die Genauigkeit zu verbessern.

ClickUp vereint Aufgaben, Zeiterfassung, Dokumente und Dashboards in einem Workspace, sodass die Kostendaten immer mit der tatsächlichen Arbeit verknüpft bleiben.

📌 Ein Team, das beispielsweise ein Projektmanagement-Tool evaluiert, kann die pro Aufgabe aufgewendete Zeit verfolgen, Lieferantenverträge in ClickUp Docs verknüpfen und Nutzungstrends in Dashboards anzeigen.

ClickUp Brain, der kontextbezogene KI-Assistent, fasst anschließend die Aktivitäten zusammen und hebt Kostenlücken hervor. So können Teams ungenutzte Features erkennen, den tatsächlichen ROI schätzen und entscheiden, ob ein Tool heruntergestuft, ersetzt oder erweitert werden sollte.

Nutzen Sie ClickUp Brain, um Fragen zur Nutzung von SaaS-Tools, zu Kosten und Optimierungsmöglichkeiten zu beantworten.

Diese leistungsstarke Kombination aus Features und Fähigkeiten ist auch der Grund, warum Benutzer ClickUp lieben:

Ich finde es toll, dass ich alles griffbereit habe: Aufgaben, Dokumente, personalisierte Dashboards, Links zu Projekten oder Diskussionen, Suchfunktionen und eine gut funktionierende KI ... Kurz gesagt, es ist eine Umgebung, die Ihre Produktivität steigert und vor allem großen Teams ermöglicht, bei allen Projekten immer auf dem gleichen Stand zu sein. Durch die Möglichkeit, geschlossene/private Gruppen zu erstellen, können Clients auch an operativen Diskussionskanälen teilnehmen, ohne externe Messaging-Software verwenden zu müssen. Ich brauche nur ein ClickUp-Fenster geöffnet, um arbeiten zu können. TOP!

Stresstests für Verträge und Nutzungsszenarien

Der letzte Schritt besteht darin, die Preise im Hinblick auf zukünftige Möglichkeiten einem Stresstest zu unterziehen.

Was passiert mit Ihrer Rechnung, wenn Ihr Team im nächsten Jahr doppelt so groß wird?

Was passiert, wenn Ihre Nutzung während der Hochsaison sprunghaft ansteigt?

Modellieren Sie Best-Case-, erwartete und Worst-Case-Szenarien. Und bitte befolgen Sie einen ordnungsgemäßen SaaS-Beschaffungsprozess. Achten Sie auf Klauseln zu automatischen Verlängerungen, Preiserhöhungen und den Folgen, wenn Sie Ihren Plan kündigen oder herabstufen müssen.

Visualisieren Sie Nutzungstrends im Zeitverlauf, um realistische Prognosen zu erstellen und zu vermeiden, dass Sie sich an einen falschen Vertrag binden – alles mit ClickUp Dashboards.

SaaS-Preisstrategien, um Ihr Modell zu unterstützen

Ein Preismodell ist die Struktur der SaaS-Preisgestaltung, während eine Preisstrategie der Ansatz zur Einstellung der tatsächlichen Preise ist. Wenn Sie die Strategie hinter den Preisen eines Anbieters verstehen, verschafft Ihnen das einen Vorteil bei Verhandlungen und Bewertungen. 👀

Anwendungsfälle für Penetrationspreise

Ein Unternehmen tritt mit einem sehr niedrigen Preis in einen Markt ein, um schnell viele Kunden zu gewinnen. Sobald es sich etabliert hat, beginnt es, die Preise anzuheben. Dies ist eine gängige Strategie für neue Unternehmen, die versuchen, in einen umkämpften Markt einzusteigen.

Das Risiko für das Unternehmen besteht darin, dass es Kunden anzieht, die nur wegen des niedrigen Preises kommen und gehen, sobald dieser steigt. Als Käufer bedeutet dies, dass Sie anfangs vielleicht ein Schnäppchen machen. Seien Sie jedoch darauf vorbereitet, dass die Preise mit der Zeit steigen werden.

Anwendungsfälle für Preisabschöpfung

Price Skimming ist das Gegenteil von Penetration Pricing. Ein Unternehmen bringt ein neues, innovatives Produkt zu einem sehr hohen Preis auf den Markt, um den größtmöglichen Wert aus Early Adopters zu erzielen, die bereit sind, einen Aufpreis zu zahlen. Mit der Zeit senken sie den Preis, um einen breiteren Markt anzusprechen.

Dies zeigt sich bei innovativen Technologien, die zum Zeitpunkt ihrer Markteinführung kaum Konkurrenz haben. So kann das Unternehmen seine Forschungs- und Entwicklungskosten schnell wieder hereinholen.

Wertbasierte Methoden zur Preisforschung

Bei der wertorientierten Preisgestaltung wird der Preis auf der Grundlage des wahrgenommenen Werts für den Kunden festgelegt, nicht auf der Grundlage der Kosten oder der Konkurrenz. Unternehmen müssen die Probleme, die sie lösen, und den Wert dieser Lösung für ihre Kunden wirklich verstehen.

Diese Recherche umfasst häufig:

Kundeninterviews: Sprechen Sie direkt mit den Benutzern, um ihre Probleme zu verstehen und zu erfahren, wie das Produkt ihnen hilft.

Umfragen: Verwenden Sie Methoden wie den Van Westendorp Price Sensitivity Meter, um zu ermitteln, wie viel Menschen bereit sind zu zahlen.

Nutzungsdatenanalyse: Ermitteln Sie, welche Features von den zufriedensten und erfolgreichsten Kunden am häufigsten genutzt werden.

🧠 Wissenswertes: Viele globale SaaS-Produkte (z. B. Netflix, Spotify, Adobe) passen ihre Preise je nach Kaufkraft regional an ( Preisdiskriminierung ). Deshalb zahlen Benutzer in Indien oft weniger als Benutzer in den USA – diese Strategie sorgt für ein Gleichgewicht zwischen Marktnachfrage und Erschwinglichkeit.

Risiken einer wettbewerbsorientierten Preisgestaltung

Hier legt ein Unternehmen seine Preise auf der Grundlage der Preise der Konkurrenz fest. Diese können etwas niedriger, etwas höher oder genau auf dem gleichen Niveau liegen.

Dieser Ansatz geht davon aus, dass Ihre Mitbewerber ihre Hausaufgaben erledigt haben und ihre Produkte perfekt bepreist haben, was möglicherweise nicht der Fall ist. Außerdem ignoriert er Ihren einzigartigen Wert und kann zu einem „Wettlauf nach unten“ führen, bei dem sich die Unternehmen gegenseitig unterbieten, bis niemand mehr profitabel ist.

Best Practices für die Preisgestaltung von SaaS und häufige Fehler, die es zu vermeiden gilt

Selbst mit dem richtigen Modell und der richtigen Strategie kann die Preisgestaltung schiefgehen. Hier sind einige Best Practices, die Sie beachten sollten, unabhängig davon, ob Sie Software verkaufen oder kaufen. ✨

Halten Sie Preiseiten einfach und transparent

Gute Preiseiten sind übersichtlich gestaltet. Sie sollten die Pläne innerhalb von Sekunden verstehen können.

🚩 Zu den Warnsignalen gehören:

Versteckte Gebühren

Vage Features

Keine sichtbaren Preise

✅ Die besten Preisseiten beschränken sich auf drei oder vier Stufen, verwenden eine übersichtliche Vergleichstabelle und heben die beliebteste Option hervor.

💡 Profi-Tipp: Das gleiche Prinzip gilt auch für Ihre interne Dokumentation. Organisieren Sie Ihre Preisrecherchen zu Anbietern und machen Sie sie für Ihr gesamtes Team zugänglich, indem Sie sie in ClickUp Docs speichern.

Verbinden Sie die Paketierung mit klaren Metriken

Unter „Paketierung” versteht man die Zusammenstellung von Features in verschiedenen Plänen. Dies sollte nicht zufällig erfolgen. Jede Stufe sollte eine logische Reihe von Tools für einen bestimmten Kundentyp bieten.

🚩 Häufige Fehler:

Free-Pläne, die zu leistungsstark sind

Grund-Features sind hinter teuren Tarifen versteckt

✅ Sehen Sie mit ClickUp Dashboards, auf welche Features Ihr Team tatsächlich angewiesen ist, um das richtige Paket auszuwählen und überhöhte Kosten zu vermeiden.

🧠 Wissenswertes: SaaS-Unternehmen verwenden auf ihren Seiten mit Preisen häufig Preisverankerung – indem sie zuerst die höherpreisigen Pläne auflisten, wirken die niedrigeren Pläne psychologisch gesehen wie bessere Angebote.

Überwachen Sie die Preisentwicklung anhand wichtiger Metriken.

Die Preisgestaltung ist keine einmalige Angelegenheit. Sie muss regelmäßig überprüft und angepasst werden.

Sie sollten die Nachverfolgung von SaaS-Metriken durchführen, wie zum Beispiel:

Konversionsraten für jede Stufe

Wie oft Benutzer Upgrades oder Downgrades vornehmen und

Wie sich Preisänderungen auf die Kundenabwanderung auswirken

✅ Zentralisieren Sie Ihre Daten in ClickUp-Dashboards, um eine einzige Quelle für Preisdaten zu schaffen und Probleme schneller zu erkennen.

Nutzen Sie KI, um Feedback in großem Umfang zu verstehen.

Um kluge Preisentscheidungen zu treffen, müssen Sie Ihren Kunden zuhören. Es ist jedoch fast unmöglich, Tausende von Support-Tickets, Verkaufsgesprächsnotizen und Umfrageantworten manuell zu sichten. Hier kommt KI als Superkraft für moderne Teams ins Spiel. 🤩

ClickUp Brain fasst Themen zusammen, markiert Einwände und liefert schnell Erkenntnisse – ohne Ihren Stack mit AI Sprawl (oder zu vielen KI-Tools) zu überladen.

Analysieren Sie Kundendaten in Echtzeit und erhalten Sie KI-Erkenntnisse mit ClickUp.

Mit ClickUp den richtigen Preis finden

Die Preisgestaltung von SaaS ist nicht nur eine finanzielle Entscheidung – sie beeinflusst auch die Arbeitsweise und Skalierbarkeit Ihres Teams. Das richtige Modell wächst mit Ihnen, bleibt auch bei Nutzungsänderungen transparent und spiegelt im Laufe der Zeit den tatsächlichen Wert wider.

Das funktioniert jedoch nur, wenn Sie den vollständigen Überblick haben. Wenn Preisdaten, Nutzungsdaten und Daten zur Arbeit in verschiedenen tools gespeichert sind, verlieren Sie schnell den Überblick über die Kosten.

ClickUp führt alles zusammen – Projekte, Nutzungssignale, Feedback und KI-Erkenntnisse –, sodass Preisentscheidungen auf Fakten und nicht auf Annahmen basieren.

Möchten Sie erfahren, wie Sie durch die Konsolidierung Ihrer tools intelligentere Preisentscheidungen treffen können? Und dabei gleichzeitig Ihre gesamten SaaS-Ausgaben senken?

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Das gestaffelte Preismodell ist das gängigste SaaS-Preismodell. Es unterstützt viele Kundentypen und bietet klare Upgrade-Möglichkeiten.

Um Ihr SaaS-Preismodell auszuwählen, sollten Sie zunächst Ihre Kunden und den Wert verstehen, den Sie bieten. Wenn Ihre Kunden sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben, könnte eine gestaffelte oder funktionsbasierte Preisgestaltung gut funktionieren. Wenn der Wert direkt an den Verbrauch gekoppelt ist, sollten Sie eine nutzungsbasierte Preisgestaltung in Betracht ziehen.

Ein Preismodell ist die Struktur, nach der Sie Ihre Preise berechnen (z. B. pro Benutzer, gestaffelt). Eine Preisstrategie ist die Logik hinter dem Preis selbst (z. B. Preisgestaltung basierend auf Wettbewerbern, Wert oder Kosten).

Für die meisten SaaS-Unternehmen gilt: Ja. Transparente Preise schaffen Vertrauen und reduzieren Reibungsverluste. Die wichtigste Ausnahme bilden hochkomplexe Enterprise-Geschäfte, die benutzerdefinierte Lösungen und Verhandlungen erfordern.