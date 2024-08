Wie man das richtige Preismodell für eine Agentur wählt

Jake ist ein freiberuflicher digitaler Vermarkter, der seit drei Jahren in diesem Geschäft tätig ist. Er hat gerade einen großen Kunden an Land gezogen, aber die Sache hat einen Haken: Der Client verlangt eine Reihe einzigartiger Dienstleistungen, von denen Jake nicht weiß, wie er sie abrechnen soll. Jake merkt, dass ihr einheitlicher Ansatz für die Preisgestaltung nicht mehr ausreicht.

Wenn Sie in der Marketingwelt tätig sind, kommt Ihnen Jakes Dilemma wahrscheinlich bekannt vor. Ganz gleich, ob Sie als Freiberufler arbeiten, Teil eines Agenturteams sind oder Ihren eigenen Laden betreiben - die Frage nach der Preisgestaltung für Ihre Marketingdienstleistungen kann Ihnen Kopfzerbrechen bereiten.

Aber machen Sie sich darüber keine Sorgen! In diesem Beitrag werden wir das Geheimnis der gängigen Preismodelle von Agenturen lüften und die große Frage beantworten wie man einem Client eine Rechnung stellt ? Wir zeigen Ihnen verschiedene Möglichkeiten auf und helfen Ihnen, die perfekte Lösung für Ihr Geschäft und Ihre Kunden zu finden.

Was ist ein Agenturpreismodell?

Der Begriff Agenturpreismodelle bezieht sich darauf, wie eine Agentur die Art und Weise strukturiert, in der sie ihren Kunden die von ihr erbrachten Dienstleistungen in Rechnung stellt.

Je nach Umfang des Projekts, Grad des Vertrauens zwischen den Parteien, Art der Arbeit, Branche usw. gibt es unterschiedliche Preismodelle.

Die Wahl eines geeigneten Agenturpreismodells ist wichtig, weil:

Sie wollen Ihren Kunden weder zu wenig noch zu viel in Rechnung stellen

Transparenz bei den Kosten zeigt Ihren Kunden, dass sie Ihnen vertrauen können

Sie wollen nicht nach Abschluss des Projekts von jedem Client Geld verlangen

Sie müssen ihren Projektpreis verwalten und legen Sie einen Plan für die Zahlung fest, bevor Sie mit der Arbeit an dem Projekt beginnen. Auf diese Weise wissen alle Beteiligten, was sie am Ende zu erwarten haben.

Verschiedene Preismodelle von Agenturen verstehen

Es gibt in der Regel vier verschiedene Modelle der Zahlung, die Agenturen anwenden.

1. Wertorientiertes Preismodell

**Bei einem wertbasierten Preismodell stellt eine Agentur dem Client den wahrgenommenen Wert in Rechnung, den sie durch Traffic, Leads (organisch oder anderweitig) und Engagement in den sozialen Medien erzielt

Nehmen wir zum Beispiel an, eine Agentur verfügt über erfahrene UX-Designer, die bereits erfolgreich mit SaaS-Kunden gearbeitet haben. In diesem Fall kann die Agentur getrost wertbasierte Preismodelle für neuere SaaS-Kunden anbieten.

Beim Wert-Preismodell wird die Abrechnung nicht pro Stunde geleisteter Arbeit erledigt. Stattdessen erfolgt sie auf der Grundlage der Ergebnisse. Dies ist wahrscheinlich der größte Vorteil eines wertbasierten Modells.

**Das Ergebnis ist an den ROI gebunden, sodass der Client weiß, wofür er bezahlt, wenn er die Agentur beauftragt

Das bedeutet jedoch nicht, dass die Agentur nicht auch davon profitiert. Mit einer wertorientierten Preisgestaltung erhalten Sie langfristige Clients und vorhersehbare Einnahmen, sofern Sie Ergebnisse liefern. Sie können auch höhere Beträge verdienen, wenn Sie mehr Wert liefern und mehr Projekte übernehmen.

Für wen ist es geeignet

Größere, erfahrene Agenturen nutzen das Modell der wertorientierten Zahlung, weil sie über ein Portfolio oder einen Nachweis über den wahrgenommenen Wert verfügen, den sie ihren potenziellen Kunden bieten können.

2. Projektbasiertes Preismodell

Bei einem projektbasierten Preismodell berechnet eine Agentur ein Pauschalhonorar für ein bestimmtes Projekt. Der Umfang des Projekts wird besprochen, und der Client erhält einen festen Satz für eine bestimmte Leistung.

Die Zahlungsbedingungen werden in der Regel festgelegt, bevor die Agentur mit der Arbeit beginnt. Auf diese Weise haben beide Parteien (die Agentur und die Marke) vollständige Klarheit über das Projekt und seine Kosten.

Für wen ist es

Dieser Ansatz ist effektiv für Projekte mit klar definierten Zielen und Leistungen. Das könnte folgendermaßen aussehen: Eine Marketing-Agentur muss den organischen Traffic auf der Website des Kunden innerhalb von sechs Monaten um 40 % steigern.

Das projektbezogene Preismodell funktioniert auch, wenn der Client ein festes Budget für das gesamte Projekt hat.

3. Preismodell mit Stundensatz

Dies ist das einfachste Modell. **Die Agentur kann einen Stundensatz berechnen, der sich nach dem Projekt, den Dienstleistungen oder dem benötigten Talent richtet.

Benötigt der Client beispielsweise einen Inhaltsautor für eine unbestimmte Zeit, kann die Agentur ihm 20 Dollar pro Stunde Arbeit, die der Autor erledigt, in Rechnung stellen.

Der große Vorteil ist, dass ein stundenbasiertes Preismodell dem Kunden leicht zu erklären ist - Sie werden für jede Stunde Arbeit bezahlt. Der Client weiß also genau, wofür er zahlt.

Für wen ist es

Das Stundensatzmodell eignet sich gut für kontinuierliche Arbeit, Werkarbeiten oder Projekte mit möglicher Ausweitung des Umfangs.

4. Retainer-Preismodell

Beim Retainer-Modell vereinbaren der Client und die Agentur eine wiederkehrende Gebühr, die monatlich für ein bestimmtes Leistungsniveau an die Agentur gezahlt wird. Diese feste Gebühr kann am Anfang oder am Ende eines jeden Monats gezahlt werden.

Wenn ein potenzieller Client Sie zum Beispiel bittet, jeden Monat eine bestimmte Nummer von Blogbeiträgen, Newslettern und Social Posts zu liefern, können Sie mit ihm zu einem Preismodell auf Retainer-Basis wechseln.

Monatliche Retainer sorgen für ein vorhersehbares Einkommen und stellen sicher, dass eine Agentur regelmäßig für ihre Arbeit bezahlt wird und immer eine Anlaufstelle hat.

Mit solchen Modellen auf Abonnement-Basis hat Ihre Digitalagentur die Möglichkeit, langfristige Beziehungen zu bestehenden Clients aufzubauen. Da der Umfang der Arbeit genau definiert ist, kann der Kunde Ihren Beitrag fair bewerten; dies schafft Vertrauen und ermöglicht eine Bindung des Kunden.

Für wen ist es geeignet

Dieses Preismodell eignet sich perfekt für Dienstleistungen, die eine konstante Arbeit über einen längeren Zeitraum erfordern, wie Social Media Management, Content Marketing oder PR.

Marketing Agentur Preismodelle

Es gibt noch einige andere gängige Preismodelle für Agenturen, die bei Marketingagenturen besonders beliebt sind. Diese sind:

1. Leistungsabhängiges Preismodell

Bei einem leistungsbasierten Preismodell werden Sie auf der Grundlage Ihrer Ergebnisse bezahlt. Je besser Ihre Ergebnisse, desto mehr werden Sie bezahlt. Die Zahlung kann ein Prozentsatz des Umsatzes oder ein Festpreis für jeden generierten Lead sein.

Der große Vorteil dieses Modells ist, dass es Ihre Interessen mit denen Ihres Kunden in Einklang bringt. Wenn sie gewinnen, gewinnen Sie. Bei diesem Modell ist es für die Kunden einfacher, den ROI zu erkennen.

Wenn Sie gut sind in dem, was Sie zu erledigen haben, können Sie mehr Geld einbringen. Wenn Sie also in einer bestimmten Dienstleistung gut sind, können Sie durch Leistungspreise eine Menge Geld verdienen.

Für wen ist es geeignet

Dieses Modell eignet sich gut für Ergebnisse, die definiert oder quantifiziert werden können, wie Pay-per-Click-Werbung, Lead-Generierung oder Affiliate-Marketing.

2. Kosten-plus-Preismodell

Das Cost-Plus-Pricing, auch als Bruttomarge bekannt, ist ein traditionelleres Modell, bei dem Sie die tatsächlichen Kosten der Arbeit berechnen und einen vorher festgelegten Aufschlag für die Rentabilität der Agentur hinzufügen. Sie können diese Kosten berechnen, indem Sie die Gesamtzahl der von Ihnen geleisteten Arbeitsstunden oder die Gesamtzahl der Aufgaben nehmen und dann einen prozentualen Aufschlag hinzufügen. Das sind die Gesamtkosten für Ihre Dienstleistung.

Dieser prozentuale Aufschlag wird auch als Bruttomarge bezeichnet. Wenn Sie die Bruttomarge genau berechnen, können Sie einen Gewinn erzielen. Sie können für verschiedene Clients unterschiedliche Bruttomargen einstellen.

Der Vorteil des Cost-plus-Modells ist, dass es einfach nachzuverfolgen und vorhersehbar ist. Dieses Zahlungsmodell stellt sicher, dass Sie immer kostendeckend arbeiten. Je nachdem, welche Margen Sie wählen, kann es jedoch sein, dass Sie für den Wert, den Sie in die Tabelle einbringen, nicht angemessen entschädigt werden.

Für wen ist es geeignet

Dieses Modell eignet sich gut für Vermarkter oder Agenturen, die gerade erst anfangen, oder für Dienstleistungen, bei denen die Kosten vorhersehbar sind.

Nischen-Preismodelle

Abgesehen von den oben beschriebenen Preismodellen für Marketingagenturen haben einige Vermarkter und Agenturen Nischenpreismodelle entwickelt. Diese sind vielleicht nicht für jeden geeignet, aber es ist gut, sie zu kennen.

1. Pauschalpreis

Ein Pauschalpreis ähnelt der projektbezogenen Preisgestaltung, bei der ein Vermarkter oder eine Agentur eine vorher festgelegte Pauschale für die Dienstleistungen berechnet, die sie für einen Kunden erbringen. Vor Beginn des Projekts besprechen sie den Umfang des Projekts und legen ein Angebot fest. Der endgültige Kostenvoranschlag ändert sich nicht, wenn die Arbeit später mehr oder weniger als erwartet ausfällt.

Es ist Sache der Agentur oder des Freiberuflers, den richtigen Pauschalpreis zu ermitteln. Andernfalls kann es passieren, dass sie zusätzliche Arbeit erledigen, ohne dafür bezahlt zu werden.

Ein Pauschalhonorar ist in der Regel für standardisierte Dienstleistungen anwendbar. Denken Sie zum Beispiel an "Logo-Design für 500 Dollar" oder "Werbekampagne für 2000 Dollar".

Für wen ist es

Das Festpreismodell kann gut für Sie funktionieren, wenn Sie Ihre Arbeit gut im Griff haben, z. B.:

die Zahl der Arbeitsstunden

die Nummer der Mitarbeiter, die an dem Projekt arbeiten sollen

den Aufwand und die Ressourcen, die für das Projekt benötigt werden

💡Pro-Tipp: Clients fragen fast immer nach 2-3 Iterationsrunden oder Überarbeitungen. Stellen Sie sicher, dass in Ihrem Pauschalpreis klar definiert ist, wie viele Überarbeitungen enthalten sind und welche zusätzlichen Kosten anfallen würden.

2. Incentive

Dieses Modell wird häufig bei Fusionen und Übernahmen eingesetzt. Sie erhalten ein Grundhonorar für Ihre Leistungen plus einen Bonus, wenn bestimmte Ziele erreicht werden.

Instanz, eine SEO-Agentur könnte eine monatliche Standardgebühr mit Boni für das Erreichen bestimmter Ranking-Verbesserungen berechnen.

Das anreizbasierte Preismodell bringt Ihre Interessen mit denen Ihrer Kunden in Einklang. Es zeigt ihnen, dass Sie Vertrauen in Ihre Fähigkeiten haben und dass sie das auch haben sollten. Ein solches Preismodell kann für beide Seiten von Vorteil sein, denn es motiviert Sie dazu, mehr zu leisten, und gibt Ihrem Client Sicherheit.

Für wen ist es geeignet

Dieses Modell kann verwendet werden, wenn:

Sie Ihre Metriken für den Erfolg klar definieren können

Ihre Kunden ihre Anforderungen definieren können

Sie von dem Wert und dem ROI überzeugt sind, den Sie dem Client bieten können

3. Freemium

Dieses Modell ist in der SaaS-Welt sehr beliebt, kann aber auch von Marketingagenturen verwendet werden. Beim Freemium-Modell bieten Sie eine kostenlose Basisversion Ihres Dienstes an und stellen dem Client dann Premium-Features in Rechnung.

Instanz könnte ein Berater für soziale Medien eine kostenlose Basisprüfung mit kostenpflichtigen Optionen für tiefer gehende Analysen und Verbesserungsstrategien anbieten.

Dies kann für Berater und Agenturen eine gute Möglichkeit sein, um Clients zu gewinnen, aber Sie müssen sicherstellen, dass Ihr kostenpflichtiges Angebot überzeugend genug ist, um kostenlose Benutzer zu konvertieren.

Freemium hilft Ihnen, Ihr Fachwissen zu präsentieren und Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen. Es ermöglicht ihnen, den von Ihnen gebotenen Wert zu erfahren, bevor sie sich zu einem bezahlten Service verpflichten.

Für wen ist es gedacht

Dieses Modell kann gut funktionieren, wenn:

Sie eine Dienstleistung oder ein Tool haben, das sich leicht skalieren lässt

Sie einen großen Benutzerstamm oder eine E-Mail-Liste aufbauen möchten

Ihr kostenloses Angebot einen klaren Wert bietet, aber auch den Benutzern Lust auf mehr macht

Die Wahl des richtigen Preismodells für eine Agentur

Wir haben eine ausführliche Liste der verschiedenen Standardpreismodelle für Agenturen erstellt, die Ihnen zur Verfügung stehen. Doch wie wählen Sie das richtige Modell für sich aus? Hier sind einige Schlüssel-Faktoren, die Sie beachten sollten:

Ihre Dienstleistungen: Welche Art von Arbeit erledigen Sie? Komplexe strategische Arbeit könnte von einer wertorientierten Preisgestaltung profitieren, während laufende Dienstleistungen gut mit einem Retainer funktionieren könnten Ihre Kunden: Was bevorzugen sie? Manche Klienten lieben die Vorhersehbarkeit von Pauschalpreisen, andere bevorzugen die Flexibilität einer stundenweisen Abrechnung Ihre Ziele in der Geschäftsentwicklung: Möchten Sie Ihren Gewinn maximieren? Langfristige Beziehungen aufbauen? Ihre Preisgestaltung sollte sich an Ihren Zielen orientieren Ihre Konkurrenz: Was erledigen andere Agenturen in Ihrem Space? Sie müssen sie nicht kopieren, aber es ist gut, die Standardpraxis der Branche zu kennen

Nehmen wir ein Beispiel für Online-Werbung und Pay-per-Click (PPC)-Dienstleistungen

PPC und Online-Werbung eignen sich gut für leistungsbezogene Preismodelle. Da diese Kanäle im Gegensatz zu anderen Aspekten des Marketings klare, messbare Ergebnisse liefern, können Sie Ihre Gebühren direkt an Ergebnisse wie diese knüpfen:

Kosten pro Klick

Kosten pro Akquisition

Rendite der Werbeausgaben (ROAS)

Sie könnten also eine Grundgebühr plus einen Prozentsatz der Werbeausgaben oder einen Bonus für das Übertreffen der ROAS-Einzelziele verlangen. Sie könnten sich auch für eine Mischform entscheiden, bei der Sie eine geringere Grundgebühr mit Leistungsboni auf der Grundlage der Ergebnisse Ihrer PPC-Kampagnen kombinieren.

Denken Sie auch daran, dass es bei Online-Werbekampagnen wichtig ist, die Clients über den Unterschied zwischen den Werbeausgaben (die an die Werbeplattformen gehen) und Ihren Managementgebühren aufzuklären. Ihr Preismodell und Ihr Vertrag sollten diesen Unterschied von Anfang an deutlich machen.

Fehler, die Sie bei der Wahl eines Preismodells vermeiden sollten

Achten Sie bei der Entscheidung für ein Preismodell auf diese häufigsten Fehler:

Unterbewertung Ihrer Arbeit: Tappen Sie nicht in die Falle, zu wenig zu verlangen, um Kunden zu gewinnen. Wenn Sie wissen, dass Sie den richtigen Betrag verlangen, seien Sie standhaft und begründen Sie dies Überkomplizierung: Ihre Preisgestaltung sollte für die Kunden leicht verständlich sein. Wenn Sie eine Tabelle brauchen, um sie zu erklären, ist sie wahrscheinlich zu komplex Sie berücksichtigen nicht alle Kosten: Stellen Sie sicher, dass Ihre Preise nicht nur Ihre Zeit, sondern auch Tools, Abonnements, Gemeinkosten und eine gesunde Gewinnspanne abdecken Unflexibel sein: Konsistenz ist zwar wichtig, aber seien Sie bereit, Ihre Preise anzupassen, wenn sie für Sie oder Ihre Kunden nicht funktionieren **Ihr Preismodell muss berücksichtigen, wie sich Ihre Dienstleistungen oder Kampagnen je nach Umfang verändern. Instanz, eine Pauschalgebühr könnte gut für kleine oder einmalige digitale Marketingkampagnen funktionieren, könnte aber eine verpasste finanzielle Gelegenheit für größere Kampagnen sein Berücksichtigung der Test- und Optimierungszeit: Online-Werbekampagnen wie Suchanzeigen erfordern laufende Tests und Optimierungen. Ihr Preismodell sollte die Zeit und das Fachwissen berücksichtigen, die dafür erforderlich sind, insbesondere in den frühen Phasen einer Kampagne

Denken Sie daran, dass die Preisstrategie Ihrer Agentur entscheidend für Ihre gesamte Geschäftsstrategie ist. Sie sollte Ihre Marke, Ihr Wertversprechen und Ihr Einzelziel widerspiegeln.

Wenn Sie die richtigen Preise festlegen, können Sie Ihre Kunden besser betreuen, da Sie sich nicht ständig Sorgen machen müssen, dass Ihnen das Budget ausgeht. Versuchen Sie, Ihr Preismodell so zu gestalten, dass es sowohl für Sie als auch für Ihren Kunden funktioniert.

💡Pro-Tipp: Kombinieren Sie eines oder mehrere dieser Modelle, um ein neues Preismodell zu erstellen. Das ist in Ordnung, solange es für Sie funktioniert.

Wenn Sie sich bei Ihren Kostenschätzungen unsicher sind, können Sie Folgendes verwenden vorlagen für Kostenvoranschläge um Ihre Kunden über die durchschnittlichen Kosten Ihrer Dienstleistungen zu informieren.

Wie man verschiedene Preismodelle für Agenturen verwaltet

Sobald Sie Ihre Clients und Preismodelle haben, ist der nächste Schritt die Nachverfolgung!

Das gilt vor allem dann, wenn Sie einen Client auf Stundenbasis haben, einen anderen auf Retainer-Basis und einen dritten mit einem komplizierten leistungsbezogenen Modell! Es wird nicht einfach sein, den Überblick zu behalten, zusammen mit all der Arbeit, die erledigt werden muss.

Geben Sie ein ClickUp -Ihr super organisierter Assistent, der niemals schläft.

Organisieren und verwalten Sie alle Ihre Clients und Kampagnen von einem Ort aus mit ClickUp

ClickUp ist Projektmanagement und software für Marketing-Agenturen die Ihnen hilft, den Überblick über alle Ihre Projekte zu behalten, unabhängig davon, welches Preismodell Sie verwenden. Es ist eine Produktivitäts-App, die alle anderen Apps ersetzen kann, die Sie zur Verwaltung Ihrer Marketing- und Agenturarbeit verwenden. ClickUp für Kreativ-Agenturen stellt Ihnen die Tools zur Verfügung, die Sie zur Steigerung Ihrer Produktivität benötigen. Hier sind einige der wichtigsten Features:

Anpassbare Dashboards: Sie können für jedes Preismodell oder jeden Client eigene Dashboards einrichten, um eine Ansicht Ihrer gesamten Arbeit aus der Vogelperspektive zu erhalten. Möchten Sie auf einen Blick wissen, wie profitabel Ihre Retainer Clients sind? Oder den Fortschritt eines wichtigen Projekts? All das finden Sie auf IhrerClickUp Dashboard

Nachverfolgung verschiedener Preismodelle für jeden Client auf ClickUp Dashboards

ClickUp Dashboards ermöglichen Ihnen die Nachverfolgung:

Den Fortschritt Ihres Teams bei jeder Aufgabe

Ihren Fortschritt bei einem bestimmten Client Projekt

Den Status einer Aufgabe

Ihr Budget und Ihre Deadline

Engpässe und entsprechende Zuweisung von Ressourcen

Mit der in ClickUp integrierten Zeiterfassung für Projekte können Sie die Zeit für verschiedene Aufgaben nachverfolgen, Zeitschätzungen festlegen, Notizen hinzufügen und Berichte über Ihre Zeit von überall aus ansehen

Zeiterfassung: Für Projekte, die nach Stundensätzen abgerechnet werden,ClickUp hat eine eingebaute Zeiterfassung so dass Sie Ihre Stunden für jede Aufgabe oder jedes Projekt nachverfolgen können. Kein Jonglieren mit Apps mehr, kein Vergessen der Zeiterfassung und kein Versuch, sich daran zu erinnern, was Sie letzten Dienstag zu erledigen hatten Benutzerdefinierte Felder: Erstellen SieBenutzerdefinierte Felder von ClickUp für alles - Projektwert, geschätzte Stunden, tatsächliche Stunden, ROI, Version, Status - was immer Sie wollen. Es macht die Nachverfolgung all der verschiedenen Elemente, die in Ihre verschiedenen Preismodelle einfließen, sehr einfach

Fügen Sie benutzerdefinierte Felder in ClickUp zu jeder flexiblen Ansicht hinzu, um Informationen zu organisieren, zu filtern, zu sortieren und zu verfolgen

Berichterstellung: Wenn es an der Zeit ist, die Leistung Ihres Teams für den Client zu überprüfen, kann ClickUp Berichte erstellen, die diese aufschlüsseln. Bei wert- oder leistungsbasierten Modellen helfen diese Berichte, dem Client zu zeigen, wie Ihre Arbeit zu dem gewünschten ROI geführt hat. Sie eignen sich auch hervorragend zum Erkennen von Trends oder zur Ermittlung des besten Preismodells Automatisierungen: MitClickUp Automatisierungenkönnen Sie sich wiederholende Aufgaben wie Auslöser, Erinnerungen, Willkommens-E-Mails und vieles mehr automatisieren. Wenn ein Projekt eine bestimmte Nummer von Stunden erreicht, können Sie automatisch benachrichtigt werden, dass Sie sich dem Budget Limit nähern. So können Sie besser planen und ggf. Unterhaltungen mit dem Client führen Einfach zu verwendende Vorlagen: ClickUp verfügt über mehrere Vorlagen für das Agenturmanagement und die Produktpreisgestaltung. Sie können diese Vorlagen als Spickzettel für die Einrichtung Ihres Workspace verwenden, sie leicht an Ihre Bedürfnisse anpassen und stundenlanges Setup sparen.

Zum Beispiel die ClickUp Vorlage für das Agenturmanagement ist eine kostenlose All-in-One-Vorlage für das Management von Projekten, Client-Beziehungen, SOPs und Verträgen und vieles mehr.

Verwalten Sie komplexe Client-Bedürfnisse mit der ClickUp Vorlage für Agenturmanagement

In der Vorlage erhalten Sie Dashboards für alles, von der Zusammenarbeit mit dem Kunden nach dem Verkauf, über den Umfang der Arbeit, Kundenfeedback, Nachbesserungswünsche, bis hin zur Rechnungsstellung. Diese projekt-Management der Agentur vorlage organisiert Ihre Prozesse bei jedem Schritt.

Verabschieden Sie sich von der Erstellung mehrerer Blätter für jeden Prozess. Mit der ClickUp Vorlage für das Agenturmanagement können Sie ganz einfach ein Dashboard für jeden neuen Client erstellen.

Mit ihren 15+ Ansichten arbeitet die Vorlage für Sie. Sie können Ihren Fortschritt in einer Kanban-, Tabellen-, Listen-, Kalender- oder einer anderen Ansicht anzeigen, die für Sie geeignet ist.

Nehmen wir an, Sie bieten einen Bereich von Dienstleistungen und eine Mischung verschiedener Preismodelle an, um verschiedenen Clients und Branchen gerecht zu werden. Zu erledigen ist das vielleicht einfach, wenn Sie eine kleine Agentur sind oder nur ein begrenztes Angebot haben. Wenn Sie aber eine relativ große und ältere Agentur sind, die einen umfangreichen Bereich von Dienstleistungen anbietet, brauchen Sie vielleicht eine handliche Aufzeichnung dieser Dienstleistungen.

ClickUp hat auch dafür eine Vorlage! ClickUp's Vorlage für die Produktpreisgestaltung ist eine anfängerfreundliche, hochgradig anpassbare Vorlage, die Ihnen hilft, die Preise für alle Ihre Dienstleistungen zu erfassen und nachzuverfolgen.

Organisieren und speichern Sie alle Preisinformationen in einer Datenbank ohne Code auf ClickUp's Vorlage für Produktpreise

Mit einer vorlage für die Liste der Preise wie dieser können Sie:

Jedem Client eine genaue, konsistente und standardisierte Preisstruktur zur Verfügung stellen

Künftige Bedingungen auf dem Markt vorhersagen und planen

Zugang zu den Kosten der verkauften Waren erhalten, um fundierte Entscheidungen über die Preisgestaltung treffen zu können

Preise schnell und einfach testen und anpassen

Mit dieser Vorlage haben Sie Ihre Preisstrategie im Griff, ganz gleich, ob Sie einen neuen Dienst einführen oder einen bestehenden erweitern.

Wenn Sie also versuchen, verschiedene Preismodelle für verschiedene Clients zu verwalten, verwenden Sie diese Vorlage.

Verwalten Sie Ihre Agenturpreise mit ClickUp

Wir hoffen, dass dieser Leitfaden zu den Preismodellen für Agenturen mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen Ihnen geholfen hat, darüber nachzudenken, wie Sie Ihre Agenturleistungen bepreisen würden.

Bei der Wahl des richtigen Preismodells geht es nicht nur darum, Geld zu verdienen (obwohl das auch sehr wichtig ist). Es geht darum, eine Win-Win-Situation zu schaffen, in der Ihre Kunden einen großartigen Wert erhalten und Sie für Ihr Blut, Ihren Schweiß und Ihre brillanten Ideen fair entlohnt werden.

Welches Modell für Sie das richtige ist, hängt von Ihren Dienstleistungen, Kunden und Geschäftszielen ab. Scheuen Sie sich nicht, verschiedene Modelle für unterschiedliche Dienstleistungen und Kunden zu verwenden oder Modelle zu kombinieren, um Ihre Ziele zu erreichen. Es gibt Tools wie ClickUp, die Sie bei der Verwaltung und Optimierung Ihrer Agenturpreisstrategie unterstützen.

Wenn Ihr Geschäft wächst und sich Ihre Preismodelle weiterentwickeln, passt sich ClickUp an. Sie sind nicht auf eine bestimmte Art und Weise festgelegt, Dinge zu erledigen. ClickUp hilft Ihnen bei der Einstellung und Verwaltung Ihrer Agenturabläufe und wächst mit Ihnen, wenn Ihre Agentur wächst! Melden Sie sich noch heute für ClickUp an!